วิธีการบริหารจัดการงานวิจัยโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์

นักวิจัยในมหาวิทยาลัยของสหรัฐฯใช้เวลา 44.3% ของเวลาวิจัยที่ได้รับทุนจากรัฐบาลไปกับการทำงานด้านธุรการแทนที่จะเป็นการวิจัยจริงในภาคส่วนนี้การปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเพียงอย่างเดียวมีค่าใช้จ่ายประมาณ 10 พันล้านดอลลาร์ต่อปี ตัวแทน AI ที่สร้างขึ้นภายในแพลตฟอร์มการจัดการโครงการสามารถทำให้การติดตามโปรโตคอล การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด การเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน การตรวจสอบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ และการประสานงานระหว่างผู้วิจัยหลายรายเป็นไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้นักบริหารงานวิจัยและคณาจารย์มีเวลาเพิ่มขึ้นทุกสัปดาห์
ด้านล่างนี้คือข้อความสำหรับสั่งงาน AI ที่พร้อมใช้งาน ซึ่งคุณสามารถคัดลอกไปวางในClickUpเพื่อสร้างพื้นที่ทำงานสำหรับการบริหารงานวิจัยที่สมบูรณ์ได้ภายในไม่กี่นาที แต่ก่อนที่คุณจะใช้งาน ขอแนะนำให้ดูภาพรวมของปัญหาด้านการดำเนินงานที่ระบบประเภทนี้ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขเสียก่อน สำหรับสำนักงานวิจัยส่วนใหญ่ ปัญหาไม่ได้อยู่ที่การขาดแคลนระบบ แต่เป็นงานประสานงานที่ต้องทำด้วยมือซึ่งกระจัดกระจายอยู่บนแพลตฟอร์มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโปรโตคอล สเปรดชีต อีเมล และเครื่องมือตรวจสอบความสอดคล้องที่แยกจากกัน
ใครควรใช้ระบบการจัดการการวิจัยนี้: ระบบการจัดการนี้ออกแบบมาสำหรับสำนักงานการปฏิบัติตามข้อกำหนดการวิจัย, ผู้ดูแลระบบ IRB และ IACUC, ผู้นำการปฏิบัติการวิจัย, ผู้ประสานงานการปฏิบัติตามข้อกำหนด, ทีมควบคุมการส่งออก, และบุคลากรสนับสนุนคณาจารย์ที่บริหารจัดการสภาพแวดล้อมการวิจัยที่มีเอกสารกำกับหรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นจำนวนมาก
มันมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับสถาบันที่มีระบบการส่งเอกสารอยู่แล้ว แต่ยังต้องพึ่งพาการประสานงานแบบแมนนวลเพื่อจัดการการต่ออายุ การตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูล และการติดตามข้ามทีม
ปัญหา: สำนักงานวิจัยของคุณถูกฝังอยู่ในเอกสารการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ในขณะที่นักวิจัยหลักต้องรอคำตอบ
หากคุณทำงานในสำนักงานวิจัย ภาพที่เห็นคงคุ้นเคยกันดี ทีมของคุณต้องจัดการกับระเบียบวิธีวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่หลายร้อยรายการ ทั้งใน IRB, IACUC, IBC และการควบคุมการส่งออก ซึ่งแต่ละรายการมีข้อกำหนดในการยื่นเอกสาร ระยะเวลาการพิจารณา และกำหนดเส้นตายในการต่ออายุที่แตกต่างกัน การเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนก็ได้รับมาตามกำหนดเวลาและจากหน่วยงานที่แตกต่างกัน การตรวจสอบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการถูกติดตามในหนึ่งระบบ แผนการจัดการข้อมูลอยู่ในอีกระบบหนึ่ง และการเปิดเผยสิ่งประดิษฐ์อยู่ในระบบที่สาม
การสำรวจภาระงานของคณาจารย์ประจำปี 2018 ของ Federal Demonstration Partnership ยืนยันสิ่งที่ผู้บริหารงานวิจัยทราบอยู่แล้ว: คณาจารย์รายงานว่าใช้เวลา44.3% ของเวลาวิจัยไปกับการทำงานด้านธุรการ เพิ่มขึ้นจาก 42% ในการสำรวจครั้งก่อน โดยไม่มีสัญญาณของการปรับปรุงแม้จะมีคำมั่นสัญญาจากรัฐบาลกลางหลายปีในการลดภาระ ในขณะเดียวกัน ภาคการศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั้งหมดใช้จ่ายประมาณ 27 พันล้านดอลลาร์ต่อปีในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐบาลกลาง โดย 10 พันล้านดอลลาร์นั้นใช้ไปกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยโดยตรง
นี่แตกต่างจากการบริหารจัดการทุนสนับสนุน ซึ่งเน้นที่วงจรชีวิตทางการเงินของรางวัล ทุนสนับสนุน การบริหารงานวิจัยมีความครอบคลุมมากกว่า รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนด การกำกับดูแล และระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนการอนุมัติโปรโตคอล การเปิดเผยข้อมูล การตรวจสอบ การกำกับดูแลข้อมูล และการประสานงานระหว่างทีมหลายทีมทั่วทั้งองค์กรวิจัย ในสถาบันหลายแห่ง งานดังกล่าวยังคงถูกเชื่อมโยงกันโดยความทรงจำขององค์กร อีเมล และสเปรดชีตที่ไม่มีใครไว้วางใจอย่างเต็มที่
นี่แตกต่างจากการบริหารจัดการทุนสนับสนุน ซึ่งเน้นที่วงจรชีวิตทางการเงินของรางวัล การบริหารงานวิจัยมีความครอบคลุมมากกว่า รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนด การกำกับดูแล และระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนการอนุมัติโปรโตคอล การเปิดเผยข้อมูล การตรวจสอบ การกำกับดูแลข้อมูล และการประสานงานระหว่างทีมหลายทีมทั่วทั้งองค์กรวิจัย ในสถาบันหลายแห่ง งานดังกล่าวยังคงถูกรวบรวมไว้ด้วยความทรงจำขององค์กร อีเมลที่ส่งต่อกันเป็นทอดๆ และสเปรดชีตที่ไม่มีใครไว้วางใจอย่างเต็มที่
วิธีที่ CU Anschutz แก้ไขปัญหานี้:มหาวิทยาลัยโคโลราโด วิทยาเขต CU Anschutzได้เปลี่ยนระบบเดิม 5 ระบบเป็น ClickUp สำหรับผู้ใช้กว่า 170 คนในทีมไอทีส่วนกลาง การรายงานด้วยมือลดลงเหลือศูนย์
แอนนา อเล็กซ์, ผู้อำนวยการฝ่ายบริการเทคโนโลยีวิทยาเขต:
ขวัญกำลังใจของทีมเพิ่มขึ้นเพราะผู้คนต้องการแก้ไขปัญหา ไม่ใช่สร้างตารางข้อมูล pivot
ขวัญกำลังใจของทีมเพิ่มขึ้นเพราะทุกคนต้องการแก้ไขปัญหา ไม่ใช่สร้างตารางข้อมูล pivot
นั่นคือโอกาสที่นี่ ไม่ใช่การแทนที่ระบบสถาบัน แต่เป็นการลดงานประสานงานด้วยมือที่เกิดขึ้นรอบ ๆ ระบบเหล่านั้น วิธีที่เร็วที่สุดในการทดสอบแบบจำลองนี้คือการสร้างระบบการบริหารงานวิจัยที่ทำงานได้ภายในแพลตฟอร์มการจัดการโครงการของคุณ
นั่นคือโอกาสที่นี่ ไม่ใช่การแทนที่ระบบสถาบัน แต่เป็นการลดงานประสานงานด้วยมือที่เกิดขึ้นรอบ ๆ ระบบเหล่านั้น วิธีที่เร็วที่สุดในการทดสอบแบบจำลองนี้คือการสร้างระบบการบริหารงานวิจัยที่ทำงานได้ภายในแพลตฟอร์มการจัดการโครงการของคุณ
คำแนะนำ: สร้างพื้นที่ทำงานสำหรับการบริหารงานวิจัยของคุณด้วย AI
คัดลอกข้อความนี้, วางลงในClickUp Brainเพื่อสร้างClickUp Super Agentของคุณเอง กรอกข้อมูลสถาบันของคุณ และคุณจะได้รับพื้นที่ทำงานการบริหารงานวิจัยที่สมบูรณ์พร้อมตัวติดตามโปรโตคอล ปฏิทินการปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎการทำงานอัตโนมัติ และเวิร์กโฟลว์ที่เกี่ยวข้อง
ผลลัพธ์ควรให้ร่างแรกของโครงสร้างการดำเนินงานของคุณอย่างแข็งแกร่ง ซึ่งรวมถึงลำดับชั้นของงาน, ตรรกะของกำหนดเวลา, และจุดตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด ทีมงานของคุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับประเภทของสถาบัน, คณะกรรมการตรวจสอบ, และข้อกำหนดของผู้สนับสนุนได้
ต้องการทดสอบโมเดลที่คล้ายกันในสำนักงานวิจัยของคุณเองหรือไม่? เริ่มต้นด้วยคำแนะนำการบริหารงานวิจัยด้านล่างนี้และปรับให้เหมาะสมกับสถาบันของคุณ!
ข้อความสำหรับป้อน:
→ พร้อมที่จะสร้างซูเปอร์เอเจนต์ด้านการบริหารงานวิจัยคนแรกของคุณหรือยัง?
เปิด ClickUp Brainและวางข้อความข้างต้นเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นที่ทำงานที่มีการติดตามโปรโตคอล, กำหนดการปฏิบัติตามข้อกำหนด, และกระบวนการทำงานเมื่อเกิดปัญหา. เริ่มใช้ฟรี.
เมื่อแบบแปลนตัวแทนของคุณถูกสร้างขึ้นแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการเปลี่ยนมันให้เป็นพื้นที่ทำงานที่สามารถใช้งานได้จริง ซึ่งสำนักงานวิจัยของคุณสามารถใช้ได้ทุกวัน
วิธีตั้งค่าใน ClickUp (4 ขั้นตอน)
ก่อนที่คุณจะตั้งค่าพื้นที่ของคุณ ให้รวบรวมข้อมูลที่ทีมของคุณใช้อยู่แล้วในการจัดการการดำเนินงานวิจัย ซึ่งโดยปกติจะรวมถึงรายการโปรโตคอลที่ใช้งานอยู่ การเป็นเจ้าของ PI วันที่หมดอายุ วงจรการเปิดเผยข้อมูล ตารางการตรวจสอบ ข้อกำหนดของผู้สนับสนุน บันทึกการฝึกอบรม และระบบใดๆ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันสำหรับการติดตาม IRB, IACUC, IBC หรือ COI การเริ่มต้นด้วยข้อมูลที่สะอาดจะทำให้การทำงานอัตโนมัติ แดชบอร์ด และกระบวนการทำงานแบบเอสคาเลชันมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
- สร้างโครงสร้างพื้นที่ทำงานของคุณ ตั้งค่าพื้นที่เฉพาะที่เรียกว่า การบริหารงานวิจัย เพิ่มโฟลเดอร์ห้าโฟลเดอร์เพื่อจัดระเบียบงานตลอดวงจรการบริหารงานวิจัย: การจัดการระเบียบวิธี สำหรับการตรวจสอบ IRB, IACUC, IBC และการควบคุมการส่งออก, การปฏิบัติตามกฎระเบียบและการเปิดเผยข้อมูล สำหรับการเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนและการปฏิบัติตามการฝึกอบรม, ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ สำหรับการตรวจสอบและการดำเนินการแก้ไข, ทรัพย์สินทางปัญญาและการประดิษฐ์ สำหรับการเปิดเผยข้อมูลและกิจกรรมการจดสิทธิบัตร, และ ทีมวิจัย สำหรับโครงการที่มีผู้วิจัยหลักหลายคน, การมอบหมายงานย่อย และการเปลี่ยนแปลงบุคลากร.
- กำหนดค่าฟิลด์แบบกำหนดเองในทุกงานวิจัย เพิ่มฟิลด์แบบกำหนดเองลงในเทมเพลตโปรโตคอลและงานตรวจสอบความสอดคล้องเพื่อให้ทีมของคุณสามารถติดตามข้อมูลหลักเดียวกันได้ทั่วทั้งกระบวนการทำงานวิจัย รวมถึงฟิลด์สำหรับหมายเลขโปรโตคอล, ผู้วิจัยหลัก, ประเภทการตรวจสอบ, หน่วยงานผู้สนับสนุน, สถานะการปฏิบัติตาม, วันหมดอายุ, ระดับความเสี่ยง, และทุนที่เกี่ยวข้อง โครงสร้างที่สอดคล้องกันนี้ทำให้แดชบอร์ด, ระบบอัตโนมัติ, และกระบวนการทำงานการแจ้งเตือนมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
- วางข้อความที่ต้องการใน ClickUp Brain เปิด ClickUp Brain ในพื้นที่ใหม่ของคุณและวางข้อความจากด้านบน กรอกตัวแปรของคุณ รวมถึงชื่อสถาบัน ประเภทของสถาบัน ค่าใช้จ่ายในการวิจัย จำนวนโปรโตคอลที่ใช้งาน ขนาดของทีมงาน และผู้สนับสนุนหลัก ใช้ผลลัพธ์ที่สร้างขึ้นเพื่อสร้างร่างแรกของระบบติดตามโปรโตคอล ปฏิทินการปฏิบัติตาม และตรรกะการทำงานอัตโนมัติ จากนั้นปรับปรุงให้เหมาะสมกับกระบวนการทำงานของสถาบันของคุณ
- ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติสำหรับการจัดการอย่างต่อเนื่อง สร้างการทำงานอัตโนมัติเพื่อให้งานบริหารงานวิจัยดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องติดตามด้วยตนเองตลอดเวลา ใช้กฎเพื่อกระตุ้นงานต่ออายุโปรโตคอล เปิดรอบการเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปี ยกระดับข้อค้นพบด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข สร้างงานรายงาน Bayh-Dole และทำเครื่องหมายการเปลี่ยนแปลงบุคลากรสำคัญที่ต้องแจ้งผู้สนับสนุน
จัดตั้งพื้นที่เฉพาะที่เรียกว่า การบริหารงานวิจัย เพิ่มโฟลเดอร์ห้าโฟลเดอร์เพื่อจัดระเบียบงานตลอดวงจรการบริหารงานวิจัย: การจัดการระเบียบวิธี สำหรับการตรวจสอบ IRB, IACUC, IBC และการควบคุมการส่งออก, การปฏิบัติตามกฎระเบียบและการเปิดเผยข้อมูล สำหรับการเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนและการปฏิบัติตามการฝึกอบรม, ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ สำหรับการตรวจสอบและการดำเนินการแก้ไข, ทรัพย์สินทางปัญญาและการประดิษฐ์ สำหรับการเปิดเผยข้อมูลและกิจกรรมการจดสิทธิบัตร, และ ทีมวิจัย สำหรับโครงการที่มีผู้วิจัยหลักหลายคน, การมอบหมายงานย่อย และการเปลี่ยนแปลงบุคลากร.
เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองลงในแม่แบบโปรโตคอลและงานด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคุณ เพื่อให้ทีมของคุณสามารถติดตามข้อมูลหลักเดียวกันได้ทั่วทั้งกระบวนการวิจัย รวมถึงฟิลด์สำหรับหมายเลขโปรโตคอล, นักวิจัยหลัก, ประเภทการตรวจสอบ, หน่วยงานผู้สนับสนุน, สถานะการปฏิบัติตามข้อกำหนด, วันหมดอายุ, ระดับความเสี่ยง และทุนที่เกี่ยวข้อง โครงสร้างที่สอดคล้องกันนี้จะช่วยให้แดชบอร์ด, ระบบอัตโนมัติ และกระบวนการส่งต่อการทำงานมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
เปิด ClickUp Brain ในพื้นที่ใหม่ของคุณและวางข้อความที่แจ้งไว้ด้านบน กรอกตัวแปรของคุณ รวมถึงชื่อสถาบัน ประเภทสถาบัน ค่าใช้จ่ายในการวิจัย จำนวนโปรโตคอลที่ใช้งานอยู่ ขนาดของพนักงาน และผู้สนับสนุนหลัก ใช้ผลลัพธ์ที่สร้างขึ้นเพื่อสร้างร่างแรกของระบบติดตามโปรโตคอล ปฏิทินการปฏิบัติตามข้อกำหนด และตรรกะการทำงานอัตโนมัติ จากนั้นปรับปรุงให้เหมาะสมกับกระบวนการทำงานของสถาบันของคุณ
สร้างระบบอัตโนมัติเพื่อให้งานบริหารการวิจัยดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องติดตามด้วยตนเองตลอดเวลา ใช้กฎเพื่อกระตุ้นงานต่ออายุโปรโตคอล เปิดรอบการเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปี ยกระดับปัญหาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข สร้างงานรายงาน Bayh-Dole และแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงบุคลากรสำคัญที่ต้องแจ้งผู้สนับสนุน
พร้อมที่จะเปลี่ยนกระบวนการทำงานเหล่านี้ให้เป็นระบบที่สามารถทำซ้ำได้หรือไม่? สร้างพื้นที่ทำงานสำหรับการบริหารจัดการงานวิจัยของคุณใน ClickUp
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เริ่มต้นด้วยสำนักงานหนึ่งแห่ง ประเภทโปรโตคอล หรือขั้นตอนการทำงานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบก่อน แล้วค่อยขยายระบบไปยังองค์กรวิจัยทั้งหมด การทดลองใช้ในวงจำกัดจะช่วยให้ทีมของคุณปรับปรุงโครงสร้าง กฎการทำงานอัตโนมัติ และสิทธิ์การเข้าถึงก่อนการขยายระบบ
แนะนำฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับงานบริหารการวิจัย
ฟิลด์เหล่านี้สร้างบันทึกการดำเนินงานที่สอดคล้องกันข้ามโปรโตคอล การเปิดเผยข้อมูล การตรวจสอบ และกระบวนการทำงานของทีมวิจัย ทำให้แดชบอร์ดและการทำงานอัตโนมัติมีประโยชน์มากขึ้น
|ภาคสนาม
|ประเภท
|วัตถุประสงค์
|หมายเลขระเบียบ
|ข้อความสั้น
|รหัสประจำตัว IRB, IACUC หรือ IBC
|หัวหน้าผู้วิจัย
|ผู้คน
|นักวิจัยหลัก
|ประเภทการรีวิว
|ดรอปดาวน์
|ยกเว้น, เร่งด่วน, เต็มคณะ, ไม่เกี่ยวข้อง
|หน่วยงานผู้สนับสนุน
|ดรอปดาวน์
|NSF, NIH, DOE, DOD, ED, มูลนิธิ, รัฐ, อื่นๆ
|สถานะการปฏิบัติตาม
|ดรอปดาวน์
|ปฏิบัติตาม, ต้องดำเนินการ, ล่าช้า, อยู่ระหว่างการพิจารณา
|วันหมดอายุ
|วันที่
|การหมดอายุของโปรโตคอลหรือข้อมูลรับรอง
|ระดับความเสี่ยง
|ดรอปดาวน์
|ต่ำ, ปานกลาง, สูง, วิกฤต
|ทุนที่เกี่ยวข้อง
|ความสัมพันธ์
|ลิงก์ไปยังงานทุนในเวิร์กสเปซทุน
📘 อ่านเพิ่มเติม:ดู ประเภทของฟิลด์ที่กำหนดเอง ทั้งหมดเพื่อตัดสินใจว่าฟิลด์ใดเหมาะสมที่สุดสำหรับกระบวนการทำงานของทุนของคุณ
ตัวอย่างระบบอัตโนมัติหลักสำหรับการบริหารงานวิจัย
หลังจากที่คุณตั้งค่าฟิลด์ที่กำหนดเองเรียบร้อยแล้ว ให้สร้างระบบอัตโนมัติที่ช่วยติดตามกำหนดเวลา การต่ออายุ และขั้นตอนการทำงานเมื่อมีการยกระดับปัญหา โดยไม่ต้องติดตามด้วยตนเองซ้ำๆ
|เมื่อ…
|จากนั้น...
|โปรโตคอลจะหมดอายุในอีก 90 วัน
|สร้างงานตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและมอบหมายให้กับ PI และผู้ประสานงานด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด
|กำหนดเส้นตายการเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนมาถึงเมื่อเริ่มต้นปีงบประมาณ
|สร้างงานการเปิดเผยข้อมูลสำหรับผู้วิจัยหลัก (PI) ที่กำลังดำเนินการทั้งหมด และกำหนดเส้นตายภายใน 30 วัน
|การค้นพบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการไม่ได้รับการแก้ไขภายใน 30 วัน
|ยกระดับปัญหา แจ้งหัวหน้าแผนก และเปลี่ยนระดับความเสี่ยงเป็นสูง
|การเปิดเผยการประดิษฐ์ได้ยื่นในโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลกลาง
|สร้างงานรายงาน Bayh-Dole พร้อมกำหนดเส้นตายการแจ้งเตือนหน่วยงาน
|มีการยื่นการเปลี่ยนแปลงบุคลากรสำคัญ
|สร้างงานแจ้งเตือนผู้สนับสนุนและตรวจสอบการอัปเดตการจัดสรรความพยายาม
📘 อ่านเพิ่มเติม: เรียนรู้วิธีการทำงานของฟิลด์ที่กำหนดเองในกระบวนการอัตโนมัติ
สิ่งที่ตัวแทนครอบคลุมตลอดวงจรการบริหารงานวิจัย
ตัวแทน AI สำหรับการบริหารงานวิจัยไม่ใช่แชทบอทที่ตีความข้อบังคับของรัฐบาลกลาง แต่เป็นระบบที่ทำงานภายในพื้นที่ทำงานการจัดการโครงการของคุณและทำงานที่มีโครงสร้างและทำซ้ำได้ซึ่งสำนักงานวิจัยของคุณทำด้วยมือในปัจจุบัน: การติดตามการต่ออายุโปรโตคอล การตรวจสอบกำหนดเวลาการปฏิบัติตาม การประสานงานทีมที่มีผู้วิจัยหลายท่าน และการส่งต่อรายการที่ล่าช้า
|ระยะของวงจรชีวิต
|สิ่งที่ตัวแทนทำ
|สิ่งที่มันแทนที่
|การส่งโปรโตคอล
|สร้างโครงสร้างงานตามโปรโตคอลโดยคำนึงถึงข้อกำหนดเฉพาะของแต่ละหน่วยงาน ติดตามสถานะการตรวจสอบผ่านแต่ละขั้นตอนของคณะกรรมการ และจัดการรอบการแก้ไขปรับปรุง
|การติดตามการส่งผ่านอีเมลและกระดานสถานะในรูปแบบสเปรดชีต
|การตรวจสอบการปฏิบัติตาม
|จัดการรอบการเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน (COI) การปฏิบัติตามการฝึกอบรม (CITI, RCR) และการตรวจสอบการควบคุมการส่งออก พร้อมการติดตามกำหนดเวลาโดยอัตโนมัติ
|การตรวจสอบสเปรดชีตรายปีและการส่งอีเมลแจ้งเตือนด้วยตนเอง
|ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
|กำหนดตารางการตรวจสอบตามประเภทห้องปฏิบัติการและความถี่ ติดตามผลการตรวจสอบผ่านกระบวนการทำงานแก้ไขปัญหา ยกระดับปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข
|แบบฟอร์มการตรวจสอบเอกสารและบันทึกการค้นหาในตู้เก็บเอกสาร
|การกำกับดูแลข้อมูล
|ติดตามแผนการจัดการข้อมูลตามข้อกำหนดของผู้ให้ทุน, ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนการจัดการข้อมูล (DMP) สำหรับโครงการที่กำลังดำเนินการ, จัดการการเก็บรักษาข้อมูลสำหรับโครงการที่ปิดแล้ว
|เอกสาร DMP ที่ยื่นเมื่อเริ่มต้นการให้รางวัลและไม่เคยถูกทบทวนอีก
|การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
|ติดตามการเปิดเผยสิ่งประดิษฐ์ผ่านการประเมินความสามารถในการจดสิทธิบัตรและการให้สิทธิอนุญาต, รับประกันการปฏิบัติตามกฎหมาย Bayh-Dole สำหรับสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับทุนจากรัฐบาลกลาง
|การติดตามการเปิดเผยข้อมูลแบบตอบสนองหลังจากการสอบถามของสำนักงานถ่ายทอดเทคโนโลยี
|การประสานงานในทีม
|จัดการเป้าหมายหลักของโครงการที่มีผู้วิจัยหลักหลายคน (multi-PI), การติดตามผลของทุนย่อย, การเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่ต้องแจ้งผู้สนับสนุน, และกำหนดการประชุมทีมวิจัย
|ข้อความอีเมลที่ขาดตอนและสเปรดชีตที่จัดการโดย PI
อยากเห็นการทำงานของ Super Agents ในสภาพแวดล้อม ClickUp จริงหรือไม่? ชมการสาธิตด้านล่างเพื่อดูว่าเวิร์กโฟลว์ งาน และการทำงานอัตโนมัติที่สร้างโดย AI ทำงานร่วมกันอย่างไรในทางปฏิบัติ
ความแตกต่างสำหรับประเภทสถาบันที่แตกต่างกัน
ข้อความข้างต้นนี้สามารถใช้ได้กับสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งที่ใช้ ClickUp ปรับข้อความให้เหมาะสมกับสถาบันของคุณ:
|ประเภทสถาบัน
|การปรับเปลี่ยนที่สำคัญ
|มหาวิทยาลัยวิจัยระดับ R1 (มีโปรโตคอลที่ใช้งานอยู่มากกว่า 1,000 รายการ)
|ใช้ข้อความทั้งหมดตามที่เป็นอยู่ เพิ่มแดชบอร์ดการปฏิบัติตามข้อกำหนดในระดับแผนก คาดว่าจะมีคณะกรรมการ IRB/IACUC/IBC ที่ใช้งานอยู่มากกว่า 15 คณะ รวมการติดตามการควบคุมการส่งออกและการติดตามข้อมูล CUI เชื่อมโยงกับกระบวนการทำงานการจัดการทุน
|มหาวิทยาลัยกลุ่ม R2 (มีโปรโตคอลที่ใช้งานอยู่ 200–500 รายการ)
|ให้ง่ายต่อการติดตามของ IRB และ IACUC (ลบ IBC และการควบคุมการส่งออกหากไม่เกี่ยวข้อง) ลดระดับการส่งต่อปัญหาให้เหลือเพียงระดับเดียว รวมเอกสารความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและการปฏิบัติตามข้อกำหนดไว้ในโฟลเดอร์เดียว
|สถาบันที่เน้นการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นหลัก (20–100 โปรโตคอลที่ใช้งานอยู่)
|เน้น IRB สำหรับโครงการวิจัยระดับปริญญาตรี. ให้การเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน (COI) เป็นเพียงการเปิดเผยประจำปีของคณาจารย์เท่านั้น. เพิ่มแบบตรวจสอบการให้คำปรึกษาแก่นักวิจัยนักศึกษา. ยกเลิกการตรวจสอบการให้ทุนต่อ (subaward monitoring) ยกเว้นกรณีที่มีการร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก.
|วิทยาลัยชุมชน (5–20 โปรโตคอลที่ใช้งานอยู่)
|เน้นการทบทวนที่ได้รับการยกเว้นจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย (IRB) สำหรับการวิจัยในชั้นเรียน. ให้การฝึกอบรมการปฏิบัติตามข้อกำหนดง่ายขึ้น (CITI). ยกเลิกการติดตามทรัพย์สินทางปัญญา/การประดิษฐ์. เพิ่มการประสานงานการวิจัยแบบมีส่วนร่วมของชุมชน.
|โรงเรียนอาชีวศึกษา/สายอาชีพ (กิจกรรมการวิจัยน้อยที่สุด)
|มุ่งเน้นการปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้ข้อมูลและการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากอุตสาหกรรม แทนที่ IRB/IACUC ด้วยการติดตามการรับรองจากอุตสาหกรรม เพิ่มกระบวนการทำงานสำหรับการปกป้องข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์สำหรับความร่วมมือกับองค์กร
บริหารจัดการงานวิจัยในที่เดียว
การบริหารจัดการงานวิจัยไม่ได้ล้มเหลวเพราะสถาบันขาดระบบ แต่ล้มเหลวเมื่องานสำคัญถูกกระจายไปอยู่ในระบบต่างๆ มากเกินไป ด้วย ClickUp Brain, Custom Fields และ Automations ทีมงานของคุณสามารถเปลี่ยนการติดตามโปรโตคอล การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด การเปิดเผยข้อมูล การตรวจสอบ และการประสานงานระหว่างหลายทีม ให้กลายเป็นระบบปฏิบัติการที่สามารถทำซ้ำได้เพียงระบบเดียว
แทนที่จะพึ่งพาความจำ อีเมลที่สับสน และเครื่องมือที่แยกจากกัน สำนักงานของคุณจะได้รับพื้นที่ทำงานร่วมกันที่ช่วยให้ทุกคนเห็นกำหนดส่งได้เร็วขึ้น ดำเนินการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และทำงานสอดคล้องกันตลอดวงจรการวิจัยทั้งหมด เริ่มต้นด้วยคำแนะนำด้านบน ปรับให้เหมาะกับสถาบันของคุณ และสร้างระบบที่ทีมของคุณสามารถดำเนินงานได้อย่างมั่นใจทุกวัน
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการบริหารงานวิจัยโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์
ใช่ ตัวแทนไม่ได้แปลความหมายของระเบียบข้อบังคับ แต่จะบังคับใช้ขั้นตอนการทำงานเฉพาะของแต่ละหน่วยงาน NIH, NSF, DOE และ DOD มีเกณฑ์การเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน (COI) ระยะเวลาการรายงาน และข้อกำหนดการจัดการข้อมูลที่แตกต่างกัน ระบบจะสร้างเส้นทางการปฏิบัติตามข้อกำหนดแยกต่างหากสำหรับแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้ทีมของคุณปฏิบัติตามรายการตรวจสอบที่ถูกต้องสำหรับแต่ละรางวัลโดยไม่ต้องจำว่ากฎใดใช้บังคับ
ไม่ ระบบเช่น IRBManager, Cayuse IRB, และ iRIS เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการส่งเอกสารและการตรวจสอบ ระบบ ClickUp agent เป็นชั้นปฏิบัติการที่ติดตามสถานะของโปรโตคอล จัดการกำหนดเวลาการต่ออายุ ประสานงานระหว่างสำนักงานวิจัยกับผู้อำนวยการวิจัย (PIs) และตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรหลุดรอดไปในช่วงระหว่างรอบการส่งเอกสาร ระบบเหล่านี้มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันและทำงานได้ดีที่สุดเมื่อทำงานร่วมกัน
ClickUpได้รับการรับรองมาตรฐาน SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 และ ISO 42001และรองรับSSO, การอนุญาตตามบทบาท และการเข้ารหัสทั้งขณะเก็บและขณะส่งข้อมูล การอนุญาตในระดับโปรโตคอลช่วยให้ PI เห็นเฉพาะสิ่งที่ตนเองส่งเท่านั้นไม่มีข้อมูลใดถูกนำไปใช้ฝึกฝนโมเดล AI สำหรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล (CUI) หรือข้อมูลที่ต้องควบคุมการส่งออก กรุณาปรึกษาฝ่ายความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศของคุณเพื่อกำหนดค่าเพิ่มเติม
การจัดการทุนมุ่งเน้นที่วงจรชีวิตทางการเงิน: งบประมาณ, อัตราการใช้จ่าย, การรายงานความพยายาม, และการปิดโครงการ การบริหารงานวิจัยครอบคลุมโครงสร้างพื้นฐานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการดำเนินงานที่กว้างขึ้น: ระเบียบวิธี, COI, ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ, การกำกับดูแลข้อมูล, และทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันส่วนใหญ่ต้องการทั้งสองอย่าง และมีการใช้ข้อมูลร่วมกัน (เช่น ระเบียบวิธีเชื่อมโยงกับทุน, การเปิดเผย COI อ้างถึงแหล่งทุน) แต่ให้บริการหน่วยงานและกระบวนการทำงานที่แตกต่างกัน
แน่นอน สถาบันขนาดเล็กมักจะมีบุคคลเพียงคนเดียวที่รับผิดชอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการวิจัยทั้งหมด ตัวแทนจึงมีคุณค่าอย่างยิ่งในกรณีเช่นนี้ เพราะช่วยสร้างโครงสร้างและเตือนความจำในสิ่งที่สำนักงานที่มีบุคลากรครบครันจะทำได้ มันเปลี่ยนการทำงานของคนคนเดียวให้กลายเป็นระบบที่ไม่ขึ้นอยู่กับหน่วยความจำ