วิธีการจัดการทุนสนับสนุนโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์

7 มีนาคม 2569

มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาบริหารเงินทุนวิจัยมูลค่า 117.7 พันล้านดอลลาร์ ผู้บริหารทุนวิจัยยังคงใช้เวลา 36% ไปกับการติดตามงานด้านธุรการเพียงอย่างเดียว ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นภายในแพลตฟอร์มการจัดการโครงการสามารถทำให้การติดตามงบประมาณ, กำหนดเส้นตายการปฏิบัติตามข้อกำหนด, การรายงานความพยายาม, และรายการตรวจสอบการปิดโครงการเป็นอัตโนมัติ ลดชั่วโมงการทำงานด้านธุรการลงได้มากกว่า 60%

ด้านล่างนี้คือข้อความสำหรับสั่งงาน AI ที่พร้อมใช้งาน ซึ่งคุณสามารถคัดลอกไปวางในClickUpเพื่อสร้าง Workspace สำหรับติดตามการขอรับทุนอย่างครบถ้วนได้ภายในไม่กี่นาที แต่ก่อนอื่น ควรทำความเข้าใจกับปัญหาคอขวดในการดำเนินงานที่ระบบประเภทนี้ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไข สำหรับสำนักงานที่ดูแลโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนส่วนใหญ่ ปัญหาไม่ได้อยู่ที่การขาดแคลนเครื่องมือ แต่เป็นงานประสานงานที่ต้องทำด้วยมือซึ่งกระจายอยู่ในสเปรดชีต อีเมล ระบบ ERP และปฏิทินการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ

ผู้ที่ควรใช้การตั้งค่าการจัดการทุนนี้: การตั้งค่านี้ออกแบบมาสำหรับสำนักงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุน, ผู้ดูแลการวิจัย, นักบัญชีทุน, ผู้ประสานงานด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด, และทีมก่อนหรือหลังการได้รับทุนที่จัดการพอร์ตโฟลิโอที่ได้รับทุนที่ซับซ้อนจากผู้สนับสนุนหลายราย

มันมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับสถาบันที่มีระบบบันทึกข้อมูลทางการเงินหรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดอยู่แล้ว แต่ยังต้องพึ่งพาการประสานงานด้วยตนเองในการจัดการกำหนดเวลา การรายงาน และการดำเนินงานของโครงการในแต่ละวัน

ปัญหา: ระบบ OSP ของคุณใช้เวลามากเกินไปในการจัดการสเปรดชีตมากกว่าการสนับสนุนงานวิจัย

หากคุณบริหารสำนักงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุน คุณคงทราบในส่วนนี้อยู่แล้ว ทีมงานของคุณต้องจัดการกับรางวัลที่ใช้งานอยู่หลายร้อย (บางครั้งอาจถึงหลักพัน) แต่ละรางวัลมีกฎของผู้ให้ทุนภายใต้2 CFR 200 ของตัวเอง มีรอบการรายงานของตัวเอง และมีกำหนดเส้นตายการปฏิบัติตามของตัวเอง ทั้งหมดนี้ต้องติดตามผ่าน Banner, อีเมล, สเปรดชีต และ Cayuse ซึ่งอาจใช้ร่วมกันในรูปแบบต่าง ๆ

ผลลัพธ์ที่คาดการณ์ได้คือ: การพลาดกำหนดเวลาการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ปรากฏในการตรวจสอบบัญชีเดียว การเร่งรีบจัดทำรายงานในนาทีสุดท้ายทุกไตรมาส นักวิจัยหลักที่ไม่สามารถดูข้อมูลงบประมาณของตนเองได้โดยไม่ต้องส่งอีเมลถึงฝ่ายการเงิน และภาระงานด้านการบริหารที่องค์กรอย่าง COGR พยายามลดมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว

วิธีที่ CU Anschutz แก้ไขปัญหานี้:มหาวิทยาลัยโคโลราโด วิทยาเขต CU Anschutzได้เปลี่ยนระบบเก่า 5 ระบบเป็น ClickUp สำหรับผู้ใช้มากกว่า 170 คนในทีม IT ที่รวมศูนย์ การรายงานด้วยมือลดลงเหลือศูนย์

แอนนา อเล็กซ์, ผู้อำนวยการฝ่ายบริการเทคโนโลยีวิทยาเขต:

ขวัญกำลังใจของทีมเพิ่มขึ้นเพราะผู้คนต้องการแก้ไขปัญหา ไม่ใช่สร้างตารางข้อมูล pivot

นั่นคือโอกาสที่นี่ ไม่ใช่การแทนที่ระบบสถาบัน แต่เป็นการกำจัดงานประสานงานแบบแมนนวลที่เกิดขึ้นรอบๆ ระบบเหล่านั้น วิธีที่เร็วที่สุดในการทดสอบแบบจำลองนี้คือการสร้างระบบการจัดการเงินทุนที่ทำงานได้ภายในแพลตฟอร์มการจัดการโครงการของคุณ

คำแนะนำ: สร้างพื้นที่ทำงานติดตามทุนสนับสนุนด้วย AI

คัดลอกข้อความนี้, วางลงในClickUp Brainเพื่อสร้างClickUp Super Agent ของคุณเอง, กรอกข้อมูลของสถาบันของคุณ, และคุณจะได้รับ Workspace สำหรับติดตามการให้ทุนที่สมบูรณ์พร้อมตารางงบประมาณ, ปฏิทินการปฏิบัติตามข้อกำหนด, กฎการทำงานอัตโนมัติ, และกระบวนการปิดการให้ทุน

ผลลัพธ์ควรให้ร่างแรกของโครงสร้างการดำเนินงานของคุณที่แข็งแกร่ง รวมถึงลำดับชั้นของงาน ตรรกะการทำงานอัตโนมัติ และจุดตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด จากนั้นทีมของคุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับผู้สนับสนุน ระยะเวลาการรายงาน และกระบวนการอนุมัติภายในของคุณ

ผู้เชี่ยวชาญการจัดการทุน
ผู้ช่วยการจัดการเงินทุน

ข้อความสำหรับป้อน:

พร้อมที่จะสร้าง Super Agent ในการจัดการทุนสนับสนุนครั้งแรกของคุณหรือยัง?

เปิด ClickUp Brainและวางข้อความข้างต้นเพื่อสร้าง Super Agent แบบกำหนดเองสำหรับ Workspace ของคุณ

เมื่อแบบแปลนตัวแทนของคุณถูกสร้างขึ้นแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการเปลี่ยนมันให้เป็นพื้นที่ทำงานที่สามารถใช้งานได้จริง ซึ่ง OSP ของคุณสามารถดำเนินการได้ทุกวัน

วิธีตั้งค่าใน ClickUp (4 ขั้นตอน)

ก่อนที่คุณจะตั้งค่าพื้นที่ของคุณ ให้รวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่ทีมของคุณใช้อยู่แล้วในการจัดการรางวัล ซึ่งโดยปกติจะรวมถึงรายชื่อทุนที่ใช้งานอยู่ กำหนดเส้นตายของผู้สนับสนุน วันที่สิ้นสุดทุน ความเป็นเจ้าของของผู้วิจัยหลัก กำหนดการปฏิบัติตามข้อกำหนด แหล่งงบประมาณปัจจุบัน และข้อกำหนดในการปิดโครงการ การเริ่มต้นด้วยข้อมูลที่สะอาดจะช่วยให้ระบบอัตโนมัติ แดชบอร์ด และสัญญาณเตือนความเสี่ยงมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น

  1. สร้างโครงสร้างพื้นที่ทำงานของคุณ จัดตั้งพื้นที่เฉพาะที่เรียกว่า "การวิจัยและโครงการที่ได้รับการสนับสนุน" พร้อมโฟลเดอร์สี่โฟลเดอร์ (หรือเริ่มต้นด้วยเทมเพลตการติดตามทุนและปรับแต่งจากตรงนั้น):แหล่งทุนที่ขอรับการสนับสนุน: แสดงรายการโอกาสการขอรับทุน ข้อเสนอที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ที่ส่งแล้ว/อยู่ระหว่างพิจารณา และที่ถูกปฏิเสธ รางวัลที่ได้รับ: แสดงรายการรางวัลที่ได้รับจัดเรียงตามประเภทผู้ให้ทุน (รัฐบาลกลาง รัฐ มูลนิธิ อุตสาหกรรม) การปฏิบัติตามข้อกำหนดและการรายงาน: แสดงรายการสำหรับการรายงานความก้าวหน้า การต่ออายุ IRB/IACUC รายงานความคืบหน้า และการเตรียมการตรวจสอบ การปิดโครงการ: แสดงรายการทุนที่จะปิดในไตรมาสนี้ และทุนที่ปิดแล้วหรือเก็บถาวร
  2. กำหนดค่าฟิลด์แบบกำหนดเองในทุกงานทุน เพิ่มฟิลด์แบบกำหนดเองในทุกงานทุนเพื่อให้ทีมของคุณสามารถติดตามข้อมูลหลักเดียวกันได้ทั่วทั้งรางวัล รวมถึงฟิลด์สำหรับการระบุทุน ผู้ให้ทุน จำนวนเงินที่ได้รับ ความเป็นเจ้าของ PI อัตราการใช้เงิน ระดับความเสี่ยง และกำหนดเวลาของผู้สนับสนุนหรือภายใน โครงสร้างมาตรฐานนี้ทำให้การทำงานอัตโนมัติ แดชบอร์ด และการติดตามความเสี่ยงมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
  3. วางข้อความที่ต้องการใน ClickUp Brain เปิด ClickUp Brain ในพื้นที่ใหม่ของคุณแล้ววางข้อความที่ต้องการ กรอกข้อมูลตัวแปรของคุณ รวมถึงชื่อสถาบัน ประเภทสถาบัน ผู้สนับสนุน จำนวนพนักงาน และจำนวนทุนที่ใช้งานอยู่ ใช้ผลลัพธ์ที่ได้เพื่อสร้างร่างแรกของโครงสร้างงาน การติดตามงบประมาณ ปฏิทินการปฏิบัติตามข้อกำหนดและตรรกะการทำงานอัตโนมัติ จากนั้นปรับปรุงให้เหมาะสมกับกระบวนการทำงานของทีมคุณ
  4. ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติสำหรับการจัดการอย่างต่อเนื่อง สร้างการทำงานอัตโนมัติเพื่อให้งานด้านทุนดำเนินไปโดยไม่ต้องติดตามด้วยตนเองตลอดเวลา ใช้กฎเพื่อกระตุ้นรายการตรวจสอบการปิดงาน, แจ้งเตือนการใช้จ่ายเกิน, ยกระดับงานรับรองความพยายามที่ล่าช้า, ส่งข้อเสนอที่ได้รับการอนุมัติไปยังขั้นตอนถัดไป, และสร้างงานรายงานความคืบหน้าก่อนถึงกำหนดเส้นตายของผู้สนับสนุน

จัดตั้งพื้นที่เฉพาะที่เรียกว่า "การวิจัยและโครงการที่ได้รับการสนับสนุน" พร้อมโฟลเดอร์สี่โฟลเดอร์ (หรือเริ่มต้นด้วยเทมเพลตการติดตามทุนและปรับแต่งจากที่นั่น):แหล่งทุนที่ขอรับการสนับสนุน: แสดงรายการโอกาสการขอรับทุน ข้อเสนอที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ที่ส่งแล้ว/อยู่ระหว่างพิจารณา และที่ถูกปฏิเสธ รางวัลที่ได้รับ: แสดงรายการรางวัลที่จัดเรียงตามประเภทผู้ให้ทุน (รัฐบาลกลาง รัฐ มูลนิธิ อุตสาหกรรม) การปฏิบัติตามข้อกำหนดและการรายงาน: แสดงรายการสำหรับการรายงานความพยายาม การต่ออายุ IRB/IACUC รายงานความคืบหน้า และการเตรียมการตรวจสอบ การปิดโครงการ: แสดงรายการทุนที่จะปิดในไตรมาสนี้ และทุนที่เก็บถาวร/ปิดแล้ว

รักษาพื้นที่ทำงานของคุณให้เป็นระเบียบ

เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองให้กับทุกงานของทุนเพื่อให้ทีมของคุณสามารถติดตามข้อมูลหลักเดียวกันได้ทั่วทั้งรางวัล รวมถึงฟิลด์สำหรับการระบุทุน ผู้ให้ทุน จำนวนเงินที่ได้รับ ความเป็นเจ้าของ PI อัตราการใช้เงิน ระดับความเสี่ยง และกำหนดเส้นตายของผู้สนับสนุนหรือภายใน โครงสร้างมาตรฐานนี้ทำให้การทำงานอัตโนมัติ แดชบอร์ด และการติดตามความเสี่ยงมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น

ปรับแต่งรายละเอียดที่คุณต้องการติดตามในตัวติดตามการสมัครสมาชิกของคุณด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUp

เปิด ClickUp Brain ในพื้นที่ใหม่ของคุณและวางข้อความคำสั่งลงไป กรอกข้อมูลตัวแปรของคุณ รวมถึงชื่อสถาบัน ประเภทสถาบัน ผู้สนับสนุน จำนวนพนักงาน และจำนวนทุนวิจัยที่ใช้งานอยู่ ใช้ผลลัพธ์ที่ได้มาสร้างร่างแรกของโครงสร้างงาน การติดตามงบประมาณ ปฏิทินการปฏิบัติตามข้อกำหนดและตรรกะการทำงานอัตโนมัติ จากนั้นปรับแต่งให้เหมาะสมกับกระบวนการทำงานของทีมคุณ

คำสั่งสมองระดับสูงสำหรับการจัดการ

สร้างระบบอัตโนมัติเพื่อให้งานด้านทุนดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องติดตามด้วยตนเองตลอดเวลา ใช้กฎเพื่อกระตุ้นรายการตรวจสอบการปิดงาน, แจ้งเตือนการใช้จ่ายเกิน, ยกระดับงานรับรองความพยายามที่ล่าช้า, ส่งข้อเสนอที่ได้รับการอนุมัติไปยังขั้นตอนถัดไป และสร้างงานรายงานความคืบหน้าก่อนถึงกำหนดเส้นตายของผู้สนับสนุน

ระบบอัตโนมัติในการบริหารจัดการทุน

พร้อมที่จะเปลี่ยนกระบวนการทำงานเหล่านี้ให้เป็นระบบที่สามารถทำซ้ำได้หรือไม่? สร้าง Workspace การจัดการทุนของคุณใน ClickUp.

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เริ่มต้นด้วยแผนกเดียว หมวดหมู่ที่ได้รับการสนับสนุน หรือประเภทรางวัลก่อน จากนั้นค่อยขยายระบบไปยังทั้งสถาบัน การทดลองใช้ระบบในวงจำกัดจะช่วยให้ทีมของคุณปรับปรุงโครงสร้างงาน กฎการทำงานอัตโนมัติ และสิทธิ์การเข้าถึงก่อนการขยายระบบ

ฟิลด์ที่กำหนดเองที่แนะนำสำหรับงานทุน

ฟิลด์เหล่านี้สร้างบันทึกการดำเนินงานที่สอดคล้องกันสำหรับทุกรางวัล และทำให้แดชบอร์ด ระบบอัตโนมัติ และสัญญาณเตือนความเสี่ยงของคุณมีประโยชน์มากยิ่งขึ้น

ภาคสนามประเภทวัตถุประสงค์
รหัสทุนข้อความสั้นหมายเลขติดตามภายในของมหาวิทยาลัย
ผู้ให้ทุนดรอปดาวน์NSF, NIH, DOE, DOD, ED, มูลนิธิ, รัฐ, อื่นๆ
จำนวนเงินรางวัลสกุลเงินมูลค่ารวมของรางวัล
ชื่อ PIผู้คนผู้วิจัยหลัก
อัตราการเผาผลาญจำนวน (%)ค่าใช้จ่ายรายเดือนเป็นเปอร์เซ็นต์ของงบประมาณทั้งหมด
ระดับความเสี่ยงดรอปดาวน์เขียว, เหลือง, แดง
กำหนดเส้นตายของผู้สนับสนุนวันที่กำหนดส่งภายนอก
กำหนดส่งภายในวันที่ตั้งค่าอัตโนมัติเป็นห้าวันทำการก่อนกำหนดเส้นตายของผู้สนับสนุน

📘 อ่านเพิ่มเติม:ดู ประเภทของฟิลด์ที่กำหนดเอง ทั้งหมดเพื่อตัดสินใจว่าฟิลด์ใดเหมาะสมที่สุดสำหรับกระบวนการทำงานของทุนของคุณ

ตัวอย่างระบบอัตโนมัติหลักสำหรับการบริหารจัดการทุนสนับสนุน

หลังจากที่คุณตั้งค่าฟิลด์ที่กำหนดเองเรียบร้อยแล้ว ให้สร้างระบบอัตโนมัติที่ช่วยติดตามกำหนดเวลา รายงาน และสถานะของเงินสนับสนุนให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องติดตามด้วยตนเองซ้ำๆ

เมื่อ…จากนั้น...
วันสิ้นสุดของทุนคือ 90 วันข้างหน้าสร้างรายการตรวจสอบการปิดบัญชีจากแม่แบบ
งานรับรองความพยายามไม่เสร็จสิ้นภายในกำหนดเวลาเปลี่ยนระดับความเสี่ยงเป็นสีเหลือง และแจ้งให้ PI และผู้ดูแลการให้ทุนทราบ
งานรับรองความพยายามไม่เสร็จสิ้นภายในกำหนดเวลายกระดับด้วยการแจ้งเตือนในวันที่ 7, วันที่ 14 และวันที่ 21
ทุกขั้นตอนของการตรวจสอบข้อเสนอได้รับการอนุมัติแล้วย้ายงานหลักไปยัง พร้อมส่ง และแจ้ง OSP
รายงานความคืบหน้าต้องส่งภายใน 45 วันสร้างงานรายงานและดึงข้อมูลหมุดหมายจากงานย่อย

📘 อ่านเพิ่มเติม: เรียนรู้วิธีการทำงานของฟิลด์ที่กำหนดเองในกระบวนการอัตโนมัติ

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อตั้งค่าขั้นตอนการทำงานของทุนสนับสนุนด้วย AI

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดคือการพยายามสร้างข้อยกเว้นและกรณีขอบทุกกรณีในวันแรก เริ่มต้นด้วยขั้นตอนการทำงานที่สามารถทำซ้ำได้ซึ่งสร้างภาระด้านการบริหารจัดการมากที่สุด เช่น การติดตามกำหนดเวลา การตรวจสอบงบประมาณ การรายงานความพยายาม และการเตรียมการปิดงาน

อีกหนึ่งข้อผิดพลาดที่พบบ่อยคือการนำ Workspace มาใช้แทน Banner, Workday, Cayuse หรือ Kuali แทนที่จะใช้เป็นชั้นปฏิบัติการที่อยู่บนระบบเหล่านั้น

เมื่อโครงสร้างและระบบอัตโนมัติถูกติดตั้งไว้แล้ว ข้อได้เปรียบที่ใหญ่ขึ้นก็ปรากฏชัดเจนขึ้น ตัวแทนไม่ได้เป็นเพียงการตั้งค่าอีกต่อไป แต่เริ่มให้การสนับสนุนการทำงานตลอดวงจรการให้ทุนทั้งหมด

สิ่งที่ตัวแทนครอบคลุมตลอดวงจรชีวิตของเงินสนับสนุน

ตัวแทน AI สำหรับการจัดการทุนทำงานได้ดีที่สุดในฐานะระบบปฏิบัติการภายในพื้นที่ทำงานการจัดการโครงการของคุณ มันจัดการงานที่มีโครงสร้างและทำซ้ำได้ซึ่งทีมของคุณกำลังจัดการด้วยมือในปัจจุบัน รวมถึงการสร้างงาน การทำเครื่องหมายกำหนดเวลา การยกระดับงานที่ล่าช้า และการติดตามงบประมาณ

ตัวแทน AI สำหรับการจัดการทุนทำงานได้ดีที่สุดในฐานะระบบปฏิบัติการภายในพื้นที่ทำงานการจัดการโครงการของคุณ มันจัดการงานที่มีโครงสร้างและทำซ้ำได้ซึ่งทีมของคุณกำลังจัดการด้วยมือในปัจจุบัน รวมถึงการสร้างงาน การทำเครื่องหมายกำหนดเวลา การยกระดับงานที่ล่าช้า และการติดตามงบประมาณ

คุณค่าที่ใหญ่ที่สุดปรากฏในส่วนของการบริหารจัดการทุนที่มีลักษณะซ้ำๆ มีกำหนดเวลาที่แน่นอน และขึ้นอยู่กับการส่งต่อข้อมูลอย่างต่อเนื่องระหว่างทีมต่างๆ

การค้นพบจับคู่โอกาสการระดมทุนใหม่ (Grants.gov, NSF, NIH) กับโปรไฟล์การวิจัยของคณาจารย์และแจ้งให้ PI ที่เกี่ยวข้องทราบการค้นหาฐานข้อมูลเงินทุนและการส่งอีเมลแบบกระจายด้วยตนเอง
การพัฒนาข้อเสนอโครงสร้างงานข้อเสนอโครงงานที่มีส่วนเฉพาะสำหรับผู้ให้ทุน, กำหนดผู้ตรวจสอบ, บังคับใช้กำหนดเวลาภายในการติดตามกำหนดเวลาโดยใช้สเปรดชีตและการตรวจสอบโดยใช้อีเมล
การตั้งค่ารางวัลสร้างรายการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด งานย่อยสำหรับการติดตามงบประมาณ และปฏิทินรายงานโดยอัตโนมัติเมื่อได้รับเงินทุน2–3 สัปดาห์สำหรับการตั้งค่าด้วยตนเองต่อรางวัลใหม่
การติดตามงบประมาณสร้างร่างรายงานจากข้อมูลงาน สร้างรายการตรวจสอบการปิดงานล่วงหน้า 90 วันก่อนวันสิ้นสุด จัดเก็บทุนที่เสร็จสิ้นแล้วการกระทบยอดด้วยมือรายไตรมาสกับระบบ ERP
การปฏิบัติตามจัดการการรับรองความพยายาม, การต่ออายุ IRB/IACUC, กำหนดเวลาส่งรายงานความก้าวหน้า, และการติดตามผลของรางวัลย่อยพร้อมเส้นทางการรายงานปัญหาความรู้ประจำกลุ่ม, โน้ตติดผนัง, และการแจ้งเตือนในปฏิทิน
การรายงานและการปิดงานสร้างร่างรายงานจากข้อมูลงาน สร้างรายการตรวจสอบการปิดงานล่วงหน้า 90 วันก่อนวันสิ้นสุด และจัดเก็บทุนที่เสร็จสิ้นแล้วเข้าคลังการเตรียมรายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและการปิดงานอย่างเร่งรีบ

ไม่เหมือนกับเครื่องมือ AI ทั่วไป นี่คือClickUp Super Agentที่ทำงานภายใน Workspace เดียวกันกับที่ทีมของคุณจัดการงานอยู่แล้ว ทุกการดำเนินการเกิดขึ้นในที่ที่ทุกคนทำงานอยู่แล้ว ไม่มีการเข้าสู่ระบบเพิ่มเติม ไม่มีระบบแยกที่ต้องตรวจสอบ

ตัวอย่าง: หากรางวัลจาก NIH มีระยะเวลา 90 วันนับจากวันสิ้นสุด ตัวแทนสามารถสร้างรายการตรวจสอบการปิดโครงการโดยอัตโนมัติ แจ้งเตือนการรับรองความพยายามที่เกินกำหนด แจ้งเตือนผู้ดูแลโครงการหากอัตราการเบิกจ่ายไม่ตรงตามแผน และแจ้งเตือน PI เกี่ยวกับข้อกำหนดการรายงานขั้นสุดท้ายที่กำลังจะมาถึง

อยากเห็นการทำงานของ Super Agents ในสภาพแวดล้อม ClickUp จริงหรือไม่? ชมการสาธิตด้านล่างเพื่อดูว่าเวิร์กโฟลว์ งาน และการทำงานอัตโนมัติที่สร้างโดย AI ทำงานร่วมกันอย่างไรในทางปฏิบัติ

ความแตกต่างสำหรับประเภทสถาบันที่แตกต่างกัน

ข้อความข้างต้นนี้สามารถใช้ได้กับสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งที่ใช้ ClickUp ปรับข้อความนี้ให้เหมาะสมกับสถาบันของคุณ:

ประเภทสถาบันการปรับเปลี่ยนที่สำคัญ
มหาวิทยาลัยวิจัยระดับ R1 (ทุนวิจัยที่ยังดำเนินการอยู่มากกว่า 500 ทุน)ใช้ข้อความทั้งหมดตามที่เป็นอยู่ เพิ่มแดชบอร์ดสรุปในระดับแผนก เพิ่มการติดตามผลรางวัลย่อยสำหรับรางวัลที่มีหลายสถาบัน คาดว่าจะมีผู้ให้ทุนที่ใช้งานอยู่ 15–25 ราย
มหาวิทยาลัยกลุ่ม R2 (ทุนที่ยังดำเนินการอยู่ 100–500 ทุน)ลดการให้คะแนนความเสี่ยงให้เหลือเพียงสองระดับ (เป็นไปตามแผน / ต้องการความสนใจ) ลดระดับการยกระดับปัญหาลงหนึ่งระดับ ให้การติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดมุ่งเน้นไปที่ผู้ให้ทุนหลัก 3 รายของคุณ
สถาบันอุดมศึกษาเป็นหลัก (ทุนที่ดำเนินการอยู่ 10–50 ทุน)ลบส่วนการติดตามผลผู้รับทุนย่อยออก. ให้การติดตามความพยายามง่ายขึ้นโดยให้เป็นการรับรองรายปีเพียงอย่างเดียว. เพิ่มรายการตรวจสอบการให้คำปรึกษาแก่ผู้รับทุนใหม่สำหรับผู้รับทุนครั้งแรก.
วิทยาลัยชุมชน (ทุนที่ใช้งานอยู่ 5–20 ทุน)เน้นการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ Title III/Title V และ Perkins V แทนที่รายการที่เกี่ยวข้องกับ NSF/NIH ด้วยข้อกำหนดการรายงานของกระทรวงศึกษาธิการ ปรับปรุงหมวดหมู่ของงบประมาณให้เรียบง่ายขึ้น
โรงเรียนอาชีวศึกษา/โรงเรียนอาชีพ (1–10 ทุนที่ใช้งานอยู่)มุ่งเน้นไปที่ DOL/WIOA และทุนสนับสนุนแรงงานของรัฐ แทนที่หมวดงบประมาณ 2 CFR 200 ด้วยรายการเฉพาะของผู้ให้ทุน เพิ่มการติดตามอัตราการบรรจุงานและอัตราการสำเร็จเป็นผลลัพธ์ที่ส่งมอบ

บริหารจัดการการให้ทุนในที่เดียว

ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถาบันประเภทใด เป้าหมายก็เหมือนกัน: ลดการส่งต่อข้อมูลด้วยมือให้น้อยลง เพิ่มความชัดเจนในการมองเห็น และลดเวลาที่ใช้ในการไล่ตามกำหนดเวลาผ่านเครื่องมือที่แยกจากกัน ด้วย ClickUp Brain, ฟิลด์ที่กำหนดเอง และระบบอัตโนมัติ ทีมงานของคุณสามารถเปลี่ยนการติดตามทุนให้กลายเป็นระบบที่สามารถทำซ้ำได้สำหรับการจัดการงบประมาณ การปฏิบัติตามข้อกำหนด การรายงาน และงานปิดโครงการในที่เดียว

เริ่มต้นด้วยคำแนะนำข้างต้น ปรับให้เหมาะกับพอร์ตโฟลิโอของทุนของคุณ และเปลี่ยนการติดตามทุนให้กลายเป็นระบบที่สามารถทำซ้ำได้ซึ่งทีมของคุณสามารถพึ่งพาได้เริ่มต้นฟรีกับ ClickUp

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการจัดการทุนสนับสนุนโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์

ใช่ ตัวแทน AI ไม่ได้มาแทนที่การตัดสินใจด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ แต่เป็นตัวช่วยในการบังคับใช้ขั้นตอนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ตัวแทนจะสร้างรายการตรวจสอบตาม 2 CFR 200 และใช้กฎเฉพาะของผู้ให้ทุน (เช่น NSF, NIH, DOE ซึ่งแต่ละแห่งมีข้อกำหนดที่แตกต่างกัน) พร้อมทั้งแจ้งเตือนหรือเลื่อนกำหนดส่งโดยอัตโนมัติ ผู้ดูแลโครงการยังคงเป็นผู้ตัดสินใจด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ แต่ไม่จำเป็นต้องจดจำกำหนดเวลาทุกข้อหรือติดตามการรับรองต่าง ๆ ด้วยตนเองอีกต่อไป

พื้นที่ทำงานของตัวแทน AI ทำงานร่วมกับระบบบริหารการเงินและการวิจัยที่คุณมีอยู่แล้ว ข้อมูลงบประมาณจาก ERP ของคุณ (Banner, Workday, PeopleSoft) จะซิงค์เข้ากับฟิลด์ที่กำหนดเองในแต่ละงานของทุน ตัวแทนจะไม่แทนที่ระบบบันทึกข้อมูลของคุณ แต่จะกลายเป็นชั้นปฏิบัติการที่ทีมของคุณใช้ติดตามงาน กำหนดเวลา และความร่วมมือบนข้อมูลทางการเงินนั้น

ClickUpได้รับการรับรองมาตรฐาน SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 และ ISO 42001และรองรับSSO, การอนุญาตตามบทบาท และการเข้ารหัสทั้งขณะเก็บและขณะส่งข้อมูล การอนุญาตในระดับทุนวิจัยช่วยให้ PI เห็นเฉพาะทุนของตนเองเท่านั้นไม่มีข้อมูลใดถูกนำไปใช้ฝึกฝนโมเดล AI รายละเอียดทั้งหมดอยู่ในหน้าความปลอดภัย

ไม่ คำแนะนำนี้รวมถึงตัวแปรสำหรับประเภทสถาบันและปริมาณทุนที่ได้รับ วิทยาลัยชุมชนที่บริหารจัดการทุน Title III จำนวน 10 ทุนจะได้รับประโยชน์จากปฏิทินการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการอัตโนมัติกำหนดเส้นตายเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัย R1 ที่บริหารจัดการรางวัลของรัฐบาลกลางจำนวน 2,000 รายการ ระบบนี้สามารถปรับขนาดได้ตามพอร์ตโฟลิโอของคุณ

Cayuse และ Kuali เป็นระบบบริหารจัดการงานวิจัยที่สร้างขึ้นเพื่อการส่งเอกสารและการเก็บบันทึกข้อมูลเพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนด พวกมันเป็นระบบบันทึกข้อมูลหลัก ClickUp พร้อมตัวแทน AI เป็นชั้นปฏิบัติการที่ทีมของคุณจัดการงานประจำวัน ร่วมมือกันในข้อเสนอ ติดตามกำหนดเวลา และรับการแจ้งเตือน พวกมันมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันและทำงานได้ดีที่สุดเมื่อทำงานร่วมกัน