ผู้ถือสิทธิบัตรรายใหญ่ที่สุดในแต่ละรัฐเมื่อปีที่แล้ว

บริษัทเทคโนโลยีและวิศวกรรมเป็นกลุ่มที่ได้รับสิทธิบัตรที่มีนวัตกรรมมากที่สุดในสหรัฐอเมริกาเมื่อปีที่แล้ว—ปีที่มีความตึงเครียดเพิ่มขึ้นกับประเทศต่าง ๆ ที่แข่งขันกันเพื่อนำเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโลก เช่น ปัญญาประดิษฐ์และดาวเทียมอวกาศออกสู่ตลาด
ตามรายงานของสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา (USPTO) ในปี 2022 มีการมอบสิทธิบัตรเกือบ 160,000 ฉบับทั่วสหรัฐอเมริกา เมื่อมีการมอบสิทธิบัตรผ่าน USPTO บุคคลหรือบริษัทที่ได้รับสิทธิบัตรนั้นจะมีสิทธิ์ในการผูกขาดชั่วคราวทางธุรกิจสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการเฉพาะนั้น บริษัทต่างๆ ได้ใช้กฎหมายสิทธิบัตรมาเป็นเวลาหลายทศวรรษเพื่อปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของตน รวมถึงการออกแบบและอุปกรณ์ต่างๆ จากคู่แข่งที่อาจพยายามแสวงหาผลประโยชน์จากแนวคิดที่ถูกขโมยไป
ClickUpใช้ข้อมูล จากสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าเพื่อค้นหาผู้ได้รับสิทธิบัตรสูงสุดในแต่ละรัฐ โดยพิจารณาจากจำนวนสิทธิบัตรที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ 2022 ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2021 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2022 สำหรับสำนักงานสิทธิบัตร
ข้อมูลนี้พิจารณาผู้รับโอนสิทธิสำหรับสิทธิบัตรการใช้งานทั่วไปและสิทธิบัตรการออกแบบ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับโอนสิทธิที่ได้รับสิทธิบัตรอย่างน้อย 10 ฉบับภายในปีนั้น ไม่มีผู้รับโอนสิทธิใดที่ตรงตามเกณฑ์เหล่านี้ในรัฐอลาสกา ฮาวาย เมน มิสซิสซิปปี หรือเวสต์เวอร์จิเนีย
การใช้จ่ายภาคเอกชนด้านการวิจัยและพัฒนาโดยบริษัทในสหรัฐอเมริกาได้พุ่งสูงขึ้นอย่างมากนับตั้งแต่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในช่วงปลายทศวรรษ 2000 โดยในปี 2020 มีการประมาณการว่ามีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 531 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามข้อมูลล่าสุดจากศูนย์สถิติวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมแห่งชาติ
ในปี 2022 มีสถาบันการศึกษา 9 แห่งที่ก้าวขึ้นมาอยู่ในอันดับต้น ๆ ของรัฐของตนในด้านการยื่นขอสิทธิบัตร รวมถึงมหาวิทยาลัยชื่อดังอย่างมหาวิทยาลัยจอห์นส์ ฮอปกินส์ ในรัฐแมรีแลนด์ด้วย สถาบันการศึกษาส่วนใหญ่ที่ได้รับสิทธิบัตรมากที่สุดในปีที่ผ่านมาเป็นสถาบันการศึกษาเอกชน
อ่านต่อเพื่อดูว่าใครได้สิทธิ์ในเทคโนโลยีล้ำสมัยที่สุดในรัฐของคุณเมื่อปีที่แล้ว
1. อลาบามา
- ผู้ได้รับสิทธิบัตรสูงสุด: คณะกรรมการผู้ดูแลผลประโยชน์แห่งมหาวิทยาลัยอลาบามา
- สิทธิบัตรที่ออกให้, 2022: 29 (53. 7% ของสิทธิบัตรทั้งหมดทั่วทั้งรัฐ)
- ผู้รับโอนสิทธิบัตรรายใหม่ทั่วประเทศ, 2022: 3
มหาวิทยาลัยอลาบามาได้รับสิทธิบัตรส่วนใหญ่ในรัฐ ตามข้อมูลจากสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา ในปี 2022 สิทธิบัตรของมหาวิทยาลัยรวมถึงเทคโนโลยีสำหรับวิธีการเปลี่ยนเครื่องตัดหญ้าแบบดั้งเดิมให้เป็นเครื่องตัดหญ้าอัตโนมัติ
2. อริโซนา
- ผู้ได้รับสิทธิบัตรสูงสุด: คณะกรรมการผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐแอริโซนา ในนามและเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแอริโซนา
- สิทธิบัตรที่ออกในปี 2022: 179 ฉบับ (คิดเป็น 26.7% ของสิทธิบัตรทั้งหมดทั่วทั้งรัฐ)
- ผู้รับโอนสิทธิบัตรรายใหม่ทั่วประเทศ, 2022: 15
คณะกรรมการผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐแอริโซนาได้รับสิทธิบัตรในปี 2022 สำหรับการค้นพบทางชีววิทยาและเทคโนโลยีหลายประการ หนึ่งในนั้นถูกอธิบายว่าเป็น "ถุงยางอนามัยที่มีลักษณะคล้ายผิวหนัง" ซึ่งมีส่วนประกอบที่ออกฤทธิ์เพื่อกระตุ้นความตื่นตัวทางเพศทั้งชายและหญิง
3. อาร์คันซอ
- ผู้ได้รับสิทธิบัตรสูงสุด: Walmart Apollo LLC
- สิทธิบัตรที่ออกแล้ว, 2022: 169 (93. 9% ของสิทธิบัตรทั้งหมดทั่วทั้งรัฐ)
- ผู้รับสิทธิบัตรรายใหม่ทั่วประเทศ, 2022: 2
วอลมาร์ทซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เบนตันวิลล์ ดำเนินการบริษัทจำกัดความรับผิด (LLC) ที่มุ่งเน้นด้านทรัพย์สินทางปัญญาชื่อว่า Walmart Apollo ซึ่งเคยฟ้องร้องคู่แข่งในอดีตรวมถึงคานเย เวสต์ เพื่อปกป้องทรัพย์สินของวอลมาร์ท ในปี 2022บริษัทได้รับสิทธิบัตรที่เน้นการจัดการคลังสินค้าอัตโนมัติและการเรียนรู้ของเครื่อง
4. แคลิฟอร์เนีย
- ผู้ได้รับสิทธิบัตรสูงสุด: Qualcomm Technologies Inc.
- สิทธิบัตรที่ออกในปี 2022: 2,267 ฉบับ (คิดเป็น 10.1% ของสิทธิบัตรทั้งหมดทั่วทั้งรัฐ)
- ผู้รับโอนสิทธิบัตรรายใหม่ทั่วประเทศ, 2022: 299
Qualcomm ได้รับสิทธิบัตรในปี 2022 สำหรับเทคโนโลยีที่สามารถจดจำกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวิดีโอ และสำหรับการใส่คำอธิบายประกอบภาพมือเพื่อฝึกฝนอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องให้ดียิ่งขึ้น โมเดลปัญญาประดิษฐ์ในยุคแรกๆมีชื่อเสียงในด้านการแสดงภาพมือที่ไม่แม่นยำ
5. โคโลราโด
- ผู้ได้รับสิทธิบัตรสูงสุด: Dish Network Corp.
- สิทธิบัตรที่ออกในปี 2022: 106 (คิดเป็น 15.3% ของสิทธิบัตรทั้งหมดทั่วทั้งรัฐ)
- ผู้รับโอนสิทธิบัตรรายใหม่ทั่วประเทศ, 2022: 28
บริษัท Dish Network Corp. ได้รับสิทธิบัตรในปี 2022 สำหรับเทคโนโลยีที่ช่วยให้กระบวนการตัดต่อวิดีโอเป็นไปโดยอัตโนมัติบางส่วน และวิธีการใช้เสียงในการควบคุมอุปกรณ์สื่อต่างๆ
6. คอนเนตทิคัต
- ผู้ได้รับสิทธิบัตรสูงสุด: Raytheon Technologies Corp.
- สิทธิบัตรที่ออกให้, 2022: 379 (35.2% ของสิทธิบัตรทั้งหมดทั่วทั้งรัฐ)
- ผู้รับโอนสิทธิบัตรรายใหม่ทั่วประเทศ, 2022: 23
บริษัทผู้รับเหมาด้านการป้องกันประเทศ Raytheon ได้รับสิทธิบัตรสำหรับการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน รวมถึงเครื่องยนต์ และระบบข้อมูลบนยานพาหนะ ผู้รับเหมาออกแบบและสร้างอากาศยานและอุปกรณ์ทางอากาศและอวกาศสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์และทางทหาร
7. เดลาแวร์
- ผู้ได้รับสิทธิบัตรสูงสุด: ใบไม้สีน้ำเงิน
- สิทธิบัตรที่ออกแล้ว, 2022: 258 (29. 9% ของสิทธิบัตรทั้งหมดทั่วทั้งรัฐ)
- ผู้รับโอนสิทธิบัตรรายใหม่ทั่วประเทศ, 2022: 18
ผู้ผลิตอุปกรณ์การเกษตร CNH Industrial America ได้รับสิทธิบัตรหลายฉบับจากสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา (USPTO) ในปี 2022 ซึ่งได้โอนสิทธิบัตรเหล่านี้ให้กับบริษัทชื่อ Blue Leaf I. P. สิทธิบัตรเหล่านี้รวมถึงเทคโนโลยีสำหรับเครื่องเจาะ เครื่องอัดฟาง และเครื่องจักรกลการเกษตรอื่น ๆ
8. ฟลอริดา
- ผู้ได้รับสิทธิบัตรสูงสุด: Magic Leap Inc.
- สิทธิบัตรที่ออกให้, 2022: 275 (21. 5% ของสิทธิบัตรทั้งหมดทั่วทั้งรัฐ)
- ผู้รับโอนสิทธิบัตรรายใหม่ทั่วประเทศ, 2022: 31
ก่อตั้งขึ้นในปี 2010 Magic Leap เป็นบริษัทที่พัฒนาเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม ซึ่งซ้อนทับเนื้อหาดิจิทัลเข้ากับโลกแห่งความเป็นจริง ในปี 2022 บริษัทได้รับสิทธิบัตรสำหรับระบบความเป็นจริงผสมที่สามารถแสดงเนื้อหา 3 มิติได้แบบเรียลไทม์
9. จอร์เจีย
- ผู้ถือสิทธิบัตรรายใหญ่: AT&T
- สิทธิบัตรที่ออกในปี 2022: 527 (คิดเป็น 37.3% ของสิทธิบัตรทั้งหมดทั่วทั้งรัฐ)
- ผู้รับโอนสิทธิบัตรรายใหม่ทั่วประเทศ, 2022: 29
บริษัทโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ AT&T เป็นหนึ่งในผู้ได้รับสิทธิบัตรมากที่สุดในประเทศ ในปี 2022บริษัทได้รับสิทธิบัตรสำหรับการประมวลผลแบบเอดจ์ (edge computing) และผู้ช่วยอัตโนมัติที่สามารถมอบหมายงานตามคำสั่งของผู้ใช้ได้
10. ไอดาโฮ
- ผู้ได้รับสิทธิบัตรสูงสุด: ไมครอน เทคโนโลยี อิงค์
- สิทธิบัตรที่ออกแล้ว, 2022: 1097 (97. 6% ของสิทธิบัตรทั้งหมดทั่วทั้งรัฐ)
- ผู้รับโอนสิทธิบัตรรายใหม่ทั่วประเทศ, 2022: 3
ไมครอนได้รับสิทธิบัตรในอัตราสูงกว่าสามฉบับต่อวันในปี 2022 ซึ่งรวมถึงสิทธิบัตรสำหรับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับชิปเซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์ประมวลผลคอมพิวเตอร์อื่น ๆ
11. อิลลินอยส์
- ผู้ได้รับสิทธิบัตรสูงสุด: บริษัท โบอิ้ง จำกัด
- สิทธิบัตรที่ออกแล้ว, 2022: 544 (19. 4% ของสิทธิบัตรทั้งหมดทั่วประเทศ)
- ผู้รับโอนสิทธิบัตรรายใหม่ทั่วประเทศ ปี 2022: 48
ผู้ผลิตอากาศยาน Boeing ได้รับสิทธิบัตรในปี 2022 สำหรับความสามารถของระบบภาพเรดาร์และการปรับปรุงสำหรับชิ้นส่วนอากาศยานเช่นเทคโนโลยีลดเสียงรบกวนของระบบลงจอด
12. อินเดียนา
- ผู้ได้รับสิทธิบัตรสูงสุด: มูลนิธิวิจัยเพอร์ดู
- สิทธิบัตรที่ออกในปี 2022: 151 ฉบับ (คิดเป็น 14.6% ของสิทธิบัตรทั้งหมดทั่วทั้งรัฐ)
- ผู้รับโอนสิทธิบัตรรายใหม่ทั่วประเทศ ปี 2022: 21
มูลนิธิวิจัยเพอร์ดูได้รับสิทธิบัตรสำหรับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคต้อหิน และเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน มูลนิธิดำเนินงานในฐานะหน่วยงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเพอร์ดู
13. ไอโอวา
- ผู้ได้รับสิทธิบัตรสูงสุด: Pioneer Hi-Bred International Inc.
- สิทธิบัตรที่ออกในปี 2022: 174 (คิดเป็น 34.2% ของสิทธิบัตรทั้งหมดทั่วทั้งรัฐ)
- ผู้รับโอนสิทธิบัตรรายใหม่ทั่วประเทศ, 2022: 7
Pioneer เป็นบริษัทในเครือของ DuPont ที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา ผลิตสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมที่ใช้ในภาคเกษตรกรรม เมื่อปีที่แล้ว บริษัทได้รับสิทธิบัตรสำหรับสารกำจัดแมลงชนิดใหม่ วิธีการระบุและสร้างพืชที่ทนต่อโรคเน่า และพันธุ์ข้าวโพดชนิดใหม่
14. แคนซัส
- ผู้ได้รับสิทธิบัตรสูงสุด: T-Mobile Innovations LLC
- สิทธิบัตรที่ออกให้, 2022: 79 (36. 7% ของสิทธิบัตรทั้งหมดทั่วทั้งรัฐ)
- ผู้รับโอนสิทธิบัตรรายใหม่ทั่วประเทศ ปี 2022: 8
ในรัฐแคนซัส ที-โมบาย ได้รับสิทธิบัตรสำหรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่อาจนำไปใช้กับเครือข่ายเซลลูลาร์ 5G และความปลอดภัยของอุปกรณ์ของตน
15. เคนตักกี
- ผู้ได้รับสิทธิบัตรสูงสุด: บริษัท เล็กซ์มาร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- สิทธิบัตรที่ออกแล้ว, 2022: 23 (29. 1% ของสิทธิบัตรทั้งหมดทั่วทั้งรัฐ)
- ผู้รับโอนสิทธิบัตรรายใหม่ทั่วประเทศ ปี 2022: 5
Lexmark ผู้ผลิตอุปกรณ์เครื่องพิมพ์รายใหญ่ ครองอันดับหนึ่งในรายชื่อผู้ได้รับสิทธิบัตรในรัฐนี้ บริษัทได้รับสิทธิบัตรสำหรับเทคโนโลยีการถ่ายภาพและตลับหมึกโทนเนอร์
16. หลุยเซียนา
- ผู้ได้รับสิทธิบัตรสูงสุด: คณะกรรมการผู้ควบคุมของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐลุยเซียนาและวิทยาลัยการเกษตรและวิศวกรรม
- สิทธิบัตรที่ออกแล้ว, 2022: 16 (100. 0% ของสิทธิบัตรทั้งหมดทั่วทั้งรัฐ)
- ผู้รับโอนสิทธิบัตรรายใหม่ทั่วประเทศ, 2022: 1
มหาวิทยาลัยรัฐลุยเซียนาได้รับสิทธิบัตรในปี 2022 สำหรับระบบไฟกันน้ำและระบบไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ด้วยตัวเองสำหรับพืช และวิธีการรักษาอาการปวดในผู้ป่วย
17. แมริแลนด์
- ผู้ได้รับสิทธิบัตรสูงสุด: มหาวิทยาลัยจอห์นส์ ฮอปกินส์
- สิทธิบัตรที่ออกในปี 2022: 111 (22.2% ของสิทธิบัตรทั้งหมดทั่วทั้งรัฐ)
- ผู้รับโอนสิทธิบัตรรายใหม่ทั่วประเทศ, 2022: 14
มหาวิทยาลัยจอห์นส์ ฮอปกินส์ ซึ่งมีชื่อเสียงระดับโลก ใช้เวลาในปี 2022 ในการจดสิทธิบัตรเทคโนโลยีที่ช่วยในการรักษาอาการบาดเจ็บทางสมองและ เครื่องกระตุ้นหัวใจที่สามารถใช้งานร่วมกับเครื่อง MRI ได้
18. แมสซาชูเซตส์
- ผู้ถือสิทธิบัตรรายใหญ่ที่สุด: EMC IP Holding Company LLC
- สิทธิบัตรที่ออกให้, 2022: 734 (19. 2% ของสิทธิบัตรทั้งหมดทั่วประเทศ)
- ผู้รับโอนสิทธิบัตรรายใหม่ทั่วประเทศ, 2022: 75
บริษัทอิเล็กทรอนิกส์เชิงพาณิชย์ EMC IP ได้รับสิทธิบัตรในปี 2022 สำหรับกระบวนการที่ช่วยให้การกู้คืนข้อมูลเป็นไปโดยอัตโนมัติหลังจากการโจมตีด้วยแรนซัมแวร์ รวมถึงเทคโนโลยีที่รวมการประมวลผลของอุปกรณ์หลายเครื่องเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันเพียงครั้งเดียวบริษัทนี้เป็นหน่วยงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทเทคโนโลยีข้ามชาติ Dell
19. มิชิแกน
- ผู้ได้รับสิทธิบัตรสูงสุด: บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ จำกัด
- สิทธิบัตรที่ออกในปี 2022: 815 ฉบับ (คิดเป็น 26.8% ของสิทธิบัตรทั้งหมดทั่วทั้งรัฐ)
- ผู้รับโอนสิทธิบัตรรายใหม่ทั่วประเทศ, 2022: 39
ฟอร์ดและผู้ผลิตรถยนต์อเมริกันรายอื่น ๆ ได้ใช้เวลาหลายปีที่ผ่านมาในการพัฒนาเทคโนโลยีเฉพาะของตนเองที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้า ชื่อของเฮนรี ฟอร์ดได้รับการจดสิทธิบัตรเกี่ยวกับการประกอบเซลล์เชื้อเพลิงและด้านอื่น ๆ ของการเคลื่อนที่ด้วยไฟฟ้าในปี 2022
20. มินนิโซตา
- ผู้ถือสิทธิบัตรรายใหญ่ที่สุด: 3M Innovative Properties Co.
- สิทธิบัตรที่ออกให้, 2022: 410 (23.1% ของสิทธิบัตรทั้งหมดทั่วทั้งรัฐ)
- ผู้รับโอนสิทธิบัตรรายใหม่ทั่วประเทศ ปี 2022: 32
บริษัท 3M ซึ่งมีฐานอยู่ในรัฐมินนิโซตา เป็นผู้อยู่เบื้องหลังผลิตภัณฑ์พลาสติกหลายชนิดที่ใช้ในชีวิตประจำวันของครัวเรือนชาวอเมริกัน ภายในปี 2022 บริษัทได้รับสิทธิบัตรสำหรับแผ่นรองรับเพื่อลดอาการปวดข้อและอุปกรณ์ที่สามารถจดจำเสียงปืนและปกป้องหูของผู้ใช้จากระดับเสียงที่เป็นอันตรายได้ทางอิเล็กทรอนิกส์
21. มิสซูรี
- ผู้ได้รับสิทธิบัตรสูงสุด: Monsanto Technology LLC
- สิทธิบัตรที่ออกให้, 2022: 298 (49. 7% ของสิทธิบัตรทั้งหมดทั่วทั้งรัฐ)
- ผู้รับโอนสิทธิบัตรรายใหม่ทั่วประเทศ, 2022: 10
บริษัทมอนซานโต้ ผู้ผลิตพืชผลที่ได้รับการดัดแปลงทางพันธุกรรมและผู้ผลิตยาฆ่าแมลง ได้รับสิทธิบัตรสำหรับสายพันธุ์ถั่ว เหลืองใหม่และวิธีการควบคุมการระบาดของแมลงในพืช
22. มอนทานา
- ผู้ได้รับสิทธิบัตรสูงสุด: Snowflake Inc.
- สิทธิบัตรที่ออกให้, 2022: 104 (100. 0% ของสิทธิบัตรทั้งหมดทั่วทั้งรัฐ)
- ผู้รับโอนสิทธิบัตรรายใหม่ทั่วประเทศ ปี 2022: 1
ผู้ให้บริการคลาวด์ Snowflake ได้รับสิทธิบัตรในปี 2022สำหรับการสตรีมข้อมูลแบบเรียลไทม์และวิธีการรักษาความปลอดภัยของการเรียนรู้ของเครื่องที่ใช้ร่วมกันในฐานข้อมูลบนคลาวด์
23. เนบราสกา
- ผู้ได้รับสิทธิบัตรสูงสุด: คณะกรรมการผู้สำเร็จราชการแห่งมหาวิทยาลัยเนแบรสกา
- สิทธิบัตรที่ออกในปี 2022: 25 (คิดเป็น 32.5% ของสิทธิบัตรทั้งหมดทั่วทั้งรัฐ)
- ผู้รับโอนสิทธิบัตรรายใหม่ทั่วประเทศ, 2022: 5
ที่มหาวิทยาลัยเนแบรสกา นักวิจัยได้รับสิทธิบัตรสำหรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยงของโรคเบาหวาน การบำบัดด้วยยีน และภาชนะบรรจุยาที่ป้องกันการปลอมแปลง
24. เนวาดา
- ผู้ได้รับสิทธิบัตรสูงสุด: IGT
- สิทธิบัตรที่ออกให้, 2022: 69 (38. 8% ของสิทธิบัตรทั้งหมดทั่วทั้งรัฐ)
- ผู้รับโอนสิทธิบัตรรายใหม่ทั่วประเทศ ปี 2022: 5
IGT เป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีแก่คาสิโนและสถานประกอบการที่ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมการพนัน ในอดีต บริษัทได้จดสิทธิบัตรเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเดิมพันแบบไร้ เงินสดและเครื่องสล็อต
25. นิวแฮมป์เชียร์
- ผู้ได้รับสิทธิบัตรสูงสุด: DEKA Products LP
- สิทธิบัตรที่ออกแล้ว, 2022: 79 (25.0% ของสิทธิบัตรทั้งหมดทั่วทั้งรัฐ)
- ผู้รับโอนสิทธิบัตรรายใหม่ทั่วประเทศ ปี 2022: 10
DEKA ทำงานในด้านหุ่นยนต์และการผลิตอุปกรณ์สำหรับผู้ที่มีความพิการและภาวะสุขภาพอื่น ๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์อย่าง Segway และเครื่องจำหน่ายเครื่องดื่ม Coca-Cola Freestyle บริษัทได้รับสิทธิบัตรในปี 2022 สำหรับการติดตามวัตถุผ่านระบบ RFIDและเทคโนโลยีสำหรับการจ่ายผลิตภัณฑ์จากเครื่องจักร
26. นิวเจอร์ซีย์
- ผู้ได้รับสิทธิบัตรสูงสุด: ฮันนี่เวลล์ อินเตอร์เนชั่นแนล อิงค์
- สิทธิบัตรที่ออกแล้ว, 2022: 324 (20. 7% ของสิทธิบัตรทั้งหมดทั่วทั้งรัฐ)
- ผู้รับโอนสิทธิบัตรรายใหม่ทั่วประเทศ, 2022: 31
ฮันนีเวลล์เป็นบริษัทวิศวกรรมที่ดำเนินธุรกิจในด้านอวกาศ วัสดุ และโซลูชันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต บริษัทได้จดสิทธิบัตรเทคโนโลยีในปี 2022 ที่ใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality)สำหรับการติดตั้งอุปกรณ์
27. นิวเม็กซิโก
- ผู้ได้รับสิทธิบัตรสูงสุด: บริษัท เนชั่นแนล เทคโนโลยี แอนด์ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ ออฟ แซนเดีย แอลแอลซี
- สิทธิบัตรที่ออกในปี 2022: 76 (59.8% ของสิทธิบัตรทั้งหมดทั่วทั้งรัฐ)
- ผู้รับโอนสิทธิบัตรรายใหม่ทั่วประเทศ ปี 2022: 3
บริษัท เนชั่นแนล เทคโนโลยี แอนด์ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ ออฟ แซนเดีย เป็นหน่วยงานหนึ่งของแซนเดีย เนชั่นแนล แลบอราทอรีส์ ซึ่งเป็นองค์กรที่ดำเนินงานภายใต้โครงการวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา บริษัทได้รับสิทธิบัตรในปี 2022สำหรับการติดตามเชื้อโรคแบบเรียลไทม์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวัตถุระเบิดควบคุม
28. นิวยอร์ก
- ผู้ได้รับสิทธิบัตรสูงสุด: บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล บิสซิเนส แมชีนส์ คอร์ปอเรชั่น
- สิทธิบัตรที่ออกแล้ว, 2022: 2512 (47.0% ของสิทธิบัตรทั้งหมดทั่วทั้งรัฐ)
- ผู้รับโอนสิทธิบัตรรายใหม่ทั่วประเทศ, 2022: 66
รู้จักกันดีในนาม IBM บริษัทที่ตั้งอยู่ในนิวยอร์กได้รับมอบหมายให้ถือครองสิทธิบัตรจำนวนมหาศาลในแต่ละปี ในปี 2022 IMB ได้รับสิทธิบัตรสำหรับวิธีการจัดเก็บข้อมูลในศูนย์ข้อมูลและนวัตกรรมที่นำไปใช้กับเทคโนโลยีบล็อกเชน รวมถึงสิ่งอื่น ๆ อีกมากมาย
29. นอร์ทแคโรไลนา
- ผู้ได้รับสิทธิบัตรสูงสุด: ธนาคารแห่งอเมริกา คอร์ปอเรชั่น
- สิทธิบัตรที่ออกให้, 2022: 294 (18. 1% ของสิทธิบัตรทั้งหมดทั่วทั้งรัฐ)
- ผู้รับโอนสิทธิบัตรรายใหม่ทั่วประเทศ, 2022: 33
ธนาคารแห่งอเมริกาได้รับสิทธิบัตรในปี 2022 สำหรับการประยุกต์ใช้การเรียนรู้ของเครื่องในธุรกิจธนาคาร รวมถึงการจดจำและวิเคราะห์เอกสาร และนวัตกรรมอื่น ๆ
30. นอร์ทดาโคตา
- ผู้ได้รับสิทธิบัตรสูงสุด: บริษัท คลาร์ก เอควิปเมนท์ จำกัด
- สิทธิบัตรที่ออกแล้ว, 2022: 16 (100. 0% ของสิทธิบัตรทั้งหมดทั่วทั้งรัฐ)
- ผู้รับโอนสิทธิบัตรรายใหม่ทั่วประเทศ, 2022: 1
Clark Equipment เป็นบริษัทผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงซึ่งดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมอุปกรณ์การเกษตรและก่อสร้าง บริษัทได้จดสิทธิบัตรเทคโนโลยีสำหรับวาล์วน้ำมันเชื้อเพลิงและกลไกการบังคับเลี้ยวในรถแทรกเตอร์เชิงพาณิชย์
31. โอไฮโอ
- ผู้ได้รับสิทธิบัตรสูงสุด: บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล จำกัด
- สิทธิบัตรที่ออกให้, 2022: 296 (22.2% ของสิทธิบัตรทั้งหมดทั่วทั้งรัฐ)
- ผู้รับโอนสิทธิบัตรรายใหม่ทั่วประเทศ ปี 2022: 40
บริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สุขอนามัย Procter & Gamble ได้รับสิทธิบัตรเทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์กระดาษชำระ และน้ำยาทำความสะอาดชนิดน้ำ
32. โอกลาโฮมา
- ผู้ได้รับสิทธิบัตรสูงสุด: คณะกรรมการผู้สำเร็จราชการแห่งมหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอคลาโฮมา
- สิทธิบัตรที่ออกในปี 2022: 19 (คิดเป็น 63.3% ของสิทธิบัตรทั้งหมดทั่วทั้งรัฐ)
- ผู้รับสิทธิบัตรรายใหม่ทั่วประเทศ, 2022: 2
ในรัฐโอคลาโฮมาไม่มีผู้ยื่นคำขอสิทธิบัตรมากนัก แต่สถาบันการศึกษาของรัฐที่ตั้งอยู่ที่สตีลวอเตอร์ได้รับเงินมากที่สุดในปี 2022 สิทธิบัตรเหล่านี้รวมถึงเทคโนโลยีสำหรับการมองเห็นเนื้อเยื่อของร่างกายเพื่อการผ่าตัดตลอดจนสำหรับวัคซีน
33. โอเรกอน
- ผู้ถือสิทธิบัตรรายใหญ่ที่สุด: บริษัท ไนกี้ จำกัด
- สิทธิบัตรที่ออกให้, 2022: 894 (83. 8% ของสิทธิบัตรทั้งหมดทั่วทั้งรัฐ)
- ผู้รับโอนสิทธิบัตรรายใหม่ทั่วประเทศ ปี 2022: 10
แบรนด์ชุดกีฬา Nike ได้จดสิทธิบัตรการออกแบบรองเท้าแต่ละรุ่นกับสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา (USPTO) เพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบจากคู่แข่ง แม้ว่าจะมีการเสียชีวิตของนักออกแบบในปี 2021 แต่บริษัทก็ยังคงได้รับสิทธิบัตรสำหรับรองเท้าที่เชื่อมโยงกับ Virgil Ablohจนถึงปี 2022
34. เพนซิลเวเนีย
- ผู้ได้รับสิทธิบัตรสูงสุด: Comcast Cable Communications
- สิทธิบัตรที่ออกให้, 2022: 297 (24.0% ของสิทธิบัตรทั้งหมดทั่วทั้งรัฐ)
- ผู้รับโอนสิทธิบัตรรายใหม่ทั่วประเทศ ปี 2022: 34
เมื่อปีที่แล้ว Comcast ได้รับสิทธิบัตรสำหรับเทคโนโลยีที่ประมวลผลข้อมูลผ่านการสื่อสาร ไร้สายและวิธีการบีบอัดวิดีโอ Comcast เป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์เคเบิลและยังเป็นเจ้าของ NBC Universal อีกด้วย
35. โรดไอแลนด์
- ผู้ถือสิทธิบัตรรายใหญ่ที่สุด: เท็กซ์ตรอน อิงค์
- สิทธิบัตรที่ออกแล้ว, 2022: 191 (82. 7% ของสิทธิบัตรทั้งหมดทั่วทั้งรัฐ)
- ผู้รับโอนสิทธิบัตรรายใหม่ทั่วประเทศ ปี 2022: 4
เท็กซ์ตรอน เป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้าทางการทหารและอากาศยาน. บริษัทในเครือของมันรวมถึง เบลล์ เฮลิคอปเตอร์. ในปี 2022 บริษัทได้รับสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับโรเตอร์อากาศยานและเทคโนโลยีอื่น ๆ.
36. เซาท์แคโรไลนา
- ผู้ได้รับสิทธิบัตรสูงสุด: บริษัท เคียวเซร่า จำกัด
- สิทธิบัตรที่ออกให้, 2022: 35 (23. 8% ของสิทธิบัตรทั้งหมดทั่วทั้งรัฐ)
- ผู้รับโอนสิทธิบัตรรายใหม่ทั่วประเทศ ปี 2022: 8
ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ Kyocera ได้รับสิทธิบัตรในปี 2022สำหรับเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์,RFID,และการติดตามการนอนหลับ
37. เซาท์ดาโคตา
- ผู้ได้รับสิทธิบัตรสูงสุด: คณะกรรมการผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐเซาท์ดาโคตา
- สิทธิบัตรที่ออกในปี 2022: 10 (100.0% ของสิทธิบัตรทั้งหมดทั่วทั้งรัฐ)
- ผู้รับโอนสิทธิบัตรรายใหม่ทั่วประเทศ ปี 2022: 1
คณะกรรมการผู้สำเร็จราชการแห่งเซาท์ดาโคตาเป็นผู้กำกับดูแลมหาวิทยาลัยเซาท์ดาโคตาและวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในรัฐ เมื่อปีที่แล้ว คณะกรรมการได้รับสิทธิบัตรสำหรับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ของแบตเตอรี่และอนุภาคนาโน
38. เทนเนสซี
- ผู้ได้รับสิทธิบัตรสูงสุด: บริษัท สมิธ แอนด์ เนฟวี่ จำกัด
- สิทธิบัตรที่ออกให้, 2022: 73 (21. 9% ของสิทธิบัตรทั้งหมดทั่วทั้งรัฐ)
- ผู้รับโอนสิทธิบัตรรายใหม่ทั่วประเทศ ปี 2022: 10
บริษัทเทคโนโลยีทางการแพทย์ Smith & Nephew ได้รับสิทธิบัตรเทคโนโลยีในปี 2022 สำหรับอุปกรณ์ฝังในทางการแพทย์และอุปกรณ์สำหรับปิดแผล
39. เท็กซัส
- ผู้ได้รับสิทธิบัตรสูงสุด: Hewlett-Packard Development
- สิทธิบัตรที่ออกแล้ว, 2022: 1,558 (25.4% ของสิทธิบัตรทั้งหมดทั่วทั้งรัฐ)
- ผู้รับโอนสิทธิบัตรรายใหม่ทั่วประเทศ ปี 2022: 71
แผนกวิจัยของ Hewlett-Packardได้รับสิทธิบัตรเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ 3 มิติ,ชุดหูฟังที่สามารถระบายความร้อนได้เอง,และเครื่องมือสำหรับระบุมัลแวร์
40. ยูทาห์
- ผู้ได้รับสิทธิบัตรสูงสุด: มูลนิธิวิจัยมหาวิทยาลัยยูทาห์
- สิทธิบัตรที่ออกแล้ว, 2022: 38 (19. 7% ของสิทธิบัตรทั้งหมดทั่วทั้งรัฐ)
- ผู้รับโอนสิทธิบัตรรายใหม่ทั่วประเทศ, 2022: 11
มูลนิธิวิจัยมหาวิทยาลัยยูทาห์ได้รับสิทธิบัตรในปี 2022 สำหรับเทคโนโลยีการฝังกระดูกและหุ่นยนต์นุ่มที่ขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็กซึ่งสามารถเดินทางผ่านร่างกายมนุษย์ได้
41. เวอร์มอนต์
- ผู้ได้รับสิทธิบัตรสูงสุด: Beta Technologies
- สิทธิบัตรที่ออกแล้ว, 2022: 62 (100. 0% ของสิทธิบัตรทั้งหมดทั่วทั้งรัฐ)
- ผู้รับโอนสิทธิบัตรรายใหม่ทั่วประเทศ, 2022: 1
Beta Technologies เป็นบริษัทวิศวกรรมการบินและอวกาศที่สิทธิบัตรเกี่ยวข้องกับแง่มุมต่าง ๆ ของการชาร์จและการจัดการพลังงานในอากาศยานที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
42. เวอร์จิเนีย
- ผู้ได้รับสิทธิบัตรสูงสุด: Capital One Services LLC
- สิทธิบัตรที่ออกให้, 2022: 379 (29. 7% ของสิทธิบัตรทั้งหมดทั่วทั้งรัฐ)
- ผู้รับสิทธิบัตรรายใหม่ทั่วประเทศ, 2022: 26
ผู้ให้บริการธนาคารพาณิชย์ Capital One ได้รับสิทธิบัตรสำหรับเทคโนโลยีการจดจำบัตรแบบไร้สัมผัสและวิธีการสำหรับ "การแบ่งปันข้อมูลลูกค้าอย่างปลอดภัย"
43. วอชิงตัน
- ผู้ถือสิทธิบัตรรายใหญ่ที่สุด: บริษัท ไมโครซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น
- สิทธิบัตรที่ออกแล้ว, 2022: 1,238 (39.9% ของสิทธิบัตรทั้งหมดทั่วทั้งรัฐ)
- ผู้รับโอนสิทธิบัตรรายใหม่ทั่วประเทศ ปี 2022: 18
บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ Microsoft เอาชนะ Amazon ในการได้รับสิทธิบัตรในรัฐวอชิงตันในปี 2022 โดยได้รับสิทธิบัตรในด้านการประมวลผลแบบคลาวด์ และการแสดงผลคอมพิวเตอร์
44. วอชิงตัน ดี.ซี.
- ผู้ได้รับสิทธิบัตรสูงสุด: NASA
- สิทธิบัตรที่ออกให้, 2022: 43 (21. 5% ของสิทธิบัตรทั้งหมดทั่วทั้งรัฐ)
- ผู้รับโอนสิทธิบัตรรายใหม่ทั่วประเทศ ปี 2022: 8
นาซาครองอันดับหนึ่งในเมืองหลวงของประเทศในแง่ของจำนวนสิทธิบัตรที่ได้รับในปีที่ผ่านมา ในปี 2022 นาซาได้รับสิทธิบัตรเทคโนโลยีสำหรับแพลตฟอร์มดาวเทียม เซ็นเซอร์รังสี UV และอุปกรณ์อวกาศอื่นๆ
45. วิสคอนซิน
- ผู้ได้รับสิทธิบัตรสูงสุด: Johnson Controls
- สิทธิบัตรที่ออกแล้ว, 2022: 265 (23.7% ของสิทธิบัตรทั้งหมดทั่วทั้งรัฐ)
- ผู้รับโอนสิทธิบัตรรายใหม่ทั่วประเทศ, 2022: 20
Johnson Controls เป็นผู้ผลิตระบบทำความร้อน การระบายอากาศ และการทำความเย็นสำหรับลูกค้าเชิงพาณิชย์และที่อยู่อาศัย และในปี 2022 บริษัทได้จดสิทธิบัตรเทคโนโลยีสำหรับท่อลม
46. ไวโอมิง
- ผู้ได้รับสิทธิบัตรสูงสุด: มหาวิทยาลัยไวโอมิง
- สิทธิบัตรที่ออกแล้ว, 2022: 10 (100. 0% ของสิทธิบัตรทั้งหมดทั่วทั้งรัฐ)
- ผู้รับโอนสิทธิบัตรรายใหม่ทั่วประเทศ, 2022: 1
มหาวิทยาลัยไวโอมิงได้รับสิทธิบัตรเทคโนโลยีสำหรับการผลิตพืชแบบไฮโดรโปนิกส์และระบบส่งมอบอนุภาคนาโนสำหรับการบำบัดอาการปวดที่ใช้แม่เหล็ก
