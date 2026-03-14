วิธีการติดตามบริการด้านอาชีพโดยใช้ AI

ศูนย์แนะแนวอาชีพแบบกลางให้บริการนักศึกษา 1,381 คนต่อเจ้าหน้าที่มืออาชีพหนึ่งคน แต่มีเพียง43% ของนักศึกษาเท่านั้นที่ประเมินประสบการณ์การใช้บริการแนะแนวอาชีพว่ามีประโยชน์ ศูนย์แนะแนวอาชีพกำลังจมอยู่กับงานจัดการนัดหมาย การติดตามนายจ้าง และการไล่ตามแบบสำรวจจุดหมายปลายทางแรก ในขณะที่การให้คำปรึกษาด้านอาชีพที่แท้จริงกลับถูกละเลย ตัวแทน AI ที่สร้างขึ้นภายในแพลตฟอร์มการจัดการโครงการสามารถทำงานอัตโนมัติในการติดตามนัดหมาย การจัดการความสัมพันธ์กับนายจ้าง การประสานงานงานแสดงอาชีพ และการรายงานผลลัพธ์ ทำให้เจ้าหน้าที่มีเวลาไปมุ่งเน้นกับนักศึกษาได้มากขึ้น
ด้านล่างนี้คือข้อความคำสั่งสำหรับ AI ที่พร้อมใช้งาน ซึ่งคุณสามารถคัดลอกและวางลงใน ClickUp เพื่อสร้างพื้นที่ทำงานสำหรับบริการด้านอาชีพที่สมบูรณ์ได้ภายในไม่กี่นาที แต่ก่อนที่คุณจะใช้มัน จะเป็นการดีหากดูการแบ่งงานที่ระบบประเภทนี้ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไข สำหรับศูนย์อาชีพส่วนใหญ่ ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ความต้องการของนักศึกษาหรือกิจกรรมของนายจ้าง แต่เป็นเพราะการนัดหมาย การติดต่อกับนายจ้าง กิจกรรม และการรายงานผลลัพธ์ทำงานผ่านเครื่องมือที่เชื่อมต่อกันน้อยเกินไป ทำให้ทีมไม่สามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ใครควรใช้บริการจัดหางานนี้
การตั้งค่านี้ออกแบบมาสำหรับผู้อำนวยการศูนย์อาชีพ ทีมความสัมพันธ์กับนายจ้าง โค้ชอาชีพ เจ้าหน้าที่การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ เจ้าของแบบสำรวจจุดหมายปลายทางแรก และผู้นำด้านความสำเร็จของนักศึกษาที่รับผิดชอบการประสานงานการสนับสนุนนักศึกษา การมีส่วนร่วมของนายจ้าง และการรายงานผลลัพธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสถาบันที่ใช้แพลตฟอร์มบริการอาชีพอยู่แล้วแต่ยังคงพึ่งพาการประสานงานด้วยตนเองในการจัดการการนัดหมาย กิจกรรม การติดตามผล และการรายงาน
ปัญหา: ศูนย์อาชีพของคุณกำลังติดตามการมีปฏิสัมพันธ์ของนักศึกษา 10,000 ครั้งผ่านสเปรดชีต, Handshake และอีเมล
หากคุณเป็นผู้บริหารศูนย์อาชีพของมหาวิทยาลัย คุณคงรู้จักความตึงเครียดนี้เป็นอย่างดี คุณมีหน้าที่ช่วยเหลือให้นักเรียนทุกคนในมหาวิทยาลัยค้นหาเส้นทางอาชีพหลังจากสำเร็จการศึกษา ต้องพิสูจน์ผลลัพธ์ให้กับผู้รับรองมาตรฐาน จัดการความสัมพันธ์กับนายจ้างหลายสิบราย จัดงานมหกรรมอาชีพ และหาเวลาสำหรับการให้คำปรึกษาอาชีพแบบตัวต่อตัวอย่างแท้จริง ทีมของคุณซึ่งมีจำนวน 5-15 คน ต้องให้บริการนักเรียนนักศึกษาหลายพันคน
ความเป็นจริงในการปฏิบัติงานนั้นโหดร้าย: การนัดหมายอยู่ในระบบหนึ่ง ข้อมูลติดต่อของนายจ้างอยู่ในอีกระบบหนึ่ง ข้อมูลการสำรวจจุดหมายแรกอยู่ในระบบที่สาม และการประสานงานกิจกรรมอยู่ในอีเมลหลายเส้น59.3% ของเจ้าหน้าที่ศูนย์อาชีพใช้ AI ในบางรูปแบบ แต่ส่วนใหญ่ใช้สำหรับงานเฉพาะกิจมากกว่าการอัตโนมัติกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ ในขณะเดียวกัน การสำรวจจุดหมายปลายทางแรกของ NACEแสดงให้เห็นว่ามีเพียง 55% ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีความรู้เกี่ยวกับจุดหมายปลายทางของพวกเขา ซึ่งหมายความว่าเกือบครึ่งหนึ่งของผลลัพธ์ของผู้สำเร็จการศึกษาของคุณยังคงไม่เป็นที่ทราบ นั่นไม่ใช่ปัญหาของข้อมูล แต่เป็นปัญหาของกระบวนการทำงาน
ศูนย์อาชีพเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่เห็นได้ชัดที่สุดของมูลค่าสถาบัน. ผู้ให้การรับรองต้องการอัตราการได้งาน. ผู้ปกครองต้องการผลลัพธ์. นักเรียนต้องการงาน. และทีมของคุณติดอยู่กับการปรับข้อมูลให้สอดคล้องแทนที่จะส่งมอบผลลัพธ์.
วิธีที่มหาวิทยาลัยไมอามีแก้ไขปัญหานี้:ศูนย์การสำรวจอาชีพและการประสบความสำเร็จของมหาวิทยาลัยไมอามี(ทีมงาน 25 คน) ใช้ ClickUp ในการจัดการกิจกรรมนักเรียนมากกว่า 200 ครั้งต่อปี โดยมีอัตราความสำเร็จถึง 98% และมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมถึง 19,107 คน
ไมเคิล เทิร์นเนอร์, รองผู้อำนวยการ:
เรากำลังมุ่งสู่การเป็นศูนย์อาชีพชั้นนำในสหรัฐอเมริกา ClickUp เป็นสิ่งจำเป็นในการทำให้เรามีพิมพ์เขียวสำหรับความสำเร็จ
นั่นคือโอกาสที่นี่ ไม่ใช่การแทนที่แพลตฟอร์มบริการอาชีพของคุณ แต่เป็นการสร้างชั้นการทำงานที่มองเห็นได้รอบ ๆ การส่งต่อระหว่างนักเรียน, นายจ้าง, กิจกรรม, และการรายงาน วิธีที่เร็วที่สุดในการทดสอบแบบจำลองนี้คือการสร้างระบบบริการอาชีพที่ทำงานได้ภายในแพลตฟอร์มการจัดการโครงการของคุณ
ต้องการทดสอบโมเดลที่คล้ายกันในศูนย์อาชีพของคุณเองหรือไม่? เริ่มต้นด้วยคำแนะนำด้านล่างและปรับให้เหมาะสมกับกลุ่มนักเรียน ฐานนายจ้าง และเป้าหมายผลลัพธ์ของคุณ
ต้องการทดสอบโมเดลที่คล้ายกันในศูนย์อาชีพของคุณเองหรือไม่? เริ่มต้นด้วยคำแนะนำด้านล่างและปรับให้เหมาะสมกับกลุ่มนักศึกษา ฐานนายจ้าง และเป้าหมายผลลัพธ์ของคุณ
คำแนะนำ: สร้างพื้นที่ติดตามบริการพัฒนาอาชีพของคุณด้วย AI
คัดลอกข้อความนี้, วางลงใน ClickUp Brain เพื่อสร้าง ClickUp Super Agent ของคุณเอง, กรอกข้อมูลของสถาบันของคุณ, และคุณจะได้รับพื้นที่ทำงานบริการอาชีพที่สมบูรณ์พร้อมระบบติดตามนัดหมาย, ระบบ CRM สำหรับนายจ้าง, ระบบจัดการงานแสดงอาชีพ, และระบบรายงานผลลัพธ์
ผลลัพธ์ควรให้ร่างแรกที่แข็งแกร่งของโครงสร้างการดำเนินงานของคุณ รวมถึงลำดับชั้นของงาน ตรรกะการเข้าถึง จุดตรวจสอบการรายงาน และกระบวนการติดตามผล ทีมงานของคุณสามารถปรับแต่งให้สอดคล้องกับความสามารถของพนักงาน ประเภทของนายจ้าง และลำดับความสำคัญของการมีส่วนร่วมของนักเรียนได้
ข้อความสำหรับป้อน:
เปิด ClickUp Brainและวางข้อความข้างต้นเพื่อสร้าง Super Agent แบบกำหนดเองสำหรับ Workspace ของคุณ
วิธีตั้งค่าใน ClickUp (4 ขั้นตอน)
ก่อนที่คุณจะตั้งค่า Space ของคุณ ให้รวบรวมข้อมูลบริการด้านอาชีพที่ทีมของคุณใช้อยู่แล้วในนัดหมาย การมีส่วนร่วมกับนายจ้าง กิจกรรม และการรายงานผลลัพธ์ ข้อมูลเหล่านี้มักประกอบด้วยประเภทของการนัดหมาย กลุ่มนักศึกษา ติดต่อของนายจ้าง ปฏิทินกิจกรรม กำหนดเวลาการสำรวจจุดหมายปลายทางแรก และข้อมูลการติดตามการฝึกงาน การเริ่มต้นด้วยข้อมูลที่สะอาดจะทำให้การทำงานอัตโนมัติ แดชบอร์ด และกระบวนการติดตามผลของคุณมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
- สร้างโครงสร้างพื้นที่ทำงานของคุณ จัดเตรียมพื้นที่เฉพาะที่เรียกว่าบริการด้านอาชีพ เพิ่มโฟลเดอร์สี่โฟลเดอร์เพื่อจัดระเบียบงานตลอดวงจรชีวิตของนักเรียนและนายจ้าง: การมีส่วนร่วมของนักเรียนสำหรับการนัดหมาย การเข้าพบแบบไม่แจ้งล่วงหน้า การให้คำปรึกษา และติดตามสมรรถนะ, ความสัมพันธ์กับนายจ้างสำหรับโปรไฟล์นายจ้าง กิจกรรมสรรหาบุคลากร และการจัดการความร่วมมือ, งานกิจกรรมและงานแสดงอาชีพสำหรับงานแสดงอาชีพ งานเครือข่าย การประชุมข้อมูล และโลจิสติกส์ของงาน, และผลลัพธ์และการรายงานสำหรับการสำรวจจุดหมายปลายทางแรก การติดตามอัตราการรู้ความรู้ การรายงานการรับรอง และการทบทวนข้อมูลประจำปี
- กำหนดค่าฟิลด์แบบกำหนดเองในทุกงาน เพิ่มฟิลด์แบบกำหนดเองลงในเทมเพลตบริการอาชีพของคุณ เพื่อให้ทุกการโต้ตอบกับนักศึกษา ความสัมพันธ์กับนายจ้าง กิจกรรม และบันทึกผลลัพธ์มีข้อมูลสำคัญที่ทีมของคุณต้องการเพื่อติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลลัพธ์ รวมถึงฟิลด์สำหรับรหัสประจำตัวนักศึกษา ชั้นปี สาขาวิชา จำนวนการเยี่ยมชม สถานะนักศึกษาคนแรกในครอบครัว สถานะผลลัพธ์ ระดับความร่วมมือกับนายจ้าง และอัตราการรับรู้ โครงสร้างที่สอดคล้องกันนี้จะช่วยให้แดชบอร์ด การทำงานอัตโนมัติ และการรายงานข้ามทีมมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
- วางข้อความที่ป้อนลงใน ClickUp Brain เปิด ClickUp Brain ในพื้นที่ใหม่ของคุณและวางข้อความที่ป้อนไว้ด้านบน กรอกตัวแปรของคุณ รวมถึงชื่อสถาบัน จำนวนนักเรียน จำนวนพนักงาน เครื่องมือที่ใช้ในปัจจุบัน จำนวนนายจ้าง จำนวนงานแสดงอาชีพ อัตราความรู้ และอัตราผลลัพธ์ ใช้ผลลัพธ์ที่ได้เพื่อสร้างร่างแรกของระบบนัดหมาย ระบบ CRM ของนายจ้าง กระบวนการทำงานของกิจกรรม และแดชบอร์ดผลลัพธ์ จากนั้นปรับปรุงให้เหมาะสมกับการดำเนินงานของศูนย์ของคุณ
- ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อการจัดการอย่างต่อเนื่อง สร้างการทำงานอัตโนมัติเพื่อให้งานบริการด้านอาชีพดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องติดตามด้วยตนเองตลอดเวลา ใช้กฎเพื่อกระตุ้นการติดต่อกับนักศึกษาที่ยังไม่มีการมีส่วนร่วม จัดการงานนับถอยหลังสำหรับงานแสดงอาชีพ เปิดคลื่นการติดตามผลแบบสำรวจจุดหมายปลายทางแรก ติดธงคู่ค้าที่หมดอายุ และติดตามการเปลี่ยนแปลงการฝึกงานตามช่วงเวลา
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เริ่มต้นด้วยเวิร์กโฟลว์เพียงหนึ่งอย่าง เช่น แบบสำรวจปลายทางแรก การติดตามนัดหมาย หรือการติดตามผลกับนายจ้าง ก่อนที่จะขยายระบบไปยังศูนย์อาชีพทั้งหมด การทดลองใช้งานในวงจำกัดจะช่วยให้ทีมของคุณปรับปรุงเทมเพลต กฎการเป็นเจ้าของ และมุมมองการรายงานให้เหมาะสมก่อนขยายการใช้งาน
ฟิลด์ที่กำหนดเองที่แนะนำสำหรับการติดตามบริการด้านอาชีพ
ฟิลด์เหล่านี้สร้างบันทึกการดำเนินงานที่สอดคล้องกันครอบคลุมการนัดหมายของนักเรียน, การมีส่วนร่วมของนายจ้าง, กิจกรรม, การรายงานผลลัพธ์, และการประสานงานการฝึกงาน
|ภาคสนาม
|ประเภท
|วัตถุประสงค์
|บัตรประจำตัวนักเรียน
|ข้อความสั้น
|รหัสประจำตัวนักเรียน
|ชั้นปี
|ดรอปดาวน์
|ปีหนึ่ง, ปีสอง, ปีสาม, ปีสี่, บัณฑิต, ศิษย์เก่า
|หลัก
|ดรอปดาวน์
|โปรแกรมการศึกษาของนักเรียน
|จำนวนครั้งที่เข้าชม
|หมายเลข
|จำนวนครั้งที่มีการติดต่อกับศูนย์อาชีพ
|สถานะรุ่นแรก
|ดรอปดาวน์
|รุ่นแรก, ไม่ใช่รุ่นแรก, ไม่ทราบ
|สถานะผลลัพธ์
|ดรอปดาวน์
|ทำงานเต็มเวลา, ทำงานพาร์ทไทม์, ศึกษาต่อ, รับราชการ/ทหาร, หางาน, หางานศึกษา, ไม่ต้องการ, ไม่ทราบ
|ระดับพันธมิตรนายจ้าง
|ดรอปดาวน์
|ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า, ผู้ที่มีส่วนร่วม, พันธมิตรที่กระตือรือร้น, พันธมิตรเชิงกลยุทธ์, พันธมิตรที่หยุดความสัมพันธ์
|อัตราความรู้
|จำนวน (%)
|ร้อยละของผลลัพธ์ที่ทราบแล้วของผู้สำเร็จการศึกษา
|ประเภทกิจกรรม
|ดรอปดาวน์
|งานแสดงอาชีพ, งานให้ข้อมูล, งานสร้างเครือข่าย, การเสวนา, การอบรมเชิงปฏิบัติการ
|สมรรถนะความพร้อมในการทำงาน
|ป้ายกำกับ
|การสื่อสาร, การคิดวิเคราะห์, การทำงานเป็นทีม, เทคโนโลยี, ความเท่าเทียมและการมีส่วนร่วม, ความเป็นมืออาชีพ, อาชีพและการพัฒนาตนเอง, ภาวะผู้นำ
ตัวอย่างระบบอัตโนมัติหลักสำหรับการติดตามบริการด้านอาชีพ
หลังจากที่คุณตั้งค่าฟิลด์ที่กำหนดเองเรียบร้อยแล้ว ให้สร้างระบบอัตโนมัติที่ช่วยจัดการการนัดหมาย การมีส่วนร่วมของนายจ้าง งานแฟร์ และการรายงานผลลัพธ์ให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องติดตามด้วยตนเองซ้ำๆ
|เมื่อ…
|จากนั้น...
|นักเรียนคนหนึ่งเข้าสู่ปีที่สามโดยไม่เคยเข้าใช้บริการแนะแนวอาชีพเลย
|สร้างงานการติดต่อและมอบหมายให้กับที่ปรึกษาหรือผู้รับผิดชอบความสำเร็จของนักศึกษา
|บัณฑิตยังคงไม่ทราบสถานะที่ 30, 60, 90 หรือ 120 วันหลังสำเร็จการศึกษา
|เริ่มการสำรวจจุดหมายปลายทางแรกในระลอกถัดไปและบันทึกความพยายาม
|นายจ้างไม่ได้มีการจ้างงานเป็นระยะเวลา 12 เดือน
|สร้างงานเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมอีกครั้งและมอบหมายให้กับเจ้าของความสัมพันธ์
|งานมหกรรมอาชีพจะจัดขึ้นในอีก 14 วัน
|สร้างรายการตรวจสอบโลจิสติกส์ขั้นสุดท้ายและมอบหมายงานย่อยสำหรับบูธ การตลาด และการจัดสรรบุคลากร
|การนัดหมายของนักเรียนถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้น
|สร้างการดำเนินการติดตามผลและบันทึกสมรรถนะที่ได้ดำเนินการ
|วันสิ้นสุดการฝึกงานผ่านพ้นไปแล้ว
|สร้างงานติดตามผลสำหรับการเปลี่ยนแปลงและแจ้งเตือนนักเรียนหรือนายจ้างให้กรอกข้อมูลผลลัพธ์การจัดตำแหน่ง
สิ่งที่ตัวแทนครอบคลุมตลอดวงจรชีวิตบริการด้านอาชีพ
ตัวแทน AI สำหรับบริการด้านอาชีพไม่ใช่เพียงอัลกอริทึมจับคู่ตำแหน่งงาน แต่เป็นระบบที่ทำงานภายในพื้นที่ทำงานการจัดการโครงการของคุณและจัดการโครงสร้างพื้นฐานการดำเนินงานที่ศูนย์อาชีพของคุณต้องการ: การจัดตารางเวลา การติดตาม การติดตามผล การรายงาน การให้คำปรึกษาด้านอาชีพยังคงเป็นมนุษย์ ส่วนด้านโลจิสติกส์กลายเป็นระบบอัตโนมัติ
|ระยะของวงจรชีวิต
|สิ่งที่ตัวแทนทำ
|สิ่งที่มันแทนที่
|การรับนักเรียน
|ติดตามการเยี่ยมครั้งแรก, ระบุประชากรที่ขาดการดูแล, มอบหมายที่ปรึกษาตามสาขาวิชาและความสมดุลของจำนวนผู้รับบริการ
|การบันทึกข้อมูลแบบเดินเข้าและติดตามด้วยสเปรดชีตแบบแมนนวล
|การให้คำปรึกษาด้านอาชีพ
|บันทึกผลการนัดหมาย, ติดตามการพัฒนาความสามารถ, กระตุ้นการติดตามงานหลังจากแต่ละเซสชั่น
|กระดาษโน้ตและสรุปการนัดหมายที่ไม่เชื่อมต่อ
|การมีส่วนร่วมของนายจ้าง
|บริหารจัดการกลุ่มเป้าหมายนายจ้างตั้งแต่ระดับผู้สนใจไปจนถึงพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ ติดตามการเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยและผลลัพธ์การจ้างงาน
|รายชื่อติดต่อที่กระจัดกระจายอยู่ใน Handshake, อีเมล และสมุดรายชื่อส่วนตัว
|งานแสดงอาชีพ
|ประสานงานด้านโลจิสติกส์ตั้งแต่การลงทะเบียนไปจนถึงการติดตามผลหลังงานแสดงสินค้า ติดตามต้นทุนต่อปฏิสัมพันธ์ของนักเรียนแต่ละราย
|การวางแผนงานผ่านอีเมลแบบไม่มีรายการตรวจสอบกลาง
|การติดตามผลลัพธ์
|ดำเนินการรวบรวมข้อมูลปลายทางแรกจากหลายแหล่ง, ติดตามอัตราการรู้ด้วยคลื่นการยกระดับ, สร้างรายงานตามหลักสำคัญ
|การติดตามการสำรวจด้วยตนเองและการรวบรวมข้อมูลสิ้นปีอย่างเร่งรีบ
|รายงานการรับรองมาตรฐาน
|รวบรวมผลลัพธ์ตามกลุ่มประชากร สาขาวิชา และโปรแกรม สำหรับรายงานที่พร้อมสำหรับการรับรอง
|หลายสัปดาห์ของการรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองก่อนการเยี่ยมชมสถานที่
อยากเห็นการทำงานของ Super Agents ในสภาพแวดล้อม ClickUp จริงหรือไม่? ชมการสาธิตด้านล่างเพื่อดูว่าเวิร์กโฟลว์ งาน และการทำงานอัตโนมัติที่สร้างโดย AI ทำงานร่วมกันอย่างไรในทางปฏิบัติ
ความแตกต่างสำหรับประเภทสถาบันที่แตกต่างกัน
ข้อความข้างต้นนี้สามารถใช้ได้กับสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งที่ใช้ ClickUp ปรับข้อความให้เหมาะสมกับสถาบันของคุณ:
|ประเภทสถาบัน
|การปรับเปลี่ยนที่สำคัญ
|มหาวิทยาลัยวิจัยระดับ R1 (นักศึกษา 20,000-50,000 คน)
|ใช้ข้อความทั้งหมดตามเดิม เพิ่มศูนย์แนะแนวอาชีพเฉพาะสำหรับวิทยาลัย (วิศวกรรมศาสตร์, ธุรกิจ, ศิลปะและวิทยาศาสตร์) ขยายระบบ CRM ของนายจ้างให้ครอบคลุมบริษัทมากกว่า 500 แห่ง เพิ่มการติดตามเส้นทางอาชีพสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและนักวิจัยหลังปริญญาเอก ผสานการทำงานร่วมกับระบบงานความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า
|มหาวิทยาลัยระดับ R2 (นักศึกษา 10,000-20,000 คน)
|ปรับให้เป็นรูปแบบศูนย์อาชีพแบบรวมศูนย์ ลดระดับนายจ้างเหลือสามระดับ (ผู้มีโอกาสเป็นนายจ้าง, กำลังพิจารณา, กลยุทธ์) เน้นการติดตามจุดหมายปลายทางแรกสำหรับ 10 สาขาวิชาที่มีจำนวนนักศึกษาลงทะเบียนมากที่สุดเพื่อประสิทธิภาพ
|สถาบันอุดมศึกษาเป็นหลัก (นักศึกษา 2,000-5,000 คน)
|เน้นแบบจำลองความสัมพันธ์การให้คำปรึกษาอาชีพมากกว่าการจัดกิจกรรมจำนวนมาก. เพิ่มการผสานรวมของคณาจารย์ให้แข็งแกร่งขึ้นเพื่อการให้คำปรึกษาอาชีพ. ลดความถี่ของงานนัดพบอาชีพแต่เพิ่มการติดตามคุณภาพของนายจ้าง.
|วิทยาลัยชุมชน (นักศึกษา 5,000-20,000 คน)
|แทนที่รูปแบบการจัดงานแสดงอาชีพแบบดั้งเดิมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษาจากนายจ้างและกิจกรรมการจ้างงาน เพิ่มการติดตามการพัฒนาแรงงานและการฝึกงาน มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เชื่อมโยงระหว่างคุณวุฒิกับการจ้างงาน ให้สอดคล้องกับการรายงานตาม Perkins V
|โรงเรียนอาชีวศึกษา/สายอาชีพ (นักเรียน 500-5,000 คน)
|มุ่งเน้นการติดตามอัตราการได้งานเป็นเกณฑ์หลัก (ข้อกำหนดในการรับรอง) แทนที่ระบบ CRM ของนายจ้างด้วยระบบการจัดการสถานที่ฝึกงาน/ฝึกปฏิบัติทางคลินิก เพิ่มการติดตามอัตราการสอบใบอนุญาต เพิ่มความเรียบง่ายเป็นสามหมวดหมู่ผลลัพธ์: ได้งานในสายงาน, ได้งานนอกสายงาน, ศึกษาต่อ
บริหารจัดการระบบติดตามบริการด้านอาชีพในที่เดียว
การติดตามบริการด้านอาชีพจะหยุดชะงักเมื่อการนัดหมายกับนักศึกษา ความสัมพันธ์กับนายจ้าง กิจกรรม การสำรวจความคิดเห็น และข้อมูลผลลัพธ์อยู่ในระบบแยกกันโดยไม่มีมุมมองการทำงานร่วมกัน ด้วย ClickUp Brain, ฟิลด์ที่กำหนดเอง และระบบอัตโนมัติ สถาบันของคุณสามารถเปลี่ยนการติดตามการนัดหมาย การมีส่วนร่วมกับนายจ้าง การประสานงานงานแสดงอาชีพ และการรายงานจุดหมายปลายทางแรกให้กลายเป็นระบบปฏิบัติการที่สามารถทำซ้ำได้เพียงระบบเดียว
เป้าหมายไม่ใช่การแทนที่แพลตฟอร์มบริการอาชีพหรือระบบข้อมูลนักศึกษาของคุณ แต่เป็นการลดงานประสานงานที่เกี่ยวข้องกับระบบเหล่านี้ ปรับปรุงการมองเห็นในกระบวนการทำงานของนักศึกษาและนายจ้าง และให้ทีมงานของคุณมีเวลาในการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาได้มากขึ้นแทนที่จะต้องตามหาข้อมูล ให้เริ่มต้นด้วยคำแนะนำข้างต้น ปรับให้เหมาะกับนักศึกษาและนายจ้างของคุณ และสร้างระบบที่ทีมงานของคุณสามารถนำไปใช้ได้จริงทุกภาคการศึกษา
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการติดตามบริการอาชีพโดยใช้ AI
ตัวแทน AI ไม่ได้สำรวจผู้สำเร็จการศึกษา พวกเขาทำให้การรณรงค์การติดต่อหลายระลอกเป็นอัตโนมัติซึ่งช่วยเพิ่มอัตราการรับรู้ ตัวแทนจะสร้างงานสำรวจเมื่อสำเร็จการศึกษา กระตุ้นการติดต่อทางอีเมล/ข้อความ/คณาจารย์ที่ 30/60/90/120 วัน ติดตามผู้สำเร็จการศึกษาที่ยังไม่ทราบ และส่งต่อเมื่ออัตราการรับรู้หยุดนิ่ง NACE กำหนดเป้าหมายอัตราการรับรู้ที่ 65% การติดตามอย่างเป็นระบบคือวิธีที่คุณจะไปถึงเป้าหมายนั้น
พื้นที่ทำงานของตัวแทน AI ทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มการจัดการบริการอาชีพที่คุณมีอยู่แล้ว ข้อมูลนายจ้าง ประวัติการนัดหมาย และประกาศงานจาก Handshake หรือ Symplicity จะซิงค์เข้ากับฟิลด์ที่กำหนดเองในภารกิจ ตัวแทนจะไม่แทนที่ CSM ของคุณ แต่จะกลายเป็นชั้นการประสานงานที่ทีมของคุณจัดการเวิร์กโฟลว์ ติดตามผลลัพธ์ และจัดงานแสดงอาชีพบนข้อมูลนั้น
ClickUpได้รับการรับรองมาตรฐาน SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 และ ISO 42001และรองรับSSO, การอนุญาตตามบทบาท และการเข้ารหัสทั้งขณะเก็บและขณะส่งผ่านข้อมูล การอนุญาตในศูนย์อาชีพช่วยให้ที่ปรึกษาเห็นเฉพาะนักเรียนที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นไม่มีข้อมูลใดถูกนำไปใช้ฝึกฝนโมเดล AI รายละเอียดทั้งหมดอยู่ในหน้าความปลอดภัย
Handshake เชื่อมต่อระหว่างนักศึกษากับนายจ้างและตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร เป็นตลาดกลางสำหรับการหางาน ClickUp พร้อมเอเจนต์ AI คือชั้นปฏิบัติการที่ศูนย์อาชีพของคุณใช้จัดการกระบวนการทำงานภายใน เช่น การจัดการนัดหมาย ภาระงานของเจ้าหน้าที่ การวางแผนงานนิทรรศการอาชีพ การติดตามผลลัพธ์ และการรายงานการรับรองมาตรฐาน ทั้งสองมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันและทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
โดยเฉพาะสำหรับทีมขนาดเล็ก เมื่อมีเพียงสามคนให้บริการนักเรียน 5,000 คน ทุกกระบวนการที่ต้องทำด้วยมือซึ่งสามารถทำให้เป็นระบบอัตโนมัติได้ จะช่วยประหยัดเวลาให้กับงานที่สำคัญที่สุด: การให้คำปรึกษาด้านอาชีพ ตัวแทนจะจัดการการติดตามนัดหมาย งานติดตามผล และการส่งแบบสำรวจ เพื่อให้พนักงานของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่นักเรียนแทนที่จะเสียเวลาไปกับสเปรดชีต