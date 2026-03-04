จากบริการสู่กลยุทธ์: AI ในการสรรหาบุคลากร

หากคุณทำงานด้านการสรรหาบุคลากร คุณจะรู้สึกถึงแรงกดดันเกี่ยวกับ AI ในขณะนี้
ผู้นำของคุณกำลังอ่านพาดหัวข่าวเกี่ยวกับบริษัทที่ให้ความสำคัญกับ AI เป็นอันดับแรก ผู้จัดการฝ่ายสรรหาของคุณกำลังทดลองใช้เครื่องมือต่างๆ ด้วยตัวเอง ผู้ขายยังคงสัญญาว่าแพลตฟอร์มอีกสักหนึ่งแพลตฟอร์มจะแก้ไขปัญหาช่องทางการขายของคุณได้อย่างมหัศจรรย์
ในขณะเดียวกัน คุณยังคงต้องจัดการประชุมรับข้อมูลใหม่ ค้นหาบริบท จัดการเครื่องมือต่างๆ และพยายามมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้สมัคร
ความตึงเครียดนั้นปรากฏชัดเจนในงาน Gem's AI Showcase ที่ซานฟรานซิสโก ซึ่งเป็นงานที่มุ่งเน้นการสรรหาบุคลากรและพัฒนาความสามารถของบุคคลากร. การเสวนาถูกสร้างขึ้นรอบคำถามง่าย ๆ: คุณจะสร้างทีมสรรหาบุคลากรที่เน้น AI เป็นอันดับแรกซึ่งสามารถทำงานได้จริงในโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างไร?
ฉันเข้าร่วมการสนทนาจากมุมมองที่แตกต่างออกไปเล็กน้อย ที่ClickUp ฉันทำงานในตำแหน่ง TA ภายในบริษัทที่สร้างผลิตภัณฑ์ AI และดำเนินการใช้ "Super Agents" ภายในองค์กรหลายพันคนทั่วทั้งธุรกิจ นั่นหมายความว่าผู้จัดการฝ่ายสรรหาและผู้ที่เกี่ยวข้องของฉันคิดในแง่ของเวิร์กโฟลว์ เอเจนต์ และการทำงานอัตโนมัติอยู่แล้ว
ฉันต้องการแบ่งปันสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาจนถึงตอนนี้เกี่ยวกับการใช้ AI ในการสรรหาบุคลากร การเปลี่ยนแปลงบทบาทของผู้สรรหาบุคลากรที่ ClickUp และแนวทางปฏิบัติที่ผู้นำด้านการสรรหาบุคลากรสามารถนำไปใช้ได้ แม้ว่าคุณจะไม่ได้ทำงานในบริษัทที่ใช้ AI ก็ตาม
วิธีที่ AI ได้เปลี่ยนแปลงบทบาทของผู้สรรหาบุคลากรที่ ClickUp
มาเริ่มกันที่พื้นดิน
ก่อนที่เราจะมีตัวแทนเหล่านี้ การรับเรื่องทั่วไปจะเริ่มต้นด้วยการที่ฉันเดินเข้าไป ส่วนใหญ่เพื่อทำการค้นหาข้อมูล ฉันจะใช้เวลา 20 หรือ 30 นาทีแรกในการดึงบริบทเดียวกันจากสามแหล่งที่แตกต่างกัน พยายามจัดเรียงสิ่งที่อยู่ในคำขอ สิ่งที่อยู่ใน Slack และสิ่งที่อยู่ในหัวของผู้จัดการฝ่ายรับสมัครเท่านั้น
ฉันจะออกจากห้องไปพร้อมกับเรื่องค้างคาถึงสิบสองเรื่องและรายการยาวเหยียดของสิ่งที่ต้องตามจัดการก่อนที่เราจะเริ่มค้นหาอะไรได้เลย
ตอนนี้ฉันเดินเข้าไปในการประชุมเดียวกันนั้นพร้อมกับเอกสารสรุปข้อมูลเบื้องต้น ร่างกลยุทธ์การค้นหา และมุมมองเกี่ยวกับสิ่งที่สมเหตุสมผล การสนทนาเปลี่ยนจากการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานไปสู่การถกเถียงเรื่องการเลือกใช้ การจัดลำดับบทบาท และการตัดสินใจว่าเราพร้อมที่จะยืดหยุ่นตรงไหน
เบื้องหลังการทำงานClickUp Brainเป็นตัวขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นอย่างมาก มันสังเคราะห์บริบทการจ้างงานจากเอกสาร การสนทนา และประวัติการทำงาน ทำให้สัญญาณที่กระจัดกระจายกลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ ด้วย ClickUp Brain ผู้สรรหาบุคลากรสามารถถามคำถามที่เป็นธรรมชาติเกี่ยวกับสุขภาพของกระบวนการจ้างงาน ข้อจำกัดของตำแหน่งงาน หรือรูปแบบการจ้างงาน และได้รับคำตอบที่ชัดเจนทันทีโดยไม่ต้องตามหาข้อมูลจากเครื่องมือต่างๆ
เมื่อผู้คนพูดถึง AI ในการสรรหาบุคลากร พวกเขามักจะพูดถึงคำฮิตติดปากทันที แต่ในทางปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ที่สุดสำหรับทีมของฉันมาจากตัวแทนเฉพาะทางที่สามารถลดภาระงานได้จริง
ฉันก็เข้ามาทำงานนี้ด้วยความสงสัยอย่างมีเหตุผลเช่นกัน ฉันไม่ต้องการ "AI" เพียงเพราะมันเป็น AI ฉันต้องการการประชุมที่น้อยลงและข้อความ "คุณช่วยส่งอีกครั้งได้ไหม" ที่น้อยลง ฉันกังวลว่ามันจะกลายเป็นแค่แท็บผู้ให้บริการรายหนึ่งในเบราว์เซอร์ของฉันเท่านั้น
สิ่งที่ทำให้ฉันเปลี่ยนใจคือการได้เห็นซูเปอร์เอเจนต์คนหนึ่งจัดการลบการประชุมประจำสัปดาห์ทั้งหมดของฉันออกไปอย่างเงียบๆ พร้อมให้บริบทที่ดีกว่าที่ฉันเคยได้รับมาก่อน
ตัวอย่างสองสามข้อจากโลกของเราที่ ClickUp:
- Talent Toolkit Super Agent. เราได้สร้างตัวแทนภายในที่สามารถรับรายละเอียดงานและเปลี่ยนให้เป็นชุดข้อมูลครบถ้วนสำหรับการรับสมัครงานได้ โดยจะแนะนำแผนการสัมภาษณ์ ระบุช่องว่างในคำจำกัดความของบทบาท และแสดงคำถามที่ควรพูดคุยกับผู้จัดการฝ่ายสรรหา แทนที่จะใช้เวลาช่วงแรกของการรับสมัครในการรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ฉันสามารถเริ่มการสนทนาด้วยการทดสอบกลยุทธ์ได้ทันที
- Talent Ammo Super Agent. มันติดตามตลาดและบริษัทของเราเป็นผู้ชนะ จากนั้นให้ข้อมูลพร้อมใช้แก่นักสรรหาบุคลากรเพื่อใช้ในการพูดคุยและติดต่อ เพื่อให้พวกเขาทำงานได้เหมือนที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์แทนที่จะเป็นผู้ประสานงานด้านการวิจัย
ไม่มีตัวแทนเหล่านี้ที่สามารถทดแทนผู้สรรหาได้ สิ่งที่พวกเขาทำคือช่วยกำจัดงานที่ซ้ำซากและไม่มีน้ำหนักซึ่งทำให้เราต้องอยู่ในบทบาทการให้บริการ
ผลที่ตามมาคือ ปฏิทินของฉันดูแตกต่างไปมากจากเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา:
- ใช้เวลามากขึ้นในการทำงานร่วมกันอย่างแท้จริงกับผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากรในการออกแบบบทบาทงานและการตัดสินใจแลกเปลี่ยน
- มีเวลามากขึ้นในการเตรียมตัวและดำเนินการสนทนากับผู้สมัครที่มีคุณภาพสูง
- ใช้เวลาน้อยลงในการสร้างข้อมูลใหม่ ติดตามบริบท หรือแก้ไขช่องว่างในกระบวนการ
นั่นคือการเปลี่ยนแปลงหลัก ปัญญาประดิษฐ์ไม่ได้มาแย่งงานของเรา แต่มันให้พื้นที่แก่เราในการทำส่วนของงานที่ต้องการการตัดสินใจจริงๆ
ถ้าเราซื่อสัตย์กัน การหมดไฟในสายงาน TA ส่วนใหญ่มักเกิดจากการทำงานในรูปแบบที่ไม่ยั่งยืน เราดูดซับความวุ่นวาย เราแก้ไขช่องว่าง เราเติมเต็มกระบวนการที่ไม่ชัดเจน การนำส่วนเหล่านี้มาทำให้เป็นระบบอัตโนมัติไม่ใช่ภัยคุกคามต่อบทบาทของเรา แต่เป็นทางออกสำหรับงานที่เราไม่เคยถูกกำหนดให้ต้องแบกรับตั้งแต่แรก
การเปลี่ยนแปลงนั้นมีความสำคัญเพราะฉันยังคงมีบาดแผลจากองค์กรบริการอยู่มาก ฉันนับไม่ถ้วนแล้วว่ามีกี่ครั้งที่ผู้จัดการฝ่ายสรรหาปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่สรรหาเหมือนเป็นเพียงผู้รับคำสั่ง ส่งคำขอที่คลุมเครือมาให้ แล้วคาดหวังว่าจะได้รับรายชื่อผู้สมัครทันที
คุณสามารถรู้สึกได้ถึงช่องว่างระหว่างสิ่งที่ธุรกิจคิดว่าพวกเขาต้องการ กับสิ่งที่ตลาดจะมอบให้คุณจริง ๆ สิ่งที่ฉันอยากให้ผู้นำเข้าใจคือ งานที่มีคุณค่าที่สุดที่เราทำไม่ใช่การย้ายผู้สมัครจากขั้นตอนหนึ่งไปอีกขั้นตอนหนึ่ง
มันช่วยให้พวกเขาสามารถระบุปัญหาที่แท้จริงได้, ซื่อสัตย์เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนในโปรไฟล์, กระบวนการสัมภาษณ์, และช่วงค่าตอบแทน, จากนั้นออกแบบกระบวนการทำงานที่ให้โอกาสที่ยุติธรรมในการชนะใจผู้มีความสามารถที่พวกเขาต้องการ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: อย่าทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติหากคุณยังไม่เข้าใจมัน ให้เริ่มจากการวางแผนขั้นตอนก่อน จากนั้นปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น แล้วจึงค่อยทำให้เป็นอัตโนมัติในขั้นตอนสุดท้าย
สิ่งที่เราหมายถึงจริง ๆ ว่า 'ความเชี่ยวชาญทาง AI' ใน TA
เนื่องจากเราเป็นบริษัทที่มุ่งเน้น AI ผู้สมัครงานมักรู้สึกกดดันที่จะต้องพูดในสิ่งที่ถูกต้องเกี่ยวกับ AI พวกเขาเพิ่มเครื่องมือต่าง ๆ ลงในประวัติการทำงาน ใส่คำสำคัญเข้าไป และหวังว่านั่นจะเพียงพอ
สำหรับเรา ความเชี่ยวชาญด้าน AI ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ใช้งานได้จริงมากกว่า
ในการสัมภาษณ์ ฉันมองหา:
- คนที่อยากรู้อยากเห็นซึ่งได้ลองทำการทดลองจริง แม้ว่าจะเล็กหรือยุ่งเหยิงก็ตาม
- ผู้สรรหาที่สามารถอธิบายขั้นตอนการทำงานที่พวกเขาปรับปรุงด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่แค่เครื่องมือที่พวกเขา "ใช้"
- ผู้นำที่สามารถอธิบายได้ว่าพวกเขาจะไม่ใช้ AI ในจุดใดและเพราะเหตุใด
คำถามบางข้อที่ฉันชอบใช้:
- "กรุณาอธิบายขั้นตอนที่เป็นงานทำด้วยมือในกระบวนการสรรหาบุคลากรของคุณที่คุณได้ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปคืออะไร และคุณได้เรียนรู้อะไรบ้าง?"
- "เล่าให้ฟังเกี่ยวกับครั้งหนึ่งที่มีเครื่องมือหรือกระบวนการใหม่ที่ไม่ทำงานตามที่คุณคาดหวัง คุณตอบสนองอย่างไร?"
- "ถ้าฉันมอบผู้ประสานงานและผู้สรรหาบุคลากรระดับจูเนียร์ให้คุณ คุณจะแนะนำ AI ให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในงานประจำวันของพวกเขาอย่างไร ให้รู้สึกปลอดภัยและมีประโยชน์?"
สัญญาณเตือนที่ฉันระวัง:
- การปฏิบัติต่อ AI ราวกับเป็นภัยคุกคามแทนที่จะเป็นพันธมิตร
- การพูดคุยเฉพาะชื่อผลิตภัณฑ์หรือแนวคิดผิวเผินเท่านั้น
- การหลีกเลี่ยงข้อมูลหรือการวัด
ในแง่บวก เราพยายามส่งสัญญาณวัฒนธรรมของเราอย่างชัดเจน ที่ ClickUp ทุกคนสามารถเสนอ สร้าง และแบ่งปัน Super Agent ได้ เราจัด "Agent Hackathons" ภายในองค์กร ซึ่งผู้คนจะนำแนวคิดมาแบ่งปัน จับคู่กับผู้สร้าง และส่งมอบเวิร์กโฟลว์จริง
เมื่อผู้สมัครได้ยินเช่นนั้น คุณจะเห็นได้ว่าใครที่เปล่งประกายขึ้น คนเหล่านั้นคือผู้ที่พร้อมจะก้าวเข้าสู่คลื่นการเปลี่ยนแปลงครั้งต่อไป แทนที่จะรอคำสั่ง
ภายในกระบวนการสรรหา: สิ่งที่ตัวแทนระดับซูเปอร์ทำจริงๆ
จากภายนอก มันง่ายที่จะจินตนาการถึง AI ในการสรรหาบุคลากรเป็นกล่องดำ แต่เมื่อได้ทำงานจริงแล้ว มันเป็นสิ่งที่จับต้องได้มากกว่านั้นมาก
นี่คือตัวอย่างขั้นตอนทั่วไปที่อาจเกิดขึ้นในฝั่งของฉันบน ClickUp:
- มีบทบาทใหม่เข้ามา ฉันวางรายละเอียดงานลงในชุดเครื่องมือสำหรับผู้มีความสามารถ
- ตัวแทนจะสร้างสรุปข้อมูลเบื้องต้น คำถามที่แนะนำ และกลยุทธ์การค้นหาเบื้องต้น
- ฉันได้พบกับผู้จัดการฝ่ายสรรหา และเราตอบกลับร่วมกัน เราได้ปรับภารกิจของตำแหน่งให้ชัดเจนขึ้น ปรับปรุงโปรไฟล์ และตกลงในเรื่องที่ต้องแลกเปลี่ยน
- ตัวแทนตลาดและตัวแทนค้นหาช่วยให้เราเข้าใจว่าโปรไฟล์ของเราเป็นจริงแค่ไหน เราดูผู้สมัครจริง ไม่ใช่แค่ผู้สมัครสมมติ
- ตัวแทนประสานงานจัดการการกำหนดตารางเวลาและการอัปเดตตามปกติ เพื่อให้จุดติดต่อของมนุษย์สามารถมุ่งเน้นไปที่เนื้อหาสาระได้
- เมื่อสิ้นสุดการค้นหา ผู้ช่วยสรุปผลการค้นหาจะช่วยให้ง่ายต่อการตรวจสอบภาพรวมทั้งหมดและเข้าใจว่าอะไรที่ได้ผล อะไรที่ไม่ได้ผล และอะไรที่เราควรเปลี่ยนแปลงในครั้งต่อไป
ส่วนที่สำคัญคือเราได้ออกแบบตัวแทนเหล่านี้ให้สอดคล้องกับคุณค่าที่มีอยู่ของเราเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้สมัครและความยุติธรรม ตัวอย่างเช่น เราให้ความสำคัญกับวิธีการใช้ AI ในการประเมินและการสนับสนุนการตัดสินใจ เรายังคงพึ่งพาการสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้างชัดเจน เกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน และการตัดสินใจของมนุษย์
ผลตอบแทนไม่ใช่แค่ความเร็วเท่านั้น แต่เป็นความรู้สึกว่าผู้สรรหาไม่ได้ใช้พลังงานที่ดีที่สุดไปกับงานที่วุ่นวายอีกต่อไป พวกเขาได้บริหารระบบแล้ว
🤖 ชมวิดีโอนี้ เพื่อเรียนรู้วิธีการสร้างโครงสร้างการทดลองและการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อให้กลยุทธ์การสรรหาบุคลากรของคุณพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของข้อมูล ไม่ใช่การคาดเดา
สิ่งที่ฉันได้ยินจากผู้ร่วมเสวนาท่านอื่น
หนึ่งในส่วนที่ฉันชอบมากที่สุดของงานสัมมนา Gem คือการได้เห็นว่าบริษัทที่เน้น AI เป็นหลักมีความแตกต่างในการแก้ไขปัญหาเดียวกันอย่างไร
หัวข้อที่ปรากฏซ้ำแล้วซ้ำเล่า:
- ทีมที่ชนะไม่มอง AI เป็นโครงการเสริม พวกเขาใส่ AI เข้าไปในกระบวนการทำงานจริงโดยตรงและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- เรื่องราวที่ดีที่สุดไม่ใช่การเปิดตัวแพลตฟอร์มขนาดใหญ่เพียงครั้งเดียว แต่เป็นเรื่องราวของกรณีการใช้งานขนาดเล็กที่มุ่งเน้น ซึ่งแพร่กระจายออกไปเพราะผู้คนเห็นคุณค่า
- ทุกคนยังคงเรียนรู้ว่า AI มีบทบาทอย่างไรในการประเมินและการตัดสินใจ และผู้นำส่วนใหญ่ยังคงระมัดระวังในการมอบหมายงานมากเกินไป
สิ่งที่มุมมองของฉันแตกต่างออกไปเล็กน้อยคือเรื่อง ใคร ที่ได้เล่น
เนื่องจากวัฒนธรรม Super Agent ของเรา ผมจึงเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าทีม TA ไม่ควรรอให้กลุ่มส่วนกลางส่งมอบโซลูชันที่เสร็จสมบูรณ์มาให้ บางไอเดียที่ดีที่สุดของเรามาจากคนที่อยู่ใกล้ชิดกับงาน เห็นจุดติดขัดแล้วพูดว่า "ผมคิดว่าเจ้าหน้าที่สามารถช่วยตรงนี้ได้"
ความสมดุลนั้นสำคัญ. ทีมกลางสามารถช่วยเหลือในเรื่องมาตรฐาน, ความปลอดภัย, และโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ร่วมกันได้. แต่หากคุณต้องการการยอมรับที่แท้จริงภายใน TA คุณต้องมีพื้นที่สำหรับการทดลองจากล่างขึ้นบน.
ผู้ช่วยสอนในอีกห้าปีข้างหน้า: จากการให้บริการสู่กลยุทธ์
คำถามที่พบบ่อยในเวทีเสวนาคือ การสรรหาบุคลากรจะมีลักษณะอย่างไรในอีกห้าปีข้างหน้า
มุมมองของฉันคือ เราจะมี บทบาทของผู้สรรหาแบบดั้งเดิมน้อยลง ที่มุ่งเน้นเฉพาะการประสานงานและการคัดกรองขั้นพื้นฐาน งานเหล่านั้นเหมาะสมเกินไปสำหรับการทำงานอัตโนมัติ
ในขณะเดียวกัน ผมคิดว่าเราจะได้เห็น บทบาทที่มากขึ้นซึ่งมีลักษณะคล้ายที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์และผู้ประสานงานด้าน AI
บทบาทใหม่จะทำหน้าที่:
- ออกแบบและบริหารจัดการกระบวนการสรรหาบุคลากรแบบครบวงจรที่มีการใช้ตัวแทนเป็นส่วนสำคัญ
- นำข้อมูลที่ชัดเจนกลับไปยังธุรกิจเกี่ยวกับกระบวนการที่ทำงานได้ดีและจุดที่ติดขัด
- ช่วยให้ผู้นำคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์ด้านความสามารถ ไม่ใช่แค่การขอบุคลากรรายบุคคล
สำหรับผู้สรรหาบุคลากรและผู้นำด้านการสรรหาบุคลากรแต่ละบุคคล มีทักษะบางประการที่รู้สึกว่าสำคัญเป็นพิเศษที่ควรพัฒนาในตอนนี้:
- ความยืดหยุ่น รู้สึกสบายใจกับเครื่องมือที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และมีนิสัยชอบเรียนรู้ในที่สาธารณะ
- ความรู้ความเข้าใจด้านข้อมูล คุณไม่จำเป็นต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล แต่คุณจำเป็นต้องสามารถคิดวิเคราะห์จากตัวเลขจริงและสังเกตได้ว่าตัวชี้วัดใดกำลังปกปิดปัญหาที่ลึกกว่า
- การคิดแบบเวิร์กโฟลว์ ความสามารถในการมองเห็นการเชื่อมต่อระหว่างขั้นตอนการรับข้อมูล การจัดหา การประเมิน และการปิดงาน และสามารถระบุจุดที่ตัวแทนสามารถรับภาระงานบางส่วนได้อย่างปลอดภัย
หากคุณสามารถทำสิ่งเหล่านั้นได้ ปัญญาประดิษฐ์ไม่ใช่การแข่งขัน แต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยเสริมศักยภาพของคุณ
เมื่อฉันคุยกับผู้สรรหาในทีมของตัวเองเกี่ยวกับเรื่องนี้ ฉันพยายามทำให้มันง่าย ๆ ฉันจะบอกว่า "งานของคุณไม่ใช่การเป็นผู้บริหารเอกสารที่รวดเร็วขึ้น แต่มันคือการเป็นผู้ที่ไม่มีใครสามารถละเลยได้ในห้องที่มีการตัดสินใจ" และ "หากตัวแทนสามารถทำมันได้เป็นประจำ มันไม่ควรเป็นสิ่งที่ทำให้เวลาที่ดีที่สุดของคุณต้องเสียไป"
ประเด็นคือ AI ไม่ได้อยู่ที่นั่นเพื่อสร้างความประทับใจให้กับใคร มันอยู่ที่นั่นเพื่อให้คุณสามารถใช้พลังงานของคุณไปกับสิ่งที่สำคัญที่สุด: การตัดสินใจและความสัมพันธ์ของคุณ
สิ่งที่ผู้นำ TA สามารถเริ่มทำได้พรุ่งนี้
คุณไม่จำเป็นต้องสร้างฟังก์ชันของคุณใหม่ทั้งหมดเพื่อเริ่มก้าวไปสู่ทีมสรรหาบุคลากรที่เน้น AI เป็นอันดับแรก
การกระทำที่เป็นประโยชน์ไม่กี่อย่างที่คุณสามารถทำได้ในเดือนนี้:
- เลือกกระบวนการที่ทำซ้ำๆ หนึ่งอย่างและปรับปรุงด้วย AI อาจเป็นการเตรียมข้อมูลเข้า การอัปเดตสถานะ หรือการกำหนดตารางเวลา วางแผนขั้นตอนต่างๆ ทดสอบตัวแทนหรือเครื่องมือที่เรียบง่าย และวัดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
- เชิญชวนทีมของคุณให้นำเสนอไอเดีย ขอให้ผู้สรรหาแต่ละคนระบุจุดหนึ่งที่พวกเขาเสียเวลาหรือพลังงานไป และท้าทายให้พวกเขาค้นหาวิธีแก้ปัญหาโดยใช้ AI ช่วยเหลือ สร้างเวทีให้พวกเขาสามารถแบ่งปันสิ่งที่ได้ผลและสิ่งที่ไม่ได้ผล
- ชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขตของคุณ ตัดสินใจว่าคุณพร้อมที่จะทดลองใช้ AI ในการประเมินหรือการสนับสนุนการตัดสินใจในขอบเขตใด และขอบเขตใดที่คุณไม่พร้อม สื่อสารสิ่งนี้กับทีมของคุณและผู้สมัครของคุณ
- เล่าเรื่องราวภายในบริษัทของคุณ เมื่อมีสิ่งใดประสบความสำเร็จ ให้ปฏิบัติเหมือนกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ แชร์มุมมองก่อนและหลัง เน้นย้ำถึงบุคคลที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่แค่เครื่องมือเท่านั้น
คุณไม่จำเป็นต้องเป็นบริษัท AI เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้ คุณไม่จำเป็นต้องมีทีม AI โดยเฉพาะด้วยซ้ำ
คุณเพียงแค่ต้องมีความตั้งใจที่จะเริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ เรียนรู้อย่างเปิดเผย และมอง AI เป็นคู่หูในการสร้างฟังก์ชันการสรรหาบุคลากรในแบบที่คุณต้องการมาตลอด
นั่นคือสิ่งที่เรากำลังมุ่งหน้าไปให้ถึงที่ ClickUp. เราอยู่ในระหว่างการเรียนรู้ทุกวัน แต่การเปลี่ยนแปลงจากองค์กรที่ให้บริการไปสู่ผู้ประสานงานเชิงกลยุทธ์ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว. และทีมที่ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงนี้ในตอนนี้ จะเป็นทีมที่สามารถหยุดการจมอยู่ในเสียงรบกวนของเครื่องมือ และกลับมาทำสิ่งที่แท้จริงที่ขับเคลื่อนการจ้างงาน: การตัดสินใจ, ความชัดเจน, และความสัมพันธ์.