5 แผนภูมิที่แสดงให้เห็นว่าระดับประสิทธิภาพการทำงานแตกต่างกันอย่างไรในแต่ละรัฐ

การระบาดของโรคโควิด-19 ได้กระตุ้นให้เกิดการเพิ่มขึ้นของผลผลิตทั่วประเทศ แม้ว่าความเพิ่มขึ้นนี้อาจไม่เท่าเทียมกันในแต่ละรัฐก็ตาม
ClickUpใช้ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแรงงานเพื่อเปรียบเทียบระดับผลผลิตตามรัฐ โดยอิงจากสถานที่ตั้งของธุรกิจ การวิเคราะห์นี้พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิต ค่าจ้าง และชั่วโมงการทำงานอย่างละเอียด
นักเศรษฐศาสตร์และสถาบันต่างๆ ได้เข้าใจมนุษย์ว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญในการดำเนินธุรกิจตั้งแต่ที่อดัม สมิธได้เสนอแนวคิดเรื่อง "ทุนมนุษย์" ครั้งแรกในช่วงปลายศตวรรษที่ 18
จำนวนชั่วโมงที่ผู้คนทำงานสามารถวัดหรือประมาณได้ และจำนวนรวมของสินค้าและบริการที่ผลิตขึ้นในทุกชั่วโมงของการทำงานต่อคนถือเป็นมาตรวัดของ "ผลผลิต" หรือประสิทธิภาพที่มนุษย์ใช้ในการสร้างสิ่งใหม่ ๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
การศึกษาตั้งแต่ทศวรรษ 1950 ได้แสดงให้เห็นว่าทุนมนุษย์มีความสำคัญเทียบเท่ากับเงินตราในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งประเทศ
ภาวะความสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตหลังการระบาดของโรค
แน่นอนว่าคนงานไม่ได้เป็นเพียงแค่ทรัพย์สินในสายการประกอบยานพาหนะหรือพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินพาณิชย์เท่านั้น—พวกเขายังเป็นบุคคลที่มีครอบครัว ความหลงใหล และชีวิตนอกเหนือจากงานที่พวกเขาทำอีกด้วย
การระบาดของโรคโควิด-19 ได้เปิดเผยให้เห็นถึงการต่อสู้ในยุคปัจจุบันของชาวอเมริกันในการบาลานซ์ระหว่างสองโลกนี้ การทำงานที่บ้านหรือในสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความเสี่ยง ทำให้ผู้คนค้นพบอำนาจต่อรองใหม่ในเศรษฐกิจที่มีความต้องการแรงงานสูง หลายคนเริ่มมองหาความยืดหยุ่นในการทำงานและค่าตอบแทนที่ดีขึ้น หรือเปลี่ยนงาน
ตามที่นักเศรษฐศาสตร์วัดในปัจจุบัน ผลิตภาพเป็นพลังของมนุษย์ที่มีแต่เพิ่มขึ้นเท่านั้น นั่นเป็นเพราะผู้คนนำเทคโนโลยีใหม่และนวัตกรรมมาใช้ ทำให้พวกเขาสามารถผลิตสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสหรัฐอเมริกาได้มีความสม่ำเสมอในการนำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ส่วนภาคเอกชนได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้อย่างเหมาะสมหรือไม่นั้นยังคงเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่
เนื่องจากข้อเท็จจริงนี้ การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตจากปีต่อปีจึงมีคุณค่ามากกว่าการยอมรับเพียงแนวโน้มที่ยอมรับกันมานานว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้มนุษย์มีผลผลิตมากขึ้นเท่านั้น
การเปลี่ยนแปลงของผลิตภาพแรงงานใน 5 แผนภูมิ
แล้วในปี 2021 คนงานสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นต่อชั่วโมงมากเพียงใดเมื่อเทียบกับปี 2020? ทั่วประเทศผลผลิตแรงงานในกลุ่มคนงานภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 1.9% ในปี 2021 ซึ่งใกล้เคียงกับหลายทศวรรษที่ผ่านมา ตามรายงานของ BLS ชั่วโมงการทำงานเพิ่มขึ้น 5.4% จากปี 2020 ถึงปี 2021 ซึ่งเป็นการเติบโตจากปีต่อปีที่มากที่สุดในรอบหลายทศวรรษ แม้ว่าตัวเลขในปี 2021 ยังคงไม่สูงกว่าจำนวนชั่วโมงการทำงานทั้งหมดในปี 2019
นั่นเป็นเพราะส่วนหนึ่งเกิดจากปี 2020 เป็นปีที่สร้างความปั่นป่วนทางประวัติศาสตร์ต่อการทำงาน การแพร่ระบาดของโรคติดต่อและขาดแคลนวัคซีนเพื่อป้องกันการเสียชีวิต ทำให้การดำเนินงานทางธุรกิจแบบพบหน้ากันมีความเสี่ยงและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต โดยเฉพาะสำหรับแรงงานสูงอายุ
รัฐส่วนใหญ่เพิ่มผลผลิตแรงงาน แต่บางรัฐกลับลดลง
พื้นที่ที่มีธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็วสามารถเป็นหลักฐานของการเติบโตของผลิตภาพที่รวดเร็วยิ่งขึ้นได้ ตามข้อมูลจากสถาบันบรูคกิ้งส์ ข้อมูลนี้อาจช่วยอธิบายได้ว่าทำไมแคลิฟอร์เนียและวอชิงตัน ซึ่งเป็นที่ตั้งของเทคโนโลยีส่วนใหญ่ของประเทศ จึงเห็นการเพิ่มขึ้นของผลิตภาพอย่างมีนัยสำคัญในช่วงสองปีแรกของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
รัฐที่ไม่เคยถูกมองว่าเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีก็ได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในกระแสการอพยพภายในประเทศ ซึ่งทำให้ชาวอเมริกันชนชั้นกลางที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ย้ายออกจากชายฝั่งที่แออัดและมีค่าใช้จ่ายสูงไปยังรัฐที่มีค่าครองชีพถูกกว่า เทนเนสซีได้เห็นภาคเทคโนโลยีของตนเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา—ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ได้รับการสนับสนุนจากแรงกดดันของโรคระบาด
การมีส่วนร่วมของ GDP อยู่ในช่วง $58 ถึง $118 ต่อชั่วโมง
เศรษฐกิจที่เฟื่องฟูของรัฐแคลิฟอร์เนีย, นิวยอร์ก, แมสซาชูเซตส์, และวอชิงตัน ได้เห็นแรงงานสร้างมูลค่าต่อชั่วโมงการทำงานมากที่สุด. นี่คือรัฐที่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอย่างแพร่หลาย ซึ่งช่วยให้สามารถใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมทางเทคโนโลยีล่าสุดในด้านซอฟต์แวร์ได้, รวมถึงประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว.
ตามการวิเคราะห์ของ BLS ระบุว่า ภาคกลางตะวันตกของสหรัฐฯ ได้ตามหลังภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศมาตั้งแต่ปี 2007 ในแง่ของการเพิ่มขึ้นของผลผลิต
ผลผลิตเพิ่มขึ้นมากที่สุดในที่ที่ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น
มีความสัมพันธ์อย่างมากระหว่างการเพิ่มเงินเดือนกับการเพิ่มผลผลิต. นักวิจัยได้ค้นพบว่าบริษัทที่เพิ่มเงินเดือน รวมถึงการเพิ่มเพื่อตอบสนองต่อการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ สร้างความรู้สึกผูกพันที่มากขึ้นระหว่างพนักงานกับนายจ้าง.
แคลิฟอร์เนีย, นิวแฮมป์เชียร์, และวอชิงตัน ดี.ซี. ทั้งหมดมีการเพิ่มขึ้นของค่าตอบแทนมากกว่า 5% ในปี 2021 เมื่อเทียบกับระดับในปี 2020 สถานที่เหล่านี้ยังมีค่าครองชีพสูงที่สุดในประเทศอีกด้วย ฟลอริดา ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของประชากรสูงอายุจำนวนมาก ก็มีการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับรัฐอื่น ๆ แต่การเพิ่มขึ้นนี้ไม่ได้ส่งผลให้มีการเพิ่มผลผลิต
แนวโน้มนั้นไม่เป็นจริงสำหรับการเพิ่มชั่วโมง
การทำงานเป็นเวลานานขึ้นไม่ได้หมายความว่าจะสร้างคุณค่าให้กับบริษัท พนักงาน หรือเศรษฐกิจมากขึ้นเสมอไป ตัวเลขยืนยันเรื่องนี้: คนงานในรัฐต่างๆ เช่น เนวาดา ไวโอมิง และฟลอริดา ใช้เวลาทำงานนานขึ้น แต่กลับพบว่าประสิทธิภาพการทำงานลดลง
ในวอชิงตันและวอชิงตัน ดี.ซี. คนงานมีความก้าวหน้าในด้านประสิทธิภาพ โดยมีการเติบโตของผลิตภาพ 4% หรือมากกว่าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ตามข้อมูลของ BLS
พนักงานออฟฟิศบางคนพบว่าการเปลี่ยนไปทำงานทางไกลในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้พวกเขาต้องทำงานมากขึ้น เนื่องจากสมาร์ทโฟนส่วนตัวสามารถรับการติดต่อเกี่ยวกับการทำงานได้แม้จะพ้นเวลาทำงานแปดชั่วโมงอย่างเป็นทางการไปแล้ว อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่กล่าวว่ามันช่วยให้พวกเขาพบสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวที่ดีขึ้นตามผลสำรวจของ Pew Researchที่จัดทำขึ้นในเดือนมกราคม 2022
สรุปผลงานยอดเยี่ยมและผลงานที่ต่ำกว่ามาตรฐาน
สรุปคือ ผลผลิตของแรงงานเพิ่มขึ้นตลอดทั้งปี เนื่องจากความต้องการสินค้าพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วขณะที่ชาวอเมริกันยังคงหลีกเลี่ยงธุรกิจในอุตสาหกรรมบริการ เช่นงานอีเวนต์สดและคาสิโนในรัฐเนวาดา
เศรษฐกิจของรัฐบางแห่งอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าในการได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของความต้องการนั้น อย่างไรก็ตาม รัฐอย่างไวโอมิงและอลาสก้าพบว่าผลิตภาพลดลง นอกจากนี้ ค่าจ้างในรัฐเหล่านี้ แม้ว่าจะเพิ่มขึ้น แต่ก็ยังตามหลังอัตราการเติบโตในรัฐที่มีแรงงานที่มีทักษะสูง เช่น นิวแฮมป์เชียร์และวอชิงตัน
