เทมเพลต Excel ด้านทรัพยากรบุคคลฟรีที่ดีที่สุดเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน

ลองนึกย้อนกลับไปครั้งแรกที่คุณเปิดสเปรดชีตที่มีข้อมูล HR—เซลล์ที่จัดเรียงอย่างเรียบร้อยพร้อมข้อมูลพนักงาน แท็บที่แบ่งแยกด้วยสีเพื่อระบุการจ่ายเงินเดือน การปฐมนิเทศ การเข้างาน และอื่นๆ
สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล แม่แบบ Excel สำหรับงาน HR เป็นวิธีที่ผ่านการพิสูจน์แล้วว่าสามารถจัดระเบียบข้อมูลสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการติดตามกระบวนการสรรหาบุคลากรหรือการตรวจสอบยอดคงเหลือการลา Excel ช่วยสร้างความเป็นระเบียบให้กับงาน HR ที่ยุ่งที่สุดได้
ในบล็อกนี้ เราจะเจาะลึกเกี่ยวกับเทมเพลต Excel สำหรับงานทรัพยากรบุคคล โดยจะแสดงให้เห็นว่าเทมเพลตเหล่านี้สามารถช่วยให้กระบวนการต่าง ๆ ง่ายขึ้นและประหยัดเวลาอันมีค่าได้อย่างไร 🕒
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์ม Excel ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลดี?
เทมเพลต Excel สำหรับงานทรัพยากรบุคคลที่ดีควรมีมากกว่าแค่การใช้งานได้เท่านั้น ต้องผสมผสานความง่ายในการใช้งาน ความยืดหยุ่น และความชัดเจนเข้าด้วยกัน
นี่คือลักษณะที่คุณต้องมองหา:
- การออกแบบที่ใช้งานง่าย: แม่แบบ Excel สำหรับงาน HR ต้องมีป้ายกำกับที่ชัดเจน เมนูแบบเลื่อนลง และเซลล์ที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้า เพื่อความสะดวกในการใช้งานและลดข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูลให้น้อยที่สุด
- ความสามารถในการปรับแต่ง: ควรมีช่องและส่วนที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ เพื่อให้คุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตให้เหมาะสมกับกระบวนการทรัพยากรบุคคลที่ไม่ซ้ำกัน
- ความถูกต้องของข้อมูล: แม่แบบ Excel ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลควรมีการคำนวณอัตโนมัติ (เช่น ยอดคงเหลือการลา เวลาทำงานล่วงเวลา) เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการป้อนข้อมูลด้วยมือ
- ภาพกราฟิกในตัว: เทมเพลต Excel สำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคลจำเป็นต้องมีกราฟและแผนภูมิสำหรับการรายงานอย่างรวดเร็วและการระบุแนวโน้ม ช่วยประหยัดเวลาในการวิเคราะห์
- การควบคุมเวอร์ชัน: แม่แบบ Excel ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลควรมีวิธีการที่มีโครงสร้างสำหรับการติดตามการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้มั่นใจว่าเวอร์ชันล่าสุดสามารถเข้าถึงได้เสมอเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของข้อมูล
🔍 คุณรู้หรือไม่? แผนกทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นทางการแห่งแรกถูกก่อตั้งขึ้นที่บริษัท National Cash Register ในปี 1901 หลังจากการนัดหยุดงานครั้งใหญ่
เทมเพลต Excel สำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ระหว่างการสรรหา การจ่ายเงินเดือน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน มันง่ายที่จะรู้สึกท่วมท้น
เทมเพลต HR ฟรีถูกออกแบบมาเพื่อลดภาระงานของคุณ เทมเพลต Excel สำหรับ HR มอบโครงสร้างที่คุณต้องการเพื่อจัดระเบียบทุกอย่างให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ทำให้มั่นใจว่าคุณจะไม่พลาดงานสำคัญใด ๆ
นี่คือแม่แบบ Excel สำหรับทรัพยากรบุคคล 8 แบบให้เลือกใช้ 📋
1. แม่แบบการประเมินผลการปฏิบัติงานขั้นสูงโดย Kenjo
ถึงเวลาแล้วที่จะเลิกใช้โน้ตติดกระจัดกระจายและอีเมลยาวเหยียดไม่รู้จบ ด้วยเทมเพลต Excel สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานโดย Kenjo นี้ จะช่วยให้คุณติดตามข้อมูลข้อเสนอแนะที่มีคุณค่า (และบางครั้งก็ท้าทาย) เกี่ยวกับผลงานของพนักงานทุกคนได้อย่างง่ายดาย
แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานช่วยให้คุณสามารถป้อนข้อมูล ตรวจสอบ และวิเคราะห์การประเมินพนักงานได้ในที่เดียว นอกจากนี้ยังติดตามเป้าหมาย ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) และทักษะต่างๆ ทำให้คุณมองเห็นความก้าวหน้าและการพัฒนาของแต่ละพนักงานได้อย่างชัดเจน
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการ, ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล, หรือใครก็ตามที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแทนที่จะคิดค้นใหม่ทุกครั้ง
2. แม่แบบการจัดการวันหยุดสำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคลโดย Kenjo
ด้วยเทมเพลตการจัดการวันหยุดจาก Kenjo การติดตามวันลาพักร้อน วันลาป่วย และการขาดงานที่ไม่คาดคิดของพนักงานของคุณจะกลายเป็นเรื่องง่าย เครื่องมือที่สะดวกนี้ให้ภาพรวมที่ชัดเจนว่าใครกำลังลา เมื่อไหร่ที่พวกเขาไม่อยู่ในสำนักงาน และพวกเขามีเวลาสะสมเหลืออยู่เท่าไร
ช่วยให้คุณจัดระเบียบได้ดีขึ้นโดยการรวบรวมคำขอลาทั้งหมดไว้ในที่เดียว. ลาก่อนการจองซ้อนกัน, เพราะมันยังติดตามการจองซ้อนกันได้ด้วย.
คุณสามารถคำนวณเวลาที่พนักงานแต่ละคนได้รับอย่างง่ายดาย จัดการการสะสมเวลา และดูเวลาที่หยุดงานได้ในพริบตาเพื่อการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
📌 เหมาะสำหรับ: ทีมทรัพยากรบุคคล, ผู้จัดการ, หรือผู้เชี่ยวชาญที่เหนื่อยกับการค้นหาอีเมลนับไม่ถ้วนเพื่อติดตามว่าใครอยู่ในระหว่างลา
3. ตัวติดตามฐานข้อมูลพนักงานโดย SpreadSheetPage
เคยรู้สึกไหมว่าข้อมูลพนักงานกระจัดกระจายอยู่ทุกที่—ทั้งในหลายระบบซอฟต์แวร์ อีเมล และสเปรดชีตที่ต่างกัน? การติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับใบรับรอง วันเกิด หรือแม้แต่ข้อมูลติดต่อฉุกเฉินอาจกลายเป็นเรื่องยุ่งยากได้
เทมเพลตติดตามฐานข้อมูลพนักงานโดย SpreadsheetPage พร้อมช่วยคุณแล้ว. เทมเพลตที่เรียบง่ายนี้ช่วยให้คุณจัดการข้อมูลพนักงานได้โดยไม่ต้องปวดหัวกับซอฟต์แวร์วิเคราะห์ทรัพยากรบุคคลที่ซับซ้อน.
คุณยังสามารถเลือกจำนวนเพื่อนร่วมทีมที่คุณต้องการรองรับได้:
- ผู้จัดการฐานข้อมูลพนักงาน (สำหรับไม่เกิน 15 คน)
- ผู้จัดการฐานข้อมูลพนักงาน Pro 150 (รองรับได้ถึง 150 คน)
- ผู้จัดการฐานข้อมูลพนักงาน Pro 250 (รองรับได้ถึง 250 คน)
📌 เหมาะสำหรับ: หัวหน้าทีมและผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลที่ต้องการรักษาภาพรวมที่เป็นระเบียบของพนักงานโดยไม่ต้องยุ่งยาก
🔍 คุณรู้หรือไม่? สวัสดิการพนักงานทั่วไปหลายอย่าง เช่น การดูแลสุขภาพและเงินบำนาญ กลายเป็นเรื่องปกติในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง เนื่องจากการตรึงค่าแรง บริษัทต่างๆ จึงเสนอสวัสดิการเพื่อดึงดูดและรักษาพนักงานไว้ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของสวัสดิการที่นายจ้างมอบให้
4. ตัวติดตามตารางเวลาพนักงานโดย SpreadSheetPage
การจัดการตารางเวลาของทีมอาจเป็นเรื่องน่ารำคาญ โดยเฉพาะเมื่อมีการนัดหมายที่ทับซ้อนและขัดแย้งกัน แต่ไม่ต้องกังวลไป แม่แบบติดตามตารางเวลาพนักงานโดย SpreadsheetPage อยู่ที่นี่เพื่อช่วยจัดการปัญหาตารางเวลาของคุณให้ราบรื่น
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสร้างตารางเวลาที่ชัดเจนและเป็นระเบียบ ซึ่งช่วยให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน (หรือในสเปรดชีตเดียวกัน) คุณสามารถป้อนข้อมูลกะการทำงาน คำขอลาหยุด และแม้แต่ช่วงพักกลางวันที่อาจถูกมองข้ามได้อย่างง่ายดาย
รูปแบบการจัดวางที่มองเห็นได้ชัดเจนช่วยให้เห็นภาพรวมของผู้ที่เข้าและออกได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่รูปแบบที่สามารถปรับแต่งได้นั้นสามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจใดก็ได้
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการ, หัวหน้าทีม, หรือผู้เชี่ยวชาญที่ต้องจัดการตารางเวลาหลายอย่าง และทำให้ทุกคนทราบเวลาและสถานที่ที่ต้องไป
5. แม่แบบบัตรลงเวลาพนักงานโดย Microsoft
แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานของพนักงานไมโครซอฟท์นำเสนอวิธีการที่ง่ายต่อการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับการบันทึกเวลาทำงานรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือแม้แต่รายปี เพื่อให้คุณมีรายละเอียดทั้งหมดอยู่ในมือคุณ
คุณยังสามารถบันทึกการทำงานล่วงเวลาสำหรับช่วงเวลาเหล่านี้และจัดกลุ่มเดือนเป็นไตรมาสโดยอัตโนมัติเพื่อให้อ่านง่ายขึ้น ด้วยการคำนวณในตัว คุณไม่ต้องปวดหัวกับตัวเลข—เพียงแค่ป้อนชั่วโมงและปล่อยให้เทมเพลตทำงานหนักแทนคุณ
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการวิธีที่น่าเชื่อถือในการติดตามเวลาทำงานอย่างง่ายดาย
6. แบบฟอร์มบันทึกการเข้างานของพนักงาน โดย Microsoft
การติดตามการเข้าร่วมไม่จำเป็นต้องเป็นงานที่เหนื่อยล้าซึ่งเกี่ยวข้องกับการยืนยันการมีอยู่และการขาดหายไปซ้ำๆ
แบบบันทึกการเข้างานของพนักงานจาก Microsoft ช่วยให้การทำงานของคุณง่ายขึ้นมาก มันช่วยให้คุณติดตามประเภทของการลาต่างๆ เช่น การลาป่วย วันหยุดพักผ่อน การลาเพื่องานศพ และอื่นๆ
ส่วนที่ดีที่สุด? คุณจะได้รับภาพรวมสถิติการลาที่สำคัญอย่างรวดเร็ว รวมถึงจำนวนวันลาทั้งหมดที่ใช้ไป นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณระบุรูปแบบการเข้างานได้ง่ายขึ้น ช่วยให้คุณจัดการกะงานและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาใหญ่
📌 เหมาะสำหรับ: ทีมทรัพยากรบุคคล, ผู้จัดการสำนักงาน, และผู้นำแผนกที่ต้องการวิธีการที่ชัดเจนและสามารถปรับขนาดได้เพื่อติดตามการเข้าร่วมงานและบันทึกทุกอย่าง
7. แม่แบบติดตามผู้สมัครงานโดย Microsoft
เทมเพลตติดตามผู้สมัครงานช่วยจัดระเบียบความวุ่นวายในการจ้างงานให้เป็นระบบ โดยรวบรวมรายละเอียดของผู้สมัคร ขั้นตอนการสมัคร และบันทึกการสัมภาษณ์ไว้ในที่เดียว คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้ในการจัดการข้อมูลผู้สมัครตามตำแหน่งงานที่สมัคร สถานะการจ้างงานปัจจุบัน และข้อมูลอื่น ๆ ได้
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสามารถจัดการผู้สัมภาษณ์และบันทึกความสามารถของพวกเขาได้อย่างดี นอกจากนี้ยังมีส่วนสำหรับจัดการตำแหน่งงานว่าง ซึ่งคุณสามารถระบุรายละเอียด เช่น คำอธิบายหน้าที่ ความต้องการด้านคุณสมบัติ ระดับเงินเดือน และหมายเหตุอื่นๆ
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้สรรหาบุคลากรและผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ต้องการมุมมองที่ชัดเจนและเป็นระบบของกระบวนการสรรหาบุคลากร ช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจจ้างงานได้อย่างชาญฉลาดและรวดเร็วยิ่งขึ้น
8. ตัวติดตามการสรรหาบุคลากร HR โดย Excel สำหรับฟรีแลนซ์
การสูญเสียการติดตามผู้สมัครที่มีศักยภาพท่ามกลางทะเลของประวัติย่อสามารถเกิดขึ้นได้แม้แต่กับคนที่ดีที่สุดของเรา หนังสือติดตามการสรรหาบุคลากรของฝ่ายทรัพยากรบุคคลนี้อยู่ที่นี่เพื่อลดความวุ่นวายในกระบวนการจ้างงาน คุณสามารถติดตามการเดินทางของผู้สมัครแต่ละคนตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกจนถึงข้อเสนอสุดท้าย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดขั้นตอนใด ๆ ระหว่างทาง
ติดตามบทบาท ขั้นตอนการสัมภาษณ์ และข้อเสนอแนะได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้ทุกข้อมูลสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา ปรับแต่งตัวติดตามให้เหมาะกับความต้องการการสรรหาของคุณ ไม่ว่าคุณจะกำลังสรรหาตำแหน่งเฉพาะทางหรือบริหารจัดการเป้าหมายการสรรหาจำนวนมาก
นอกจากนี้ คุณสามารถแชร์สถานะของผู้สมัครกับสมาชิกในทีมเพื่อให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล, ผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากร, และทีมสรรหาบุคลากรที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการสรรหาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ข้อจำกัดของการใช้ Excel สำหรับงานทรัพยากรบุคคล
แม้ว่า Microsoft Excel จะเป็นเครื่องมือที่ยืดหยุ่น แต่ก็มีข้อจำกัดเมื่อต้องจัดการกับความต้องการด้านทรัพยากรบุคคลที่ซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อองค์กรขยายตัว
นี่คือเหตุผลที่การพึ่งพา Excel สำหรับงาน HR อาจก่อให้เกิดความท้าทาย 👇
- ความเสี่ยงของข้อมูลล้าสมัย: สมาชิกในทีมอาจพบข้อมูลที่ล้าสมัยหากไม่ได้ใช้เวอร์ชันล่าสุดของชีต เนื่องจาก Excel ไม่มีการอัปเดตแบบเรียลไทม์
- กระบวนการที่ซับซ้อน: Excel ไม่ได้ถูกออกแบบมาสำหรับกระบวนการ HR ที่ซับซ้อน เช่น การรับพนักงานใหม่หรือการติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนด ซึ่งมักต้องใช้สูตรที่ซับซ้อนหรือการทำงานด้วยตนเองเป็นจำนวนมาก
- ข้อจำกัดในการทำงานร่วมกัน: ไม่มีเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่แข็งแกร่ง ทำให้ทีมทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพยาก
- ปัญหาด้านความปลอดภัย: การเก็บข้อมูลพนักงานที่มีความอ่อนไหวไว้ใน Excel มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์ HR ที่มีความเชี่ยวชาญซึ่งมีการเข้ารหัสข้อมูล
- การจัดการข้อมูลที่ไม่มีประสิทธิภาพ: การจัดการชุดข้อมูลพนักงานขนาดใหญ่กลายเป็นเรื่องยุ่งยาก ทำให้ Excel เป็นทางเลือกที่ไม่เหมาะสมสำหรับองค์กรที่กำลังเติบโต
เทมเพลตทรัพยากรบุคคลทางเลือก
โชคดีที่มีตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล:ClickUp.
ClickUp เป็นแอปสำหรับทุกเรื่องในงานที่ช่วยให้การบริหารงานทรัพยากรบุคคลเป็นเรื่องง่าย ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ ClickUp เปลี่ยนวิธีการทำงานของทีม HR อย่างสิ้นเชิง
นี่คือเทมเพลตทรัพยากรบุคคลของ ClickUp ที่สามารถยกระดับกระบวนการของคุณได้ 📈
1. แม่แบบแผนการจัดหาบุคลากร ClickUp
คุณกำลังประสบปัญหาในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรและความต้องการของโครงการอยู่หรือไม่? การวางแผนสำหรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจรู้สึกยากมากที่จะจัดการหากพนักงานของคุณมีภาระผูกพันหลายอย่างในเวลาเดียวกัน
แม่แบบไวท์บอร์ดแผนการจัดหาพนักงานของ ClickUpช่วยคุณในเรื่องนี้โดยเฉพาะ
มันช่วยให้คุณวางแผนกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้คุณพร้อมรับมือกับโครงการหรือการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะมาถึง พร้อมทั้งทำให้ทุกคนในทีมมีความเข้าใจและเป้าหมายที่สอดคล้องกัน
แผนการจัดสรรบุคลากรได้ถูกจัดเตรียมไว้ในรูปแบบของแผนผังการไหล พร้อมด้วยโน้ตติดผนังไว้ใต้แต่ละขั้นตอนเพื่อช่วยนำทางคุณผ่านกระบวนการนี้ ใช้แผนผังการไหลเพื่อพัฒนาแผนการจัดสรรบุคลากรของคุณ และบันทึกข้อมูลสำคัญบนโน้ตติดผนังตามความจำเป็น
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล, หัวหน้าโครงการ, และผู้นำทีมที่ต้องการเครื่องมือที่ยืดหยุ่นและสามารถทำงานร่วมกันได้สำหรับการวางแผนและจัดการบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
2. แม่แบบฐานความรู้ HR ของ ClickUp
เทมเพลตฐานความรู้ HRของClickUpช่วยให้คุณรวบรวมเอกสารและนโยบายที่สำคัญไว้ในที่เดียว ทำให้ทีมของคุณสามารถเข้าถึงทุกอย่างได้อย่างรวดเร็ว ตั้งแต่คู่มือการปฐมนิเทศไปจนถึงนโยบายของบริษัท—ทั้งหมดในพื้นที่ที่เป็นระเบียบเดียวกัน
สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ช่วยให้คุณปรับแต่ละส่วนให้สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัทคุณได้อย่างลงตัว
คุณสามารถใช้เทมเพลตเพื่อสร้างฐานความรู้แบบครบวงจรที่พนักงานสามารถค้นหาคำตอบได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะลดจำนวนคำถามที่ซ้ำซ้อนและส่งเสริมวัฒนธรรมการพึ่งพาตนเอง
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการทรัพยากรบุคคลในบริษัทที่กำลังเติบโตที่ต้องการให้พนักงานเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้อย่างง่ายดาย
3. แม่แบบแบบฟอร์มประเมินผล HR ของ ClickUp
แบบฟอร์มการประเมิน ClickUpมอบกรอบการทำงานที่เชื่อถือได้สำหรับการจัดการการประเมินผลการปฏิบัติงาน ช่วยคุณประเมินและบันทึกความก้าวหน้าของพนักงาน พร้อมเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนาและการเติบโตอย่างมีเป้าหมาย
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- มาตรฐานการตรวจสอบ: ใช้โครงสร้างที่สม่ำเสมอในการประเมินเพื่อให้มั่นใจว่าการประเมินแต่ละครั้งมีความครบถ้วนโดยการขจัดข้อบกพร่องหรืออคติ
- ปรับแต่งสำหรับบทบาทเฉพาะ: ปรับแต่งเทมเพลตให้ตรงกับบทบาทงานเฉพาะ ช่วยให้คุณสามารถประเมินสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับสมาชิกแต่ละคนในทีมได้
- สนับสนุนข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์: จัดระเบียบการทบทวนเป็นหัวข้อสำหรับจุดแข็ง, พื้นที่ที่ต้องปรับปรุง, และเป้าหมายในอนาคตเพื่อการหารือที่มีความหมายมากขึ้น
- ติดตามการเติบโตอย่างต่อเนื่อง: ใช้การประเมินผลครั้งก่อนเพื่อติดตามการพัฒนาของพนักงาน ทำให้ง่ายต่อการระบุรูปแบบและเฉลิมฉลองความสำเร็จ
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล, หัวหน้าทีม, และหัวหน้าแผนกที่ต้องการให้คำแนะนำที่ครอบคลุมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4. แม่แบบ SOP ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ClickUp
การบริหารทรัพยากรบุคคลอาจรู้สึกหนักหนาสาหัส—ตั้งแต่การรับพนักงานใหม่ไปจนถึงการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทุกอย่างต้องดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOP)
เทมเพลต SOP ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ ClickUpมอบวิธีการที่มีโครงสร้างในการจัดระเบียบเอกสารขั้นตอนสำหรับทุกเรื่อง เช่น การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การจัดการการประเมินผลการปฏิบัติงาน การดูแลกระบวนการจ่ายเงินเดือน และการรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนด—ทั้งหมดในที่เดียวที่เข้าถึงได้ง่าย
นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับแต่งเทมเพลตให้สอดคล้องกับกระบวนการ HR ของคุณเองได้ เช่น การเพิ่มส่วนสำหรับโปรแกรมการฝึกอบรมพนักงานหรือโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ต้องการส่วนเกี่ยวกับมารยาทในการดื่มกาแฟในห้องพักผ่อนหรือไม่? ทำได้เลย
📌 เหมาะสำหรับ: หัวหน้าแผนก, ทีมทรัพยากรบุคคล, และเจ้าของกิจการขนาดเล็กที่ต้องการให้ทุกภารกิจด้านทรัพยากรบุคคลได้รับการบันทึก, มาตรฐาน, และสามารถเข้าถึงได้
5. แม่แบบเอกสารกระบวนการบริษัท ClickUp แผนกทรัพยากรบุคคล
การติดตามกระบวนการทำงานที่สำคัญและทำให้แน่ใจว่าทุกคนปฏิบัติตามขั้นตอนเดียวกันอาจเป็นเรื่องท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณทำงานกับทีมขนาดใหญ่
เทมเพลตเอกสารกระบวนการของบริษัท ClickUpช่วยในเรื่องนี้ โดยให้สถานที่เดียวที่เป็นระเบียบในการบันทึกทุกการดำเนินงานหลัก ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดการโครงการไปจนถึงโปรโตคอลการสื่อสาร เพื่อให้มั่นใจว่าทีมของคุณทราบวิธีที่ดีที่สุดในการทำงานให้สำเร็จ
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:
- จัดระเบียบกระบวนการทำงานของบริษัท: จัดเก็บขั้นตอนการทำงานที่สำคัญทั้งหมดไว้ในเอกสารเดียวที่เข้าถึงได้ง่าย เพื่อสร้างแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้สำหรับสมาชิกในทีม
- ปรับแต่งให้เหมาะกับบริษัทของคุณ: แก้ไขแต่ละส่วนให้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ
- ส่งเสริมความสม่ำเสมอ: กำหนดมาตรฐานกระบวนการทำงานในทุกแผนกเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพและความสอดคล้องทั่วทั้งองค์กร
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ, หัวหน้าแผนก, และทีมที่กำลังเติบโตที่ต้องการรักษาขั้นตอนการทำงานที่สม่ำเสมอและมีเอกสารบันทึกไว้
6. แม่แบบแผนปฏิบัติการสรรหาบุคลากร ClickUp
การจ้างบุคลากรใหม่สามารถเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน มีหลายขั้นตอนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ต้องประสานงานกันอยู่เสมอแม่แบบแผนปฏิบัติการสรรหาบุคลากรของ ClickUpทำหน้าที่เป็นแผนที่ชัดเจนเพื่อนำทางในแต่ละขั้นตอน คุณจึงไม่ต้องวุ่นวายกับการติดตามงาน และสามารถมุ่งเน้นไปที่การค้นหาคนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทีมของคุณ
มันช่วยให้คุณจัดการทุกขั้นตอนของการสรรหาบุคลากร ตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกจนถึงการตอบรับข้อเสนองานสุดท้าย ทำให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกัน
เทมเพลตนี้ยังสามารถปรับแต่งได้ง่าย คุณสามารถปรับให้เหมาะสมตามบทบาทและระยะเวลาที่เฉพาะเจาะจงได้ ไม่ว่าจะเป็นการจ้างผู้ช่วยระดับเริ่มต้นหรือผู้บริหารระดับสูง
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากรและทีมรับสมัครงานที่ต้องการแผนงานที่มีโครงสร้างชัดเจนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสรรหาบุคลากรอย่างมีประสิทธิผล
7. แม่แบบบันทึกนโยบาย ClickUp
แม่แบบบันทึกนโยบาย ClickUpมอบวิธีการที่ชัดเจนและมีโครงสร้างในการสื่อสารข้อมูลสำคัญ ช่วยให้ข้อความของคุณตรงประเด็นและสอดคล้องกันอยู่เสมอ ทำให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายและลดโอกาสความเข้าใจผิด
คุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับหัวข้อของนโยบายใด ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นแนวทางใหม่ในที่ทำงานหรือประกาศที่สำคัญ นอกจากนี้ เทมเพลตยังช่วยคุณบันทึกและติดตามการรับรองนโยบาย ซึ่งช่วยสนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรฐานของบริษัท
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล, ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย, และทีมผู้นำที่ต้องการวิธีที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสารการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือการอัปเดตขององค์กร
🔍 คุณรู้หรือไม่? แนวคิดการทำงานแบบ 9 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นนั้นได้รับการเผยแพร่โดยเฮนรี ฟอร์ดในช่วงทศวรรษ 1920 เขาได้ลดเวลาทำงานจาก 10 ชั่วโมงเหลือ 8 ชั่วโมง และทำให้กลายเป็นมาตรฐานในนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ช่วยสร้างสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัวของพนักงาน พร้อมทั้งรักษาประสิทธิภาพในการทำงานไว้
8. แม่แบบการดำเนินการแก้ไขของ ClickUp
เมื่อความท้าทายเกิดขึ้น (และตามความเป็นจริงแล้ว มันเกิดขึ้นเสมอ) การมีแผนที่มั่นคงเพื่อรับมือกับพวกมันนั้นสำคัญอย่างยิ่ง
เทมเพลตไวท์บอร์ดแผนการดำเนินการแก้ไขของ ClickUpคือเครื่องมือที่เหมาะสำหรับคุณในการค้นหาช่องว่างในกระบวนการ ระบุสาเหตุที่แท้จริง และสร้างการดำเนินการแก้ไขที่ตรงจุดเพื่อป้องกันปัญหาที่คล้ายกันในอนาคต
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถรวบรวมทีมทั้งหมดของคุณเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างร่วมมือกัน รูปแบบกระดานไวท์บอร์ดเป็นตัวช่วยชีวิตสำหรับการมองเห็นทุกอย่างอย่างชัดเจน ทำให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นและต้องทำอะไร
📌 เหมาะสำหรับ: ทีมประกันคุณภาพ, ผู้จัดการโครงการ, และผู้นำที่ต้องการสร้างแนวทางเชิงรุกในการแก้ปัญหาและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
9. แม่แบบคำขอลาหยุดงาน ClickUp
การจัดการคำขอลาหยุดอาจกลายเป็นความวุ่นวายได้หากไม่มีขั้นตอนที่ชัดเจน โดยเฉพาะในสถานที่ทำงานที่ยุ่งซึ่งพนักงานหลายคนขอลาหยุดพร้อมกัน
เทมเพลตคำขอลาหยุดงานของ ClickUpรวมคำขอทั้งหมดไว้ในที่เดียวที่จัดการได้ง่าย การจัดระเบียบนี้ช่วยให้การจัดการคำขอเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อำนวยความสะดวกในการตรวจสอบอย่างรวดเร็วและการอนุมัติหรือปฏิเสธอย่างทันท่วงที
การมองเห็นตารางเวลาของทีมสามารถช่วยป้องกันการลาที่ทับซ้อนกันและทำให้มั่นใจว่ามีคนทำงานเพียงพอ คุณยังสามารถติดตามประวัติการขอและยอดคงเหลือที่เหลืออยู่ ทำให้ทุกคนทราบสถานะการลาของตน
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายสรรหาและหัวหน้าทีมที่ต้องการลดความซับซ้อนในการจัดการการลาและเพิ่มความโปร่งใสในทุกระดับ
🔍 คุณรู้หรือไม่? ในสหรัฐอเมริกา วันขอบคุณพนักงาน (Employee Appreciation Day) ตรงกับวันศุกร์แรกของเดือนมีนาคม กิจกรรมนี้ริเริ่มโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลในปี 1995 เพื่อยกย่องและแสดงความขอบคุณต่อความทุ่มเทในการทำงานของพนักงานในทุกอุตสาหกรรม
ปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านทรัพยากรบุคคลของคุณให้ราบรื่นด้วย ClickUp
เทมเพลต Excel สำหรับงาน HR ช่วยให้งานของคุณง่ายขึ้นและช่วยให้คุณจัดการทุกอย่างอย่างเป็นระบบในทุกด้านของการทำงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล
แม้ว่าเทมเพลต Excel ด้านทรัพยากรบุคคลเหล่านี้จะสามารถใช้งานได้ดีสำหรับงานทรัพยากรบุคคลขนาดเล็กถึงขนาดกลาง แต่การจัดการความต้องการด้านทรัพยากรบุคคลทั้งหมดของคุณอย่างมีประสิทธิภาพนั้นจำเป็นต้องมีโซลูชันที่แข็งแกร่งกว่า และนั่นคือจุดที่ ClickUp เข้ามาช่วยด้วยเทมเพลตที่มีประสิทธิภาพและปรับแต่งได้เพื่อรองรับทุกฟังก์ชันของคุณ
อย่าเชื่อเราเพียงคำพูด ลองพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองสมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้!