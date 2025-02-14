10 แพลนเนอร์ดิจิทัลมินิมอลที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025

พยายามจัดระเบียบชีวิตของคุณด้วยไม้กายสิทธิ์เหมือนของแฮร์รี่ พอตเตอร์ แต่กลับพบว่ามันคือตะเกียบ?
ยินดีต้อนรับสู่โลกของการพยายามจัดระเบียบชีวิตของคุณ—การผสมผสานที่วุ่นวายของโน้ตติดผนัง กระดาษวางแผนที่เขียนไว้ครึ่งเดียว และรายการสิ่งที่ต้องทำในใจที่ไม่มีวันเสร็จสิ้น
การศึกษาเผยว่า ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กเสียเวลาไปหนึ่งชั่วโมงสามสิบหกนาทีต่อวันกับงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ. สาเหตุหนึ่งคือ การวางแผนที่ติดขัด.
การแก้ไขค่อนข้างง่าย: แพลนเนอร์ดิจิทัลแบบมินิมอล มันใช้งานง่ายและช่วยให้คุณจัดการทุกความต้องการในการวางแผนจากหลายอุปกรณ์
แต่ไม่ใช่ทุกแพลนเนอร์ที่เหมาะกับคุณ เราได้รวบรวมเทมเพลตแพลนเนอร์ดิจิทัลที่ดีที่สุดไว้ให้คุณแล้ว เพื่อช่วยให้คุณค้นหาคู่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการวางแผนของคุณ!
⏰ สรุป 60 วินาที
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการวางแผนของคุณ คุณต้องตรวจสอบ 10 แพลนเนอร์เหล่านี้:
- ClickUp: แผนการดิจิทัลที่ดีที่สุดที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- แนวคิด: แผนการจัดการงานที่ดีที่สุด
- GoodNotes Digital Planner: เครื่องมือจดบันทึกด้วยลายมือที่ดีที่สุด
- เป็นระบบ: สมุดวางแผนประจำวันแบบครบวงจรที่ดีที่สุด
- Todoist: แอปวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุด
- ซันซามา: แผนการก้าวหน้าประจำวันที่ดีที่สุด
- สมุดวางแผนดิจิทัล Paperlike: สมุดบันทึกดิจิทัลที่ดีที่สุด
- TickTick: แผนการจัดการเวลาดิจิทัลที่ดีที่สุด
- Any. do: ผู้จัดการงานที่เรียบง่ายที่สุด
- Habitica: เครื่องมือวางแผนสร้างนิสัยที่ดีที่สุดในรูปแบบเกม
คุณควรมองหาอะไรในแพลนเนอร์ดิจิทัล?
เมื่อค้นหาผู้วางแผนดิจิทัลที่ดีที่สุด ให้คำนึงถึงคุณสมบัติต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าเหมาะกับไลฟ์สไตล์และเป้าหมายการผลิตของคุณ:
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: เลือกผู้ช่วยดิจิทัลที่มีดีไซน์สะอาดตา เรียบง่าย และอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย เพื่อให้คุณสามารถจัดการงานและกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก
- ตัวเลือกการปรับแต่ง: มองหาสมุดวางแผนที่ให้คุณปรับแต่งรูปแบบได้หลากหลาย เพิ่มสติกเกอร์ดิจิทัล และเพิ่มหน้าเพิ่มเติมที่ตรงกับความต้องการของคุณ ตัวเลือกดาวน์โหลดทันทีเป็นข้อดีเพิ่มเติม
- คุณสมบัติเด่น:มีปฏิทินออนไลน์ที่ดี ตัวติดตามนิสัย รายการสิ่งที่ต้องทำ และหน้าสำหรับสัปดาห์และรายวัน เพิ่มคะแนนพิเศษสำหรับแม่แบบเพิ่มเติม เช่นตัวจัดกลุ่มนิสัยและหน้าสำหรับแต่ละเดือน
- ความเข้ากันได้ของอุปกรณ์: มองหาแอปแพลนเนอร์ดิจิทัลที่สามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์หลากหลาย เช่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต
- คุ้มค่าเงิน: ลองใช้ตัวอย่างและเทมเพลตฟรีดูก่อนที่จะลงทุนในสมุดวางแผน สัมผัสประสบการณ์การใช้งานแพลตฟอร์มแล้วจึงพิจารณาแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม
10 อันดับแพลนเนอร์ดิจิทัลมินิมอลที่ดีที่สุด
ตอนนี้ที่คุณรู้แล้วว่าต้องมองหาอะไร มาหาเครื่องมือวางแผนดิจิทัลที่เหมาะกับความต้องการของคุณกันเถอะ
1. ClickUp (แอปวางแผนดิจิทัลที่ดีที่สุดด้วยพลัง AI)
หากคุณกำลังมองหาวิธีแก้ปัญหาที่เรียบง่ายสำหรับงานที่ซับซ้อนของคุณClickUpคือตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบ มันคือแอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่มีเครื่องมือจัดการงานที่ใช้งานง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ ซึ่งช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพในทุกแง่มุมของการวางแผนดิจิทัลของคุณ
ClickUp มอบผู้ใช้ไม่จำกัด, งานไม่จำกัด, แบบไม่จำกัด, และคุณสมบัติที่ทำให้การตั้งเป้าหมายมีประสิทธิภาพ, ผลผลิต, และ—กล้าที่จะพูดว่า—สนุก!
วางแผนวันของคุณด้วยเทมเพลต ClickUp Daily Planner
สำหรับผู้ที่ชอบวิธีการวางแผนประจำวันอย่างเป็นระบบเทมเพลต ClickUp Daily Plannerคือทางออกที่สมบูรณ์แบบ มันให้ กรอบงานที่ชัดเจน เพื่อจัดระเบียบ สิ่งที่ต้องทำ, การนัดหมาย, และสิ่งที่สำคัญ ของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรหลุดรอดไปได้ ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- วางแผนงานโดยกำหนดช่วงเวลา
- ให้ความสำคัญกับงานที่สำคัญที่สุดของคุณ
- ติดตามความคืบหน้าและกำหนดเวลาในมุมมองเดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- จัดการตารางเวลา, กำหนดเวลา, และงานของคุณได้ในพริบตา พร้อมกับการซิงค์งานของคุณกับ Google Calendar. แพลนเนอร์ดิจิทัลมีความยอดเยี่ยมในการจัดระเบียบแบบภาพ และมุมมองปฏิทินของ ClickUpมอบ
- มอบหมาย, ติดตาม, และสื่อสารกิจกรรมทั้งหมดของคุณด้วยClickUp Tasks. นี่คือคุณสมบัติการร่วมมือที่สมบูรณ์แบบ, ให้การอัปเดตแบบเรียลไทม์, การแจ้งเตือน, และการผสานการทำงาน
- ปรับใช้ClickUp Brainเพื่อสร้างคำอธิบายงาน สรุปการอัปเดตโครงการในไม่กี่วินาที และเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp เป็นที่ชื่นชอบของผู้ใช้สำหรับการทำงานอัตโนมัติในงานประจำวัน
- ควบคุมการทำงานด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ตามต้องการของ ClickUp ไม่ว่าคุณจะชอบดีไซน์ที่เรียบง่ายหรือข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียด ClickUp ช่วยให้คุณควบคุมวิธีการสร้างพื้นที่ทำงานในแบบที่คุณต้องการ
- เลือกจากห้องสมุดของเทมเพลตเพื่อเริ่มต้นใช้งาน.เทมเพลตแผนการผลิตที่สามารถปรับแต่งได้ของ ClickUp คือตัวเปลี่ยนเกมสำหรับการวางแผนดิจิทัล. ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้เทมเพลต ClickUp Daily Plannerเพื่อเริ่มต้นอย่างรวดเร็วในการทำให้แผนของคุณเป็นรูปเป็นร่าง.
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้บางรายอาจต้องใช้เวลาเรียนรู้เล็กน้อยเมื่อใช้เครื่องมือเหล่านี้เป็นครั้งแรก
- คุณสมบัติบางอย่างยังไม่สามารถใช้งานได้บนมือถือ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: คุณสามารถเปลี่ยนงานประจำวันให้กลายเป็นเป้าหมายย่อยได้ด้วยฟีเจอร์ClickUp Goalsซึ่งช่วยให้คุณมองเห็นเป้าหมายใหญ่ชัดเจนขึ้น พร้อมฉลองความสำเร็จเล็กๆ ไปทีละขั้น
2. Notion (เครื่องมือวางแผนงานที่ดีที่สุด)
Notion รวมการจดบันทึก การจัดการงาน และเครื่องมือการทำงานร่วมกันไว้ในพื้นที่ทำงานที่ยืดหยุ่นเพียงหนึ่งเดียว
Notion มอบการปรับแต่งได้ไม่จำกัดหากคุณต้องการวางแผนสัปดาห์ของคุณ, ติดตามโครงการ, หรือคิดค้นไอเดีย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- สร้าง จัดระเบียบ และติดตามงานเพื่อทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์หรือตามตารางเวลาของคุณ
- ปรับแต่งแต่ละหน้าได้ตามต้องการ—ตั้งแต่เอกสารง่าย ๆ ไปจนถึงฐานข้อมูลที่ซับซ้อน
- ทำงานด้วยเครื่องมือที่คุณน่าจะใช้อยู่แล้ว เช่น Slack และGoogle Calendarเพื่อการสื่อสารและการประสานงานที่ง่ายขึ้นระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆ
ข้อจำกัดของ Notion
- การบันทึกข้อมูลใน Notion แตกต่างจากการใช้เครื่องมืออย่าง Google Docs และอาจต้องจัดรูปแบบด้วยตนเองเพื่อให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณ
- ขณะนี้ไม่มีฟีเจอร์การติดตามเวลาหรือการแจ้งเตือนในตัวให้บริการ
- หากคุณกำลังจัดการกับข้อมูลจำนวนมาก ไม่มีทางเลือกในการแสดงผลข้อมูลด้วยแผนภูมิ กราฟ หรือแดชบอร์ด
ราคาของ Notion
- ฟรี
- บวก: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
- AI เสริม: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 7/5 (5000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
3. GoodNotes Digital Planner (เครื่องมือจดบันทึกด้วยลายมือที่ดีที่สุด)
การศึกษาแสดงให้เห็นว่าการวาดภาพด้วยมือทำให้เกิดกิจกรรมมากขึ้นและเกี่ยวข้องกับพื้นที่ขนาดใหญ่ของสมองมากกว่าการพิมพ์ แล้วถ้าคุณสามารถทำเช่นนั้นได้กับสมุดวางแผนดิจิทัลของคุณล่ะ?
GoodNotes มอบเสน่ห์ของสมุดวางแผนแบบกระดาษคลาสสิก พร้อมความสะดวกสบายของการจดบันทึกแบบดิจิทัล เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการคงวิธีการแบบดั้งเดิมไว้ แต่ต้องการลดความรก (และช่วยประหยัดกระดาษ!)
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GoodNotes
- เขียนด้วยลายมือโดยตรงบนอุปกรณ์ เครื่องมือจะจดจำลายมือของคุณและแปลงเป็นบันทึก
- สร้างคำอธิบายประกอบในไฟล์ PDF ได้โดยตรงบนเอกสาร
- เก็บรวบรวมบันทึกทั้งหมดของคุณให้เป็นระเบียบในชั้นวางดิจิทัลที่เป็นระเบียบ
ข้อจำกัดของ GoodNotes
- ซอฟต์แวร์เวอร์ชัน Android และ Windows ยังคงต้องพัฒนาให้ทันกับฟีเจอร์ทั้งหมด
- ไม่เหมือนกับตัวเลือกการจดบันทึกอื่น ๆ บางตัว GoodNotes ไม่มีบริการถอดเสียงเสียงพูด
- ฟีเจอร์การจดจำลายมือถูกจำกัดเฉพาะข้อความที่อ่านได้เท่านั้น
ราคาของ GoodNotes
- ฟรี (จำกัดเพียงสามสมุดเท่านั้น)
- Android & Windows รายปี: $6.99/ปี
- ทุกแพลตฟอร์มรายปี: $9.99/ปี
- การชำระเงินครั้งเดียวของ Apple: 29.99 ดอลลาร์
- GoodNotes สำหรับธุรกิจ: $50/เดือนต่ออุปกรณ์, คิดค่าบริการรายปี
- GoodNotes สำหรับองค์กร: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ GoodNotes
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
4. มีโครงสร้าง (สมุดวางแผนรายวันที่ดีที่สุดแบบครบวงจร)
หากคุณกำลังมองหาสมุดวางแผนแบบมินิมอลเพื่อจัดระเบียบกิจวัตรประจำวันของคุณ ไม่มีอะไรที่ง่ายไปกว่านี้อีกแล้ว
มีโครงสร้างเหมาะสำหรับการจัดการงานเบา และได้รับการขับเคลื่อนโดยคุณสมบัติ AIบางอย่างเพื่อสนับสนุนการใช้งาน รูปแบบพื้นฐานที่สุดของมันคือปฏิทิน อินเทอร์เฟซแบบไทม์ไลน์ที่มีเวลาและแถบความคืบหน้าช่วยให้คุณรับผิดชอบต่อวันของคุณได้ทั้งหมด
แอปนี้ยังพยายามที่จะครอบคลุมทุกคน โดยมีฟีเจอร์ที่ผู้ใช้ที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสามารถใช้งานได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่มีโครงสร้าง
- รวมรายการสิ่งที่ต้องทำ, กิจกรรมในปฏิทิน และการติดตามนิสัยไว้ในสมุดวางแผนประจำวันเพียงเล่มเดียวที่ครบครัน
- จัดสรรเวลาสำหรับงานของคุณและ เพิ่มสมาธิด้วยการจัดระเบียบช่วงเวลาทำงานและใช้ตัวจับเวลาสำหรับการโฟกัส
- ค้นหาการสนับสนุนสำหรับมากกว่า 30 ภาษาที่มีให้บริการเพื่อประสบการณ์ที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณ
ข้อจำกัดที่มีโครงสร้าง
- Structured ไม่มีฟีเจอร์การจัดการงานขั้นสูง เช่น การแสดงปฏิทินระยะยาวแบบภาพรวม
- ปัจจุบัน มุ่งเน้นเฉพาะแพลตฟอร์มมือถือ โดยแอปเว็บมีฟีเจอร์เพียงเล็กน้อย
การกำหนดราคาแบบมีโครงสร้าง
- ฟรี
- รายเดือน: $4. 99/เดือน
- รายปี: $14.99/ปี
- ตลอดชีพ: $49.99
การจัดอันดับและรีวิวที่มีโครงสร้าง
- G2: ไม่มีคะแนนให้
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้
อ่านเพิ่มเติม:วิธีปรับปรุงสมาธิ: 15 วิธีในการปรับปรุงสมาธิฟรี
5. Todoist (เครื่องมือวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุด)
หากคุณต้องจัดการกับตารางงานที่ยุ่งเหยิงและรายการที่ต้องทำไม่รู้จบ ตัวนี้จะดึงดูดสายตาคุณอย่างแน่นอน Todoist เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป ฟรีแลนซ์ และทีมที่กำลังวางแผนโครงการหรือต้องการจัดการงานประจำวันให้เป็นระเบียบ
หนึ่งในชื่อที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในรายการนี้ Todoist มีมุมมองตามปฏิทินหลายแบบและการรองรับหลายแพลตฟอร์มเพื่อให้คุณทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Todoist
- แยกงานที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อยที่เล็กกว่าและจัดการได้ง่าย ทำให้แม้แต่โครงการที่ใหญ่ที่สุดก็รู้สึกจัดการได้
- จัดระเบียบและติดตามสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวันของคุณด้วยหน้าที่เฉพาะที่ช่วยให้คุณบริหารเวลาและมุ่งเน้นกับงานเฉพาะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- พิมพ์ตามธรรมชาติ แล้ว Todoist จะจัดการที่เหลือให้เอง ตัวอย่างเช่น พิมพ์ว่า "เดินให้ครบ 10,000 ก้าวทุกวัน" แล้วเครื่องมือจะสร้างงานที่ต้องทำซ้ำทุกวันขึ้นมาทันที
ข้อจำกัดของ Todoist
- คุณสมบัติขั้นสูง เช่น ความคิดเห็นในภารกิจและไฟล์แนบ ต้องการแผนการชำระเงิน
- ขาดเครื่องมือการจัดการโครงการขั้นสูงสำหรับโครงการที่ซับซ้อน
ราคาของ Todoist
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวของ Todoist
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
👀 คุณรู้หรือไม่? การให้ความสำคัญกับงานที่สำคัญก่อนแทนที่จะเป็นงานที่เร่งด่วนที่สุด จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมและลดการผัดวันประกันพรุ่งได้ กำหนดลำดับความสำคัญของคุณ!
6. ซันซามะ (ผู้วางแผนความก้าวหน้าประจำวันที่ดีที่สุด)
ซันซามา คือ แผนการรายวันที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณอยู่ในเส้นทางและควบคุมวันของคุณได้. มันรวมการจัดการงาน, การผสานปฏิทิน, และการจัดระเบียบชีวิตการทำงานไว้ในที่เดียว.
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของงานและทบทวนความก้าวหน้าของคุณได้ มันไม่ใช่แค่การวางแผนเท่านั้น—แต่เป็นการสร้างกิจวัตรที่มีเป้าหมายและประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายประจำวัน
คุณสมบัติเด่นของ Sunsama
- ลากและวางงานจากเครื่องมือต่าง ๆ เช่น ClickUp และ Asana รับภาพรวมที่ครอบคลุมและมุมมองประจำวันแบบรวมเป็นหนึ่งเดียว
- จัดตารางงานของคุณด้วย Google, Outlook และปฏิทิน iCloud ที่ผสานรวมเข้ากับแพลนเนอร์
- จัดสรรและติดตามเวลาที่คุณต้องการใช้กับงานด้วยฟีเจอร์ timeboxing
- ทบทวนเป้าหมายประจำสัปดาห์และความก้าวหน้าของคุณ โดยสรุปผลการปฏิบัติงานไว้ในที่เดียว
ข้อจำกัดของ Sunsama
- ไม่มีแผนฟรี. เครื่องมือให้บริการเพียงการทดลองใช้ 14 วัน.
- มันไม่ใช่เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการงานขั้นสูงและการทำงานร่วมกันเป็นทีม เนื่องจากมีคุณสมบัติที่จำกัด
- แอปพลิเคชันมือถือไม่มีประสิทธิภาพเท่ากับแอปพลิเคชันเดสก์ท็อป
การกำหนดราคาของ Sunsama
- การสมัครสมาชิกแบบรายปี: $16/เดือน, คิดค่าบริการรายปี
- การสมัครสมาชิกแบบรายเดือน: $20/เดือน, เรียกเก็บเงินรายเดือน
คะแนนและรีวิวของ Sunsama
- G2: ไม่มีคะแนนให้
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
7. Paperlike Digital Planner (สมุดโน้ตดิจิทัลที่ดีที่สุด)
เครื่องมือที่คล้ายสมุดวางแผนกระดาษแต่มีคุณสมบัติการจัดการงานกำลังเป็นที่นิยม นี่คืออีกหนึ่งทางเลือก
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และทุกคนที่ชื่นชอบการจดบันทึกแบบดิจิทัล Paperlike ช่วยให้คุณปรับแต่งกระบวนการของคุณด้วยดีไซน์ที่เรียบง่ายและมินิมอล
คุณสมบัติเด่นของ Paperlike Digital Planner
- เข้าถึงเลย์เอาต์ที่ปรับแต่งได้หลากหลายรูปแบบ—ทั้งแบบรายปี รายเดือน รายสัปดาห์ และรายวัน—เพื่อตอบโจทย์สไตล์การวางแผนที่แตกต่างกัน
- นำทางระหว่างส่วนต่างๆ ของแพลนเนอร์ด้วยหน้าที่มีไฮเปอร์ลิงก์
- ใช้แอปจดบันทึกเช่น GoodNotes และ Noteshelf เพื่อสลับระหว่างอุปกรณ์
- เพิ่มสติกเกอร์ดิจิทัลและหน้าแพลนเนอร์เพิ่มเติมเพื่อปรับแต่งประสบการณ์ของคุณ
ข้อจำกัดของ Paperlike Digital Planner
- การกระทำบางอย่าง เช่น การจดบันทึก ดูเหมือนจะใช้เวลานานขึ้น เนื่องจากคุณต้องสลับไปใช้แอปอื่น
- มันถูกออกแบบมาสำหรับ iPad เป็นหลัก ดังนั้นผู้ใช้รายอื่นอาจพบว่าไม่รองรับ
ราคาของ Paperlike Digital Planner
- ข้อดี: $12.99 ชำระครั้งเดียว
คะแนนและรีวิวของ Paperlike Digital Planner
- G2: ไม่มีคะแนนให้
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้
8. TickTick (แพลนเนอร์ดิจิทัลจัดการเวลาที่ดีที่สุด)
เรียบง่ายอย่างแท้จริงพร้อมฟีเจอร์เพิ่มเติม TickTick ช่วยจัดระเบียบชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงานของคุณให้เป็นระเบียบ
สิ่งที่ทำให้มันโดดเด่นคือการมุ่งเน้นที่ความรับผิดชอบและการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ มันไม่เพียงแต่จัดระเบียบงานของคุณเท่านั้น แต่ยังมอบเครื่องมือให้คุณเพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นอีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TickTick
- ตั้งการเตือนซ้ำและการแจ้งเตือนตามตำแหน่งที่ตั้งเพื่อไม่ให้พลาดงานสำคัญ
- พัฒนาและติดตามนิสัยโดยใช้วิธีการจัดการสิ่งต่างๆ ให้เสร็จสิ้น (Getting Things Done - GTD)
- นำเทคนิคโพโมโดโรมาใช้เพื่อรักษาสมาธิและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยไม่เหนื่อยล้า
ข้อจำกัดของ TickTick
- มีคุณสมบัติขั้นสูงมากมายให้บริการเฉพาะแผนพรีเมียมเท่านั้น
- แม้ว่าอินเทอร์เฟซจะเรียบง่าย แต่คุณสมบัติที่มีอยู่อย่างมากมายบางครั้งก็ทำให้การนำทางยากขึ้น
ราคาของ TickTick
- แผนฟรี
- พรีเมียม: $3. 99/เดือน
TickTick คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
9. Any. do (ผู้จัดการงานที่เรียบง่ายที่สุด)
Any.do เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกยอดนิยมสำหรับผู้วางแผนดิจิทัลแบบมินิมอล ด้วยคุณสมบัติที่ใช้งานง่าย ตั้งแต่การกำหนดสีให้กับงานไปจนถึงการเพิ่มวิดเจ็ต แพลตฟอร์มนี้ส่งเสริมการจัดการงานในรูปแบบที่เรียบง่ายที่สุด
แอปนี้พร้อมใช้งานบนหลายแพลตฟอร์ม—รวมถึง Apple Watch—ทำให้ง่ายต่อการเปิดใช้งานขณะเดินทาง
Any. ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- ซิงค์ปฏิทิน Google ของคุณโดยตรงกับ Any.do และจัดการงานของคุณพร้อมกับกิจกรรมต่างๆ
- เปลี่ยนอีเมลเป็นงานเพื่อติดตามการสื่อสารและตารางเวลาของคุณ
- ตั้งการแจ้งเตือนซ้ำตามเวลาและสถานที่ พร้อมรองรับการใช้งานกับ Siri
ข้อจำกัดใดๆ
- คุณสมบัติของแผนฟรีที่จำกัด เช่น ไม่สามารถเข้าถึงเทมเพลตกว่า 100 แบบที่มีในแผนทีม
- มันทำงานไม่ดีกับแอปอื่น ๆ
Any. การกำหนดราคา
- ส่วนตัว: ฟรี
- พรีเมียม: $7.99/เดือน
- ครอบครัว: $9. 99/เดือน (สำหรับสมาชิกสี่คน)
- ทีม: $7. 99/เดือน ต่อสมาชิก
Any. การให้คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: จัดสรรช่วงเวลาเฉพาะสำหรับแต่ละงานและพยายามทำตามกำหนดเวลาอย่างเคร่งครัด นี่เป็นกลยุทธ์ยอดนิยมที่เรียกว่า "การบล็อกเวลา" ซึ่งช่วยเพิ่มสมาธิและป้องกันการผัดวันประกันพรุ่ง
10. Habitica (เครื่องมือวางแผนสร้างนิสัยที่ดีที่สุดในรูปแบบเกม)
คุณมีปัญหาในการสร้างนิสัยใหม่ ๆ เพราะกิจวัตรของคุณไม่น่าสนใจพอหรือไม่? สไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Habitica จะช่วยเปลี่ยนงานบ้านที่น่าเบื่อให้กลายเป็นการผจญภัยที่น่าตื่นเต้น
หากคุณเป็นเกมเมอร์ในใจ คุณสามารถทำให้การผลิตผลงานสนุกมากขึ้น และให้รางวัลแก่ตัวเองได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Habitica
- เปลี่ยนนิสัย, สิ่งที่ต้องทำ, และเป้าหมายให้กลายเป็นภารกิจสไตล์ RPG. รับรางวัลและเพิ่มระดับเมื่อคุณทำภารกิจสำเร็จ
- ร่วมมือกับเพื่อนและชุมชนเพื่อต่อสู้กับภารกิจ (งานของคุณ) ร่วมกันเพื่อเพิ่มแรงจูงใจและรับผิดชอบต่อสังคม
- ปรับแต่งอวาตาร์ของคุณ เลือกอุปกรณ์ และปลดล็อกความสำเร็จเมื่อคุณก้าวหน้า
ข้อจำกัดของ Habitica
- แม้ว่าจะดึงดูดผู้ที่ชื่นชอบการเล่นเกมได้ แต่ส่วนติดต่อผู้ใช้ที่สนุกสนานและการเน้นที่เกมแนว RPG อาจเป็นเรื่องท้าทายในการผสานเข้ากับกระบวนการทำงานของทีมธุรกิจ
- การแพ้ต่อเนื่องหรือการขาดการมีส่วนร่วมอาจขัดขวางระบบการให้รางวัล ซึ่งนำไปสู่การขาดแรงจูงใจ
ราคา Habitica
- ฟรี
- การสมัครสมาชิกแบบรายเดือน: $4. 99/เดือน (ซื้อในแอป)
- แผนกลุ่ม: $9/เดือน + $3 ต่อผู้ใช้เพิ่มเติม
คะแนนและรีวิว Habitica
- G2: ไม่มีคะแนนให้
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้
แผนดิจิทัลที่ประสบความสำเร็จเริ่มต้นด้วย ClickUp
การเลือกผู้ช่วยวางแผนที่เหมาะสมก็เหมือนกับการหาคู่รองเท้าที่สมบูรณ์แบบ—ความสบาย, สไตล์, และความพอดีมีความสำคัญ!
เลือกเครื่องมือที่ตรงกับความต้องการของคุณทั้งหมดตามข้อกำหนดของคุณ เช่น การจัดการโครงการส่วนตัวหรือการจดบันทึกดิจิทัล
แต่หากคุณกำลังมองหาโซลูชันแบบครบวงจรเพื่อจัดการทุกอย่างตั้งแต่โครงการไปจนถึงงานประจำวัน ClickUp คือแพลตฟอร์มที่คุณต้องการ มันมีฟีเจอร์การจัดการงานขั้นสูงในขณะที่คุณวางแผนตารางเวลา แม้แต่ในเวอร์ชันฟรี
ไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับการเริ่มต้นวางแผน!สมัครบัญชี ClickUp ฟรีได้เลยตอนนี้