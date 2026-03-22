วิธีการประสานงานระหว่างแผนกโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์

ตำแหน่งบริหารในวิทยาลัยเพิ่มขึ้น 60% ระหว่างปี 1993 ถึง 2009 ซึ่งมากกว่าอัตราการเติบโตของคณาจารย์ประจำถึงสิบเท่า แต่ภาควิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยยังคงประสานงานกันผ่านอีเมล ไดรฟ์ที่ใช้ร่วมกัน และการประชุมซึ่งสามารถทำได้เป็นงานประจำ คณาจารย์ใช้เวลา30% ของสัปดาห์การทำงานไปกับการประชุมและอีเมลแทนที่จะเป็นการสอนหรือการวิจัย ความท้าทายพื้นฐานคือมหาวิทยาลัยเป็นองค์กรที่มีการกระจายอำนาจซึ่งพยายามทำงานร่วมกันอย่างประสานงานกัน ตัวแทน AI ที่สร้างขึ้นภายในแพลตฟอร์มการจัดการโครงการสามารถทำให้การติดตามโครงการข้ามแผนก การจัดการคณะกรรมการ การทำงานร่วมกันในกระบวนการบริหาร และการรายงานแผนกลยุทธ์เป็นไปโดยอัตโนมัติ
ด้านล่างนี้คือข้อความสำหรับสั่งงาน AI ที่พร้อมใช้งาน ซึ่งคุณสามารถคัดลอกไปวางใน ClickUp เพื่อสร้างพื้นที่ทำงานสำหรับการประสานงานของแผนกได้อย่างครบถ้วนภายในไม่กี่นาที แต่ก่อนที่คุณจะใช้งาน ขอแนะนำให้ดูช่องว่างในการประสานงานที่ระบบประเภทนี้ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขเสียก่อน สำหรับมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ ปัญหาไม่ได้อยู่ที่การขาดคณะกรรมการ แผนงาน หรือระบบต่าง ๆ แต่คือการที่การตัดสินใจ การส่งต่องาน และรายการที่ต้องดำเนินการ ถูกกระจายอยู่ในหลายที่ที่แยกจากกันมากเกินไป จนไม่มีใครสามารถมองเห็นภาพรวมได้อย่างชัดเจน
ใครควรใช้การประสานงานของแผนกนี้
การตั้งค่านี้ออกแบบมาสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานอธิการบดี คณบดี หัวหน้าภาควิชา ผู้ดูแลคณะกรรมการ ผู้นำด้านการวางแผนกลยุทธ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายธรรมาภิบาลของคณาจารย์ และทีมปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบการประสานงานระหว่างหน่วยงานทางวิชาการและฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสถาบันที่มีเครื่องมือสื่อสารและแชร์ไฟล์อยู่แล้ว แต่ยังต้องพึ่งพาการประสานงานด้วยตนเองในการขับเคลื่อนโครงการ ข้อเสนอ และการตัดสินใจต่างๆ
ปัญหา: มหาวิทยาลัยของคุณมีคณะกรรมการ 47 คณะ หน่วยงานการบริหารร่วม 12 แห่ง และไม่มีที่เดียวที่สามารถดูได้ว่าแต่ละคณะหรือหน่วยงานกำลังทำอะไรอยู่
หากคุณประสานงานระหว่างภาควิชาและหน่วยงานบริหารต่างๆ คุณจะเข้าใจความขัดแย้งนี้: มหาวิทยาลัยสร้างคณะกรรมการ คณะทำงาน และกลุ่มทำงานมากกว่าองค์กรประเภทอื่นๆ แต่กลับมีการมองเห็นผลงานของกลุ่มเหล่านี้น้อยที่สุด การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรต้องได้รับการอนุมัติจากภาควิชา คณะกรรมการหลักสูตรของวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย และบางครั้งต้องผ่านสำนักงานอธิการบดี การจ้างคณาจารย์ต้องมีการประสานงานระหว่างภาควิชา สำนักงานคณบดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายงบประมาณ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝ่ายอาคารสถานที่ การริเริ่มแผนกลยุทธ์ต้องเกี่ยวข้องกับทุกฝ่ายในมหาวิทยาลัยและอยู่ในรูปแบบ PowerPoint ที่ไม่มีใครอัปเดต
การศึกษาของ UCLA และ MIT Press เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลของมหาวิทยาลัยพบว่าหนึ่งในอุปสรรคใหญ่ที่สุดต่อประสิทธิภาพของสถาบันคือการกระจายอำนาจ ซึ่งทำให้ข้อมูลและงานถูกแยกออกจากกันในแต่ละแผนก นักวิจัยได้สังเกตว่า "มหาวิทยาลัยมักซื้อโซลูชันเชิงพาณิชย์เป็นระบบแยกส่วนที่ไม่สามารถทำงานร่วมกันได้" และผู้นำของมหาวิทยาลัย "พบว่ามีช่องว่างที่แพร่หลายในด้านการคิดเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานอย่างไม่คาดคิด" สรุปได้ว่า: ระบบมีอยู่แล้ว แต่ไม่มีใครเชื่อมต่อพวกมันเข้าด้วยกัน
ผลลัพธ์ที่ได้คือการทำงานซ้ำซ้อน การตัดสินใจที่ล่าช้า และแผนกลยุทธ์ที่ล้าสมัยทันทีที่ได้รับการอนุมัติ หัวหน้าภาควิชาใช้เวลาในการวิ่งเต้นขออนุมัติแทนที่จะเป็นผู้นำในโปรแกรมของตน เจ้าหน้าที่สำนักงานอธิการบดีใช้เวลาในการรวบรวมรายงานแทนที่จะขับเคลื่อนกลยุทธ์ ส่วนสมาชิกคณะกรรมการ? พวกเขานั่งประชุมโดยสงสัยว่าคณะกรรมการอื่นตัดสินใจอะไรกันบ้าง
วิธีที่มหาวิทยาลัยเวคฟอเรสต์แก้ไขปัญหานี้: ฝ่ายบริการศิษย์เก่าและผู้บริจาคของมหาวิทยาลัยเวคฟอเรสต์ได้รวมทีมที่กระจัดกระจายจากแพลตฟอร์มที่แยกส่วนเข้าไว้ในระบบเดียว พร้อมรายงานข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านแดชบอร์ด ClickUp
มอรี เกรแฮม, ผู้อำนวยการ:
เราสามารถทำงานร่วมกันภายในระบบเดียวและมองเห็นข้อมูลสำคัญได้แล้ว สิ่งนี้ช่วยให้ทีมต่างๆ ของเราสามารถรายงานความคืบหน้า ระบุปัญหาด้านปริมาณงานและขีดความสามารถ และวางแผนได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น
เราสามารถทำงานร่วมกันภายในระบบเดียวและมองเห็นข้อมูลสำคัญได้แล้ว สิ่งนี้ช่วยให้ทีมต่างๆ ของเราสามารถรายงานความคืบหน้า ระบุปัญหาด้านปริมาณงานและขีดความสามารถ และวางแผนได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น
นั่นคือโอกาสที่นี่ ไม่ใช่การแทนที่โครงสร้างการบริหารของมหาวิทยาลัย แต่เป็นการสร้างชั้นปฏิบัติการที่มองเห็นได้รอบ ๆ งานที่เกิดขึ้นระหว่างโครงสร้างเหล่านั้น วิธีที่เร็วที่สุดในการทดสอบโมเดลนี้คือการสร้างระบบการประสานงานของแผนกที่ทำงานได้ภายในแพลตฟอร์มการจัดการโครงการของคุณ
นั่นคือโอกาสที่นี่ ไม่ใช่การแทนที่โครงสร้างการบริหารของมหาวิทยาลัย แต่เป็นการสร้างชั้นปฏิบัติการที่มองเห็นได้รอบ ๆ งานที่เกิดขึ้นระหว่างโครงสร้างเหล่านั้น วิธีที่เร็วที่สุดในการทดสอบโมเดลนี้คือการสร้างระบบการประสานงานของแผนกที่ทำงานได้ภายในแพลตฟอร์มการจัดการโครงการของคุณ
นั่นคือโอกาสที่นี่ ไม่ใช่การแทนที่โครงสร้างการบริหารของมหาวิทยาลัย แต่เป็นการสร้างชั้นปฏิบัติการที่มองเห็นได้รอบ ๆ งานที่เกิดขึ้นระหว่างโครงสร้างเหล่านั้น วิธีที่เร็วที่สุดในการทดสอบโมเดลนี้คือการสร้างระบบการประสานงานของแผนกที่ทำงานได้ภายในแพลตฟอร์มการจัดการโครงการของคุณ
ต้องการทดสอบโมเดลที่คล้ายกันในกระบวนการประสานงานของมหาวิทยาลัยของคุณหรือไม่? เริ่มต้นด้วยคำแนะนำด้านล่างและปรับให้เหมาะสมกับโครงสร้างของแผนก, ปริมาณงานของคณะกรรมการ, และลำดับความสำคัญในการวางแผนของคุณ
ต้องการทดสอบโมเดลที่คล้ายกันในกระบวนการประสานงานของมหาวิทยาลัยของคุณเองหรือไม่? เริ่มต้นด้วยคำแนะนำด้านล่างและปรับให้เหมาะสมกับโครงสร้างของแผนก, ปริมาณงานของคณะกรรมการ, และลำดับความสำคัญในการวางแผนของคุณ
คำแนะนำ: สร้างพื้นที่ทำงานสำหรับการประสานงานในแผนกของคุณด้วย AI
คัดลอกข้อความนี้, วางลงใน ClickUp Brain เพื่อสร้าง ClickUp Super Agent ของคุณเอง, กรอกข้อมูลของสถาบันของคุณ, และคุณจะได้รับพื้นที่ทำงานสำหรับการประสานงานที่สมบูรณ์พร้อมการติดตามโครงการ, การจัดการคณะกรรมการ, กระบวนการทำงานด้านการกำกับดูแล, และแดชบอร์ดแผนกลยุทธ์
ผลลัพธ์ที่ได้ควรให้ร่างแรกที่แข็งแกร่งของโครงสร้างการดำเนินงานของคุณ รวมถึงลำดับชั้นของงาน การกำหนดเส้นทางอนุมัติ การติดตามการประชุม และจุดตรวจสอบการรายงานความคืบหน้า ทีมงานของคุณสามารถปรับแต่งให้สอดคล้องกับโครงสร้างการกำกับดูแล จังหวะการรายงาน และความซับซ้อนขององค์กรของคุณได้
ผลลัพธ์ที่ได้ควรให้ร่างแรกที่แข็งแกร่งของโครงสร้างการดำเนินงานของคุณ รวมถึงลำดับชั้นของงาน การกำหนดเส้นทางอนุมัติ การติดตามการประชุม และจุดตรวจสอบการรายงานความก้าวหน้า ทีมงานของคุณสามารถปรับแต่งให้สอดคล้องกับโครงสร้างการกำกับดูแล จังหวะการรายงาน และความซับซ้อนขององค์กรของคุณได้
→ พร้อมที่จะสร้างซูเปอร์เอเจนต์คนแรกของคุณหรือยัง?
เปิด ClickUp Brainและวางข้อความข้างต้นเพื่อสร้าง Super Agent แบบกำหนดเองสำหรับ Workspace ของคุณ
วิธีตั้งค่าใน ClickUp (4 ขั้นตอน)
ขั้นตอนที่ 1: สร้างโครงสร้างพื้นที่ทำงานของคุณ
สร้างพื้นที่เฉพาะที่เรียกว่า "การประสานงานมหาวิทยาลัย" พร้อมโฟลเดอร์สี่โฟลเดอร์:
- โครงการข้ามแผนก: จัดทำรายการตามประเภทของโครงการ (หลักสูตร, การรับรองมาตรฐาน, เทคโนโลยี, สิ่งอำนวยความสะดวก, การจ้างงาน, กิจกรรม)
- คณะกรรมการและการกำกับดูแล: รายการสำหรับแต่ละหน่วยงานกำกับดูแลและคณะกรรมการ พร้อมรายการย่อยสำหรับการจัดการประชุม รายการที่ต้องดำเนินการ และรายงานประจำปี
- แผนกลยุทธ์: รายการที่จัดเรียงตามเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ พร้อมรายการย่อยสำหรับแต่ละโครงการริเริ่มและรายการดำเนินการ
- การจ้างงานและการปฐมนิเทศ: รายการสำหรับการค้นหาที่ใช้งานอยู่ จัดเรียงตามแผนก พร้อมขั้นตอนตั้งแต่การขอตำแหน่งงานจนถึงการปฐมนิเทศเสร็จสมบูรณ์
ขั้นตอนที่ 2: กำหนดค่าฟิลด์ที่กำหนดเองในทุกงาน
เพิ่มฟิลด์เหล่านี้ลงในแม่แบบงานประสานงานของคุณ (ดูประเภทฟิลด์ที่กำหนดเองทั้งหมด):
|ฟิลด์
|ประเภท
|วัตถุประสงค์
|แผนกนำ
|ดรอปดาวน์
|แผนกใดเป็นเจ้าของโครงการหรือการดำเนินการนี้
|แผนกที่เกี่ยวข้อง
|ป้ายกำกับ
|ทุกแผนกที่ต้องเข้าร่วม
|ขั้นตอนการกำกับดูแล
|ดรอปดาวน์
|ร่าง, กรม, คณะ, วุฒิสภา, อธิการบดี, อนุมัติ
|เป้าหมายเชิงกลยุทธ์
|ความสัมพันธ์
|เชื่อมโยงงานกับเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ที่งานนั้นสนับสนุน
|คณะกรรมการ
|ดรอปดาวน์
|คณะกรรมการหรือหน่วยงานกำกับดูแลใดที่สิ่งนี้สังกัดอยู่
|สถานะการตัดสินใจ
|ดรอปดาวน์
|รอดำเนินการ, อนุมัติแล้ว, ส่งคืน, เลื่อน, ถอน
|มาตรฐานการรับรอง
|ข้อความสั้น
|แผนที่ไปยังข้อกำหนดการรับรองเฉพาะ
|สถานะความคืบหน้า
|ดรอปดาวน์
|ตามแผน, เสี่ยง, ล้าหลัง, เสร็จสิ้น
ขั้นตอนที่ 3: วางข้อความที่ต้องการลงใน ClickUp Brain
เปิดClickUp Brainใน Space ใหม่ของคุณและวางข้อความที่แจ้งไว้ด้านบน กรอกตัวแปรของคุณ (ชื่อสถาบัน จำนวนแผนก จำนวนคณะกรรมการ เครื่องมือที่ใช้ในปัจจุบัน โครงสร้างแผนกลยุทธ์) Brain จะสร้างการติดตามโครงการ การจัดการคณะกรรมการ กระบวนการทำงานด้านการกำกับดูแล และแดชบอร์ดแผนกลยุทธ์เป็นงานและงานย่อยที่คุณสามารถใช้งานได้ทันที (ใหม่กับ Super Agents?ดูวิธีการสร้างตัวแรกของคุณทีละขั้นตอน)
ขั้นตอนที่ 4: ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติสำหรับการจัดการอย่างต่อเนื่อง
กำหนดค่าการทำงานอัตโนมัติหลักเหล่านี้เพื่อให้ระบบทำงานได้ด้วยตัวเอง (เรียนรู้วิธีการทำงานของฟิลด์ที่กำหนดเองในระบบการอัตโนมัติ):
|เมื่อ…
|จากนั้น...
|ข้อเสนอการกำกับดูแลที่อยู่ในขั้นตอนใดก็ตามเป็นเวลานานเกิน 21 วัน
|แจ้งประธานคณะกรรมการและผู้สนับสนุนข้อเสนอ ติดป้ายสถานะ "มีความเสี่ยง" บนแดชบอร์ดของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
|การประชุมคณะกรรมการจะจัดขึ้นในอีก 3 วันทำการ
|รวบรวมวาระการประชุมโดยอัตโนมัติจากรายการที่ส่งมา แจกจ่ายให้สมาชิก และแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
|รายการที่ต้องดำเนินการจากการประชุมคณะกรรมการเลยกำหนดเวลาแล้ว
|ยกระดับไปยังประธานคณะกรรมการ นำเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมครั้งถัดไปโดยอัตโนมัติ
|สถานะการเปลี่ยนแปลงของแผนกลยุทธ์เป็น "ล่าช้า"
|แจ้งผู้นำโครงการริเริ่มและรองประธานฝ่าย, สร้างภารกิจแผนการกู้คืน
|ขั้นตอนการจ้างงานในเวิร์กโฟลว์ไม่มีกิจกรรมเป็นเวลา 10 วันทำการ
|แจ้งประธานคณะกรรมการสรรหาและหัวหน้าภาควิชา, ติดธงปัญหาคอขวดบนแดชบอร์ดฝ่ายทรัพยากรบุคคล
สิ่งที่ตัวแทนครอบคลุมตลอดวงจรการประสานงาน
ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์สำหรับการประสานงานระหว่างแผนกไม่ใช่ผู้จัดตารางประชุม แต่เป็นระบบที่ทำงานภายในพื้นที่ทำงานการจัดการโครงการของคุณและทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมโยงที่มหาวิทยาลัยที่กระจายอำนาจขาด: การมองเห็นข้ามแผนก การติดตามการตัดสินใจ การจัดการกระบวนการกำกับดูแล และความรับผิดชอบเชิงกลยุทธ์ การตัดสินใจยังคงทำโดยมนุษย์ในห้องคณะกรรมการ ตัวแทนจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตัดสินใจเหล่านั้นได้รับการติดตาม มอบหมาย และดำเนินการตาม
|ระยะของวงจรชีวิต
|สิ่งที่ตัวแทนทำ
|สิ่งที่มันแทนที่
|การเริ่มต้นโครงการ
|สร้างโครงสร้างโครงการข้ามแผนกที่มีแผนกที่เกี่ยวข้อง, กำหนดเวลา, ขั้นตอนการอนุมัติ, และแผนผังการพึ่งพา
|อีเมลที่ถาม "ใครกำลังทำงานนี้อยู่?" และ "เราอยู่ตรงไหนแล้ว?"
|การดำเนินงานของคณะกรรมการ
|จัดการวงจรการประชุมตั้งแต่การรวบรวมวาระการประชุมไปจนถึงการติดตามรายการดำเนินการ บันทึกทุกการตัดสินใจพร้อมเหตุผลและผู้ที่รับผิดชอบ
|รายงานการประชุมที่อยู่ในไฟล์แนบอีเมลและรายการที่ต้องดำเนินการที่ไม่มีใครติดตาม
|กระบวนการทำงานด้านการกำกับดูแล
|ติดตามข้อเสนอผ่านทุกขั้นตอนของการกำกับดูแล บังคับใช้การสอดคล้องของปฏิทินกับกำหนดการประชุม และแจ้งเตือนข้อเสนอที่หยุดชะงัก
|ข้อเสนอที่ใช้เวลา 18 เดือนเพราะพลาดกำหนดการประชุม
|การวางแผนเชิงกลยุทธ์
|รักษาลำดับชั้นของเป้าหมาย-การริเริ่ม-การดำเนินการพร้อมการติดตามความคืบหน้า แดชบอร์ด KPI และการรายงานเชิงบรรยายที่รวบรวมจากผู้นำการริเริ่ม
|แผนกลยุทธ์ที่เก็บไว้ในแฟ้มซึ่งไม่มีใครอัปเดตจนกว่าจะถึงการประเมินรับรองครั้งถัดไป
|การจ้างงาน
|ประสานงานกระบวนการทำงานข้ามแผนกตั้งแต่การขอตำแหน่งงานจนถึงการเริ่มงานใหม่ ติดตามปัญหาคอขวด และบังคับใช้ขั้นตอนตามข้อกำหนด
|ระยะเวลาการจ้างงานที่ยืดเยื้อเป็นเดือน ๆ เพราะไม่มีใครรู้ว่าใครกำลังรอใครอยู่
|การรับรอง
|วางแผนความก้าวหน้าของแผนกลยุทธ์และการตัดสินใจด้านการกำกับดูแลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรับรองคุณภาพ รวบรวมแฟ้มหลักฐานอย่างต่อเนื่อง
|ความตื่นตระหนกเรื่องการรับรองมาตรฐาน: 18 เดือนแห่งความวุ่นวายในการรวบรวมหลักฐานที่คุณควรติดตามมาตลอด
อยากเห็นการทำงานของ Super Agents ในสภาพแวดล้อม ClickUp จริงหรือไม่? ชมการสาธิตด้านล่างเพื่อดูว่าเวิร์กโฟลว์ งาน และการทำงานอัตโนมัติที่สร้างโดย AI ทำงานร่วมกันอย่างไรในทางปฏิบัติ
ความแตกต่างสำหรับประเภทสถาบันที่แตกต่างกัน
ข้อความข้างต้นนี้สามารถใช้ได้กับสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งที่ใช้ ClickUp ปรับข้อความให้เหมาะสมกับสถาบันของคุณ:
|ประเภทสถาบัน
|การปรับเปลี่ยนที่สำคัญ
|มหาวิทยาลัยวิจัยระดับ R1 (มีมากกว่า 50 ภาควิชา)
|ใช้ข้อความทั้งหมดตามที่เป็นอยู่ เพิ่มการประสานงานกับศูนย์วิจัยและการบริหารสถาบันสหวิทยาการ ขยายการติดตามการกำกับดูแลสำหรับคณะอนุกรรมการวุฒิสภาหลายคณะ ผสานรวมกับระบบการจัดการทุนสำหรับโครงการวิจัยข้ามหน่วยงาน คาดว่าจะมีคณะกรรมการที่ใช้งานอยู่มากกว่า 30 คณะ
|มหาวิทยาลัย R2 (20-50 ภาควิชา)
|ทำให้การติดตามการกำกับดูแลง่ายขึ้นสำหรับวุฒิสภา คณะกรรมการหลักสูตร และคณะกรรมการประจำ 3-5 คณะ ลดประเภทโครงการให้เหลือเฉพาะที่พบบ่อยที่สุด (หลักสูตร การจ้างงาน การรับรองมาตรฐาน) เพิ่มมุมมองแดชบอร์ดในระดับคณบดีให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
|สถาบันอุดมศึกษาที่เน้นการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นหลัก (10-20 ภาควิชา)
|เน้นการบริหารจัดการงานของคณะกรรมการคณาจารย์ เนื่องจากคณาจารย์มีส่วนร่วมในคณะกรรมการมากกว่าเมื่อเทียบกับจำนวนคนของตน ปรับปรุงการติดตามแผนกลยุทธ์ให้เรียบง่ายเหลือเพียง 3-5 เป้าหมาย เพิ่มการติดตามการเป็นตัวแทนของนักศึกษาในคณะกรรมการเพื่อการบริหารร่วม
|วิทยาลัยชุมชน (5-15 แผนก)
|มุ่งเน้นการประสานงานการทบทวนโปรแกรมและการบริหารคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านกำลังคน แทนที่การกำกับดูแลที่เน้นการวิจัยด้วยกระบวนการทำงานด้านการพัฒนาโปรแกรมและข้อตกลงการถ่ายโอนข้อมูล ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดการรายงานของรัฐ
|โรงเรียนอาชีวศึกษา/สายอาชีพ (3-10 แผนก)
|มุ่งเน้นการประสานงานกับคณะกรรมการที่ปรึกษาอุตสาหกรรมและกระบวนการรับรองหลักสูตร ปรับปรุงการบริหารจัดการให้เป็นระบบเดียวโดยมีคณะกรรมการหลักสูตรและโครงสร้างที่ปรึกษาเพียงชุดเดียว เพิ่มการติดตามการมีส่วนร่วมของนายจ้างเป็น KPI ในแผนกลยุทธ์ ประสานงานกับฝ่ายบริการอาชีพเพื่อรายงานผลลัพธ์
บริหารการประสานงานระหว่างแผนกในที่เดียว
การประสานงานระหว่างแผนกจะล้มเหลวเมื่อโครงการ การตัดสินใจของคณะกรรมการ การอนุมัติการกำกับดูแล การอัปเดตแผนกลยุทธ์ และกระบวนการจ้างงานอยู่ในระบบแยกกันโดยไม่มีมุมมองการทำงานร่วมกัน ด้วย ClickUp Brain, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, และการทำงานอัตโนมัติ สถาบันของคุณสามารถเปลี่ยนการประสานงานข้ามแผนกให้เป็นระบบที่สามารถทำซ้ำได้ซึ่งให้ผู้นำมีความชัดเจน ลดปัญหาคอขวด และทำให้การตัดสินใจไม่หายไปหลังจากประชุมเสร็จสิ้น
เป้าหมายไม่ใช่การแทนที่ระบบเอกสาร เครื่องมือสื่อสาร หรือแพลตฟอร์มการกำกับดูแลของคุณ แต่เป็นการลดงานประสานงานรอบๆ สิ่งเหล่านั้น ปรับปรุงการมองเห็นข้ามการส่งต่อและการอนุมัติ และช่วยให้แผนกต่างๆ สามารถดำเนินงานต่อไปได้โดยไม่ต้องพึ่งพาการค้นหาอีเมลเก่า เริ่มต้นด้วยคำแนะนำด้านบน ปรับให้เข้ากับโครงสร้างการกำกับดูแลและจำนวนแผนกของคุณ และสร้างการตั้งค่าที่สถาบันของคุณสามารถใช้งานได้จริงในทุกภาคการศึกษาเริ่มต้นฟรีกับ ClickUp
คำถามที่พบบ่อย
AI สามารถช่วยในการบริหารจัดการร่วมกันได้จริงหรือไม่ โดยไม่ละเมิดอำนาจอิสระของคณาจารย์?
ตัวแทน AI ไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับการกำกับดูแล พวกเขาจัดการด้านโลจิสติกส์ของการกำกับดูแล: ติดตามข้อเสนอว่าอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการอนุมัติ รวบรวมวาระการประชุม บันทึกการตัดสินใจ และติดตามผลของรายการที่ต้องดำเนินการ คณาจารย์ยังคงอภิปราย ลงคะแนนเสียง และตัดสินใจ ตัวแทนเพียงแค่ทำให้แน่ใจว่าข้อเสนอไม่สูญหายระหว่างการประชุมคณะกรรมการ และให้การตัดสินใจได้รับการบันทึกและดำเนินการตาม
คุณจะทำให้ 47 แผนกที่แตกต่างกันใช้ระบบเดียวกันได้อย่างไร?
เริ่มต้นด้วยกระบวนการทำงานที่มีความชัดเจนและส่งผลกระทบต่อทุกคน เช่น กระบวนการจ้างงานหรือการอนุมัติหลักสูตร เมื่อหัวหน้าแผนกเห็นว่าระบบใหม่ช่วยลดปริมาณอีเมลและติดตามสถานะข้อเสนอของตนได้ การยอมรับระบบก็จะตามมากรณีศึกษาของ Wake Forestแสดงให้เห็นรูปแบบนี้: พวกเขาได้รวมทีมที่กระจัดกระจายเข้าด้วยกันโดยการแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในข้อมูลสำคัญที่ไม่เคยมีมาก่อน
แล้วความปลอดภัยของข้อมูลสำหรับบันทึกบุคลากรและการกำกับดูแลล่ะ?
ClickUpได้รับการรับรองมาตรฐาน SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 และ ISO 42001และรองรับSSO, การอนุญาตตามบทบาท และการเข้ารหัสทั้งข้อมูลขณะพักและข้อมูลที่ส่งผ่านเครือข่าย การอนุญาตในระดับโฟลเดอร์และรายการช่วยให้คณะกรรมการสรรหาเห็นเฉพาะการค้นหาของตนเอง และการดำเนินการเกี่ยวกับบุคลากรจะมองเห็นได้เฉพาะผู้ดูแลระบบที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นไม่มีการใช้ข้อมูลในการฝึกฝนโมเดล AI รายละเอียดทั้งหมดอยู่ในหน้าความปลอดภัย
นี่แตกต่างจาก SharePoint หรือ Teams อย่างไร?
SharePoint และ Teams เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการสื่อสารและการจัดเก็บเอกสาร ทั้งสองแพลตฟอร์มนี้มีความยอดเยี่ยมในการแชร์ไฟล์และการแชท ClickUp ที่มีเอเจนต์ AI จะเพิ่มชั้นของเวิร์กโฟลว์: การมอบหมายงาน การติดตามกำหนดเวลา การจัดเส้นทางอนุมัติ แดชบอร์ดสถานะ และกฎการทำงานอัตโนมัติที่ช่วยให้งานดำเนินไปข้างหน้าได้จริง การจัดเก็บเอกสารไม่เหมือนกับการติดตามว่ามีใครดำเนินการกับเอกสารนั้นหรือไม่
สิ่งนี้สามารถทำงานร่วมกับระบบการจัดการการกำกับดูแลที่มีอยู่ของเราได้หรือไม่?
ใช่ หากคุณใช้แพลตฟอร์มการกำกับดูแลสำหรับการส่งข้อเสนอหรือการลงคะแนนอยู่แล้ว ตัวแทน AI จะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง: การเตรียมการก่อนการประชุม, การติดตามการดำเนินการหลังการประชุม, การจัดการการพึ่งพาข้ามคณะกรรมการ, และการผสานแผนกลยุทธ์ ระบบทั้งสองมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันและเสริมซึ่งกันและกัน