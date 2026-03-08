วิธีการวางแผนทรัพยากรโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์

บล็อก ClickUp

8 มีนาคม 2569

มหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ ใช้จ่ายประมาณ 79 พันล้านดอลลาร์ต่อปีสำหรับพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ในขณะที่ต้องเผชิญกับงานซ่อมบำรุงที่ค้างอยู่ซึ่ง Moody's ประเมินไว้ที่ 750 พันล้านดอลลาร์ถึง 950 พันล้านดอลลาร์ สำนักงานงบประมาณยังคงจัดสรรทรัพยากรโดยใช้สเปรดชีตของปีที่แล้วพร้อมกับการปรับเพิ่มเล็กน้อย ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นภายในแพลตฟอร์มการจัดการโครงการสามารถทำให้การติดตามงบประมาณ การจำลองภาระงานของคณาจารย์ การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดตารางเรียน การจัดการวงจรชีวิตอุปกรณ์ และแดชบอร์ดการจัดสรรทรัพยากรเชิงกลยุทธ์เป็นไปโดยอัตโนมัติ มอบความสามารถในการมองเห็นแบบเรียลไทม์ให้กับผู้วางแผนว่าทุกบาททุกสตางค์และทุกตารางฟุตถูกใช้ไปอย่างไร

ด้านล่างนี้คือข้อความสำหรับสั่งงาน AI ที่พร้อมใช้งาน ซึ่งคุณสามารถคัดลอกไปวางใน ClickUp เพื่อสร้างพื้นที่ทำงานสำหรับการวางแผนทรัพยากรที่สมบูรณ์ได้ภายในไม่กี่นาที แต่ก่อนที่คุณจะใช้งาน ขอแนะนำให้ดูถึงปัญหาที่ระบบประเภทนี้ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขเสียก่อน สำหรับองค์กรส่วนใหญ่ ปัญหาไม่ได้อยู่ที่การขาดข้อมูล แต่เป็นเพราะข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณ สิ่งอำนวยความสะดวก การจัดตารางเวลา บุคลากร และสัญญาณการรับสมัคร ถูกแยกเก็บอยู่ในระบบต่าง ๆ ทำให้การตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรขาดมุมมองที่รวมเป็นหนึ่งเดียว

ใครควรใช้การตั้งค่าการวางแผนทรัพยากรนี้

การตั้งค่านี้ออกแบบมาสำหรับสำนักงานที่มีงบประมาณจำกัด ทีมวางแผนสถาบัน เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการและ CFO ผู้นำด้านการดำเนินงานทางวิชาการ นักวางแผนสิ่งอำนวยความสะดวก และทีมการเงินที่ต้องการวิธีการที่เชื่อมโยงกันมากขึ้นในการวางแผนทรัพยากรข้ามแผนกต่างๆ มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับสถาบันที่มีระบบบันทึกข้อมูลอยู่แล้ว แต่ยังต้องพึ่งพาการประสานงานด้วยตนเองในการเชื่อมโยงการวางแผนงบประมาณ การตัดสินใจเกี่ยวกับปริมาณงาน การใช้พื้นที่ การทดแทนสินทรัพย์ และวงจรการวางแผนประจำปี

ปัญหา: สำนักงานงบประมาณของคุณกำลังวางแผนสำหรับปีหน้าโดยใช้สเปรดชีตของปีที่แล้ว ไม่ใช่ความเป็นจริงของปีนี้

หากคุณรับผิดชอบการวางแผนทรัพยากรในมหาวิทยาลัย คุณคงทราบดีถึงความไม่สอดคล้องกันนี้ ภาควิชาต่าง ๆ ยื่นคำขอจัดสรรงบประมาณโดยอิงตามการเพิ่มขึ้นทีละน้อย การจัดตารางเรียนใช้ระบบที่แยกจากข้อมูลการคาดการณ์จำนวนนักศึกษา การคำนวณภาระงานของคณาจารย์อยู่ในสำนักงานของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในขณะที่การตัดสินใจจ้างงานเกิดขึ้นในระดับคณบดี และการบริหารจัดการอาคารสถานที่ติดตามการใช้พื้นที่ในฐานข้อมูลที่ไม่มีใครในฝ่ายวิชาการสามารถเข้าถึงได้

ตัวเลขบอกเล่าเรื่องราว รายงานปี 2026 จาก Occuspace พบว่าสถาบันส่วนใหญ่ตั้งเป้าอัตราการใช้พื้นที่อย่างน้อย 70% แต่การใช้งานจริงกลับต่ำกว่าเกณฑ์นั้นมาก ซึ่งหมายถึงการใช้จ่าย 79 พันล้านดอลลาร์ต่อปีสำหรับพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ในขณะเดียวกัน Moody's Investors Service ประมาณการว่าวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่างๆ จำเป็นต้องใช้เงินรวมกันระหว่าง 750,000 ล้านดอลลาร์ถึง 950,000 ล้านดอลลาร์เพื่อแก้ไขปัญหาการบำรุงรักษาที่ล่าช้า เมื่อรวมกับปัญหาการลดลงของนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนซึ่ง 38 รัฐจะเห็นจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายลดลงจนถึงปี 2041 การจัดสรรทรัพยากรอย่างชาญฉลาดจึงกลายเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ไม่ใช่แค่เป้าหมายที่ตั้งไว้

ปัญหาหลักคือข้อมูลการวางแผนทรัพยากรถูกเก็บแยกส่วน แผนกการเงินมีงบประมาณ ฝ่ายทะเบียนมีตารางห้องเรียน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีข้อมูลอาจารย์ ฝ่ายอาคารสถานที่มีข้อมูลพื้นที่ว่าง และฝ่ายไอทีมีฐานข้อมูลสินทรัพย์ ไม่มีใครมีภาพรวมที่ครบถ้วน การตัดสินใจจึงเกิดขึ้นจากข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ และเมื่อรู้ตัวว่าอาคารหนึ่งถูกใช้งานเพียง 30% หรือแผนกหนึ่งมีพนักงานเกินความจำเป็นเมื่อเทียบกับจำนวนนักเรียน งบประมาณสำหรับปีหน้าก็ได้ถูกกำหนดไปแล้ว

วิธีที่มหาวิทยาลัยเวคฟอเรสต์แก้ไขปัญหานี้: มหาวิทยาลัยเวคฟอเรสต์ได้รวมทีมจากแพลตฟอร์มที่แยกส่วนกันเข้าสู่ระบบเดียวโดยใช้ ClickUp Dashboards ทำให้สามารถรายงานข้อมูลแบบเรียลไทม์และสร้างความสอดคล้องระหว่างแผนกต่างๆ ได้ Morey Graham ผู้อำนวยการโครงการบริการศิษย์เก่าและผู้บริจาค กล่าวว่า: "ตอนนี้เราสามารถทำงานร่วมกันภายในระบบเดียวและมองเห็นข้อมูลสำคัญได้ชัดเจน สิ่งนี้ช่วยให้ทีมต่างๆ รายงานความคืบหน้า ระบุปัญหาด้านปริมาณงานและความสามารถ และวางแผนได้อย่างแม่นยำมากขึ้น"

นั่นคือโอกาสที่นี่ ไม่ใช่การแทนที่ระบบสถาบัน แต่เป็นการสร้างชั้นปฏิบัติการที่ใช้ร่วมกันรอบ ๆ ระบบเหล่านั้น วิธีที่เร็วที่สุดในการทดสอบแบบจำลองนี้คือการสร้างระบบการวางแผนทรัพยากรที่ทำงานได้ภายในแพลตฟอร์มการจัดการโครงการของคุณ

ต้องการทดสอบโมเดลที่คล้ายกันในสำนักงานวางแผนของคุณเองหรือไม่? เริ่มต้นด้วยคำแนะนำการวางแผนทรัพยากรด้านล่างและปรับให้เข้ากับโมเดลงบประมาณ โครงสร้างบุคลากร และพื้นที่สิ่งอำนวยความสะดวกของสถาบันของคุณ

คำแนะนำ: สร้างพื้นที่ทำงานสำหรับการวางแผนทรัพยากรด้วย AI

คัดลอกข้อความนี้, วางลงใน ClickUp Brain เพื่อสร้าง ClickUp Super Agent ของคุณเอง, กรอกข้อมูลของสถาบันของคุณ, และคุณจะได้รับพื้นที่ทำงานสำหรับการวางแผนทรัพยากรที่สมบูรณ์พร้อมเทมเพลตงบประมาณ, แดชบอร์ดการจัดสรร, กฎการทำงานอัตโนมัติ, และทุกสิ่งที่คุณต้องการ

ผลลัพธ์ควรให้ร่างแรกของโครงสร้างการดำเนินงานของคุณอย่างแข็งแกร่ง ซึ่งรวมถึงลำดับชั้นของงาน, กระบวนการอนุมัติ, ข้อมูลนำเข้าสำหรับการวางแผนสถานการณ์, และจุดตรวจสอบการวางแผน ทีมงานของคุณสามารถปรับแต่งให้สอดคล้องกับแบบจำลองงบประมาณ, ปฏิทินการวางแผน, และ 우선итетของสถาบันของคุณได้

สถาปนิกพื้นที่ทำงานการวางแผนทรัพยากรมหาวิทยาลัย
สถาปนิกพื้นที่ทำงานการวางแผนทรัพยากรมหาวิทยาลัย

ข้อความสำหรับป้อน:

พร้อมที่จะสร้าง Super Agent ด้านการจัดการทุนสนับสนุนคนแรกของคุณหรือยัง?

เปิด ClickUp Brainและวางข้อความข้างต้นเพื่อสร้าง Super Agent แบบกำหนดเองสำหรับ Workspace ของคุณ

วิธีตั้งค่าใน ClickUp (4 ขั้นตอน)

ก่อนที่คุณจะตั้งค่าพื้นที่ของคุณ ให้รวบรวมข้อมูลการวางแผนที่สถาบันของคุณใช้อยู่แล้วในด้านการเงิน การวิชาการ สิ่งอำนวยความสะดวก และไอที ซึ่งโดยปกติจะรวมถึงงบประมาณปัจจุบันและปีก่อนหน้า การกำหนดภาระงานของคณาจารย์ การคาดการณ์การลงทะเบียน ข้อมูลสินค้าคงคลังและการใช้ห้อง รายการทรัพย์สิน ตารางการทดแทน และกำหนดเวลาการวางแผนประจำปี การเริ่มต้นด้วยข้อมูลที่สะอาดจะทำให้ระบบอัตโนมัติ แดชบอร์ด และการตัดสินใจในการจัดสรรของคุณมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น

  1. สร้างโครงสร้างพื้นที่ทำงานของคุณ ตั้งค่าพื้นที่เฉพาะที่เรียกว่า การวางแผนทรัพยากรสถาบัน เพิ่มโฟลเดอร์ห้าโฟลเดอร์เพื่อจัดระเบียบงานตลอดวงจรการวางแผน: การวางแผนงบประมาณ สำหรับงบประมาณดำเนินงาน คำขอทุน และแก้ไขเพิ่มเติม, ภาระงานของคณาจารย์ สำหรับงานสอน เวลาว่าง และการจัดสรรบุคลากรเสริม พื้นที่และการจัดตาราง สำหรับการตรวจสอบห้อง, การติดตามการใช้งาน, และการแก้ไขการชนกันของตาราง, สินทรัพย์และอุปกรณ์ สำหรับสินทรัพย์ไอที, อุปกรณ์วิจัย, ใบอนุญาตซอฟต์แวร์, และการวางแผนการทดแทน, และ ปฏิทินการวางแผน สำหรับเป้าหมายของรอบงบประมาณ, การส่งเอกสาร, และเอกสารสำหรับคณะกรรมการ.
  2. กำหนดค่าฟิลด์ที่กำหนดเองในทุกงานทรัพยากร เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองลงในเทมเพลตงบประมาณ, ภาระงาน, พื้นที่, และสินทรัพย์ของคุณ เพื่อให้ทุกบันทึกมีข้อมูลสำคัญที่ทีมของคุณต้องการสำหรับการวางแผนและการตัดสินใจ รวมถึงฟิลด์สำหรับหมวดหมู่ของงบประมาณ, แผนก, ศูนย์ต้นทุน, ปีงบประมาณ, ความแตกต่าง, อัตราการใช้งาน, อายุของสินทรัพย์, ลำดับความสำคัญในการเปลี่ยนทดแทน, และสถานะการวางแผน โครงสร้างที่สอดคล้องกันนี้ทำให้แดชบอร์ด, การทำงานอัตโนมัติ, และการรายงานข้ามฟังก์ชันมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
  3. วางข้อความที่ต้องการใน ClickUp Brain เปิด ClickUp Brain ในพื้นที่ใหม่ของคุณและวางข้อความจากด้านบน กรอกตัวแปรของคุณ รวมถึงชื่อสถาบัน งบประมาณดำเนินงาน จำนวน FTE ของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จำนวนอาคาร พื้นที่ทั้งหมด และรูปแบบงบประมาณ ใช้ผลลัพธ์ที่สร้างขึ้นเพื่อสร้างร่างแรกของโครงสร้างงบประมาณ แม่แบบภาระงาน ระบบติดตามพื้นที่ และตรรกะการทำงานอัตโนมัติ จากนั้นปรับปรุงให้เหมาะสมกับกระบวนการวางแผนของคุณ
  4. ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติสำหรับการจัดการอย่างต่อเนื่อง สร้างการทำงานอัตโนมัติเพื่อให้กระบวนการวางแผนดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องติดตามด้วยตนเองตลอดเวลา ใช้กฎเพื่อแจ้งเตือนความคลาดเคลื่อนของงบประมาณ สร้างคำขอทดแทนสำหรับสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพ ระบุห้องที่ใช้งานน้อยเกินไป ยกระดับการส่งที่ล่าช้า และเริ่มงานสำหรับแต่ละเป้าหมายการวางแผนประจำปีก่อนที่เส้นตายจะผ่านไป

จัดตั้งพื้นที่เฉพาะที่เรียกว่า การวางแผนทรัพยากรสถาบัน เพิ่มโฟลเดอร์ห้าโฟลเดอร์เพื่อจัดระเบียบงานตลอดวงจรการวางแผน: การวางแผนงบประมาณ สำหรับงบประมาณการดำเนินงาน คำขอทุน และแก้ไขเพิ่มเติม, ภาระงานของคณาจารย์ สำหรับการมอบหมายงานสอน เวลาว่าง และการจัดสรรบุคลากรเสริม พื้นที่และการจัดตาราง สำหรับการตรวจสอบห้อง, การติดตามการใช้งาน, และการแก้ไขการชนกันของตาราง, สินทรัพย์และอุปกรณ์ สำหรับสินทรัพย์ไอที, อุปกรณ์การวิจัย, ใบอนุญาตซอฟต์แวร์, และการวางแผนการทดแทน, และ ปฏิทินการวางแผน สำหรับเป้าหมายของรอบงบประมาณ, การส่งเอกสาร, และเอกสารสำหรับคณะกรรมการ.

รักษาพื้นที่ทำงานของคุณให้เป็นระเบียบ

เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองลงในเทมเพลตงบประมาณ, ปริมาณงาน, พื้นที่, และสินทรัพย์ของคุณเพื่อให้ทุกบันทึกมีข้อมูลสำคัญที่ทีมของคุณต้องการสำหรับการวางแผนและการตัดสินใจ รวมถึงฟิลด์สำหรับหมวดหมู่ของงบประมาณ, แผนก, ศูนย์ต้นทุน, ปีงบประมาณ, ความแตกต่าง, อัตราการใช้งาน, อายุของสินทรัพย์, ลำดับความสำคัญในการเปลี่ยนทดแทน, และสถานะการวางแผน โครงสร้างที่สอดคล้องกันนี้จะทำให้แดชบอร์ด, ระบบอัตโนมัติ, และการรายงานข้ามแผนกมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น

ปรับแต่งรายละเอียดที่คุณต้องการติดตามในตัวติดตามการสมัครสมาชิกของคุณด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUp

เปิด ClickUp Brain ในพื้นที่ใหม่ของคุณและวางข้อความที่แจ้งไว้ข้างต้น กรอกตัวแปรของคุณ รวมถึงชื่อสถาบัน งบประมาณดำเนินงาน จำนวน FTE ของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จำนวนอาคาร พื้นที่ทั้งหมด และรูปแบบงบประมาณ ใช้ผลลัพธ์ที่สร้างขึ้นเพื่อสร้างร่างแรกของโครงสร้างงบประมาณ แม่แบบภาระงาน ระบบติดตามพื้นที่ และตรรกะการทำงานอัตโนมัติ จากนั้นปรับปรุงให้เหมาะสมกับกระบวนการวางแผนของคุณ

สร้างระบบอัตโนมัติเพื่อให้กระบวนการวางแผนดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องติดตามด้วยตนเองตลอดเวลา ใช้กฎเพื่อแจ้งเตือนความคลาดเคลื่อนของงบประมาณ สร้างคำขอทดแทนสำหรับสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพ ระบุห้องที่ใช้งานน้อยเกินไป ยกระดับการส่งงานที่ล่าช้า และเริ่มงานสำหรับแต่ละเป้าหมายการวางแผนประจำปีก่อนที่เส้นตายจะหมดลง

พร้อมที่จะเปลี่ยนกระบวนการทำงานเหล่านี้ให้เป็นระบบที่สามารถทำซ้ำได้หรือไม่? สร้างพื้นที่ทำงานการจัดการทุนของคุณใน ClickUp

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เริ่มต้นด้วยพื้นที่การวางแผนเพียงหนึ่งอย่าง เช่น การติดตามงบประมาณ, ภาระงานของคณาจารย์, หรือการจัดการพื้นที่ ก่อนที่จะขยายระบบไปทั่วทั้งสถาบัน การทดลองใช้ระบบในวงจำกัดจะช่วยให้ทีมของคุณปรับปรุงโครงสร้างงาน, กฎการอัตโนมัติ, และมุมมองการรายงานได้ดีขึ้นก่อนที่จะขยายระบบให้ใหญ่ขึ้น

ฟิลด์ที่กำหนดเองที่แนะนำสำหรับงานวางแผนทรัพยากร

ฟิลด์เหล่านี้สร้างบันทึกการดำเนินงานที่สอดคล้องกันครอบคลุมงบประมาณ, ปริมาณงาน, ห้อง, ทรัพย์สิน, และงานในรอบการวางแผน

ภาคสนามประเภทวัตถุประสงค์
หมวดหมู่ราคาประหยัดดรอปดาวน์บุคลากร, การดำเนินงาน, ทุน, รายได้
แผนกดรอปดาวน์หน่วยงานหรือแผนกที่รับผิดชอบทรัพยากร
ศูนย์ต้นทุนข้อความสั้นรหัสหน่วยงบประมาณหรือหน่วยบัญชี
ปีงบประมาณดรอปดาวน์ปีวางแผนหรือปีรายงาน
ความแปรปรวนสกุลเงินหรือตัวเลข (%)ความแตกต่างระหว่างแผนกับจริง
อัตราการใช้งานจำนวน (%)เปอร์เซ็นต์การใช้ห้อง ทรัพย์สิน หรือบุคลากร
อายุของสินทรัพย์หมายเลขจำนวนปีนับตั้งแต่การซื้อหรือการนำไปใช้
ลำดับความสำคัญในการเปลี่ยนทดแทนดรอปดาวน์ต่ำ, ปานกลาง, สูง, วิกฤต
สถานะการวางแผนดรอปดาวน์ร่าง, อยู่ระหว่างการพิจารณา, อนุมัติแล้ว, ดำเนินการแล้ว
คำขอที่เกี่ยวข้องความสัมพันธ์เชื่อมโยงงบประมาณ แผนงานปริมาณงาน งานในห้อง หรือคำขอทุน

📘 อ่านเพิ่มเติม:ดู ประเภทของฟิลด์ที่กำหนดเอง ทั้งหมดเพื่อตัดสินใจว่าฟิลด์ใดเหมาะสมที่สุดสำหรับกระบวนการทำงานของทุนของคุณ

ตัวอย่างระบบอัตโนมัติหลักสำหรับการวางแผนทรัพยากร

หลังจากที่คุณตั้งค่าฟิลด์ที่กำหนดเองเรียบร้อยแล้ว ให้สร้างระบบอัตโนมัติที่ช่วยให้การจัดการงบประมาณ การวางแผนกำลังการผลิต และรอบการทบทวนประจำปีดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องติดตามด้วยตนเองซ้ำๆ

เมื่อ…จากนั้น...
งบประมาณเกิน 90% ของการจัดสรรประจำปี ก่อนไตรมาสที่ 3เปลี่ยนสถานะเป็น "มีความเสี่ยง" และแจ้งนักวิเคราะห์งบประมาณและหัวหน้าแผนก
รายได้ลดลงมากกว่า 5% จากที่คาดการณ์ไว้สร้างงานตรวจสอบความแตกต่างและแจ้งเตือนคณบดีหรือเจ้าของพื้นที่รองอธิการบดี
ห้องมีอัตราการใช้งานต่ำกว่า 40% ตลอดระยะเวลาติดธงเพื่อตรวจสอบและมอบหมายงานปรับปรุงการใช้พื้นที่
สินทรัพย์มีอายุการใช้งานถึง 80% ของอายุการใช้งานที่มีประโยชน์สร้างคำขอวางแผนทดแทนและมอบหมายให้กับเจ้าของแผนก
กำหนดส่งเอกสารของแผนกเหลือเวลาอีก 7 วันส่งการแจ้งเตือนและสร้างงานติดตามผลสำหรับผู้ตรวจสอบที่ได้รับมอบหมาย
วันที่บรรลุเป้าหมายการอนุมัติจากคณะกรรมการสร้างรายการตรวจสอบวัสดุกระดานและมอบหมายงานย่อยการตรวจสอบขั้นสุดท้ายทั้งหมด

📘 อ่านเพิ่มเติม: เรียนรู้วิธีการทำงานของฟิลด์ที่กำหนดเองในระบบการอัตโนมัติ

สิ่งที่ตัวแทนครอบคลุมตลอดวงจรชีวิตการวางแผนทรัพยากร

ตัวแทน AI สำหรับการวางแผนทรัพยากรไม่ใช่แชทบอทที่ตอบคำถามเกี่ยวกับรูปแบบงบประมาณ แต่เป็นระบบที่ทำงานภายในพื้นที่ทำงานการจัดการโครงการของคุณและทำงานที่มีโครงสร้างและทำซ้ำได้ซึ่งสำนักงานวางแผนของคุณทำด้วยมือในปัจจุบัน: การรวบรวมคำขอใช้งบประมาณ, การติดตามการใช้พื้นที่, การตรวจสอบวงจรชีวิตของสินทรัพย์, และการแจ้งเตือนความแตกต่างก่อนที่มันจะกลายเป็นวิกฤต

ระยะของวงจรชีวิตสิ่งที่ตัวแทนทำสิ่งที่มันแทนที่
การจัดทำงบประมาณสร้างเทมเพลตงบประมาณพร้อมข้อมูลปีก่อน บริหารจัดการขั้นตอนการทำงานตั้งแต่การส่ง การตรวจสอบ จนถึงการอนุมัติ และรวบรวมคำขอจากแต่ละแผนกให้เป็นสรุปในระดับฝ่ายและสถาบันสเปรดชีตที่ส่งทางอีเมลระหว่างแผนกต่างๆ คณบดี และสำนักงานงบประมาณ
ภาระงานของคณาจารย์ติดตามภาระการสอน เวลาว่าง และอัตราส่วนบุคลากรผู้สอนพิเศษตามแผนก ระบุความไม่สมดุล และสร้างแบบจำลองสถานการณ์สำหรับการเปลี่ยนแปลงจำนวนนักศึกษาตารางข้อมูลของสำนักงานผู้ช่วยอธิการบดีได้รับการปรับปรุงทุกภาคการศึกษา
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ตรวจสอบอัตราการใช้งานห้องเรียน, ระบุห้องที่ใช้งานน้อยเกินไปและห้องที่จองเกิน, และแจ้งเตือนการขัดแย้งในการจัดตารางหรือปัญหา ADAการวิเคราะห์การส่งออกข้อมูลทะเบียนที่ดำเนินการด้วยตนเองเมื่อสิ้นปี
การบริหารสินทรัพย์ติดตามวงจรชีวิตของอุปกรณ์, สร้างคำขอทดแทนเมื่อถึงเกณฑ์, รวมความต้องการด้านทุนเป็นคำขอในงบประมาณประจำปีรายการอุปกรณ์แยกตามแผนกในไฟล์ที่ต่างกัน
การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์สร้างอัตราส่วนต้นทุนต่อหน่วยกิต ต้นทุนต่อปริญญา และรายได้ต่อนักศึกษา พร้อมการวิเคราะห์แนวโน้มและตัวชี้วัดเปรียบเทียบกับสถาบันเทียบเคียงรายงานประจำปีที่จัดทำขึ้นด้วยมือสำหรับการนำเสนอแก่คณะกรรมการ
การจัดการวงจรระบบอัตโนมัติปฏิทินการวางแผนประจำปีพร้อมการแจ้งเตือนเหตุการณ์สำคัญ การติดตามเอกสาร และกระบวนการอนุมัติตั้งแต่การประชุมงบประมาณจนถึงการอนุมัติจากคณะกรรมการการแจ้งเตือนปฏิทินและการติดตามผลทางอีเมลด้วยตนเอง

อยากเห็นการทำงานของ Super Agents ในสภาพแวดล้อม ClickUp จริงหรือไม่? ชมการสาธิตด้านล่างเพื่อดูว่าเวิร์กโฟลว์ งาน และการทำงานอัตโนมัติที่สร้างโดย AI ทำงานร่วมกันอย่างไรในทางปฏิบัติ

ความแตกต่างสำหรับประเภทสถาบันที่แตกต่างกัน

ข้อความข้างต้นนี้สามารถใช้ได้กับสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งที่ใช้ ClickUp ปรับข้อความให้เหมาะสมกับสถาบันของคุณ:

ประเภทสถาบันการปรับเปลี่ยนที่สำคัญ
มหาวิทยาลัยวิจัยระดับ R1 (งบประมาณ 500 ล้านดอลลาร์ขึ้นไป)เพิ่มการระบุรายได้ RCM ตามคณะ รวมการติดตามการกู้คืนต้นทุนทางอ้อมตามแผนก เพิ่มการจัดสรรพื้นที่วิจัยและตัวชี้วัดการใช้ห้องปฏิบัติการ สร้างแผนการลงทุนระยะยาวหลายปีสำหรับโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัย
มหาวิทยาลัยระดับ R2 (งบประมาณ 100 ล้าน–500 ล้านดอลลาร์)ผสานองค์ประกอบของ RCM เข้ากับการควบคุมงบประมาณแบบรวมศูนย์ ปรับปรุงการติดตามพื้นที่ให้ง่ายขึ้นโดยแบ่งเป็นหมวดหมู่การเรียนการสอนและการบริหาร เพิ่มแบบจำลองการปรับงบประมาณตามจำนวนนักศึกษาสำหรับหน่วยงานที่พึ่งพารายได้จากค่าเล่าเรียน
สถาบันอุดมศึกษาเป็นหลัก (งบประมาณ 50 ล้าน–100 ล้านดอลลาร์)มุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพด้านต้นทุนการเรียนการสอนและอัตราส่วนนักศึกษาต่อคณาจารย์ ปรับปรุงการวางแผนด้านเงินทุนให้เรียบง่ายเพื่อจัดลำดับความสำคัญของการบำรุงรักษาที่เลื่อนออกไป เพิ่มการติดตามอัตราการเบิกจ่ายกองทุนถาวรหากต้องพึ่งพิงกองทุนดังกล่าว
วิทยาลัยชุมชน (งบประมาณ 20 ล้าน–100 ล้านดอลลาร์)มุ่งเน้นที่สูตรการจัดสรรเงินทุนของรัฐและตัวชี้วัดการให้ทุนตามผลงาน เพิ่มการติดตามต้นทุนของโปรแกรมแรงงาน จัดหมวดหมู่พื้นที่ให้ง่ายขึ้นเป็นห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ติดตามรายได้จากการลงทะเบียนเรียนสองสถาบันแยกต่างหาก
โรงเรียนอาชีวศึกษา/สายอาชีพ (งบประมาณ 5 ล้าน–50 ล้านดอลลาร์)มุ่งเน้นการติดตามผลกำไรขาดทุนในระดับโปรแกรม เพิ่มรายได้จากการฝึกอบรมที่นายจ้างเป็นผู้สนับสนุน ติดตามอัตราการได้งานเป็นข้อมูลนำเข้าสำหรับการจัดสรรทรัพยากร แทนที่การจำลองภาระงานของคณาจารย์ด้วยการใช้งานผู้สอนตามโปรแกรม

ดำเนินการวางแผนทรัพยากรในที่เดียว

การวางแผนทรัพยากรจะล้มเหลวเมื่องบประมาณ, ปริมาณงาน, พื้นที่, และสินทรัพย์ถูกจัดการในระบบที่แยกจากกันโดยไม่มีมุมมองการดำเนินงานร่วมกัน ด้วย ClickUp Brain, Custom Fields, และ Automations สถาบันของคุณสามารถเปลี่ยนการวางแผนงบประมาณ, การจำลองปริมาณงานของคณาจารย์, การติดตามการใช้พื้นที่, การจัดการวงจรชีวิตของสินทรัพย์, และกำหนดเวลาการวางแผนประจำปีให้กลายเป็นระบบปฏิบัติการที่สามารถทำซ้ำได้เพียงระบบเดียว

เป้าหมายไม่ใช่การแทนที่ระบบ ERP, ซอฟต์แวร์วางแผน, หรือฐานข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกของคุณ แต่เป็นการลดงานประสานงานที่เกี่ยวข้องกับระบบเหล่านี้, ปรับปรุงการมองเห็นข้อมูลระหว่างแผนก, และช่วยให้ทีมของคุณสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรโดยใช้ข้อมูลปัจจุบันแทนการใช้เอกสารสเปรดชีตของปีที่แล้ว ให้เริ่มต้นด้วยคำแนะนำข้างต้น, ปรับให้เหมาะกับรูปแบบงบประมาณและ 우선ลำดับการวางแผนของสถาบันของคุณ, และสร้างระบบที่สามารถใช้ได้จริงในทุกวัน

เริ่มต้นใช้งานฟรีกับ ClickUp

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากรโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์

ใช่ ตัวแทนจะสร้างโครงสร้างการติดตามงบประมาณแยกต่างหากสำหรับแต่ละศูนย์รายได้ (วิทยาลัยหรือโรงเรียน) รวมถึงการระบุค่าเล่าเรียน การกู้คืนต้นทุนทางอ้อม การคำนวณเงินอุดหนุน (ภาษี) และการจัดสรรบริการที่ใช้ร่วมกัน มันไม่ได้มาแทนที่การคำนวณทางการเงินของ ERP ของคุณ แต่จะให้คณบดีและหัวหน้าแผนกสามารถมองเห็นสถานะทางการเงินของศูนย์ของตนได้แบบเรียลไทม์ โดยไม่ต้องรอรายงานรายเดือนจากสำนักงานงบประมาณ

ข้อความนี้รวมถึงข้อมูลนำเข้าสำหรับการสร้างแบบจำลองสถานการณ์ที่เชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนกับผลกระทบต่องบประมาณ เมื่อการคาดการณ์จำนวนนักศึกษาเปลี่ยนแปลง ตัวแทนจะแจ้งเตือนรายการงบประมาณที่ได้รับผลกระทบ (เช่น การจัดสรรบุคลากรเสริม การเปิดสอนรายวิชา และรายได้จากค่าเล่าเรียน) เพื่อให้ผู้วางแผนสามารถปรับการจัดสรรทรัพยากรก่อนเริ่มปีงบประมาณ แทนที่จะต้องรับมือกับการขาดแคลนงบประมาณกลางปี

ClickUpได้รับการรับรองมาตรฐาน SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 และ ISO 42001และรองรับSSO, การอนุญาตตามบทบาท และการเข้ารหัสทั้งขณะเก็บและขณะส่งข้อมูล ข้อมูลงบประมาณสามารถถูกจำกัดการเข้าถึงเพื่อให้หัวหน้าแผนกเห็นเฉพาะหน่วยงานของตน ในขณะที่คณบดีจะเห็นเฉพาะหน่วยงานในสังกัดไม่มีการนำข้อมูลไปใช้ฝึกฝนโมเดล AI

ใช่ เครื่องมือวางแผนองค์กรสามารถจัดการการสร้างแบบจำลองทางการเงินที่ซับซ้อนและการคำนวณในระบบบันทึกข้อมูลหลักได้ ตัวแทน ClickUp จะดูแลด้านปฏิบัติการ: จัดการขั้นตอนการทำงานในการส่งข้อมูล ติดตามการอนุมัติ ประสานงานระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และให้ความรับผิดชอบในระดับงานว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบการตัดสินใจงบประมาณแต่ละรายการ ทั้งสองทำงานร่วมกัน: Adaptive สร้างแบบจำลองตัวเลข, ClickUp จัดการกระบวนการ

การวางแผนทรัพยากรมีผลกระทบต่อทุกพื้นที่การดำเนินงานการดำเนินงานด้านการรับสมัครนักเรียนช่วยในการทำนายจำนวนนักเรียนที่จะเข้าเรียน ซึ่งส่งผลต่อการจัดทำงบประมาณรายได้จากค่าเล่าเรียนการจัดการทุนการศึกษาส่งผลต่อการคืนทุนค่าใช้จ่ายทางอ้อมการวางแผนหลักสูตรส่งผลต่อความต้องการในห้องเรียน ฟีลด์ความสัมพันธ์ของ ClickUp เชื่อมโยงงานการวางแผนทรัพยากรกับกระบวนการทำงานทั้งต้นน้ำและปลายน้ำเหล่านี้