วิธีการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์

การศึกษาขั้นสูงของสหรัฐฯ กำลังเผชิญกับภาระการบำรุงรักษาที่เลื่อนออกไปเกินกว่า 76,000 ล้านดอลลาร์ และรายงานปี 2025 ของกอร์เดียนแสดงให้เห็นว่าความต้องการในการฟื้นฟูทุนได้เพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 140 ดอลลาร์ต่อตารางฟุตสุทธิ โดยมีเงินทุนขาดแคลนถึง 32.5% ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นภายในแพลตฟอร์มการจัดการโครงการสามารถทำงานอัตโนมัติในการติดตามคำสั่งงาน การจัดตารางการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การวิเคราะห์การใช้พื้นที่ การจัดการโครงการลงทุน และการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด ทำให้ทีมฝ่ายอาคารสถานที่มีระบบที่สามารถตรวจจับปัญหาได้ก่อนที่จะกลายเป็นเหตุฉุกเฉิน
ด้านล่างนี้คือข้อความคำสั่งสำหรับ AI ที่พร้อมใช้งาน ซึ่งคุณสามารถคัดลอกและวางลงใน ClickUp เพื่อสร้างพื้นที่ทำงานสำหรับการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกที่สมบูรณ์ได้ภายในไม่กี่นาที แต่ก่อนที่คุณจะใช้มัน จะเป็นประโยชน์หากดูการแยกย่อยการดำเนินงานที่ระบบประเภทนี้ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไข สำหรับทีมดูแลสิ่งอำนวยความสะดวกในวิทยาเขตส่วนใหญ่ ปัญหาไม่ได้อยู่ที่การขาดแคลนงาน แต่เป็นเพราะใบสั่งงาน การตรวจสอบ ตารางการบำรุงรักษาตามแผน และการอัปเดตด้านเงินทุนกระจายอยู่ในระบบที่แยกจากกันมากเกินไป ทำให้ไม่มีใครสามารถเห็นภาพรวมได้อย่างชัดเจน
ใครควรใช้ระบบการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกนี้
การตั้งค่านี้ออกแบบมาสำหรับผู้อำนวยการสถานที่ ผู้ควบคุมการบำรุงรักษา ผู้วางแผนวิทยาเขต ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ทีมงานด้านความยั่งยืน ผู้นำโครงการลงทุน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติตามข้อกำหนดที่รับผิดชอบในการประสานงานระหว่างอาคาร ระบบ และทีมบริการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสถาบันที่มีระบบ CMMS หรือระบบบริหารจัดการสินทรัพย์อยู่แล้ว แต่ยังต้องพึ่งพาการประสานงานด้วยระบบแมนนวลในการจัดการใบสั่งงาน การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การตรวจสอบ และการมองเห็นโครงการ
ปัญหา: ทีมดูแลสถานที่ของคุณกำลังจมอยู่กับงานซ่อมแซมแบบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ในขณะที่งานค้างสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
หากคุณบริหารแผนกอาคารสถานที่ในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย คุณย่อมรู้ดีถึงวงจรนี้ ท่อประปาแตกในหอพัก ระบบปรับอากาศขัดข้องในห้องบรรยายกลางภาคเรียน อาจารย์ส่งใบแจ้งซ่อมโปรเจ็กเตอร์ที่เสีย และเมื่อทีมของคุณจัดการกับเหตุฉุกเฉินเหล่านี้เสร็จแล้ว ตารางการบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่วางแผนไว้ก็เลื่อนออกไปอีกเดือน งานค้างสะสมมากขึ้น อาคารก็ทรุดโทรมลง งบประมาณกลับไม่เพิ่มขึ้น
ตัวเลขนั้นชัดเจนมาก. Moody's Ratings ได้เตือนว่าจำเป็นต้องมีการใช้จ่ายเงินจำนวน 750,000 ล้านดอลลาร์ถึง 950,000 ล้านดอลลาร์ในระยะเวลา 10 ปีข้างหน้าสำหรับสถาบันที่ได้รับการจัดอันดับประมาณ 500 แห่ง เพื่อให้สามารถก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญในด้านการบำรุงรักษาที่เลื่อนออกไป, การปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก, และการก่อสร้างใหม่. ในขณะเดียวกัน พนักงานช่างซ่อมบำรุงโดยเฉลี่ยในปัจจุบันรับผิดชอบพื้นที่รวมเกือบ 106,000 ตารางฟุต เพิ่มขึ้น 25% นับตั้งแต่ปี 2007 เนื่องจากวิทยาเขตดำเนินงานด้วยจำนวนบุคลากรที่น้อยลงแต่ต้องดูแลพื้นที่มากขึ้น
ผลลัพธ์ที่ตามมาสามารถคาดการณ์ได้: คำสั่งงานกองพะเนินใน CMMS ที่ล้าสมัย การบำรุงรักษาเชิงป้องกันถูกเลื่อนไปอยู่ในคอลัมน์ "การบำรุงรักษาที่เลื่อนออกไป" การตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ทำตามความรู้สึกมากกว่าข้อมูล และการดำเนินโครงการลงทุนเกินเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้ เพราะไม่มีใครสามารถมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในพอร์ตโฟลิโอได้แบบเรียลไทม์
วิธีที่ CU Anschutz แก้ไขปัญหานี้:มหาวิทยาลัยโคโลราโด วิทยาเขต CU Anschutzได้เปลี่ยนระบบเดิม 5 ระบบเป็น ClickUp สำหรับผู้ใช้กว่า 170 คนในทีมไอทีส่วนกลาง การรายงานด้วยมือลดลงเหลือศูนย์
แอนนา อเล็กซ์, ผู้อำนวยการฝ่ายบริการเทคโนโลยีวิทยาเขต:
ขวัญกำลังใจของทีมเพิ่มขึ้นเพราะทุกคนต้องการแก้ปัญหา ไม่ใช่สร้างตารางข้อมูล pivot
นั่นคือโอกาสที่นี่ ไม่ใช่การแทนที่ระบบสิ่งอำนวยความสะดวก แต่เป็นการสร้างชั้นปฏิบัติการที่มองเห็นได้รอบๆ งานที่เกิดขึ้นทั่วทั้งระบบ วิธีที่เร็วที่สุดในการทดสอบโมเดลนี้คือการสร้างการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใช้งานได้ภายในแพลตฟอร์มการจัดการโครงการของคุณ
ต้องการทดสอบโมเดลที่คล้ายกันในสถานที่ปฏิบัติงานของคุณเองหรือไม่? เริ่มต้นด้วยคำแนะนำด้านล่างและปรับให้เหมาะสมกับขนาดของวิทยาเขต, งานค้าง, และลำดับความสำคัญของการบริการของคุณ
คำแนะนำ: สร้างพื้นที่ทำงานการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกของคุณด้วย AI
คัดลอกข้อความนี้ วางลงใน ClickUp Brain เพื่อสร้าง ClickUp Super Agent ของคุณเอง กรอกรายละเอียดของสถาบันของคุณ แล้วคุณจะได้รับพื้นที่ทำงานสำหรับการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบถ้วน พร้อมระบบติดตามงานซ่อมบำรุง กำหนดการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน แดชบอร์ดการใช้พื้นที่ และการกำกับดูแลโครงการลงทุน
ผลลัพธ์ควรให้ร่างแรกที่แข็งแกร่งของโครงสร้างการดำเนินงานของคุณ รวมถึงลำดับชั้นของงาน ตรรกะการส่งต่อปัญหา ปฏิทินการตรวจสอบ และจุดตรวจสอบโครงการ ทีมงานของคุณสามารถปรับแต่งให้สอดคล้องกับพื้นที่วิทยาเขตของคุณ รูปแบบการจัดสรรบุคลากร และลำดับความสำคัญในการบำรุงรักษาได้
ข้อความสำหรับป้อน:
เปิด ClickUp Brainและวางข้อความข้างต้นเพื่อสร้าง Super Agent แบบกำหนดเองสำหรับ Workspace ของคุณ
วิธีตั้งค่าใน ClickUp (4 ขั้นตอน)
ขั้นตอนที่ 1: สร้างโครงสร้างพื้นที่ทำงานของคุณ
จัดตั้งพื้นที่เฉพาะที่ชื่อว่า "สิ่งอำนวยความสะดวกในวิทยาเขต" พร้อมโฟลเดอร์ห้าโฟลเดอร์:
- ใบสั่งงาน: รายการสำหรับงานฉุกเฉิน/เร่งด่วน, งานประจำ, และงานที่เสร็จสมบูรณ์
- การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน: รายการที่จัดเรียงตามประเภทของระบบ (ระบบปรับอากาศ (HVAC), ระบบไฟฟ้า, ระบบประปา, ระบบป้องกันอัคคีภัย/ความปลอดภัยชีวิต, ลิฟต์, บริเวณโดยรอบ)
- การจัดการพื้นที่: รายการสำหรับสินค้าคงคลังในห้อง, การติดตามการใช้งาน, และการอัปเกรดเทคโนโลยีในห้องเรียน
- โครงการลงทุน: รายการที่จัดเรียงตามระยะของโครงการ (การวางแผน, การออกแบบ, การก่อสร้าง, การปิดโครงการ)
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบและความยั่งยืน: รายการสำหรับการตรวจสอบตามมาตรฐาน ADA, การตรวจสอบความปลอดภัยจากอัคคีภัย/ชีวิต, การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม และการติดตามการใช้พลังงาน
ขั้นตอนที่ 2: กำหนดค่าฟิลด์ที่กำหนดเองในทุกใบสั่งงานและงานโครงการ
เพิ่มฟิลด์เหล่านี้ลงในแม่แบบงานของคุณเพื่อให้ทุกงานมีข้อมูลสำคัญ (ดูประเภทฟิลด์ที่กำหนดเองทั้งหมด):
|ฟิลด์
|ประเภท
|วัตถุประสงค์
|อาคาร
|ดรอปดาวน์
|ชื่ออาคารจากบัญชีทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
|ห้อง/สถานที่
|ข้อความสั้น
|หมายเลขห้องหรือพื้นที่เฉพาะ
|ประเภทการค้า
|ดรอปดาวน์
|ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (HVAC), ประปา, ไฟฟ้า, โครงสร้าง, งานดูแลรักษา, งานภูมิทัศน์, ฯลฯ
|ลำดับความสำคัญ
|ดรอปดาวน์
|ฉุกเฉิน, เร่งด่วน, เป็นประจำ, ตามกำหนด
|ช่างเทคนิคที่ได้รับมอบหมาย
|ผู้คน
|ผู้ปฏิบัติงานด้านการค้าที่รับผิดชอบ
|ประมาณการค่าใช้จ่าย
|สกุลเงิน
|ค่าประมาณการอะไหล่ + ค่าแรง
|ต้นทุนจริง
|สกุลเงิน
|ค่าใช้จ่ายสุดท้ายหลังการดำเนินการเสร็จสิ้น
|รหัสสินทรัพย์
|ข้อความสั้น
|ตัวระบุอุปกรณ์หรือระบบ
|กำหนดส่งงานของนายกรัฐมนตรี
|วันที่
|การบำรุงรักษาเชิงป้องกันตามกำหนดการถัดไป
ขั้นตอนที่ 3: วางข้อความที่ต้องการลงใน ClickUp Brain
เปิดClickUp Brainใน Space ใหม่ของคุณและวางข้อความจากด้านบน กรอกตัวแปรของคุณ (ชื่อสถาบัน, GSF ของวิทยาเขต, จำนวนอาคาร, จำนวนพนักงาน, งบประมาณการดำเนินงาน, งานค้างที่เลื่อนมา) Brain จะสร้างโครงสร้างงาน, ตารางเวลาการจัดการ, รายการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎการทำงานอัตโนมัติเป็นงานและงานย่อยที่คุณสามารถใช้ได้ทันที (ใหม่กับ Super Agents?ดูวิธีการสร้างตัวแรกของคุณทีละขั้นตอน)
ขั้นตอนที่ 4: ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติสำหรับการจัดการอย่างต่อเนื่อง
กำหนดค่าการทำงานอัตโนมัติหลักเหล่านี้เพื่อให้ระบบทำงานได้ด้วยตัวเอง (เรียนรู้วิธีการทำงานของฟิลด์ที่กำหนดเองใน การทำงานอัตโนมัติ):
|เมื่อ…
|จากนั้น...
|สร้างใบสั่งงานใหม่โดยมีลำดับความสำคัญ = ฉุกเฉิน
|แจ้งผู้อำนวยการฝ่ายสถานที่และช่างเทคนิคที่อยู่ในเวรทันที
|ไม่ได้รับการยืนยันคำสั่งงานภายใน 30 นาที (ฉุกเฉิน) หรือ 4 ชั่วโมง (เร่งด่วน)
|ยกระดับไปยังผู้อำนวยการฝ่ายสถานที่พร้อมแนบงานที่เกี่ยวข้อง
|กำหนดส่งข้อความด่วนคือ 14 วันข้างหน้า
|สร้างใบสั่งงาน PM จากแม่แบบ, มอบหมายให้กับช่างเทคนิคที่ได้รับมอบหมาย
|อัตราการเสร็จสิ้นของนายกรัฐมนตรีต่ำกว่า 90% สำหรับทุกประเภทระบบในเดือนนี้
|แจ้งหัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุงพร้อมสรุป
|การใช้จ่ายในโครงการลงทุนเกิน 85% ของงบประมาณ
|เปลี่ยนระดับความเสี่ยงเป็นสูง แจ้งผู้จัดการโครงการและรองประธานฝ่ายอาคารสถานที่
สิ่งที่ตัวแทนครอบคลุมตลอดวงจรชีวิตการบริหารจัดการสถานที่
ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์สำหรับการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ใช่แชทบอทที่ตอบคำถามเกี่ยวกับมาตรฐาน APPA แต่เป็นระบบที่ทำงานภายในพื้นที่ทำงานการจัดการโครงการของคุณและทำงานที่มีโครงสร้างและทำซ้ำได้ซึ่งทีมสิ่งอำนวยความสะดวกของคุณทำด้วยมือในปัจจุบัน: การจัดลำดับความสำคัญของคำสั่งงาน การจัดตารางการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การติดตามโครงการลงทุน การแจ้งเตือนช่องว่างในการปฏิบัติตามข้อกำหนด
|ระยะของวงจรชีวิต
|สิ่งที่ตัวแทนทำ
|สิ่งที่มันแทนที่
|การรับคำสั่งงาน
|จัดประเภทคำขอที่เข้ามาตามประเภทการค้า, ลำดับความสำคัญ, และอาคาร, มอบหมายให้กับช่างเทคนิคที่เหมาะสมตามประเภทการค้าและปริมาณงาน, เริ่มจับเวลาการตอบสนอง
|การโทร, อีเมล, และการมาติดต่อที่บันทึกไว้บนกระดาษหรือในระบบ CMMS ที่ล้าสมัย
|การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
|สร้างใบสั่งงาน PM โดยอัตโนมัติตามกำหนดเวลา ติดตามอัตราการเสร็จสิ้นตามประเภทของระบบ แจ้งเตือนเมื่ออุปกรณ์พ้นอายุการใช้งานที่คาดไว้
|ตารางเวลาการจัดการโครงการที่ใช้สเปรดชีตที่ไม่มีใครอัปเดตหลังจากเดือนกุมภาพันธ์
|การจัดการพื้นที่
|ติดตามอัตราการใช้งานห้องเรียน, แจ้งเตือนพื้นที่ที่ใช้งานน้อยและพื้นที่ที่มีการจัดตารางเกิน, ตรวจสอบสถานะเทคโนโลยีในห้องเรียนและการปฏิบัติตามข้อกำหนด ADA ต่อห้อง
|การตรวจสอบพื้นที่ประจำปีที่ล้าสมัยก่อนเผยแพร่
|โครงการลงทุน
|ติดตามหมุดหมายของโครงการ งบประมาณ คำสั่งเปลี่ยนแปลง และกำหนดการในทุกโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ในแดชบอร์ดเดียว พร้อมแจ้งเตือนการเกินงบประมาณโดยอัตโนมัติ
|การอัปเดตทางอีเมลรายสัปดาห์จากสถาปนิกและสเปรดชีตที่รองประธานบริหารดูแล
|ความยั่งยืน
|ตรวจสอบการใช้พลังงานในระดับอาคาร แจ้งเตือนความผิดปกติของการใช้งาน ติดตามความคืบหน้าของโครงการปรับปรุงให้สอดคล้องกับเป้าหมายด้านความยั่งยืนของวิทยาเขต
|ตรวจสอบบิลค่าสาธารณูปโภคทุกไตรมาส หากมีผู้รับผิดชอบ
|การปฏิบัติตาม
|จัดการตารางการตรวจสอบสำหรับความปลอดภัยจากอัคคีภัย/ชีวิต, ADA, สิ่งแวดล้อม, และข้อกำหนดทางกฎหมาย พร้อมการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับรายการที่เกินกำหนด
|การแจ้งเตือนปฏิทินและความทรงจำขององค์กรจากเจ้าหน้าที่อาวุโส
ความแตกต่างสำหรับประเภทสถาบันที่แตกต่างกัน
ข้อความข้างต้นนี้สามารถใช้ได้กับสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งที่ใช้ ClickUp ปรับข้อความให้เหมาะสมกับสถาบันของคุณ:
|ประเภทสถาบัน
|การปรับเปลี่ยนที่สำคัญ
|มหาวิทยาลัยวิจัยระดับ R1 (พื้นที่อาคารรวม 5 ล้านตารางเมตรขึ้นไป, อาคารมากกว่า 200 หลัง)
|ใช้ข้อความทั้งหมดตามที่เป็นอยู่ เพิ่มข้อกำหนดเฉพาะของห้องปฏิบัติการวิจัย (ตู้ความปลอดภัยทางชีวภาพ, ตู้ดูดควัน, ห้องสะอาด) เพิ่มการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกของห้องเลี้ยงสัตว์ทดลอง รวมการประสานงานระหว่างหลายวิทยาเขตหากมีความเหมาะสม คาดว่าจะมีใบสั่งงานมากกว่า 10,000 รายการต่อปี
|มหาวิทยาลัยระดับ R2 (พื้นที่ 1–5 ล้านตารางเมตร, อาคาร 50–200 หลัง)
|ทำให้ส่วนของโครงการลงทุนง่ายขึ้นโดยเน้นที่โครงการที่ดำเนินการอยู่ 10 อันดับแรก ลดหมวดหมู่การปฏิบัติตามข้อกำหนดให้เหลือเฉพาะที่จำเป็นตามข้อกำหนดของรัฐของคุณ รวมการติดตามความยั่งยืนให้เป็นระดับวิทยาเขตแทนที่จะเป็นระดับอาคาร
|สถาบันอุดมศึกษาเป็นหลัก (พื้นที่อาคาร 500,000–2,000,000 ตารางฟุต, อาคาร 20–75 หลัง)
|ให้ความสำคัญกับการบำรุงรักษาหอพักเป็นหมวดหมู่ลำดับแรก (เนื่องจากเป็นสาเหตุของคำสั่งงานมากที่สุด) ให้ลดความซับซ้อนของทะเบียนอุปกรณ์เหลือเพียงระบบหลักเท่านั้น เพิ่มแบบฟอร์มคำขอคำสั่งงานสำหรับนักศึกษาพร้อมระบบส่งต่ออัตโนมัติ
|วิทยาลัยชุมชน (พื้นที่ใช้สอย 200,000–1,000,000 ตารางฟุต, อาคาร 5–30 หลัง)
|เน้นการบำรุงรักษาห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ เนื่องจากพื้นที่เหล่านี้ส่งผลต่อการลงทะเบียน เพิ่มการจัดการใบสั่งงานแบบหลายวิทยาเขตหากมีความเหมาะสม ปรับปรุงตารางการบำรุงรักษาเชิงป้องกันให้เป็นรอบรายไตรมาส แทนที่การติดตามโครงการลงทุนด้วยรายการลำดับความสำคัญของการบำรุงรักษาที่เลื่อนออกไป
|โรงเรียนอาชีวศึกษา/สายอาชีพ (50,000–500,000 ตารางฟุต, 1–10 อาคาร)
|มุ่งเน้นการบำรุงรักษาอุปกรณ์เฉพาะทาง (เช่น โรงซ่อม ห้องปฏิบัติการ พื้นที่จำลองสถานการณ์) ปรับการจัดการพื้นที่ให้เหลือเพียงการจองห้อง เพิ่มข้อกำหนดการปฏิบัติตามมาตรฐานเฉพาะอุตสาหกรรม (เช่น มาตรฐาน OSHA สำหรับโรงเชื่อม มาตรฐานสุขอนามัยสำหรับห้องปฏิบัติการอาหาร)
บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกในที่เดียว
การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกจะล้มเหลวเมื่อใบสั่งงาน, ตารางการบำรุงรักษา, ข้อมูลพื้นที่, โครงการทุน, และบันทึกการปฏิบัติตามกฎระเบียบอยู่ในระบบแยกต่างหากโดยไม่มีมุมมองการดำเนินงานร่วมกัน ด้วย ClickUp Brain, Custom Fields, และ Automations สถาบันของคุณสามารถเปลี่ยนการดำเนินงานสิ่งอำนวยความสะดวกให้เป็นระบบที่สามารถทำซ้ำได้ซึ่งสนับสนุนการตอบสนองใบสั่งงานที่รวดเร็วขึ้น, การบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่สม่ำเสมอมากขึ้น, การติดตามการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่แข็งแกร่งขึ้น, และการมองเห็นที่ดีขึ้นทั่วทั้งพอร์ตโฟลิโอของวิทยาเขต
เป้าหมายไม่ใช่การแทนที่ระบบ CMMS หรือระบบการจัดการสินทรัพย์ของคุณ แต่เป็นการลดงานประสานงานที่เกี่ยวข้องกับระบบเหล่านี้ ปรับปรุงการมองเห็นสิ่งที่ต้องการความสนใจเป็นอันดับแรก และช่วยให้ทีมของคุณสามารถจัดการกับการบำรุงรักษาที่เลื่อนออกไปได้ทันท่วงทีแทนที่จะต้องตอบสนองต่อปัญหาอย่างต่อเนื่อง ให้เริ่มต้นด้วยคำแนะนำข้างต้น ปรับให้เหมาะกับขนาดของ캠�าร์สและ 우선순위ของสิ่งอำนวยความสะดวก และสร้างระบบที่ทีมของคุณสามารถนำไปใช้ได้จริงทุกวัน
คำถามที่พบบ่อย
ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์สามารถแทนที่ระบบ CMMS ของเรา เช่น SchoolDude หรือ TMA ได้จริงหรือไม่?
ตัวแทน AI ไม่ได้มาแทนที่ระบบ CMMS ของคุณ แต่จะกลายเป็นชั้นปฏิบัติการที่อยู่บนระบบของคุณ ข้อมูลคำสั่งงานจาก CMMS ของคุณสามารถซิงค์เข้าสู่ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp ได้ ในขณะที่ตัวแทนจะจัดการการมอบหมายงาน การยกระดับปัญหา การจัดตารางการบำรุงรักษาตามแผน และการรายงาน ซึ่งเครื่องมือ CMMS แบบเก่าทำได้ไม่ดี ทีมงานดูแลสิ่งอำนวยความสะดวกในหลายวิทยาเขตใช้ ClickUp เป็นชั้นของกระบวนการทำงาน ในขณะที่ยังคงใช้ CMMS สำหรับบันทึกสินทรัพย์ คุณยังสามารถดูวิธีที่วิทยาเขตต่างๆใช้แนวทางเดียวกันนี้สำหรับการจัดการทุนและการวางแผนทรัพยากรได้อีกด้วย
สิ่งนี้ช่วยแก้ปัญหาการบำรุงรักษาที่ค้างอยู่ของเราได้อย่างไร?
ตัวแทนติดตามรายการที่เลื่อนออกไปทุกชิ้นพร้อมประมาณการค่าใช้จ่าย ระดับความสำคัญ ผลกระทบต่ออาคาร และความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ระบบจะสร้างแดชบอร์ดรายการงานค้างที่จัดลำดับความสำคัญ ซึ่งผู้บริหารฝ่ายอาคารสามารถนำเสนอให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริหารดูด้วยข้อมูลจริง ไม่ใช่การประมาณการ เมื่อมีเงินทุนสำหรับลงทุน รายการงานค้างก็จะถูกจัดอันดับไว้เรียบร้อยแล้วและพร้อมสำหรับการตัดสินใจ
แล้วความปลอดภัยของข้อมูลสำหรับข้อมูลสถานที่และอาคารล่ะ?
ClickUpได้รับการรับรองมาตรฐาน SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 และ ISO 42001และรองรับSSO, การอนุญาตตามบทบาท และการเข้ารหัสทั้งขณะเก็บและขณะส่งข้อมูล ข้อมูลที่สร้างขึ้น แผนผัง และบันทึกการปฏิบัติตามข้อกำหนดจะอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณด้วยการควบคุมการอนุญาตไม่มีข้อมูลใดถูกนำไปใช้เพื่อฝึกฝนโมเดล AI
ช่างเทคนิคฝ่ายบำรุงรักษาของเราสามารถใช้สิ่งนี้ในภาคสนามได้หรือไม่?
ใช่ แอปมือถือของ ClickUp ช่วยให้ช่างเทคนิคสามารถดูใบสั่งงานที่ได้รับมอบหมาย อัปเดตสถานะ บันทึกเวลา และเพิ่มรูปภาพจากโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตได้ โดยไม่จำเป็นต้องกลับไปที่ร้านเพื่ออัปเดตระบบ CMMS บนเดสก์ท็อป ผู้ควบคุมงานสามารถดูสถานะแบบเรียลไทม์ได้โดยไม่ต้องตามหาคนเพื่ออัปเดตข้อมูล
นี่มีประโยชน์เฉพาะกับมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ที่มีทีมดูแลสิ่งอำนวยความสะดวกขนาดใหญ่เท่านั้นหรือไม่?
ไม่. คำสั่งนี้ประกอบด้วยตัวแปรสำหรับขนาดของ캠�าร์ส, จำนวนอาคาร, และจำนวนบุคลากร. สถาบันการศึกษาชุมชนที่มีอาคาร 5 หลัง และบุคลากร 8 คน จะได้รับประโยชน์จากระบบการจัดตารางเวลา PM และการติดตามคำสั่งงานอัตโนมัติเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยวิจัยที่มีอาคาร 200 หลัง และบุคลากร 150 คน. ระบบสามารถปรับขนาดได้ตามพอร์ตโฟลิโอกของคุณ. สถาบันขนาดเล็กมักเห็นผลกระทบมากที่สุดเพราะพวกเขามีบุคลากรน้อยกว่าที่ต้องจัดการกับงานประเภทเดียวกัน.