Google Slides กับ PowerPoint: การเปรียบเทียบอย่างละเอียด

26 กุมภาพันธ์ 2568

เวทีพร้อมสำหรับการเผชิญหน้าครั้งยิ่งใหญ่แล้ว ด้านหนึ่งคือ Microsoft PowerPoint ที่มีผู้ใช้มากกว่า 500 ล้านคน และอีกด้านหนึ่งคือ Google Slides ที่รองรับธุรกิจมากกว่าหกล้านแห่ง

สองยักษ์ใหญ่เหล่านี้คือแชมป์โลกแห่งการนำเสนอ แต่ใครกันแน่ที่โดดเด่นกว่า?

หลังจากใช้เครื่องมือทั้งสองในการสร้างสไลด์นำเสนอและงานนำเสนอสำหรับลูกค้าเป็นเวลาหลายปี เราได้ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจ และเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะแบ่งปันสิ่งเหล่านี้กับคุณ!

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้บริหารระดับสูง ผู้ก่อตั้ง ที่ปรึกษา หรือใครก็ตามที่ต้องการทำให้การนำเสนอครั้งต่อไปของคุณประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยม เราพร้อมช่วยเหลือคุณแล้ว มาเริ่มกันเลย!

⏰ สรุป 60 วินาที

นี่คือสรุปสั้น ๆ ของ Google Slides กับ PowerPoint:

Google สไลด์ไมโครซอฟต์ พาวเวอร์พอยต์
ระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ สามารถเข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์ที่มีเบราว์เซอร์ และมีการอัปเดตอัตโนมัติโดยไม่มีปัญหาเหมาะสำหรับใช้เป็นแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อป โดยมีคุณสมบัติบนคลาวด์จำกัด—เวอร์ชันเว็บขาดตัวเลือกขั้นสูงบางประการ
เนื่องจากเป็นเว็บแอปพลิเคชันและโฮสต์อยู่บนคลาวด์ จึงมีการอัปเดตอัตโนมัติเสนอการเขียนร่วมกัน แม้ว่าจะดูยุ่งยากเล็กน้อยและอาจขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ของผู้ใช้และตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์
ให้เครื่องมือออกแบบที่เรียบง่ายและสะอาด พร้อมแอนิเมชั่นพื้นฐานและรูปภาพสำหรับการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพเข้าถึงทุกฟีเจอร์แบบออฟไลน์เต็มรูปแบบ (แอนิเมชัน, การเปลี่ยนฉาก และอื่นๆ) ผ่านเวอร์ชันเดสก์ท็อป
บันทึกงานของคุณโดยอัตโนมัติด้วยการบันทึกอัตโนมัติ—ไม่ต้องตั้งค่าใดๆการบันทึกอัตโนมัติมีให้ใช้งานได้เฉพาะกับ OneDrive หรือ SharePoint เท่านั้น และไม่ได้เปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้น
สามารถเข้าถึงได้ง่ายผ่าน Google Chrome แม้ว่าจะมีฟีเจอร์น้อยกว่าเมื่อเทียบกับเวอร์ชันเดสก์ท็อปของ PowerPointข้อเสนอการเขียนร่วมและการทำงานร่วมกันแบบจำกัด
ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแอป Google Workspace เช่น Docs, Sheets และ Drive เพื่อการทำงานที่เป็นหนึ่งเดียวผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือ Microsoft 365 เช่น Word, Excel และ Outlook สร้างประสบการณ์ที่แข็งแกร่งและสอดคล้องกันในทุกแอปพลิเคชัน

Google Slides คืออะไร?

Google Slides เป็นซอฟต์แวร์นำเสนอแบบออนไลน์ที่ให้บริการฟรีซึ่งรวมอยู่ใน Google Workspace ในฐานะเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วยระบบคลาวด์ ผู้ใช้หลายคนสามารถสร้างและแก้ไขงานนำเสนอได้พร้อมกันแบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์

เนื่องจาก Google Slides ได้ผสานรวมกับ Google Drive อย่างสมบูรณ์ การแชร์และทำงานร่วมกับผู้อื่นจึงเป็นเรื่องง่าย นอกจากนี้ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายยังทำให้เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมแทนซอฟต์แวร์นำเสนอแบบดั้งเดิม

คุณสามารถใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้างภาพได้โดยตรงใน Google Slides. Duet AI สำหรับ Google Workspace มาพร้อมกับคุณสมบัติ 'ช่วยฉันสร้างภาพ'

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: แม้ว่าพวกเราส่วนใหญ่จะรู้จักกันในชื่อ Google Slides แต่เดิมมันถูกเรียกว่าGoogle Presentationsเมื่อเปิดตัวครั้งแรกในปี 2006 ในฐานะส่วนหนึ่งของ Google Docs จนกระทั่งภายหลังบริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็น Google Slides เพื่อให้สอดคล้องกับเครื่องมืออื่นๆ ใน Google Drive (เป็นการตัดสินใจที่ดีเพราะ 'Google Presentations' ฟังดูยาวไปหน่อย!)

คุณสมบัติของ Google Slides

Google Slides โดดเด่นด้วยคุณสมบัติหลากหลายที่ช่วยให้การสร้างงานนำเสนอที่น่าทึ่งเป็นเรื่องง่าย ต่อไปนี้คือรายละเอียดของแต่ละคุณสมบัติ:

คุณสมบัติ #1: สไลด์หลัก

Google สไลด์: สไลด์แม่แบบ
ผ่านทางGoogle Docs

เมื่อทำงานเป็นทีม มักจะเกิดปัญหาที่สไลด์มีสี แบบอักษร หรือธีมที่ไม่ตรงกันได้ง่าย ฟีเจอร์ Master Slide ของ Google Slides ช่วยแก้ปัญหานี้ได้

คุณสามารถสร้างสไตล์ที่สอดคล้องกันหนึ่งแบบซึ่งใช้ได้กับทั้งการนำเสนอ เพิ่มโลโก้ รูปภาพ หรือลายน้ำให้ปรากฏบนทุกสไลด์โดยไม่ต้องแทรกทีละอัน

สไลด์หลัก
ผ่านทางGoogle Docs

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:ผู้สร้างห้องหนีภัยบางคนใช้ Google Slidesในการออกแบบปริศนาและเบาะแสของเกม! พวกเขาตั้งค่าสไลด์แบบโต้ตอบที่ผู้เข้าร่วมต้องแก้ไขโดยการนำทางผ่านสไลด์หรือตอบคำถามเพื่อก้าวไปข้างหน้าในเกม ดังนั้น ในแง่หนึ่ง Google Slides จึงเป็นซอฟต์แวร์ "เกม" สำหรับผู้ที่ชื่นชอบปริศนา

คุณสมบัติที่ 2: ไลบรารีแบบอักษรส่วนตัว

ห้องสมุดแบบอักษรส่วนตัว
ผ่านGoogle Fonts

คุณเบื่อกับฟอนต์เริ่มต้นหรือไม่? Google Slides ให้คุณเลือกใช้ฟอนต์มากกว่า 800แบบจากคลังฟอนต์ของ Google ความหลากหลายนี้ช่วยให้คุณเพิ่มเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้กับงานนำเสนอของคุณ

เพื่อสำรวจตัวเลือกเหล่านี้ ให้คลิกที่เมนูแบบเลื่อนลง ฟอนต์ ในแถบเครื่องมือ และเลือก ฟอนต์เพิ่มเติม ที่ด้านบนของรายการ หน้าต่างใหม่จะปรากฏขึ้น แสดงฟอนต์ทั้งหมดที่มีให้ใช้งาน

คุณสมบัติที่ 3: ถาม-ตอบจากผู้ชม

ช่วงถาม-ตอบจากผู้ชม
ผ่านทางGoogle Docs

ผู้บรรยายมักประสบปัญหาในการดึงดูดความสนใจของผู้ฟัง โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมเสมือนจริง ฟีเจอร์ ถาม-ตอบกับผู้ฟัง ของ Google Slides ช่วยแก้ปัญหานี้โดยให้ผู้เข้าร่วมสามารถส่งคำถามผ่านลิงก์ที่แชร์ได้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งแบบไม่ระบุตัวตนหรือระบุด้วยอีเมล ผู้บรรยายสามารถตรวจสอบคำถามในช่วงพักและเตรียมคำตอบอย่างรอบคอบก่อนตอบกลับ

คุณสมบัติที่ 4: ซิงค์สไลด์ข้ามหลายชุดสไลด์

ซิงค์สไลด์ข้ามหลายชุดสไลด์
ผ่านทางGoogle Docs

การอัปเดตสไลด์เดียวกันด้วยตนเองในหลายงานนำเสนออาจเป็นเรื่องน่าหงุดหงิด ด้วย Google Slides คุณสามารถซิงค์สไลด์ระหว่างชุดงานนำเสนอที่แตกต่างกันได้ ทำให้การเปลี่ยนแปลงแสดงผลทุกที่โดยอัตโนมัติ

คุณสมบัตินี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับรายงานทางธุรกิจ, ชุดฝึกอบรมทีม, และเทมเพลตองค์กรที่ต้องการการอัปเดตเป็นประจำ.

คุณสมบัติที่ 5: การเผยแพร่บนเว็บ

การเผยแพร่บนเว็บ: Google Slides กับ PowerPoint
ผ่านทางGoogle Docs

Google Slides มีฟีเจอร์เผยแพร่ที่เรียบง่ายสำหรับการแชร์งานนำเสนอออนไลน์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแชร์สไลด์ของคุณกับผู้ที่ไม่ใช้บัญชี Google หรือสำหรับการนำเสนอแบบอัตโนมัติ

เพียงใช้ เผยแพร่ไปยังเว็บ เพื่อแชร์การนำเสนอของคุณพร้อมกันผ่านลิงก์. ผู้อื่นสามารถรับชมได้ตั้งแต่ต้นจนจบ.

💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ:ใช้เทมเพลตธีม Google Slidesฟรีเพื่อเพิ่มความมีสไตล์และความเป็นมืออาชีพให้กับการนำเสนอธุรกิจของคุณ สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้การสื่อสารแนวคิดของคุณง่ายขึ้นและสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมของคุณ

ราคาของ Google Slides

Google Slides สามารถใช้งานได้ฟรีด้วยบัญชี Google คุณสามารถเข้าถึงฟีเจอร์พื้นฐานทั้งหมด รวมถึงพื้นที่จัดเก็บใน Google Drive สูงสุด 15 MB

สำหรับธุรกิจและองค์กร Google Slides รวมอยู่ในแผน Google Workspace ซึ่งมีแผนราคาที่แตกต่างกันตามความต้องการและขนาดของบริษัท

นี่คือการแยกแยะตัวเลือกการกำหนดราคา:

  • ฟรี
  • ธุรกิจเริ่มต้น: $7. 20/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มาตรฐานธุรกิจ: $14.40/เดือน ต่อผู้ใช้
  • บิสิเนส พลัส: $21.60 ต่อเดือน ต่อผู้ใช้

Microsoft PowerPoint คืออะไร?

Microsoft PowerPoint เป็นเครื่องมือสร้างงานนำเสนอที่ทรงพลัง เป็นส่วนหนึ่งของชุดโปรแกรม Microsoft Office และช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างสไลด์ที่มีข้อความ รูปภาพ วิดีโอ และไฟล์เสียงได้

เปิดตัวครั้งแรกในปี 1987 สำหรับ Apple Macintosh และในปี 1990 สำหรับ Windows PowerPoint ได้กลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือนำเสนอที่ได้รับความนิยมมากที่สุดทั่วโลก มีฟีเจอร์มัลติมีเดียมากมาย รวมถึงวิดีโอ แบบสำรวจ การเคลื่อนไหว อินโฟกราฟิก และเสียง

แม่แบบแผนผังงานในตัวของPowerPointช่วยให้คุณสามารถออกแบบงานนำเสนอที่ดึงดูดสายตาได้อย่างรวดเร็ว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระดมความคิดหรือการประชุมPowerPoint ยังมีตัวเลือกการปรับแต่ง ให้คุณสามารถปรับแต่งแม่แบบแต่ละแบบให้ตรงกับความต้องการของคุณได้

อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ PowerPoint ทำให้ PowerPoint เป็นที่ชื่นชอบของนักเรียน ธุรกิจ และมืออาชีพด้านความคิดสร้างสรรค์

👀 คุณรู้หรือไม่? PowerPointมาพร้อมกับฟีเจอร์ Presenter Coachที่ช่วยให้คุณฝึกฝนการนำเสนอของคุณ ฟีเจอร์นี้จะฟังการพูดของคุณและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจังหวะ น้ำเสียง และคำพูดที่ไม่จำเป็น (เช่น "เอ่อ" หรือ "อืม") นอกจากนี้ AI ยังให้คำแนะนำในการทำให้การนำเสนอของคุณน่าสนใจยิ่งขึ้น ช่วยให้คุณพัฒนาทักษะการพูดในที่สาธารณะของคุณได้ดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

คุณสมบัติของ Microsoft PowerPoint

Microsoft PowerPoint มีฟีเจอร์หลากหลายที่ช่วยให้คุณสร้างงานนำเสนอที่น่าสนใจได้ นี่คือฟีเจอร์ที่ดีที่สุด:

คุณสมบัติ #1: รูปแบบสไลด์

รูปแบบสไลด์ Microsoft PowerPoint
ผ่านทางไมโครซอฟต์

รูปแบบสไลด์ใน Microsoft PowerPoint มีความสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดรูปลักษณ์และความรู้สึกโดยรวมของการนำเสนอ PowerPoint ของคุณ เทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าเหล่านี้กำหนดโครงสร้างของแต่ละสไลด์ เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาของคุณถูกจัดระเบียบและดึงดูดสายตา

รูปแบบที่คุณเลือกขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่คุณต้องการนำเสนอ หลายบริษัทมีเทมเพลตสำเร็จรูปให้พนักงานใช้เพื่อให้มั่นใจในมาตรฐานของกระบวนการ

คุณสมบัติ #2: ตัวแทนตำแหน่ง

Microsoft PowerPoint Placeholders: Google Slides Vs PowerPoint
ผ่านทางไมโครซอฟต์

ใน PowerPoint ตัวแทน (placeholder) คือ ตัวบรรจุสำหรับองค์ประกอบต่าง ๆ บนสไลด์ ตัวบรรจุเหล่านี้มีเส้นขอบเป็นจุด ๆ และมักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นกล่องข้อความ อย่างไรก็ตาม ตัวบรรจุเหล่านี้รองรับมากกว่าข้อความเพียงอย่างเดียว—พวกมันยังสามารถบรรจุรูปภาพ, วิดีโอ, ตาราง, และแม้กระทั่ง SmartArt ได้

ตัวช่วยตำแหน่งช่วยให้เนื้อหาถูกจัดวางอย่างสม่ำเสมอในทุกสไลด์ ตัวช่วยเหล่านี้มาพร้อมกับรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อรักษาความสม่ำเสมอทั้งในด้านการจัดวางและการออกแบบ

คุณสมบัติที่ 3: การเปลี่ยนสไลด์

การเปลี่ยนสไลด์ใน Microsoft PowerPoint
ผ่านทางไมโครซอฟต์

การเปลี่ยนสไลด์ เป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติสำคัญใน PowerPoint เอฟเฟกต์เหล่านี้ช่วยเพิ่มการเคลื่อนไหวที่ราบรื่นและมีชีวิตชีวาเมื่อคุณเปลี่ยนจากสไลด์หนึ่งไปยังอีกสไลด์หนึ่ง ช่วยเสริมความต่อเนื่องของการนำเสนอของคุณ คุณสามารถใช้การเปลี่ยนสไลด์กับสไลด์แต่ละแผ่นหรือทั้งหมดพร้อมกันเพื่อความสม่ำเสมอ

👀 คุณรู้หรือไม่? การเปลี่ยนสไลด์แบบ Morph ใน PowerPoint สามารถสร้างการเคลื่อนไหวที่ลื่นไหลได้อย่างยอดเยี่ยมโดยไม่ต้องใช้แอนิเมชันที่ซับซ้อนด้วยตนเอง หลายคนอาจมองข้ามฟีเจอร์นี้ไป เพราะมีให้ใช้เฉพาะในPowerPoint 2019 และต้องสมัครใช้งาน Office 365 เท่านั้น

คุณสมบัติที่ 4: ลิงก์

ลิงก์ Microsoft PowerPoint: Google Slides เทียบกับ PowerPoint
ผ่านทางไมโครซอฟต์

การใช้ลิงก์ (หรือไฮเปอร์ลิงก์) ในการนำเสนอ PowerPoint ของคุณสามารถปรับปรุงการโต้ตอบและการนำทางได้อย่างมาก เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอกเพื่อเพิ่มแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เชื่อมต่อไปยังสไลด์เฉพาะภายในงานนำเสนอเดียวกันเพื่อการเปลี่ยนผ่านที่ราบรื่น หรือเปลี่ยนเส้นทางไปยังงานนำเสนอ PowerPoint อื่นเพื่อจัดระเบียบเนื้อหาโดยไม่ทำให้ไฟล์เดียวรก

คุณสมบัติที่ 5: การเคลื่อนไหว

Microsoft PowerPoint Animations
ผ่านทางไมโครซอฟต์

การเปลี่ยนฉากและการเคลื่อนไหวเป็นคุณสมบัติหลักใน PowerPoint ตัวเลือกเหล่านี้ควบคุมวิธีการปรากฏของข้อความและการเคลื่อนไหวของสไลด์จากหนึ่งไปยังอีกสไลด์หนึ่ง ด้วยเอฟเฟกต์การเคลื่อนไหว คุณสามารถเพิ่มการเคลื่อนไหวให้กับเนื้อหาเฉพาะได้ ตัวเลือก การเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง มีตัวเลือกให้เลือกเช่น การเข้ามา, การเน้น, การออกไป, และเส้นทางการเคลื่อนไหว

การเปลี่ยนสไลด์ ใช้เอฟเฟกต์แอนิเมชันกับสไลด์ทั้งหมด สร้างการเคลื่อนไหวที่ราบรื่นเมื่อการนำเสนอสไลด์ดำเนินไป Microsoft มีเทมเพลตฟรีหลายพันแบบพร้อมการออกแบบระดับมืออาชีพ นอกจากนี้ยังมีเทมเพลตอื่นๆ ให้เลือกใช้ออนไลน์ในราคาและคุณภาพที่หลากหลาย

ราคาของ Microsoft PowerPoint

เวอร์ชันเดี่ยวของ PowerPoint มีราคา $179.99 คุณสามารถซื้อได้โดยตรงจากหน้าผลิตภัณฑ์ PowerPoint

เพื่อประสบการณ์ที่ครอบคลุมกับ Microsoft 365 คุณต้องพิจารณาแผนการสมัครสมาชิกที่รวมถึง PowerPoint และแอป Office อื่น ๆ เช่น Word และ Excel

นี่คือตัวเลือกสองสามข้อ:

สำหรับบ้าน:

  • ไมโครซอฟต์ 365 เพอร์ซันนัล: $6.99 ต่อเดือน ต่อผู้ใช้
  • ไมโครซอฟต์ 365 ครอบครัว: $9.99 ต่อเดือน ต่อ 6 ผู้ใช้

สำหรับธุรกิจ:

  • Microsoft 365 Business Basic: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Microsoft 365 Business Standard: $12.50/เดือนต่อผู้ใช้
  • Microsoft 365 Business Premium: $22/เดือน ต่อผู้ใช้

Google Slides เทียบกับ PowerPoint: เปรียบเทียบคุณสมบัติ

มาเปรียบเทียบ Google Slides กับ Microsoft PowerPoint ในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อดูว่าโปรแกรมใดดีกว่ากัน หรือแต่ละโปรแกรมเหมาะกับกลุ่มผู้ใช้ที่แตกต่างกัน

คุณสมบัติGoogle สไลด์ไมโครซอฟต์ พาวเวอร์พอยต์
บริการโฮสติ้งระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ สามารถเข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์ที่มีเบราว์เซอร์เป็นแบบตั้งโต๊ะพร้อมฟีเจอร์คลาวด์ที่จำกัด
คุณสมบัติการร่วมมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์พร้อมการอัปเดตทันทีที่มองเห็นได้สำหรับผู้ใช้ทุกคนการเขียนร่วมกันนั้นยุ่งยากและขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ของผู้ใช้
เครื่องมือปรับแต่งและออกแบบเครื่องมือออกแบบที่เรียบง่ายและสะอาด พร้อมแอนิเมชั่นและรูปภาพพื้นฐานตัวเลือกการออกแบบขั้นสูง, การเปลี่ยนผ่านที่ซับซ้อน, เอฟเฟกต์การเปลี่ยนรูปร่าง, และแอนิเมชันที่กำหนดเอง
บันทึกอัตโนมัติGoogle Slides อนุญาตให้บันทึกอัตโนมัติโดยใช้การบันทึกอัตโนมัติการบันทึกอัตโนมัติมีให้ใช้งาน แต่ต้องใช้กับ OneDrive หรือ SharePoint เท่านั้น
การเข้าถึงแบบออฟไลน์สามารถเข้าถึงได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน Google Chromeเข้าถึงแบบออฟไลน์เต็มรูปแบบพร้อมทุกฟีเจอร์ผ่านเวอร์ชันเดสก์ท็อป
ตัวเลือกการผสานรวมผสานการทำงานได้อย่างดีกับแอป Google Workspace เช่น Docs, Sheets และ Driveการผสานรวมอย่างแข็งแกร่งกับเครื่องมือ Microsoft 365 (Word, Excel, Outlook)

มาดูรายละเอียดของแต่ละฟีเจอร์กัน!

คุณสมบัติ #1: บริการโฮสติ้ง

PowerPoint ถูกสร้างขึ้นเป็นแอปพลิเคชันเดสก์ท็อป โดยมีฟีเจอร์คลาวด์เพิ่มเติมในภายหลัง ผู้ใช้ส่วนใหญ่ยังคงติดตั้งบนอุปกรณ์ของตนเอง แต่แต่ละไลเซนส์ครอบคลุมเพียงห้าอุปกรณ์เท่านั้น แม้ว่าจะมีเวอร์ชันเว็บ แต่ขาดเครื่องมือออกแบบขั้นสูงและการผสานรวมกับแผนภูมิ Excel

Google Slides, สร้างขึ้นเพื่อระบบคลาวด์, ทำงานได้อย่างราบรื่นข้ามอุปกรณ์และเบราว์เซอร์. ให้การเข้าถึงแบบออฟไลน์ (ผ่าน Chrome) และประสบการณ์การใช้งานที่สม่ำเสมอโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม. การอัปเดตเป็นแบบอัตโนมัติ, ช่วยลดความยุ่งยากในการจัดการระบบ IT และรับประกันความเข้ากันได้ของไฟล์.

🏆 ผู้ชนะ: Google Slides สำหรับการเข้าถึงผ่านคลาวด์และการอัปเดตอัตโนมัติ

คุณสมบัติ #2: การทำงานร่วมกัน

เครื่องมือการทำงานร่วมกันของ PowerPoint อาจมีความซับซ้อน โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น อุปกรณ์ การตั้งค่าองค์กร และการจัดเก็บไฟล์ การแก้ไขและความคิดเห็นอาจไม่ซิงค์แบบเรียลไทม์เสมอไป

อย่างไรก็ตาม Google Slides ทำให้การทำงานเป็นทีมเป็นเรื่องง่าย แบ่งปันผ่านอีเมลหรือลิงก์ และทุกคนจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทันที ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์ใดก็ตาม คุณยังสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นบนมือถือหรือแท็บเล็ต ทำงานได้จากทุกที่

🏆 ผู้ชนะ: Google Slides สำหรับการแก้ไขแบบเรียลไทม์ที่ราบรื่น การมองเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ทันที และการเข้าถึงที่ง่ายดายบนทุกอุปกรณ์

คุณสมบัติที่ 3: เครื่องมือปรับแต่งและออกแบบ

PowerPoint โดดเด่นในการปรับแต่งการออกแบบ โดยมีเครื่องมือขั้นสูงสำหรับแอนิเมชัน การเปลี่ยนฉาก และการจัดรูปแบบอย่างละเอียด ผู้ใช้สามารถปรับแต่งทุกองค์ประกอบของสไลด์ได้อย่างละเอียด ตั้งแต่ฟอนต์ไปจนถึงการจัดวางวัตถุ และยังสามารถใช้เอฟเฟกต์ที่ซับซ้อน เช่น การเปลี่ยนฉากแบบมอร์ฟได้อีกด้วย

Google Slides มอบประสบการณ์การออกแบบที่สะอาดตาและใช้งานง่ายสำหรับการนำเสนอพื้นฐานส่วนใหญ่ คุณยังสามารถเพิ่มรูปภาพ ข้อความ และแอนิเมชันแบบง่ายได้ แต่ความหลากหลายและความลึกของการปรับแต่งยังไม่ครอบคลุมเท่ากับ PowerPoint

🏆 ผู้ชนะ: Microsoft PowerPoint สำหรับแอนิเมชันขั้นสูง การเปลี่ยนสไลด์ และการจัดรูปแบบที่ละเอียด

คุณสมบัติ #4: บันทึกอัตโนมัติ

การบันทึกอัตโนมัติของ PowerPoint จะทำงานได้เฉพาะเมื่อเข้าสู่ระบบ OneDrive หรือ SharePoint เท่านั้น และไม่ได้เปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้น การบันทึกในเครื่องต้องสำรองข้อมูลด้วยตนเอง และประวัติเวอร์ชันขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ PowerPoint ที่ผู้ใช้ใช้งานและการตั้งค่าขององค์กร

อย่างไรก็ตาม Google Slides จะบันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดลงใน Google Drive โดยอัตโนมัติ เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้อย่างราบรื่นจากทุกอุปกรณ์ ผู้ดูแลระบบไอทีสามารถตั้งค่าไดรฟ์ที่ใช้ร่วมกันสำหรับการเข้าถึงที่มีโครงสร้างได้ ประวัติเวอร์ชันจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามการแก้ไขและกู้คืนเวอร์ชันก่อนหน้าได้อย่างง่ายดาย

🏆 ผู้ชนะ: Google Slides สำหรับการเข้าถึงที่ง่ายดายบนทุกอุปกรณ์ พร้อมประวัติเวอร์ชันโดยละเอียดโดยไม่ต้องตั้งค่าด้วยตนเอง

คุณสมบัติที่ 5: การเข้าถึงแบบออฟไลน์

เวอร์ชันเดสก์ท็อปของ PowerPoint อนุญาตให้เข้าถึงแบบออฟไลน์ได้ เมื่อติดตั้งแล้ว คุณสามารถทำงานกับงานนำเสนอของคุณได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คุณยังคงสามารถเข้าถึงคุณสมบัติทั้งหมดได้ รวมถึงเครื่องมือออกแบบ, การเคลื่อนไหว, และการเปลี่ยนฉาก

Google Slides เป็นโปรแกรมที่ใช้บนคลาวด์ แต่สามารถใช้งานแบบออฟไลน์ได้หากคุณเปิดใช้งานผ่าน Google Chrome เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถเข้าถึงและแก้ไขงานนำเสนอของคุณแบบออฟไลน์ได้ ข้อเสียคือฟีเจอร์ออฟไลน์จะมีไม่ครบเท่ากับเวอร์ชัน PowerPoint บนเดสก์ท็อป และคุณจำเป็นต้องวางแผนโดยเปิดใช้งานโหมดออฟไลน์ล่วงหน้า

🏆ผู้ชนะ: Microsoft PowerPoint สำหรับเวอร์ชันเดสก์ท็อปที่ใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบโดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

คุณสมบัติที่ 6: ตัวเลือกการผสานรวม

PowerPoint ผสานการทำงานกับเครื่องมือ Microsoft 365 อย่าง Word, Excel และ Outlook ได้อย่างราบรื่น เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการทำงานข้ามแอปพลิเคชันต่าง ๆ ภายในระบบนิเวศของ Microsoft คุณสามารถนำเข้าแผนภูมิจาก Excel เชื่อมโยงกับเอกสาร Word และฝังเนื้อหาจากโปรแกรมอื่น ๆ ของ Microsoft ได้อย่างง่ายดาย

Google Slides สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ ใน Google Workspace ได้อย่างราบรื่น เช่น Google Docs, Sheets และ Drive การแทรกข้อมูลจาก Google Sheets การเชื่อมโยงกับ Docs หรือการเข้าถึงไฟล์ที่แชร์ใน Google Drive นั้นทำได้อย่างง่ายดาย อย่างไรก็ตาม การผสานการทำงานของ PowerPoint กับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Microsoft อาจดึงดูดผู้ใช้ที่พึ่งพาเครื่องมือที่ไม่ใช่ของ Google มากกว่า

🏆ผู้ชนะ: เสมอกัน Microsoft PowerPoint โดดเด่นในการผสานรวมกับ Microsoft 365 ในขณะที่ Google Slides เป็นตัวเลือกหลักสำหรับ Google Workspace—การตัดสินใจขึ้นอยู่กับระบบนิเวศที่คุณพึ่งพาเป็นหลัก

Google Slides เทียบกับ PowerPoint บน Reddit

เราไปที่ Reddit เพื่อดูว่าผู้คนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเครื่องมือเหล่านี้ เมื่อคุณค้นหา PowerPoint กับ Google Slides บน Reddit ผู้ใช้หลายคนเห็นด้วยว่า Google Slides มีตัวเลือกฟีเจอร์ขั้นสูงที่มีประโยชน์มากกว่า:

ผู้ใช้กล่าวว่า

ฉันใช้ PowerPoint มาเป็นเวลานานมากแล้ว เมื่อฉันใช้มันทุกวัน ฉันชอบทุกฟีเจอร์ พัฒนาทักษะของตัวเอง และสามารถทำสิ่งต่าง ๆ ได้มากมายที่ฉันคิดว่ามีประโยชน์และเจ๋งมาก ๆ เมื่อฉันหยุดทำงานในแผนกที่ต้องการให้ฉันใช้มันทุกวัน ฉันพบว่า Google Slides เหมาะกับฉันมากกว่า ฉันชอบความสะดวกสบายของการใช้งานออนไลน์และวิธีการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ง่าย ฉันรู้ว่า PowerPoint ตอนนี้ก็มีออนไลน์และสามารถทำงานร่วมกันได้เช่นกัน แต่ฉันชอบใช้ Google Slides มากกว่าจริงๆ แต่ก็มีฟีเจอร์บางอย่างที่ฉันคิดถึงและบางครั้งฉันก็ไม่ทันสังเกตจนกว่าจะต้องการใช้ ฮ่าๆ มันมีสมดุล ฉันใช้ทั้งสอง แต่จะเลือกใช้ Google Slides เป็นส่วนใหญ่

ผู้ใช้รายนี้เน้นย้ำถึงคุณสมบัติการทำงานร่วมกันของ Google Slides และความง่ายในการทำงานเป็นทีม แต่ก็ยอมรับว่า PowerPoint มีฟีเจอร์ขั้นสูงที่บางครั้งพวกเขาคิดถึง

ในทางกลับกัน ผู้ใช้ที่ชอบใช้ Microsoft PowerPointมักจะพูดถึงความเสถียรของโปรแกรม:

ในสภาพแวดล้อมขององค์กร ความมุ่งมั่นของ Microsoft ต่อความเสถียรถือเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่น นี่คือเหตุผลที่ PowerPoint มักพบได้เกือบทุกครั้งในองค์กรขนาดใหญ่แบบดั้งเดิม มันเป็นมาตรฐาน

ความน่าเชื่อถือและความมีอยู่มายาวนานของ PowerPoint ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจดึงดูดผู้ใช้ในองค์กรและสภาพแวดล้อมแบบดั้งเดิมให้เข้ามาใช้มากขึ้น

พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Google Slides เทียบกับ Microsoft PowerPoint

คลิกอัพ ด็อกส์
ร่วมมือกับทีมของคุณใน ClickUp Docs เพื่อปรับแต่งแบบอักษร เพิ่มความสัมพันธ์ของงาน หรือเชื่อมโยงโดยตรงไปยัง Whiteboards ภายในเอกสาร

ในโลกปัจจุบัน การทำงานนั้นเต็มไปด้วยความยุ่งยาก คุณต้องมีเครื่องมือออกแบบกราฟิก เครื่องมือนำเสนอ เครื่องมือบริหารโครงการ และเครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI เพียงเพื่อจัดทำสไลด์นำเสนอธุรกิจ แต่ด้วย ClickUp ทุกฟีเจอร์รวมอยู่ในที่เดียว

หากคุณเคยใช้ Google Slides หรือ PowerPoint คุณอาจต้องการดูว่าClickUp, แอปสำหรับทุกการทำงาน, สามารถทำอะไรให้คุณได้บ้างซอฟต์แวร์สร้างเนื้อหาด้วย AIที่ทรงพลังของมันทำให้การจัดระเบียบ, การร่วมมือ, และการสร้างการนำเสนออย่างมืออาชีพกลายเป็นเรื่องง่ายกว่าที่เคย

นี่คือสิ่งที่ทำให้ ClickUp โดดเด่น:

ClickUp's One Up #1: ไลบรารีเทมเพลตที่หลากหลาย

ClickUp มีห้องสมุดขนาดใหญ่ของเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าให้คุณเลือกใช้ นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างเทมเพลตของคุณเองได้ตั้งแต่เริ่มต้น

เทมเพลตของ ClickUp: Google Slides เทียบกับ PowerPoint
จัดระเบียบส่วนการนำเสนอได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตของ ClickUp

ความชัดเจนและการจัดระเบียบเป็นสิ่งสำคัญในการนำเสนอ ด้วยเทมเพลตการนำเสนอของ ClickUp คุณจะมีทุกสิ่งที่จำเป็นในการออกแบบการนำเสนอที่ทรงพลังและน่าสนใจสำหรับทีมของคุณ!

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการนำเสนอให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยให้โครงสร้างที่ชัดเจนตั้งแต่ต้นจนจบ ช่วยให้คุณสามารถรวบรวมความคิดเห็นจากทีมของคุณก่อนสรุปเนื้อหา และจัดระเบียบงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ในที่เดียว

ClickUp's One Up #2: การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วย ClickUp Docs

ClickUp ทำให้การแบ่งปันความรู้และการอัปเดตเป็นเรื่องง่ายด้วยโครงสร้างลำดับชั้นที่เป็นระบบและเครื่องมือเอกสารแบบไดนามิก

ClickUp Doc: Google Slides เทียบกับ PowerPoint
ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับทีมของคุณ, ทิ้งความคิดเห็น, และมอบหมายงานให้สมาชิกได้โดยตรงภายในเอกสาร ClickUp ของคุณ

ด้วยClickUp Docs คุณสามารถสร้างวิกิที่น่าทึ่ง, การนำเสนอ, ฐานความรู้, รายการตรวจสอบ, และบันทึกได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดายโดยใช้เครื่องมือการจัดรูปแบบและการตกแต่งที่ใช้งานง่าย เช่น แบนเนอร์, ตาราง, และการแก้ไขข้อความแบบสมบูรณ์

สร้างโครงสร้างภาพที่ชัดเจนด้วยหน้าเว็บที่ซ้อนกัน, เพิ่มลิงก์กลับเพื่อเชื่อมโยงความคิด, และเปลี่ยนข้อความให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้. ในเอกสาร ClickUp คุณจะทำสิ่งต่าง ๆ ได้มากขึ้นเสมอ.

ตั้งแต่เริ่มใช้ ClickUp ทีมของเราได้ค่อยๆ ย้ายออกจาก Google Docs สำหรับการจัดทำเอกสาร และในความเป็นจริง เอกสารต่างๆ ก็ได้รับการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญ

ตั้งแต่เริ่มใช้ ClickUp ทีมของเราได้ค่อยๆ ย้ายออกจาก Google Docs สำหรับการจัดทำเอกสาร และในความเป็นจริง เอกสารต่างๆ ได้พัฒนาขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ClickUp's One Up #3: กระดานไวท์บอร์ดสำหรับการทำแผนผังความคิดและการระดมสมอง

ClickUp Whiteboard: Google Slides เทียบกับ PowerPoint
ร่วมมือกับทีมของคุณใน ClickUp Whiteboards เพื่อเชื่อมโยงความคิด, เชื่อมต่อวัตถุ, และสร้างแผนที่หรือกระบวนการทำงาน

ClickUp Whiteboardsเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระดมความคิดและจัดระเบียบไอเดีย คุณสามารถสร้างภาพจำลองที่ซับซ้อน, กระบวนการทำงาน, และกราฟได้ และใช้คุณสมบัติการสร้างภาพด้วย AI ได้อีกด้วย Whiteboards ยังช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้, เห็นได้ว่าใครกำลังมีส่วนร่วมในบอร์ดอยู่ นอกจากนี้, การรับข้อเสนอแนะจากลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็ง่ายเพียงแค่ส่งลิงก์

นี่คือวิธีการใช้ไวท์บอร์ดอย่างมีประสิทธิภาพ:

ต้องการระดมความคิดหรือไม่? ใช้ฟีเจอร์แผนผังความคิดบนไวท์บอร์ดเป็นวิธีที่ง่ายในการจัดระเบียบและแบ่งปันความคิดของคุณกับทีมในรูปแบบที่มีปฏิสัมพันธ์

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เพิ่งเริ่มใช้แผนผังความคิดใช่ไหม? ไม่ต้องกังวล ClickUp พร้อมช่วยคุณแล้ว เลือกจากเทมเพลตแผนผังความคิดฟรีหลากหลายรูปแบบและเริ่มต้นได้ทันที

ClickUp One Up #4: ClickUp Brain สำหรับการเขียนและการนำเสนอด้วยพลัง AI

ClickUp Brain: Google Slides เทียบกับ PowerPoint
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย ClickUp Brain

ClickUp Brainคือผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เป็นเครื่องมือคู่ใจสำหรับเอาชนะอาการเขียนไม่ออก เสริมสร้างการระดมความคิด และทำให้กระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณง่ายขึ้น

เครื่องมือนำเสนอที่ขับเคลื่อนด้วย AIนี้ประกอบด้วยสามองค์ประกอบหลัก:

  • ผู้จัดการความรู้ด้วย AI: รับคำตอบทันทีและตรงตามบริบทจากงาน เอกสาร และทีมของคุณภายใน ClickUp ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาไฟล์จำนวนมากอีกต่อไป—ค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็ว
  • ผู้จัดการโครงการ AI: อัตโนมัติงานบริหารโครงการที่เป็นกิจวัตร รวมถึงการอัปเดตความคืบหน้า การประชุมสั้นประจำวัน และรายการที่ต้องดำเนินการ เพื่อลดเวลาที่ใช้กับงานที่ทำซ้ำๆ
  • นักเขียน AI สำหรับการทำงาน: สร้างเนื้อหา, จัดทำคำตอบ, และสร้างเทมเพลตสำหรับงานและโครงการต่าง ๆ คุณสมบัติเช่นการตรวจสอบการสะกด, คำตอบรวดเร็ว, และเครื่องมือสร้างการนำเสนอช่วยให้คุณผลิตเนื้อหาและนำเสนออย่างมืออาชีพได้อย่างง่ายดาย

📮ClickUp Insight: เราเพิ่งค้นพบว่าประมาณ33% ของพนักงานที่ใช้ความรู้ส่งข้อความถึง 1 ถึง 3 คนทุกวันเพื่อรับบริบทที่พวกเขาต้องการแต่ถ้าคุณมีข้อมูลทั้งหมดที่ถูกบันทึกไว้และพร้อมใช้งานล่ะ? ด้วย AI Knowledge Managerของ ClickUp Brainอยู่เคียงข้างคุณ การสลับบริบทจะกลายเป็นเรื่องในอดีต เพียงแค่ถามคำถามจากพื้นที่ทำงานของคุณ แล้ว ClickUp Brain จะดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงานของคุณและ/หรือแอปของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่ออยู่ขึ้นมาให้!

ให้ ClickUp ทำให้การนำเสนอทรงพลังยิ่งขึ้น

Google Slides โดดเด่นด้วยคุณสมบัติการทำงานร่วมกันและการเข้าถึงผ่านคลาวด์ ในฐานะเครื่องมือบนเว็บ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานเป็นทีมแบบเรียลไทม์ และใช้งานได้ฟรีเมื่อมีบัญชี Google

PowerPoint, ในทางตรงกันข้าม, ให้ชุดตัวเลือกการออกแบบขั้นสูงที่หลากหลาย และมักถูกใช้สำหรับการสร้างการนำเสนอแบบออฟไลน์. เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการแอนิเมชั่นที่ซับซ้อนและการควบคุมการออกแบบอย่างสมบูรณ์.

หากคุณต้องการประหยัดเวลาและแรงงานในกระบวนการสร้างสไลด์ของคุณ และทำมากขึ้น มากกว่า ClickUp คือตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณ!

ClickUp ช่วยให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงการนำเสนอผลงานขั้นสุดท้าย ไม่ว่าคุณจะกำลังเตรียมสไลด์นำเสนอ จัดการหลายโปรเจกต์ หรือจัดระเบียบขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อน ClickUp ก็รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว ทำให้เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจทุกขนาด

ลองใช้ ClickUpและค้นพบวิธีที่มันสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้!