วิธีการจัดการทุนสนับสนุนโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์

มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาบริหารเงินทุนวิจัยมูลค่า 117.7 พันล้านดอลลาร์ ผู้บริหารทุนวิจัยยังคงใช้เวลา 36% ไปกับการติดตามงานด้านธุรการเพียงอย่างเดียว ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นภายในแพลตฟอร์มการจัดการโครงการสามารถทำให้การติดตามงบประมาณ, กำหนดเส้นตายการปฏิบัติตามข้อกำหนด, การรายงานความพยายาม, และรายการตรวจสอบการปิดโครงการเป็นอัตโนมัติ ลดชั่วโมงการทำงานด้านธุรการลงได้มากกว่า 60%
ด้านล่างนี้คือข้อความสำหรับสั่งงาน AI ที่พร้อมใช้งาน ซึ่งคุณสามารถคัดลอกไปวางในClickUpเพื่อสร้าง Workspace สำหรับติดตามการขอรับทุนอย่างครบถ้วนได้ภายในไม่กี่นาที แต่ก่อนอื่น ควรทำความเข้าใจกับปัญหาคอขวดในการดำเนินงานที่ระบบประเภทนี้ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไข สำหรับสำนักงานที่ดูแลโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนส่วนใหญ่ ปัญหาไม่ได้อยู่ที่การขาดแคลนเครื่องมือ แต่เป็นงานประสานงานที่ต้องทำด้วยมือซึ่งกระจายอยู่ในสเปรดชีต อีเมล ระบบ ERP และปฏิทินการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ
ผู้ที่ควรใช้การตั้งค่าการจัดการทุนนี้: การตั้งค่านี้ออกแบบมาสำหรับสำนักงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุน, ผู้ดูแลการวิจัย, นักบัญชีทุน, ผู้ประสานงานด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด, และทีมก่อนหรือหลังการได้รับทุนที่จัดการพอร์ตโฟลิโอที่ได้รับทุนที่ซับซ้อนจากผู้สนับสนุนหลายราย
มันมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับสถาบันที่มีระบบบันทึกข้อมูลทางการเงินหรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดอยู่แล้ว แต่ยังต้องพึ่งพาการประสานงานด้วยตนเองในการจัดการกำหนดเวลา การรายงาน และการดำเนินงานของโครงการในแต่ละวัน
ปัญหา: ระบบ OSP ของคุณใช้เวลามากเกินไปในการจัดการสเปรดชีตมากกว่าการสนับสนุนงานวิจัย
หากคุณบริหารสำนักงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุน คุณคงทราบในส่วนนี้อยู่แล้ว ทีมงานของคุณต้องจัดการกับรางวัลที่ใช้งานอยู่หลายร้อย (บางครั้งอาจถึงหลักพัน) แต่ละรางวัลมีกฎของผู้ให้ทุนภายใต้2 CFR 200 ของตัวเอง มีรอบการรายงานของตัวเอง และมีกำหนดเส้นตายการปฏิบัติตามของตัวเอง ทั้งหมดนี้ต้องติดตามผ่าน Banner, อีเมล, สเปรดชีต และ Cayuse ซึ่งอาจใช้ร่วมกันในรูปแบบต่าง ๆ
ผลลัพธ์ที่คาดการณ์ได้คือ: การพลาดกำหนดเวลาการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ปรากฏในการตรวจสอบบัญชีเดียว การเร่งรีบจัดทำรายงานในนาทีสุดท้ายทุกไตรมาส นักวิจัยหลักที่ไม่สามารถดูข้อมูลงบประมาณของตนเองได้โดยไม่ต้องส่งอีเมลถึงฝ่ายการเงิน และภาระงานด้านการบริหารที่องค์กรอย่าง COGR พยายามลดมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว
วิธีที่ CU Anschutz แก้ไขปัญหานี้:มหาวิทยาลัยโคโลราโด วิทยาเขต CU Anschutzได้เปลี่ยนระบบเก่า 5 ระบบเป็น ClickUp สำหรับผู้ใช้มากกว่า 170 คนในทีม IT ที่รวมศูนย์ การรายงานด้วยมือลดลงเหลือศูนย์
แอนนา อเล็กซ์, ผู้อำนวยการฝ่ายบริการเทคโนโลยีวิทยาเขต:
ขวัญกำลังใจของทีมเพิ่มขึ้นเพราะผู้คนต้องการแก้ไขปัญหา ไม่ใช่สร้างตารางข้อมูล pivot
นั่นคือโอกาสที่นี่ ไม่ใช่การแทนที่ระบบสถาบัน แต่เป็นการกำจัดงานประสานงานแบบแมนนวลที่เกิดขึ้นรอบๆ ระบบเหล่านั้น วิธีที่เร็วที่สุดในการทดสอบแบบจำลองนี้คือการสร้างระบบการจัดการเงินทุนที่ทำงานได้ภายในแพลตฟอร์มการจัดการโครงการของคุณ
คำแนะนำ: สร้างพื้นที่ทำงานติดตามทุนสนับสนุนด้วย AI
คัดลอกข้อความนี้, วางลงในClickUp Brainเพื่อสร้างClickUp Super Agent ของคุณเอง, กรอกข้อมูลของสถาบันของคุณ, และคุณจะได้รับ Workspace สำหรับติดตามการให้ทุนที่สมบูรณ์พร้อมตารางงบประมาณ, ปฏิทินการปฏิบัติตามข้อกำหนด, กฎการทำงานอัตโนมัติ, และกระบวนการปิดการให้ทุน
ผลลัพธ์ควรให้ร่างแรกของโครงสร้างการดำเนินงานของคุณที่แข็งแกร่ง รวมถึงลำดับชั้นของงาน ตรรกะการทำงานอัตโนมัติ และจุดตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด จากนั้นทีมของคุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับผู้สนับสนุน ระยะเวลาการรายงาน และกระบวนการอนุมัติภายในของคุณ
ข้อความสำหรับป้อน:
→ พร้อมที่จะสร้าง Super Agent ในการจัดการทุนสนับสนุนครั้งแรกของคุณหรือยัง?
เปิด ClickUp Brainและวางข้อความข้างต้นเพื่อสร้าง Super Agent แบบกำหนดเองสำหรับ Workspace ของคุณ
เมื่อแบบแปลนตัวแทนของคุณถูกสร้างขึ้นแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการเปลี่ยนมันให้เป็นพื้นที่ทำงานที่สามารถใช้งานได้จริง ซึ่ง OSP ของคุณสามารถดำเนินการได้ทุกวัน
วิธีตั้งค่าใน ClickUp (4 ขั้นตอน)
ก่อนที่คุณจะตั้งค่าพื้นที่ของคุณ ให้รวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่ทีมของคุณใช้อยู่แล้วในการจัดการรางวัล ซึ่งโดยปกติจะรวมถึงรายชื่อทุนที่ใช้งานอยู่ กำหนดเส้นตายของผู้สนับสนุน วันที่สิ้นสุดทุน ความเป็นเจ้าของของผู้วิจัยหลัก กำหนดการปฏิบัติตามข้อกำหนด แหล่งงบประมาณปัจจุบัน และข้อกำหนดในการปิดโครงการ การเริ่มต้นด้วยข้อมูลที่สะอาดจะช่วยให้ระบบอัตโนมัติ แดชบอร์ด และสัญญาณเตือนความเสี่ยงมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
- สร้างโครงสร้างพื้นที่ทำงานของคุณ จัดตั้งพื้นที่เฉพาะที่เรียกว่า "การวิจัยและโครงการที่ได้รับการสนับสนุน" พร้อมโฟลเดอร์สี่โฟลเดอร์ (หรือเริ่มต้นด้วยเทมเพลตการติดตามทุนและปรับแต่งจากตรงนั้น):แหล่งทุนที่ขอรับการสนับสนุน: แสดงรายการโอกาสการขอรับทุน ข้อเสนอที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ที่ส่งแล้ว/อยู่ระหว่างพิจารณา และที่ถูกปฏิเสธ รางวัลที่ได้รับ: แสดงรายการรางวัลที่ได้รับจัดเรียงตามประเภทผู้ให้ทุน (รัฐบาลกลาง รัฐ มูลนิธิ อุตสาหกรรม) การปฏิบัติตามข้อกำหนดและการรายงาน: แสดงรายการสำหรับการรายงานความก้าวหน้า การต่ออายุ IRB/IACUC รายงานความคืบหน้า และการเตรียมการตรวจสอบ การปิดโครงการ: แสดงรายการทุนที่จะปิดในไตรมาสนี้ และทุนที่ปิดแล้วหรือเก็บถาวร
- กำหนดค่าฟิลด์แบบกำหนดเองในทุกงานทุน เพิ่มฟิลด์แบบกำหนดเองในทุกงานทุนเพื่อให้ทีมของคุณสามารถติดตามข้อมูลหลักเดียวกันได้ทั่วทั้งรางวัล รวมถึงฟิลด์สำหรับการระบุทุน ผู้ให้ทุน จำนวนเงินที่ได้รับ ความเป็นเจ้าของ PI อัตราการใช้เงิน ระดับความเสี่ยง และกำหนดเวลาของผู้สนับสนุนหรือภายใน โครงสร้างมาตรฐานนี้ทำให้การทำงานอัตโนมัติ แดชบอร์ด และการติดตามความเสี่ยงมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
- วางข้อความที่ต้องการใน ClickUp Brain เปิด ClickUp Brain ในพื้นที่ใหม่ของคุณแล้ววางข้อความที่ต้องการ กรอกข้อมูลตัวแปรของคุณ รวมถึงชื่อสถาบัน ประเภทสถาบัน ผู้สนับสนุน จำนวนพนักงาน และจำนวนทุนที่ใช้งานอยู่ ใช้ผลลัพธ์ที่ได้เพื่อสร้างร่างแรกของโครงสร้างงาน การติดตามงบประมาณ ปฏิทินการปฏิบัติตามข้อกำหนดและตรรกะการทำงานอัตโนมัติ จากนั้นปรับปรุงให้เหมาะสมกับกระบวนการทำงานของทีมคุณ
- ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติสำหรับการจัดการอย่างต่อเนื่อง สร้างการทำงานอัตโนมัติเพื่อให้งานด้านทุนดำเนินไปโดยไม่ต้องติดตามด้วยตนเองตลอดเวลา ใช้กฎเพื่อกระตุ้นรายการตรวจสอบการปิดงาน, แจ้งเตือนการใช้จ่ายเกิน, ยกระดับงานรับรองความพยายามที่ล่าช้า, ส่งข้อเสนอที่ได้รับการอนุมัติไปยังขั้นตอนถัดไป, และสร้างงานรายงานความคืบหน้าก่อนถึงกำหนดเส้นตายของผู้สนับสนุน
แหล่งทุนที่ขอรับการสนับสนุน: แสดงรายการโอกาสการขอรับทุน ข้อเสนอที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ที่ส่งแล้ว/อยู่ระหว่างพิจารณา และที่ถูกปฏิเสธ รางวัลที่ได้รับ: แสดงรายการรางวัลที่จัดเรียงตามประเภทผู้ให้ทุน (รัฐบาลกลาง รัฐ มูลนิธิ อุตสาหกรรม) การปฏิบัติตามข้อกำหนดและการรายงาน: แสดงรายการสำหรับการรายงานความพยายาม การต่ออายุ IRB/IACUC รายงานความคืบหน้า และการเตรียมการตรวจสอบ การปิดโครงการ: แสดงรายการทุนที่จะปิดในไตรมาสนี้ และทุนที่เก็บถาวร/ปิดแล้ว
เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองให้กับทุกงานของทุนเพื่อให้ทีมของคุณสามารถติดตามข้อมูลหลักเดียวกันได้ทั่วทั้งรางวัล รวมถึงฟิลด์สำหรับการระบุทุน ผู้ให้ทุน จำนวนเงินที่ได้รับ ความเป็นเจ้าของ PI อัตราการใช้เงิน ระดับความเสี่ยง และกำหนดเส้นตายของผู้สนับสนุนหรือภายใน โครงสร้างมาตรฐานนี้ทำให้การทำงานอัตโนมัติ แดชบอร์ด และการติดตามความเสี่ยงมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
เปิด ClickUp Brain ในพื้นที่ใหม่ของคุณและวางข้อความคำสั่งลงไป กรอกข้อมูลตัวแปรของคุณ รวมถึงชื่อสถาบัน ประเภทสถาบัน ผู้สนับสนุน จำนวนพนักงาน และจำนวนทุนวิจัยที่ใช้งานอยู่ ใช้ผลลัพธ์ที่ได้มาสร้างร่างแรกของโครงสร้างงาน การติดตามงบประมาณ ปฏิทินการปฏิบัติตามข้อกำหนดและตรรกะการทำงานอัตโนมัติ จากนั้นปรับแต่งให้เหมาะสมกับกระบวนการทำงานของทีมคุณ
สร้างระบบอัตโนมัติเพื่อให้งานด้านทุนดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องติดตามด้วยตนเองตลอดเวลา ใช้กฎเพื่อกระตุ้นรายการตรวจสอบการปิดงาน, แจ้งเตือนการใช้จ่ายเกิน, ยกระดับงานรับรองความพยายามที่ล่าช้า, ส่งข้อเสนอที่ได้รับการอนุมัติไปยังขั้นตอนถัดไป และสร้างงานรายงานความคืบหน้าก่อนถึงกำหนดเส้นตายของผู้สนับสนุน
พร้อมที่จะเปลี่ยนกระบวนการทำงานเหล่านี้ให้เป็นระบบที่สามารถทำซ้ำได้หรือไม่? สร้าง Workspace การจัดการทุนของคุณใน ClickUp.
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เริ่มต้นด้วยแผนกเดียว หมวดหมู่ที่ได้รับการสนับสนุน หรือประเภทรางวัลก่อน จากนั้นค่อยขยายระบบไปยังทั้งสถาบัน การทดลองใช้ระบบในวงจำกัดจะช่วยให้ทีมของคุณปรับปรุงโครงสร้างงาน กฎการทำงานอัตโนมัติ และสิทธิ์การเข้าถึงก่อนการขยายระบบ
ฟิลด์ที่กำหนดเองที่แนะนำสำหรับงานทุน
ฟิลด์เหล่านี้สร้างบันทึกการดำเนินงานที่สอดคล้องกันสำหรับทุกรางวัล และทำให้แดชบอร์ด ระบบอัตโนมัติ และสัญญาณเตือนความเสี่ยงของคุณมีประโยชน์มากยิ่งขึ้น
|ภาคสนาม
|ประเภท
|วัตถุประสงค์
|รหัสทุน
|ข้อความสั้น
|หมายเลขติดตามภายในของมหาวิทยาลัย
|ผู้ให้ทุน
|ดรอปดาวน์
|NSF, NIH, DOE, DOD, ED, มูลนิธิ, รัฐ, อื่นๆ
|จำนวนเงินรางวัล
|สกุลเงิน
|มูลค่ารวมของรางวัล
|ชื่อ PI
|ผู้คน
|ผู้วิจัยหลัก
|อัตราการเผาผลาญ
|จำนวน (%)
|ค่าใช้จ่ายรายเดือนเป็นเปอร์เซ็นต์ของงบประมาณทั้งหมด
|ระดับความเสี่ยง
|ดรอปดาวน์
|เขียว, เหลือง, แดง
|กำหนดเส้นตายของผู้สนับสนุน
|วันที่
|กำหนดส่งภายนอก
|กำหนดส่งภายใน
|วันที่
|ตั้งค่าอัตโนมัติเป็นห้าวันทำการก่อนกำหนดเส้นตายของผู้สนับสนุน
📘 อ่านเพิ่มเติม:ดู ประเภทของฟิลด์ที่กำหนดเอง ทั้งหมดเพื่อตัดสินใจว่าฟิลด์ใดเหมาะสมที่สุดสำหรับกระบวนการทำงานของทุนของคุณ
ตัวอย่างระบบอัตโนมัติหลักสำหรับการบริหารจัดการทุนสนับสนุน
หลังจากที่คุณตั้งค่าฟิลด์ที่กำหนดเองเรียบร้อยแล้ว ให้สร้างระบบอัตโนมัติที่ช่วยติดตามกำหนดเวลา รายงาน และสถานะของเงินสนับสนุนให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องติดตามด้วยตนเองซ้ำๆ
|เมื่อ…
|จากนั้น...
|วันสิ้นสุดของทุนคือ 90 วันข้างหน้า
|สร้างรายการตรวจสอบการปิดบัญชีจากแม่แบบ
|งานรับรองความพยายามไม่เสร็จสิ้นภายในกำหนดเวลา
|เปลี่ยนระดับความเสี่ยงเป็นสีเหลือง และแจ้งให้ PI และผู้ดูแลการให้ทุนทราบ
|งานรับรองความพยายามไม่เสร็จสิ้นภายในกำหนดเวลา
|ยกระดับด้วยการแจ้งเตือนในวันที่ 7, วันที่ 14 และวันที่ 21
|ทุกขั้นตอนของการตรวจสอบข้อเสนอได้รับการอนุมัติแล้ว
|ย้ายงานหลักไปยัง พร้อมส่ง และแจ้ง OSP
|รายงานความคืบหน้าต้องส่งภายใน 45 วัน
|สร้างงานรายงานและดึงข้อมูลหมุดหมายจากงานย่อย
📘 อ่านเพิ่มเติม: เรียนรู้วิธีการทำงานของฟิลด์ที่กำหนดเองในกระบวนการอัตโนมัติ
ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อตั้งค่าขั้นตอนการทำงานของทุนสนับสนุนด้วย AI
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดคือการพยายามสร้างข้อยกเว้นและกรณีขอบทุกกรณีในวันแรก เริ่มต้นด้วยขั้นตอนการทำงานที่สามารถทำซ้ำได้ซึ่งสร้างภาระด้านการบริหารจัดการมากที่สุด เช่น การติดตามกำหนดเวลา การตรวจสอบงบประมาณ การรายงานความพยายาม และการเตรียมการปิดงาน
อีกหนึ่งข้อผิดพลาดที่พบบ่อยคือการนำ Workspace มาใช้แทน Banner, Workday, Cayuse หรือ Kuali แทนที่จะใช้เป็นชั้นปฏิบัติการที่อยู่บนระบบเหล่านั้น
เมื่อโครงสร้างและระบบอัตโนมัติถูกติดตั้งไว้แล้ว ข้อได้เปรียบที่ใหญ่ขึ้นก็ปรากฏชัดเจนขึ้น ตัวแทนไม่ได้เป็นเพียงการตั้งค่าอีกต่อไป แต่เริ่มให้การสนับสนุนการทำงานตลอดวงจรการให้ทุนทั้งหมด
สิ่งที่ตัวแทนครอบคลุมตลอดวงจรชีวิตของเงินสนับสนุน
ตัวแทน AI สำหรับการจัดการทุนทำงานได้ดีที่สุดในฐานะระบบปฏิบัติการภายในพื้นที่ทำงานการจัดการโครงการของคุณ มันจัดการงานที่มีโครงสร้างและทำซ้ำได้ซึ่งทีมของคุณกำลังจัดการด้วยมือในปัจจุบัน รวมถึงการสร้างงาน การทำเครื่องหมายกำหนดเวลา การยกระดับงานที่ล่าช้า และการติดตามงบประมาณ
คุณค่าที่ใหญ่ที่สุดปรากฏในส่วนของการบริหารจัดการทุนที่มีลักษณะเกิดขึ้นซ้ำ มีกำหนดเวลาที่แน่นอน และขึ้นอยู่กับการส่งต่อข้อมูลอย่างต่อเนื่องระหว่างทีมต่างๆ
|ระยะของวงจรชีวิต
|สิ่งที่ตัวแทนทำ
|สิ่งที่มันแทนที่
|การค้นพบ
|จับคู่โอกาสการระดมทุนใหม่ (Grants.gov, NSF, NIH) กับโปรไฟล์การวิจัยของคณาจารย์และแจ้งให้ PI ที่เกี่ยวข้องทราบ
|การค้นหาฐานข้อมูลเงินทุนและการส่งอีเมลแบบกระจายด้วยตนเอง
|การพัฒนาข้อเสนอ
|โครงสร้างงานข้อเสนอโครงงานที่มีส่วนเฉพาะสำหรับผู้ให้ทุน, กำหนดผู้ตรวจสอบ, บังคับใช้กำหนดเวลาภายใน
|การติดตามกำหนดเวลาโดยใช้สเปรดชีตและการตรวจสอบโดยใช้อีเมล
|การตั้งค่ารางวัล
|สร้างรายการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด งานย่อยสำหรับการติดตามงบประมาณ และปฏิทินรายงานโดยอัตโนมัติเมื่อได้รับเงินทุน
|2–3 สัปดาห์สำหรับการตั้งค่าด้วยตนเองต่อรางวัลใหม่
|การติดตามงบประมาณ
|สร้างร่างรายงานจากข้อมูลงาน สร้างรายการตรวจสอบการปิดงานล่วงหน้า 90 วันก่อนวันสิ้นสุด จัดเก็บทุนที่เสร็จสิ้นแล้ว
|การกระทบยอดด้วยมือรายไตรมาสกับระบบ ERP
|การปฏิบัติตาม
|จัดการการรับรองความพยายาม, การต่ออายุ IRB/IACUC, กำหนดเวลาส่งรายงานความก้าวหน้า, และการติดตามผลของรางวัลย่อยพร้อมเส้นทางการรายงานปัญหา
|ความรู้ประจำกลุ่ม, โน้ตติดผนัง, และการแจ้งเตือนในปฏิทิน
|การรายงานและการปิดงาน
|สร้างร่างรายงานจากข้อมูลงาน สร้างรายการตรวจสอบการปิดงานล่วงหน้า 90 วันก่อนวันสิ้นสุด และจัดเก็บทุนที่เสร็จสิ้นแล้วเข้าคลัง
|การเตรียมรายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและการปิดงานอย่างเร่งรีบ
ไม่เหมือนกับเครื่องมือ AI ทั่วไป นี่คือClickUp Super Agentที่ทำงานภายใน Workspace เดียวกันกับที่ทีมของคุณจัดการงานอยู่แล้ว ทุกการดำเนินการเกิดขึ้นในที่ที่ทุกคนทำงานอยู่แล้ว ไม่มีการเข้าสู่ระบบเพิ่มเติม ไม่มีระบบแยกที่ต้องตรวจสอบ
ตัวอย่าง: หากรางวัลจาก NIH มีระยะเวลา 90 วันนับจากวันสิ้นสุด ตัวแทนสามารถสร้างรายการตรวจสอบการปิดโครงการโดยอัตโนมัติ แจ้งเตือนการรับรองความพยายามที่เกินกำหนด แจ้งเตือนผู้ดูแลโครงการหากอัตราการเบิกจ่ายไม่ตรงตามแผน และแจ้งเตือน PI เกี่ยวกับข้อกำหนดการรายงานขั้นสุดท้ายที่กำลังจะมาถึง
อยากเห็นการทำงานของ Super Agents ในสภาพแวดล้อม ClickUp จริงหรือไม่? ชมการสาธิตด้านล่างเพื่อดูว่าเวิร์กโฟลว์ งาน และการทำงานอัตโนมัติที่สร้างโดย AI ทำงานร่วมกันอย่างไรในทางปฏิบัติ
ความแตกต่างสำหรับประเภทสถาบันที่แตกต่างกัน
ข้อความข้างต้นนี้สามารถใช้ได้กับสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งที่ใช้ ClickUp ปรับข้อความนี้ให้เหมาะสมกับสถาบันของคุณ:
|ประเภทสถาบัน
|การปรับเปลี่ยนที่สำคัญ
|มหาวิทยาลัยวิจัยระดับ R1 (ทุนวิจัยที่ยังดำเนินการอยู่มากกว่า 500 ทุน)
|ใช้ข้อความทั้งหมดตามที่เป็นอยู่ เพิ่มแดชบอร์ดสรุปในระดับแผนก เพิ่มการติดตามผลรางวัลย่อยสำหรับรางวัลที่มีหลายสถาบัน คาดว่าจะมีผู้ให้ทุนที่ใช้งานอยู่ 15–25 ราย
|มหาวิทยาลัยกลุ่ม R2 (ทุนที่ยังดำเนินการอยู่ 100–500 ทุน)
|ลดการให้คะแนนความเสี่ยงให้เหลือเพียงสองระดับ (เป็นไปตามแผน / ต้องการความสนใจ) ลดระดับการยกระดับปัญหาลงหนึ่งระดับ ให้การติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดมุ่งเน้นไปที่ผู้ให้ทุนหลัก 3 รายของคุณ
|สถาบันอุดมศึกษาเป็นหลัก (ทุนที่ดำเนินการอยู่ 10–50 ทุน)
|ลบส่วนการติดตามผลผู้รับทุนย่อยออก. ให้การติดตามความพยายามง่ายขึ้นโดยให้เป็นการรับรองรายปีเพียงอย่างเดียว. เพิ่มรายการตรวจสอบการให้คำปรึกษาแก่ผู้รับทุนใหม่สำหรับผู้รับทุนครั้งแรก.
|วิทยาลัยชุมชน (ทุนที่ใช้งานอยู่ 5–20 ทุน)
|เน้นการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ Title III/Title V และ Perkins V แทนที่รายการที่เกี่ยวข้องกับ NSF/NIH ด้วยข้อกำหนดการรายงานของกระทรวงศึกษาธิการ ปรับปรุงหมวดหมู่ของงบประมาณให้เรียบง่ายขึ้น
|โรงเรียนอาชีวศึกษา/โรงเรียนอาชีพ (1–10 ทุนที่ใช้งานอยู่)
|มุ่งเน้นไปที่ DOL/WIOA และทุนสนับสนุนแรงงานของรัฐ แทนที่หมวดงบประมาณ 2 CFR 200 ด้วยรายการเฉพาะของผู้ให้ทุน เพิ่มการติดตามอัตราการบรรจุงานและอัตราการสำเร็จเป็นผลลัพธ์ที่ส่งมอบ
บริหารจัดการการให้ทุนในที่เดียว
ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถาบันประเภทใด เป้าหมายก็เหมือนกัน: ลดการส่งต่อข้อมูลด้วยมือให้น้อยลง เพิ่มความชัดเจนในการมองเห็น และลดเวลาที่ใช้ในการไล่ตามกำหนดเวลาผ่านเครื่องมือที่แยกจากกัน ด้วย ClickUp Brain, ฟิลด์ที่กำหนดเอง และระบบอัตโนมัติ ทีมงานของคุณสามารถเปลี่ยนการติดตามทุนให้กลายเป็นระบบที่สามารถทำซ้ำได้สำหรับการจัดการงบประมาณ การปฏิบัติตามข้อกำหนด การรายงาน และงานปิดโครงการในที่เดียว
เริ่มต้นด้วยคำแนะนำข้างต้น ปรับให้เหมาะกับพอร์ตโฟลิโอของทุนของคุณ และเปลี่ยนการติดตามทุนให้กลายเป็นระบบที่สามารถทำซ้ำได้ซึ่งทีมของคุณสามารถพึ่งพาได้เริ่มต้นฟรีกับ ClickUp
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการจัดการทุนสนับสนุนโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์
ใช่ ตัวแทน AI ไม่ได้มาแทนที่การตัดสินใจด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ แต่เป็นตัวช่วยในการบังคับใช้ขั้นตอนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ตัวแทนจะสร้างรายการตรวจสอบตาม 2 CFR 200 และใช้กฎเฉพาะของผู้ให้ทุน (เช่น NSF, NIH, DOE ซึ่งแต่ละแห่งมีข้อกำหนดที่แตกต่างกัน) พร้อมทั้งแจ้งเตือนหรือเลื่อนกำหนดส่งโดยอัตโนมัติ ผู้ดูแลโครงการยังคงเป็นผู้ตัดสินใจด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ แต่ไม่จำเป็นต้องจดจำกำหนดเวลาทุกข้อหรือติดตามการรับรองต่าง ๆ ด้วยตนเองอีกต่อไป
พื้นที่ทำงานของตัวแทน AI ทำงานร่วมกับระบบบริหารการเงินและการวิจัยที่คุณมีอยู่แล้ว ข้อมูลงบประมาณจาก ERP ของคุณ (Banner, Workday, PeopleSoft) จะซิงค์เข้ากับฟิลด์ที่กำหนดเองในแต่ละงานของทุน ตัวแทนจะไม่แทนที่ระบบบันทึกข้อมูลของคุณ แต่จะกลายเป็นชั้นปฏิบัติการที่ทีมของคุณใช้ติดตามงาน กำหนดเวลา และความร่วมมือบนข้อมูลทางการเงินนั้น
ClickUpได้รับการรับรองมาตรฐาน SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 และ ISO 42001และรองรับSSO, การอนุญาตตามบทบาท และการเข้ารหัสทั้งขณะเก็บและขณะส่งข้อมูล การอนุญาตในระดับทุนวิจัยช่วยให้ PI เห็นเฉพาะทุนของตนเองเท่านั้นไม่มีข้อมูลใดถูกนำไปใช้ฝึกฝนโมเดล AI รายละเอียดทั้งหมดอยู่ในหน้าความปลอดภัย
ไม่ คำแนะนำนี้รวมถึงตัวแปรสำหรับประเภทสถาบันและปริมาณทุนที่ได้รับ วิทยาลัยชุมชนที่บริหารจัดการทุน Title III จำนวน 10 ทุนจะได้รับประโยชน์จากปฏิทินการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการอัตโนมัติกำหนดเส้นตายเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัย R1 ที่บริหารจัดการรางวัลของรัฐบาลกลางจำนวน 2,000 รายการ ระบบนี้สามารถปรับขนาดได้ตามพอร์ตโฟลิโอของคุณ
Cayuse และ Kuali เป็นระบบบริหารจัดการงานวิจัยที่สร้างขึ้นเพื่อการส่งเอกสารและการเก็บบันทึกข้อมูลเพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนด พวกมันเป็นระบบบันทึกข้อมูลหลัก ClickUp พร้อมตัวแทน AI เป็นชั้นปฏิบัติการที่ทีมของคุณจัดการงานประจำวัน ร่วมมือกันในข้อเสนอ ติดตามกำหนดเวลา และรับการแจ้งเตือน พวกมันมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันและทำงานได้ดีที่สุดเมื่อทำงานร่วมกัน