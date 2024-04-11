บล็อก ClickUp
Top 10 GitHub Integrations for Collaborative Code Development

Top 10 GitHub Integrations for Collaborative Code Development

Engineering Team
Engineering Team
11 เมษายน 2567

GitHub เป็นสวรรค์ของนักพัฒนา นักพัฒนาจัดเก็บและจัดการซอร์สโค้ดของพวกเขาในคลัง GitHub แบบกระจาย ซึ่งช่วยให้ผู้ร่วมงานหลายคนสามารถทำงานในโครงการพร้อมกันได้ การทำงานร่วมกันเช่นนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ถึง22% เร่งการแก้ไขช่องโหว่ได้ถึง 7 เท่า และลดเวลาในการเริ่มต้นทำงานใหม่ได้ถึง 80%

ในฐานะระบบควบคุมเวอร์ชัน ระบบนี้ช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถติดตามและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง จัดการสาขา และรวมโค้ดเข้าด้วยกันได้ โดยใช้คุณสมบัติต่างๆ เช่น การติดตามปัญหา การขอดึงโค้ด การจัดการโครงการ และอื่นๆ อีกมากมาย

ด้วยประโยชน์ที่ชัดเจนเช่นนี้ จึงไม่น่าแปลกใจที่มีนักพัฒนาเกือบ 100 ล้านคนใช้แพลตฟอร์มเว็บเพื่อสร้าง ค้นหา และมีส่วนร่วมในโครงการมากกว่า 420 ล้านโครงการ แม้ว่าแพลตฟอร์มจะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง แต่คุณยังสามารถเพิ่มศักยภาพของมันได้อีกโดยใช้การผสานรวมกับ GitHub

คุณควรมองหาอะไรในการผสานกับ GitHub?

ก่อนที่จะเข้าสู่รายการการผสานรวม GitHub ที่ดีที่สุดของเรา นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณาขณะเลือกใช้งาน:

  • ความเข้ากันได้: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการผสานรวมนี้เข้ากันได้กับภาษาโปรแกรม, เฟรมเวิร์ก, และเครื่องมือที่ทีมพัฒนาของคุณชื่นชอบ ต้องสามารถผสานรวมได้อย่างราบรื่นกับเทคโนโลยีที่มีอยู่
  • ฟังก์ชันการทำงาน: วิเคราะห์คุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานที่การผสานรวมนี้เสนอให้ คุณอาจต้องการคุณสมบัติเฉพาะ เช่น เครื่องมือตรวจสอบโค้ด การผสานรวมอย่างต่อเนื่อง การทดสอบอัตโนมัติ การปรับใช้อย่างต่อเนื่อง การจัดการโครงการ เป็นต้น ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ
  • ความสะดวกในการใช้งาน: แม้ว่าการผสานรวมกับ GitHub จะมุ่งเน้นไปที่นักพัฒนา แต่ควรมีความเป็นมิตรกับผู้ใช้ในระดับสูง ควรติดตั้งได้ง่ายและช่วยให้กระบวนการทำงานพัฒนาเป็นไปอย่างราบรื่น
  • เอกสาร: การเข้าถึงเอกสารของแพลตฟอร์มช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถตั้งค่าการผสานรวมได้อย่างง่ายดาย ปลอดภัย และมั่นคง. ค้นหาตัวเลือกที่มีเอกสารชัดเจนและโปร่งใส. โชคดีที่ส่วนใหญ่สามารถหาได้ใน GitHub Marketplace
  • การสนับสนุนจากชุมชน: เนื่องจาก GitHub เป็นแพลตฟอร์มชุมชนที่เฟื่องฟูสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ คุณจึงต้องการให้สิ่งเดียวกันนี้แผ่ขยายไปสู่การผสานรวมด้วยเช่นกัน สำรวจการผสานรวมที่มีชุมชนที่ใช้งานอยู่จริง ด้านนี้มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง การแก้ไขข้อบกพร่อง และความเข้ากันได้กับการอัปเดต GitHub ในอนาคต
  • ความสามารถในการขยายขนาด: คุณต้องการตั้งค่าการผสานรวมที่สามารถขยายตามความต้องการในการพัฒนาของคุณได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามันสามารถรองรับโค้ดขนาดใหญ่และสนับสนุนการทำงานร่วมกันเมื่อทีมของคุณเติบโตขึ้น—โดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพ
  • ความปลอดภัย: เนื่องจากการผสานระบบมักเป็นจุดอ่อนที่อาจถูกโจมตีได้ คุณจึงต้องการระบบความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์มรองรับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการผสานระบบเพื่อการควบคุมการเข้าถึง การคุ้มครองข้อมูล การตรวจสอบสิทธิ์เพื่อปกป้องข้อมูลและโค้ดตัวอย่างที่มีความสำคัญ
  • ความสามารถในการปรับตัว: ข้อกำหนดของทีมพัฒนาของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละโครงการ คุณจำเป็นต้องมีตัวเลือกในการปรับแต่งเพื่อกำหนดค่าต่างๆ และเพิ่มความสามารถในการปรับตัวให้กับกระบวนการทำงานพัฒนาของคุณ
  • ค่าใช้จ่าย: การผสานระบบบางตัวช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ฟรี และแนะนำราคาสำหรับแพ็กเกจที่สูงขึ้นซึ่งมีคุณสมบัติขั้นสูง. บางตัวอาจต้องการการสมัครสมาชิกตั้งแต่ต้น. ประเมินรูปแบบการกำหนดราคาตามงบประมาณของคุณ และเลือกตัวที่เหมาะกับคุณ.

10 การผสานรวม GitHub ที่ดีที่สุดที่ควรใช้ในปี 2024

โดยไม่ต้องเสียเวลาอีกต่อไป นี่คือรายชื่อสิบอันดับการผสานรวมที่ดีที่สุดที่ช่วยเสริมการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยใช้GitHub:

1. คลิกอัพ

การผสานการทำงานระหว่างClickUp และ GitHubเป็นคู่ที่สมบูรณ์แบบ ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่สามารถผสานการทำงานกับ GitHub เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นและปรับปรุงกระบวนการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

นี่คือภาพรวมของความสามารถที่ทำให้มันเหมาะสำหรับการผสานรวมกับ GitHub:

การจัดการงาน

ClickUp 3.0 มุมมองรายการในโหมดมืดที่เรียบง่าย
จัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพบน ClickUp

ClickUp มอบความสามารถในการจัดการงานที่แข็งแกร่งซึ่งช่วยให้ทีมสามารถสร้าง, มอบหมาย, และติดตามงานผ่านแดชบอร์ดกลางได้ คุณสมบัตินี้สอดคล้องกับปัญหาใน GitHub และการดึงคำขอ ทำให้การจัดการกิจกรรมการพัฒนาและการจัดลำดับความสำคัญของงานตามการพึ่งพาเป็นเรื่องง่ายขึ้น

การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์

การแก้ไขสดแบบร่วมมือใน ClickUp Docs
ร่วมมือกับทีมพัฒนาแบบเรียลไทม์โดยใช้ ClickUp

ด้วยคุณสมบัติเช่นการแสดงความคิดเห็น, การกล่าวถึง, และการแชท, ทีมพัฒนาจะพบว่าการสื่อสารและการร่วมมือกันในเวลาจริงง่ายขึ้น. แม้กระทั่งคุณสมบัติการแชร์เอกสารก็ปรากฎว่ามีประโยชน์สำหรับ GitHub. ทีมสามารถใช้คุณสมบัติการร่วมมือเหล่านี้เพื่อหารือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโค้ด, ตรวจสอบโค้ด, แชร์คำแนะนำ, และประสานกิจกรรมได้โดยตรงบน ClickUp.

ค้นหาแบบสากลของ ClickUp

ฟีเจอร์การค้นหาแบบสากล ClickUp 3.0 ที่ถูกทำให้ง่ายขึ้น
ค้นหาทุกสิ่งจากทุกที่ด้วย Universal Search ของ ClickUp

ClickUp Universal Searchช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหา, จัดเรียง, และคัดกรองข้อมูลได้ทั่วทั้งระบบนิเวศการพัฒนา ตั้งแต่เอกสารที่อัปโหลดไปยัง ClickUp, แอป GitHub, ที่เก็บโค้ด, และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่สำคัญที่สุดคือ คุณสมบัติการค้นหาแบบสากลนี้มีความเป็นธรรมชาติสูง และปรับแต่งผลการค้นหาของคุณในทุก ๆ ครั้งที่คุณค้นหาเพื่อให้การค้นหาของคุณง่ายขึ้น!

การพัฒนาแบบアジล

จัดการสปรินต์ในมุมมองบอร์ด
ใช้กระดานคัมบังบน ClickUp สำหรับการวางแผนสปรินท์อย่างมีประสิทธิภาพ

ClickUp มีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น กระดาน Kanban และการวางแผนสปรินต์ที่รองรับวิธีการแบบ Agile สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ ด้วยมุมมองโครงการเหล่านี้ สมาชิกในทีมสามารถจัดการและมองเห็นปัญหาและงานใน GitHub ได้อย่างสะดวกสบาย เพื่อผสมผสานแนวปฏิบัติแบบ Agile กับ DevOps เพื่อปล่อยเวอร์ชันที่อัปเกรดได้อย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้

การปรับแต่งเวิร์กโฟลว์

ตัวอย่างกระบวนการทำงานของระบบสนับสนุนในแผนผังความคิด ClickUp
กำหนดขั้นตอนการสร้างต่างๆ ผ่านเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้บน ClickUp

ClickUp ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้ตามสไตล์และกระบวนการพัฒนาของทีม ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้การผสานรวมกับ GitHub ทำงานได้ตามความต้องการเฉพาะของทีมหรือโครงการ

แม่แบบการพัฒนาซอฟต์แวร์

ติดตามบันทึกการเปลี่ยนแปลงด้วยเทมเพลตของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ติดตามบันทึกการเปลี่ยนแปลงด้วยเทมเพลตของ ClickUp

สำรวจคลังข้อมูลอันหลากหลายของ ClickUp ที่มีเทมเพลตที่ปรับแต่งได้หลากหลายสำหรับกรณีการใช้งานและอุตสาหกรรมต่างๆ ในบรรดาตัวเลือกมากมายเทมเพลตสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ทันทีโดยไม่ต้องสร้างทุกอย่างตั้งแต่เริ่มต้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • จัดระเบียบพื้นที่ทำงานของคุณเป็น พื้นที่, โฟลเดอร์, และ รายการ เพื่อให้เห็นรายละเอียดของโครงการอย่างชัดเจน
  • ปรับแต่งงานด้วย ClickApps มากกว่า 35 แบบตามความต้องการของโครงการ ตั้งแต่การเร่งงานไปจนถึงการทำงานอัตโนมัติ
  • มองเห็นโครงการของคุณในมุมมองมากกว่า 15 แบบ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีสิ่งใดหลุดรอดสายตา
  • ทำให้งานประจำและงานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติด้วย 50+ การดำเนินการ, ตัวกระตุ้น, และเงื่อนไข
  • ร่วมมือกันผ่านไวท์บอร์ด, แชท, ความคิดเห็น, อีเมล และอื่น ๆ

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • เฉพาะเจ้าของและผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่สามารถทำงานกับการเชื่อมต่อได้ และแขกไม่มีสิทธิ์เข้าถึง
  • อาจมีการทับซ้อนกันเล็กน้อยในคุณสมบัติที่ทำให้การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่าง ClickUp และ GitHub เป็นเรื่องที่ท้าทาย

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
  • ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์ต่อสมาชิกต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ
  • ClickUp Brain มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp

  • G2: 4. 7/5. 0 (9,389 รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5. 0 (4,009 โหวต)

2. Jenkins

แดชบอร์ด Jenkins
แดชบอร์ด Jenkinsผ่านวิกิพีเดีย

Jenkins เป็นเซิร์ฟเวอร์อัตโนมัติแบบโอเพนซอร์สที่ได้รับความนิยมอย่างมาก มีประโยชน์อย่างยิ่งในการทำงานอัตโนมัติสำหรับการสร้าง ทดสอบ จัดทำเอกสาร บรรจุหีบห่อ เตรียมใช้งาน วิเคราะห์ ติดตั้ง และตรวจสอบโค้ดในระหว่างวงจรการพัฒนา

เมื่อผู้พัฒนาเปลี่ยนแปลงโค้ดต้นฉบับในคลัง GitHub แล้ว Jenkins จะดำเนินการโดยอัตโนมัติเพื่อกระตุ้นการดำเนินการถัดไปเพื่อให้ได้ฐานโค้ดที่เสถียร

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jenkins

  • เข้าถึงปลั๊กอินมากกว่า 1,800 รายการเพื่อขยายและปรับแต่ง Jenkins ตามความต้องการของโครงการ
  • ใช้ระบบท่อส่งข้อมูลที่ยืดหยุ่นและปรับแต่งได้เป็นโค้ด เพื่อให้ทีมสามารถอธิบายและจัดเวอร์ชันกระบวนการ CI/CD ทั้งหมดได้
  • ดูสถานะโครงการ ประวัติการสร้าง และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ผ่านแดชบอร์ดกลางแบบเรียลไทม์
  • สร้างและทดสอบงานบนโหนดหรือเอเจนต์หลายตัวเพื่อทำงานแบบขนานและลดระยะเวลาในการพัฒนา
  • เข้าร่วมการประชุมสาธารณะที่จัดขึ้นทุกเดือนเพื่อปรับปรุง Jenkins

ข้อจำกัดของ Jenkins

  • สถาปัตยกรรมเซิร์ฟเวอร์เดี่ยวที่จำกัดทรัพยากรภายในคอมพิวเตอร์ เครื่องเสมือน หรือคอนเทนเนอร์เครื่องเดียว
  • มันไม่ได้เป็นระบบบนคลาวด์ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านการเข้าถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมการพัฒนาที่ห่างไกล

ราคาของ Jenkins

  • ฟรี

คะแนนและรีวิวของเจนกินส์

  • G2: 4. 4/5. 0 (488 รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5. 0 (552 รีวิว)

3. เชฟความก้าวหน้า

แดชบอร์ดเชฟความก้าวหน้า
แดชบอร์ดเชฟความก้าวหน้า

Progress Chef เป็นเครื่องมือสำหรับการกำหนดค่า, การปฏิบัติตามข้อกำหนด, และการจัดการความปลอดภัยภายในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ Progress. มันเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นโค้ด ซึ่งผู้ใช้สามารถทำให้เป็นอัตโนมัติสำหรับการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์, การPLOYMENT, และการจัดการ.

ทีมสามารถปรับปรุงการอัตโนมัติโครงสร้างพื้นฐานของแอปพลิเคชันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้โดยการเชื่อมต่อ Chef cookbooks และ configuration ในระบบควบคุมเวอร์ชันของ GitHub เพื่อความสม่ำเสมอ, ความสามารถในการขยาย, และการติดตามได้ผ่านสภาพแวดล้อมการพัฒนาที่แตกต่างกัน

คุณสมบัติเด่นของ Progress Chef

  • กำหนดและจัดการการกำหนดค่าโครงสร้างพื้นฐานเป็นโค้ดเพื่อการจัดสรรทรัพยากรที่สามารถทำซ้ำได้และการทำงานอัตโนมัติที่เข้าใจง่าย
  • เลือกจากคลังหนังสือสูตรอาหารที่สร้างไว้ล่วงหน้า ทรัพยากร และการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ (นอกเหนือจาก GitHub) เพื่อการใช้งานอย่างรวดเร็ว
  • ยกเลิกการจัดการการกำหนดค่าและยอมรับการจัดการการปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ดียิ่งขึ้น
  • ตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการทำงานของการตรวจสอบให้สอดคล้องกับนโยบายความปลอดภัยของข้อมูล นโยบายความเป็นส่วนตัว และข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • เลือกจากตัวเลือกการปรับใช้ที่ยืดหยุ่นได้ ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งในสถานที่ ผ่านระบบคลาวด์ หรือในสภาพแวดล้อมแบบไฮบริด

ข้อจำกัดของหัวหน้างาน

  • โหนดมาสเตอร์บน Chef สามารถกำหนดค่าได้เฉพาะบนระบบ Linux/Unix เท่านั้น ซึ่งขัดขวางการนำไปใช้งาน โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมอื่น ๆ
  • การเรียนรู้ที่รวดเร็วและเอกสารจำกัด

ราคาเชฟความก้าวหน้า

  • ราคาที่กำหนดเองสำหรับรูปแบบการPLOYMENT และตลาด (Azure, AWS, เป็นต้น)

คะแนนและรีวิวของเชฟโปรเกรส

  • G2: 4. 2/5. 0 (87 รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5. 0 (รีวิว 3 รายการ)

4. Drone. io

แดชบอร์ด Drone.io
แดชบอร์ดDrone.io

Drone.io เป็นแพลตฟอร์ม CI/CD (การผสานรวมอย่างต่อเนื่อง/การส่งมอบอย่างต่อเนื่อง) ที่ทำงานบนคอนเทนเนอร์โดยเฉพาะ ซึ่งช่วยอัตโนมัติกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งหมด โดยใช้ประโยชน์จากคอนเทนเนอร์เพื่อสร้างงานการสร้างและปรับใช้แอปพลิเคชันที่สม่ำเสมอและสามารถทำซ้ำได้ในสภาพแวดล้อมที่แยกจากกัน การผสานรวมกับ GitHub ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ CI/CD ผ่านการอัตโนมัติและการทำงานแบบขนาน

โดรน. io คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • ทำงานบนระบบปฏิบัติการหรือสถาปัตยกรรมใด ๆ รวมถึง Linux x64, ARM, ARM 64, และ Windows x64
  • ใช้ภาษา ฐานข้อมูล หรือบริการใดก็ได้ที่ทำงานภายในคอนเทนเนอร์
  • เลือกจากปลั๊กอินนับพันที่พร้อมใช้งาน หรือมีส่วนร่วมในคลังโดยสร้างและส่งผลงานของคุณเอง
  • ปรับแต่งสภาพแวดล้อมการพัฒนาโดยการปรับการควบคุมการเข้าถึง, กระบวนการอนุมัติ, การขยายไวยากรณ์ YAML, การจัดการความลับ, และอื่น ๆ
  • ผสานรวมกับ GitHub หรือทางเลือกอื่น ๆ เช่น Bitbucket, GitLab, GitHubEnterprise,GitBook, Gogs และอื่น ๆ

ข้อจำกัดของ Drone. io

  • บันทึกการสร้างมักจะล่าช้ากว่าการสร้างจริงอยู่หลายวินาทีหรือแม้กระทั่งหลายนาที
  • การขาดการสนับสนุนการแก้ไขข้อผิดพลาดทำให้ยากต่อการค้นหาปัญหา

ราคาโดรน. io

  • ฟรี: รุ่นโอเพนซอร์สภายใต้ใบอนุญาต Apache2
  • ราคา ที่กำหนดเอง: สำหรับ Enterprise Edition ภายใต้ใบอนุญาต Plyform Small Business

Drone. io คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 3/5. 0 (21 รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5. 0 (3 รีวิว)

5. CloudBees CodeShip

แดชบอร์ด CI ของ CloudBees Codeship
แดชบอร์ด CI ของCloudBees Codeship

CloudBees CodeShip เป็นแพลตฟอร์ม CI/CD บนคลาวด์ที่ช่วยให้ง่ายและอัตโนมัติในวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ เชื่อมต่อกับ GitHub เพื่อกระตุ้นการสร้างและการปรับใช้ตามเหตุการณ์ต่างๆ เช่น คำขอดึง, การคอมมิต เป็นต้น การทำงานอัตโนมัติเช่นนี้ช่วยให้กระบวนการส่งมอบเป็นไปอย่างราบรื่นและเร่งวงจรการพัฒนาให้เร็วขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ CloudBees CodeShip

  • กำหนดเส้นทางการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้และยืดหยุ่นเพื่อสร้างและปรับใช้โครงการที่ไม่ซ้ำกันตามความต้องการ
  • สื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น Slack, อีเมล เป็นต้น เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกัน
  • ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติและการผสานรวมกับ GitHub และเครื่องมือจัดการโครงการอื่น ๆ โดยใช้ API ที่มีเอกสารประกอบอย่างครบถ้วน
  • ปรับขนาดทรัพยากรโดยอัตโนมัติด้วยการติดตามความต้องการในการสร้างเพื่อการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสมที่สุด
  • รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการสร้าง และให้ทีมสามารถปรับปรุงและออกแบบใหม่ CI/CD pipelines

ข้อจำกัดของ CloudBees CodeShip

  • มันขาดขนาดของชุมชนและการสนับสนุนที่คู่แข่งของมันมีให้
  • ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัด แม้แต่ในเวอร์ชันที่ชำระเงินแล้ว

ราคา CloudBees CodeShip

CloudBees CodeShip Basic:

  • เริ่มต้น: $49 ต่อเดือน
  • จำเป็น: $99 ต่อเดือน
  • พลังงาน: $399 ต่อเดือน

CloudBees CodeShip Pro:

  • ประสิทธิภาพของอินสแตนซ์ขนาดเล็ก: $75 ต่อการสร้างต่อเดือน
  • ประสิทธิภาพของอินสแตนซ์ระดับกลาง: $149 ต่อการสร้างต่อเดือน
  • ประสิทธิภาพของอินสแตนซ์ขนาดใหญ่: $299 ต่อการสร้างต่อเดือน
  • ประสิทธิภาพอินสแตนซ์ขนาดใหญ่: $599 ต่อการสร้างหนึ่งครั้งต่อเดือน
  • ประสิทธิภาพของอินสแตนซ์ขนาดใหญ่: $1199 ต่อการสร้างต่อเดือน

CloudBees CodeShip คะแนนและรีวิว

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: 4. 6/5. 0 (15 รีวิว)

6. Red Hat Codenvy

การจัดการ Red Hat OpenShift Dev Spaces 3.3
การบริหารจัดการRed HatOpenShift Dev Spaces 3. 3

Red Hat Codenvy เป็นสภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบบูรณาการ (IDE) บนคลาวด์ที่พัฒนาขึ้นบน Eclipse Che ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Red Hat OpenShift Dev Spaces ที่ใช้ Kubernetes และคอนเทนเนอร์สำหรับพื้นที่ทำงานร่วมกันที่มุ่งเน้นการเขียนโค้ด การสร้าง การทดสอบ และการรันแอปพลิเคชัน

เชื่อมต่อกับ GitHub แล้วคุณสามารถปรับปรุงกระบวนการพัฒนาให้ราบรื่นยิ่งขึ้นผ่านการเขียนโค้ด การทดสอบ และการปรับใช้ที่ผสานรวมกันใน IDE ที่มีความสม่ำเสมอ ปลอดภัย และไม่ต้องตั้งค่าเพิ่มเติม

คุณสมบัติเด่นของ Red Hat Codenvy

  • ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือแก้ไขโค้ดแบบคอนเทนเนอร์ที่ช่วยให้คุณมีสมาธิกับโค้ดโดยไม่ต้องกังวลกับโครงสร้างพื้นฐานหรือความซับซ้อนในการจัดการ Kubernetes
  • เขียน ทดสอบ หรือปรับใช้จากทุกที่ด้วย IDE บนเว็บที่เข้าถึงได้สำหรับผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต
  • กำหนดสภาพแวดล้อมการพัฒนาเป็นโค้ดโดยใช้ devfile ที่ปรับแต่งการจัดสรรทรัพยากร, คอนเทนเนอร์, ที่เก็บโค้ด, เป็นต้น
  • ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ได้รับการรับรองและมีคุณภาพสูงจากชุด Red Hat เพื่อสร้างแอปพลิเคชันระดับองค์กร
  • นักพัฒนาบนบอร์ดในเวลาเพียงสองนาที

ข้อจำกัดของ Red Hat Codenvy

  • ต้องการแบนด์วิดท์ที่มากพอสำหรับการใช้งานที่ราบรื่น มิฉะนั้นอาจทำให้ช้าและกระตุกได้
  • ส่วนติดต่อผู้ใช้ค่อนข้างเทอะทะและล้าสมัย ซึ่งทำให้ใช้งานได้ยาก

ราคาของ Red Hat Codenvy

  • โอเพนซอร์สและฟรี

Red Hat Codenvy คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 2/5. 0 (64 รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5. 0 (465 รีวิว)

7. Travis CI

แดชบอร์ด Travis CI
แดชบอร์ด Travis CI ผ่านSoftware Advice

Travis CI เป็นบริการการรวมระบบอย่างต่อเนื่องบนคลาวด์ที่ช่วยอัตโนมัติการสร้าง ทดสอบ และปรับใช้โครงการ IT โดยอัตโนมัติ ด้วยการผสานรวมกับระบบควบคุมเวอร์ชันเช่น GitHub คุณสามารถเรียกใช้การสร้างได้โดยอัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในคลังข้อมูล การผสานรวมยังช่วยให้มั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงโค้ดได้รับการทดสอบเพื่อความสอดคล้องและความน่าเชื่อถือก่อนที่จะรวมเข้ากับฐานโค้ดหลัก

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Travis CI

  • ใช้ Build Matrix แบบหลายภาษาสำหรับการดำเนินการสร้างแบบขนานเพื่อเร่งเวลาการสร้างและการทดสอบ
  • กำหนดค่าขั้นตอนการสร้างที่กำหนดเอง รวมถึงการทดสอบ การปรับใช้ ฯลฯ เพื่อกำหนดวงจรการพัฒนาตามความต้องการของโครงการ
  • นำแพ็กเกจและอาร์ติแฟกต์ที่เคยดาวน์โหลดไว้มาใช้ซ้ำเพื่อเก็บแคชการพึ่งพาและเร่งความเร็วในการสร้าง
  • สร้างและทดสอบคำขอการดึง (pull requests) โดยใช้ระบบอัตโนมัติแบบคำสั่งเดียวเพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงโค้ดทั้งหมดก่อนที่จะรวมเข้ากับฐานโค้ดหลัก
  • รันและทดสอบพร้อมกันในสภาพแวดล้อมและระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกัน

ข้อจำกัดของ Travis CI

  • ตัวเลือกการปรับแต่งมีค่อนข้างจำกัด โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกอื่น ๆ เช่น Jenkins
  • แม้ว่าจะมีรายงานการทดสอบและการแก้ไขข้อผิดพลาดที่ครอบคลุม แต่รายงานเหล่านั้นไม่ชัดเจนหรือให้ข้อมูลเชิงลึก

ราคาของ Travis CI

  • เริ่มต้น: $69 ต่อเดือน
  • คอร์: 249 ดอลลาร์ต่อเดือน
  • ข้อดี: $794+ ต่อเดือน
  • องค์กร (โฮสต์เอง): $34+ ต่อเดือน

แผนสำหรับองค์กรมีให้บริการในราคาที่ปรับแต่งได้

คะแนนและรีวิว Travis CI

  • G2: 4. 5/5. 0 (90 รีวิว)
  • Capterra: 4. 1/5. 0 (128 รีวิว)

8. วงกลม CI

แดชบอร์ดเว็บแอป Circle CI
แดชบอร์ดเว็บแอปCircle CI

Circle CI เป็นแพลตฟอร์ม CI/CD บนคลาวด์ที่ช่วยอัตโนมัติในวงจรการพัฒนาแอปพลิเคชัน นักพัฒนาสามารถใช้เพื่อเขียนหรือแก้ไขโค้ด สร้างและทดสอบส่วนประกอบ และปรับใช้การเปลี่ยนแปลงโค้ดในขณะที่ยังคงมุ่งเน้นที่ความเร็วและความน่าเชื่อถือ GitHub เสนอการทดสอบเพิ่มเติมอีกชั้นหนึ่งก่อนการปรับใช้เพื่อช่วยรักษาคุณภาพของโค้ด

คุณสมบัติเด่นของ Circle CI

  • ใช้แพ็กเกจการกำหนดค่าที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ซึ่งเรียกว่า 'ออร์บ' จาก 'ออร์บ รีจิสทรี' เพื่อทำให้การกำหนดค่าของกระบวนการสร้างและPLOYMENT ที่ซับซ้อนเป็นไปอย่างราบรื่น
  • แชร์ไฟล์และไดเรกทอรีระหว่างงานหรือโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันผ่านการจัดส่งข้อมูลที่ราบรื่นและการจัดการการพึ่งพา
  • ใช้ไฟล์กำหนดค่า YAML เพื่อกำหนดเวิร์กโฟลว์การสร้างและการปรับใช้ที่กำหนดเองเพื่อความยืดหยุ่นที่สูงขึ้นและการควบคุมเวอร์ชัน
  • เร่งความเร็วการสร้างผ่านการใช้แคชขั้นสูงสำหรับองค์ประกอบที่พึ่งพา, ไฟล์ผลลัพธ์, และชั้นของ Docker
  • รักษาความปลอดภัยของท่อส่งผ่าน OpenID connect และเพลิดเพลินกับการป้องกันชั้นนำของอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐาน FedRAMP และ SOC 2 Type II

ข้อจำกัดของ Circle CI

  • การตั้งค่าเริ่มต้นและเส้นโค้งการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องมีความซับซ้อนมากกว่าเครื่องมืออื่น ๆ
  • แม้แต่ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ที่เล็กที่สุดก็สามารถทำให้กระบวนการล้มเหลวได้ และการแก้ไขงานก็เป็นเรื่องที่ยุ่งยาก

ราคา Circle CI

  • ฟรี: $0
  • ประสิทธิภาพ: $15 ต่อเดือน
  • ขนาด: 2,000 ดอลลาร์ต่อเดือน
  • เซิร์ฟเวอร์ (โฮสต์เอง): ราคาตามตกลง

Circle CI คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 4/5. 0 (499 รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5. 0 (90 รีวิว)

9. กำจัดแมลง

การผสานรวม Disbug กับ GitHub
แก้ไขข้อบกพร่อง การผสานรวมกับ GitHub

Disbug เป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในกระบวนการดีบั๊กแอปพลิเคชัน ช่วยลดการติดต่อกลับไปกลับมาที่ไม่จำเป็นระหว่างเจ้าของแอป ทีม QA หรือผู้ทดสอบกับนักพัฒนา เนื่องจากเจ้าของแอปสามารถจับภาพข้อผิดพลาดได้ด้วยการจับภาพหน้าจอ การบันทึกวิดีโอ บันทึกคอนโซล บันทึกเครือข่าย และเหตุการณ์ของผู้ใช้

จากนั้น พวกเขาสามารถอัปโหลดสินทรัพย์เหล่านี้ได้โดยตรงไปยังเครื่องมือจัดการโครงการเพื่อเพิ่มบริบทและความหมายให้กับปัญหา

คุณสมบัติเด่นของ Disbug

  • ใช้การบันทึกหน้าจอพร้อมคำบรรยายเพื่อขยายปัญหาให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น วาดหรือขีดเขียนบนหน้าจอขณะบรรยายเพื่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
  • จับภาพหน้าจอ, ใส่คำอธิบายประกอบ, และแชร์เพื่ออธิบายปัญหาให้ชัดเจนขึ้น
  • ได้รับบริบทที่ครอบคลุมของรายงานข้อบกพร่องโดยใช้บันทึกคอนโซล, บันทึกเครือข่าย, การกระทำของผู้ใช้, รายละเอียดเบราว์เซอร์, ระบบปฏิบัติการ, และอื่น ๆ
  • แก้ไขเนื้อหาเว็บไซต์และองค์ประกอบการออกแบบแบบเรียลไทม์เพื่อรับข้อเสนอแนะทันทีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและการตัดสินใจด้านการออกแบบต่างๆ
  • ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ครอบคลุม เช่น ClickUp, Jira, Asana, Trello, monday.com และอื่นๆ

ข้อจำกัดของ Disbug

  • เครื่องมือที่ค่อนข้างใหม่ ซึ่งหมายความว่ายังอยู่ในระหว่างการพัฒนาและจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะในการปล่อยเวอร์ชันที่ปรับปรุงแล้ว
  • ไม่มีเวอร์ชันฟรี ทำให้มีราคาค่อนข้างสูงสำหรับการใช้งานเพียงการแก้ไขข้อผิดพลาด

ราคาดิสบัก

  • สตาร์ทอัพ: $49 ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $99 ต่อเดือน
  • เอเจนซี: $249 ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อบกพร่อง

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

10. จิรา

แดชบอร์ดหลักของ Jira
แผงควบคุมหลักของJira

Jira เป็นโซลูชันการจัดการโครงการและการติดตามปัญหาที่ได้รับความนิยม พัฒนาโดย Atlassian. มันถูกใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมไอทีสำหรับการวางแผน, ติดตาม, และจัดการโครงการ, งาน, และปัญหา.

การตั้งค่า Jira ร่วมกับ GitHub ช่วยเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างทีมพัฒนาและทีมบริหารโครงการให้แข็งแกร่งขึ้น เนื่องจากสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของโค้ดได้ง่ายขึ้น เชื่อมโยงการคอมมิตกับปัญหาเฉพาะ และทำให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira

  • สร้าง, มอบหมาย, และติดตามปัญหาโดยใช้ชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมและออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อจัดการงานและโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ใช้กระดาน Scrum และ Kanban เพื่อนำวิธีการ Agile มาใช้สำหรับการพัฒนาแบบวนซ้ำและเพิ่มพูน
  • กำหนด, ดู, และจัดการกับเส้นเวลาของโครงการ, จุดสำคัญ, และการปล่อยเวอร์ชันโดยใช้แผนที่เส้นทางแบบไดนามิก
  • ทำให้งานหรือกระบวนการทำงานที่เป็นกิจวัตรหรือซ้ำซ้อนเป็นอัตโนมัติโดยการกำหนดกฎทางธุรกิจเพื่อรักษาความเป็นกลางและความสม่ำเสมอในขณะที่ประหยัดเวลา
  • ค้นหาไฟล์, โฟลเดอร์, และสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการอื่น ๆ ด้วยความสามารถในการค้นหาและคัดกรองที่ทรงพลัง

ข้อจำกัดของ Jira

  • แม้ว่า Jira จะมีระบบอัตโนมัติสำหรับแบบฟอร์ม แต่ประสิทธิภาพกลับด้อยกว่าเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของ Jiraอย่าง ClickUp
  • มันเผชิญกับปัญหาการล่าช้าของประสิทธิภาพที่สังเกตได้สำหรับโครงการที่ซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับจำนวนสปรินต์และงานจำนวนมาก

ราคาของ Jira

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $8. 15 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • พรีเมียม: $16 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

การให้คะแนนและรีวิวใน Jira

  • G2: 4. 3/5. 0 (5,724 รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5. 0 (13,926 รีวิว)

ปรับปรุงการควบคุมเวอร์ชันด้วยการผสานรวม GitHub ที่เหมาะสม

เครื่องมือที่ได้กล่าวถึงข้างต้นมอบสิ่งที่โดดเด่นให้กับวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ ตัวอย่างเช่น ClickUp และ Jira ช่วยเพิ่มการจัดการโครงการและการส่งมอบที่แข็งแกร่งให้กับกระบวนการพัฒนา ทำให้มีความครอบคลุมและคาดการณ์ได้มากขึ้น

เลือกตามความต้องการเฉพาะของโครงการของคุณลงทะเบียนและใช้ ClickUp กับ GitHub เพื่อรับประโยชน์สองเท่า!