วิธีการทำวิจัยเชิงสถาบันโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์

สำนักงาน IRใช้เวลามากกว่าครึ่งในการรายงานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ แต่มีเพียง39% ของผู้นำ IR เท่านั้นที่กล่าวว่าจำนวนบุคลากรของตนเพียงพอ ตัวแทน AI ที่สร้างขึ้นภายในแพลตฟอร์มการจัดการโครงการสามารถทำให้การติดตามการส่ง IPEDS การจัดการคำขอข้อมูล การบริหารการสำรวจ การสนับสนุนการรับรอง และการทำงานเปรียบเทียบกับเพื่อนร่วมงานเป็นไปโดยอัตโนมัติ ทำให้ทีม IR ของคุณมีเวลาไปมุ่งเน้นที่การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ที่ผู้นำของคุณต้องการจริงๆ
ด้านล่างนี้คือข้อความคำสั่งสำหรับ AI ที่พร้อมใช้งาน ซึ่งคุณสามารถคัดลอกและวางลงใน ClickUp เพื่อสร้างพื้นที่ทำงานวิจัยสถาบันที่สมบูรณ์ได้ภายในไม่กี่นาที แต่ก่อนที่คุณจะใช้มัน จะเป็นประโยชน์หากได้พิจารณาถึงปัญหาการล้นเกินในการดำเนินงานที่ระบบประเภทนี้ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไข สำหรับสำนักงานวิจัยสถาบันส่วนใหญ่ ปัญหาไม่ได้อยู่ที่การขาดความเชี่ยวชาญด้านข้อมูล แต่เป็นเพราะวงจรการปฏิบัติตามข้อกำหนด คำขอเฉพาะกิจ กำหนดเวลาการสำรวจ และการสนับสนุนการรับรองมาตรฐาน ทั้งหมดนี้แข่งขันกันเพื่อความสนใจในกระบวนการทำงานที่ไม่เชื่อมโยงกัน
ใครควรใช้การตั้งค่าการวิจัยสถาบันนี้
การตั้งค่านี้ออกแบบมาสำหรับผู้อำนวยการวิจัยสถาบัน นักวิเคราะห์ ทีมประสิทธิภาพสถาบัน ผู้ดูแลการสำรวจ เจ้าหน้าที่สนับสนุนการรับรองมาตรฐาน และสำนักงานสนับสนุนการตัดสินใจที่รับผิดชอบด้านการรายงาน การวิเคราะห์ และการประสานงานด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสถาบันที่มีเครื่องมือการรายงานและ BI อยู่แล้ว แต่ยังคงต้องพึ่งพาการประสานงานด้วยตนเองในการจัดการกำหนดเวลา คำขอข้อมูล การสำรวจ และรอบการรายงานที่เกิดขึ้นเป็นประจำ
ปัญหา: สำนักงาน IR ของคุณเป็นโรงงานรายงานข้อมูล เมื่อควรเป็นสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์
หากคุณบริหารสำนักงานวิจัยสถาบัน คุณย่อมรู้ดีถึงวงจรนี้: การส่งข้อมูล IPEDS กินเวลาทั้งเดือน คำขอข้อมูลเฉพาะกิจก็เพิ่มขึ้นเร็วกว่าที่คุณจะประมวลผลได้ทัน การประเมินตนเองเพื่อรับรองมาตรฐานก็ต้องการข้อมูลย้อนหลังที่คุณต้องสร้างใหม่ทั้งหมด และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการก็ต้องการประมาณการจำนวนนักศึกษาใหม่ภายในวันศุกร์
ตัวเลขยืนยันแล้วการสำรวจของ AIR ในปี 2021พบว่าสำนักงาน IR ส่วนใหญ่ใช้เวลาเกินครึ่งในการรายงาน ตั้งแต่การปฏิบัติตามข้อกำหนดของรัฐบาลกลาง การส่งข้อมูลตามที่รัฐกำหนด ไปจนถึงการวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจภายในองค์กร ในขณะเดียวกันการสำรวจความสามารถของ AIR ในปี 2023พบว่า 53% ของผู้เชี่ยวชาญด้าน IR ระบุว่าขนาดของบุคลากรไม่เพียงพอที่จะทำงานในปริมาณปัจจุบันได้ และเพียง 39% ของผู้นำด้าน IR เท่านั้นที่พิจารณาว่าจำนวนบุคลากรของตนเพียงพอ NCES ประมาณการว่าการรายงาน IPEDS เพียงอย่างเดียวใช้เวลา 157 ถึง 193 ชั่วโมงต่อสถาบันต่อปี และการขยายตัวที่เสนอโดยรัฐบาลกลางอาจเพิ่มภาระงานกว่า 740,000 ชั่วโมงทั่วทั้งภาคส่วน
ผลลัพธ์: สำนักงาน IR กลายเป็นโรงงานรายงานเชิงรับแทนที่จะเป็นพันธมิตรด้านการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ที่สถาบันต้องการ คณาจารย์ต้องรอข้อมูลที่ร้องขอเป็นสัปดาห์ แดชบอร์ดการลงทะเบียนเรียนได้รับการอัปเดตเฉพาะเมื่อมีเวลาเท่านั้น การเตรียมการรับรองมาตรฐานกลายเป็นงานเร่งด่วน และความรู้ของสถาบันที่เชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันกลับอยู่ในหัวของคนเพียงคนเดียว
วิธีที่ CU Anschutz แก้ไขปัญหานี้:มหาวิทยาลัยโคโลราโด วิทยาเขต CU Anschutzได้เปลี่ยนระบบเดิม 5 ระบบเป็น ClickUp สำหรับผู้ใช้กว่า 170 คนในทีมไอทีส่วนกลาง การรายงานด้วยมือลดลงเหลือศูนย์
แอนนา อเล็กซ์, ผู้อำนวยการฝ่ายบริการเทคโนโลยีวิทยาเขต:
ขวัญกำลังใจของทีมเพิ่มขึ้นเพราะผู้คนต้องการแก้ไขปัญหา ไม่ใช่สร้างตารางข้อมูล pivot
นั่นคือโอกาสที่นี่ ไม่ใช่การแทนที่เครื่องมือวิเคราะห์ของคุณ แต่เป็นการสร้างชั้นปฏิบัติการที่มองเห็นได้รอบๆ กำหนดเวลา คำขอ และงานรายงานที่ล้อมรอบพวกเขา วิธีที่เร็วที่สุดในการทดสอบโมเดลนั้นคือการสร้างการตั้งค่าการวิจัยเชิงสถาบันที่ใช้งานได้ภายในแพลตฟอร์มการจัดการโครงการของคุณ
ต้องการทดสอบโมเดลที่คล้ายกันในสำนักงาน IR ของคุณเองหรือไม่? เริ่มต้นด้วยคำแนะนำด้านล่างและปรับให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ในการรายงาน ขนาดของทีมงาน และจุดที่กดดันในกระบวนการทำงานของคุณ
ขวัญกำลังใจของทีมเพิ่มขึ้นเพราะผู้คนต้องการแก้ไขปัญหา ไม่ใช่สร้างตารางข้อมูล pivot
คำแนะนำ: สร้างพื้นที่ทำงานวิจัยสถาบันของคุณด้วย AI
คัดลอกข้อความนี้, วางลงใน ClickUp Brain เพื่อสร้าง ClickUp Super Agent ของคุณเอง, กรอกข้อมูลสถาบันของคุณ, และคุณจะได้รับพื้นที่ทำงานสำหรับการดำเนินงาน IR ที่สมบูรณ์พร้อมการติดตาม IPEDS, การจัดการคำขอข้อมูล, กระบวนการทำงานแบบสำรวจ, และทุกสิ่งทุกอย่าง
ผลลัพธ์ควรให้ร่างแรกของโครงสร้างการดำเนินงานของคุณที่แข็งแกร่ง รวมถึงลำดับชั้นของงาน กำหนดเวลาภายใน การส่งมอบความรับผิดชอบ และจุดตรวจสอบการรายงาน ทีมงานของคุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับประเภทของสถาบัน ภาระหน้าที่ในการรายงาน และขีดความสามารถของพนักงานได้
ข้อความสำหรับป้อน:
เปิด ClickUp Brainและวางข้อความข้างต้นเพื่อสร้าง Super Agent แบบกำหนดเองสำหรับ Workspace ของคุณ
วิธีตั้งค่าใน ClickUp (4 ขั้นตอน)
ขั้นตอนที่ 1: สร้างโครงสร้างพื้นที่ทำงานของคุณ
จัดตั้งพื้นที่เฉพาะที่เรียกว่า "การวิจัยเชิงสถาบัน" พร้อมโฟลเดอร์ที่สอดคล้องกับฟังก์ชันหลักของคุณ:
- IPEDS และการรายงานต่อรัฐบาลกลาง: รายการสำหรับแต่ละช่วงเวลาการเก็บข้อมูล (ฤดูใบไม้ร่วง, ฤดูหนาว, ฤดูใบไม้ผลิ) พร้อมภารกิจตามส่วนประกอบของแบบสำรวจ
- คำขอข้อมูล: รายการสำหรับคิวรับเข้า, กำลังดำเนินการ, อยู่ระหว่างการตรวจสอบ, ส่งมอบแล้ว, และคลังความรู้
- การสำรวจและการประเมินผล: รายการสำหรับการสำรวจที่กำลังดำเนินการอยู่, ปฏิทินการสำรวจ, การสำรวจที่เสร็จสิ้นพร้อมคลังผลลัพธ์
- การรับรอง: รายการตามผู้รับรองหรือตามรอบการรับรอง พร้อมรายการย่อยสำหรับแต่ละมาตรฐาน
- การวิเคราะห์และแดชบอร์ด: รายการสำหรับการติดตามการลงทะเบียน, การวิเคราะห์การรักษาลูกค้า, การเปรียบเทียบกับเพื่อนร่วมงาน, ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์, และการอัปเดตข้อมูลในหนังสือข้อเท็จจริง
ขั้นตอนที่ 2: กำหนดค่าฟิลด์ที่กำหนดเองในทุกงาน IR
เพิ่มฟิลด์เหล่านี้ลงในเทมเพลตงาน IR ของคุณเพื่อให้ทุกโครงการมีข้อมูลสำคัญที่เห็นได้ชัดเจน (ดูประเภทฟิลด์ที่กำหนดเองทั้งหมด):
|ฟิลด์
|ประเภท
|วัตถุประสงค์
|รายงาน/ชื่อส่วนประกอบ
|ข้อความสั้น
|ส่วนประกอบ IPEDS, ชื่อแบบสำรวจ หรือชื่อคำขอ
|หน้าต่างการเก็บรวบรวม
|ดรอปดาวน์
|ฤดูใบไม้ร่วง, ฤดูหนาว, ฤดูใบไม้ผลิ, ตามความจำเป็น
|ผู้ถือกุญแจ
|ผู้คน
|บุคคลหลักที่รับผิดชอบในการส่งข้อมูล
|แหล่งข้อมูล
|ดรอปดาวน์
|แบนเนอร์, เพอร์ซันนัล, ดาต้า วาร์เฮาส์, มานูเอล, ภายนอก
|กำหนดเวลาของรัฐบาลกลาง
|วันที่
|กำหนดส่งเอกสารต่อ NCES/หน่วยงานรับรอง
|กำหนดส่งภายใน
|วันที่
|กำหนด 10 วันทำการก่อนกำหนดเส้นตายของรัฐบาลกลาง
|ลำดับความสำคัญ
|ดรอปดาวน์
|ด่วน, มาตรฐาน, ต่ำ
|ผู้ร้องขอ
|ข้อความสั้น
|บุคคลหรือแผนกที่ขอข้อมูล
ขั้นตอนที่ 3: วางข้อความที่ต้องการลงใน ClickUp Brain
เปิดClickUp Brainใน Space ใหม่ของคุณและวางข้อความจากด้านบน กรอกข้อมูลตัวแปรของคุณ (ชื่อสถาบัน ประเภท จำนวนนักศึกษา จำนวนบุคลากร ภาระหน้าที่ในการรายงาน เครื่องมือที่ใช้ในปัจจุบัน) Brain จะสร้างโครงสร้างงาน ปฏิทิน IPEDS กระบวนการขอข้อมูล และกฎการทำงานอัตโนมัติเป็นงานและงานย่อยที่คุณสามารถใช้งานได้ทันที (ใหม่กับ Super Agents?ดูวิธีการสร้างตัวแรกของคุณทีละขั้นตอน)
ขั้นตอนที่ 4: ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติสำหรับการจัดการอย่างต่อเนื่อง
กำหนดค่าการทำงานอัตโนมัติหลักเหล่านี้เพื่อให้ระบบทำงานได้ด้วยตัวเอง (เรียนรู้วิธีการทำงานของฟิลด์ที่กำหนดเองใน การทำงานอัตโนมัติ):
|เมื่อ…
|จากนั้น...
|หน้าต่างการรวบรวมข้อมูล IPEDS เปิด (ตามวันที่)
|สร้างงานสำหรับแต่ละส่วนประกอบของแบบสำรวจ, มอบหมายผู้รับผิดชอบ, กำหนดเส้นตายภายใน
|คำขอข้อมูลได้ถูกส่งผ่านแบบฟอร์มการรับข้อมูล
|กำหนดให้ผู้วิเคราะห์โดยอัตโนมัติตามหัวข้อ ตั้งค่าวันที่คาดว่าจะเสร็จโดยลำดับความสำคัญ
|อัตราการตอบแบบสำรวจต่ำกว่าเป้าหมายที่เกณฑ์เตือน
|ยกระดับไปยังผู้อำนวยการ IR, ทำการส่งการแจ้งเตือนเพิ่มเติม
|กำหนดส่งภายในคือ 5 วัน และสถานะงานยังไม่เป็น "อยู่ระหว่างการพิจารณา"
|ส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้ถือกุญแจและผู้อำนวยการ IR
|กำหนดเส้นตายการศึกษาตนเองเพื่อการรับรองมาตรฐานเหลืออีก 30 วัน
|สร้างรายการตรวจสอบการส่งข้อมูล แจ้งให้เจ้าหน้าที่ IR ที่ได้รับมอบหมายสำหรับแต่ละมาตรฐานทราบ
สิ่งที่ตัวแทนครอบคลุมตลอดวงจรชีวิตการวิจัยสถาบัน
ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์สำหรับการวิจัยสถาบันไม่ใช่เครื่องมือรายงานหรือแดชบอร์ด BI แต่เป็นระบบที่ทำงานภายในพื้นที่ทำงานการจัดการโครงการของคุณและทำงานประสานงานที่มีโครงสร้างและกำหนดเวลาที่ทีมของคุณกำลังทำด้วยมืออยู่: จัดการไทม์ไลน์ IPEDS, ส่งคำขอข้อมูล, ติดตามแคมเปญการสำรวจ, และจัดระเบียบหลักฐานการรับรอง
|ระยะของวงจรชีวิต
|สิ่งที่ตัวแทนทำ
|สิ่งที่มันแทนที่
|การรายงานต่อรัฐบาลกลาง
|ติดตามองค์ประกอบ IPEDS ทั้ง 12 รายการในสามช่วงเวลาการเก็บข้อมูล พร้อมการกำหนดผู้รับผิดชอบหลัก การตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบ และการยืนยันการส่งข้อมูล
|การติดตามปฏิทินด้วยตนเอง การประสานงานผู้ถือกุญแจผ่านอีเมล การกระทบยอดข้อมูลในนาทีสุดท้าย
|คำขอข้อมูล
|ส่งต่อคำขอที่เข้ามาให้กับนักวิเคราะห์ตามหัวข้อ ติดตามระยะเวลาการดำเนินการ สร้างฐานความรู้ที่สามารถค้นหาได้สำหรับงานที่เสร็จสมบูรณ์
|การรับข้อมูลผ่านอีเมล, คิวในสเปรดชีต, การสร้างการวิเคราะห์ใหม่ที่เคยทำไปแล้วเมื่อสองปีก่อน
|การบริหารจัดการแบบสำรวจ
|จัดการวงจรชีวิตการสำรวจทั้งหมดตั้งแต่การเลือกเครื่องมือจนถึงการเผยแพร่ ติดตามอัตราการตอบกลับด้วยการแจ้งเตือนอัตโนมัติ เปรียบเทียบกับมาตรฐานของเพื่อนร่วมงาน
|การจัดการแบบแยกส่วนของแบบสำรวจ, อีเมลเตือนความจำที่ทำด้วยมือ, ผลลัพธ์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ที่ไม่มีใครอ่าน
|การสนับสนุนการรับรองมาตรฐาน
|กำหนดความต้องการข้อมูลแผนที่ตามมาตรฐานของผู้รับรอง ติดตามการรวบรวมหลักฐาน จัดการกระบวนการข้อมูลการประเมินตนเองพร้อมการควบคุมเวอร์ชัน
|การเก็บข้อมูลการซ้อมหนีไฟ เอกสารที่ไม่มีการควบคุมเวอร์ชัน หลักฐานที่กระจัดกระจายอยู่ในไดรฟ์ที่ใช้ร่วมกัน
|การวิเคราะห์และรายงาน
|รักษาข้อมูลแดชบอร์ดเกี่ยวกับการลงทะเบียน การคงอยู่ และการสำเร็จการศึกษา โดยมีการอัปเดตข้อมูลอัตโนมัติและการเปรียบเทียบกับสถาบันอื่น
|การอัปเดตคู่มือประจำปีสำหรับหนังสือข้อมูล การเปรียบเทียบกับเพื่อนร่วมงานตามความต้องการ แดชบอร์ดที่ล้าสมัย
|การจัดการความรู้
|รักษาความรู้ขององค์กรไว้ในประวัติการทำงานที่เป็นระบบ, คลังข้อมูลการขอข้อมูล, และวิธีการที่บันทึกไว้
|ความรู้ที่สำคัญสูญหายเมื่อพนักงาน IR ลาออก ความไม่สอดคล้องของวิธีการทำงานระหว่างนักวิเคราะห์
อยากเห็นการทำงานของ Super Agents ในสภาพแวดล้อม ClickUp จริงหรือไม่? ชมการสาธิตด้านล่างเพื่อดูว่าเวิร์กโฟลว์ งาน และการทำงานอัตโนมัติที่สร้างโดย AI ทำงานร่วมกันอย่างไรในทางปฏิบัติ
ความแตกต่างสำหรับประเภทสถาบันที่แตกต่างกัน
ข้อความข้างต้นนี้สามารถใช้ได้กับสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งที่ใช้ ClickUp ปรับข้อความนี้ให้เหมาะสมกับสถาบันของคุณ:
|ประเภทสถาบัน
|การปรับเปลี่ยนที่สำคัญ
|มหาวิทยาลัยวิจัยระดับ R1 (สำนักงาน IR ขนาดใหญ่, พนักงาน 5 คนขึ้นไป)
|ใช้ข้อความทั้งหมดตามเดิม เพิ่มการติดตามค่าใช้จ่ายในการวิจัย (แบบสำรวจ HERD) เพิ่มการวิเคราะห์ระดับบัณฑิตศึกษา (ระยะเวลาในการสำเร็จการศึกษา, แพ็คเกจทุนการศึกษา, ผลลัพธ์การได้งาน) คาดว่าจะมีการจัดการกลุ่มเพื่อนร่วมงานที่ซับซ้อนโดยใช้กลุ่มเพื่อนร่วมงานที่เป็นเป้าหมายและกลุ่มเพื่อนร่วมงานจริง
|มหาวิทยาลัย R2 (สำนักงาน IR ขนาดกลาง, พนักงาน 3-5 คน)
|ลดความซับซ้อนของการบริหารจัดการแบบสำรวจให้เหลือเพียง NSSE และการสำรวจภายในสถาบัน 1-2 รายการ เน้นการเปรียบเทียบกับสถาบันคู่แข่งในระดับภูมิภาค เพิ่มกระบวนการสนับสนุนข้อมูลโครงการที่ได้รับทุน หากฝ่ายวิจัยและประเมินผล (IR) เป็นผู้ดูแลข้อมูลการรายงานโครงการที่ได้รับทุน
|สถาบันอุดมศึกษาที่เน้นการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นหลัก (สำนักงานวิจัยขนาดเล็ก มีเจ้าหน้าที่ 1-3 คน)
|รวมการติดตาม IPEDS และการขอข้อมูลให้เป็นกระบวนการเดียว เนื่องจากอาจมีบุคคลเพียงคนเดียวที่รับผิดชอบทั้งสองงาน เน้นย้ำฐานความรู้เนื่องจากสำนักงานขนาดเล็กมีความเสี่ยงสูงที่สุดต่อการสูญเสียความรู้จากการลาออกของบุคลากร เพิ่มการวิเคราะห์ประสิทธิผลการสอน
|วิทยาลัยชุมชน (สำนักงานรวม IR/IE, 1-4 เจ้าหน้าที่)
|แทนที่ NSSE ด้วย CCSSE เพิ่ม Perkins V และตัวชี้วัดการให้ทุนตามผลการดำเนินงานของรัฐ เน้นผลลัพธ์ของการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐาน อัตราการโอนย้าย และตัวชี้วัดการพัฒนาแรงงาน เพิ่มการติดตามประสิทธิผลของแนวทางแนะแนวการศึกษา
|โรงเรียนอาชีวศึกษา/สายอาชีพ (มี IR ขั้นต่ำ, เจ้าหน้าที่ 1-2 คน)
|ให้ง่ายต่อการรายงานตามมาตรฐาน IPEDS, การเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานที่มีประโยชน์, และข้อกำหนดข้อมูลจากสถาบันรับรองคุณภาพการศึกษา ให้ความสำคัญกับอัตราการสำเร็จการศึกษา, อัตราการได้งาน, และอัตราการผ่านการรับรองใบอนุญาตเพิ่มการติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของวิทยาเขตหากIR จัดการการรายงานตามมาตรฐาน Clery
คำถามที่พบบ่อย
AI สามารถช่วยในการรายงาน IPEDS ได้จริงหรือไม่?
ใช่ ตัวแทน AI ไม่ได้กรอกแบบสำรวจ IPEDS แทนคุณ พวกเขาจัดการขั้นตอนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ IPEDS: ติดตามส่วนประกอบที่ครบกำหนด มอบหมายผู้รับผิดชอบหลัก บังคับใช้เส้นตายภายใน ดำเนินการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างส่วนประกอบ และบันทึกการแก้ไข ความเชี่ยวชาญด้านข้อมูลยังคงอยู่กับทีม IR ของคุณ ส่วนงานบริหารโครงการจะถูกทำให้เป็นอัตโนมัติ
ระบบนี้จัดการกับคำขอข้อมูลเฉพาะกิจที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องได้อย่างไร?
ระบบการจัดการคำขอข้อมูลสร้างการรับข้อมูลที่มีโครงสร้าง การจัดลำดับความสำคัญ และการจัดคิวที่แทนที่รูปแบบปัจจุบันของ "ใครส่งอีเมลถึง IR ก่อนจะได้รับคำตอบก่อน" คำขอจะถูกติดแท็กตามหัวข้อ มอบหมายให้กับนักวิเคราะห์ และจัดเก็บในฐานความรู้ที่สามารถค้นหาได้ เมื่อมีคนถามคำถามเดียวกันในปีหน้า การวิเคราะห์ก่อนหน้านี้สามารถค้นหาได้ในไม่กี่วินาที
แล้วเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลและการปฏิบัติตาม FERPA ล่ะ?
ClickUpได้รับการรับรองมาตรฐาน SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 และ ISO 42001และรองรับSSO, การอนุญาตตามบทบาท และการเข้ารหัสทั้งขณะเก็บและขณะส่งข้อมูล พื้นที่ทำงาน IR สามารถจำกัดการเข้าถึงตามบทบาทเพื่อให้เฉพาะนักวิเคราะห์ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลระดับนักเรียนได้ไม่มีข้อมูลใดถูกนำไปใช้เพื่อฝึกฝนโมเดล AI รายละเอียดทั้งหมดอยู่ในหน้าความปลอดภัย
นี่คือตัวแทนของ Tableau หรือ Power BI หรือไม่?
ไม่. ClickUp พร้อมตัวแทน AI จัดการกระบวนการทำงานและการประสานงานโครงการรอบงานวิเคราะห์ของคุณ. Tableau, Power BI, และ R/Python จัดการการแสดงผลและการวิเคราะห์ทางสถิติ. ตัวแทนติดตามเมื่อแดชบอร์ดต้องการการอัปเดต, ส่งคำขอข้อมูลไปยังนักวิเคราะห์, และจัดการกำหนดการ IPEDS. พวกมันมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันและทำงานได้ดีที่สุดเมื่อทำงานร่วมกัน.
สิ่งนี้ช่วยสำนักงาน IR ขนาดเล็กที่มีพนักงานเพียงหนึ่งหรือสองคนได้อย่างไร?
สำนักงานขนาดเล็กได้รับประโยชน์มากที่สุด เมื่อมีเพียงคนเดียวที่รับผิดชอบ IPEDS, การขอข้อมูล, การสำรวจ, และการรับรองมาตรฐาน ความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดจะสูงที่สุด ตัวแทนจะบังคับใช้กำหนดเวลา, รักษาฐานความรู้ (ซึ่งสำคัญมากเมื่อบุคคลนั้นลาออก), และให้โครงสร้างที่ทำให้คน 1-2 คนทำงานเหมือนทีมที่มีห้าคน ดูเพิ่มเติมว่าตัวแทน AI สามารถช่วยสำนักงานให้คำปรึกษาทางวิชาการและ สำนักงานความช่วยเหลือทางการเงินของคุณได้อย่างไร