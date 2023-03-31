รัฐที่มีอัตราการเริ่มต้นธุรกิจใหม่สูงสุด

คุณทราบหรือไม่ว่ารัฐทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริกาผลิตผู้ประกอบการมากกว่าภูมิภาคอื่น ๆ ในประเทศ?
ClickUp ใช้ข้อมูลจาก Kauffman Indicators of Entrepreneurshipเพื่อค้นหา 15 รัฐที่มีอัตราการเริ่มต้นธุรกิจใหม่สูงที่สุด Kauffman ใช้ข้อมูลจากสำนักสำรวจสำมะโนประชากรและสำนักงานสถิติแรงงานในการวิเคราะห์การประกอบธุรกิจทั่วประเทศ
การวิเคราะห์ข้อมูลของ Kauffman นี้จัดอันดับรัฐตามอัตราการเป็นเจ้าของธุรกิจใหม่เป็นร้อยละของประชากรในรัฐ ซึ่งรวมถึงบริษัทที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน รวมถึงบริษัทที่มีพนักงานและไม่มีพนักงาน
หากมีการเสมอกัน จะตัดสินโดยจำนวนงานที่สร้างขึ้นต่อประชากร อัตราการอยู่รอดของสตาร์ทอัพที่ดำเนินกิจการครบหนึ่งปีก็ถูกนำมาพิจารณาด้วย แต่ไม่ได้นำมาใช้ในการจัดอันดับ การจัดอันดับนี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มระยะยาวที่สังเกตได้ในการสร้างงานของสหรัฐอเมริกา
วัฒนธรรมผู้ประกอบการได้ขยายตัวออกไปจากศูนย์กลางชายฝั่งที่เคยกระจุกตัวอยู่ และเข้าสู่ศูนย์กลางประชากรทางตอนใต้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว การเลิกจ้างและการหยุดชะงักในที่ทำงานที่เกิดขึ้นพร้อมกับโรคระบาดในปี 2020 และ 2021 ได้กลายเป็นแรงกระตุ้นให้กับวัฒนธรรมสตาร์ทอัพ ส่งผลให้เกิดการก่อตั้งธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้นอย่างกว้างขวาง ตามข้อมูลการยื่นขอจดทะเบียนธุรกิจใหม่จากกรมสรรพากรสหรัฐฯ
รัฐทางตอนใต้—รวมถึงเท็กซัส, โอกลาโฮมา,และอาร์คันซอ—ได้ใช้เวลาหลายปีที่ผ่านมาในการแข่งขันเพื่อดึงดูดงานเทคโนโลยีขั้นสูงผ่านข้อตกลงจูงใจที่ได้รับการประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวาง แต่ละรัฐมักจะเป็นหนึ่งในผู้แข่งขันสุดท้ายสำหรับโรงงานผลิตใหม่และการย้ายสำนักงานใหญ่
สตาร์ทอัพรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งเคยมีแรงสนับสนุนจากนักลงทุนอย่างมหาศาลในปี 2020 และ 2021 เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น Rivian ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่ได้รับการสนับสนุนจาก Amazon อาจเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของการแข่งขันกันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐที่พร้อมด้วยสิทธิประโยชน์ทางภาษี ซึ่งต่างก็ต้องการดึงดูดงานและนวัตกรรมใหม่ๆเข้าสู่พื้นที่ของตน
รัฐทางตอนใต้ยังเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่เติบโตเร็วที่สุดสำหรับการอพยพภายในประเทศจากทั่วทุกมุมของประเทศ เนื่องจากชาวอเมริกันหลั่งไหลไปยังสถานที่ที่เงินของพวกเขาสามารถไปได้ไกลที่สุด หลายรัฐ เช่น เท็กซัส ได้รับการยกย่องจากบริษัทและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการเลือกตั้งสำหรับรหัสภาษีที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งเอื้อต่อการสร้างงาน
จากข้อมูลล่าสุดของ Kauffman Indicators of Entrepreneurship พบว่า รัฐเหล่านั้นมีผู้ประกอบการที่สร้างบริษัทใหม่จำนวนมาก
เท็กซัสอยู่ในอันดับที่ 15 ในอันดับนี้ อย่างไรก็ตาม โอกลาโฮมา จอร์เจีย และรัฐทางตะวันตกเฉียงใต้ (รวมถึงแอริโซนาและนิวเม็กซิโก) ก็อยู่ในอันดับสูงเช่นกัน อ่านต่อเพื่อดูว่ารัฐของคุณอยู่ในกลุ่มรัฐที่มีผู้ประกอบการมากที่สุดในประเทศหรือไม่
15. เท็กซัส
- อัตราการเริ่มต้นของผู้ประกอบการใหม่: 0.4%
- งานที่สร้างโดยสตาร์ทอัพในปีแรก: 5. 2 ต่อ 1,000 คน
- อัตราการอยู่รอดของสตาร์ทอัพในหนึ่งปี: 81. 9%
14. มิสซูรี
- อัตราการเริ่มต้นของผู้ประกอบการใหม่: 0. 4%
- งานที่สร้างโดยสตาร์ทอัพในปีแรก: 4.7 ต่อ 1,000 คน
- อัตราการอยู่รอดของสตาร์ทอัพในหนึ่งปี: 77.1%
13. นิวเจอร์ซีย์
- อัตราการเริ่มต้นของผู้ประกอบการใหม่: 0.4%
- งานที่สร้างโดยสตาร์ทอัพในปีแรก: 5. 9 ต่อ 1,000 คน
- อัตราการอยู่รอดของสตาร์ทอัพในหนึ่งปี: 79.9%
12. นิวยอร์ก
- อัตราการเริ่มต้นของผู้ประกอบการใหม่: 0. 4%
- งานที่สร้างโดยสตาร์ทอัพในปีแรก: 4. 1 ต่อ 1,000 คนอาศัย
- อัตราการอยู่รอดของสตาร์ทอัพในหนึ่งปี: 79.2%
11. อริโซนา
- อัตราการเริ่มต้นของผู้ประกอบการใหม่: 0.4%
- งานที่สร้างโดยสตาร์ทอัพในปีแรก: 4.7 ต่อ 1,000 คน
- อัตราการอยู่รอดของสตาร์ทอัพในหนึ่งปี: 81.7%
10. ไวโอมิง
- อัตราการเริ่มต้นของผู้ประกอบการใหม่: 0. 4%
- งานที่สร้างโดยสตาร์ทอัพในปีแรก: 3. 9 ต่อ 1,000 คน
- อัตราการอยู่รอดของสตาร์ทอัพในหนึ่งปี: 76.6%
9. เมน
- อัตราการเริ่มต้นของผู้ประกอบการใหม่: 0.4%
- งานที่สร้างโดยสตาร์ทอัพในปีแรก: 4. 3 ต่อ 1,000 คน
- อัตราการอยู่รอดของสตาร์ทอัพในหนึ่งปี: 82.9%
8. อลาสกา
- อัตราการเริ่มต้นของผู้ประกอบการใหม่: 0.4%
- งานที่สร้างโดยสตาร์ทอัพในปีแรก: 3. 6 ต่อ 1,000 คน
- อัตราการอยู่รอดของสตาร์ทอัพในหนึ่งปี: 80.3%
7. โคโลราโด
- อัตราการเริ่มต้นของผู้ประกอบการใหม่: 0.4%
- งานที่สร้างโดยสตาร์ทอัพในปีแรก: 6. 1 ต่อ 1,000 คนอาศัย
- อัตราการอยู่รอดของสตาร์ทอัพในหนึ่งปี: 81. 9%
6. เวอร์มอนต์
- อัตราการเริ่มต้นของผู้ประกอบการใหม่: 0.4%
- งานที่สร้างโดยสตาร์ทอัพในปีแรก: 2.5 ตำแหน่งต่อผู้อยู่อาศัย 1,000 คน
- อัตราการอยู่รอดของสตาร์ทอัพในหนึ่งปี: 78.5%
5. แคลิฟอร์เนีย
- อัตราการเริ่มต้นของผู้ประกอบการใหม่: 0. 4%
- งานที่สร้างโดยสตาร์ทอัพในปีแรก: 5. 7 ต่อ 1,000 คน
- อัตราการอยู่รอดของสตาร์ทอัพในหนึ่งปี: 82.6%
4. โอกลาโฮมา
- อัตราการเริ่มต้นของผู้ประกอบการใหม่: 0. 4%
- งานที่สร้างโดยสตาร์ทอัพในปีแรก: 5. 7 ต่อ 1,000 คน
- อัตราการรอดชีวิตของสตาร์ทอัพในหนึ่งปี: 82.3%
3. จอร์เจีย
- อัตราการเริ่มต้นของผู้ประกอบการใหม่: 0.5%
- งานที่สร้างโดยสตาร์ทอัพในปีแรก: 5. 7 ต่อ 1,000 คน
- อัตราการอยู่รอดของสตาร์ทอัพในหนึ่งปี: 79.8%
2. นิวเม็กซิโก
- อัตราการเริ่มต้นของผู้ประกอบการใหม่: 0.5%
- งานที่สร้างโดยสตาร์ทอัพในปีแรก: 3. 3 ต่อ 1,000 คน
- อัตราการอยู่รอดของสตาร์ทอัพในหนึ่งปี: 77.6%
1. ฟลอริดา
- อัตราการเริ่มต้นของผู้ประกอบการใหม่: 0. 6%
- งานที่สร้างโดยสตาร์ทอัพในปีแรก: 6.5 ต่อ 1,000 คน
- อัตราการอยู่รอดของสตาร์ทอัพในหนึ่งปี: 80.5%
ดังที่คุณเห็น การเป็นผู้ประกอบการกำลังเฟื่องฟูอย่างแท้จริงทั่วสหรัฐอเมริกาและเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเราในปัจจุบัน เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นที่ได้เห็นเจ้าของธุรกิจนำความหลงใหลของตนมาเปลี่ยนเป็นเรื่องราวความสำเร็จที่สร้างแรงบันดาลใจ และความสำเร็จเหล่านี้ได้เปลี่ยนแปลงความหมายของความสำเร็จไปทั่วโลกอย่างสิ้นเชิง
การเป็นผู้ประกอบการไม่ใช่เพียงแค่การมีธุรกิจเป็นของตัวเองเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับการปรับแต่งทักษะต่าง ๆ การสร้างกลยุทธ์ และการสร้างหลักการที่สามารถเปิดโอกาสใหม่ ๆ ในทุกสาขาได้
