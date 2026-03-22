วิธีการดำเนินการลงทะเบียนโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์

สถาบันการศึกษาของสหรัฐอเมริกาได้สูญเสียนักศึกษาไป2.7 ล้านคนตั้งแต่ปี 2010 และคาดการณ์ว่าภาวะประชากรศาสตร์จะลดลงอีก13% สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาในปี 2041 ทีมการรับสมัครนักศึกษายังคงบริหารจัดการกระบวนการจากผู้ติดต่อถึงผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ CRM ที่ไม่เชื่อมต่อกัน, ไฟล์สเปรดชีต, และเส้นทางการสื่อสารทางอีเมล ตัวแทน AI ที่สร้างขึ้นภายในแพลตฟอร์มการจัดการโครงการสามารถทำให้กระบวนการประมวลผลใบสมัคร การติดตามผล การรณรงค์สื่อสาร การประเมินเครดิตการโอน และการประสานงานระหว่างแผนกเป็นไปโดยอัตโนมัติ ตั้งแต่การสอบถามครั้งแรกจนถึงวันย้ายเข้า ด้านล่างนี้คือข้อความสำหรับตัวแทน AI ที่พร้อมคัดลอก ซึ่งคุณสามารถวางลงใน ClickUp เพื่อสร้างพื้นที่ทำงานสำหรับการดำเนินงานการลงทะเบียนที่สมบูรณ์ได้ภายในไม่กี่นาที
แต่ก่อนที่คุณจะใช้งาน ขอแนะนำให้ดูรายละเอียดการประสานงานที่ระบบประเภทนี้ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขเสียก่อน สำหรับทีมลงทะเบียนส่วนใหญ่ ปัญหาไม่ได้อยู่ที่การขาดแคลนเครื่องมือ แต่เป็นเพราะกระบวนการมีหลายขั้นตอนที่กระจายอยู่ในหลายระบบและหลายแผนกมากเกินไป ทำให้ไม่มีใครสามารถมองเห็นภาพรวมได้อย่างชัดเจนตั้งแต่ขั้นตอนการสอบถามข้อมูลจนถึงวันย้ายเข้า
ใครควรใช้การตั้งค่าการดำเนินงานการลงทะเบียนนี้
การตั้งค่านี้ออกแบบมาสำหรับทีมปฏิบัติการด้านการรับสมัคร ผู้นำด้านการรับสมัคร เจ้าหน้าที่ฝ่ายความช่วยเหลือทางการเงิน เจ้าของระบบ CRM ผู้ประสานงานการโอนย้าย ทีมปฐมนิเทศ และผู้จัดการการรับสมัครข้ามสายงานที่รับผิดชอบในการนำนักเรียนจากขั้นตอนการสอบถามครั้งแรกไปสู่สถานะการลงทะเบียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสถาบันที่มีระบบ CRM และระบบข้อมูลนักศึกษา (SIS) อยู่แล้ว แต่ยังต้องพึ่งพาการประสานงานด้วยตนเองในการจัดการการส่งต่องาน กำหนดเวลา และการสนับสนุนการรับเข้าเรียนระหว่างสำนักงานต่างๆ
ปัญหา: ทีมการลงทะเบียนของคุณกำลังจัดการกับช่องทางการขายที่ลดลงด้วยเครื่องมือเดิมที่มีเมื่อมันกำลังเติบโต
หากคุณทำงานด้านการจัดการการลงทะเบียน ตัวเลขกำลังเป็นอุปสรรคต่อคุณ สิ่งที่เรียกว่า "การลดลงของการลงทะเบียน" ได้มาถึงแล้ว: สถาบันการศึกษาได้ประสบกับการลดลงของการลงทะเบียนรวมกันถึง 15% ระหว่างปี 2010 ถึง 2021 และ WICHE คาดการณ์ว่า 38 รัฐจะมีการลดลงของผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายต่อไปจนถึงปี 2041 อัตราการรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาสี่ปีได้ลดลงเหลือประมาณ33.7% ซึ่งหมายความว่าสองในสามของนักเรียนที่ได้รับการรับเข้าเรียนจะไปลงทะเบียนที่สถาบันอื่น
อย่างไรก็ตาม สำนักงานรับสมัครส่วนใหญ่ยังคงดำเนินงานด้วยเครื่องมือที่แยกส่วนกัน: ระบบ CRM สำหรับการจัดการข้อสอบถาม, ระบบ SIS แยกต่างหากสำหรับการประมวลผลใบสมัคร, สเปรดชีตสำหรับการสร้างแบบจำลองผลผลิต, อีเมลสำหรับการประสานงานข้ามแผนกกับฝ่ายทุนการศึกษา ที่พักอาศัย และการปฐมนิเทศ และการส่งต่อข้อมูลด้วยมือในทุกขั้นตอนของกระบวนการ เมื่อผู้สมัครที่มีแนวโน้มจะเข้าเรียนเปลี่ยนสถานะจากผู้สอบถามเป็นผู้สมัคร เป็นผู้ที่ได้รับการตอบรับ เป็นผู้ที่วางเงินมัดจำ และสุดท้ายเป็นผู้ที่ลงทะเบียนเรียน ข้อมูลจะถูกป้อนซ้ำหลายครั้ง ช่องว่างในการสื่อสารเกิดขึ้น และไม่มีระบบใดที่แสดงภาพรวมทั้งหมดได้
ความเสี่ยงสูงกว่าที่เคย ทุกเปอร์เซ็นต์ของการปรับปรุงผลตอบแทนสามารถหมายถึงรายได้จากค่าเล่าเรียนหลายล้าน ทุกจุดที่พลาดในลำดับการสื่อสารสามารถส่งนักเรียนไปยังคู่แข่งได้ และทุกวันที่ล่าช้าในการประเมินหน่วยกิตโอนสามารถทำให้การตัดสินใจสมัครเรียนสูญเสียไปได้
วิธีที่มหาวิทยาลัยเวคฟอเรสต์แก้ไขปัญหานี้:มหาวิทยาลัยเวคฟอเรสต์ได้รวมทีมจากแพลตฟอร์มที่แยกส่วนกันเข้าสู่ระบบเดียวโดยใช้ ClickUp Dashboards ทำให้สามารถรายงานข้อมูลแบบเรียลไทม์และประสานงานข้ามแผนกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มอรี เกรแฮม, ผู้อำนวยการ, บริการศิษย์เก่าและผู้บริจาค โครงการ:
เราสามารถทำงานร่วมกันภายในระบบเดียวและมองเห็นข้อมูลสำคัญได้แล้ว สิ่งนี้ช่วยให้ทีมต่างๆ ของเราสามารถรายงานความคืบหน้า ระบุปัญหาด้านปริมาณงานและขีดความสามารถ และวางแผนได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น
นั่นคือโอกาสที่นี่ ไม่ใช่การแทนที่ระบบลงทะเบียนหลัก แต่เป็นการสร้างชั้นปฏิบัติการที่มองเห็นได้รอบ ๆ การส่งต่อระหว่างระบบเหล่านั้น วิธีที่เร็วที่สุดในการทดสอบโมเดลนี้คือการสร้างการตั้งค่าการปฏิบัติการลงทะเบียนที่ใช้งานได้ภายในแพลตฟอร์มการจัดการโครงการของคุณ
ต้องการทดสอบโมเดลที่คล้ายกันในกระบวนการลงทะเบียนของคุณเองหรือไม่? เริ่มต้นด้วยคำแนะนำด้านล่างและปรับให้เหมาะสมกับเป้าหมายของชั้นเรียน กลุ่มนักเรียน และจุดที่กดดันในกระบวนการทำงานของคุณ
วิธีที่มหาวิทยาลัยเวคฟอเรสต์แก้ไขปัญหานี้:มหาวิทยาลัยเวคฟอเรสต์ได้รวมทีมจากแพลตฟอร์มที่แยกส่วนกันเข้าสู่ระบบเดียวโดยใช้ ClickUp Dashboards ทำให้สามารถรายงานข้อมูลแบบเรียลไทม์และประสานงานระหว่างแผนกต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มอรี เกรแฮม, ผู้อำนวยการ, บริการศิษย์เก่าและผู้บริจาค โครงการ:
เราสามารถทำงานร่วมกันภายในระบบเดียวและมองเห็นข้อมูลสำคัญได้แล้ว สิ่งนี้ช่วยให้ทีมต่างๆ ของเราสามารถรายงานความคืบหน้า ระบุปัญหาด้านปริมาณงานและขีดความสามารถ และวางแผนได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น
เราสามารถทำงานร่วมกันภายในระบบเดียวและมองเห็นข้อมูลสำคัญได้แล้ว สิ่งนี้ช่วยให้ทีมต่างๆ ของเราสามารถรายงานความคืบหน้า ระบุปัญหาด้านปริมาณงานและขีดความสามารถ และวางแผนได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น
นั่นคือโอกาสที่นี่ ไม่ใช่การแทนที่ระบบลงทะเบียนหลัก แต่เป็นการสร้างชั้นปฏิบัติการที่มองเห็นได้รอบ ๆ การส่งต่อระหว่างระบบเหล่านั้น วิธีที่เร็วที่สุดในการทดสอบโมเดลนี้คือการสร้างการตั้งค่าการปฏิบัติการลงทะเบียนที่ใช้งานได้ภายในแพลตฟอร์มการจัดการโครงการของคุณ
ต้องการทดสอบโมเดลที่คล้ายกันในกระบวนการลงทะเบียนของคุณเองหรือไม่? เริ่มต้นด้วยคำแนะนำด้านล่างและปรับให้เหมาะสมกับเป้าหมายของชั้นเรียน กลุ่มนักเรียน และจุดที่กดดันในกระบวนการทำงานของคุณ
นั่นคือโอกาสที่นี่ ไม่ใช่การแทนที่ระบบลงทะเบียนหลัก แต่เป็นการสร้างชั้นปฏิบัติการที่มองเห็นได้รอบ ๆ การส่งต่อระหว่างระบบเหล่านั้น วิธีที่เร็วที่สุดในการทดสอบโมเดลนี้คือการสร้างการตั้งค่าการปฏิบัติการลงทะเบียนที่ใช้งานได้ภายในแพลตฟอร์มการจัดการโครงการของคุณ
ต้องการทดสอบโมเดลที่คล้ายกันในระบบการลงทะเบียนของคุณเองหรือไม่? เริ่มต้นด้วยคำแนะนำด้านล่างและปรับให้เหมาะกับเป้าหมายของชั้นเรียน กลุ่มนักเรียน และจุดที่กดดันในกระบวนการทำงานของคุณ
ต้องการทดสอบโมเดลที่คล้ายกันในระบบการลงทะเบียนของคุณเองหรือไม่? เริ่มต้นด้วยคำแนะนำด้านล่างและปรับให้เหมาะกับความเป้าหมายของชั้นเรียน, กลุ่มนักเรียน, และจุดที่มีความกดดันในกระบวนการทำงานของคุณ
คำแนะนำ: สร้างพื้นที่ทำงานสำหรับการดำเนินงานด้านการรับสมัครด้วย AI
คัดลอกข้อความนี้, วางลงใน ClickUp Brain เพื่อสร้าง ClickUp Super Agent ของคุณเอง, กรอกข้อมูลของสถาบันของคุณ, และคุณจะได้รับเวิร์กสเปซสำหรับการดำเนินงานการลงทะเบียนที่สมบูรณ์พร้อมการติดตามระบบ, การสื่อสาร, กฎการทำงานอัตโนมัติ, และทุกสิ่งทุกอย่าง
ผลลัพธ์ควรให้ร่างแรกที่แข็งแกร่งของโครงสร้างการดำเนินงานของคุณ รวมถึงขั้นตอนการทำงานตามขั้นตอน จุดตรวจสอบการส่งต่อ ตรรกะของกำหนดเวลา และการมองเห็นระหว่างทีมต่างๆ จากนั้นพนักงานของคุณสามารถปรับแต่งให้ตรงกับปริมาณการลงทะเบียน กลยุทธ์การนำเข้า และข้อจำกัดของสถาบันของคุณได้
ผลลัพธ์ควรให้ร่างแรกที่แข็งแกร่งของโครงสร้างการดำเนินงานของคุณ รวมถึงขั้นตอนการทำงานตามขั้นตอน จุดตรวจสอบการส่งต่อ ตรรกะของกำหนดเวลา และการมองเห็นระหว่างทีมต่างๆ จากนั้นพนักงานของคุณสามารถปรับแต่งให้ตรงกับปริมาณการลงทะเบียน กลยุทธ์การตลาด และข้อจำกัดของสถาบันของคุณได้
ข้อความสำหรับป้อน:
วิธีตั้งค่าใน ClickUp (4 ขั้นตอน)
ขั้นตอนที่ 1: สร้างโครงสร้างพื้นที่ทำงานของคุณ
จัดตั้งพื้นที่เฉพาะที่เรียกว่า "การดำเนินงานการลงทะเบียน" พร้อมโฟลเดอร์ห้าโฟลเดอร์:
- กระบวนการสรรหาบุคลากร: จัดทำรายการตามขั้นตอนของกระบวนการ (ผู้มีโอกาสสมัคร, ผู้สอบถาม, ผู้สมัคร, ได้รับการตอบรับ, ผู้ชำระเงินมัดจำ, ผู้ลงทะเบียน) หรือตามปีงบประมาณ
- แคมเปญการสื่อสาร: รายการสำหรับแต่ละลำดับแคมเปญ (การบ่มเพาะการสอบถาม, การกรอกข้อมูลของผู้สมัคร, การเพิ่มผลผลิต, การป้องกันการสูญเสีย) พร้อมงานที่ต้องทำในแต่ละจุดสัมผัส
- การประสานงานด้านความช่วยเหลือทางการเงิน: รายชื่อสำหรับการดำเนินการ FAFSA, การจัดเตรียมทุน, การอุทธรณ์, และการจัดการทุนการศึกษา
- การโอนย้ายและประเมินหน่วยกิต: รายการที่อยู่ระหว่างการประเมิน, ข้อตกลงการเทียบโอน, และการประเมินที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว
- การปฐมนิเทศและการเริ่มต้นงาน: รายการสำหรับการจัดการเซสชัน, รายการตรวจสอบก่อนการลงทะเบียน, และการประสานงานงานข้ามแผนก
ขั้นตอนที่ 2: กำหนดค่าฟิลด์ที่กำหนดเองในทุกงานการลงทะเบียน
เพิ่มฟิลด์เหล่านี้ลงในแม่แบบงานการลงทะเบียนของคุณเพื่อให้ทุกผู้สมัครและกระบวนการมีข้อมูลสำคัญ (ดูประเภทฟิลด์ที่กำหนดเองทั้งหมด):
|ฟิลด์
|ประเภท
|วัตถุประสงค์
|ขั้นตอนกรวย
|ดรอปดาวน์
|ผู้มีโอกาส, ผู้สอบถาม, ผู้สมัคร, ได้รับการตอบรับ, ชำระเงินมัดจำ, ลงทะเบียน
|แหล่งข้อมูลนักเรียน
|ดรอปดาวน์
|การเยี่ยมชมโรงเรียนมัธยม, งานแนะแนวมหาวิทยาลัย, ดิจิทัล, การแนะนำ, การโอนย้าย
|ความสนใจทางวิชาการ
|ดรอปดาวน์
|สาขาวิชาหรือหลักสูตรที่ตั้งใจจะศึกษา
|สถานะการอยู่อาศัย
|ดรอปดาวน์
|ภายในรัฐ, นอกรัฐ, ระหว่างประเทศ
|สถานะความช่วยเหลือทางการเงิน
|ดรอปดาวน์
|ไม่ได้รับ FAFSA, ได้รับ FAFSA, ตรวจสอบแล้ว, จัดเตรียมแล้ว, ได้รับแล้ว
|ความเสี่ยงด้านผลตอบแทน
|ดรอปดาวน์
|ต่ำ, ปานกลาง, สูง (อิงจากสัญญาณการมีส่วนร่วม)
|ราคาสุทธิ
|สกุลเงิน
|ต้นทุนรวมลบความช่วยเหลือทั้งหมด
|กำหนดเวลาการฝากเงิน
|วันที่
|วันที่นักศึกษาต้องชำระเงิน
ขั้นตอนที่ 3: วางข้อความที่ต้องการลงใน ClickUp Brain
เปิดClickUp Brainใน Space ใหม่ของคุณและวางข้อความจากด้านบน กรอกตัวแปรของคุณ (ชื่อสถาบัน ขนาดชั้นเรียนเป้าหมาย ปริมาณการสมัคร อัตราการสำเร็จ จำนวนพนักงาน) Brain จะสร้างโครงสร้างของกระบวนการทำงาน การสื่อสาร และกฎการทำงานอัตโนมัติเป็นงานและงานย่อยที่คุณสามารถใช้งานได้ทันที (ใหม่กับ Super Agents?ดูวิธีการสร้างตัวแรกของคุณทีละขั้นตอน)
ขั้นตอนที่ 4: ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติสำหรับการจัดการอย่างต่อเนื่อง
กำหนดค่าการทำงานอัตโนมัติหลักเหล่านี้เพื่อให้ระบบทำงานได้ด้วยตัวเอง (เรียนรู้วิธีการทำงานของฟิลด์ที่กำหนดเองใน การทำงานอัตโนมัติ):
|เมื่อ…
|จากนั้น...
|มีการสร้างการสอบถามใหม่
|เปิดตัวลำดับการสื่อสารเพื่อสร้างความสนใจและดูแลลูกค้า มอบหมายให้กับที่ปรึกษาประจำพื้นที่
|สถานะการสมัครเปลี่ยนเป็น "เสร็จสมบูรณ์"
|เริ่มการตรวจสอบใบสมัคร และแจ้งคณะกรรมการรับสมัคร
|นักเรียนที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนไม่ได้ชำระเงินมัดจำภายใน 14 วัน
|เปลี่ยนความเสี่ยงผลตอบแทนเป็นสูง, ให้แจ้งเตือนการติดต่อส่วนตัวจากผู้ให้คำปรึกษา
|นักศึกษาที่ชำระเงินแล้วไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมปฐมนิเทศภายในกำหนดเวลา
|สร้างงานติดตามผล, แจ้งผู้ประสานงานการลงทะเบียน
|การประเมินหน่วยกิตโอนเกินระยะเวลา SLA 5 วัน
|ยกระดับไปยังหัวหน้าแผนก, ติดธงในแดชบอร์ดการโอนย้าย
สิ่งที่ตัวแทนครอบคลุมตลอดวงจรการลงทะเบียน
ตัวแทน AI สำหรับการดำเนินงานด้านการรับสมัครไม่ใช่แชทบอทที่ตอบคำถามของนักเรียนที่สนใจ แต่เป็นระบบที่ทำงานภายในพื้นที่ทำงานการจัดการโครงการของคุณและทำงานที่มีโครงสร้างและทำซ้ำได้ซึ่งทีมรับสมัครของคุณทำด้วยมือในปัจจุบัน: การเคลื่อนย้ายผู้มีโอกาสสมัครผ่านขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการ, การกระตุ้นการสื่อสาร, การประสานงานระหว่างแผนกต่างๆ, และการแจ้งเตือนนักเรียนที่มีความเสี่ยงก่อนที่จะหายไป
|ระยะของวงจรชีวิต
|สิ่งที่ตัวแทนทำ
|สิ่งที่มันแทนที่
|การสรรหาบุคลากร
|ติดตามแหล่งที่มาของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า จัดการการมอบหมายพื้นที่ ติดตามปริมาณการสอบถามเทียบกับเป้าหมายตามภูมิภาคและโปรแกรม
|การจัดการเขตพื้นที่โดยใช้สเปรดชีตและการติดตามแหล่งที่มาด้วยตนเอง
|การประมวลผลใบสมัคร
|ดำเนินการย้ายใบสมัครผ่านขั้นตอนการตรวจสอบ, แจ้งเตือนไฟล์ที่ไม่สมบูรณ์, มอบหมายผู้อ่าน, ติดตามสถานะการตัดสินใจ
|วิธีแก้ปัญหาชั่วคราวของ CRM และการประสานงานผู้ตรวจสอบผ่านอีเมล
|การจัดการผลตอบแทน
|ติดตามอัตราเงินฝากตามกลุ่มเป้าหมาย, ดำเนินการติดต่อเพิ่มเติมสำหรับผู้เข้าใช้บริการที่ยังไม่ได้ฝากเงิน, แจ้งเตือนตัวบ่งชี้ความเสี่ยงด้านผลตอบแทน
|รายงานผลตอบแทนรายสัปดาห์ที่สร้างขึ้นด้วยตนเองจากการส่งออกข้อมูล SIS
|การประสานงานด้านความช่วยเหลือทางการเงิน
|ติดตามสถานะการประมวลผล FAFSA จัดการขั้นตอนการทำงานของการอุทธรณ์ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาการจัดแพ็กเกจแก่ฝ่ายรับสมัคร
|การสอบถามสถานะผ่านอีเมลระหว่างฝ่ายรับสมัครและฝ่ายทุนการศึกษา
|การประเมินการโอน
|จัดการกระบวนการประเมินผลทรานสคริปต์ด้วยการติดตาม SLA เชื่อมโยงกับข้อตกลงการเทียบโอนหลักสูตร และส่งต่อกรณีที่ต้องทบทวนล่าช้า
|บันทึกการประเมินผลแบบกระดาษและการติดต่อหน่วยงานด้วยตนเอง
|การเริ่มต้นใช้งาน
|ประสานงานงานก่อนการลงทะเบียนระหว่างฝ่ายที่พัก ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายไอที ฝ่ายอาหาร และฝ่ายบริการสุขภาพ พร้อมติดตามความคืบหน้า
|รายการตรวจสอบของแต่ละแผนกแยกกันโดยไม่มีมุมมองรวมสำหรับนักศึกษา
อยากเห็นการทำงานของ Super Agents ในสภาพแวดล้อม ClickUp จริงหรือไม่? ชมการสาธิตด้านล่างเพื่อดูว่าเวิร์กโฟลว์ งาน และการทำงานอัตโนมัติที่สร้างโดย AI ทำงานร่วมกันอย่างไรในทางปฏิบัติ
ความแตกต่างสำหรับประเภทสถาบันที่แตกต่างกัน
ข้อความข้างต้นนี้สามารถใช้ได้กับสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งที่ใช้ ClickUp ปรับข้อความให้เหมาะสมกับสถาบันของคุณ:
|ประเภทสถาบัน
|การปรับเปลี่ยนที่สำคัญ
|มหาวิทยาลัยวิจัยระดับ R1 (จำนวนผู้สมัครมากกว่า 20,000 คน)
|เพิ่มช่องทางสำหรับโปรแกรมบัณฑิตศึกษาและวิชาชีพ รวมการติดตามผู้ช่วยวิจัยและทุนการศึกษาในความช่วยเหลือทางการเงิน เพิ่มกระบวนการทำงานสำหรับการดำเนินการ I-20 สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ขยายแคมเปญการสื่อสารตามวิทยาลัย/โรงเรียน
|มหาวิทยาลัยระดับ R2 (5,000–20,000 ใบสมัคร)
|มุ่งเน้นที่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เพิ่มแดชบอร์ดพื้นที่การสรรหาบุคลากรในภูมิภาค รวมเส้นทางการลงทะเบียนเรียนคู่ขนานและเส้นทางวิทยาลัยล่วงหน้าเป็นแหล่งที่มาของกลุ่มเป้าหมาย
|สถาบันที่เน้นการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นหลัก (1,000–5,000 ใบสมัคร)
|เน้นการจัดการผลผลิตสำหรับกลุ่มนักศึกษาที่รับเข้าจำนวนน้อย เพิ่มการกำหนดเวลาและการติดตามการเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเป็นปัจจัยทำนายผลผลิต รวมการประสานงานการรับสมัครนักกีฬาด้วย ให้เรียบง่ายเหลือเพียงกระบวนการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพียงช่องทางเดียว
|วิทยาลัยชุมชน (รับสมัครแบบเปิด)
|แทนที่กระบวนการรับสมัครแบบคัดเลือกด้วยกระบวนการลงทะเบียน มุ่งเน้นที่อัตราการกรอก FAFSA ให้เสร็จสมบูรณ์และการจัดสรรทุนการศึกษา เพิ่มการติดตามการลงทะเบียนในหลักสูตรที่ไม่ให้หน่วยกิตและหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะแรงงาน เน้นการปฐมนิเทศที่มุ่งเน้นการรักษาผู้เรียน
|โรงเรียนอาชีวศึกษา/สายอาชีพ (รับสมัครแบบต่อเนื่อง)
|มุ่งเน้นการจัดการกลุ่มผู้เข้าร่วมตามวันเริ่มต้นมากกว่าการดำเนินงานเป็นรอบประจำปี เพิ่มการติดตามความร่วมมือกับนายจ้างสำหรับการจัดหางาน รวมการประสานงานด้านสวัสดิการทหารผ่านศึกและการจัดสรรเงินทุนเพื่อการพัฒนาแรงงาน ติดตามคุณสมบัติการเข้าสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นก่อนการลงทะเบียน
ดำเนินการลงทะเบียนในที่เดียว
การดำเนินงานด้านการรับสมัครจะหยุดชะงักเมื่อการติดตามผู้สมัคร การสื่อสาร การประสานงานด้านความช่วยเหลือทางการเงิน การประเมินการโอนย้าย และการเตรียมความพร้อมของนักเรียนใหม่ อยู่ในระบบแยกกันโดยไม่มีมุมมองการทำงานร่วมกัน ด้วย ClickUp Brain, ฟิลด์ที่กำหนดเอง และระบบอัตโนมัติ สถาบันของคุณสามารถเปลี่ยนการดำเนินงานด้านการรับสมัครให้เป็นระบบที่สามารถทำซ้ำได้ ซึ่งช่วยสนับสนุนการติดตามที่รวดเร็วขึ้น การส่งต่อที่ชัดเจนขึ้น การมองเห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้น และการสำเร็จการสมัครก่อนเข้าเรียนที่แข็งแกร่งขึ้น
เป้าหมายไม่ใช่การแทนที่ระบบ CRM, SIS หรือระบบช่วยเหลือทางการเงินของคุณ แต่เป็นการลดงานประสานงานรอบๆ ระบบเหล่านั้น ปรับปรุงการมองเห็นตลอดกระบวนการรับสมัครทั้งหมด และช่วยให้ทีมของคุณสามารถดำเนินการได้เร็วขึ้นกับสัญญาณที่ส่งผลต่อการจัดชั้นเรียนและการสูญเสียผู้สมัคร เริ่มต้นด้วยคำแนะนำข้างต้น ปรับให้เข้ากับปริมาณการรับสมัครและความท้าทายของคุณ และสร้างการตั้งค่าที่ทีมของคุณสามารถใช้ได้จริงในทุกๆ รอบเริ่มต้นฟรีกับ ClickUp
คำถามที่พบบ่อย
AI สามารถปรับปรุงอัตราการผลิตได้จริงหรือไม่?
ตัวแทนไม่ได้ทำนายว่านักเรียนคนใดจะลงทะเบียน แต่ระบบจะรับประกันว่านักเรียนทุกคนที่ได้รับการตอบรับจะได้รับการติดต่อที่เหมาะสมและตรงเวลา และไม่มีใครถูกมองข้ามไป ระบบช่วยทีมของคุณโดยอัตโนมัติในการสื่อสารตามลำดับขั้นตอน ระบุการฝากเงินที่ไม่สนใจ และให้ที่ปรึกษาเห็นสัญญาณการมีส่วนร่วมของนักเรียนแบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยให้ทีมของคุณมุ่งเน้นความพยายามในจุดที่สำคัญที่สุด แม้แต่การปรับปรุงผลผลิตเพียงเล็กน้อย 1-2 เปอร์เซ็นต์ ก็สามารถแปลเป็นรายได้ที่สำคัญเมื่อขยายขนาด
นี่จะแทนที่ระบบ CRM สำหรับการลงทะเบียนของเรา เช่น Slate หรือ TargetX หรือไม่?
ไม่. ระบบ CRM ของคุณคือระบบบันทึกข้อมูลสำหรับข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย, รายละเอียดการสมัคร, และประวัติการสื่อสาร. ตัวแทน ClickUp คือชั้นปฏิบัติการที่ทีมของคุณประสานงานการทำงานข้ามแผนก: การส่งต่อความช่วยเหลือทางการเงิน, การประเมินเครดิตการโอน, การวางแผนการปฐมนิเทศ, และกระบวนการทำงานภายในที่ครอบคลุมหลายสำนักงาน. พวกมันมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันและทำงานได้ดีที่สุดเมื่อทำงานร่วมกัน.
แล้วความปลอดภัยของข้อมูลสำหรับบันทึกนักเรียนและการปฏิบัติตาม FERPA ล่ะ?
ClickUpได้รับการรับรองมาตรฐาน SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 และ ISO 42001และรองรับSSO, การอนุญาตตามบทบาท และการเข้ารหัสทั้งในขณะพักและระหว่างการส่งผ่าน งานการลงทะเบียนสามารถถูกจำกัดตามบทบาทเพื่อให้ที่ปรึกษาเห็นเฉพาะพื้นที่ของตน ในขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินจะเห็นกระบวนการทำงานด้านการจัดแพ็กเกจข้อมูลไม่มีการใช้ข้อมูลใด ๆ ในการฝึกฝนโมเดล AI
นี่มีประโยชน์สำหรับสถาบันอุดมศึกษาชุมชนที่มีการรับนักศึกษาแบบเปิดหรือไม่
แน่นอน สถาบันที่รับนักศึกษาแบบเปิดกว้างยังคงมีการดำเนินงานด้านการรับสมัครที่ซับซ้อน: การติดตามการกรอกแบบฟอร์ม FAFSA การประสานงานการทดสอบวัดระดับ การจัดการปฐมนิเทศ และการลงทะเบียนในหลักสูตรที่ไม่ให้หน่วยกิต ตัวแทนจะช่วยให้กระบวนการดำเนินงานด้านการรับสมัครเป็นอัตโนมัติ ไม่ว่าคุณจะมีกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาหรือไม่ก็ตาม ตัวแปรที่แสดงผลจะช่วยให้คุณข้ามขั้นตอนคัดเลือกและมุ่งเน้นไปที่การลงทะเบียนและการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
สิ่งนี้เชื่อมโยงกับกระบวนการทำงานอื่น ๆ ในระดับอุดมศึกษาอย่างไร?
การดำเนินงานด้านการรับสมัครนักศึกษาส่งผลกระทบต่อเกือบทุกแผนก พื้นที่ทำงานนี้เชื่อมต่ออย่างเป็นธรรมชาติกับการวางแผนทรัพยากรสำหรับความจุของห้องเรียนและที่พักการวางแผนหลักสูตรสำหรับสัญญาณความต้องการของโปรแกรมและการติดตามการพัฒนาวิชาชีพสำหรับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัคร ฟิลด์ความสัมพันธ์ของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมโยงข้อมูลการรับสมัครกับงานในพื้นที่ทำงานอื่นๆ ได้