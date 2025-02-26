Google Slides กับ PowerPoint: การเปรียบเทียบอย่างละเอียด

เวทีพร้อมสำหรับการเผชิญหน้าครั้งยิ่งใหญ่แล้ว ด้านหนึ่งคือ Microsoft PowerPoint ที่มีผู้ใช้มากกว่า 500 ล้านคน และอีกด้านหนึ่งคือ Google Slides ที่รองรับธุรกิจมากกว่าหกล้านแห่ง
สองยักษ์ใหญ่เหล่านี้คือแชมป์โลกแห่งการนำเสนอ แต่ใครกันแน่ที่โดดเด่นกว่า?
หลังจากใช้เครื่องมือทั้งสองในการสร้างสไลด์นำเสนอและงานนำเสนอสำหรับลูกค้าเป็นเวลาหลายปี เราได้ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจ และเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะแบ่งปันสิ่งเหล่านี้กับคุณ!
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้บริหารระดับสูง ผู้ก่อตั้ง ที่ปรึกษา หรือใครก็ตามที่ต้องการทำให้การนำเสนอครั้งต่อไปของคุณประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยม เราพร้อมช่วยเหลือคุณแล้ว มาเริ่มกันเลย!
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือสรุปสั้น ๆ ของ Google Slides กับ PowerPoint:
|Google สไลด์
|ไมโครซอฟต์ พาวเวอร์พอยต์
|ระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ สามารถเข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์ที่มีเบราว์เซอร์ และมีการอัปเดตอัตโนมัติโดยไม่มีปัญหา
|เหมาะสำหรับใช้เป็นแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อป โดยมีคุณสมบัติบนคลาวด์จำกัด—เวอร์ชันเว็บขาดตัวเลือกขั้นสูงบางประการ
|เนื่องจากเป็นเว็บแอปพลิเคชันและโฮสต์อยู่บนคลาวด์ จึงมีการอัปเดตอัตโนมัติ
|เสนอการเขียนร่วมกัน แม้ว่าจะดูยุ่งยากเล็กน้อยและอาจขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ของผู้ใช้และตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์
|ให้เครื่องมือออกแบบที่เรียบง่ายและสะอาด พร้อมแอนิเมชั่นพื้นฐานและรูปภาพสำหรับการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ
|เข้าถึงทุกฟีเจอร์แบบออฟไลน์เต็มรูปแบบ (แอนิเมชัน, การเปลี่ยนฉาก และอื่นๆ) ผ่านเวอร์ชันเดสก์ท็อป
|บันทึกงานของคุณโดยอัตโนมัติด้วยการบันทึกอัตโนมัติ—ไม่ต้องตั้งค่าใดๆ
|การบันทึกอัตโนมัติมีให้ใช้งานได้เฉพาะกับ OneDrive หรือ SharePoint เท่านั้น และไม่ได้เปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้น
|สามารถเข้าถึงได้ง่ายผ่าน Google Chrome แม้ว่าจะมีฟีเจอร์น้อยกว่าเมื่อเทียบกับเวอร์ชันเดสก์ท็อปของ PowerPoint
|ข้อเสนอการเขียนร่วมและการทำงานร่วมกันแบบจำกัด
|ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแอป Google Workspace เช่น Docs, Sheets และ Drive เพื่อการทำงานที่เป็นหนึ่งเดียว
|ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือ Microsoft 365 เช่น Word, Excel และ Outlook สร้างประสบการณ์ที่แข็งแกร่งและสอดคล้องกันในทุกแอปพลิเคชัน
Google Slides คืออะไร?
Google Slides เป็นซอฟต์แวร์นำเสนอแบบออนไลน์ที่ให้บริการฟรีซึ่งรวมอยู่ใน Google Workspace ในฐานะเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วยระบบคลาวด์ ผู้ใช้หลายคนสามารถสร้างและแก้ไขงานนำเสนอได้พร้อมกันแบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์
เนื่องจาก Google Slides ได้ผสานรวมกับ Google Drive อย่างสมบูรณ์ การแชร์และทำงานร่วมกับผู้อื่นจึงเป็นเรื่องง่าย นอกจากนี้ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายยังทำให้เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมแทนซอฟต์แวร์นำเสนอแบบดั้งเดิม
คุณสามารถใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้างภาพได้โดยตรงใน Google Slides. Duet AI สำหรับ Google Workspace มาพร้อมกับคุณสมบัติ 'ช่วยฉันสร้างภาพ'
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: แม้ว่าพวกเราส่วนใหญ่จะรู้จักกันในชื่อ Google Slides แต่เดิมมันถูกเรียกว่าGoogle Presentationsเมื่อเปิดตัวครั้งแรกในปี 2006 ในฐานะส่วนหนึ่งของ Google Docs จนกระทั่งภายหลังบริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็น Google Slides เพื่อให้สอดคล้องกับเครื่องมืออื่นๆ ใน Google Drive (เป็นการตัดสินใจที่ดีเพราะ 'Google Presentations' ฟังดูยาวไปหน่อย!)
คุณสมบัติของ Google Slides
Google Slides โดดเด่นด้วยคุณสมบัติหลากหลายที่ช่วยให้การสร้างงานนำเสนอที่น่าทึ่งเป็นเรื่องง่าย ต่อไปนี้คือรายละเอียดของแต่ละคุณสมบัติ:
คุณสมบัติ #1: สไลด์หลัก
เมื่อทำงานเป็นทีม มักจะเกิดปัญหาที่สไลด์มีสี แบบอักษร หรือธีมที่ไม่ตรงกันได้ง่าย ฟีเจอร์ Master Slide ของ Google Slides ช่วยแก้ปัญหานี้ได้
คุณสามารถสร้างสไตล์ที่สอดคล้องกันหนึ่งแบบซึ่งใช้ได้กับทั้งการนำเสนอ เพิ่มโลโก้ รูปภาพ หรือลายน้ำให้ปรากฏบนทุกสไลด์โดยไม่ต้องแทรกทีละอัน
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:ผู้สร้างห้องหนีภัยบางคนใช้ Google Slidesในการออกแบบปริศนาและเบาะแสของเกม! พวกเขาตั้งค่าสไลด์แบบโต้ตอบที่ผู้เข้าร่วมต้องแก้ไขโดยการนำทางผ่านสไลด์หรือตอบคำถามเพื่อก้าวไปข้างหน้าในเกม ดังนั้น ในแง่หนึ่ง Google Slides จึงเป็นซอฟต์แวร์ "เกม" สำหรับผู้ที่ชื่นชอบปริศนา
คุณสมบัติที่ 2: ไลบรารีแบบอักษรส่วนตัว
คุณเบื่อกับฟอนต์เริ่มต้นหรือไม่? Google Slides ให้คุณเลือกใช้ฟอนต์มากกว่า 800แบบจากคลังฟอนต์ของ Google ความหลากหลายนี้ช่วยให้คุณเพิ่มเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้กับงานนำเสนอของคุณ
เพื่อสำรวจตัวเลือกเหล่านี้ ให้คลิกที่เมนูแบบเลื่อนลง ฟอนต์ ในแถบเครื่องมือ และเลือก ฟอนต์เพิ่มเติม ที่ด้านบนของรายการ หน้าต่างใหม่จะปรากฏขึ้น แสดงฟอนต์ทั้งหมดที่มีให้ใช้งาน
คุณสมบัติที่ 3: ถาม-ตอบจากผู้ชม
ผู้บรรยายมักประสบปัญหาในการดึงดูดความสนใจของผู้ฟัง โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมเสมือนจริง ฟีเจอร์ ถาม-ตอบกับผู้ฟัง ของ Google Slides ช่วยแก้ปัญหานี้โดยให้ผู้เข้าร่วมสามารถส่งคำถามผ่านลิงก์ที่แชร์ได้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งแบบไม่ระบุตัวตนหรือระบุด้วยอีเมล ผู้บรรยายสามารถตรวจสอบคำถามในช่วงพักและเตรียมคำตอบอย่างรอบคอบก่อนตอบกลับ
คุณสมบัติที่ 4: ซิงค์สไลด์ข้ามหลายชุดสไลด์
การอัปเดตสไลด์เดียวกันด้วยตนเองในหลายงานนำเสนออาจเป็นเรื่องน่าหงุดหงิด ด้วย Google Slides คุณสามารถซิงค์สไลด์ระหว่างชุดงานนำเสนอที่แตกต่างกันได้ ทำให้การเปลี่ยนแปลงแสดงผลทุกที่โดยอัตโนมัติ
คุณสมบัตินี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับรายงานทางธุรกิจ, ชุดฝึกอบรมทีม, และเทมเพลตองค์กรที่ต้องการการอัปเดตเป็นประจำ.
คุณสมบัติที่ 5: การเผยแพร่บนเว็บ
Google Slides มีฟีเจอร์เผยแพร่ที่เรียบง่ายสำหรับการแชร์งานนำเสนอออนไลน์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแชร์สไลด์ของคุณกับผู้ที่ไม่ใช้บัญชี Google หรือสำหรับการนำเสนอแบบอัตโนมัติ
เพียงใช้ เผยแพร่ไปยังเว็บ เพื่อแชร์การนำเสนอของคุณพร้อมกันผ่านลิงก์. ผู้อื่นสามารถรับชมได้ตั้งแต่ต้นจนจบ.
💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ:ใช้เทมเพลตธีม Google Slidesฟรีเพื่อเพิ่มความมีสไตล์และความเป็นมืออาชีพให้กับการนำเสนอธุรกิจของคุณ สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้การสื่อสารแนวคิดของคุณง่ายขึ้นและสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมของคุณ
ราคาของ Google Slides
Google Slides สามารถใช้งานได้ฟรีด้วยบัญชี Google คุณสามารถเข้าถึงฟีเจอร์พื้นฐานทั้งหมด รวมถึงพื้นที่จัดเก็บใน Google Drive สูงสุด 15 MB
สำหรับธุรกิจและองค์กร Google Slides รวมอยู่ในแผน Google Workspace ซึ่งมีแผนราคาที่แตกต่างกันตามความต้องการและขนาดของบริษัท
นี่คือการแยกแยะตัวเลือกการกำหนดราคา:
- ฟรี
- ธุรกิจเริ่มต้น: $7. 20/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐานธุรกิจ: $14.40/เดือน ต่อผู้ใช้
- บิสิเนส พลัส: $21.60 ต่อเดือน ต่อผู้ใช้
Microsoft PowerPoint คืออะไร?
Microsoft PowerPoint เป็นเครื่องมือสร้างงานนำเสนอที่ทรงพลัง เป็นส่วนหนึ่งของชุดโปรแกรม Microsoft Office และช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างสไลด์ที่มีข้อความ รูปภาพ วิดีโอ และไฟล์เสียงได้
เปิดตัวครั้งแรกในปี 1987 สำหรับ Apple Macintosh และในปี 1990 สำหรับ Windows PowerPoint ได้กลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือนำเสนอที่ได้รับความนิยมมากที่สุดทั่วโลก มีฟีเจอร์มัลติมีเดียมากมาย รวมถึงวิดีโอ แบบสำรวจ การเคลื่อนไหว อินโฟกราฟิก และเสียง
แม่แบบแผนผังงานในตัวของPowerPointช่วยให้คุณสามารถออกแบบงานนำเสนอที่ดึงดูดสายตาได้อย่างรวดเร็ว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระดมความคิดหรือการประชุมPowerPoint ยังมีตัวเลือกการปรับแต่ง ให้คุณสามารถปรับแต่งแม่แบบแต่ละแบบให้ตรงกับความต้องการของคุณได้
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ PowerPoint ทำให้ PowerPoint เป็นที่ชื่นชอบของนักเรียน ธุรกิจ และมืออาชีพด้านความคิดสร้างสรรค์
👀 คุณรู้หรือไม่? PowerPointมาพร้อมกับฟีเจอร์ Presenter Coachที่ช่วยให้คุณฝึกฝนการนำเสนอของคุณ ฟีเจอร์นี้จะฟังการพูดของคุณและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจังหวะ น้ำเสียง และคำพูดที่ไม่จำเป็น (เช่น "เอ่อ" หรือ "อืม") นอกจากนี้ AI ยังให้คำแนะนำในการทำให้การนำเสนอของคุณน่าสนใจยิ่งขึ้น ช่วยให้คุณพัฒนาทักษะการพูดในที่สาธารณะของคุณได้ดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
คุณสมบัติของ Microsoft PowerPoint
Microsoft PowerPoint มีฟีเจอร์หลากหลายที่ช่วยให้คุณสร้างงานนำเสนอที่น่าสนใจได้ นี่คือฟีเจอร์ที่ดีที่สุด:
คุณสมบัติ #1: รูปแบบสไลด์
รูปแบบสไลด์ใน Microsoft PowerPoint มีความสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดรูปลักษณ์และความรู้สึกโดยรวมของการนำเสนอ PowerPoint ของคุณ เทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าเหล่านี้กำหนดโครงสร้างของแต่ละสไลด์ เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาของคุณถูกจัดระเบียบและดึงดูดสายตา
รูปแบบที่คุณเลือกขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่คุณต้องการนำเสนอ หลายบริษัทมีเทมเพลตสำเร็จรูปให้พนักงานใช้เพื่อให้มั่นใจในมาตรฐานของกระบวนการ
คุณสมบัติ #2: ตัวแทนตำแหน่ง
ใน PowerPoint ตัวแทน (placeholder) คือ ตัวบรรจุสำหรับองค์ประกอบต่าง ๆ บนสไลด์ ตัวบรรจุเหล่านี้มีเส้นขอบเป็นจุด ๆ และมักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นกล่องข้อความ อย่างไรก็ตาม ตัวบรรจุเหล่านี้รองรับมากกว่าข้อความเพียงอย่างเดียว—พวกมันยังสามารถบรรจุรูปภาพ, วิดีโอ, ตาราง, และแม้กระทั่ง SmartArt ได้
ตัวช่วยตำแหน่งช่วยให้เนื้อหาถูกจัดวางอย่างสม่ำเสมอในทุกสไลด์ ตัวช่วยเหล่านี้มาพร้อมกับรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อรักษาความสม่ำเสมอทั้งในด้านการจัดวางและการออกแบบ
คุณสมบัติที่ 3: การเปลี่ยนสไลด์
การเปลี่ยนสไลด์ เป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติสำคัญใน PowerPoint เอฟเฟกต์เหล่านี้ช่วยเพิ่มการเคลื่อนไหวที่ราบรื่นและมีชีวิตชีวาเมื่อคุณเปลี่ยนจากสไลด์หนึ่งไปยังอีกสไลด์หนึ่ง ช่วยเสริมความต่อเนื่องของการนำเสนอของคุณ คุณสามารถใช้การเปลี่ยนสไลด์กับสไลด์แต่ละแผ่นหรือทั้งหมดพร้อมกันเพื่อความสม่ำเสมอ
👀 คุณรู้หรือไม่? การเปลี่ยนสไลด์แบบ Morph ใน PowerPoint สามารถสร้างการเคลื่อนไหวที่ลื่นไหลได้อย่างยอดเยี่ยมโดยไม่ต้องใช้แอนิเมชันที่ซับซ้อนด้วยตนเอง หลายคนอาจมองข้ามฟีเจอร์นี้ไป เพราะมีให้ใช้เฉพาะในPowerPoint 2019 และต้องสมัครใช้งาน Office 365 เท่านั้น
คุณสมบัติที่ 4: ลิงก์
การใช้ลิงก์ (หรือไฮเปอร์ลิงก์) ในการนำเสนอ PowerPoint ของคุณสามารถปรับปรุงการโต้ตอบและการนำทางได้อย่างมาก เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอกเพื่อเพิ่มแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เชื่อมต่อไปยังสไลด์เฉพาะภายในงานนำเสนอเดียวกันเพื่อการเปลี่ยนผ่านที่ราบรื่น หรือเปลี่ยนเส้นทางไปยังงานนำเสนอ PowerPoint อื่นเพื่อจัดระเบียบเนื้อหาโดยไม่ทำให้ไฟล์เดียวรก
คุณสมบัติที่ 5: การเคลื่อนไหว
การเปลี่ยนฉากและการเคลื่อนไหวเป็นคุณสมบัติหลักใน PowerPoint ตัวเลือกเหล่านี้ควบคุมวิธีการปรากฏของข้อความและการเคลื่อนไหวของสไลด์จากหนึ่งไปยังอีกสไลด์หนึ่ง ด้วยเอฟเฟกต์การเคลื่อนไหว คุณสามารถเพิ่มการเคลื่อนไหวให้กับเนื้อหาเฉพาะได้ ตัวเลือก การเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง มีตัวเลือกให้เลือกเช่น การเข้ามา, การเน้น, การออกไป, และเส้นทางการเคลื่อนไหว
การเปลี่ยนสไลด์ ใช้เอฟเฟกต์แอนิเมชันกับสไลด์ทั้งหมด สร้างการเคลื่อนไหวที่ราบรื่นเมื่อการนำเสนอสไลด์ดำเนินไป Microsoft มีเทมเพลตฟรีหลายพันแบบพร้อมการออกแบบระดับมืออาชีพ นอกจากนี้ยังมีเทมเพลตอื่นๆ ให้เลือกใช้ออนไลน์ในราคาและคุณภาพที่หลากหลาย
อ่านเพิ่มเติม:วิธีจบการนำเสนอ (เคล็ดลับ + ตัวอย่าง)
ราคาของ Microsoft PowerPoint
เวอร์ชันเดี่ยวของ PowerPoint มีราคา $179.99 คุณสามารถซื้อได้โดยตรงจากหน้าผลิตภัณฑ์ PowerPoint
เพื่อประสบการณ์ที่ครอบคลุมกับ Microsoft 365 คุณต้องพิจารณาแผนการสมัครสมาชิกที่รวมถึง PowerPoint และแอป Office อื่น ๆ เช่น Word และ Excel
นี่คือตัวเลือกสองสามข้อ:
สำหรับบ้าน:
- ไมโครซอฟต์ 365 เพอร์ซันนัล: $6.99 ต่อเดือน ต่อผู้ใช้
- ไมโครซอฟต์ 365 ครอบครัว: $9.99 ต่อเดือน ต่อ 6 ผู้ใช้
สำหรับธุรกิจ:
- Microsoft 365 Business Basic: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Business Standard: $12.50/เดือนต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Business Premium: $22/เดือน ต่อผู้ใช้
Google Slides เทียบกับ PowerPoint: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
มาเปรียบเทียบ Google Slides กับ Microsoft PowerPoint ในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อดูว่าโปรแกรมใดดีกว่ากัน หรือแต่ละโปรแกรมเหมาะกับกลุ่มผู้ใช้ที่แตกต่างกัน
|คุณสมบัติ
|Google สไลด์
|ไมโครซอฟต์ พาวเวอร์พอยต์
|บริการโฮสติ้ง
|ระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ สามารถเข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์ที่มีเบราว์เซอร์
|เป็นแบบตั้งโต๊ะพร้อมฟีเจอร์คลาวด์ที่จำกัด
|คุณสมบัติการร่วมมือ
|การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์พร้อมการอัปเดตทันทีที่มองเห็นได้สำหรับผู้ใช้ทุกคน
|การเขียนร่วมกันนั้นยุ่งยากและขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ของผู้ใช้
|เครื่องมือปรับแต่งและออกแบบ
|เครื่องมือออกแบบที่เรียบง่ายและสะอาด พร้อมแอนิเมชั่นและรูปภาพพื้นฐาน
|ตัวเลือกการออกแบบขั้นสูง, การเปลี่ยนผ่านที่ซับซ้อน, เอฟเฟกต์การเปลี่ยนรูปร่าง, และแอนิเมชันที่กำหนดเอง
|บันทึกอัตโนมัติ
|Google Slides อนุญาตให้บันทึกอัตโนมัติโดยใช้การบันทึกอัตโนมัติ
|การบันทึกอัตโนมัติมีให้ใช้งาน แต่ต้องใช้กับ OneDrive หรือ SharePoint เท่านั้น
|การเข้าถึงแบบออฟไลน์
|สามารถเข้าถึงได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน Google Chrome
|เข้าถึงแบบออฟไลน์เต็มรูปแบบพร้อมทุกฟีเจอร์ผ่านเวอร์ชันเดสก์ท็อป
|ตัวเลือกการผสานรวม
|ผสานการทำงานได้อย่างดีกับแอป Google Workspace เช่น Docs, Sheets และ Drive
|การผสานรวมอย่างแข็งแกร่งกับเครื่องมือ Microsoft 365 (Word, Excel, Outlook)
มาดูรายละเอียดของแต่ละฟีเจอร์กัน!
คุณสมบัติ #1: บริการโฮสติ้ง
PowerPoint ถูกสร้างขึ้นเป็นแอปพลิเคชันเดสก์ท็อป โดยมีฟีเจอร์คลาวด์เพิ่มเติมในภายหลัง ผู้ใช้ส่วนใหญ่ยังคงติดตั้งบนอุปกรณ์ของตนเอง แต่แต่ละไลเซนส์ครอบคลุมเพียงห้าอุปกรณ์เท่านั้น แม้ว่าจะมีเวอร์ชันเว็บ แต่ขาดเครื่องมือออกแบบขั้นสูงและการผสานรวมกับแผนภูมิ Excel
Google Slides, สร้างขึ้นเพื่อระบบคลาวด์, ทำงานได้อย่างราบรื่นข้ามอุปกรณ์และเบราว์เซอร์. ให้การเข้าถึงแบบออฟไลน์ (ผ่าน Chrome) และประสบการณ์การใช้งานที่สม่ำเสมอโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม. การอัปเดตเป็นแบบอัตโนมัติ, ช่วยลดความยุ่งยากในการจัดการระบบ IT และรับประกันความเข้ากันได้ของไฟล์.
🏆 ผู้ชนะ: Google Slides สำหรับการเข้าถึงผ่านคลาวด์และการอัปเดตอัตโนมัติ
คุณสมบัติ #2: การทำงานร่วมกัน
เครื่องมือการทำงานร่วมกันของ PowerPoint อาจมีความซับซ้อน โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น อุปกรณ์ การตั้งค่าองค์กร และการจัดเก็บไฟล์ การแก้ไขและความคิดเห็นอาจไม่ซิงค์แบบเรียลไทม์เสมอไป
อย่างไรก็ตาม Google Slides ทำให้การทำงานเป็นทีมเป็นเรื่องง่าย แบ่งปันผ่านอีเมลหรือลิงก์ และทุกคนจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทันที ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์ใดก็ตาม คุณยังสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นบนมือถือหรือแท็บเล็ต ทำงานได้จากทุกที่
🏆 ผู้ชนะ: Google Slides สำหรับการแก้ไขแบบเรียลไทม์ที่ราบรื่น การมองเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ทันที และการเข้าถึงที่ง่ายดายบนทุกอุปกรณ์
คุณสมบัติที่ 3: เครื่องมือปรับแต่งและออกแบบ
PowerPoint โดดเด่นในการปรับแต่งการออกแบบ โดยมีเครื่องมือขั้นสูงสำหรับแอนิเมชัน การเปลี่ยนฉาก และการจัดรูปแบบอย่างละเอียด ผู้ใช้สามารถปรับแต่งทุกองค์ประกอบของสไลด์ได้อย่างละเอียด ตั้งแต่ฟอนต์ไปจนถึงการจัดวางวัตถุ และยังสามารถใช้เอฟเฟกต์ที่ซับซ้อน เช่น การเปลี่ยนฉากแบบมอร์ฟได้อีกด้วย
Google Slides มอบประสบการณ์การออกแบบที่สะอาดตาและใช้งานง่ายสำหรับการนำเสนอพื้นฐานส่วนใหญ่ คุณยังสามารถเพิ่มรูปภาพ ข้อความ และแอนิเมชันแบบง่ายได้ แต่ความหลากหลายและความลึกของการปรับแต่งยังไม่ครอบคลุมเท่ากับ PowerPoint
🏆 ผู้ชนะ: Microsoft PowerPoint สำหรับแอนิเมชันขั้นสูง การเปลี่ยนสไลด์ และการจัดรูปแบบที่ละเอียด
คุณสมบัติ #4: บันทึกอัตโนมัติ
การบันทึกอัตโนมัติของ PowerPoint จะทำงานได้เฉพาะเมื่อเข้าสู่ระบบ OneDrive หรือ SharePoint เท่านั้น และไม่ได้เปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้น การบันทึกในเครื่องต้องสำรองข้อมูลด้วยตนเอง และประวัติเวอร์ชันขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ PowerPoint ที่ผู้ใช้ใช้งานและการตั้งค่าขององค์กร
อย่างไรก็ตาม Google Slides จะบันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดลงใน Google Drive โดยอัตโนมัติ เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้อย่างราบรื่นจากทุกอุปกรณ์ ผู้ดูแลระบบไอทีสามารถตั้งค่าไดรฟ์ที่ใช้ร่วมกันสำหรับการเข้าถึงที่มีโครงสร้างได้ ประวัติเวอร์ชันจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามการแก้ไขและกู้คืนเวอร์ชันก่อนหน้าได้อย่างง่ายดาย
🏆 ผู้ชนะ: Google Slides สำหรับการเข้าถึงที่ง่ายดายบนทุกอุปกรณ์ พร้อมประวัติเวอร์ชันโดยละเอียดโดยไม่ต้องตั้งค่าด้วยตนเอง
คุณสมบัติที่ 5: การเข้าถึงแบบออฟไลน์
เวอร์ชันเดสก์ท็อปของ PowerPoint อนุญาตให้เข้าถึงแบบออฟไลน์ได้ เมื่อติดตั้งแล้ว คุณสามารถทำงานกับงานนำเสนอของคุณได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คุณยังคงสามารถเข้าถึงคุณสมบัติทั้งหมดได้ รวมถึงเครื่องมือออกแบบ, การเคลื่อนไหว, และการเปลี่ยนฉาก
Google Slides เป็นโปรแกรมที่ใช้บนคลาวด์ แต่สามารถใช้งานแบบออฟไลน์ได้หากคุณเปิดใช้งานผ่าน Google Chrome เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถเข้าถึงและแก้ไขงานนำเสนอของคุณแบบออฟไลน์ได้ ข้อเสียคือฟีเจอร์ออฟไลน์จะมีไม่ครบเท่ากับเวอร์ชัน PowerPoint บนเดสก์ท็อป และคุณจำเป็นต้องวางแผนโดยเปิดใช้งานโหมดออฟไลน์ล่วงหน้า
🏆ผู้ชนะ: Microsoft PowerPoint สำหรับเวอร์ชันเดสก์ท็อปที่ใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบโดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
คุณสมบัติที่ 6: ตัวเลือกการผสานรวม
PowerPoint ผสานการทำงานกับเครื่องมือ Microsoft 365 อย่าง Word, Excel และ Outlook ได้อย่างราบรื่น เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการทำงานข้ามแอปพลิเคชันต่าง ๆ ภายในระบบนิเวศของ Microsoft คุณสามารถนำเข้าแผนภูมิจาก Excel เชื่อมโยงกับเอกสาร Word และฝังเนื้อหาจากโปรแกรมอื่น ๆ ของ Microsoft ได้อย่างง่ายดาย
Google Slides สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ ใน Google Workspace ได้อย่างราบรื่น เช่น Google Docs, Sheets และ Drive การแทรกข้อมูลจาก Google Sheets การเชื่อมโยงกับ Docs หรือการเข้าถึงไฟล์ที่แชร์ใน Google Drive นั้นทำได้อย่างง่ายดาย อย่างไรก็ตาม การผสานการทำงานของ PowerPoint กับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Microsoft อาจดึงดูดผู้ใช้ที่พึ่งพาเครื่องมือที่ไม่ใช่ของ Google มากกว่า
🏆ผู้ชนะ: เสมอกัน Microsoft PowerPoint โดดเด่นในการผสานรวมกับ Microsoft 365 ในขณะที่ Google Slides เป็นตัวเลือกหลักสำหรับ Google Workspace—การตัดสินใจขึ้นอยู่กับระบบนิเวศที่คุณพึ่งพาเป็นหลัก
Google Slides เทียบกับ PowerPoint บน Reddit
เราไปที่ Reddit เพื่อดูว่าผู้คนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเครื่องมือเหล่านี้ เมื่อคุณค้นหา PowerPoint กับ Google Slides บน Reddit ผู้ใช้หลายคนเห็นด้วยว่า Google Slides มีตัวเลือกฟีเจอร์ขั้นสูงที่มีประโยชน์มากกว่า:
ฉันใช้ PowerPoint มาเป็นเวลานานมากแล้ว เมื่อฉันใช้มันทุกวัน ฉันชอบทุกฟีเจอร์ พัฒนาทักษะของตัวเอง และสามารถทำสิ่งต่าง ๆ ได้มากมายที่ฉันคิดว่ามีประโยชน์และเจ๋งมาก ๆ เมื่อฉันหยุดทำงานในแผนกที่ต้องการให้ฉันใช้มันทุกวัน ฉันพบว่า Google Slides เหมาะกับฉันมากกว่า ฉันชอบความสะดวกสบายของการใช้งานออนไลน์และวิธีการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ง่าย ฉันรู้ว่า PowerPoint ตอนนี้ก็มีออนไลน์และสามารถทำงานร่วมกันได้เช่นกัน แต่ฉันชอบใช้ Google Slides มากกว่าจริงๆ แต่ก็มีฟีเจอร์บางอย่างที่ฉันคิดถึงและบางครั้งฉันก็ไม่ทันสังเกตจนกว่าจะต้องการใช้ ฮ่าๆ มันมีสมดุล ฉันใช้ทั้งสอง แต่จะเลือกใช้ Google Slides เป็นส่วนใหญ่
ฉันใช้ PowerPoint มาเป็นเวลานานมากแล้ว เมื่อฉันใช้มันทุกวัน ฉันชอบทุกฟีเจอร์ พัฒนาทักษะของตัวเอง และสามารถทำสิ่งต่าง ๆ ได้มากมายที่ฉันคิดว่ามีประโยชน์และเจ๋งมาก เมื่อฉันหยุดทำงานในแผนกที่ต้องใช้มันทุกวัน ฉันพบว่า Google Slides เหมาะกับฉันมากกว่า ฉันชอบความสะดวกสบายของการใช้งานออนไลน์และวิธีการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ง่าย ฉันรู้ว่า PowerPoint ตอนนี้ก็มีออนไลน์และสามารถทำงานร่วมกันได้เช่นกัน แต่ฉันชอบใช้ Google Slides มากกว่าจริงๆ แต่ก็มีฟีเจอร์ที่ฉันคิดถึงและบางครั้งฉันก็ไม่ทันสังเกตจนกว่าจะต้องการใช้ ฮ่าๆ มันมีความสมดุล ฉันใช้ทั้งสอง แต่จะเลือกใช้ Google Slides เป็นส่วนใหญ่
ผู้ใช้รายนี้เน้นย้ำถึงคุณสมบัติการทำงานร่วมกันของ Google Slides และความง่ายในการทำงานเป็นทีม แต่ก็ยอมรับว่า PowerPoint มีฟีเจอร์ขั้นสูงที่บางครั้งพวกเขาคิดถึง
ในทางกลับกัน ผู้ใช้ที่ชอบใช้ Microsoft PowerPointมักจะพูดถึงความเสถียรของโปรแกรม:
ในสภาพแวดล้อมขององค์กร ความมุ่งมั่นของ Microsoft ต่อความเสถียรถือเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่น นี่คือเหตุผลที่ PowerPoint มักพบได้เกือบทุกครั้งในองค์กรขนาดใหญ่แบบดั้งเดิม มันเป็นมาตรฐาน
ในสภาพแวดล้อมขององค์กร ความมุ่งมั่นของ Microsoft ต่อความเสถียรถือเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่น นี่คือเหตุผลที่ PowerPoint มักพบได้เกือบทุกครั้งในองค์กรขนาดใหญ่และแบบดั้งเดิม มันเป็นมาตรฐาน
ความน่าเชื่อถือและความมีอยู่มายาวนานของ PowerPoint ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจดึงดูดผู้ใช้ในองค์กรและสภาพแวดล้อมแบบดั้งเดิมให้เข้ามาใช้มากขึ้น
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Google Slides เทียบกับ Microsoft PowerPoint
ในโลกปัจจุบัน การทำงานนั้นเต็มไปด้วยความยุ่งยาก คุณต้องมีเครื่องมือออกแบบกราฟิก เครื่องมือนำเสนอ เครื่องมือบริหารโครงการ และเครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI เพียงเพื่อจัดทำสไลด์นำเสนอธุรกิจ แต่ด้วย ClickUp ทุกฟีเจอร์รวมอยู่ในที่เดียว
หากคุณเคยใช้ Google Slides หรือ PowerPoint คุณอาจต้องการดูว่าClickUp, แอปสำหรับทุกการทำงาน, สามารถทำอะไรให้คุณได้บ้างซอฟต์แวร์สร้างเนื้อหาด้วย AIที่ทรงพลังของมันทำให้การจัดระเบียบ, การร่วมมือ, และการสร้างการนำเสนออย่างมืออาชีพกลายเป็นเรื่องง่ายกว่าที่เคย
นี่คือสิ่งที่ทำให้ ClickUp โดดเด่น:
ClickUp's One Up #1: ไลบรารีเทมเพลตที่หลากหลาย
ClickUp มีห้องสมุดขนาดใหญ่ของเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าให้คุณเลือกใช้ นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างเทมเพลตของคุณเองได้ตั้งแต่เริ่มต้น
ความชัดเจนและการจัดระเบียบเป็นสิ่งสำคัญในการนำเสนอ ด้วยเทมเพลตการนำเสนอของ ClickUp คุณจะมีทุกสิ่งที่จำเป็นในการออกแบบการนำเสนอที่ทรงพลังและน่าสนใจสำหรับทีมของคุณ!
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการนำเสนอให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยให้โครงสร้างที่ชัดเจนตั้งแต่ต้นจนจบ ช่วยให้คุณสามารถรวบรวมความคิดเห็นจากทีมของคุณก่อนสรุปเนื้อหา และจัดระเบียบงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ในที่เดียว
ClickUp's One Up #2: การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วย ClickUp Docs
ClickUp ทำให้การแบ่งปันความรู้และการอัปเดตเป็นเรื่องง่ายด้วยโครงสร้างลำดับชั้นที่เป็นระบบและเครื่องมือเอกสารแบบไดนามิก
ด้วยClickUp Docs คุณสามารถสร้างวิกิที่น่าทึ่ง, การนำเสนอ, ฐานความรู้, รายการตรวจสอบ, และบันทึกได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดายโดยใช้เครื่องมือการจัดรูปแบบและการตกแต่งที่ใช้งานง่าย เช่น แบนเนอร์, ตาราง, และการแก้ไขข้อความแบบสมบูรณ์
สร้างโครงสร้างภาพที่ชัดเจนด้วยหน้าเว็บที่ซ้อนกัน, เพิ่มลิงก์กลับเพื่อเชื่อมโยงความคิด, และเปลี่ยนข้อความให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้. ในเอกสาร ClickUp คุณจะทำสิ่งต่าง ๆ ได้มากขึ้นเสมอ.
ตั้งแต่เริ่มใช้ ClickUp ทีมของเราได้ค่อยๆ ย้ายออกจาก Google Docs สำหรับการจัดทำเอกสาร และในความเป็นจริง เอกสารต่างๆ ก็ได้รับการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญ
ตั้งแต่เริ่มใช้ ClickUp ทีมของเราได้ค่อยๆ ย้ายออกจาก Google Docs สำหรับการจัดทำเอกสาร และในความเป็นจริง เอกสารต่างๆ ได้พัฒนาขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
ClickUp's One Up #3: กระดานไวท์บอร์ดสำหรับการทำแผนผังความคิดและการระดมสมอง
ClickUp Whiteboardsเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระดมความคิดและจัดระเบียบไอเดีย คุณสามารถสร้างภาพจำลองที่ซับซ้อน, กระบวนการทำงาน, และกราฟได้ และใช้คุณสมบัติการสร้างภาพด้วย AI ได้อีกด้วย Whiteboards ยังช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้, เห็นได้ว่าใครกำลังมีส่วนร่วมในบอร์ดอยู่ นอกจากนี้, การรับข้อเสนอแนะจากลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็ง่ายเพียงแค่ส่งลิงก์
นี่คือวิธีการใช้ไวท์บอร์ดอย่างมีประสิทธิภาพ:
ต้องการระดมความคิดหรือไม่? ใช้ฟีเจอร์แผนผังความคิดบนไวท์บอร์ดเป็นวิธีที่ง่ายในการจัดระเบียบและแบ่งปันความคิดของคุณกับทีมในรูปแบบที่มีปฏิสัมพันธ์
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เพิ่งเริ่มใช้แผนผังความคิดใช่ไหม? ไม่ต้องกังวล ClickUp พร้อมช่วยคุณแล้ว เลือกจากเทมเพลตแผนผังความคิดฟรีหลากหลายรูปแบบและเริ่มต้นได้ทันที
ClickUp One Up #4: ClickUp Brain สำหรับการเขียนและการนำเสนอด้วยพลัง AI
ClickUp Brainคือผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เป็นเครื่องมือคู่ใจสำหรับเอาชนะอาการเขียนไม่ออก เสริมสร้างการระดมความคิด และทำให้กระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณง่ายขึ้น
เครื่องมือนำเสนอที่ขับเคลื่อนด้วย AIนี้ประกอบด้วยสามองค์ประกอบหลัก:
- ผู้จัดการความรู้ด้วย AI: รับคำตอบทันทีและตรงตามบริบทจากงาน เอกสาร และทีมของคุณภายใน ClickUp ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาไฟล์จำนวนมากอีกต่อไป—ค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็ว
- ผู้จัดการโครงการ AI: อัตโนมัติงานบริหารโครงการที่เป็นกิจวัตร รวมถึงการอัปเดตความคืบหน้า การประชุมสั้นประจำวัน และรายการที่ต้องดำเนินการ เพื่อลดเวลาที่ใช้กับงานที่ทำซ้ำๆ
- นักเขียน AI สำหรับการทำงาน: สร้างเนื้อหา, จัดทำคำตอบ, และสร้างเทมเพลตสำหรับงานและโครงการต่าง ๆ คุณสมบัติเช่นการตรวจสอบการสะกด, คำตอบรวดเร็ว, และเครื่องมือสร้างการนำเสนอช่วยให้คุณผลิตเนื้อหาและนำเสนออย่างมืออาชีพได้อย่างง่ายดาย
📮ClickUp Insight: เราเพิ่งค้นพบว่าประมาณ33% ของพนักงานที่ใช้ความรู้ส่งข้อความถึง 1 ถึง 3 คนทุกวันเพื่อรับบริบทที่พวกเขาต้องการแต่ถ้าคุณมีข้อมูลทั้งหมดที่ถูกบันทึกไว้และพร้อมใช้งานล่ะ? ด้วย AI Knowledge Managerของ ClickUp Brainอยู่เคียงข้างคุณ การสลับบริบทจะกลายเป็นเรื่องในอดีต เพียงแค่ถามคำถามจากพื้นที่ทำงานของคุณ แล้ว ClickUp Brain จะดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงานของคุณและ/หรือแอปของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่ออยู่ขึ้นมาให้!
ให้ ClickUp ทำให้การนำเสนอทรงพลังยิ่งขึ้น
Google Slides โดดเด่นด้วยคุณสมบัติการทำงานร่วมกันและการเข้าถึงผ่านคลาวด์ ในฐานะเครื่องมือบนเว็บ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานเป็นทีมแบบเรียลไทม์ และใช้งานได้ฟรีเมื่อมีบัญชี Google
PowerPoint, ในทางตรงกันข้าม, ให้ชุดตัวเลือกการออกแบบขั้นสูงที่หลากหลาย และมักถูกใช้สำหรับการสร้างการนำเสนอแบบออฟไลน์. เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการแอนิเมชั่นที่ซับซ้อนและการควบคุมการออกแบบอย่างสมบูรณ์.
หากคุณต้องการประหยัดเวลาและแรงงานในกระบวนการสร้างสไลด์ของคุณ และทำมากขึ้น มากกว่า ClickUp คือตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณ!
ClickUp ช่วยให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงการนำเสนอผลงานขั้นสุดท้าย ไม่ว่าคุณจะกำลังเตรียมสไลด์นำเสนอ จัดการหลายโปรเจกต์ หรือจัดระเบียบขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อน ClickUp ก็รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว ทำให้เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจทุกขนาด
ลองใช้ ClickUpและค้นพบวิธีที่มันสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้!