วิธีการปฐมนิเทศบุคลากรสายวิชาการด้วยการใช้ปัญญาประดิษฐ์

สถาบันการศึกษาของสหรัฐอเมริกาจ้างผู้สอนพิเศษมากกว่า 650,000 คน ซึ่งคิดเป็นประมาณ 40% ของกำลังสอนทั้งหมด และ68% ของผู้สอนทั้งหมดในปัจจุบันมีการแต่งตั้งแบบไม่ประจำซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ทุกการจ้างงานใหม่ ไม่ว่าจะเป็นผู้สอนแบบมีตำแหน่งถาวรหรือผู้สอนพิเศษ จำเป็นต้องมีการรับรองคุณสมบัติ เอกสารการปฏิบัติตามข้อกำหนด การเข้าถึงระบบ การปฐมนิเทศ และการเตรียมการสอนก่อนวันแรก ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นภายในแพลตฟอร์มการจัดการโครงการสามารถทำให้การสร้างรายการตรวจสอบการเริ่มต้นใช้งานเป็นอัตโนมัติ การติดตามการตรวจสอบข้อมูลประจำตัว การจัดตารางการปฐมนิเทศ และการประสานงานโปรแกรมการให้คำปรึกษาข้ามฝ่ายทรัพยากรบุคคล หัวหน้าแผนก และฝ่ายไอที
ด้านล่างนี้คือข้อความสำหรับสั่งงาน AI ที่พร้อมใช้งาน ซึ่งคุณสามารถคัดลอกไปวางใน ClickUp เพื่อสร้างพื้นที่ทำงานสำหรับการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ได้อย่างครบถ้วนภายในไม่กี่นาที แต่ก่อนที่คุณจะนำไปใช้ ขอแนะนำให้ดูรายละเอียดการประสานงานที่ระบบประเภทนี้ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขเสียก่อน สำหรับสถาบันส่วนใหญ่ ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ขั้นตอนการปฐมนิเทศไม่เป็นที่ทราบ แต่เป็นเพราะขั้นตอนเหล่านั้นกระจายอยู่ในหลายฝ่าย หลายระบบ และมีการส่งต่อข้อมูลกันหลายขั้นตอนจนไม่มีใครมองเห็นภาพรวมของกระบวนการได้อย่างชัดเจน
ใครควรใช้การตั้งค่าการเริ่มต้นใช้งานสำหรับคณาจารย์นี้
การตั้งค่านี้ออกแบบมาสำหรับทีมทรัพยากรบุคคล, สำนักงานกิจการคณาจารย์, เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ, หัวหน้าภาควิชา, คณบดี, ผู้ดูแลระบบไอที, และผู้ประสานงานการเข้าทำงานที่รับผิดชอบในการย้ายคณาจารย์ใหม่จากการตอบรับข้อเสนอไปยังความพร้อมในห้องเรียน มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับสถาบันที่มีการจ้างคณาจารย์พิเศษ, คณาจารย์รับเชิญ, หรือผู้สอนที่ไม่ได้รับตำแหน่งถาวรบ่อยครั้ง และต้องการวิธีการที่เชื่อถือได้มากขึ้นในการประสานงานการเข้าทำงานระหว่างหลายสำนักงาน
ปัญหา: ทุกครั้งที่มีการจ้างคณาจารย์ใหม่ จะเกิดกระบวนการ 47 ขั้นตอนเดิมซ้ำ ซึ่งไม่มีใครรับผิดชอบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบ
การจ้างคณาจารย์ใหม่เกี่ยวข้องกับอย่างน้อยสามสำนักงานที่แทบจะไม่ใช้ระบบเดียวกัน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับผิดชอบจดหมายเสนอจ้างงาน การตรวจสอบเอกสาร I-9 การตรวจสอบประวัติ การลงทะเบียนสวัสดิการ และบัตรจอดรถ หัวหน้าภาควิชาจัดการงานมอบหมายรายวิชา การจัดสรรพื้นที่สำนักงาน การแจกจ่ายกุญแจ และการจับคู่พี่เลี้ยง ฝ่ายไอทีจัดเตรียมอีเมล การเข้าถึงระบบ LMS ข้อมูลรับรองเครือข่ายของมหาวิทยาลัย และใบอนุญาตซอฟต์แวร์ สำนักงานรองอธิการบดีตรวจสอบวุฒิการศึกษาสูงสุดและติดตามวันเริ่มต้นนับระยะเวลาเพื่อคุณสมบัติการบรรจุเป็นบุคลากรประจำ และหากการจ้างงานเป็นอาจารย์พิเศษที่จะเริ่มงานในอีกสองสัปดาห์ กระบวนการทั้งหมดจะถูกบีบอัดให้อยู่ในระยะเวลาที่สมมติว่าทุกอย่างจะดำเนินไปอย่างราบรื่น
มันแทบจะไม่เคยเกิดขึ้นเลยการทบทวนเชิงขอบเขตเกี่ยวกับการปฐมนิเทศคณาจารย์ชั่วคราวพบว่าอุปสรรคที่พบบ่อยที่สุดในการปฐมนิเทศที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ กระบวนการที่แยกส่วนกันในแต่ละแผนก การขาดการปฐมนิเทศที่เป็นมาตรฐาน และการสนับสนุนจากสถาบันที่ไม่เพียงพอสำหรับคณาจารย์ชั่วคราว ไม่น่าแปลกใจเมื่อพิจารณาถึงขนาด: การสำรวจของ CUPA-HR ประจำปี 2024–25รายงานว่าอาจารย์พิเศษคิดเป็นประมาณ 40% ของบุคลากรทางวิชาการทั้งหมดในทุกประเภทของสถาบันการศึกษา โดยสถาบันเอกชนมีอัตราสูงถึง 46% นี่ไม่ใช่การจ้างงานครั้งเดียว สถาบันต่างๆ ดำเนินการรับอาจารย์พิเศษเข้าทำงานหลายร้อยคนในแต่ละภาคการศึกษา
ผลกระทบเป็นจริง อาจารย์ที่รู้สึกว่าไม่พร้อมเพียงพอจะมีประสิทธิภาพน้อยลงในห้องเรียน มีความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมสถาบันน้อยลง และมีแนวโน้มที่จะลาออกมากขึ้นการศึกษาเกี่ยวกับการรับบุคลากรใหม่ของคณาจารย์เพื่อความพร้อมในการทำงานพบว่า โปรแกรมการรับบุคลากรใหม่ที่มีโครงสร้างชัดเจนช่วยปรับปรุงคะแนนความพึงพอใจใน 10 จาก 11 หมวดหมู่ที่วัดได้ ตั้งแต่ความชัดเจนของบทบาท การเข้าถึงเทคโนโลยี ไปจนถึงการเชื่อมต่อกับพี่เลี้ยง ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าสถาบันไม่รู้ว่ากระบวนการรับบุคลากรใหม่ที่ดีควรเป็นอย่างไร แต่เป็นเพราะกระบวนการนี้มีการส่งต่อข้อมูลระหว่างหลายหน่วยงานมากเกินไปโดยไม่มีระบบเดียวที่ติดตามว่าทุกอย่างเกิดขึ้นจริงหรือไม่
วิธีที่มหาวิทยาลัยไมอามีแก้ไขปัญหานี้:มหาวิทยาลัยไมอามีใช้ ClickUp เพื่อมาตรฐานกระบวนการทำงานของทีมที่มีสมาชิก 25 คน จัดการกิจกรรมมากกว่า 200 รายการต่อปี ด้วยอัตราความสำเร็จ 98% และมีนักศึกษาเข้าร่วม 19,107 คน แนวทางแบบรวมศูนย์ที่ใช้เทมเพลตเดียวกันซึ่งขยายขอบเขตการประสานงานกิจกรรมได้ ยังสามารถนำไปใช้กับกระบวนการทำงานในการปฐมนิเทศได้อย่างตรงจุด
ไมเคิล เทิร์นเนอร์, รองผู้อำนวยการ:
เรากำลังมุ่งสู่การเป็นศูนย์อาชีพชั้นนำในสหรัฐอเมริกา ClickUp เป็นสิ่งจำเป็นในการทำให้เรามีพิมพ์เขียวสำหรับความสำเร็จ
นั่นคือโอกาสที่นี่ ไม่ใช่การแทนที่ระบบสถาบัน แต่เป็นการสร้างชั้นปฏิบัติการที่มองเห็นได้รอบ ๆ การส่งต่อระหว่างระบบเหล่านั้น วิธีที่เร็วที่สุดในการทดสอบแบบจำลองนี้คือการสร้างระบบการรับบุคลากรใหม่ที่สามารถทำงานได้ภายในแพลตฟอร์มการจัดการโครงการของคุณ
ต้องการทดสอบโมเดลที่คล้ายกันในกระบวนการปฐมนิเทศของคุณเองหรือไม่? เริ่มต้นด้วยคำแนะนำด้านล่างและปรับให้เหมาะสมกับกลุ่มคณาจารย์ ข้อกำหนดด้านคุณวุฒิ และโครงสร้างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณ
คำแนะนำ: สร้างพื้นที่ทำงานสำหรับการปฐมนิเทศคณาจารย์ด้วย AI
คัดลอกข้อความนี้ วางลงใน ClickUp Brain เพื่อสร้าง ClickUp Super Agent ของคุณเอง กรอกรายละเอียดของสถาบันของคุณ แล้วคุณจะได้รับพื้นที่ทำงานสำหรับการปฐมนิเทศบุคลากรที่ครบถ้วน พร้อมรายการตรวจสอบเฉพาะตามบทบาท การติดตามข้อมูลประจำตัว การจัดตารางปฐมนิเทศ และการประสานงานการให้คำปรึกษา
ผลลัพธ์ควรให้ร่างแรกของโครงสร้างการดำเนินงานของคุณที่แข็งแกร่ง รวมถึงลำดับชั้นงานตามบทบาท จุดตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด ตรรกะของกำหนดเวลา และความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างสำนักงานต่างๆ จากนั้นทีมของคุณสามารถปรับแต่งให้สอดคล้องกับส่วนผสมของคณาจารย์ กฎเกณฑ์ของผู้รับรอง และระยะเวลาการปฐมนิเทศ
ข้อความสำหรับป้อน:
→ พร้อมที่จะสร้าง Super Agent ด้านการจัดการทุนสนับสนุนคนแรกของคุณหรือยัง?
เปิด ClickUp Brainและวางข้อความข้างต้นเพื่อสร้าง Super Agent แบบกำหนดเองสำหรับ Workspace ของคุณ
วิธีตั้งค่าใน ClickUp (4 ขั้นตอน)
ก่อนที่คุณจะตั้งค่าพื้นที่ของคุณ ให้รวบรวมข้อมูลที่ทีมของคุณใช้อยู่แล้วในการจัดการการเริ่มต้นงาน ซึ่งโดยปกติจะรวมถึงประเภทของการนัดหมาย รายการตรวจสอบการเริ่มต้นงาน ข้อกำหนดในการรับรอง รายการการฝึกอบรมที่จำเป็น กำหนดการวันเริ่มต้นงาน และการแบ่งความรับผิดชอบของสำนักงานระหว่างฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายไอที และแผนกต่างๆ การเริ่มต้นด้วยข้อมูลที่สะอาดจะทำให้ระบบอัตโนมัติ แดชบอร์ด และเวิร์กโฟลว์รายการตรวจสอบของคุณมีประโยชน์มากขึ้น
- สร้างโครงสร้างพื้นที่ทำงานของคุณ จัดเตรียมพื้นที่เฉพาะที่เรียกว่า การปฐมนิเทศคณาจารย์ เพิ่มโฟลเดอร์สี่โฟลเดอร์เพื่อจัดระเบียบงานตลอดวงจรการปฐมนิเทศ: การปฐมนิเทศที่กำลังดำเนินการ สำหรับพนักงานใหม่ตามประเภทการนัดหมาย, การรับรองคุณสมบัติ สำหรับการตรวจสอบใบรับรองและการติดตามคุณสมบัติของผู้รับรอง, การปฐมนิเทศและการฝึกอบรม สำหรับการกำหนดตารางการอบรม, การเสร็จสิ้นการฝึกอบรมที่จำเป็น และการประสานงานการให้คำปรึกษา, และ เทมเพลตและทรัพยากร สำหรับรายการตรวจสอบตามบทบาท, เอกสารต้อนรับ และคู่มือการปฐมนิเทศที่สามารถใช้ซ้ำได้
- กำหนดค่าฟิลด์แบบกำหนดเองในทุกงานการปฐมนิเทศ เพิ่มฟิลด์แบบกำหนดเองลงในเทมเพลตงานการปฐมนิเทศของคุณ เพื่อให้ข้อมูลสำคัญที่ทีมของคุณต้องการสำหรับการประสานงานกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบถูกรวมไว้ในบันทึกพนักงานใหม่ทุกคน ประกอบด้วยฟิลด์สำหรับชื่ออาจารย์ ประเภทการแต่งตั้ง วันเริ่มงาน หน่วยงาน สถานะการรับรอง สถานะการฝึกอบรม เจ้าของงานปฐมนิเทศ และความพร้อมในการเข้าถึง โครงสร้างที่สอดคล้องกันนี้จะช่วยให้แดชบอร์ด ระบบอัตโนมัติ และการติดตามกำหนดเวลาเชื่อถือได้มากยิ่งขึ้น
- วางข้อความที่ป้อนเข้าไปใน ClickUp Brain เปิด ClickUp Brain ในพื้นที่ใหม่ของคุณและวางข้อความที่ป้อนไว้ด้านบน กรอกข้อมูลตัวแปรของคุณ รวมถึงชื่อสถาบัน จำนวนคณะ จำนวนการจ้างงานประจำปี ผู้รับรอง การผสมผสานของคณะ และเครื่องมือที่ใช้ในปัจจุบัน ใช้ผลลัพธ์ที่สร้างขึ้นเพื่อสร้างร่างแรกของรายการตรวจสอบเฉพาะบทบาทของคุณ ตัวติดตามคุณสมบัติ ตารางการปฐมนิเทศ และกระบวนการทำงานด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด จากนั้นปรับปรุงให้เหมาะสมกับกระบวนการรับสมัครของสถาบันของคุณ
- ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติสำหรับการจัดการอย่างต่อเนื่อง สร้างการทำงานอัตโนมัติเพื่อให้กระบวนการต้อนรับพนักงานใหม่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องติดตามด้วยตนเองตลอดเวลา ใช้กฎเพื่อเรียกใช้เทมเพลตเช็กลิสต์ตามประเภทการนัดหมาย ยกระดับงานตรวจสอบหรือการฝึกอบรมที่ล่าช้า แจ้งเตือนเจ้าของงานเมื่อใกล้ถึงวันเริ่มต้น และยืนยันว่างานจากฝ่ายไอที ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และระดับแผนกเสร็จสิ้นก่อนวันแรก
พร้อมที่จะเปลี่ยนกระบวนการทำงานเหล่านี้ให้เป็นระบบที่สามารถทำซ้ำได้หรือไม่? สร้างพื้นที่ทำงานการจัดการทุนของคุณใน ClickUp.
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เริ่มต้นด้วยการจ้างงานประเภทเดียว เช่น อาจารย์พิเศษหรืออาจารย์ประจำสายวิชาการ ก่อนที่จะขยายระบบไปสู่กระบวนการปฐมนิเทศทั้งหมด การทดลองใช้ระบบในวงจำกัดจะช่วยให้ทีมของคุณปรับปรุงแม่แบบ กำหนดเวลา และกฎเกณฑ์ความรับผิดชอบได้ดียิ่งขึ้นก่อนที่จะขยายการใช้งาน
แนะนำฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับงานการปฐมนิเทศคณาจารย์
ฟิลด์เหล่านี้สร้างบันทึกการดำเนินงานที่สอดคล้องกันในรายการตรวจสอบเฉพาะบทบาท การรับรองคุณสมบัติ การฝึกอบรม การให้คำปรึกษา และกระบวนการทำงานให้เสร็จสิ้นการปฐมนิเทศ
|ภาคสนาม
|ประเภท
|วัตถุประสงค์
|ชื่อคณะ
|ข้อความสั้น
|ชื่อพนักงานใหม่
|ประเภทการนัดหมาย
|ดรอปดาวน์
|ตำแหน่งอาจารย์ประจำสายวิชาการ, ตำแหน่งไม่ประจำสายวิชาการเต็มเวลา, อาจารย์พิเศษ, อาจารย์รับเชิญ
|วันเริ่มงาน
|วันที่
|วันเริ่มงานอย่างเป็นทางการ
|แผนก
|ดรอปดาวน์
|หน่วยงานวิชาการที่รับสมัคร
|สถานะการรับรองคุณสมบัติ
|ดรอปดาวน์
|ยังไม่ได้เริ่ม, อยู่ระหว่างการตรวจสอบ, เสร็จสมบูรณ์, มีข้อผิดพลาด
|สถานะการฝึกอบรม
|ดรอปดาวน์
|ยังไม่ได้เริ่ม, กำลังดำเนินการ, เสร็จสมบูรณ์, ล่าช้า
|การต้อนรับเจ้าของใหม่
|ผู้คน
|ผู้ประสานงานหลักสำหรับการเช่า
|ความพร้อมในการเข้าถึง
|ดรอปดาวน์
|ยังไม่ได้เริ่ม, กำลังดำเนินการ, พร้อม
|หลักสูตรปฐมนิเทศที่จำเป็น
|ดรอปดาวน์
|สถาบัน, วิทยาลัย, ภาควิชา, งานวิจัย, การสอนออนไลน์
|สถานะการให้คำปรึกษา
|ดรอปดาวน์
|ยังไม่ได้กำหนด, ได้รับมอบหมาย, กำลังดำเนินการ, เสร็จสิ้น
ตัวอย่างระบบอัตโนมัติหลักสำหรับการปฐมนิเทศคณาจารย์
หลังจากที่คุณตั้งค่าฟิลด์ที่กำหนดเองเรียบร้อยแล้ว ให้สร้างระบบอัตโนมัติที่ช่วยจัดการรายการตรวจสอบสำหรับพนักงานใหม่ การตรวจสอบคุณสมบัติ และการฝึกอบรมให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องติดตามงานด้วยตนเองซ้ำๆ
|เมื่อ…
|จากนั้น...
|มีการสร้างพนักงานใหม่โดยมีประเภทการแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ
|ใช้แบบฟอร์มรายการตรวจสอบการเริ่มต้นงานสำหรับผู้ช่วยและมอบหมายงานสำคัญทันที
|วันเริ่มต้นคือ 30 วันข้างหน้า และการตรวจสอบคุณสมบัติยังไม่สมบูรณ์
|แจ้งเจ้าของข้อมูลรับรองและหัวหน้าภาควิชา จากนั้นทำเครื่องหมายบันทึกว่ามีความเสี่ยง
|การฝึกอบรมที่จำเป็นล่าช้าเกินกำหนด
|หากยังไม่เสร็จสมบูรณ์หลังจากถึงเกณฑ์ถัดไป ให้รายงานต่อหัวหน้าภาควิชา และหากยังไม่เสร็จสมบูรณ์อีก ให้รายงานต่อคณบดี
|วันเริ่มต้นเหลืออีก 7 วัน และความพร้อมในการเข้าถึงยังไม่พร้อม
|แจ้งฝ่ายไอทีและเจ้าของกระบวนการรับเข้าทำงาน และสร้างงานติดตามผลด่วน
|ยังไม่มีการมอบหมายงานให้เป็นที่ปรึกษาภายในวันที่ 14
|สร้างงานจับคู่พี่เลี้ยงและแจ้งหัวหน้าภาควิชา
|งานการปฐมนิเทศทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์แล้ว
|เปลี่ยนสถานะเป็น "เข้าร่วมอย่างสมบูรณ์" และเริ่มการสำรวจความพึงพอใจ
สิ่งที่ตัวแทนครอบคลุมตลอดวงจรการรับสมัครบุคลากรใหม่ในคณะ
ตัวแทน AI สำหรับการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ไม่ใช่แชทบอทที่ตอบคำถามฝ่ายทรัพยากรบุคคล แต่เป็นระบบที่ทำงานภายในพื้นที่ทำงานการจัดการโครงการของคุณและประสานงานกระบวนการปฐมนิเทศหลายสำนักงานที่สถาบันของคุณดำเนินการสำหรับพนักงานใหม่ทุกคน: สร้างรายการตรวจสอบ ติดตามกำหนดเวลาการปฏิบัติตามข้อกำหนด จัดเตรียมการเข้าถึง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดตกหล่นระหว่างฝ่ายทรัพยากรบุคคล หน่วยงาน และฝ่ายไอที
|ระยะของวงจรชีวิต
|สิ่งที่ตัวแทนทำ
|สิ่งที่มันแทนที่
|ก่อนการมาถึง
|สร้างรายการตรวจสอบการปฐมนิเทศเฉพาะบทบาทพร้อมกำหนดเส้นตายที่สัมพันธ์กับวันเริ่มงาน มอบหมายงานให้กับฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายงาน ฝ่ายไอที และฝ่ายอาคารสถานที่โดยอัตโนมัติ
|อีเมลต้อนรับทั่วไปและหวังว่าหัวหน้าภาควิชาจะจำรายการตรวจสอบได้
|การรับรองคุณสมบัติ
|ติดตามการรับใบรับรองการสำเร็จการศึกษา, การตรวจสอบวุฒิการศึกษาขั้นสูงสุด, และการปฏิบัติตามคุณสมบัติของผู้รับรองสำหรับอาจารย์ทุกคน, ระบุช่องว่างก่อนที่มันจะกลายเป็นข้อค้นพบในการตรวจสอบ
|สเปรดชีตในสำนักงานอธิการบดีที่อัปเดตครั้งเดียวต่อภาคการศึกษา อาจจะ
|การปฏิบัติตาม
|ตรวจสอบการกรอกแบบฟอร์ม I-9 ให้เสร็จสมบูรณ์ตามกำหนดเวลา 3 วันของรัฐบาลกลาง ติดตามสถานะการตรวจสอบประวัติ บังคับให้มีการฝึกอบรมที่จำเป็นเสร็จสมบูรณ์พร้อมการแจ้งเตือนอัตโนมัติ
|ฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องติดตามแผนกต่าง ๆ ด้วยตนเองเพื่อขอเอกสารหลังจากกำหนดส่งผ่านไปแล้ว
|การปฐมนิเทศและการฝึกอบรม
|กำหนดตารางการปฐมนิเทศหลายระดับ (สถาบัน, วิทยาลัย, ภาควิชา), ติดตามการเข้าร่วมและการสำเร็จการฝึกอบรมที่จำเป็น, ส่งการแจ้งเตือนสำหรับโมดูลที่ค้างอยู่
|คำเชิญในปฏิทินที่ส่งไปยังสแปมและพอร์ทัลการฝึกอบรมที่ไม่มีใครตรวจสอบ
|การให้คำปรึกษา
|จับคู่อาจารย์ใหม่กับที่ปรึกษา สร้างตารางการประชุมและแนวทางสนทนาอย่างเป็นระบบ ติดตามความคืบหน้าของการประชุม และแจ้งเตือนความสัมพันธ์การให้คำปรึกษาที่ขาดหายไป
|อีเมลไม่เป็นทางการที่ระบุว่า "ผู้ให้คำปรึกษาของคุณคือ ดร.สมิธ กรุณาติดต่อ" ซึ่งไม่มีความคืบหน้า
|การจัดเตรียมเทคโนโลยี
|ประสานงานการสร้างบัญชี IT, การเข้าถึง LMS, การเข้าถึงอาคาร และการจัดสรรทรัพยากรทางกายภาพตามวันที่เริ่มต้น รายงานปัญหาที่ไม่ได้รับการจัดเตรียมตามเวลาที่กำหนด
|อาจารย์ใหม่ปรากฏตัวในวันแรกโดยไม่มีอีเมลหรือกุญแจเข้าห้องทำงาน
อยากเห็นการทำงานของ Super Agents ในสภาพแวดล้อม ClickUp จริงหรือไม่? ชมการสาธิตด้านล่างเพื่อดูว่าเวิร์กโฟลว์ งาน และการทำงานอัตโนมัติที่สร้างโดย AI ทำงานร่วมกันอย่างไรในทางปฏิบัติ
ความแตกต่างสำหรับประเภทสถาบันที่แตกต่างกัน
ข้อความข้างต้นนี้สามารถใช้ได้กับสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งที่ใช้ ClickUp ปรับข้อความให้เหมาะสมกับสถาบันของคุณ:
|ประเภทสถาบัน
|การปรับเปลี่ยนที่สำคัญ
|มหาวิทยาลัยวิจัยระดับ R1 (รับสมัครใหม่ 200+ คน/ปี)
|ใช้ข้อความทั้งหมดตามที่เป็นอยู่ เพิ่มการแนะนำเฉพาะสำหรับการวิจัย: การฝึกอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ, การปฏิบัติตามกฎระเบียบการวิจัย (IRB, IACUC), การตั้งค่าบัญชีทุนเริ่มต้น, การปฐมนิเทศการดูแลนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงการปฐมนิเทศสำหรับนักวิจัยหลังปริญญาเอกด้วย คาดว่าจะมีปริมาณงานสูงซึ่งต้องประมวลผลเป็นชุดตามภาคการศึกษา
|มหาวิทยาลัยระดับ R2 (รับสมัครใหม่ 50–200 คน/ปี)
|ลดความซับซ้อนขององค์ประกอบงานวิจัย เว้นแต่จะมีแผนกเฉพาะที่จำเป็นต้องใช้ ให้เน้นการรับรองคุณสมบัติตามมาตรฐานของ HLC หรือหน่วยงานรับรองระดับภูมิภาค เพิ่มการปฐมนิเทศที่เน้นการสอน: การฝึกอบรมเทคโนโลยีในห้องเรียน ระบบการประเมินผลและการให้คะแนน รวมถึงแนวทางการให้คำปรึกษาทางวิชาการ
|สถาบันอุดมศึกษาที่เน้นการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นหลัก (รับสมัครใหม่ 20–50 คนต่อปี)
|เน้นการเตรียมการสอน: ทบทวนหลักสูตรกับหัวหน้าภาควิชา, กำหนดตารางการสังเกตการณ์ในห้องเรียน, การฝึกอบรมการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา. ทำให้การเริ่มต้นงานวิจัยง่ายขึ้น. เพิ่มการเชื่อมโยงกับกลุ่มเพื่อนร่วมงานปีแรก เนื่องจากอาจารย์ใหม่ในสถาบันขนาดเล็กมักรู้สึกโดดเดี่ยว.
|วิทยาลัยชุมชน (อาจารย์พิเศษ 50–150 คน/ภาคการศึกษา)
|เน้นเทมเพลตให้เฉพาะเจาะจงกับการปฐมนิเทศเร่งด่วนสำหรับอาจารย์พิเศษ (ภายใน 14 วัน) ตัดส่วนที่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและงานวิจัยออก เพิ่มการรับรองวุฒิการศึกษาสำหรับการลงทะเบียนเรียนสองสถาบันสำหรับอาจารย์ที่สอนนักเรียนมัธยมปลาย เน้นการฝึกอบรมระบบ LMS และการแนะนำแพลตฟอร์มเพื่อความสำเร็จของนักเรียน
|โรงเรียนอาชีวศึกษา/สายอาชีพ (อาจารย์พิเศษ 20–80 คน/ภาคการศึกษา)
|มุ่งเน้นการตรวจสอบวุฒิการศึกษาของอุตสาหกรรมและการติดตามใบอนุญาตวิชาชีพ เพิ่มการปฐมนิเทศสถานที่ฝึกงาน/ฝึกงานทางคลินิกสำหรับโปรแกรมด้านสุขภาพและการค้า ลดความซับซ้อนให้เหลือประเภทการนัดหมายสองประเภท (อาจารย์ประจำ, อาจารย์พิเศษ) รวมการปฐมนิเทศคณะกรรมการที่ปรึกษาของนายจ้างสำหรับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมเป็นคณาจารย์
ดำเนินการปฐมนิเทศคณาจารย์ในที่เดียว
การปฐมนิเทศคณาจารย์จะล้มเหลวเมื่อการตรวจสอบคุณสมบัติ เอกสารการปฏิบัติตามข้อกำหนด การเข้าถึงระบบ การปฐมนิเทศ และการให้คำปรึกษาถูกจัดการในระบบแยกต่างหากโดยไม่มีมุมมองการดำเนินงานร่วมกัน ด้วย ClickUp Brain, Custom Fields และ Automations สถาบันของคุณสามารถเปลี่ยนการปฐมนิเทศคณาจารย์ให้เป็นระบบปฏิบัติการที่สามารถทำซ้ำได้ซึ่งประสานงานระหว่างฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้นำแผนก ฝ่ายไอที และฝ่ายวิชาการตั้งแต่การตอบรับข้อเสนองานจนถึงความพร้อมเต็มที่
เป้าหมายไม่ใช่การแทนที่ระบบ HRIS หรือระบบไฟล์เอกสารคุณสมบัติของคุณ แต่เป็นการลดงานประสานงานที่เกี่ยวข้องกับระบบเหล่านี้ ปรับปรุงการมองเห็นในทุกขั้นตอนของการส่งต่อ และทำให้แน่ใจว่าไม่มีผู้จ้างใหม่เริ่มต้นภาคการศึกษาโดยขาดการฝึกอบรม การเข้าถึง หรือเอกสารที่สำคัญ เริ่มต้นด้วยคำแนะนำข้างต้น ปรับให้เหมาะกับกลุ่มผู้สอนของคุณและข้อกำหนดของผู้รับรอง และสร้างระบบที่ทีมของคุณสามารถใช้งานได้จริงทุกภาคการศึกษาเริ่มต้นฟรีกับ ClickUp
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการปฐมนิเทศคณาจารย์ด้วยการใช้ปัญญาประดิษฐ์
ใช่ ระบบจะสร้างแม่แบบรายการตรวจสอบแยกต่างหากสำหรับแต่ละประเภทการนัดหมาย การจ้างงานแบบมีตำแหน่งถาวร (Tenure-track) จะได้รับกระบวนการเต็มรูปแบบ 47 ขั้นตอน รวมถึงการรับรองคุณวุฒิ การให้คำปรึกษา การตั้งค่าเวลาทำงานถาวร และการเริ่มต้นงานวิจัย ส่วนการจ้างงานแบบอาจารย์พิเศษ (Adjunct) จะได้รับรายการตรวจสอบแบบเร่งด่วนที่เน้นเฉพาะสิ่งจำเป็น: แบบฟอร์ม I-9 การตรวจสอบประวัติ การเข้าถึงระบบ LMS การมอบหมายรายวิชา และการเข้าถึงอาคาร ระบบจะปรับใช้แม่แบบที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติตามประเภทการนัดหมาย
ตัวแทนจะสร้างตัวติดตามการรับรองคุณสมบัติที่เชื่อมโยงคุณสมบัติของแต่ละคณาจารย์กับมาตรฐานของผู้ประเมินของคุณ (แนวปฏิบัติที่สมมติของ HLC, แนวทางของ SACSCOC เป็นต้น) ระบบจะแจ้งเตือนคณาจารย์ที่สอนหลักสูตรโดยไม่มีแฟ้มรับรองคุณสมบัติที่สมบูรณ์ และแจ้งให้หัวหน้าภาควิชาและสำนักงานอธิการบดีทราบ สิ่งนี้สนับสนุนกระบวนการทำงานด้านการปฏิบัติตามมาตรฐานการรับรองที่สถาบันของคุณจัดการอยู่แล้วโดยตรง
ClickUpได้รับการรับรองมาตรฐาน SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 และ ISO 42001และรองรับSSO, การอนุญาตตามบทบาท และการเข้ารหัสทั้งขณะเก็บและขณะส่งข้อมูล พื้นที่ทำงานที่ตั้งค่าสำหรับการเริ่มต้นใช้งานสามารถจำกัดการเข้าถึงเพื่อให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเห็นข้อมูลการปฏิบัติตามข้อกำหนด หัวหน้าแผนกเห็นเฉพาะพนักงานที่ตนรับผิดชอบ และฝ่ายไอทีเห็นเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมสิทธิ์เท่านั้นไม่มีการใช้ข้อมูลเพื่อฝึกอบรมแบบจำลอง AI เอกสารที่มีความอ่อนไหว (หมายเลขประกันสังคม, ผลการตรวจสอบประวัติ) ควรเก็บไว้ในระบบ HRIS ของคุณ โดยให้พื้นที่ทำงาน ClickUp ติดตามสถานะและความสมบูรณ์ ไม่เก็บเอกสารเหล่านั้นไว้เอง
ด้วยรายการตรวจสอบอัตโนมัติและการมอบหมายงานแบบขนาน รายการในเส้นทางวิกฤต (I-9, การตรวจสอบประวัติ, การเข้าถึง LMS, การมอบหมายหลักสูตร) สามารถติดตามและดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 5–7 วันทำการ ระบบจะมอบหมายงานทั้งหมดพร้อมกันแทนที่จะเป็นลำดับ ดังนั้นฝ่ายทรัพยากรบุคคล, ไอที และแผนกต่างๆ จะทำงานพร้อมกันแทนที่จะรอคอยซึ่งกันและกัน การแจ้งเตือนอัตโนมัติช่วยให้มั่นใจว่าไม่มีงานใดหยุดชะงัก
พื้นที่ทำงานของตัวแทน AI ทำงานเป็นชั้นการประสานงานงานร่วมกับระบบ HRIS ของคุณ Workday หรือ Banner ยังคงเป็นระบบบันทึกข้อมูลสำหรับการจ้างงาน การจ่ายเงินเดือน และสวัสดิการ ClickUp จัดการกระบวนการทำงานในการเริ่มต้นงาน: ใครต้องทำอะไร เมื่อไร และเสร็จสิ้นหรือไม่ การอัปเดตสถานะในพื้นที่ทำงานเริ่มต้นงาน (เช่น "ตรวจสอบ I-9 เรียบร้อยแล้ว") สะท้อนถึงการดำเนินการที่เสร็จสิ้นในระบบ HRIS ของคุณ ทำให้ทั้งสองระบบสอดคล้องกันโดยไม่จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อโดยตรง