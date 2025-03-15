บล็อก ClickUp
Product Management

15 บล็อกการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกในอุตสาหกรรม

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
15 มีนาคม 2568

การจัดการผลิตภัณฑ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว วันหนึ่งคุณกำลังปรับปรุงแผนงานของคุณ วันต่อมาคุณกำลังได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย—ทั้งหมดนี้ในขณะที่คุณต้องตามให้ทันกับแนวโน้ม เครื่องมือ และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นใหม่

เมื่อมีสิ่งต่างๆ มากมายที่ต้องจัดการ การติดตามข้อมูลให้ทันอาจรู้สึกท่วมท้น แต่ทรัพยากรที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก

ตั้งแต่การปรับกลยุทธ์ให้คมชัดไปจนถึงการปรับปรุงการสื่อสาร บล็อกที่ดีที่สุดมอบข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ คำแนะนำที่สามารถนำไปใช้ได้จริง และกรณีศึกษาจากประสบการณ์จริงเพื่อช่วยให้คุณเติบโตในฐานะผู้จัดการโครงการ

ไม่ว่าคุณจะเป็นมืออาชีพที่มีประสบการณ์หรือเพิ่งเริ่มต้น เราได้รวบรวมบล็อกการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดที่ทุกผู้จัดการผลิตภัณฑ์ควรมีในรายการอ่านของพวกเขา

นี่คือโอกาสของคุณที่จะได้เรียนรู้จากผู้มีความคิดที่ฉลาดที่สุดในวงการเทคโนโลยี!

⏰สรุป 60 วินาที

นี่คือบล็อกการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดบางส่วนที่จะช่วยให้คุณได้รับข้อมูลล่าสุด พัฒนาทักษะของคุณ และได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อยกระดับกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และการตัดสินใจของคุณ

  • ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจร พร้อมข้อมูลเชิงลึกด้านการจัดการผลิตภัณฑ์
  • จดหมายข่าวของเลนนี่: เหมาะที่สุดสำหรับคำแนะนำรายสัปดาห์เกี่ยวกับการสร้างผลิตภัณฑ์ การขับเคลื่อนการเติบโต และการเร่งความก้าวหน้าในอาชีพของคุณ
  • ผู้จัดการผลิตภัณฑ์: เหมาะที่สุดสำหรับคู่มือแบบทีละขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับทักษะหลักของผู้จัดการผลิตภัณฑ์
  • โรมัน พิชเลอร์: เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และวิธีการแบบ Agile
  • SVPG: เหมาะที่สุดสำหรับมุมมองของผู้เชี่ยวชาญด้านความเป็นผู้นำและกลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์
  • ทีมผลิตภัณฑ์: เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนและความรู้ด้านการบริหารผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรมาอย่างดี
  • Mind the Product: เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนด้วยกรณีศึกษาจากโลกจริง
  • บทวิจารณ์รอบแรก: เหมาะที่สุดสำหรับบทเรียนระดับผู้ก่อตั้งเกี่ยวกับการจัดการผลิตภัณฑ์, ภาวะผู้นำ, และการขยายกิจการสตาร์ทอัพ
  • แผนกผลิตภัณฑ์: เหมาะที่สุดสำหรับการทำความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับด้านเทคนิคของวิศวกรรมผลิตภัณฑ์
  • ถามกิบ: ดีที่สุดสำหรับคำแนะนำตรงไปตรงมาเกี่ยวกับการจัดการผลิตภัณฑ์
  • ภายในอินเตอร์คอม: เหมาะที่สุดสำหรับกลยุทธ์การจัดการผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
  • นำโดนัทมาด้วย: เหมาะที่สุดสำหรับบทเรียนด้านภาวะผู้นำจากผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่มีประสบการณ์
  • กลุ่มพันธมิตรผลิตภัณฑ์: เหมาะที่สุดสำหรับมุมมองที่หลากหลายจากชุมชนผลิตภัณฑ์
  • เพนโด: เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
  • บทสนทนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์: เหมาะที่สุดสำหรับกลยุทธ์ในการค้นพบอย่างต่อเนื่องและการวิจัยผู้ใช้

15 อันดับบล็อกการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ควรติดตามในปี 2025

1. คลิกอัพ

บล็อกการจัดการผลิตภัณฑ์ของ ClickUpเป็นแหล่งข้อมูลที่ต้องติดตามสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ทุกคน ตั้งแต่การสำรวจพื้นฐานของการจัดการผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการให้ คำแนะนำขั้นสูงเกี่ยวกับการประสานงานในทีมและการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ClickUp นำเสนอบทความที่ละเอียดครอบคลุมหัวข้อที่หลากหลาย

ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ในด้านการจัดการผลิตภัณฑ์หรือกำลังมองหาการพัฒนาทักษะของคุณ คุณจะพบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับหัวข้อสำคัญ รวมถึง:

ClickUp สำหรับทีมซอฟต์แวร์
ทำให้รอบสปรินต์ง่ายขึ้นด้วยการรวมการสื่อสารและความรู้ของทีมทั้งหมดไว้ในที่เดียวด้วย ClickUp

นอกเหนือจากบล็อกที่ให้ข้อมูลเชิงลึก ClickUp ยังมีชุดเครื่องมือทรงพลังที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ด้วยClickUp Product Management Software ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผู้จัดการผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะ คุณสามารถจัดการเวิร์กโฟลว์ของทีมได้อย่างง่ายดาย จัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ ปรับปรุงการจัดการสปรินต์ และทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความสอดคล้องกัน ทั้งหมดนี้ในแพลตฟอร์มเดียวที่รวมศูนย์

นี่คือวิธี:

  • การจัดการสปรินต์ที่มีประสิทธิภาพ: ClickUp's Sprints ช่วยให้การจัดระเบียบสปรินต์ การติดตามความคืบหน้า และการจัดการงานที่ล้นออกมาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการให้ข้อเสนอแนะที่มีประสิทธิผลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • แผนงานผลิตภัณฑ์ที่เป็นระบบ: โครงสร้างลำดับชั้นของเครื่องมือช่วยให้การจัดระเบียบแผนงานผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างชัดเจน โดยรวมการจัดการโครงการและการสื่อสารไว้ที่ศูนย์กลาง เพื่อการดำเนินการที่มุ่งเน้นเป้าหมาย
  • การจัดการงานหลักและงานย่อยที่ยืดหยุ่น: งานย่อยช่วยให้สามารถแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อยได้อย่างละเอียดภายใน Epic ทำให้สามารถมอบหมายงานในสปรินต์ได้อย่างยืดหยุ่นโดยไม่ต้องย้าย Epic ทั้งหมด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนเรื่องราวของผู้ใช้
  • การสร้างเอกสารสรุปผลิตภัณฑ์แบบรวมศูนย์: ClickUp Docs รองรับการสร้างเอกสารสรุปผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุม โดยรวบรวมข้อกำหนดต่างๆ เพื่อปรับปรุงการสื่อสารกับทีมวิศวกรรมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • การมองเห็นข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้น: ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp และแดชบอร์ด ClickUp ช่วยให้การจัดการข้อมูลมีความละเอียดสำหรับการทดสอบ การพัฒนา และคะแนนสครัม มอบข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงสำหรับความคืบหน้าของสปรินต์และการประชุมสแตนด์อัพประจำวัน
  • การสื่อสารที่ราบรื่น: ตั้งแต่ความคิดเห็นที่ได้รับมอบหมายในภารกิจไปจนถึงการส่งข้อความแบบบูรณาการผ่าน ClickUp Chat แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณรวมศูนย์งานและการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับงานทั้งหมดไว้ในที่เดียว

เมื่อถึงเวลาที่จะปรับแผนงานผลิตภัณฑ์ของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเทมเพลตแผนงานผลิตภัณฑ์ของ ClickUpจะช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของอีปิค สปรินท์ และลำดับความสำคัญในพื้นที่ร่วมกัน

เทมเพลตแผนงานผลิตภัณฑ์ของ ClickUp: บล็อกการจัดการผลิตภัณฑ์
รับแม่แบบฟรี
วางแผน ติดตาม และจัดการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยแม่แบบแผนที่ผลิตภัณฑ์ของ ClickUp

เครื่องมือนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการแจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบถึงความคืบหน้าหรือปรับลำดับความสำคัญเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของกรอบเวลา

วิศวกรและผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของเราต้องเสียเวลาไปกับการอัปเดตสถานะด้วยตนเองระหว่าง Jira และเครื่องมืออื่น ๆ อยู่ตลอดเวลา ด้วย ClickUp เราสามารถประหยัดเวลาที่สูญเสียไปกับงานซ้ำซ้อนได้หลายชั่วโมง ยิ่งไปกว่านั้น เรายังสามารถเร่งการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ได้เร็วขึ้นด้วยการปรับปรุงการส่งต่องานระหว่างฝ่าย QA, ทีมเขียนเนื้อหาทางเทคนิค และฝ่ายการตลาด

วิศวกรและผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของเราต้องเสียเวลาไปกับการอัปเดตสถานะด้วยตนเองระหว่าง Jira และเครื่องมืออื่น ๆ อยู่ตลอดเวลา ด้วย ClickUp เราสามารถประหยัดเวลาที่สูญเสียไปกับงานซ้ำซ้อนได้หลายชั่วโมง ยิ่งไปกว่านั้น เรายังสามารถเร่งการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ได้เร็วขึ้นด้วยการปรับปรุงการส่งต่องานระหว่างฝ่าย QA, ทีมเขียนเนื้อหาทางเทคนิค และฝ่ายการตลาด

บล็อกการจัดการผลิตภัณฑ์ยอดนิยมจาก ClickUp:

2. จดหมายข่าวของเลนนี่

จดหมายข่าวของเลนนี่: บล็อกการจัดการผลิตภัณฑ์
ผ่านทางจดหมายข่าวของเลนนี่

บล็อก Substack นี้เกิดขึ้นจากความคิดของ Lenny Rachitsky นักลงทุนแองเจิลและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ที่มีประสบการณ์ ซึ่งเคยร่วมงานกับ Airbnb และ Neustar มาก่อน Lenny's Newsletter ครอบคลุมหัวข้อหลากหลาย เช่น:

ข้อมูลเชิงลึกที่แบ่งปันนี้ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเปลี่ยนความท้าทายด้านการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อนที่สุดให้กลายเป็นข้อสรุปที่สามารถนำไปปฏิบัติได้

Rachitsky ยังเป็นเจ้าภาพ Lenny's Podcast ซึ่งเขา สัมภาษณ์ผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพและผู้จัดการผลิตภัณฑ์ โดยกลั่นกรองประสบการณ์และบทเรียนของพวกเขาให้กลายเป็นคำแนะนำที่นำไปใช้ได้จริงสำหรับผู้ฟังของเขา

นอกจากการเขียนและทำพอดแคสต์แล้ว เขายังดูแลชุมชน Slack ที่ชื่อว่า 'The Friends of Lenny's Newsletter' ซึ่งเป็นพื้นที่พิเศษสำหรับสมาชิกที่ชำระเงินเท่านั้น ชุมชนนี้มีบริการ:

  • AMA สด
  • ชมรมหนังสือ
  • โปรแกรมการให้คำปรึกษา
  • เวิร์กช็อปเชิงโต้ตอบ

🌟 จุดขายเฉพาะ: Lenny's Newsletter เป็นแหล่งข้อมูลล้ำค่าสำหรับการสร้างเครือข่ายและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เนื้อหาไม่ได้จำกัดอยู่แค่ทฤษฎี แต่เสนอแนวทางและกรอบการทำงานที่ชัดเจน มีข้อมูลสนับสนุน ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้จริงกับปัญหาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ในโลกจริง

3. ผู้จัดการผลิตภัณฑ์

แดชบอร์ดผู้จัดการผลิตภัณฑ์: บล็อกการจัดการผลิตภัณฑ์
ผ่านทางผู้จัดการผลิตภัณฑ์

หากคุณกำลังเผชิญกับความท้าทายในการขยายผลิตภัณฑ์ SaaS ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วThe Product Managerคือแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการ ก่อตั้งโดย Hannah Clark แพลตฟอร์มนี้ก้าวข้ามเนื้อหาสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์มือใหม่ มุ่งเน้นไปที่ ผู้นำผลิตภัณฑ์ดิจิทัลที่ต้องการเร่งการเติบโต หลังจากบรรลุความเหมาะสมระหว่างผลิตภัณฑ์กับตลาดแล้ว

บล็อกของผู้จัดการผลิตภัณฑ์นำเสนอเนื้อหาที่ให้ความรู้และนำไปใช้ได้จริงสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ทุกระดับ ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่น:

  • แนวโน้ม UX และ AI ที่กำลังเกิดขึ้น
  • วิธีการแบบ Scrum และ Agile
  • กลยุทธ์การเติบโตและการกำหนดราคาของ SaaS

🌟 จุดขายเฉพาะ: ด้วยการมุ่งเน้นที่การขยายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วอย่างเข้มข้น บล็อกนี้มอบเครื่องมือ กรอบการทำงาน และข้อมูลเชิงลึกเพื่อช่วยให้ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ปรับแต่ง MVP ของพวกเขา ปรับกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม และนำทางผ่านการระดมทุนซีรีส์ B และก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นใจ

4. โรมัน พิชเลอร์

แดชบอร์ด Roman Pichler: บล็อกการจัดการผลิตภัณฑ์
ผ่านทางโรมัน พิชเลอร์

บล็อกของโรมัน พิชเลอร์ เป็นแหล่งข้อมูลสำคัญในวงการการจัดการผลิตภัณฑ์ ที่ให้ความเชี่ยวชาญลึกซึ้งในด้านกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ ประสบการณ์ผู้ใช้ และการจัดการงานค้าง ในฐานะผู้เขียนหนังสือ Strategize: Product Strategy and Product Roadmap Practices for the Digital Age พิชเลอร์เป็นที่รู้จักจากข้อมูลเชิงลึกที่ปฏิบัติได้จริงและนำไปใช้ได้ ซึ่งช่วยให้ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงแนวทางและขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบ

บล็อกของเขาครอบคลุมหัวข้อการจัดการผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย รวมถึง:

  • การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของผู้จัดการผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ
  • การสร้างและส่งเสริมความเห็นอกเห็นใจภายในทีมผลิตภัณฑ์
  • การสร้างบอร์ดวิสัยทัศน์วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่ทรงพลัง
  • การสร้างความเชื่อมั่นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

พิชเลอร์ยังแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการรับมือกับความท้าทายในยุคดิจิทัล โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการมีความคล่องตัว การสื่อสารที่ชัดเจน และกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่ง

🌟 จุดขายเฉพาะ: สำหรับผู้ที่ชื่นชอบเนื้อหาแบบภาพและเสียง Pichler มีวิดีโอและพอดแคสต์ที่บันทึกไว้ให้รับชม—ทำให้ความเชี่ยวชาญของเขาเข้าถึงได้ง่ายในหลากหลายรูปแบบ และส่วนที่ดีที่สุดคือ? เนื้อหาที่มีคุณค่าทั้งหมดของเขาสามารถรับชมได้ฟรี

5. ซิลิคอน วัลเลย์ โปรดักต์ กรุ๊ป (เอสวีจีพี)

แดชบอร์ดของกลุ่มผลิตภัณฑ์ซิลิคอนแวลลีย์ (SVGP)
ผ่านทางSVPG

บทความของ SVPG เป็นสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตภัณฑ์ทุกคนต้องอ่าน ก่อตั้งโดย Marty Cagan ตำนานแห่งการจัดการผลิตภัณฑ์ผู้เคยดำรงตำแหน่งสำคัญในบริษัทอย่าง HP, Netscape และ eBay SVPG อยู่ในแนวหน้าของความเป็นผู้นำทางความคิดด้านการจัดการผลิตภัณฑ์

SVPG เป็นที่รู้จักในการนำเสนอเนื้อหาที่มีความเป็นปฏิบัติสูงและเชิงกลยุทธ์ ซึ่งสอดคล้องอย่างลึกซึ้งกับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่กำลังเผชิญกับความซับซ้อนของโลกผลิตภัณฑ์ดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาขยายทีมและโครงการ บล็อกนี้ครอบคลุมหัวข้อสำคัญหลากหลาย รวมถึง:

  • การเปลี่ยนแปลงโครงการ: การเข้าใจเส้นทางการขยายและพัฒนาทีมผลิตภัณฑ์
  • การทดสอบแบบจำลองผลิตภัณฑ์: วิธีการสร้างและปรับปรุงแบบจำลองผลิตภัณฑ์เพื่อตรวจสอบสมมติฐานทางธุรกิจ
  • การดำเนินงานผลิตภัณฑ์: แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการสร้างกรอบการดำเนินงานที่สนับสนุนทีมที่มีประสิทธิภาพสูง

ด้วยประสบการณ์รวมกันกว่า 50 ปี จากผู้ก่อตั้งและผู้มีส่วนร่วม SVPG มอบคำแนะนำที่จำเป็นสำหรับผู้ที่อยู่ในบทบาทผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไม่ว่าคุณจะเป็น CEO ผู้นำผลิตภัณฑ์ หรือผู้ที่ทำงานอยู่แนวหน้าของผลิตภัณฑ์

🌟 จุดขายเฉพาะ: เพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น คุณสามารถสำรวจ 'PRODUCT IS HARD: SVPG Box Set,' ชุดหนังสือสี่เล่มที่เต็มไปด้วยข้อคิดจาก Marty Cagan และทีมงานที่ SVPG หนังสือเหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ:

  • การบริหารทีมผลิตภัณฑ์
  • การตลาดผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี
  • การเปลี่ยนผ่านไปสู่รูปแบบการดำเนินงานที่เน้นผลิตภัณฑ์เป็นศูนย์กลาง

📮ClickUp Insight: ในขณะที่ 60% ของพนักงานตอบกลับข้อความทันทีภายใน 10 นาที แต่ 15% ใช้เวลามากกว่า 2 ชั่วโมงในการตอบกลับ

การผสมผสานระหว่างการตอบกลับที่รวดเร็วราวสายฟ้าแลบกับการตอบกลับที่ล่าช้าอาจทำให้เกิดช่องว่างในการสื่อสารและทำให้การทำงานร่วมกันช้าลง ด้วย ClickUp ข้อความ งาน และการอัปเดตทั้งหมดของคุณจะอยู่ในที่เดียว ทำให้มั่นใจได้ว่าไม่มีการสนทนาใดถูกทิ้งไว้กลางทาง และทุกคนจะทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ไม่ว่าพวกเขาจะตอบกลับเร็วหรือช้าเพียงใดก็ตาม

6. ทีมผลิตภัณฑ์

แดชบอร์ดสำหรับทีมผลิตภัณฑ์: บล็อกการจัดการผลิตภัณฑ์
ผ่านทางThe Product Folks

The Product Folksเป็นชุมชนที่ขับเคลื่อนโดยอาสาสมัครของ Product Managers ก่อตั้งขึ้นที่เมืองเบงกาลูรู มีสมาชิกมากกว่า 100,000 คน และเข้าถึงผู้คนประมาณ 1 ล้านคนด้วยเนื้อหาของชุมชน

บล็อกนี้ เป็นศูนย์รวมที่เต็มไปด้วยคุณค่าสำหรับผู้ที่มีความทะเยอทะยานและผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นในสายงานผลิตภัณฑ์ นำเสนอ มุมมองที่ให้ความสำคัญกับผู้คนเป็นอันดับแรก สู่โลกของการบริหารผลิตภัณฑ์ โดยข้ามทฤษฎีที่ซับซ้อนและนำเสนอเนื้อหาที่นำไปใช้ได้จริงเพื่อช่วยให้คุณพัฒนาทักษะ

องค์กรได้อำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนอาชีพมากกว่า 500 ครั้ง และจัดกิจกรรมมากกว่า 200 ครั้ง โดยได้รับการสนับสนุนจากทีมอาสาสมัครกว่า 50 คน

หัวข้อหลักที่นี่ได้แก่:

🌟 จุดขายเฉพาะ: เตรียมพบกับข้อมูลเชิงลึกที่ผ่านการทดสอบในสนามจริง เส้นทางการเรียนรู้ที่มีโครงสร้างชัดเจน และแนวทางที่ตรงไปตรงมาในการเชี่ยวชาญด้านการบริหารผลิตภัณฑ์

7. ใส่ใจในผลิตภัณฑ์

แดชบอร์ด Mind the Product: บล็อกการจัดการผลิตภัณฑ์
ผ่านทางMind the Product

Mind the Productเป็นหนึ่งในชุมชนการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และบล็อกของพวกเขาก็เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับทุกคนที่จริงจังกับการเป็นผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ด้วยรายชื่อผู้เขียนผู้เชี่ยวชาญและการเจาะลึกในด้านการเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์ บล็อกนี้มอบทั้งข้อมูลเชิงกลยุทธ์และเชิงปฏิบัติที่หลากหลาย

แต่มันไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อหาเพียงอย่างเดียว งานของ Mind the Product เป็นรากฐานสำคัญของการมีส่วนร่วมกับชุมชนการจัดการผลิตภัณฑ์ โดยมี งานหลักของพวกเขา #mtpcon โดดเด่นในฐานะการรวมตัวชั้นนำ จัดขึ้นในศูนย์กลางระดับโลกอย่างลอนดอนและซานฟรานซิสโก #mtpcon ดึงดูดผู้เข้าร่วมที่หลากหลาย ตั้งแต่ผู้จัดการผลิตภัณฑ์มือใหม่ไปจนถึงผู้มีประสบการณ์สูง มอบเวทีสำหรับการเรียนรู้และการสร้างเครือข่าย

หัวข้อสำคัญที่ครอบคลุม:

🌟 จุดขายเฉพาะ: นอกจากนี้ยังมีซีรีส์สัมภาษณ์เสมือนจริง Product Unplugged ที่สำรวจกลยุทธ์ บทเรียน และกระบวนการสร้างสรรค์ที่หล่อหลอมทีมผลิตภัณฑ์ให้ประสบความสำเร็จ

8. การทบทวนรอบแรก

แดชบอร์ดการทบทวนรอบแรก: บล็อกการจัดการผลิตภัณฑ์
ผ่านทางFirst Round Review

First Round Review ซึ่งเป็นแผนกเนื้อหาของ First Round Capital (บริษัทร่วมลงทุนในระยะเริ่มต้น) ได้สร้างชื่อเสียงในฐานะแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้สำหรับผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพและผู้จัดการผลิตภัณฑ์

ก่อตั้งขึ้นด้วยพันธกิจที่จะเป็น 'โรงเรียนธุรกิจฮาร์วาร์ดสำหรับสตาร์ทอัพ' ที่นี่รวบรวมผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ผู้ก่อตั้ง และนักลงทุน เพื่อแบ่งปันเรื่องราวส่วนตัวและประสบการณ์อันมีค่าในหัวข้อต่างๆ เช่น:

บล็อกที่มีชื่อเสียงบางแห่งจาก First Round Review ได้แก่ "Give Away Your Legos" โดย Molly Graham ซึ่งเน้นย้ำถึงความสำคัญของการมอบหมายงานในการขยายทีม; "How Superhuman Built an Engine to Find Product-Market Fit" โดย Rahul Vohra ที่นำเสนอแนวทางขับเคลื่อนด้วยข้อมูลในการค้นหา PMF;หรือกลยุทธ์การขยายตัวของ Figma

🌟 จุดขายเฉพาะ: First Round Review โดดเด่นด้วยการมุ่งเน้นที่ด้านมนุษย์ของการบริหารผลิตภัณฑ์ ช่วยให้บุคคลเติบโตและประสบความสำเร็จภายในบริษัทของตน

9. แผนกผลิตภัณฑ์

แผนกแดชบอร์ดผลิตภัณฑ์: บล็อกการจัดการผลิตภัณฑ์
ผ่านทางแผนกผลิตภัณฑ์

บล็อกของแผนกผลิตภัณฑ์เป็นแหล่งข้อมูลที่ทรงพลังของข่าวสารที่นำโดยผลิตภัณฑ์, คำอธิบาย, และข้อมูลเชิงลึกทางวิศวกรรมผลิตภัณฑ์.

ได้รับความไว้วางใจจากผู้จัดการผลิตภัณฑ์ นักออกแบบ วิศวกร และ นักลงทุนจากบริษัทชั้นนำอย่าง Spotify, Netflix, Apple และ Amazon คุณจะพบเนื้อหาเกี่ยวกับ:

  • เคล็ดลับการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์และการตลาด
  • การจัดการงานโดยใช้พลังงาน
  • การวางแผนแบบไม่พร้อมกัน

เป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความเป็นผู้นำทางความคิดและคำแนะนำที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

🌟 จุดขายเฉพาะ: บล็อกนี้ครอบคลุมเกี่ยวกับเว็บฮุค, ไมโครเซอร์วิส, เอกสารประกอบ API, และการออกแบบสิทธิ์การใช้งาน SaaS ซึ่งทำให้มีคุณค่าสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความเข้าใจทางเทคนิคมากขึ้น

10. ถาม Gib

ถาม Gib แดชบอร์ด: บล็อกการจัดการผลิตภัณฑ์
ผ่านทางAsk Gib

Ask Gib เป็นบล็อกที่โดดเด่นโดย Gibson Biddle อดีตรองประธานฝ่ายการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ Netflix

อะไรคือสิ่งที่ทำให้มันไม่เหมือนใคร?

มันไม่ได้เน้นคำแนะนำที่มีโครงสร้างมากนัก แต่เน้นไปที่ การสะท้อนความคิดอย่างตรงไปตรงมา การถามตอบที่น่าสนใจ และข้อคิดส่วนตัวและเรื่องเล่าของบิเดิล เกี่ยวกับภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงของการจัดการผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ เขายังใช้หัวข้อที่กระชับและเป็นกันเอง ทำให้บล็อกอ่านได้อย่างเพลิดเพลิน

บิดเดิลไม่หลีกเลี่ยงการตอบคำถามที่ยากเกี่ยวกับ:

  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์
  • วิธีการให้และรับข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์
  • ความร่วมมือระหว่างทีมผลิตภัณฑ์และทีมออกแบบ

🌟 จุดขายเฉพาะ: การอ่าน Ask Gib ให้ความรู้สึกเหมือนได้สนทนาอย่างเป็นกันเองและเปี่ยมไปด้วยข้อคิดกับที่ปรึกษา—พร้อมอารมณ์ขันและปัญญา บทความนี้เปิดให้ทุกคนเข้าถึงได้ฟรี

11. ภายในอินเตอร์คอม

ภายในแดชบอร์ดอินเตอร์คอม: บล็อกการจัดการผลิตภัณฑ์
ผ่านทางอินเตอร์คอม

ในฐานะผู้นำในโลกของผลิตภัณฑ์ SaaS บล็อกของ Intercom ที่ชื่อว่า Inside Intercom ได้กลายเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ทีมความสำเร็จของลูกค้า และทุกคนที่ทำงานกับผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี

เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม บล็อกของเราได้ขยายขอบเขตการให้ความสนใจไปยังผลกระทบของผลิตภัณฑ์จาก ML, ตัวแทน AI, และการอัตโนมัติ เพื่อให้แน่ใจว่าเราอยู่ในตำแหน่งผู้นำของนวัตกรรม

ต้องการอ่านเกี่ยวกับการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI หรือไม่? Intercom มีให้คุณครบถ้วน กำลังมองหาหลักการผลิตภัณฑ์อยู่หรือเปล่า? มีบล็อกเกี่ยวกับเรื่องนั้นด้วยเช่นกัน

หัวข้อสำคัญอื่น ๆ ได้แก่:

  • การเติบโตและการขยายตัวของ SaaS
  • กรอบกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • อนาคตของการสนับสนุนลูกค้าและความสำเร็จ

🌟 จุดขายเฉพาะ: Inside Intercom มุ่งมั่นที่จะช่วยให้คุณสร้างผลิตภัณฑ์ที่แก้ปัญหาของผู้ใช้ได้อย่างแท้จริง ด้วยบทความที่กระตุ้นความคิดและให้ข้อมูลเชิงลึก

12. นำโดนัทมาด้วย

นำแดชบอร์ดโดนัท
ผ่านทางBring the Donuts

Bring the Donuts, บล็อกการจัดการผลิตภัณฑ์โดย Ken Norton—ผู้นำการริเริ่มผลิตภัณฑ์สำหรับ Google Docs, Google Calendar, และ Google Mobile Maps—นำเสนอแนวคิดใหม่เกี่ยวกับ:

  • ทำไมผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมจึงให้ความสำคัญกับการสื่อสารมากกว่ากระบวนการ
  • วิธีเป็นผู้นำโดยไม่มีอำนาจและได้รับการยอมรับจากทีม
  • ทำไมการตระหนักรู้ในตนเองจึงเป็นข้อได้เปรียบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาชีพของคุณ

โอ้ แล้วถ้าคุณสงสัยเกี่ยวกับชื่อ? มันอ้างอิงถึงคำแนะนำที่มีชื่อเสียงของนอร์ตัน: 'นำโดนัทมาด้วยเสมอ'—เพราะการกระทำเล็กๆ น้อยๆ สามารถสร้างความไว้วางใจได้มาก

🌟 จุดขายเฉพาะ: Norton ไม่ได้พูดถึงแค่กรอบแนวคิดและกลยุทธ์เท่านั้น แต่ยังพูดถึงสิ่งที่จำเป็นจริง ๆ ในการเป็นผู้นำ วิธีรับมือกับความเป็นจริงของการบริหารผลิตภัณฑ์ และวิธีสร้างความไว้วางใจกับทีมของคุณในขณะที่จัดการกับการสนทนาที่ยากลำบาก รวมถึงการบริหารจัดการตัวเองให้เท่ากับการบริหารผลิตภัณฑ์ของคุณ

13. กลุ่มพันธมิตรผลิตภัณฑ์

แดชบอร์ดพันธมิตรผลิตภัณฑ์
ผ่านทางProduct Coalition

Product Coalition เป็นสิ่งพิมพ์บน Substack และ Medium โดย Jay Stansell หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก ภารกิจของบล็อกนี้คือ ทำให้ความรู้ด้านการจัดการผลิตภัณฑ์เข้าถึงได้ทั่วโลก

มันมีห้องสมุดขนาดใหญ่ของบทความที่มีประโยชน์ซึ่งเขียนโดยผู้จัดการโครงการที่มีประสบการณ์และผู้นำในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับ:

  • การปฐมนิเทศสำหรับผู้จัดการโครงการ
  • เทคนิคการทดสอบผู้ใช้
  • แผนภาพกระบวนการปฏิบัติงาน

🌟 จุดขายเฉพาะ: สำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ Product Coalition มีคอร์สเรียนขนาดสั้นที่นำไปสู่ใบรับรองการสำเร็จการศึกษาสำหรับสมาชิกที่ชำระเงิน นอกจากนี้ Stansell ยังจัดพอดแคสต์และกิจกรรมสดเป็นประจำอีกด้วย

14. เพนโด

แดชบอร์ด Pendo
ผ่านทางPendo

Pendo แพลตฟอร์มประสบการณ์ผลิตภัณฑ์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์ดิจิทัลผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลที่ทรงพลัง การบันทึกเซสชั่น และการแนะนำในแอป ตามที่คุณอาจคาดหวัง บล็อกของ Pendo มอบข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากข้อมูลและคำแนะนำจากผู้ใช้

บล็อกครอบคลุมหัวข้อสำคัญเช่น:

  • การปรับแต่งผลิตภัณฑ์และการกำกับดูแล
  • แผนที่นำทาง AI สำหรับ CPO
  • เกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์

นอกจากนี้ บทความเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ยังให้การเปรียบเทียบที่เป็นประโยชน์ ช่วยให้ผู้จัดการผลิตภัณฑ์สามารถประเมินตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ในตลาดได้

🌟 จุดขายเฉพาะ: Pendo ผสานกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งและขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเข้ากับข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้จริง บล็อกไม่ได้จำกัดอยู่แค่คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังเผยแพร่เอกสารเชิงลึกและกรณีศึกษาเกี่ยวกับแบรนด์ชั้นนำ เช่น Thomson Reuters และ LexisNexis ซึ่งช่วยให้ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ได้เรียนรู้จากการใช้งานจริงและผลลัพธ์ที่พิสูจน์แล้ว การผสมผสานระหว่างความลึกเชิงวิเคราะห์และการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยกรณีศึกษานี้ทำให้บล็อกของ Pendo เป็นแพลตฟอร์มที่ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่สนใจการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และการปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ต้องเข้าชม

15. พูดคุยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

แดชบอร์ดพูดคุยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ผ่านทางProduct Talk

Product Talk ก่อตั้งโดย Teresa Torres เป็นแหล่งข้อมูลที่มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ นักออกแบบ UX และผู้ก่อตั้งที่ต้องการ ปรับปรุงกระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์ของตน Torres สำรวจความซับซ้อนของการสร้างผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยมและให้คำแนะนำที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลและการทดลอง

คุณจะพบเนื้อหาที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับ:

  • เทคนิคการทดสอบสมมติฐาน
  • การประยุกต์ใช้การค้นพบอย่างต่อเนื่องกับ UX
  • การสัมภาษณ์ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

🌟 จุดขายเฉพาะ: Torres ยังเป็นผู้บริหาร Product Talk Academy ซึ่งเปิดสอนหลักสูตรและเวิร์กช็อปสำหรับองค์กรที่ออกแบบมาเพื่อยกระดับทีมผลิตภัณฑ์

เกียรติคุณพิเศษ

วันหนึ่งในชีวิตของผู้จัดการผลิตภัณฑ์เต็มไปด้วยประสบการณ์ที่หลากหลาย คุณรู้ว่ามันไม่เคยเป็นเส้นตรง—มันเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา แม้ว่าคุณจะมีรายการบล็อกเกี่ยวกับการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมมุมมองต่างๆ มากมาย แต่ในฐานะมืออาชีพที่มีความคิดสร้างสรรค์ คุณก็รู้ว่าต้องการมากกว่านั้น

คุณต้องการจุดประกายความคิดใหม่ ๆ กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ และมองสิ่งต่าง ๆ ในมุมมองที่แตกต่างออกไป แล้วทำไมไม่ลองเปิดกว้างดูบ้างล่ะ? นี่คือบล็อกเพิ่มเติมอีกสองแห่งที่จะช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับคุณ

1. ถนนฟาร์แนม

แดชบอร์ดถนนฟาร์แนม
ผ่านทางถนนฟาร์แนม

อันดับแรกคือถนนฟาร์แนม

บล็อกนี้เป็นอัญมณีที่ซ่อนอยู่สำหรับผู้นำที่ต้องการตัดสินใจได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง. ฟรี และครอบคลุมหัวข้อที่ไม่มีวันล้าสมัย เช่น การตัดสินใจ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การปรับปรุงนิสัยการอ่าน และการค้นหาความหมายในชีวิต.

โพสต์เหล่านี้อ่านเข้าใจง่ายและเต็มไปด้วยข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าซึ่งคุณสามารถนำไปใช้ได้ทันที

2. Stratechery

แดชบอร์ด Stratechery
ผ่านทางStratechery

ต่อไปคือ Stratechery

จุดตัดของกลยุทธ์ทางธุรกิจ, เทคโนโลยี, และการจัดการผลิตภัณฑ์, มันถูกมองว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือสำหรับการเข้าใจแบบธุรกิจทางเทคโนโลยี, กลยุทธ์การแข่งขัน, และพลวัตของตลาดผลิตภัณฑ์.

ก่อตั้งโดยนักวิเคราะห์ Ben Thompson, บล็อกนี้ ช่วยผู้จัดการผลิตภัณฑ์คิดเหมือนผู้บริหารและนักลงทุน ไม่ใช่เพียงแค่เน้นที่กรอบการทำงานและการดำเนินการ สำหรับผู้เริ่มต้น คุณจะเข้าใจว่าบริษัทอย่าง Apple, Google, Microsoft และสตาร์ทอัพแข่งขัน สร้างความแตกต่าง และรักษาธุรกิจของพวกเขาได้อย่างไร

Stratechery ยังวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในด้าน AI, SaaS, ตลาดออนไลน์ และสื่อ จากมุมมองที่เป็นมิตรกับผู้จัดการผลิตภัณฑ์

มีทรัพยากรที่เหมาะสมอยู่ในมือคุณด้วย ClickUp

การจัดการผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมนั้นเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้พอๆ กับการสร้าง

หากคุณพบบล็อกที่ตรงกับความรู้สึกของคุณ อย่าลังเลที่จะสมัครสมาชิก อ่าน และนำข้อคิดไปปรับใช้ มีแหล่งความรู้ กรอบแนวคิด และแรงบันดาลใจมากมายที่จะช่วยให้คุณพัฒนาทักษะของคุณได้

บล็อกของ ClickUp เป็นแหล่งข้อมูลล้ำค่าที่คุณไม่ควรพลาดอย่างแน่นอน เนื่องจากเครื่องมือนี้ถูกออกแบบมาสำหรับมืออาชีพด้านผลิตภัณฑ์ที่ต้องการทำงานอย่างชาญฉลาดและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานประจำวัน คุณจะพบข้อมูลเชิงลึกและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายหัวข้อ หากต้องการเริ่มต้นเพียงไปที่นี่

แต่ถ้าคุณพร้อมที่จะเริ่มสร้างผลิตภัณฑ์ที่ก้าวล้ำนั้นแล้วสมัครใช้ ClickUp แอปเดียวที่ตอบโจทย์ทุกการทำงาน