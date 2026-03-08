วิธีการวางแผนหลักสูตรโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์

มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ดำเนินการทบทวนหลักสูตรทุกห้าถึงเจ็ดปี และหน่วยงานรับรองมาตรฐานระดับภูมิภาค เช่น HLC กำหนดให้มีการประเมินอย่างครอบคลุมทุกสิบปี นั่นหมายความว่า การตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตรมักอาศัยข้อมูลที่ล้าสมัยไปหลายปี ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ (AI agent) ที่ถูกพัฒนาภายในแพลตฟอร์มการจัดการโครงการสามารถทำงานอัตโนมัติในกระบวนการเสนอหลักสูตร การจัดตารางการทบทวนหลักสูตร การจับคู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ การจัดการลำดับวิชาพื้นฐาน และการปรับให้สอดคล้องกับการรับรองมาตรฐาน ทำให้กระบวนการกำกับดูแลที่ล่าช้า กลายเป็นระบบที่สามารถติดตามได้และมีความรับผิดชอบ
ด้านล่างนี้คือข้อความสำหรับสั่งงาน AI ที่พร้อมใช้งาน ซึ่งคุณสามารถคัดลอกไปวางในClickUpเพื่อสร้างพื้นที่ทำงานสำหรับการวางแผนหลักสูตรได้อย่างครบถ้วนภายในไม่กี่นาที แต่ก่อนใช้งาน ขอแนะนำให้พิจารณาจุดคอขวดในการดำเนินงานที่ระบบประเภทนี้ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขเสียก่อน สำหรับสถาบันส่วนใหญ่ ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ขาดกระบวนการ แต่เป็นเพราะข้อเสนอโครงการ วงจรการตรวจสอบ แผนการประเมินผล และบันทึกการกำกับดูแลต่างกระจัดกระจายอยู่ในอีเมล ไดรฟ์ที่ใช้ร่วมกัน และความทรงจำของคณะกรรมการ แทนที่จะถูกรวบรวมไว้ในเวิร์กโฟลว์เดียวที่มองเห็นได้ชัดเจน
ใครควรใช้การวางแผนหลักสูตรนี้
การตั้งค่านี้ออกแบบมาสำหรับทีมงานวิชาการ ประธานคณะกรรมการหลักสูตร เจ้าหน้าที่สำนักงานอธิการบดี ผู้นำด้านการประเมินผล ผู้ประสานงานการรับรองมาตรฐาน ฝ่ายทะเบียน และกลุ่มการบริหารงานคณาจารย์ที่จัดการการอนุมัติหลักสูตร การทบทวนโปรแกรม และการประเมินผลลัพธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสถาบันที่มีโครงสร้างการบริหารอย่างเป็นทางการอยู่แล้ว แต่ยังคงพึ่งพาการประสานงานด้วยตนเองในการส่งข้อเสนอ ติดตามรอบการทบทวน และรักษาเอกสารให้ครบถ้วน
ปัญหา: คณะกรรมการหลักสูตรของคุณกำลังบริหารงานผ่านอีเมลและความทรงจำขององค์กร
หากคุณเป็นสมาชิกคณะกรรมการหลักสูตรหรือจัดการการทบทวนโปรแกรมการศึกษา คุณคงทราบถึงรูปแบบนี้ดี อาจารย์คนหนึ่งเสนอหลักสูตรใหม่โดยส่งเอกสาร Word ไปยังหัวหน้าภาควิชา ซึ่งส่งต่อไปยังคณะกรรมการหลักสูตรของคณะ คณะกรรมการจะขอแก้ไขผ่านอีเมล และในที่สุดจะส่งไปยังคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจส่งต่อไปยังสภาคณาจารย์ ในแต่ละขั้นตอน ข้อเสนอจะอยู่ในกล่องจดหมายของใครบางคนเป็นเวลาหลายสัปดาห์ ไม่มีใครมีมุมมองที่ชัดเจนว่าข้อเสนออยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการ มีข้อเสนอแนะอะไรบ้าง หรือกำลังซ้ำซ้อนกับหลักสูตรที่แผนกอื่นเปิดสอนอยู่แล้วหรือไม่
ภาพรวมที่กว้างขึ้นก็แตกแยกไม่แพ้กัน การทบทวนโปรแกรมเกิดขึ้นในรอบที่ยาวนานมักจะทุกห้าถึงเจ็ดปี และกระบวนการศึกษาตนเองสร้างเอกสารหลายร้อยหน้าที่อยู่ในไดรฟ์ที่ใช้ร่วมกันและไม่เคยถูกนำมาทบทวนอีกจนกว่าจะถึงการทบทวนครั้งถัดไป ผลลัพธ์การเรียนรู้ถูกเชื่อมโยงกับมาตรฐานการรับรองในสเปรดชีตซึ่งจะล้าสมัยในภาคการศึกษาถัดไปหลังจากสร้างขึ้น สายการเรียนวิชาพื้นฐานที่จำเป็นถูกบันทึกไว้ในแคตตาล็อกหลักสูตรแต่ไม่เคยแสดงเป็นภาพ ส่งผลให้เกิดรายวิชาที่เป็นคอขวดซึ่งทำให้การสำเร็จการศึกษาล่าช้าและสร้างความสับสนให้กับที่ปรึกษา
การศึกษาหนึ่งเกี่ยวกับการทบทวนหลักสูตรทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยซินซินแนติ พบว่ากระบวนการดังกล่าวแนะนำให้ลดจำนวนหลักสูตรจาก 574 เหลือ 328หลักสูตร โดยการกำจัดความซ้ำซ้อนและเพิ่มการร่วมมือกัน การทำให้มีเหตุผลเช่นนี้เป็นไปไม่ได้เมื่อข้อมูลหลักสูตรอยู่ในเอกสารที่เชื่อมต่อกันไม่ได้ รายงานการประชุมที่ไม่มีใครอ่าน และความทรงจำของคณาจารย์ที่อาจเกษียณไปแล้ว
วิธีที่ CU Anschutz แก้ไขปัญหานี้: มหาวิทยาลัย Wake Forestได้รวมทีมจากแพลตฟอร์มที่แยกส่วนเข้าไว้ในระบบเดียวโดยใช้ ClickUp Dashboards ทำให้สามารถรายงานข้อมูลแบบเรียลไทม์และประสานงานระหว่างแผนกต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มอรี เกรแฮม, ผู้อำนวยการ, บริการศิษย์เก่าและผู้บริจาค โครงการ:
เราสามารถทำงานร่วมกันภายในระบบเดียวและมองเห็นข้อมูลสำคัญได้แล้ว สิ่งนี้ช่วยให้ทีมต่างๆ ของเราสามารถรายงานความคืบหน้า ระบุปัญหาด้านปริมาณงานและความสามารถ และวางแผนได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น
นั่นคือโอกาสที่นี่ ไม่ใช่การแทนที่โครงสร้างการปกครอง แต่เป็นการทำให้การทำงานรอบ ๆ โครงสร้างเหล่านั้นสามารถมองเห็นได้และติดตามได้ วิธีที่เร็วที่สุดในการทดสอบแบบจำลองนี้คือการสร้างระบบการวางแผนหลักสูตรที่ทำงานได้ภายในแพลตฟอร์มการจัดการโครงการของคุณ
ต้องการทดสอบโมเดลที่คล้ายกันในกระบวนการทำงานด้านวิชาการของคุณเองหรือไม่? เริ่มต้นด้วยคำแนะนำในการวางแผนหลักสูตรด้านล่างนี้และปรับให้เหมาะสมกับโครงสร้างการกำกับดูแล, ผู้รับรอง, และพอร์ตโฟลิโอของโปรแกรมของคุณ
คำแนะนำ: สร้างพื้นที่ทำงานสำหรับการวางแผนหลักสูตรของคุณด้วย AI
คัดลอกข้อความนี้, วางลงใน ClickUp Brain เพื่อสร้าง ClickUp Super Agent ของคุณเอง, กรอกข้อมูลของสถาบันของคุณ, และคุณจะได้รับพื้นที่ทำงานสำหรับการวางแผนหลักสูตรที่สมบูรณ์พร้อมกระบวนการทำงานของข้อเสนอ, ปฏิทินการตรวจสอบ, เครื่องมือการวางแผน, และกระบวนการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
ผลลัพธ์ควรให้ร่างแรกของโครงสร้างการดำเนินงานของคุณอย่างแข็งแกร่ง ซึ่งรวมถึงลำดับชั้นของงาน, กระบวนการอนุมัติ, จุดตรวจการทบทวน, และจุดตรวจสอบเอกสาร. ทีมของคุณสามารถปรับแต่งให้สอดคล้องกับโครงสร้างการกำกับดูแล, ข้อกำหนดของผู้รับรอง, และพอร์ตโฟลิโอของหลักสูตรได้.
ข้อความสำหรับป้อน:
→ พร้อมที่จะสร้าง Super Agent ด้านการจัดการทุนสนับสนุนคนแรกของคุณหรือยัง?
เปิด ClickUp Brainและวางข้อความข้างต้นเพื่อสร้าง Super Agent แบบกำหนดเองสำหรับ Workspace ของคุณ
เมื่อแบบแปลนตัวแทนของคุณถูกสร้างขึ้นแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการเปลี่ยนมันให้เป็นพื้นที่ทำงานที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ซึ่งทีมกิจการการศึกษาของคุณสามารถนำไปใช้ได้ทุกวัน
วิธีตั้งค่าใน ClickUp (4 ขั้นตอน)
ก่อนที่คุณจะตั้งค่าพื้นที่ของคุณ ให้รวบรวมข้อมูลที่ทีมของคุณใช้อยู่แล้วในการจัดการการดำเนินงานหลักสูตร ซึ่งโดยปกติจะรวมถึงโครงสร้างคณะกรรมการ แบบฟอร์มข้อเสนอ ปฏิทินรอบการตรวจสอบ แผนที่ผลลัพธ์การเรียนรู้ รายการข้อตกลงการเทียบโอน กฎเกณฑ์ข้อกำหนดเบื้องต้น และไทม์ไลน์ของแคตตาล็อก การเริ่มต้นด้วยข้อมูลที่สะอาดจะทำให้ระบบอัตโนมัติ แดชบอร์ด และกระบวนการกำกับดูแลของคุณมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
- สร้างโครงสร้างพื้นที่ทำงานของคุณ ตั้งค่าพื้นที่เฉพาะที่เรียกว่า หลักสูตรและโปรแกรมการศึกษา เพิ่มโฟลเดอร์ห้าโฟลเดอร์เพื่อจัดระเบียบงานตลอดวงจรชีวิตของหลักสูตร: ข้อเสนอหลักสูตร สำหรับข้อเสนอที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาและผลการตัดสินใจขั้นสุดท้าย, การทบทวนหลักสูตร สำหรับการวางแผนรอบการทบทวนและการทำงานประเมินตนเอง, ผลลัพธ์การเรียนรู้ สำหรับแผนผังผลลัพธ์ของสถาบันและหลักสูตรพร้อมการติดตามการประเมินผล, ข้อตกลงการเทียบโอน สำหรับข้อตกลงกับพันธมิตรและการเทียบโอนรายวิชา, และ การบริหารจัดการคณะกรรมการ สำหรับวาระการประชุม รายงานการประชุม การลงคะแนนเสียง และการรายงานประจำปี.
- กำหนดค่าฟิลด์ที่กำหนดเองในทุกงานหลักสูตร เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองลงในเทมเพลตข้อเสนอ การตรวจสอบ และการกำกับดูแลของคุณ เพื่อให้ทุกงานหลักสูตรมีข้อมูลสำคัญที่ทีมของคุณต้องการในการกำหนดเส้นทางของการตัดสินใจและติดตามความคืบหน้า รวมถึงฟิลด์สำหรับรหัสและหมายเลขหลักสูตร ประเภทข้อเสนอ หน่วยงานที่เสนอ ชั่วโมงเครดิต ภาคการศึกษาที่มีผล ระยะการตรวจสอบ ความสอดคล้องกับการรับรอง และปีการตรวจสอบโปรแกรม โครงสร้างที่สอดคล้องกันนี้ทำให้แดชบอร์ด การทำงานอัตโนมัติ และการติดตามคณะกรรมการมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
- วางข้อความที่ต้องการใน ClickUp Brain เปิด ClickUp Brain ใน Space ใหม่ของคุณและวางข้อความจากด้านบน กรอกตัวแปรของคุณ รวมถึงชื่อสถาบัน จำนวนโปรแกรม ผู้รับรอง โครงสร้างคณะกรรมการ และรอบการตรวจสอบ ใช้ผลลัพธ์ที่สร้างขึ้นเพื่อสร้างร่างแรกของกระบวนการทำงานของข้อเสนอของคุณ แม่แบบการตรวจสอบ แผนผังผลลัพธ์ และกระบวนการกำกับดูแล จากนั้นปรับให้เหมาะสมกับโครงสร้างของสถาบันของคุณ
- ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติสำหรับการจัดการอย่างต่อเนื่อง สร้างการทำงานอัตโนมัติเพื่อให้งานหลักสูตรดำเนินไปโดยไม่ต้องติดตามด้วยตนเองตลอดเวลา ใช้กฎเพื่อส่งข้อเสนอผ่านขั้นตอนของการกำกับดูแล แจ้งเตือนการตรวจสอบที่หยุดชะงัก เปิดใช้แม่แบบสำหรับการศึกษาด้วยตนเองสำหรับการตรวจสอบโปรแกรมที่กำลังจะมาถึง เริ่มการต่ออายุข้อตกลงการเชื่อมโยง และแจ้งให้ผู้ลงทะเบียนทราบเมื่อข้อเสนอได้รับการอนุมัติอย่างสมบูรณ์
สร้างพื้นที่เฉพาะที่เรียกว่า หลักสูตรและโปรแกรมการศึกษา เพิ่มโฟลเดอร์ห้าโฟลเดอร์เพื่อจัดระเบียบงานตลอดวงจรชีวิตของหลักสูตร: ข้อเสนอหลักสูตร สำหรับข้อเสนอที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาและผลการตัดสินใจขั้นสุดท้าย, การทบทวนหลักสูตร สำหรับการวางแผนรอบการทบทวนและการทำงานประเมินตนเอง, ผลลัพธ์การเรียนรู้ สำหรับแผนผังผลลัพธ์ของสถาบันและหลักสูตรพร้อมการติดตามการประเมินผล, ข้อตกลงการเทียบโอน สำหรับข้อตกลงกับพันธมิตรและการเทียบโอนรายวิชา, และ การบริหารจัดการคณะกรรมการ สำหรับวาระการประชุม รายงานการประชุม การลงคะแนนเสียง และการรายงานประจำปี.
เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองลงในเทมเพลตข้อเสนอ การตรวจสอบ และการกำกับดูแลของคุณ เพื่อให้ทุกงานในหลักสูตรมีข้อมูลสำคัญที่ทีมของคุณต้องการในการกำหนดเส้นทางของการตัดสินใจและติดตามความก้าวหน้า รวมถึงฟิลด์สำหรับรหัสและหมายเลขหลักสูตร ประเภทข้อเสนอ หน่วยงานที่เสนอ ชั่วโมงหน่วยกิต ภาคการศึกษาที่มีผล ระยะการตรวจสอบ การสอดคล้องกับการรับรอง และปีของการตรวจสอบโปรแกรม โครงสร้างที่สอดคล้องกันนี้ทำให้แดชบอร์ด การทำงานอัตโนมัติ และการติดตามของคณะกรรมการมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
เปิด ClickUp Brain ใน Space ใหม่ของคุณและวางข้อความจากด้านบนลงไป กรอกตัวแปรของคุณ รวมถึงชื่อสถาบัน จำนวนโปรแกรม สถาบันรับรอง โครงสร้างคณะกรรมการ และรอบการตรวจสอบ ใช้ผลลัพธ์ที่สร้างขึ้นเพื่อสร้างร่างแรกของกระบวนการทำงานของข้อเสนอของคุณ แม่แบบการตรวจสอบ แผนผังผลลัพธ์ และกระบวนการกำกับดูแล จากนั้นปรับปรุงให้เหมาะสมกับโครงสร้างของสถาบันของคุณ
สร้างระบบอัตโนมัติเพื่อให้งานหลักสูตรดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องติดตามด้วยตนเองตลอดเวลา ใช้กฎเกณฑ์เพื่อผลักดันข้อเสนอให้ผ่านแต่ละขั้นตอนของการกำกับดูแล แจ้งเตือนเมื่อการตรวจสอบหยุดชะงัก เปิดแบบฟอร์มสำหรับการประเมินตนเองสำหรับการตรวจสอบโปรแกรมที่กำลังจะมาถึง เริ่มกระบวนการต่ออายุข้อตกลงความร่วมมือ และแจ้งให้ฝ่ายทะเบียนทราบเมื่อข้อเสนอได้รับการอนุมัติอย่างสมบูรณ์
พร้อมที่จะเปลี่ยนกระบวนการทำงานเหล่านี้ให้เป็นระบบที่สามารถทำซ้ำได้หรือไม่? สร้างพื้นที่ทำงานสำหรับการจัดการทุนสนับสนุนของคุณใน ClickUp
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เริ่มต้นด้วยเวิร์กโฟลว์เพียงหนึ่งรายการ เช่น ข้อเสนอหลักสูตรหรือการทบทวนโปรแกรม ก่อนที่จะขยายระบบไปยังกระบวนการบริหารหลักสูตรทั้งหมด การทดลองใช้ในวงจำกัดจะช่วยให้ทีมของคุณปรับปรุงโครงสร้างงาน ขั้นตอนการตรวจสอบ และสิทธิ์การเข้าถึงก่อนที่จะขยายการใช้งาน
ฟิลด์ที่กำหนดเองที่แนะนำสำหรับงานวางแผนหลักสูตร
ฟิลด์เหล่านี้สร้างบันทึกการดำเนินงานที่สอดคล้องกันในข้อเสนอหลักสูตร การทบทวนโปรแกรม การประเมินผลลัพธ์ ข้อตกลงการเทียบโอน และกระบวนการทำงานด้านการกำกับดูแล
|ภาคสนาม
|ประเภท
|วัตถุประสงค์
|รหัสวิชา/เลขรหัสวิชา
|ข้อความสั้น
|รหัสวิชา เช่น BIOL 301
|ประเภทของข้อเสนอ
|ดรอปดาวน์
|หลักสูตรใหม่, การแก้ไข, การยกเลิกการใช้งาน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม
|ฝ่ายที่เสนอ
|ดรอปดาวน์
|ภาควิชาการศึกษาที่รับผิดชอบการเสนอ
|หน่วยกิต
|หมายเลข
|มูลค่าหน่วยกิตของหลักสูตร
|ระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้
|ดรอปดาวน์
|ฤดูใบไม้ร่วง 2026, ฤดูใบไม้ผลิ 2027, และต่อไป
|ขั้นตอนการตรวจสอบ
|ดรอปดาวน์
|ภาควิชา, คณะกรรมการคณะ, คณะกรรมการมหาวิทยาลัย, สภามหาวิทยาลัย, อธิการบดี, นายทะเบียน
|การปรับให้สอดคล้องกับการรับรองมาตรฐาน
|ป้ายกำกับ
|SACSCOC, HLC, AACSB, ABET, NCATE และอื่นๆ
|ปีทบทวนโปรแกรม
|วันที่
|วันที่กำหนดทบทวนครั้งถัดไป
|สถานะของข้อเสนอ
|ดรอปดาวน์
|ร่าง, อยู่ระหว่างการพิจารณา, ได้รับการอนุมัติ, ส่งคืนเพื่อแก้ไข, ถูกปฏิเสธ
|โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
|ความสัมพันธ์
|เชื่อมโยงข้อเสนอแนะ, บทวิจารณ์, แผนผังผลลัพธ์, หรือบันทึกการเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมเดียวกัน
📘 อ่านเพิ่มเติม:ดู ประเภทของฟิลด์ที่กำหนดเอง ทั้งหมดเพื่อตัดสินใจว่าฟิลด์ใดเหมาะสมที่สุดสำหรับกระบวนการทำงานของทุนของคุณ
ตัวอย่างระบบอัตโนมัติหลักสำหรับการวางแผนหลักสูตร
หลังจากที่คุณได้ตั้งค่าฟิลด์ที่กำหนดเองเรียบร้อยแล้ว ให้สร้างระบบอัตโนมัติที่ช่วยให้ข้อเสนอ การตรวจสอบ และกระบวนการทำงานของคณะกรรมการดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องติดตามด้วยตนเองซ้ำๆ
|เมื่อ…
|จากนั้น...
|การเสนอหลักสูตรได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการภาควิชา
|ย้ายไปยังขั้นตอนการตรวจสอบของคณะกรรมการวิทยาลัยและแจ้งประธานคณะกรรมการวิทยาลัย
|ข้อเสนออยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบนานเกิน 21 วัน
|ส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้ตรวจสอบปัจจุบันและทำเครื่องหมายในแดชบอร์ดหลักสูตร
|การทบทวนโปรแกรมจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือน
|สร้างโครงสร้างงานศึกษาด้วยตนเองจากเทมเพลตและกำหนดผู้เขียนแต่ละส่วน
|การต่ออายุข้อตกลงการเชื่อมโยงหลักสูตรจะครบกำหนดในอีก 12 เดือน
|สร้างงานต่ออายุและแจ้งหัวหน้าภาควิชาและสำนักงานอธิการบดี
|ทุกขั้นตอนของการตรวจสอบข้อเสนอได้รับการอนุมัติแล้ว
|ย้ายไปยังสถานะพร้อมสำหรับผู้จดทะเบียน และแจ้งผู้จดทะเบียนเพื่ออัปเดตแคตตาล็อก
|กำหนดเส้นตายการอัปเดตแคตตาล็อกกำลังจะมาถึงใน 7 วัน
|แจ้งให้ผู้ลงทะเบียนและเจ้าของข้อเสนอทราบ จากนั้นทำเครื่องหมายรายการว่ามีความสำคัญด้านเวลา
📘 อ่านเพิ่มเติม: เรียนรู้วิธีการทำงานของฟิลด์ที่กำหนดเองในระบบการอัตโนมัติ
สิ่งที่ตัวแทนครอบคลุมตลอดวงจรชีวิตของหลักสูตร
ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์สำหรับการวางแผนหลักสูตรไม่ใช่แชทบอทที่เขียนคำอธิบายหลักสูตร มันคือระบบที่ทำงานภายในพื้นที่ทำงานการจัดการโครงการของคุณและทำงานที่มีโครงสร้างและทำซ้ำได้ซึ่งสำนักงานกิจการวิชาการของคุณทำด้วยมือในปัจจุบัน: การส่งข้อเสนอผ่านขั้นตอนของการกำกับดูแล การติดตามไทม์ไลน์การตรวจสอบโปรแกรม การรักษาแผนผังผลลัพธ์ และการทำให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรติดค้างในกล่องข้อความของใครบางคน
|ระยะของวงจรชีวิต
|สิ่งที่ตัวแทนทำ
|สิ่งที่มันแทนที่
|ข้อเสนอหลักสูตร
|ข้อเสนอเส้นทางผ่านแผนก คณะ มหาวิทยาลัย วุฒิสภา และอธิการบดี พร้อมการติดตามสถานะ การมอบหมายผู้ตรวจสอบ และการบังคับใช้กำหนดเวลา
|อีเมลที่ส่งต่อกันโดยมีไฟล์แนบเอกสาร Word และไม่มีการมองเห็นสถานะของงานในขั้นตอนต่าง ๆ
|การทบทวนโปรแกรม
|กำหนดการทบทวนตามรอบ, สร้างโครงสร้างงานศึกษาด้วยตนเอง, ติดตามการส่งเอกสาร, จัดการด้านโลจิสติกส์ของผู้ประเมินภายนอก, และติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
|ปฏิทินการตรวจสอบที่ใช้สเปรดชีตและเอกสารการศึกษาระบบตนเองในไดรฟ์ที่ใช้ร่วมกัน
|การแผนที่ผลลัพธ์
|รักษาแผนผังหลักสูตรที่เชื่อมโยง CLOs กับ PLOs และ ILOs ติดตามวงจรการประเมินผล ระบุช่องว่างที่ผลลัพธ์ขาดหลักสูตรระดับเชี่ยวชาญ
|สเปรดชีตแบบคงที่ที่อัปเดตเพียงครั้งเดียวต่อการเยี่ยมชมรับรองมาตรฐาน
|ข้อกำหนดเบื้องต้น
|เอกสารแสดงลำดับขั้นตอนที่จำเป็น, ระบุหลักสูตรที่เป็นคอขวด, ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับขั้นตอนถัดไปจากการเปลี่ยนแปลงที่เสนอ, และตรวจสอบความสอดคล้องของแคตตาล็อก
|คัดลอกแคตตาล็อกตรวจสอบด้วยมือในระหว่างการเสนอหลักสูตร
|การออกเสียง
|ติดตามรายการความสอดคล้องและวันต่ออายุ, รักษาฐานข้อมูลความเทียบเท่าของหลักสูตร, ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ของนักศึกษาโอนย้าย
|ตู้เอกสารที่เก็บข้อตกลงที่ลงนามแล้วและการตัดสินใจเทียบเท่าเฉพาะกิจ
|การบริหารจัดการ
|จัดการวาระการประชุมคณะกรรมการ ติดตามการลงคะแนนเสียงและรายการที่ต้องดำเนินการ จัดทำรายงานผลประจำปี ประสานงานระหว่างระดับคณะกรรมการ
|บันทึกการประชุมในไดรฟ์ที่ใช้ร่วมกันและการส่งต่อข้อมูลด้วยวาจาระหว่างประธานคณะกรรมการ
อยากเห็นการทำงานของ Super Agents ในสภาพแวดล้อม ClickUp จริงหรือไม่? ชมการสาธิตด้านล่างเพื่อดูว่าเวิร์กโฟลว์ งาน และการทำงานอัตโนมัติที่สร้างโดย AI ทำงานร่วมกันอย่างไรในทางปฏิบัติ
ความแตกต่างสำหรับประเภทสถาบันที่แตกต่างกัน
ข้อความข้างต้นนี้สามารถใช้ได้กับสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งที่ใช้ ClickUp ปรับข้อความให้เหมาะสมกับสถาบันของคุณ:
|ประเภทสถาบัน
|การปรับเปลี่ยนที่สำคัญ
|มหาวิทยาลัยวิจัยระดับ R1 (หลักสูตรมากกว่า 200 หลักสูตร)
|เพิ่มคณะกรรมการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเป็นเส้นทางการกำกับดูแลแยกต่างหาก รวมการติดตามโปรแกรมสหวิทยาการข้ามคณะ เพิ่มการติดตามการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญสำหรับผู้รับรอง (รูปแบบใหม่ สถานที่ ระดับปริญญา) คาดว่าจะมีข้อเสนอมากกว่า 50 รายการต่อภาคการศึกษา
|มหาวิทยาลัยระดับ R2 (100–200 หลักสูตร)
|รวมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรีหากคณะกรรมการมีหน้าที่ซ้ำซ้อน เพิ่มการติดตามการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน เน้นการทบทวนหลักสูตรโดยให้ความสำคัญกับตัวชี้วัดความสามารถในการรับนักศึกษาควบคู่ไปกับคุณภาพทางวิชาการ
|สถาบันที่เน้นการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นหลัก (30–100 หลักสูตร)
|เน้นการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาทั่วไปและการวางแผนข้อกำหนดหลัก เพิ่มการเรียนรู้จากประสบการณ์ (ฝึกงาน, โครงงานจบการศึกษา, การศึกษาในต่างประเทศ) เป็นส่วนประกอบของหลักสูตรที่มีการติดตาม ปรับปรุงการบริหารจัดการให้ง่ายขึ้นโดยเหลือเพียงสองระดับคณะกรรมการ
|วิทยาลัยชุมชน (50–150 หลักสูตร)
|มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเส้นทางการโอนย้ายและปรับปรุงความทันสมัยของโปรแกรมแรงงาน เพิ่มการติดตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการที่ปรึกษาสำหรับโปรแกรมอาชีพ รวมถึงข้อกำหนดการปรับหลักสูตรให้สอดคล้องในระดับรัฐ ติดตามความเทียบเท่าของหลักสูตรการลงทะเบียนเรียนสองสถาบัน
|โรงเรียนอาชีวศึกษา/สายอาชีพ (10–50 หลักสูตร)
|มุ่งเน้นที่ข้อกำหนดการรับรองโปรแกรม (เช่น ACICS, COE) และการสอดคล้องกับการรับรองจากอุตสาหกรรม เพิ่มการรับฟังความคิดเห็นจากนายจ้างสำหรับการปรับปรุงหลักสูตร ติดตามอัตราการสอบใบอนุญาตผ่านเป็นเกณฑ์วัดประสิทธิภาพของหลักสูตร เปลี่ยนการบริหารงานของสภาคณาจารย์เป็นเส้นทางการอนุมัติที่ง่ายขึ้น
ดำเนินการวางแผนหลักสูตรในที่เดียว
การวางแผนหลักสูตรจะล้มเหลวเมื่อข้อเสนอ, การทบทวน, แผนผังผลลัพธ์, และบันทึกการกำกับดูแลอยู่ในกล่องจดหมาย, สเปรดชีต, และไดรฟ์ที่แชร์แยกกัน ด้วย ClickUp Brain, Custom Fields, และ Automations สถาบันของคุณสามารถเปลี่ยนการจัดการเส้นทางข้อเสนอหลักสูตร, การจัดตารางการทบทวนโปรแกรม, การวางแผนผังผลลัพธ์การเรียนรู้, การติดตามข้อกำหนดเบื้องต้น, และการกำกับดูแลคณะกรรมการให้กลายเป็นระบบปฏิบัติการที่สามารถทำซ้ำได้เพียงระบบเดียว
เป้าหมายไม่ใช่การแทนที่แคตตาล็อก ข้อเสนอ หรือเครื่องมือการรับรองของคุณ แต่เป็นการลดงานประสานงานรอบๆ สิ่งเหล่านั้น ปรับปรุงการมองเห็นในทุกขั้นตอนของการกำกับดูแล และทำให้แน่ใจว่าการตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตรดำเนินไปพร้อมกับเอกสารที่ทันสมัยและเข้าถึงได้ แทนที่จะพึ่งพาความทรงจำขององค์กร เริ่มต้นด้วยคำแนะนำด้านบน ปรับให้เข้ากับโครงสร้างการกำกับดูแลและผู้ประเมินของคุณ และสร้างระบบที่ทีมของคุณสามารถใช้ได้จริงทุกวันเริ่มต้นฟรีกับ ClickUp
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการวางแผนหลักสูตรโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์
ใช่ ตัวแทนไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตร คณะกรรมการคณาจารย์ยังคงมีอำนาจเต็ม ตัวแทนจะจัดการกระบวนการทำงาน: ส่งข้อเสนอผ่านแต่ละขั้นตอนของการกำกับดูแล ติดตามการลงคะแนน จัดการกำหนดเวลา และทำให้กระบวนการทั้งหมดมองเห็นได้ การกำกับดูแลของคณาจารย์จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อกระบวนการมีความโปร่งใสและไม่มีใครต้องถามว่า "ข้อเสนอของฉันอยู่ที่ไหน?" ผ่านทางอีเมล
ไม่ Curriculog และ CourseLeaf เป็นระบบจัดการหลักสูตรที่ออกแบบมาสำหรับแบบฟอร์มข้อเสนอและการเผยแพร่แคตตาล็อก ตัวแทน ClickUp เป็นชั้นการดำเนินงานที่กว้างกว่าซึ่งจัดการการทบทวนโปรแกรม การประเมินผลลัพธ์ ข้อตกลงการเชื่อมโยง การกำกับดูแลคณะกรรมการ และการประสานงานข้ามแผนกที่ระบบจัดการข้อเสนอไม่ครอบคลุม พวกเขาทำงานร่วมกันได้ดี: Curriculog จัดการแบบฟอร์มข้อเสนออย่างเป็นทางการ ส่วน ClickUp จัดการวงจรชีวิตของหลักสูตรทั้งหมด
ClickUpได้รับการรับรองมาตรฐาน SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 และ ISO 42001และรองรับSSO, การอนุญาตตามบทบาท และการเข้ารหัสทั้งขณะเก็บและขณะส่งข้อมูล พื้นที่ทำงานของคณะกรรมการสามารถจำกัดการเข้าถึงได้เพื่อให้เฉพาะสมาชิกคณะกรรมการเท่านั้นที่เห็นข้อเสนอที่อยู่ระหว่างการพิจารณาไม่มีข้อมูลใดถูกนำไปใช้เพื่อฝึกฝนโมเดล AI
ตัวแทนจะดูแลเอกสารที่ผู้ประเมินคุณภาพร้องขออย่างต่อเนื่อง ได้แก่ แผนที่ผลลัพธ์การเรียนรู้ หลักฐานวงจรการประเมินผล แผนปฏิบัติการทบทวนหลักสูตร และบันทึกการกำกับดูแล แทนที่จะต้องเตรียมเอกสารอย่างเร่งรีบทุก 5-10 ปี สถาบันของคุณจะดูแลเอกสารให้พร้อมสำหรับการตรวจสอบอยู่เสมอในฐานะส่วนหนึ่งของการดำเนินงานปกติ เมื่อถึงเวลาการตรวจเยี่ยม หลักฐานต่าง ๆ จะถูกจัดระเบียบและเป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว
การตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตรส่งผลกระทบต่อทั้งสถาบันโปรแกรมใหม่ส่งผลต่อการวางแผนทรัพยากร(ความต้องการห้องเรียน, สายงานของคณาจารย์, งบประมาณ) ข้อมูลการลงทะเบียนเรียนป้อนเข้าสู่การดำเนินงานด้านการลงทะเบียน(สัญญาณความต้องการของโปรแกรม) ภาระงานการสอนของคณาจารย์เชื่อมโยงกับการติดตามการพัฒนาวิชาชีพ ฟิลด์ความสัมพันธ์ของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมโยงงานหลักสูตรกับกระบวนการทำงานต่อเนื่องทั้งหมดเหล่านี้ได้