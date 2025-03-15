15 บล็อกการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกในอุตสาหกรรม

การจัดการผลิตภัณฑ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว วันหนึ่งคุณกำลังปรับปรุงแผนงานของคุณ วันต่อมาคุณกำลังได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย—ทั้งหมดนี้ในขณะที่คุณต้องตามให้ทันกับแนวโน้ม เครื่องมือ และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นใหม่
เมื่อมีสิ่งต่างๆ มากมายที่ต้องจัดการ การติดตามข้อมูลให้ทันอาจรู้สึกท่วมท้น แต่ทรัพยากรที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก
ตั้งแต่การปรับกลยุทธ์ให้คมชัดไปจนถึงการปรับปรุงการสื่อสาร บล็อกที่ดีที่สุดมอบข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ คำแนะนำที่สามารถนำไปใช้ได้จริง และกรณีศึกษาจากประสบการณ์จริงเพื่อช่วยให้คุณเติบโตในฐานะผู้จัดการโครงการ
ไม่ว่าคุณจะเป็นมืออาชีพที่มีประสบการณ์หรือเพิ่งเริ่มต้น เราได้รวบรวมบล็อกการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดที่ทุกผู้จัดการผลิตภัณฑ์ควรมีในรายการอ่านของพวกเขา
นี่คือโอกาสของคุณที่จะได้เรียนรู้จากผู้มีความคิดที่ฉลาดที่สุดในวงการเทคโนโลยี!
⏰สรุป 60 วินาที
นี่คือบล็อกการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดบางส่วนที่จะช่วยให้คุณได้รับข้อมูลล่าสุด พัฒนาทักษะของคุณ และได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อยกระดับกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และการตัดสินใจของคุณ
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจร พร้อมข้อมูลเชิงลึกด้านการจัดการผลิตภัณฑ์
- จดหมายข่าวของเลนนี่: เหมาะที่สุดสำหรับคำแนะนำรายสัปดาห์เกี่ยวกับการสร้างผลิตภัณฑ์ การขับเคลื่อนการเติบโต และการเร่งความก้าวหน้าในอาชีพของคุณ
- ผู้จัดการผลิตภัณฑ์: เหมาะที่สุดสำหรับคู่มือแบบทีละขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับทักษะหลักของผู้จัดการผลิตภัณฑ์
- โรมัน พิชเลอร์: เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และวิธีการแบบ Agile
- SVPG: เหมาะที่สุดสำหรับมุมมองของผู้เชี่ยวชาญด้านความเป็นผู้นำและกลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์
- ทีมผลิตภัณฑ์: เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนและความรู้ด้านการบริหารผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรมาอย่างดี
- Mind the Product: เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนด้วยกรณีศึกษาจากโลกจริง
- บทวิจารณ์รอบแรก: เหมาะที่สุดสำหรับบทเรียนระดับผู้ก่อตั้งเกี่ยวกับการจัดการผลิตภัณฑ์, ภาวะผู้นำ, และการขยายกิจการสตาร์ทอัพ
- แผนกผลิตภัณฑ์: เหมาะที่สุดสำหรับการทำความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับด้านเทคนิคของวิศวกรรมผลิตภัณฑ์
- ถามกิบ: ดีที่สุดสำหรับคำแนะนำตรงไปตรงมาเกี่ยวกับการจัดการผลิตภัณฑ์
- ภายในอินเตอร์คอม: เหมาะที่สุดสำหรับกลยุทธ์การจัดการผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
- นำโดนัทมาด้วย: เหมาะที่สุดสำหรับบทเรียนด้านภาวะผู้นำจากผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่มีประสบการณ์
- กลุ่มพันธมิตรผลิตภัณฑ์: เหมาะที่สุดสำหรับมุมมองที่หลากหลายจากชุมชนผลิตภัณฑ์
- เพนโด: เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
- บทสนทนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์: เหมาะที่สุดสำหรับกลยุทธ์ในการค้นพบอย่างต่อเนื่องและการวิจัยผู้ใช้
15 อันดับบล็อกการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ควรติดตามในปี 2025
1. คลิกอัพ
บล็อกการจัดการผลิตภัณฑ์ของ ClickUpเป็นแหล่งข้อมูลที่ต้องติดตามสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ทุกคน ตั้งแต่การสำรวจพื้นฐานของการจัดการผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการให้ คำแนะนำขั้นสูงเกี่ยวกับการประสานงานในทีมและการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ClickUp นำเสนอบทความที่ละเอียดครอบคลุมหัวข้อที่หลากหลาย
ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ในด้านการจัดการผลิตภัณฑ์หรือกำลังมองหาการพัฒนาทักษะของคุณ คุณจะพบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับหัวข้อสำคัญ รวมถึง:
- ค้นหาช่วงเวลาที่ผลิตภัณฑ์ของคุณสร้างความประทับใจอย่างแท้จริง
- การจัดการเส้นทางของผลิตภัณฑ์
- กรอบการจัดลำดับความสำคัญ
- การกำหนดเกณฑ์การยอมรับที่ชัดเจน
- การเข้าใจและนำไปใช้ของวิธีการ Agile, Scrum, และ SAFe
นอกเหนือจากบล็อกที่ให้ข้อมูลเชิงลึก ClickUp ยังมีชุดเครื่องมือทรงพลังที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ด้วยClickUp Product Management Software ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผู้จัดการผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะ คุณสามารถจัดการเวิร์กโฟลว์ของทีมได้อย่างง่ายดาย จัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ ปรับปรุงการจัดการสปรินต์ และทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความสอดคล้องกัน ทั้งหมดนี้ในแพลตฟอร์มเดียวที่รวมศูนย์
นี่คือวิธี:
- การจัดการสปรินต์ที่มีประสิทธิภาพ: ClickUp's Sprints ช่วยให้การจัดระเบียบสปรินต์ การติดตามความคืบหน้า และการจัดการงานที่ล้นออกมาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการให้ข้อเสนอแนะที่มีประสิทธิผลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- แผนงานผลิตภัณฑ์ที่เป็นระบบ: โครงสร้างลำดับชั้นของเครื่องมือช่วยให้การจัดระเบียบแผนงานผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างชัดเจน โดยรวมการจัดการโครงการและการสื่อสารไว้ที่ศูนย์กลาง เพื่อการดำเนินการที่มุ่งเน้นเป้าหมาย
- การจัดการงานหลักและงานย่อยที่ยืดหยุ่น: งานย่อยช่วยให้สามารถแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อยได้อย่างละเอียดภายใน Epic ทำให้สามารถมอบหมายงานในสปรินต์ได้อย่างยืดหยุ่นโดยไม่ต้องย้าย Epic ทั้งหมด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนเรื่องราวของผู้ใช้
- การสร้างเอกสารสรุปผลิตภัณฑ์แบบรวมศูนย์: ClickUp Docs รองรับการสร้างเอกสารสรุปผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุม โดยรวบรวมข้อกำหนดต่างๆ เพื่อปรับปรุงการสื่อสารกับทีมวิศวกรรมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- การมองเห็นข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้น: ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp และแดชบอร์ด ClickUp ช่วยให้การจัดการข้อมูลมีความละเอียดสำหรับการทดสอบ การพัฒนา และคะแนนสครัม มอบข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงสำหรับความคืบหน้าของสปรินต์และการประชุมสแตนด์อัพประจำวัน
- การสื่อสารที่ราบรื่น: ตั้งแต่ความคิดเห็นที่ได้รับมอบหมายในภารกิจไปจนถึงการส่งข้อความแบบบูรณาการผ่าน ClickUp Chat แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณรวมศูนย์งานและการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับงานทั้งหมดไว้ในที่เดียว
เมื่อถึงเวลาที่จะปรับแผนงานผลิตภัณฑ์ของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเทมเพลตแผนงานผลิตภัณฑ์ของ ClickUpจะช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของอีปิค สปรินท์ และลำดับความสำคัญในพื้นที่ร่วมกัน
เครื่องมือนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการแจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบถึงความคืบหน้าหรือปรับลำดับความสำคัญเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของกรอบเวลา
วิศวกรและผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของเราต้องเสียเวลาไปกับการอัปเดตสถานะด้วยตนเองระหว่าง Jira และเครื่องมืออื่น ๆ อยู่ตลอดเวลา ด้วย ClickUp เราสามารถประหยัดเวลาที่สูญเสียไปกับงานซ้ำซ้อนได้หลายชั่วโมง ยิ่งไปกว่านั้น เรายังสามารถเร่งการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ได้เร็วขึ้นด้วยการปรับปรุงการส่งต่องานระหว่างฝ่าย QA, ทีมเขียนเนื้อหาทางเทคนิค และฝ่ายการตลาด
บล็อกการจัดการผลิตภัณฑ์ยอดนิยมจาก ClickUp:
2. จดหมายข่าวของเลนนี่
บล็อก Substack นี้เกิดขึ้นจากความคิดของ Lenny Rachitsky นักลงทุนแองเจิลและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ที่มีประสบการณ์ ซึ่งเคยร่วมงานกับ Airbnb และ Neustar มาก่อน Lenny's Newsletter ครอบคลุมหัวข้อหลากหลาย เช่น:
- เคล็ดลับการหาลูกค้าใหม่
- ตัวอย่างแผนงานผลิตภัณฑ์
- กลยุทธ์การจับคู่ผลิตภัณฑ์กับตลาด
- ความร่วมมือด้านวิศวกรรมผลิตภัณฑ์
ข้อมูลเชิงลึกที่แบ่งปันนี้ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเปลี่ยนความท้าทายด้านการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อนที่สุดให้กลายเป็นข้อสรุปที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
Rachitsky ยังเป็นเจ้าภาพ Lenny's Podcast ซึ่งเขา สัมภาษณ์ผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพและผู้จัดการผลิตภัณฑ์ โดยกลั่นกรองประสบการณ์และบทเรียนของพวกเขาให้กลายเป็นคำแนะนำที่นำไปใช้ได้จริงสำหรับผู้ฟังของเขา
นอกจากการเขียนและทำพอดแคสต์แล้ว เขายังดูแลชุมชน Slack ที่ชื่อว่า 'The Friends of Lenny's Newsletter' ซึ่งเป็นพื้นที่พิเศษสำหรับสมาชิกที่ชำระเงินเท่านั้น ชุมชนนี้มีบริการ:
- AMA สด
- ชมรมหนังสือ
- โปรแกรมการให้คำปรึกษา
- เวิร์กช็อปเชิงโต้ตอบ
🌟 จุดขายเฉพาะ: Lenny's Newsletter เป็นแหล่งข้อมูลล้ำค่าสำหรับการสร้างเครือข่ายและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เนื้อหาไม่ได้จำกัดอยู่แค่ทฤษฎี แต่เสนอแนวทางและกรอบการทำงานที่ชัดเจน มีข้อมูลสนับสนุน ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้จริงกับปัญหาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ในโลกจริง
3. ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
หากคุณกำลังเผชิญกับความท้าทายในการขยายผลิตภัณฑ์ SaaS ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วThe Product Managerคือแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการ ก่อตั้งโดย Hannah Clark แพลตฟอร์มนี้ก้าวข้ามเนื้อหาสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์มือใหม่ มุ่งเน้นไปที่ ผู้นำผลิตภัณฑ์ดิจิทัลที่ต้องการเร่งการเติบโต หลังจากบรรลุความเหมาะสมระหว่างผลิตภัณฑ์กับตลาดแล้ว
บล็อกของผู้จัดการผลิตภัณฑ์นำเสนอเนื้อหาที่ให้ความรู้และนำไปใช้ได้จริงสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ทุกระดับ ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่น:
- แนวโน้ม UX และ AI ที่กำลังเกิดขึ้น
- วิธีการแบบ Scrum และ Agile
- กลยุทธ์การเติบโตและการกำหนดราคาของ SaaS
🌟 จุดขายเฉพาะ: ด้วยการมุ่งเน้นที่การขยายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วอย่างเข้มข้น บล็อกนี้มอบเครื่องมือ กรอบการทำงาน และข้อมูลเชิงลึกเพื่อช่วยให้ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ปรับแต่ง MVP ของพวกเขา ปรับกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม และนำทางผ่านการระดมทุนซีรีส์ B และก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นใจ
4. โรมัน พิชเลอร์
บล็อกของโรมัน พิชเลอร์ เป็นแหล่งข้อมูลสำคัญในวงการการจัดการผลิตภัณฑ์ ที่ให้ความเชี่ยวชาญลึกซึ้งในด้านกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ ประสบการณ์ผู้ใช้ และการจัดการงานค้าง ในฐานะผู้เขียนหนังสือ Strategize: Product Strategy and Product Roadmap Practices for the Digital Age พิชเลอร์เป็นที่รู้จักจากข้อมูลเชิงลึกที่ปฏิบัติได้จริงและนำไปใช้ได้ ซึ่งช่วยให้ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงแนวทางและขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบ
บล็อกของเขาครอบคลุมหัวข้อการจัดการผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย รวมถึง:
- การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของผู้จัดการผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ
- การสร้างและส่งเสริมความเห็นอกเห็นใจภายในทีมผลิตภัณฑ์
- การสร้างบอร์ดวิสัยทัศน์วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่ทรงพลัง
- การสร้างความเชื่อมั่นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
พิชเลอร์ยังแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการรับมือกับความท้าทายในยุคดิจิทัล โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการมีความคล่องตัว การสื่อสารที่ชัดเจน และกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่ง
🌟 จุดขายเฉพาะ: สำหรับผู้ที่ชื่นชอบเนื้อหาแบบภาพและเสียง Pichler มีวิดีโอและพอดแคสต์ที่บันทึกไว้ให้รับชม—ทำให้ความเชี่ยวชาญของเขาเข้าถึงได้ง่ายในหลากหลายรูปแบบ และส่วนที่ดีที่สุดคือ? เนื้อหาที่มีคุณค่าทั้งหมดของเขาสามารถรับชมได้ฟรี
5. ซิลิคอน วัลเลย์ โปรดักต์ กรุ๊ป (เอสวีจีพี)
บทความของ SVPG เป็นสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตภัณฑ์ทุกคนต้องอ่าน ก่อตั้งโดย Marty Cagan ตำนานแห่งการจัดการผลิตภัณฑ์ผู้เคยดำรงตำแหน่งสำคัญในบริษัทอย่าง HP, Netscape และ eBay SVPG อยู่ในแนวหน้าของความเป็นผู้นำทางความคิดด้านการจัดการผลิตภัณฑ์
SVPG เป็นที่รู้จักในการนำเสนอเนื้อหาที่มีความเป็นปฏิบัติสูงและเชิงกลยุทธ์ ซึ่งสอดคล้องอย่างลึกซึ้งกับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่กำลังเผชิญกับความซับซ้อนของโลกผลิตภัณฑ์ดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาขยายทีมและโครงการ บล็อกนี้ครอบคลุมหัวข้อสำคัญหลากหลาย รวมถึง:
- การเปลี่ยนแปลงโครงการ: การเข้าใจเส้นทางการขยายและพัฒนาทีมผลิตภัณฑ์
- การทดสอบแบบจำลองผลิตภัณฑ์: วิธีการสร้างและปรับปรุงแบบจำลองผลิตภัณฑ์เพื่อตรวจสอบสมมติฐานทางธุรกิจ
- การดำเนินงานผลิตภัณฑ์: แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการสร้างกรอบการดำเนินงานที่สนับสนุนทีมที่มีประสิทธิภาพสูง
ด้วยประสบการณ์รวมกันกว่า 50 ปี จากผู้ก่อตั้งและผู้มีส่วนร่วม SVPG มอบคำแนะนำที่จำเป็นสำหรับผู้ที่อยู่ในบทบาทผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไม่ว่าคุณจะเป็น CEO ผู้นำผลิตภัณฑ์ หรือผู้ที่ทำงานอยู่แนวหน้าของผลิตภัณฑ์
🌟 จุดขายเฉพาะ: เพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น คุณสามารถสำรวจ 'PRODUCT IS HARD: SVPG Box Set,' ชุดหนังสือสี่เล่มที่เต็มไปด้วยข้อคิดจาก Marty Cagan และทีมงานที่ SVPG หนังสือเหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ:
- การบริหารทีมผลิตภัณฑ์
- การตลาดผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี
- การเปลี่ยนผ่านไปสู่รูปแบบการดำเนินงานที่เน้นผลิตภัณฑ์เป็นศูนย์กลาง
📮ClickUp Insight: ในขณะที่ 60% ของพนักงานตอบกลับข้อความทันทีภายใน 10 นาที แต่ 15% ใช้เวลามากกว่า 2 ชั่วโมงในการตอบกลับ
การผสมผสานระหว่างการตอบกลับที่รวดเร็วราวสายฟ้าแลบกับการตอบกลับที่ล่าช้าอาจทำให้เกิดช่องว่างในการสื่อสารและทำให้การทำงานร่วมกันช้าลง ด้วย ClickUp ข้อความ งาน และการอัปเดตทั้งหมดของคุณจะอยู่ในที่เดียว ทำให้มั่นใจได้ว่าไม่มีการสนทนาใดถูกทิ้งไว้กลางทาง และทุกคนจะทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ไม่ว่าพวกเขาจะตอบกลับเร็วหรือช้าเพียงใดก็ตาม
6. ทีมผลิตภัณฑ์
The Product Folksเป็นชุมชนที่ขับเคลื่อนโดยอาสาสมัครของ Product Managers ก่อตั้งขึ้นที่เมืองเบงกาลูรู มีสมาชิกมากกว่า 100,000 คน และเข้าถึงผู้คนประมาณ 1 ล้านคนด้วยเนื้อหาของชุมชน
บล็อกนี้ เป็นศูนย์รวมที่เต็มไปด้วยคุณค่าสำหรับผู้ที่มีความทะเยอทะยานและผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นในสายงานผลิตภัณฑ์ นำเสนอ มุมมองที่ให้ความสำคัญกับผู้คนเป็นอันดับแรก สู่โลกของการบริหารผลิตภัณฑ์ โดยข้ามทฤษฎีที่ซับซ้อนและนำเสนอเนื้อหาที่นำไปใช้ได้จริงเพื่อช่วยให้คุณพัฒนาทักษะ
องค์กรได้อำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนอาชีพมากกว่า 500 ครั้ง และจัดกิจกรรมมากกว่า 200 ครั้ง โดยได้รับการสนับสนุนจากทีมอาสาสมัครกว่า 50 คน
หัวข้อหลักที่นี่ได้แก่:
- กรณีศึกษาของ PM และคู่มือการทำงาน
- กลยุทธ์การจัดการผลิตภัณฑ์
- แผนเส้นทางอาชีพ
🌟 จุดขายเฉพาะ: เตรียมพบกับข้อมูลเชิงลึกที่ผ่านการทดสอบในสนามจริง เส้นทางการเรียนรู้ที่มีโครงสร้างชัดเจน และแนวทางที่ตรงไปตรงมาในการเชี่ยวชาญด้านการบริหารผลิตภัณฑ์
7. ใส่ใจในผลิตภัณฑ์
Mind the Productเป็นหนึ่งในชุมชนการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และบล็อกของพวกเขาก็เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับทุกคนที่จริงจังกับการเป็นผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ด้วยรายชื่อผู้เขียนผู้เชี่ยวชาญและการเจาะลึกในด้านการเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์ บล็อกนี้มอบทั้งข้อมูลเชิงกลยุทธ์และเชิงปฏิบัติที่หลากหลาย
แต่มันไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อหาเพียงอย่างเดียว งานของ Mind the Product เป็นรากฐานสำคัญของการมีส่วนร่วมกับชุมชนการจัดการผลิตภัณฑ์ โดยมี งานหลักของพวกเขา #mtpcon โดดเด่นในฐานะการรวมตัวชั้นนำ จัดขึ้นในศูนย์กลางระดับโลกอย่างลอนดอนและซานฟรานซิสโก #mtpcon ดึงดูดผู้เข้าร่วมที่หลากหลาย ตั้งแต่ผู้จัดการผลิตภัณฑ์มือใหม่ไปจนถึงผู้มีประสบการณ์สูง มอบเวทีสำหรับการเรียนรู้และการสร้างเครือข่าย
หัวข้อสำคัญที่ครอบคลุม:
- เทคนิคการเติบโตและการทดลอง
- แนวโน้มการจัดการผลิตภัณฑ์
- การตั้งเป้าหมายในผลิตภัณฑ์
🌟 จุดขายเฉพาะ: นอกจากนี้ยังมีซีรีส์สัมภาษณ์เสมือนจริง Product Unplugged ที่สำรวจกลยุทธ์ บทเรียน และกระบวนการสร้างสรรค์ที่หล่อหลอมทีมผลิตภัณฑ์ให้ประสบความสำเร็จ
8. การทบทวนรอบแรก
First Round Review ซึ่งเป็นแผนกเนื้อหาของ First Round Capital (บริษัทร่วมลงทุนในระยะเริ่มต้น) ได้สร้างชื่อเสียงในฐานะแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้สำหรับผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพและผู้จัดการผลิตภัณฑ์
ก่อตั้งขึ้นด้วยพันธกิจที่จะเป็น 'โรงเรียนธุรกิจฮาร์วาร์ดสำหรับสตาร์ทอัพ' ที่นี่รวบรวมผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ผู้ก่อตั้ง และนักลงทุน เพื่อแบ่งปันเรื่องราวส่วนตัวและประสบการณ์อันมีค่าในหัวข้อต่างๆ เช่น:
- การระดมทุน
- การวางแผนประชาสัมพันธ์สำหรับสตาร์ทอัพ
- การวิเคราะห์ SWOT ของผลิตภัณฑ์
- การสร้างความเป็นห่วงเป็นใยในทีม
บล็อกที่มีชื่อเสียงบางแห่งจาก First Round Review ได้แก่ "Give Away Your Legos" โดย Molly Graham ซึ่งเน้นย้ำถึงความสำคัญของการมอบหมายงานในการขยายทีม; "How Superhuman Built an Engine to Find Product-Market Fit" โดย Rahul Vohra ที่นำเสนอแนวทางขับเคลื่อนด้วยข้อมูลในการค้นหา PMF;หรือกลยุทธ์การขยายตัวของ Figma
🌟 จุดขายเฉพาะ: First Round Review โดดเด่นด้วยการมุ่งเน้นที่ด้านมนุษย์ของการบริหารผลิตภัณฑ์ ช่วยให้บุคคลเติบโตและประสบความสำเร็จภายในบริษัทของตน
9. แผนกผลิตภัณฑ์
บล็อกของแผนกผลิตภัณฑ์เป็นแหล่งข้อมูลที่ทรงพลังของข่าวสารที่นำโดยผลิตภัณฑ์, คำอธิบาย, และข้อมูลเชิงลึกทางวิศวกรรมผลิตภัณฑ์.
ได้รับความไว้วางใจจากผู้จัดการผลิตภัณฑ์ นักออกแบบ วิศวกร และ นักลงทุนจากบริษัทชั้นนำอย่าง Spotify, Netflix, Apple และ Amazon คุณจะพบเนื้อหาเกี่ยวกับ:
- เคล็ดลับการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์และการตลาด
- การจัดการงานโดยใช้พลังงาน
- การวางแผนแบบไม่พร้อมกัน
เป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความเป็นผู้นำทางความคิดและคำแนะนำที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
🌟 จุดขายเฉพาะ: บล็อกนี้ครอบคลุมเกี่ยวกับเว็บฮุค, ไมโครเซอร์วิส, เอกสารประกอบ API, และการออกแบบสิทธิ์การใช้งาน SaaS ซึ่งทำให้มีคุณค่าสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความเข้าใจทางเทคนิคมากขึ้น
10. ถาม Gib
Ask Gib เป็นบล็อกที่โดดเด่นโดย Gibson Biddle อดีตรองประธานฝ่ายการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ Netflix
อะไรคือสิ่งที่ทำให้มันไม่เหมือนใคร?
มันไม่ได้เน้นคำแนะนำที่มีโครงสร้างมากนัก แต่เน้นไปที่ การสะท้อนความคิดอย่างตรงไปตรงมา การถามตอบที่น่าสนใจ และข้อคิดส่วนตัวและเรื่องเล่าของบิเดิล เกี่ยวกับภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงของการจัดการผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ เขายังใช้หัวข้อที่กระชับและเป็นกันเอง ทำให้บล็อกอ่านได้อย่างเพลิดเพลิน
บิดเดิลไม่หลีกเลี่ยงการตอบคำถามที่ยากเกี่ยวกับ:
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์
- วิธีการให้และรับข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์
- ความร่วมมือระหว่างทีมผลิตภัณฑ์และทีมออกแบบ
🌟 จุดขายเฉพาะ: การอ่าน Ask Gib ให้ความรู้สึกเหมือนได้สนทนาอย่างเป็นกันเองและเปี่ยมไปด้วยข้อคิดกับที่ปรึกษา—พร้อมอารมณ์ขันและปัญญา บทความนี้เปิดให้ทุกคนเข้าถึงได้ฟรี
11. ภายในอินเตอร์คอม
ในฐานะผู้นำในโลกของผลิตภัณฑ์ SaaS บล็อกของ Intercom ที่ชื่อว่า Inside Intercom ได้กลายเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ทีมความสำเร็จของลูกค้า และทุกคนที่ทำงานกับผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี
เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม บล็อกของเราได้ขยายขอบเขตการให้ความสนใจไปยังผลกระทบของผลิตภัณฑ์จาก ML, ตัวแทน AI, และการอัตโนมัติ เพื่อให้แน่ใจว่าเราอยู่ในตำแหน่งผู้นำของนวัตกรรม
ต้องการอ่านเกี่ยวกับการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI หรือไม่? Intercom มีให้คุณครบถ้วน กำลังมองหาหลักการผลิตภัณฑ์อยู่หรือเปล่า? มีบล็อกเกี่ยวกับเรื่องนั้นด้วยเช่นกัน
หัวข้อสำคัญอื่น ๆ ได้แก่:
- การเติบโตและการขยายตัวของ SaaS
- กรอบกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
- อนาคตของการสนับสนุนลูกค้าและความสำเร็จ
🌟 จุดขายเฉพาะ: Inside Intercom มุ่งมั่นที่จะช่วยให้คุณสร้างผลิตภัณฑ์ที่แก้ปัญหาของผู้ใช้ได้อย่างแท้จริง ด้วยบทความที่กระตุ้นความคิดและให้ข้อมูลเชิงลึก
12. นำโดนัทมาด้วย
Bring the Donuts, บล็อกการจัดการผลิตภัณฑ์โดย Ken Norton—ผู้นำการริเริ่มผลิตภัณฑ์สำหรับ Google Docs, Google Calendar, และ Google Mobile Maps—นำเสนอแนวคิดใหม่เกี่ยวกับ:
- ทำไมผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมจึงให้ความสำคัญกับการสื่อสารมากกว่ากระบวนการ
- วิธีเป็นผู้นำโดยไม่มีอำนาจและได้รับการยอมรับจากทีม
- ทำไมการตระหนักรู้ในตนเองจึงเป็นข้อได้เปรียบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาชีพของคุณ
โอ้ แล้วถ้าคุณสงสัยเกี่ยวกับชื่อ? มันอ้างอิงถึงคำแนะนำที่มีชื่อเสียงของนอร์ตัน: 'นำโดนัทมาด้วยเสมอ'—เพราะการกระทำเล็กๆ น้อยๆ สามารถสร้างความไว้วางใจได้มาก
🌟 จุดขายเฉพาะ: Norton ไม่ได้พูดถึงแค่กรอบแนวคิดและกลยุทธ์เท่านั้น แต่ยังพูดถึงสิ่งที่จำเป็นจริง ๆ ในการเป็นผู้นำ วิธีรับมือกับความเป็นจริงของการบริหารผลิตภัณฑ์ และวิธีสร้างความไว้วางใจกับทีมของคุณในขณะที่จัดการกับการสนทนาที่ยากลำบาก รวมถึงการบริหารจัดการตัวเองให้เท่ากับการบริหารผลิตภัณฑ์ของคุณ
13. กลุ่มพันธมิตรผลิตภัณฑ์
Product Coalition เป็นสิ่งพิมพ์บน Substack และ Medium โดย Jay Stansell หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก ภารกิจของบล็อกนี้คือ ทำให้ความรู้ด้านการจัดการผลิตภัณฑ์เข้าถึงได้ทั่วโลก
มันมีห้องสมุดขนาดใหญ่ของบทความที่มีประโยชน์ซึ่งเขียนโดยผู้จัดการโครงการที่มีประสบการณ์และผู้นำในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับ:
- การปฐมนิเทศสำหรับผู้จัดการโครงการ
- เทคนิคการทดสอบผู้ใช้
- แผนภาพกระบวนการปฏิบัติงาน
🌟 จุดขายเฉพาะ: สำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ Product Coalition มีคอร์สเรียนขนาดสั้นที่นำไปสู่ใบรับรองการสำเร็จการศึกษาสำหรับสมาชิกที่ชำระเงิน นอกจากนี้ Stansell ยังจัดพอดแคสต์และกิจกรรมสดเป็นประจำอีกด้วย
14. เพนโด
Pendo แพลตฟอร์มประสบการณ์ผลิตภัณฑ์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์ดิจิทัลผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลที่ทรงพลัง การบันทึกเซสชั่น และการแนะนำในแอป ตามที่คุณอาจคาดหวัง บล็อกของ Pendo มอบข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากข้อมูลและคำแนะนำจากผู้ใช้
บล็อกครอบคลุมหัวข้อสำคัญเช่น:
- การปรับแต่งผลิตภัณฑ์และการกำกับดูแล
- แผนที่นำทาง AI สำหรับ CPO
- เกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์
นอกจากนี้ บทความเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ยังให้การเปรียบเทียบที่เป็นประโยชน์ ช่วยให้ผู้จัดการผลิตภัณฑ์สามารถประเมินตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ในตลาดได้
🌟 จุดขายเฉพาะ: Pendo ผสานกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งและขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเข้ากับข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้จริง บล็อกไม่ได้จำกัดอยู่แค่คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังเผยแพร่เอกสารเชิงลึกและกรณีศึกษาเกี่ยวกับแบรนด์ชั้นนำ เช่น Thomson Reuters และ LexisNexis ซึ่งช่วยให้ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ได้เรียนรู้จากการใช้งานจริงและผลลัพธ์ที่พิสูจน์แล้ว การผสมผสานระหว่างความลึกเชิงวิเคราะห์และการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยกรณีศึกษานี้ทำให้บล็อกของ Pendo เป็นแพลตฟอร์มที่ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่สนใจการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และการปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ต้องเข้าชม
15. พูดคุยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
Product Talk ก่อตั้งโดย Teresa Torres เป็นแหล่งข้อมูลที่มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ นักออกแบบ UX และผู้ก่อตั้งที่ต้องการ ปรับปรุงกระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์ของตน Torres สำรวจความซับซ้อนของการสร้างผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยมและให้คำแนะนำที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลและการทดลอง
คุณจะพบเนื้อหาที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับ:
- เทคนิคการทดสอบสมมติฐาน
- การประยุกต์ใช้การค้นพบอย่างต่อเนื่องกับ UX
- การสัมภาษณ์ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
🌟 จุดขายเฉพาะ: Torres ยังเป็นผู้บริหาร Product Talk Academy ซึ่งเปิดสอนหลักสูตรและเวิร์กช็อปสำหรับองค์กรที่ออกแบบมาเพื่อยกระดับทีมผลิตภัณฑ์
เกียรติคุณพิเศษ
วันหนึ่งในชีวิตของผู้จัดการผลิตภัณฑ์เต็มไปด้วยประสบการณ์ที่หลากหลาย คุณรู้ว่ามันไม่เคยเป็นเส้นตรง—มันเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา แม้ว่าคุณจะมีรายการบล็อกเกี่ยวกับการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมมุมมองต่างๆ มากมาย แต่ในฐานะมืออาชีพที่มีความคิดสร้างสรรค์ คุณก็รู้ว่าต้องการมากกว่านั้น
คุณต้องการจุดประกายความคิดใหม่ ๆ กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ และมองสิ่งต่าง ๆ ในมุมมองที่แตกต่างออกไป แล้วทำไมไม่ลองเปิดกว้างดูบ้างล่ะ? นี่คือบล็อกเพิ่มเติมอีกสองแห่งที่จะช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับคุณ
1. ถนนฟาร์แนม
อันดับแรกคือถนนฟาร์แนม
บล็อกนี้เป็นอัญมณีที่ซ่อนอยู่สำหรับผู้นำที่ต้องการตัดสินใจได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง. ฟรี และครอบคลุมหัวข้อที่ไม่มีวันล้าสมัย เช่น การตัดสินใจ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การปรับปรุงนิสัยการอ่าน และการค้นหาความหมายในชีวิต.
โพสต์เหล่านี้อ่านเข้าใจง่ายและเต็มไปด้วยข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าซึ่งคุณสามารถนำไปใช้ได้ทันที
2. Stratechery
ต่อไปคือ Stratechery
จุดตัดของกลยุทธ์ทางธุรกิจ, เทคโนโลยี, และการจัดการผลิตภัณฑ์, มันถูกมองว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือสำหรับการเข้าใจแบบธุรกิจทางเทคโนโลยี, กลยุทธ์การแข่งขัน, และพลวัตของตลาดผลิตภัณฑ์.
ก่อตั้งโดยนักวิเคราะห์ Ben Thompson, บล็อกนี้ ช่วยผู้จัดการผลิตภัณฑ์คิดเหมือนผู้บริหารและนักลงทุน ไม่ใช่เพียงแค่เน้นที่กรอบการทำงานและการดำเนินการ สำหรับผู้เริ่มต้น คุณจะเข้าใจว่าบริษัทอย่าง Apple, Google, Microsoft และสตาร์ทอัพแข่งขัน สร้างความแตกต่าง และรักษาธุรกิจของพวกเขาได้อย่างไร
Stratechery ยังวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในด้าน AI, SaaS, ตลาดออนไลน์ และสื่อ จากมุมมองที่เป็นมิตรกับผู้จัดการผลิตภัณฑ์
