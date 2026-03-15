วิธีการให้คำปรึกษาทางวิชาการโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์

ที่ปรึกษาทางวิชาการระดับกลางดูแลนักศึกษา 296 คน และในสถาบันขนาดใหญ่จำนวนนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น 600 คน ตัวแทน AI ที่สร้างขึ้นภายในแพลตฟอร์มการจัดการโครงการสามารถทำงานอัตโนมัติในการจัดตารางนัดหมาย การติดตามการตรวจสอบปริญญา การแก้ไขการระงับการลงทะเบียน และการแจ้งเตือนนักศึกษาที่มีความเสี่ยง ทำให้ที่ปรึกษาทางวิชาการมีเวลาสำหรับการสนทนาที่เปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ของนักศึกษาได้จริงๆ
ด้านล่างนี้คือข้อความคำสั่งสำหรับ AI ที่พร้อมใช้งาน ซึ่งคุณสามารถคัดลอกและวางลงในClickUpเพื่อสร้างพื้นที่ทำงานสำหรับการดำเนินงานให้คำปรึกษาที่สมบูรณ์ได้ภายในไม่กี่นาที แต่ก่อนที่คุณจะใช้มัน จะเป็นประโยชน์หากได้พิจารณาถึงปัญหาการล้นเกินในการดำเนินงานที่ระบบประเภทนี้ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไข สำหรับศูนย์ให้คำปรึกษาส่วนใหญ่ ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ที่ปรึกษาไม่รู้ว่านักศึกษาต้องการอะไร แต่เป็นเพราะจำนวนเคสที่มากเกินไป การระงับสิทธิ์ การติดต่อสื่อสาร และการจัดเก็บเอกสารที่กระจัดกระจายอยู่ในเครื่องมือที่แยกจากกันมากเกินไป ทำให้ทีมงานไม่สามารถทำงานเชิงรุกได้
ใครควรใช้ระบบการให้คำปรึกษาทางวิชาการนี้
การตั้งค่านี้ออกแบบมาเพื่อแนะนำผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษา, ที่ปรึกษาทางวิชาการ, ทีมความสำเร็จของนักศึกษา, เจ้าหน้าที่รักษาการเรียน, ทีมสนับสนุนการลงทะเบียน, และผู้บริหารที่รับผิดชอบในการประสานงานการให้คำปรึกษา, การเข้าถึงนักศึกษา, และการติดตามนักศึกษา การตั้งค่านี้มีประโยชน์เป็นพิเศษสำหรับสถาบันที่มีระบบนักศึกษาอยู่แล้ว แต่ยังต้องพึ่งพาการประสานงานด้วยตนเองเพื่อจัดการกับปริมาณงาน, การระงับ, การแทรกแซง, และเอกสารการให้คำปรึกษา
ปัญหา: ศูนย์ให้คำปรึกษาของคุณกำลังคัดกรองแทนที่จะให้คำปรึกษา
หากคุณเป็นผู้จัดการศูนย์ให้คำปรึกษา ตัวเลขกำลังไม่เป็นใจคุณผลสำรวจระดับชาติของ NACADAพบว่าจำนวนนักศึกษาเฉลี่ยที่ที่ปรึกษาเต็มเวลาดูแลอยู่ที่ 296 คน โดยสถาบันขนาดใหญ่รายงานค่ามัธยฐานสูงถึง 600 คน เมื่อเทียบในอัตราส่วนนี้ การนัดหมายแบบรายบุคคลกลายเป็นเรื่องฟุ่มเฟือย การติดต่อส่วนใหญ่จึงกลายเป็นเพียงธุรกรรม เช่น ยกเลิกการระงับสถานะ อนุมัติการขอยกเว้นข้อกำหนด หรือตอบคำถามเดิมเกี่ยวกับวิชาพื้นฐานเป็นครั้งที่สามของวัน
ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังสามารถวัดได้การสำรวจของ Inside Higher Ed/College Pulseพบว่าเกือบครึ่งหนึ่งของนักศึกษาไม่ได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับรายวิชาและลำดับวิชาที่จำเป็นสำหรับการสำเร็จการศึกษา และมีเพียง 52% เท่านั้นที่ระบุว่าพวกเขาได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับความก้าวหน้าในหลักสูตรของตนเลย ช่องว่างนั้นไม่ได้มาจากที่ปรึกษาที่ไม่ใส่ใจ แต่เกิดจากที่ปรึกษาที่ต้องจมอยู่กับกระบวนการทำงานแบบแมนนวล เช่น คัดลอกแผนการศึกษาลงในสเปรดชีต ส่งอีเมลเตือนการลงทะเบียน จดบันทึกการให้คำปรึกษาในสามระบบที่แตกต่างกัน และตามหาผู้เรียนที่พลาดนัดหมาย
เมื่อการให้คำปรึกษาเป็นแบบตอบสนอง นักเรียนจะตกหล่นไป นักเรียนที่ยังไม่ได้เลือกสาขาจะล่องลอยไป หน่วยกิตโอนย้ายจะค้างอยู่โดยไม่ได้รับการประเมิน นักเรียนรุ่นแรกในครอบครัวที่ต้องการคำแนะนำมากที่สุดกลับได้รับน้อยที่สุด เพราะพวกเขาเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มน้อยที่สุดที่จะนัดหมายเพื่อขอคำปรึกษาอย่างเชิงรุก
วิธีที่มหาวิทยาลัยไมอามีแก้ไขปัญหานี้:มหาวิทยาลัยไมอามีได้รวมการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาซึ่งกระจัดกระจายอยู่หลายระบบเข้าไว้ใน ClickUp แทนที่เครื่องมือที่แยกจากกันด้วยแพลตฟอร์มศูนย์กลางที่กลายเป็นแหล่งข้อมูลความรู้สำหรับการติดตามปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาจำนวน 19,107 ราย.
ไมเคิล เทิร์นเนอร์, รองผู้อำนวยการ:
ClickUp เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมที่เราใช้เพื่อรักษาความเป็นระเบียบและอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง แพลตฟอร์มนี้ได้ให้เราคลังความรู้ไว้ใช้
นั่นคือโอกาสที่นี่ ไม่ใช่การแทนที่ระบบการให้คำปรึกษา แต่เป็นการสร้างชั้นปฏิบัติการที่มองเห็นได้รอบ ๆ กระบวนการสนับสนุนนักศึกษา วิธีที่เร็วที่สุดในการทดสอบแบบจำลองนี้คือการสร้างระบบการปฏิบัติการให้คำปรึกษาที่ทำงานได้ภายในแพลตฟอร์มการจัดการโครงการของคุณ
ต้องการทดสอบโมเดลที่คล้ายกันในศูนย์ให้คำปรึกษาของคุณเองหรือไม่? เริ่มต้นด้วยคำแนะนำด้านล่างและปรับให้เข้ากับโมเดลการให้คำปรึกษา ขนาดของกรณีศึกษา และลำดับความสำคัญในการสนับสนุนนักเรียนของคุณ
คำแนะนำ: สร้างพื้นที่ทำงานสำหรับการให้คำปรึกษาของคุณด้วย AI
คัดลอกข้อความนี้ วางลงในClickUp Brainเพื่อสร้างClickUp Super Agent ของคุณเอง กรอกรายละเอียดของสถาบันของคุณ แล้วคุณจะได้รับพื้นที่ทำงานสำหรับการให้คำปรึกษาที่ครบถ้วน พร้อมแดชบอร์ดแสดงปริมาณงาน ระบบติดตามระดับการศึกษา ขั้นตอนการนัดหมาย และอื่น ๆ ทั้งหมด
ผลลัพธ์ควรให้ร่างแรกที่แข็งแกร่งของโครงสร้างการดำเนินงานของคุณ รวมถึงลำดับชั้นของงาน ตรรกะการเข้าถึง จุดตรวจสอบความเสี่ยง และกระบวนการให้คำปรึกษา ทีมงานของคุณสามารถปรับแต่งให้สอดคล้องกับรูปแบบการให้คำปรึกษา ประชากรนักศึกษา และขีดความสามารถของบุคลากรได้
ข้อความสำหรับป้อน:
เปิด ClickUp Brainและวางข้อความข้างต้นเพื่อสร้าง Super Agent แบบกำหนดเองสำหรับ Workspace ของคุณ
วิธีตั้งค่าใน ClickUp (4 ขั้นตอน)
ก่อนที่คุณจะตั้งค่าพื้นที่ของคุณ ให้รวบรวมข้อมูลการให้คำปรึกษาที่ทีมของคุณใช้อยู่แล้วในกรณีต่างๆ การนัดหมาย ความก้าวหน้าของปริญญา การระงับการลงทะเบียน และกระบวนการทำงานด้านการแทรกแซง ซึ่งโดยปกติจะรวมถึงการจำแนกประเภทนักศึกษา สถานะวิชาเอกหรือยังไม่ได้เลือกวิชาเอก ที่ปรึกษาที่ได้รับมอบหมาย เกรดเฉลี่ย จำนวนหน่วยกิตที่เรียนจบ ข้อมูลการตรวจสอบปริญญา การระงับการลงทะเบียน และประวัติการติดต่อให้คำปรึกษาล่าสุด การเริ่มต้นด้วยข้อมูลที่สะอาดจะทำให้ระบบอัตโนมัติ แดชบอร์ด และกระบวนการทำงานด้านการเข้าถึงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- สร้างโครงสร้างพื้นที่ทำงานของคุณ จัดเตรียมพื้นที่เฉพาะที่เรียกว่า "การให้คำปรึกษาทางวิชาการ" เพิ่มโฟลเดอร์ที่สะท้อนกระบวนการทำงานด้านการให้คำปรึกษาของคุณ: รายชื่อนักศึกษาที่ปรึกษาหรือตามวิทยาลัยสำหรับกลุ่มนักศึกษาที่ปรึกษา, การนัดหมายและการติดต่อสำหรับนัดหมายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า, การเดินเข้ามา, การให้คำปรึกษาเป็นกลุ่ม, และแคมเปญการติดต่อเชิงรุก, การลงทะเบียนและการระงับสำหรับแก้ไขการระงับ, คำขอการยกเว้น, และความพร้อมในการลงทะเบียน, การสำรวจสาขาวิชาสำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้เลือกสาขาและกระบวนการเลือกสาขา, และการแทรกแซงสำหรับนักศึกษาที่มีความเสี่ยง, การสนับสนุนในช่วงทดลองเรียน, และแผนการติดตามผล.
- กำหนดค่าฟิลด์แบบกำหนดเองในทุกงานของนักเรียน เพิ่มฟิลด์แบบกำหนดเองลงในเทมเพลตงานของนักเรียนของคุณ เพื่อให้บันทึกของนักเรียนทุกคนมีข้อมูลสำคัญที่ทีมของคุณต้องการเพื่อแนะนำเชิงรุกและติดตามความก้าวหน้า รวมถึงฟิลด์สำหรับหมายเลขประจำตัวนักเรียน ระดับชั้น สาขาวิชาเอกหรือโท ที่ปรึกษาที่ได้รับมอบหมาย เกรดเฉลี่ยสะสม หน่วยกิตที่เรียนแล้ว ระดับความเสี่ยง วันที่ติดต่อให้คำปรึกษาครั้งล่าสุด การระงับการลงทะเบียน และการนัดหมายครั้งถัดไป โครงสร้างที่สอดคล้องกันนี้จะช่วยให้แดชบอร์ด ระบบอัตโนมัติ และการจัดการภาระงานเชื่อถือได้มากขึ้น
- วางข้อความที่ป้อนลงใน ClickUp Brain เปิด ClickUp Brain ในพื้นที่ใหม่ของคุณและวางข้อความที่ป้อนไว้ด้านบน กรอกตัวแปรของคุณ รวมถึงชื่อสถาบัน ประเภทสถาบัน รูปแบบการให้คำปรึกษา จำนวนที่ปรึกษา ปริมาณงานเฉลี่ย และเครื่องมือที่ใช้ในปัจจุบัน ใช้ผลลัพธ์ที่สร้างขึ้นเพื่อสร้างร่างแรกของแดชบอร์ดปริมาณงาน การทำงานของนัดหมาย ระบบจัดการการหยุดชั่วคราว และกระบวนการแทรกแซง จากนั้นปรับปรุงให้เหมาะสมกับรูปแบบการให้คำปรึกษาของคุณ
- ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติสำหรับการจัดการอย่างต่อเนื่อง สร้างการทำงานอัตโนมัติเพื่อให้งานให้คำปรึกษาดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องติดตามด้วยตนเองตลอดเวลา ใช้กฎเพื่อกระตุ้นการติดต่อเชิงรุก ยกระดับการระงับการลงทะเบียนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ระบุนักศึกษาที่ยังไม่ได้แจ้งที่ใกล้ถึงเกณฑ์หน่วยกิต เตือนให้ส่งเอกสารหลังการนัดหมาย และแสดงนักศึกษาที่มีความเสี่ยงก่อนที่จะหายไปจากระบบ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เริ่มต้นด้วยเวิร์กโฟลว์หนึ่ง เช่น การระงับการลงทะเบียน การติดตามนักเรียนที่มีความเสี่ยง หรือการติดตามการนัดหมาย ก่อนที่จะขยายระบบไปยังการดำเนินงานให้คำปรึกษาทั้งหมด การทดลองใช้ระบบในวงจำกัดจะช่วยให้ทีมของคุณปรับปรุงเทมเพลต การส่งต่อ และกฎการทำงานอัตโนมัติให้ดียิ่งขึ้นก่อนที่จะขยายการใช้งาน
ฟิลด์ที่กำหนดเองที่แนะนำสำหรับงานให้คำปรึกษาทางวิชาการ
ฟิลด์เหล่านี้สร้างบันทึกการดำเนินงานที่สอดคล้องกันครอบคลุมกรณีของนักเรียน การนัดหมาย การวางแผนปริญญา การแก้ไขการระงับ และการทำงานของกระบวนการแทรกแซง
|ภาคสนาม
|ประเภท
|วัตถุประสงค์
|บัตรประจำตัวนักเรียน
|ข้อความสั้น
|รหัสประจำตัวนักเรียนที่ไม่ซ้ำกัน
|การจัดประเภท
|ดรอปดาวน์
|ปีหนึ่ง, ปีสอง, ปีสาม, ปีสี่, บัณฑิต, โอนย้าย
|วิชาเอก/วิชาโท
|ดรอปดาวน์
|สถานะโปรแกรมการศึกษาหรือการสำรวจของนักเรียน
|ที่ปรึกษาที่ได้รับมอบหมาย
|ผู้คน
|ที่ปรึกษาหลักที่รับผิดชอบนักศึกษา
|เกรดเฉลี่ยสะสม
|หมายเลข
|ภาพรวมสถานะทางวิชาการ
|เครดิตเสร็จสิ้น
|หมายเลข
|ความก้าวหน้าในการสำเร็จการศึกษา
|ระดับความเสี่ยง
|ดรอปดาวน์
|เขียว, เหลือง, แดง
|การติดต่อให้คำปรึกษาครั้งสุดท้าย
|วันที่
|การติดต่อครั้งล่าสุดระหว่างนักเรียนกับที่ปรึกษา
|การระงับการลงทะเบียน
|ป้ายกำกับหรือรายการแบบดรอปดาวน์
|การระงับการให้คำปรึกษา, การระงับทางการเงิน, การระงับการฉีดวัคซีน, การระงับการกระทำ, ต้องการการยกเว้น
|การนัดหมายครั้งต่อไป
|วันที่
|การประชุมให้คำปรึกษาที่จะเกิดขึ้น
|สถานะความก้าวหน้าของปริญญา
|ดรอปดาวน์
|บนเส้นทาง, ทบทวนความต้องการ, เสี่ยง, ทบทวนสำเร็จ
|สถานะไม่แจ้ง
|ดรอปดาวน์
|ประกาศ, สำรวจ, จำกัดตัวเลือก, ตั้งใจที่จะประกาศ
ตัวอย่างระบบอัตโนมัติหลักสำหรับการให้คำปรึกษาทางวิชาการ
หลังจากที่คุณตั้งค่าฟิลด์ที่กำหนดเองเรียบร้อยแล้ว ให้สร้างระบบอัตโนมัติที่ช่วยให้งานจัดการเคส การติดต่อ การระงับชั่วคราว และกระบวนการแทรกแซงต่าง ๆ ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องติดตามงานด้วยตนเองซ้ำ ๆ
|เมื่อ…
|จากนั้น...
|นักศึกษาไม่มีการติดต่อที่ปรึกษาภายใน 60 วัน
|สร้างงานการติดต่อเชิงรุกและมอบหมายให้กับที่ปรึกษา
|เกรดกลางภาคต่ำกว่า C ในวิชาหลัก
|ติดธงนักเรียนเป็นความเสี่ยงระดับเหลือง และสร้างงานนัดติดตามผล
|นักศึกษาถูกระงับการลงทะเบียนก่อนที่การลงทะเบียนจะเปิด
|สร้างงานที่ระงับไว้และจัดลำดับความสำคัญของการติดต่อตามประเภท
|นักศึกษาที่ไม่ได้ประกาศวิชาเอกสะสมหน่วยกิตครบ 45 หน่วยกิตโดยไม่มีการประกาศวิชาเอก
|เปิดใช้งานรายการตรวจสอบการสำรวจหลักและแจ้งให้ที่ปรึกษาทราบ
|นักเรียนถูกติดธงความเสี่ยงสีแดง
|สร้างงานแผนการแทรกแซงพร้อมจุดตรวจสอบติดตามผลที่ 2 สัปดาห์และ 6 สัปดาห์
|การนัดหมายถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้น
|แจ้งให้ที่ปรึกษาบันทึกข้อมูล รายการที่ต้องดำเนินการ การส่งต่อ และวันที่ติดตามผลครั้งถัดไป
สิ่งที่ตัวแทนครอบคลุมตลอดวงจรการให้บริการคำแนะนำ
ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์สำหรับการให้คำปรึกษาทางวิชาการไม่ใช่แชทบอทที่ตอบคำถามเกี่ยวกับหลักสูตร มันคือระบบที่ทำงานภายในพื้นที่ทำงานการจัดการโครงการของคุณและทำงานที่มีโครงสร้างและทำซ้ำได้ซึ่งทีมของคุณกำลังทำด้วยมืออยู่ในขณะนี้: การติดตามปริมาณงานของนักเรียน การแจ้งเตือนนักเรียนที่มีความเสี่ยง การจัดการการระงับ และการบันทึกการโต้ตอบในการให้คำปรึกษา
|ระยะของวงจรชีวิต
|สิ่งที่ตัวแทนทำ
|สิ่งที่มันแทนที่
|การรับเข้าและมอบหมาย
|ระบบจะจัดสรรนักศึกษาใหม่ให้กับที่ปรึกษาโดยอัตโนมัติตามสาขาวิชา, ระดับการศึกษา, และความสามารถในการรับนักศึกษา; สร้างรายการตรวจสอบก่อนการให้คำปรึกษา
|การปรับสมดุลปริมาณงานด้วยสเปรดชีตแบบแมนนวลและการแนะนำผ่านอีเมล
|การวางแผนการศึกษา
|ติดตามข้อกำหนดของหลักสูตร การเรียงลำดับวิชา และความก้าวหน้าของหน่วยกิต; แจ้งเตือนนักศึกษาที่เรียนไม่ตรงตามแผนสำหรับการสำเร็จการศึกษาในสี่ปี
|ที่ปรึกษาตรวจสอบข้อมูลโดยเปรียบเทียบ DegreeWorks และสเปรดชีตด้วยตนเองในแต่ละภาคการศึกษา
|การติดต่อเชิงรุก
|กระตุ้นการติดต่อเมื่อนักศึกษาพลาดเป้าหมาย: ไม่มีการติดต่อใน 60 วัน, ไม่มีการประกาศวิชาเกิน 45 หน่วยกิต, การแจ้งเตือนเกรดกลางภาค
|แบบจำลองเชิงตอบสนองที่นักเรียนต้องระบุตัวเองและจองนัดหมาย
|การสนับสนุนการลงทะเบียน
|จัดการคิวการแก้ไขการระงับชั่วคราว ดำเนินการประมวลผลคำขอการให้คำแนะนำเป็นชุดก่อนหน้าหน้าต่างการลงทะเบียน ติดตามคำขอการยกเลิกการระงับชั่วคราว
|อีเมลที่ส่งต่อกันเป็นทอด, คิวของผู้มาติดต่อที่เดินเข้ามา, และการลงทะเบียนในนาทีสุดท้ายที่วุ่นวาย
|การสำรวจครั้งใหญ่
|ติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษาที่ยังไม่ได้ประกาศวิชาเอกผ่านกิจกรรมการสำรวจ การประเมินอาชีพ และการประชุมคณาจารย์ไปสู่การประกาศวิชาเอก
|การตรวจสอบอย่างไม่เป็นทางการโดยไม่มีเอกสารหรือความรับผิดชอบ
|การแทรกแซงและการส่งต่อ
|ติดธงนักเรียนที่มีความเสี่ยงด้วยการให้คะแนนความเสี่ยง สร้างแผนการแทรกแซงพร้อมกำหนดตารางการติดตามผล โอนประวัติทั้งหมดระหว่างการส่งต่อที่ปรึกษา
|ความรู้ประจำเผ่าที่สูญหายเมื่อที่ปรึกษาลาออกหรือเมื่อนักศึกษาเปลี่ยนสาขาวิชา
ความแตกต่างสำหรับประเภทสถาบันต่างๆ
ข้อความข้างต้นนี้สามารถใช้ได้กับสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งที่ใช้ ClickUp ปรับข้อความนี้ให้เหมาะสมกับสถาบันของคุณ:
|ประเภทสถาบัน
|การปรับเปลี่ยนที่สำคัญ
|มหาวิทยาลัยวิจัยระดับ R1 (นักศึกษาต่อที่ปรึกษา 600 คนขึ้นไป)
|ใช้ข้อความทั้งหมดตามเดิม เพิ่มชั้นการประสานงานที่ปรึกษาของภาควิชา รวมเส้นทางการให้คำปรึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผสานรวมกับการส่งต่อคำปรึกษาแบบศูนย์กลางและของภาควิชาเมื่อมีการประกาศวิชาเอก
|มหาวิทยาลัยระดับ R2 (นักศึกษา 300-500 คนต่อที่ปรึกษา)
|ลดการให้คะแนนความเสี่ยงให้เหลือเพียงสองระดับ (อยู่ในเกณฑ์ดี / ต้องการความสนใจ) ลดขั้นตอนการทำงานหลักของการสำรวจเพื่อเน้นเฉพาะนักศึกษาที่ไม่ได้แจ้งสถานะหลังจากเรียนครบ 30 หน่วยกิต เพิ่มการประเมินนักศึกษาโอนย้ายเป็นขั้นตอนการทำงานที่มีความสำคัญ
|สถาบันที่เน้นการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นหลัก (นักศึกษา 100-250 คนต่อที่ปรึกษา)
|เน้นเอกสารการให้คำปรึกษาที่เน้นความสัมพันธ์. เพิ่มการประสานงานกับผู้ให้คำปรึกษาทางวิชาการ เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนหลายแห่งใช้แบบจำลองที่ใช้ร่วมกัน. รวมแบบแผนสี่ปีที่สร้างร่วมกับนักเรียนแต่ละคนในตอนแรกของการปฐมนิเทศ.
|วิทยาลัยชุมชน (นักศึกษาต่อที่ปรึกษา 400 คนขึ้นไป)
|มุ่งเน้นที่แนวทางการศึกษาแบบมีแนวทางและสำรวจสาขาวิชาหลักแบบเมตา แทนการติดตามเส้นทางการศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปีด้วยเส้นทางการศึกษาแบบอนุปริญญาและการโอนย้าย เพิ่มการลงทะเบียนเรียนร่วมและการติดตามหน่วยกิตสองสถาบัน จัดลำดับความสำคัญในการติดตามสถานะการรับความช่วยเหลือทางการเงิน
|โรงเรียนอาชีวศึกษา/สายอาชีพ (มีความหลากหลายมาก)
|แทนที่การติดตามแผนการศึกษาด้วยระบบการติดตามการสำเร็จการศึกษา. เพิ่มการติดตามเป้าหมายการได้รับประกาศนียบัตรและใบรับรอง. ให้ความสำคัญกับการจัดเตรียมเส้นทางสู่การบรรจุงานในอุตสาหกรรมและการประสานงานกับนายจ้าง. รวมระยะเวลาเตรียมตัวสำหรับการสอบใบอนุญาต.
บริหารงานให้คำปรึกษาทางวิชาการในที่เดียว
การให้คำปรึกษาทางวิชาการจะล้มเหลวเมื่อภาระงานของนักศึกษา ความก้าวหน้าในการเรียน บันทึกการนัดหมาย การระงับการลงทะเบียน และแผนการแทรกแซงอยู่ในระบบแยกกันโดยไม่มีมุมมองการทำงานร่วมกัน ด้วย ClickUp Brain, ฟิลด์ที่กำหนดเอง และระบบอัตโนมัติ สถาบันของคุณสามารถเปลี่ยนการดำเนินงานด้านการให้คำปรึกษาให้เป็นระบบที่สามารถทำซ้ำได้ซึ่งรองรับการจัดการภาระงานของนักศึกษา การติดตามวุฒิการศึกษา การแก้ไขการระงับ และการติดต่อกับนักศึกษาเชิงรุกในที่เดียว
เป้าหมายไม่ใช่การแทนที่ระบบ SIS, แพลตฟอร์มตรวจสอบปริญญา, หรือแพลตฟอร์มให้คำปรึกษาของคุณ แต่เป็นการลดงานประสานงานรอบๆ ระบบเหล่านั้น ปรับปรุงการมองเห็นตลอดวงจรชีวิตของนักศึกษา และให้เวลาที่ปรึกษาในการสนทนาที่สามารถเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ได้จริง เริ่มต้นด้วยคำแนะนำข้างต้น ปรับให้เข้ากับรูปแบบการให้คำปรึกษาและกลุ่มนักศึกษาของคุณ และสร้างการตั้งค่าที่ทีมของคุณสามารถใช้ได้ทุกภาคการศึกษา
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาทางวิชาการโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์
ไม่. ตัวแทน AI จะทำงานด้านการบริหารที่ขัดขวางไม่ให้ที่ปรึกษาสามารถให้คำแนะนำได้: การติดตามจำนวนกรณี การจัดการการหยุดชั่วคราว การบันทึกหมายเหตุ และการแจ้งเตือนนักเรียนที่มีความเสี่ยง งานเหล่านี้จะถูกทำให้เป็นอัตโนมัติ ตัวแทน AI จะไม่เข้ามาแทนที่การให้คำปรึกษาเชิงสัมพันธ์และพัฒนาการซึ่งเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ของนักเรียน (เช่น ช่วยนักเรียนรุ่นแรกในครอบครัวสำรวจสาขาวิชา การให้คำแนะนำแก่นักเรียนที่มีปัญหาในการเรียนผ่านช่วงทดลอง) การให้คำปรึกษาเหล่านี้ยังคงต้องการที่ปรึกษาที่เป็นมนุษย์ ตัวแทน AI จะช่วยให้ที่ปรึกษาสามารถมีเวลามากขึ้นสำหรับการสนทนาเหล่านั้น
พื้นที่ทำงานของตัวแทน AI ทำงานร่วมกับระบบข้อมูลนักศึกษาและระบบการตรวจสอบปริญญาที่มีอยู่ของคุณ ข้อมูลความก้าวหน้าในการเรียนจากระบบ SIS (Banner, PeopleSoft, Colleague) และเครื่องมือตรวจสอบ (DegreeWorks, uAchieve) จะซิงค์เข้ากับฟิลด์ที่กำหนดเองในแต่ละงานของนักศึกษา ตัวแทนจะไม่แทนที่ระบบบันทึกข้อมูลหลักของคุณ แต่จะกลายเป็นชั้นปฏิบัติการที่ทีมที่ปรึกษาของคุณใช้ติดตามงาน การติดต่อ และการทำงานร่วมกันบนข้อมูลนักศึกษาดังกล่าว
ClickUpได้รับการรับรองมาตรฐาน SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 และ ISO 42001และรองรับSSO, การอนุญาตตามบทบาท และการเข้ารหัสทั้งขณะเก็บและขณะส่งข้อมูล การอนุญาตระดับที่ปรึกษาหมายความว่าที่ปรึกษาแต่ละคนจะเห็นเฉพาะนักเรียนที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นไม่มีข้อมูลใดถูกนำไปใช้ฝึกฝนโมเดล AI รายละเอียดทั้งหมดอยู่ในหน้าความปลอดภัย
ทุกการให้คำปรึกษาจะถูกบันทึกไว้ในประวัติการปฏิบัติงานของนักเรียน: บันทึก, รายการที่ต้องดำเนินการ, การส่งต่อ, แผนการแทรกแซง, และตารางการติดตามผล เมื่อมีนักเรียนเปลี่ยนผู้ให้คำปรึกษา (เนื่องจากการเปลี่ยนสาขาวิชา, การลาออกของผู้ให้คำปรึกษา, หรือการปรับสมดุลของจำนวนนักเรียนในความรับผิดชอบ) ประวัติการให้คำปรึกษาทั้งหมดจะถูกโอนย้ายไปพร้อมกับงาน ไม่มีความรู้ของสถาบันที่สูญหาย ซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อยที่สุดในช่วงการเปลี่ยนผู้ให้คำปรึกษา
ไม่. คำสั่งนี้รวมถึงตัวแปรสำหรับประเภทสถาบันและรูปแบบการให้คำปรึกษาด้วย วิทยาลัยศิลปศาสตร์ขนาดเล็กที่มีนักศึกษา 150 คนต่อที่ปรึกษาได้รับประโยชน์จากเอกสาร การส่งต่อ และการติดต่อเชิงรุกอัตโนมัติเช่นเดียวกับสถาบัน R1 ที่มีภาระงาน 600 คนต่อที่ปรึกษา นอกจากนี้ โปรดดูวิธีที่ตัวแทน AI สามารถช่วย ในการจัดการทุนและการวิจัยสถาบันทั่วทั้งวิทยาเขตของคุณ