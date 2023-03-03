การนับสิทธิบัตร: รัฐในสหรัฐอเมริกาที่มีผู้อยู่อาศัยที่มีความคิดสร้างสรรค์มากที่สุด

ในสหรัฐอเมริกา ผู้ที่สามารถคิดค้นเครื่องมือที่ดีที่สุดถัดไปเพื่อปรับปรุงชีวิตของผู้อื่นได้ มักจะสามารถจารึกชื่อของพวกเขาไว้ในรากฐานของประวัติศาสตร์ได้
กระบวนการดังกล่าวเริ่มต้นด้วยการยื่นขอสิทธิบัตร สิทธิบัตรให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลหรือบริษัทในการขายหรือทำกำไรจากการประดิษฐ์ นอกจากนี้ยังให้สิทธิในการฟ้องร้องบุคคลหรือบริษัทอื่นหากเชื่อว่าอีกฝ่ายกำลังทำกำไรอย่างไม่ถูกต้องจากแนวคิดที่พวกเขาได้จดสิทธิบัตรไว้
มีการยื่นคำขอสิทธิบัตรมากกว่า 200,000 รายการทั่วทั้ง 50 รัฐและวอชิงตัน ดี.ซี. ในปีงบประมาณ 2022นักวิเคราะห์บางรายกล่าวว่ากิจกรรมสิทธิบัตรทั่วโลกชะลอตัวลงในช่วงครึ่งหลังของปี 2022 โดยสาเหตุหลักมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและการหยุดชะงักจาก COVID-19
โดยใช้ข้อมูลจากสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าและประมาณการประชากรจากสำนักงานสถิติการเกษตร ClickUpได้จัดอันดับ 15 รัฐที่มีจำนวนสิทธิบัตรใหม่ต่อประชากรมากที่สุดในปีงบประมาณ 2022 ซึ่งสิ้นสุดในเดือนกันยายน
หลายรัฐที่เป็นผู้นำในการแข่งขันเพื่อจดสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ยังเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีอีกด้วย แคลิฟอร์เนีย ซึ่งเป็นที่ตั้งของซิลิคอนแวลลีย์และหัวใจของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี เป็นรัฐอันดับ 1 สำหรับการยื่นจดสิทธิบัตรในปี 2022
ที่นี่คือฐานที่มั่นของบริษัทขนาดใหญ่ระดับโลกอย่าง Apple, Google และ Facebook ซึ่งงบประมาณการวิจัยมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ช่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมให้ก้าวหน้า รัฐนี้ยื่นจดสิทธิบัตรมากถึงหกเท่าของรัฐที่มีจำนวนการยื่นจดสิทธิบัตรสูงเป็นอันดับสองของประเทศในปีที่แล้ว
15. นอร์ทแคโรไลนา
- การยื่นคำขอสิทธิบัตรใหม่, ปีงบประมาณ 2022: 6. 01 สิทธิบัตรต่อประชากร 10,000 คน
- จำนวนคำขอสิทธิบัตรใหม่ทั้งหมด, ปีงบประมาณ 2022: 6,433
- คำขอตรวจสอบสิทธิบัตรต่อเนื่อง, 2022: 1,878
ในทศวรรษที่ผ่านมา นอร์ทแคโรไลนา ซึ่งเป็นฐานการดำเนินงานหลักของอุตสาหกรรมธนาคารของสหรัฐอเมริกา ได้กลายเป็นจุดร้อนสำหรับการจดสิทธิบัตรฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ รวมถึงสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารอื่น ๆ ฮันนีเวลล์, แบงก์ออฟอเมริกา, มหาวิทยาลัยดุ๊ก, และมหาวิทยาลัยรัฐนอร์ทแคโรไลนา เป็นเจ้าของสิทธิบัตรรายใหญ่ที่สุดของรัฐ
14. ยูทาห์
- การยื่นขอสิทธิบัตรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565: 6. ยื่นขอสิทธิบัตร 25 ฉบับต่อประชากร 10,000 คน
- จำนวนคำขอสิทธิบัตรใหม่ทั้งหมด, ปีงบประมาณ 2022: 2,114
- คำขอพิจารณาสิทธิบัตรต่อเนื่อง, 2022: 669
ภูมิภาค Mountain West ไม่ได้เป็นที่รู้จักในด้านกิจกรรมการจดสิทธิบัตร ยกเว้นพื้นที่เดนเวอร์ ตามข้อมูลการยื่นจดสิทธิบัตรของ USPTO ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ในรัฐยูทาห์ สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดที่ได้รับการจดสิทธิบัตรคือสิ่งประดิษฐ์ในด้านการแพทย์ การผ่าตัด และยา
13. มิชิแกน
- การยื่นขอสิทธิบัตรใหม่, ปีงบประมาณ 2022: 6. ยื่นขอสิทธิบัตร 66 ฉบับต่อประชากร 10,000 คน
- จำนวนคำขอจดสิทธิบัตรใหม่ทั้งหมด, ปีงบประมาณ 2022: 6,680
- คำขอพิจารณาสิทธิบัตรต่อเนื่อง, 2022: 1,310
ตามข้อมูลของสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา (USPTO) พบว่ากิจกรรมการยื่นคำขอสิทธิบัตรส่วนใหญ่เกิดขึ้นในภูมิภาคแอนน์อาร์บอร์ รัฐมิชิแกน สิทธิบัตรยาทางเภสัชกรรม ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ รวมถึงเครื่องยนต์ยานยนต์ เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับความนิยมในการพัฒนานวัตกรรมเช่นกัน ฟอร์ด จีเอ็ม และไครสเลอร์ ต่างมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในรัฐมิชิแกน
12. นิวแฮมป์เชียร์
- การยื่นคำขอสิทธิบัตรใหม่, ปีงบประมาณ 2022: 6. 79 สิทธิบัตรต่อประชากร 10,000 คน
- จำนวนคำขอสิทธิบัตรใหม่ทั้งหมด, ปีงบประมาณ 2022: 948
- คำขอตรวจสอบสิทธิบัตรต่อเนื่อง, 2022: 367
การยื่นคำขอสิทธิบัตรในรัฐนิวแฮมป์เชียร์นำโดยบริษัท BAE Systems ซึ่งเป็นผู้รับเหมาด้านการป้องกันประเทศและบริษัทด้านอวกาศที่มีฐานอยู่ในลอนดอนและมีบทบาทสำคัญในรัฐนี้ เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูล ซอฟต์แวร์ และการสื่อสารครอบคลุมสิทธิบัตรส่วนใหญ่ในรัฐ
11. คอนเนตทิคัต
- การยื่นคำขอสิทธิบัตรใหม่, ปีงบประมาณ 202: 7. 16 สิทธิบัตรต่อประชากร 10,000 คน
- จำนวนคำขอจดสิทธิบัตรใหม่ทั้งหมด, ปีงบประมาณ 2022: 2,598
- คำขอตรวจสอบสิทธิบัตรต่อเนื่อง, 2022: 947
เจ้าของสิทธิบัตรรายใหญ่ที่สุดของรัฐคอนเนตทิคัตคือ United Technologies Corp. ตามมาด้วยผู้รับเหมาด้านกลาโหม Raytheon Technologies และ Otis Elevator Company. UTC ไม่ได้เป็นเช่นนั้นอีกต่อไปแล้ว แม้ว่าสิทธิบัตรของบริษัทจะยังคงถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูลของ USPTO ก็ตาม บริษัทได้ควบรวมกิจการกับ Raytheon ในปี 2020
10. โคโลราโด
- การยื่นคำขอสิทธิบัตรใหม่, ปีงบประมาณ 2022: 7. ยื่นคำขอสิทธิบัตร 25 ฉบับต่อประชากร 10,000 คน
- จำนวนคำขอสิทธิบัตรใหม่ทั้งหมด, ปีงบประมาณ 2022: 4,236
- คำขอตรวจสอบสิทธิบัตรต่อเนื่อง, 2022: 1,168
ส่วนแบ่งที่ใหญ่ที่สุดของสิทธิบัตรที่ยื่นในรัฐโคโลราโดมาจากพื้นที่เมืองเดนเวอร์และโบลเดอร์ บริษัทผู้ผลิตวัสดุก่อสร้าง Johns Manville ซึ่งเป็นเจ้าของโดย Berkshire Hathaway และมหาวิทยาลัยโคโลราโดเป็นเจ้าของสิทธิบัตรเทคโนโลยีที่สำคัญในรัฐ รวมถึงในด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร
9. วอชิงตัน ดีซี
- การยื่นคำขอสิทธิบัตรใหม่, ปีงบประมาณ 2022: 7. 41 สิทธิบัตรต่อประชากร 10,000 คน
- จำนวนคำขอสิทธิบัตรใหม่ทั้งหมด, ปีงบประมาณ 2022: 498
- คำขอตรวจสอบสิทธิบัตรต่อเนื่อง, 2022: 172
กองทัพเรือสหรัฐฯ, กองทัพบกสหรัฐฯ, และนาซ่า เป็นเจ้าของสิทธิบัตรที่ใหญ่ที่สุดสามรายในเมืองหลวงของประเทศ สิทธิบัตรที่ถูกอ้างอิงมากที่สุดในรัฐมาจากบริษัทนาโน รีซอร์ส ลิมิเต็ด ซึ่งได้ยื่นคำขอสิทธิบัตรเพื่อคุ้มครองวิธีการให้บริการธนาคารค้าปลีกทางอิเล็กทรอนิกส์ของตนตั้งแต่ปี 1993 ตามข้อมูลจากสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา (USPTO)
8. เดลาแวร์
- การยื่นคำขอสิทธิบัตรใหม่, ปีงบประมาณ 2022: 7. 93 สิทธิบัตรต่อประชากร 10,000 คน
- จำนวนคำขอสิทธิบัตรใหม่ทั้งหมด, ปีงบประมาณ 2022: 808
- คำขอตรวจสอบสิทธิบัตรต่อเนื่อง, 2022: 231
นักประดิษฐ์ชั้นนำตามจำนวนการยื่นขอสิทธิบัตรในเดลาแวร์ ได้แก่ บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ Du Pont, บริษัทวิจัยการสื่อสารไร้สาย InterDigital Tech Corp. และผู้จัดหาอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ Empire Technology Development
7. มินนิโซตา
- การยื่นคำขอสิทธิบัตรใหม่, ปีงบประมาณ 2022: 8.09 สิทธิบัตรต่อประชากร 10,000 คน
- จำนวนคำขอสิทธิบัตรใหม่ทั้งหมด, ปีงบประมาณ 2022: 4,626
- คำขอการตรวจสอบสิทธิบัตรต่อเนื่อง, 2022: 1,608
บริษัท Target Inc. ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเมืองมินนิอาโปลิส เป็นหนึ่งในเจ้าของสิทธิบัตรรายใหญ่ที่สุดในรัฐมินนิโซตา แต่พื้นที่ทางการแพทย์เป็นพื้นที่ที่สำคัญที่สุดสำหรับเทคโนโลยีใหม่ที่ได้รับสิทธิบัตร
6. เวอร์มอนต์
- การยื่นขอสิทธิบัตรใหม่, ปีงบประมาณ 2022: 8. ยื่นขอสิทธิบัตร 18 ฉบับต่อประชากร 10,000 คน
- จำนวนคำขอสิทธิบัตรใหม่ทั้งหมด, ปีงบประมาณ 2022: 529
- คำขอตรวจสอบสิทธิบัตรต่อเนื่อง, 2022: 131
สิทธิบัตรเกี่ยวกับเซมิคอนดักเตอร์และยาเป็นที่พบมากที่สุดในรัฐนี้ ซึ่งการผลิตเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุด
5. โอเรกอน
- การยื่นขอสิทธิบัตรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565: 8. ยื่นขอสิทธิบัตร 19 ฉบับต่อประชากร 10,000 คน
- จำนวนคำขอสิทธิบัตรใหม่ทั้งหมด, ปีงบประมาณ 2022: 3,471
- คำขอตรวจสอบสิทธิบัตรต่อเนื่อง, 2022: 1,042
แจ็ค คาวาเลริออส จากอินเทล ได้กลายเป็นนักประดิษฐ์ที่มีสิทธิบัตรมากที่สุดในพอร์ตแลนด์ รัฐโอเรกอน ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยพอร์ตแลนด์สเตทและบริษัทแลตทิซ เซมิคอนดักเตอร์ คอร์ป ก็เป็นผู้ถือสิทธิบัตรชั้นนำในรัฐเช่นกัน
4. วอชิงตัน
- การยื่นขอสิทธิบัตรใหม่, ปีงบประมาณ 2022: 10. ยื่นขอสิทธิบัตร 58 ฉบับต่อประชากร 10,000 คน
- จำนวนคำขอจดสิทธิบัตรใหม่ทั้งหมด, ปีงบประมาณ 2022: 8,236
- คำขอพิจารณาสิทธิบัตรต่อเนื่อง, 2022: 3,207
สิทธิบัตรส่วนใหญ่ในรัฐวอชิงตันมักถูกยื่นในเขตซีแอตเทิล ซึ่งอเมซอนเป็นแชมป์ที่ไม่มีใครโต้แย้งได้ บริษัทเป็นเจ้าของสิทธิบัตรมากกว่า 16,000 ฉบับที่ยื่นในรัฐนี้ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
3. ไอดาโฮ
- การยื่นขอสิทธิบัตรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565: 11.00 สิทธิบัตรต่อประชากร 10,000 คน
- จำนวนคำขอสิทธิบัตรใหม่ทั้งหมด, ปีงบประมาณ 2022: 2,133
- คำขอตรวจสอบสิทธิบัตรอย่างต่อเนื่อง, 2022: 438
ไอดาโฮได้เห็นการเพิ่มขึ้นของจำนวนการยื่นขอสิทธิบัตรในบอยซีตั้งแต่ปี 2017 เป็นต้นมา บริษัทผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ไมครอนเป็นเจ้าของสิทธิบัตรมากกว่าบริษัทอื่นใดในบอยซี โดยมีสิทธิบัตรที่จดทะเบียนมากกว่า 31,000 รายการ
2. แมสซาชูเซตส์
- การยื่นขอสิทธิบัตรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565: 15. ยื่นขอสิทธิบัตร 51 ฉบับต่อประชากร 10,000 คน
- จำนวนคำขอสิทธิบัตรใหม่ทั้งหมด, ปีงบประมาณ 2022: 10,830
- คำขอพิจารณาสิทธิบัตรต่อเนื่อง, 2022: 3,855
แมสซาชูเซตส์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) ในเมืองเคมบริดจ์และสถาบันเทคโนโลยีอื่นๆ อีกมากมาย เป็นที่ตั้งของผู้ยื่นขอสิทธิบัตรรายใหญ่ที่สุดบางรายในประเทศ เทคโนโลยียาใหม่คิดเป็นสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดของสิทธิบัตรที่ยื่นในบอสตัน และกิลเลตต์เป็นเจ้าของสิทธิบัตรรายสำคัญในพื้นที่นี้ กิจกรรมด้านสิทธิบัตรในพื้นที่บอสตันมีจุดสูงสุดในปี 2020 และลดลงเล็กน้อยในปี 2021
1. แคลิฟอร์เนีย
- การยื่นคำขอสิทธิบัตรใหม่, ปีงบประมาณ 2565: 16. ยื่นคำขอสิทธิบัตร 33 ฉบับต่อประชากร 10,000 คน
- จำนวนคำขอสิทธิบัตรใหม่ทั้งหมด, ปีงบประมาณ 2022: 63,725
- คำขอการตรวจสอบสิทธิบัตรต่อเนื่อง, 2022: 20,183
ซานโฮเซเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมในรัฐโกลเด้นสเตท ที่ซึ่งซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์สื่อสาร และเซมิคอนดักเตอร์ เป็นส่วนสำคัญที่สุดของสิทธิบัตรที่ยื่นจดทะเบียน ซิสโก้และบรอดคอมเป็นเจ้าของสิทธิบัตรรายใหญ่ในซานโฮเซ หนึ่งในสิทธิบัตรที่มีการใช้งานมากที่สุดและได้รับการอ้างอิงมากที่สุดซึ่งเกิดขึ้นจากพาโลอัลโต ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากซานโฮเซ คือสิทธิบัตรการตรวจจับการสัมผัสหลายนิ้วสำหรับแผ่นรองเมาส์ของพีซีและแล็ปท็อปที่เป็นของโลจิเทค
