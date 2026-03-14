บล็อก ClickUp

วิธีการติดตามบริการด้านอาชีพโดยใช้ AI

PraburamGrowth Marketing Manager
14 มีนาคม 2569

ศูนย์แนะแนวอาชีพแบบกลางให้บริการนักศึกษา 1,381 คนต่อเจ้าหน้าที่มืออาชีพหนึ่งคน แต่มีเพียง43% ของนักศึกษาเท่านั้นที่ประเมินประสบการณ์การใช้บริการแนะแนวอาชีพว่ามีประโยชน์ ศูนย์แนะแนวอาชีพกำลังจมอยู่กับงานจัดการนัดหมาย การติดตามนายจ้าง และการไล่ตามแบบสำรวจจุดหมายปลายทางแรก ในขณะที่การให้คำปรึกษาด้านอาชีพที่แท้จริงกลับถูกละเลย ตัวแทน AI ที่สร้างขึ้นภายในแพลตฟอร์มการจัดการโครงการสามารถทำงานอัตโนมัติในการติดตามนัดหมาย การจัดการความสัมพันธ์กับนายจ้าง การประสานงานงานแสดงอาชีพ และการรายงานผลลัพธ์ ทำให้เจ้าหน้าที่มีเวลาไปมุ่งเน้นกับนักศึกษาได้มากขึ้น

ด้านล่างนี้คือข้อความคำสั่งสำหรับ AI ที่พร้อมใช้งาน ซึ่งคุณสามารถคัดลอกและวางลงใน ClickUp เพื่อสร้างพื้นที่ทำงานสำหรับบริการด้านอาชีพที่สมบูรณ์ได้ภายในไม่กี่นาที แต่ก่อนที่คุณจะใช้มัน จะเป็นการดีหากดูการแบ่งงานที่ระบบประเภทนี้ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไข สำหรับศูนย์อาชีพส่วนใหญ่ ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ความต้องการของนักศึกษาหรือกิจกรรมของนายจ้าง แต่เป็นเพราะการนัดหมาย การติดต่อกับนายจ้าง กิจกรรม และการรายงานผลลัพธ์ทำงานผ่านเครื่องมือที่เชื่อมต่อกันน้อยเกินไป ทำให้ทีมไม่สามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ใครควรใช้บริการจัดหางานนี้

การตั้งค่านี้ออกแบบมาสำหรับผู้อำนวยการศูนย์อาชีพ ทีมความสัมพันธ์กับนายจ้าง โค้ชอาชีพ เจ้าหน้าที่การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ เจ้าของแบบสำรวจจุดหมายปลายทางแรก และผู้นำด้านความสำเร็จของนักศึกษาที่รับผิดชอบการประสานงานการสนับสนุนนักศึกษา การมีส่วนร่วมของนายจ้าง และการรายงานผลลัพธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสถาบันที่ใช้แพลตฟอร์มบริการอาชีพอยู่แล้วแต่ยังคงพึ่งพาการประสานงานด้วยตนเองในการจัดการการนัดหมาย กิจกรรม การติดตามผล และการรายงาน

ปัญหา: ศูนย์อาชีพของคุณกำลังติดตามการมีปฏิสัมพันธ์ของนักศึกษา 10,000 ครั้งผ่านสเปรดชีต, Handshake และอีเมล

หากคุณเป็นผู้บริหารศูนย์อาชีพของมหาวิทยาลัย คุณคงรู้จักความตึงเครียดนี้เป็นอย่างดี คุณมีหน้าที่ช่วยเหลือให้นักเรียนทุกคนในมหาวิทยาลัยค้นหาเส้นทางอาชีพหลังจากสำเร็จการศึกษา ต้องพิสูจน์ผลลัพธ์ให้กับผู้รับรองมาตรฐาน จัดการความสัมพันธ์กับนายจ้างหลายสิบราย จัดงานมหกรรมอาชีพ และหาเวลาสำหรับการให้คำปรึกษาอาชีพแบบตัวต่อตัวอย่างแท้จริง ทีมของคุณซึ่งมีจำนวน 5-15 คน ต้องให้บริการนักเรียนนักศึกษาหลายพันคน

ความเป็นจริงในการปฏิบัติงานนั้นโหดร้าย: การนัดหมายอยู่ในระบบหนึ่ง ข้อมูลติดต่อของนายจ้างอยู่ในอีกระบบหนึ่ง ข้อมูลการสำรวจจุดหมายแรกอยู่ในระบบที่สาม และการประสานงานกิจกรรมอยู่ในอีเมลหลายเส้น59.3% ของเจ้าหน้าที่ศูนย์อาชีพใช้ AI ในบางรูปแบบ แต่ส่วนใหญ่ใช้สำหรับงานเฉพาะกิจมากกว่าการอัตโนมัติกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ ในขณะเดียวกัน การสำรวจจุดหมายปลายทางแรกของ NACEแสดงให้เห็นว่ามีเพียง 55% ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีความรู้เกี่ยวกับจุดหมายปลายทางของพวกเขา ซึ่งหมายความว่าเกือบครึ่งหนึ่งของผลลัพธ์ของผู้สำเร็จการศึกษาของคุณยังคงไม่เป็นที่ทราบ นั่นไม่ใช่ปัญหาของข้อมูล แต่เป็นปัญหาของกระบวนการทำงาน

ศูนย์อาชีพเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่เห็นได้ชัดที่สุดของมูลค่าสถาบัน. ผู้ให้การรับรองต้องการอัตราการได้งาน. ผู้ปกครองต้องการผลลัพธ์. นักเรียนต้องการงาน. และทีมของคุณติดอยู่กับการปรับข้อมูลให้สอดคล้องแทนที่จะส่งมอบผลลัพธ์.

วิธีที่มหาวิทยาลัยไมอามีแก้ไขปัญหานี้:ศูนย์การสำรวจอาชีพและการประสบความสำเร็จของมหาวิทยาลัยไมอามี(ทีมงาน 25 คน) ใช้ ClickUp ในการจัดการกิจกรรมนักเรียนมากกว่า 200 ครั้งต่อปี โดยมีอัตราความสำเร็จถึง 98% และมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมถึง 19,107 คน

ไมเคิล เทิร์นเนอร์, รองผู้อำนวยการ:

เรากำลังมุ่งสู่การเป็นศูนย์อาชีพชั้นนำในสหรัฐอเมริกา ClickUp เป็นสิ่งจำเป็นในการทำให้เรามีพิมพ์เขียวสำหรับความสำเร็จ

นั่นคือโอกาสที่นี่ ไม่ใช่การแทนที่แพลตฟอร์มบริการอาชีพของคุณ แต่เป็นการสร้างชั้นการทำงานที่มองเห็นได้รอบ ๆ การส่งต่อระหว่างนักเรียน, นายจ้าง, กิจกรรม, และการรายงาน วิธีที่เร็วที่สุดในการทดสอบแบบจำลองนี้คือการสร้างระบบบริการอาชีพที่ทำงานได้ภายในแพลตฟอร์มการจัดการโครงการของคุณ

ต้องการทดสอบโมเดลที่คล้ายกันในศูนย์อาชีพของคุณเองหรือไม่? เริ่มต้นด้วยคำแนะนำด้านล่างและปรับให้เหมาะสมกับกลุ่มนักเรียน ฐานนายจ้าง และเป้าหมายผลลัพธ์ของคุณ

ต้องการทดสอบโมเดลที่คล้ายกันในศูนย์อาชีพของคุณเองหรือไม่? เริ่มต้นด้วยคำแนะนำด้านล่างและปรับให้เหมาะสมกับกลุ่มนักศึกษา ฐานนายจ้าง และเป้าหมายผลลัพธ์ของคุณ

คำแนะนำ: สร้างพื้นที่ติดตามบริการพัฒนาอาชีพของคุณด้วย AI

คัดลอกข้อความนี้, วางลงใน ClickUp Brain เพื่อสร้าง ClickUp Super Agent ของคุณเอง, กรอกข้อมูลของสถาบันของคุณ, และคุณจะได้รับพื้นที่ทำงานบริการอาชีพที่สมบูรณ์พร้อมระบบติดตามนัดหมาย, ระบบ CRM สำหรับนายจ้าง, ระบบจัดการงานแสดงอาชีพ, และระบบรายงานผลลัพธ์

ผลลัพธ์ควรให้ร่างแรกที่แข็งแกร่งของโครงสร้างการดำเนินงานของคุณ รวมถึงลำดับชั้นของงาน ตรรกะการเข้าถึง จุดตรวจสอบการรายงาน และกระบวนการติดตามผล ทีมงานของคุณสามารถปรับแต่งให้สอดคล้องกับความสามารถของพนักงาน ประเภทของนายจ้าง และลำดับความสำคัญของการมีส่วนร่วมของนักเรียนได้

การติดตามบริการด้านอาชีพ
บริการติดตามอาชีพ ซุปเปอร์เอเจนต์

ข้อความสำหรับป้อน:

พร้อมที่จะสร้าง Super Agent ในการจัดการทุนสนับสนุนครั้งแรกของคุณหรือยัง?

เปิด ClickUp Brainและวางข้อความข้างต้นเพื่อสร้าง Super Agent แบบกำหนดเองสำหรับ Workspace ของคุณ

วิธีตั้งค่าใน ClickUp (4 ขั้นตอน)

ก่อนที่คุณจะตั้งค่า Space ของคุณ ให้รวบรวมข้อมูลบริการด้านอาชีพที่ทีมของคุณใช้อยู่แล้วในนัดหมาย การมีส่วนร่วมกับนายจ้าง กิจกรรม และการรายงานผลลัพธ์ ข้อมูลเหล่านี้มักประกอบด้วยประเภทของการนัดหมาย กลุ่มนักศึกษา ติดต่อของนายจ้าง ปฏิทินกิจกรรม กำหนดเวลาการสำรวจจุดหมายปลายทางแรก และข้อมูลการติดตามการฝึกงาน การเริ่มต้นด้วยข้อมูลที่สะอาดจะทำให้การทำงานอัตโนมัติ แดชบอร์ด และกระบวนการติดตามผลของคุณมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น

  1. สร้างโครงสร้างพื้นที่ทำงานของคุณ จัดเตรียมพื้นที่เฉพาะที่เรียกว่าบริการด้านอาชีพ เพิ่มโฟลเดอร์สี่โฟลเดอร์เพื่อจัดระเบียบงานตลอดวงจรชีวิตของนักเรียนและนายจ้าง: การมีส่วนร่วมของนักเรียนสำหรับการนัดหมาย การเข้าพบแบบไม่แจ้งล่วงหน้า การให้คำปรึกษา และติดตามสมรรถนะ, ความสัมพันธ์กับนายจ้างสำหรับโปรไฟล์นายจ้าง กิจกรรมสรรหาบุคลากร และการจัดการความร่วมมือ, งานกิจกรรมและงานแสดงอาชีพสำหรับงานแสดงอาชีพ งานเครือข่าย การประชุมข้อมูล และโลจิสติกส์ของงาน, และผลลัพธ์และการรายงานสำหรับการสำรวจจุดหมายปลายทางแรก การติดตามอัตราการรู้ความรู้ การรายงานการรับรอง และการทบทวนข้อมูลประจำปี
  2. กำหนดค่าฟิลด์แบบกำหนดเองในทุกงาน เพิ่มฟิลด์แบบกำหนดเองลงในเทมเพลตบริการอาชีพของคุณ เพื่อให้ทุกการโต้ตอบกับนักศึกษา ความสัมพันธ์กับนายจ้าง กิจกรรม และบันทึกผลลัพธ์มีข้อมูลสำคัญที่ทีมของคุณต้องการเพื่อติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลลัพธ์ รวมถึงฟิลด์สำหรับรหัสประจำตัวนักศึกษา ชั้นปี สาขาวิชา จำนวนการเยี่ยมชม สถานะนักศึกษาคนแรกในครอบครัว สถานะผลลัพธ์ ระดับความร่วมมือกับนายจ้าง และอัตราการรับรู้ โครงสร้างที่สอดคล้องกันนี้จะช่วยให้แดชบอร์ด การทำงานอัตโนมัติ และการรายงานข้ามทีมมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
  3. วางข้อความที่ป้อนลงใน ClickUp Brain เปิด ClickUp Brain ในพื้นที่ใหม่ของคุณและวางข้อความที่ป้อนไว้ด้านบน กรอกตัวแปรของคุณ รวมถึงชื่อสถาบัน จำนวนนักเรียน จำนวนพนักงาน เครื่องมือที่ใช้ในปัจจุบัน จำนวนนายจ้าง จำนวนงานแสดงอาชีพ อัตราความรู้ และอัตราผลลัพธ์ ใช้ผลลัพธ์ที่ได้เพื่อสร้างร่างแรกของระบบนัดหมาย ระบบ CRM ของนายจ้าง กระบวนการทำงานของกิจกรรม และแดชบอร์ดผลลัพธ์ จากนั้นปรับปรุงให้เหมาะสมกับการดำเนินงานของศูนย์ของคุณ
  4. ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อการจัดการอย่างต่อเนื่อง สร้างการทำงานอัตโนมัติเพื่อให้งานบริการด้านอาชีพดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องติดตามด้วยตนเองตลอดเวลา ใช้กฎเพื่อกระตุ้นการติดต่อกับนักศึกษาที่ยังไม่มีการมีส่วนร่วม จัดการงานนับถอยหลังสำหรับงานแสดงอาชีพ เปิดคลื่นการติดตามผลแบบสำรวจจุดหมายปลายทางแรก ติดธงคู่ค้าที่หมดอายุ และติดตามการเปลี่ยนแปลงการฝึกงานตามช่วงเวลา

รักษาพื้นที่ทำงานของคุณให้เป็นระเบียบ

ปรับแต่งรายละเอียดที่คุณต้องการติดตามในตัวติดตามการสมัครสมาชิกของคุณด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUp

ผู้สร้างสุดยอดตัวแทนบริการอาชีพ

ระบบอัตโนมัติในการบริหารจัดการทุน

พร้อมที่จะเปลี่ยนกระบวนการทำงานเหล่านี้ให้เป็นระบบที่สามารถทำซ้ำได้หรือไม่? สร้างพื้นที่ทำงานสำหรับการจัดการทุนสนับสนุนของคุณใน ClickUp

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เริ่มต้นด้วยเวิร์กโฟลว์เพียงหนึ่งอย่าง เช่น แบบสำรวจปลายทางแรก การติดตามนัดหมาย หรือการติดตามผลกับนายจ้าง ก่อนที่จะขยายระบบไปยังศูนย์อาชีพทั้งหมด การทดลองใช้งานในวงจำกัดจะช่วยให้ทีมของคุณปรับปรุงเทมเพลต กฎการเป็นเจ้าของ และมุมมองการรายงานให้เหมาะสมก่อนขยายการใช้งาน

ฟิลด์ที่กำหนดเองที่แนะนำสำหรับการติดตามบริการด้านอาชีพ

ฟิลด์เหล่านี้สร้างบันทึกการดำเนินงานที่สอดคล้องกันครอบคลุมการนัดหมายของนักเรียน, การมีส่วนร่วมของนายจ้าง, กิจกรรม, การรายงานผลลัพธ์, และการประสานงานการฝึกงาน

ภาคสนามประเภทวัตถุประสงค์
บัตรประจำตัวนักเรียนข้อความสั้นรหัสประจำตัวนักเรียน
ชั้นปีดรอปดาวน์ปีหนึ่ง, ปีสอง, ปีสาม, ปีสี่, บัณฑิต, ศิษย์เก่า
หลักดรอปดาวน์โปรแกรมการศึกษาของนักเรียน
จำนวนครั้งที่เข้าชมหมายเลขจำนวนครั้งที่มีการติดต่อกับศูนย์อาชีพ
สถานะรุ่นแรกดรอปดาวน์รุ่นแรก, ไม่ใช่รุ่นแรก, ไม่ทราบ
สถานะผลลัพธ์ดรอปดาวน์ทำงานเต็มเวลา, ทำงานพาร์ทไทม์, ศึกษาต่อ, รับราชการ/ทหาร, หางาน, หางานศึกษา, ไม่ต้องการ, ไม่ทราบ
ระดับพันธมิตรนายจ้างดรอปดาวน์ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า, ผู้ที่มีส่วนร่วม, พันธมิตรที่กระตือรือร้น, พันธมิตรเชิงกลยุทธ์, พันธมิตรที่หยุดความสัมพันธ์
อัตราความรู้จำนวน (%)ร้อยละของผลลัพธ์ที่ทราบแล้วของผู้สำเร็จการศึกษา
ประเภทกิจกรรมดรอปดาวน์งานแสดงอาชีพ, งานให้ข้อมูล, งานสร้างเครือข่าย, การเสวนา, การอบรมเชิงปฏิบัติการ
สมรรถนะความพร้อมในการทำงานป้ายกำกับการสื่อสาร, การคิดวิเคราะห์, การทำงานเป็นทีม, เทคโนโลยี, ความเท่าเทียมและการมีส่วนร่วม, ความเป็นมืออาชีพ, อาชีพและการพัฒนาตนเอง, ภาวะผู้นำ

ตัวอย่างระบบอัตโนมัติหลักสำหรับการติดตามบริการด้านอาชีพ

หลังจากที่คุณตั้งค่าฟิลด์ที่กำหนดเองเรียบร้อยแล้ว ให้สร้างระบบอัตโนมัติที่ช่วยจัดการการนัดหมาย การมีส่วนร่วมของนายจ้าง งานแฟร์ และการรายงานผลลัพธ์ให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องติดตามด้วยตนเองซ้ำๆ

เมื่อ…จากนั้น...
นักเรียนคนหนึ่งเข้าสู่ปีที่สามโดยไม่เคยเข้าใช้บริการแนะแนวอาชีพเลยสร้างงานการติดต่อและมอบหมายให้กับที่ปรึกษาหรือผู้รับผิดชอบความสำเร็จของนักศึกษา
บัณฑิตยังคงไม่ทราบสถานะที่ 30, 60, 90 หรือ 120 วันหลังสำเร็จการศึกษาเริ่มการสำรวจจุดหมายปลายทางแรกในระลอกถัดไปและบันทึกความพยายาม
นายจ้างไม่ได้มีการจ้างงานเป็นระยะเวลา 12 เดือนสร้างงานเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมอีกครั้งและมอบหมายให้กับเจ้าของความสัมพันธ์
งานมหกรรมอาชีพจะจัดขึ้นในอีก 14 วันสร้างรายการตรวจสอบโลจิสติกส์ขั้นสุดท้ายและมอบหมายงานย่อยสำหรับบูธ การตลาด และการจัดสรรบุคลากร
การนัดหมายของนักเรียนถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นสร้างการดำเนินการติดตามผลและบันทึกสมรรถนะที่ได้ดำเนินการ
วันสิ้นสุดการฝึกงานผ่านพ้นไปแล้วสร้างงานติดตามผลสำหรับการเปลี่ยนแปลงและแจ้งเตือนนักเรียนหรือนายจ้างให้กรอกข้อมูลผลลัพธ์การจัดตำแหน่ง

สิ่งที่ตัวแทนครอบคลุมตลอดวงจรชีวิตบริการด้านอาชีพ

ตัวแทน AI สำหรับบริการด้านอาชีพไม่ใช่เพียงอัลกอริทึมจับคู่ตำแหน่งงาน แต่เป็นระบบที่ทำงานภายในพื้นที่ทำงานการจัดการโครงการของคุณและจัดการโครงสร้างพื้นฐานการดำเนินงานที่ศูนย์อาชีพของคุณต้องการ: การจัดตารางเวลา การติดตาม การติดตามผล การรายงาน การให้คำปรึกษาด้านอาชีพยังคงเป็นมนุษย์ ส่วนด้านโลจิสติกส์กลายเป็นระบบอัตโนมัติ

ระยะของวงจรชีวิตสิ่งที่ตัวแทนทำสิ่งที่มันแทนที่
การรับนักเรียนติดตามการเยี่ยมครั้งแรก, ระบุประชากรที่ขาดการดูแล, มอบหมายที่ปรึกษาตามสาขาวิชาและความสมดุลของจำนวนผู้รับบริการการบันทึกข้อมูลแบบเดินเข้าและติดตามด้วยสเปรดชีตแบบแมนนวล
การให้คำปรึกษาด้านอาชีพบันทึกผลการนัดหมาย, ติดตามการพัฒนาความสามารถ, กระตุ้นการติดตามงานหลังจากแต่ละเซสชั่นกระดาษโน้ตและสรุปการนัดหมายที่ไม่เชื่อมต่อ
การมีส่วนร่วมของนายจ้างบริหารจัดการกลุ่มเป้าหมายนายจ้างตั้งแต่ระดับผู้สนใจไปจนถึงพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ ติดตามการเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยและผลลัพธ์การจ้างงานรายชื่อติดต่อที่กระจัดกระจายอยู่ใน Handshake, อีเมล และสมุดรายชื่อส่วนตัว
งานแสดงอาชีพประสานงานด้านโลจิสติกส์ตั้งแต่การลงทะเบียนไปจนถึงการติดตามผลหลังงานแสดงสินค้า ติดตามต้นทุนต่อปฏิสัมพันธ์ของนักเรียนแต่ละรายการวางแผนงานผ่านอีเมลแบบไม่มีรายการตรวจสอบกลาง
การติดตามผลลัพธ์ดำเนินการรวบรวมข้อมูลปลายทางแรกจากหลายแหล่ง, ติดตามอัตราการรู้ด้วยคลื่นการยกระดับ, สร้างรายงานตามหลักสำคัญการติดตามการสำรวจด้วยตนเองและการรวบรวมข้อมูลสิ้นปีอย่างเร่งรีบ
รายงานการรับรองมาตรฐานรวบรวมผลลัพธ์ตามกลุ่มประชากร สาขาวิชา และโปรแกรม สำหรับรายงานที่พร้อมสำหรับการรับรองหลายสัปดาห์ของการรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองก่อนการเยี่ยมชมสถานที่

อยากเห็นการทำงานของ Super Agents ในสภาพแวดล้อม ClickUp จริงหรือไม่? ชมการสาธิตด้านล่างเพื่อดูว่าเวิร์กโฟลว์ งาน และการทำงานอัตโนมัติที่สร้างโดย AI ทำงานร่วมกันอย่างไรในทางปฏิบัติ

ความแตกต่างสำหรับประเภทสถาบันที่แตกต่างกัน

ข้อความข้างต้นนี้สามารถใช้ได้กับสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งที่ใช้ ClickUp ปรับข้อความให้เหมาะสมกับสถาบันของคุณ:

ประเภทสถาบันการปรับเปลี่ยนที่สำคัญ
มหาวิทยาลัยวิจัยระดับ R1 (นักศึกษา 20,000-50,000 คน)ใช้ข้อความทั้งหมดตามเดิม เพิ่มศูนย์แนะแนวอาชีพเฉพาะสำหรับวิทยาลัย (วิศวกรรมศาสตร์, ธุรกิจ, ศิลปะและวิทยาศาสตร์) ขยายระบบ CRM ของนายจ้างให้ครอบคลุมบริษัทมากกว่า 500 แห่ง เพิ่มการติดตามเส้นทางอาชีพสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและนักวิจัยหลังปริญญาเอก ผสานการทำงานร่วมกับระบบงานความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยระดับ R2 (นักศึกษา 10,000-20,000 คน)ปรับให้เป็นรูปแบบศูนย์อาชีพแบบรวมศูนย์ ลดระดับนายจ้างเหลือสามระดับ (ผู้มีโอกาสเป็นนายจ้าง, กำลังพิจารณา, กลยุทธ์) เน้นการติดตามจุดหมายปลายทางแรกสำหรับ 10 สาขาวิชาที่มีจำนวนนักศึกษาลงทะเบียนมากที่สุดเพื่อประสิทธิภาพ
สถาบันอุดมศึกษาเป็นหลัก (นักศึกษา 2,000-5,000 คน)เน้นแบบจำลองความสัมพันธ์การให้คำปรึกษาอาชีพมากกว่าการจัดกิจกรรมจำนวนมาก. เพิ่มการผสานรวมของคณาจารย์ให้แข็งแกร่งขึ้นเพื่อการให้คำปรึกษาอาชีพ. ลดความถี่ของงานนัดพบอาชีพแต่เพิ่มการติดตามคุณภาพของนายจ้าง.
วิทยาลัยชุมชน (นักศึกษา 5,000-20,000 คน)แทนที่รูปแบบการจัดงานแสดงอาชีพแบบดั้งเดิมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษาจากนายจ้างและกิจกรรมการจ้างงาน เพิ่มการติดตามการพัฒนาแรงงานและการฝึกงาน มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เชื่อมโยงระหว่างคุณวุฒิกับการจ้างงาน ให้สอดคล้องกับการรายงานตาม Perkins V
โรงเรียนอาชีวศึกษา/สายอาชีพ (นักเรียน 500-5,000 คน)มุ่งเน้นการติดตามอัตราการได้งานเป็นเกณฑ์หลัก (ข้อกำหนดในการรับรอง) แทนที่ระบบ CRM ของนายจ้างด้วยระบบการจัดการสถานที่ฝึกงาน/ฝึกปฏิบัติทางคลินิก เพิ่มการติดตามอัตราการสอบใบอนุญาต เพิ่มความเรียบง่ายเป็นสามหมวดหมู่ผลลัพธ์: ได้งานในสายงาน, ได้งานนอกสายงาน, ศึกษาต่อ

บริหารจัดการระบบติดตามบริการด้านอาชีพในที่เดียว

การติดตามบริการด้านอาชีพจะหยุดชะงักเมื่อการนัดหมายกับนักศึกษา ความสัมพันธ์กับนายจ้าง กิจกรรม การสำรวจความคิดเห็น และข้อมูลผลลัพธ์อยู่ในระบบแยกกันโดยไม่มีมุมมองการทำงานร่วมกัน ด้วย ClickUp Brain, ฟิลด์ที่กำหนดเอง และระบบอัตโนมัติ สถาบันของคุณสามารถเปลี่ยนการติดตามการนัดหมาย การมีส่วนร่วมกับนายจ้าง การประสานงานงานแสดงอาชีพ และการรายงานจุดหมายปลายทางแรกให้กลายเป็นระบบปฏิบัติการที่สามารถทำซ้ำได้เพียงระบบเดียว

การติดตามบริการด้านอาชีพจะหยุดชะงักเมื่อการนัดหมายกับนักศึกษา ความสัมพันธ์กับนายจ้าง กิจกรรม การสำรวจความคิดเห็น และข้อมูลผลลัพธ์อยู่ในระบบแยกกันโดยไม่มีมุมมองการทำงานร่วมกัน ด้วย ClickUp Brain, ฟิลด์ที่กำหนดเอง และระบบอัตโนมัติ สถาบันของคุณสามารถเปลี่ยนการติดตามการนัดหมาย การมีส่วนร่วมกับนายจ้าง การประสานงานงานแสดงอาชีพ และการรายงานจุดหมายปลายทางแรกให้กลายเป็นระบบปฏิบัติการที่สามารถทำซ้ำได้เพียงระบบเดียว

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการติดตามบริการอาชีพโดยใช้ AI

ตัวแทน AI ไม่ได้สำรวจผู้สำเร็จการศึกษา พวกเขาทำให้การรณรงค์การติดต่อหลายระลอกเป็นอัตโนมัติซึ่งช่วยเพิ่มอัตราการรับรู้ ตัวแทนจะสร้างงานสำรวจเมื่อสำเร็จการศึกษา กระตุ้นการติดต่อทางอีเมล/ข้อความ/คณาจารย์ที่ 30/60/90/120 วัน ติดตามผู้สำเร็จการศึกษาที่ยังไม่ทราบ และส่งต่อเมื่ออัตราการรับรู้หยุดนิ่ง NACE กำหนดเป้าหมายอัตราการรับรู้ที่ 65% การติดตามอย่างเป็นระบบคือวิธีที่คุณจะไปถึงเป้าหมายนั้น

พื้นที่ทำงานของตัวแทน AI ทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มการจัดการบริการอาชีพที่คุณมีอยู่แล้ว ข้อมูลนายจ้าง ประวัติการนัดหมาย และประกาศงานจาก Handshake หรือ Symplicity จะซิงค์เข้ากับฟิลด์ที่กำหนดเองในภารกิจ ตัวแทนจะไม่แทนที่ CSM ของคุณ แต่จะกลายเป็นชั้นการประสานงานที่ทีมของคุณจัดการเวิร์กโฟลว์ ติดตามผลลัพธ์ และจัดงานแสดงอาชีพบนข้อมูลนั้น

ClickUpได้รับการรับรองมาตรฐาน SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 และ ISO 42001และรองรับSSO, การอนุญาตตามบทบาท และการเข้ารหัสทั้งขณะเก็บและขณะส่งผ่านข้อมูล การอนุญาตในศูนย์อาชีพช่วยให้ที่ปรึกษาเห็นเฉพาะนักเรียนที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นไม่มีข้อมูลใดถูกนำไปใช้ฝึกฝนโมเดล AI รายละเอียดทั้งหมดอยู่ในหน้าความปลอดภัย

Handshake เชื่อมต่อระหว่างนักศึกษากับนายจ้างและตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร เป็นตลาดกลางสำหรับการหางาน ClickUp พร้อมเอเจนต์ AI คือชั้นปฏิบัติการที่ศูนย์อาชีพของคุณใช้จัดการกระบวนการทำงานภายใน เช่น การจัดการนัดหมาย ภาระงานของเจ้าหน้าที่ การวางแผนงานนิทรรศการอาชีพ การติดตามผลลัพธ์ และการรายงานการรับรองมาตรฐาน ทั้งสองมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันและทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

โดยเฉพาะสำหรับทีมขนาดเล็ก เมื่อมีเพียงสามคนให้บริการนักเรียน 5,000 คน ทุกกระบวนการที่ต้องทำด้วยมือซึ่งสามารถทำให้เป็นระบบอัตโนมัติได้ จะช่วยประหยัดเวลาให้กับงานที่สำคัญที่สุด: การให้คำปรึกษาด้านอาชีพ ตัวแทนจะจัดการการติดตามนัดหมาย งานติดตามผล และการส่งแบบสำรวจ เพื่อให้พนักงานของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่นักเรียนแทนที่จะเสียเวลาไปกับสเปรดชีต