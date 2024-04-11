Top 10 GitHub Integrations for Collaborative Code Development

GitHub เป็นสวรรค์ของนักพัฒนา นักพัฒนาจัดเก็บและจัดการซอร์สโค้ดของพวกเขาในคลัง GitHub แบบกระจาย ซึ่งช่วยให้ผู้ร่วมงานหลายคนสามารถทำงานในโครงการพร้อมกันได้ การทำงานร่วมกันเช่นนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ถึง22% เร่งการแก้ไขช่องโหว่ได้ถึง 7 เท่า และลดเวลาในการเริ่มต้นทำงานใหม่ได้ถึง 80%
ในฐานะระบบควบคุมเวอร์ชัน ระบบนี้ช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถติดตามและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง จัดการสาขา และรวมโค้ดเข้าด้วยกันได้ โดยใช้คุณสมบัติต่างๆ เช่น การติดตามปัญหา การขอดึงโค้ด การจัดการโครงการ และอื่นๆ อีกมากมาย
ด้วยประโยชน์ที่ชัดเจนเช่นนี้ จึงไม่น่าแปลกใจที่มีนักพัฒนาเกือบ 100 ล้านคนใช้แพลตฟอร์มเว็บเพื่อสร้าง ค้นหา และมีส่วนร่วมในโครงการมากกว่า 420 ล้านโครงการ แม้ว่าแพลตฟอร์มจะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง แต่คุณยังสามารถเพิ่มศักยภาพของมันได้อีกโดยใช้การผสานรวมกับ GitHub
คุณควรมองหาอะไรในการผสานกับ GitHub?
ก่อนที่จะเข้าสู่รายการการผสานรวม GitHub ที่ดีที่สุดของเรา นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณาขณะเลือกใช้งาน:
- ความเข้ากันได้: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการผสานรวมนี้เข้ากันได้กับภาษาโปรแกรม, เฟรมเวิร์ก, และเครื่องมือที่ทีมพัฒนาของคุณชื่นชอบ ต้องสามารถผสานรวมได้อย่างราบรื่นกับเทคโนโลยีที่มีอยู่
- ฟังก์ชันการทำงาน: วิเคราะห์คุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานที่การผสานรวมนี้เสนอให้ คุณอาจต้องการคุณสมบัติเฉพาะ เช่น เครื่องมือตรวจสอบโค้ด การผสานรวมอย่างต่อเนื่อง การทดสอบอัตโนมัติ การปรับใช้อย่างต่อเนื่อง การจัดการโครงการ เป็นต้น ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ
- ความสะดวกในการใช้งาน: แม้ว่าการผสานรวมกับ GitHub จะมุ่งเน้นไปที่นักพัฒนา แต่ควรมีความเป็นมิตรกับผู้ใช้ในระดับสูง ควรติดตั้งได้ง่ายและช่วยให้กระบวนการทำงานพัฒนาเป็นไปอย่างราบรื่น
- เอกสาร: การเข้าถึงเอกสารของแพลตฟอร์มช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถตั้งค่าการผสานรวมได้อย่างง่ายดาย ปลอดภัย และมั่นคง. ค้นหาตัวเลือกที่มีเอกสารชัดเจนและโปร่งใส. โชคดีที่ส่วนใหญ่สามารถหาได้ใน GitHub Marketplace
- การสนับสนุนจากชุมชน: เนื่องจาก GitHub เป็นแพลตฟอร์มชุมชนที่เฟื่องฟูสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ คุณจึงต้องการให้สิ่งเดียวกันนี้แผ่ขยายไปสู่การผสานรวมด้วยเช่นกัน สำรวจการผสานรวมที่มีชุมชนที่ใช้งานอยู่จริง ด้านนี้มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง การแก้ไขข้อบกพร่อง และความเข้ากันได้กับการอัปเดต GitHub ในอนาคต
- ความสามารถในการขยายขนาด: คุณต้องการตั้งค่าการผสานรวมที่สามารถขยายตามความต้องการในการพัฒนาของคุณได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามันสามารถรองรับโค้ดขนาดใหญ่และสนับสนุนการทำงานร่วมกันเมื่อทีมของคุณเติบโตขึ้น—โดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพ
- ความปลอดภัย: เนื่องจากการผสานระบบมักเป็นจุดอ่อนที่อาจถูกโจมตีได้ คุณจึงต้องการระบบความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์มรองรับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการผสานระบบเพื่อการควบคุมการเข้าถึง การคุ้มครองข้อมูล การตรวจสอบสิทธิ์เพื่อปกป้องข้อมูลและโค้ดตัวอย่างที่มีความสำคัญ
- ความสามารถในการปรับตัว: ข้อกำหนดของทีมพัฒนาของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละโครงการ คุณจำเป็นต้องมีตัวเลือกในการปรับแต่งเพื่อกำหนดค่าต่างๆ และเพิ่มความสามารถในการปรับตัวให้กับกระบวนการทำงานพัฒนาของคุณ
- ค่าใช้จ่าย: การผสานระบบบางตัวช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ฟรี และแนะนำราคาสำหรับแพ็กเกจที่สูงขึ้นซึ่งมีคุณสมบัติขั้นสูง. บางตัวอาจต้องการการสมัครสมาชิกตั้งแต่ต้น. ประเมินรูปแบบการกำหนดราคาตามงบประมาณของคุณ และเลือกตัวที่เหมาะกับคุณ.
10 การผสานรวม GitHub ที่ดีที่สุดที่ควรใช้ในปี 2024
โดยไม่ต้องเสียเวลาอีกต่อไป นี่คือรายชื่อสิบอันดับการผสานรวมที่ดีที่สุดที่ช่วยเสริมการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยใช้GitHub:
1. คลิกอัพ
การผสานการทำงานระหว่างClickUp และ GitHubเป็นคู่ที่สมบูรณ์แบบ ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่สามารถผสานการทำงานกับ GitHub เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นและปรับปรุงกระบวนการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
นี่คือภาพรวมของความสามารถที่ทำให้มันเหมาะสำหรับการผสานรวมกับ GitHub:
การจัดการงาน
ClickUp มอบความสามารถในการจัดการงานที่แข็งแกร่งซึ่งช่วยให้ทีมสามารถสร้าง, มอบหมาย, และติดตามงานผ่านแดชบอร์ดกลางได้ คุณสมบัตินี้สอดคล้องกับปัญหาใน GitHub และการดึงคำขอ ทำให้การจัดการกิจกรรมการพัฒนาและการจัดลำดับความสำคัญของงานตามการพึ่งพาเป็นเรื่องง่ายขึ้น
การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
ด้วยคุณสมบัติเช่นการแสดงความคิดเห็น, การกล่าวถึง, และการแชท, ทีมพัฒนาจะพบว่าการสื่อสารและการร่วมมือกันในเวลาจริงง่ายขึ้น. แม้กระทั่งคุณสมบัติการแชร์เอกสารก็ปรากฎว่ามีประโยชน์สำหรับ GitHub. ทีมสามารถใช้คุณสมบัติการร่วมมือเหล่านี้เพื่อหารือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโค้ด, ตรวจสอบโค้ด, แชร์คำแนะนำ, และประสานกิจกรรมได้โดยตรงบน ClickUp.
ค้นหาแบบสากลของ ClickUp
ClickUp Universal Searchช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหา, จัดเรียง, และคัดกรองข้อมูลได้ทั่วทั้งระบบนิเวศการพัฒนา ตั้งแต่เอกสารที่อัปโหลดไปยัง ClickUp, แอป GitHub, ที่เก็บโค้ด, และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่สำคัญที่สุดคือ คุณสมบัติการค้นหาแบบสากลนี้มีความเป็นธรรมชาติสูง และปรับแต่งผลการค้นหาของคุณในทุก ๆ ครั้งที่คุณค้นหาเพื่อให้การค้นหาของคุณง่ายขึ้น!
การพัฒนาแบบアジล
ClickUp มีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น กระดาน Kanban และการวางแผนสปรินต์ที่รองรับวิธีการแบบ Agile สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ ด้วยมุมมองโครงการเหล่านี้ สมาชิกในทีมสามารถจัดการและมองเห็นปัญหาและงานใน GitHub ได้อย่างสะดวกสบาย เพื่อผสมผสานแนวปฏิบัติแบบ Agile กับ DevOps เพื่อปล่อยเวอร์ชันที่อัปเกรดได้อย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้
การปรับแต่งเวิร์กโฟลว์
ClickUp ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้ตามสไตล์และกระบวนการพัฒนาของทีม ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้การผสานรวมกับ GitHub ทำงานได้ตามความต้องการเฉพาะของทีมหรือโครงการ
แม่แบบการพัฒนาซอฟต์แวร์
สำรวจคลังข้อมูลอันหลากหลายของ ClickUp ที่มีเทมเพลตที่ปรับแต่งได้หลากหลายสำหรับกรณีการใช้งานและอุตสาหกรรมต่างๆ ในบรรดาตัวเลือกมากมายเทมเพลตสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ทันทีโดยไม่ต้องสร้างทุกอย่างตั้งแต่เริ่มต้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- จัดระเบียบพื้นที่ทำงานของคุณเป็น พื้นที่, โฟลเดอร์, และ รายการ เพื่อให้เห็นรายละเอียดของโครงการอย่างชัดเจน
- ปรับแต่งงานด้วย ClickApps มากกว่า 35 แบบตามความต้องการของโครงการ ตั้งแต่การเร่งงานไปจนถึงการทำงานอัตโนมัติ
- มองเห็นโครงการของคุณในมุมมองมากกว่า 15 แบบ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีสิ่งใดหลุดรอดสายตา
- ทำให้งานประจำและงานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติด้วย 50+ การดำเนินการ, ตัวกระตุ้น, และเงื่อนไข
- ร่วมมือกันผ่านไวท์บอร์ด, แชท, ความคิดเห็น, อีเมล และอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เฉพาะเจ้าของและผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่สามารถทำงานกับการเชื่อมต่อได้ และแขกไม่มีสิทธิ์เข้าถึง
- อาจมีการทับซ้อนกันเล็กน้อยในคุณสมบัติที่ทำให้การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่าง ClickUp และ GitHub เป็นเรื่องที่ท้าทาย
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์ต่อสมาชิกต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- ClickUp Brain มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5. 0 (9,389 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5. 0 (4,009 โหวต)
2. Jenkins
Jenkins เป็นเซิร์ฟเวอร์อัตโนมัติแบบโอเพนซอร์สที่ได้รับความนิยมอย่างมาก มีประโยชน์อย่างยิ่งในการทำงานอัตโนมัติสำหรับการสร้าง ทดสอบ จัดทำเอกสาร บรรจุหีบห่อ เตรียมใช้งาน วิเคราะห์ ติดตั้ง และตรวจสอบโค้ดในระหว่างวงจรการพัฒนา
เมื่อผู้พัฒนาเปลี่ยนแปลงโค้ดต้นฉบับในคลัง GitHub แล้ว Jenkins จะดำเนินการโดยอัตโนมัติเพื่อกระตุ้นการดำเนินการถัดไปเพื่อให้ได้ฐานโค้ดที่เสถียร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jenkins
- เข้าถึงปลั๊กอินมากกว่า 1,800 รายการเพื่อขยายและปรับแต่ง Jenkins ตามความต้องการของโครงการ
- ใช้ระบบท่อส่งข้อมูลที่ยืดหยุ่นและปรับแต่งได้เป็นโค้ด เพื่อให้ทีมสามารถอธิบายและจัดเวอร์ชันกระบวนการ CI/CD ทั้งหมดได้
- ดูสถานะโครงการ ประวัติการสร้าง และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ผ่านแดชบอร์ดกลางแบบเรียลไทม์
- สร้างและทดสอบงานบนโหนดหรือเอเจนต์หลายตัวเพื่อทำงานแบบขนานและลดระยะเวลาในการพัฒนา
- เข้าร่วมการประชุมสาธารณะที่จัดขึ้นทุกเดือนเพื่อปรับปรุง Jenkins
ข้อจำกัดของ Jenkins
- สถาปัตยกรรมเซิร์ฟเวอร์เดี่ยวที่จำกัดทรัพยากรภายในคอมพิวเตอร์ เครื่องเสมือน หรือคอนเทนเนอร์เครื่องเดียว
- มันไม่ได้เป็นระบบบนคลาวด์ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านการเข้าถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมการพัฒนาที่ห่างไกล
ราคาของ Jenkins
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของเจนกินส์
- G2: 4. 4/5. 0 (488 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5. 0 (552 รีวิว)
3. เชฟความก้าวหน้า
Progress Chef เป็นเครื่องมือสำหรับการกำหนดค่า, การปฏิบัติตามข้อกำหนด, และการจัดการความปลอดภัยภายในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ Progress. มันเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นโค้ด ซึ่งผู้ใช้สามารถทำให้เป็นอัตโนมัติสำหรับการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์, การPLOYMENT, และการจัดการ.
ทีมสามารถปรับปรุงการอัตโนมัติโครงสร้างพื้นฐานของแอปพลิเคชันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้โดยการเชื่อมต่อ Chef cookbooks และ configuration ในระบบควบคุมเวอร์ชันของ GitHub เพื่อความสม่ำเสมอ, ความสามารถในการขยาย, และการติดตามได้ผ่านสภาพแวดล้อมการพัฒนาที่แตกต่างกัน
คุณสมบัติเด่นของ Progress Chef
- กำหนดและจัดการการกำหนดค่าโครงสร้างพื้นฐานเป็นโค้ดเพื่อการจัดสรรทรัพยากรที่สามารถทำซ้ำได้และการทำงานอัตโนมัติที่เข้าใจง่าย
- เลือกจากคลังหนังสือสูตรอาหารที่สร้างไว้ล่วงหน้า ทรัพยากร และการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ (นอกเหนือจาก GitHub) เพื่อการใช้งานอย่างรวดเร็ว
- ยกเลิกการจัดการการกำหนดค่าและยอมรับการจัดการการปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ดียิ่งขึ้น
- ตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการทำงานของการตรวจสอบให้สอดคล้องกับนโยบายความปลอดภัยของข้อมูล นโยบายความเป็นส่วนตัว และข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- เลือกจากตัวเลือกการปรับใช้ที่ยืดหยุ่นได้ ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งในสถานที่ ผ่านระบบคลาวด์ หรือในสภาพแวดล้อมแบบไฮบริด
ข้อจำกัดของหัวหน้างาน
- โหนดมาสเตอร์บน Chef สามารถกำหนดค่าได้เฉพาะบนระบบ Linux/Unix เท่านั้น ซึ่งขัดขวางการนำไปใช้งาน โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมอื่น ๆ
- การเรียนรู้ที่รวดเร็วและเอกสารจำกัด
ราคาเชฟความก้าวหน้า
- ราคาที่กำหนดเองสำหรับรูปแบบการPLOYMENT และตลาด (Azure, AWS, เป็นต้น)
คะแนนและรีวิวของเชฟโปรเกรส
- G2: 4. 2/5. 0 (87 รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5. 0 (รีวิว 3 รายการ)
4. Drone. io
Drone.io เป็นแพลตฟอร์ม CI/CD (การผสานรวมอย่างต่อเนื่อง/การส่งมอบอย่างต่อเนื่อง) ที่ทำงานบนคอนเทนเนอร์โดยเฉพาะ ซึ่งช่วยอัตโนมัติกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งหมด โดยใช้ประโยชน์จากคอนเทนเนอร์เพื่อสร้างงานการสร้างและปรับใช้แอปพลิเคชันที่สม่ำเสมอและสามารถทำซ้ำได้ในสภาพแวดล้อมที่แยกจากกัน การผสานรวมกับ GitHub ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ CI/CD ผ่านการอัตโนมัติและการทำงานแบบขนาน
โดรน. io คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ทำงานบนระบบปฏิบัติการหรือสถาปัตยกรรมใด ๆ รวมถึง Linux x64, ARM, ARM 64, และ Windows x64
- ใช้ภาษา ฐานข้อมูล หรือบริการใดก็ได้ที่ทำงานภายในคอนเทนเนอร์
- เลือกจากปลั๊กอินนับพันที่พร้อมใช้งาน หรือมีส่วนร่วมในคลังโดยสร้างและส่งผลงานของคุณเอง
- ปรับแต่งสภาพแวดล้อมการพัฒนาโดยการปรับการควบคุมการเข้าถึง, กระบวนการอนุมัติ, การขยายไวยากรณ์ YAML, การจัดการความลับ, และอื่น ๆ
- ผสานรวมกับ GitHub หรือทางเลือกอื่น ๆ เช่น Bitbucket, GitLab, GitHubEnterprise,GitBook, Gogs และอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ Drone. io
- บันทึกการสร้างมักจะล่าช้ากว่าการสร้างจริงอยู่หลายวินาทีหรือแม้กระทั่งหลายนาที
- การขาดการสนับสนุนการแก้ไขข้อผิดพลาดทำให้ยากต่อการค้นหาปัญหา
ราคาโดรน. io
- ฟรี: รุ่นโอเพนซอร์สภายใต้ใบอนุญาต Apache2
- ราคา ที่กำหนดเอง: สำหรับ Enterprise Edition ภายใต้ใบอนุญาต Plyform Small Business
Drone. io คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5. 0 (21 รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5. 0 (3 รีวิว)
5. CloudBees CodeShip
CloudBees CodeShip เป็นแพลตฟอร์ม CI/CD บนคลาวด์ที่ช่วยให้ง่ายและอัตโนมัติในวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ เชื่อมต่อกับ GitHub เพื่อกระตุ้นการสร้างและการปรับใช้ตามเหตุการณ์ต่างๆ เช่น คำขอดึง, การคอมมิต เป็นต้น การทำงานอัตโนมัติเช่นนี้ช่วยให้กระบวนการส่งมอบเป็นไปอย่างราบรื่นและเร่งวงจรการพัฒนาให้เร็วขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ CloudBees CodeShip
- กำหนดเส้นทางการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้และยืดหยุ่นเพื่อสร้างและปรับใช้โครงการที่ไม่ซ้ำกันตามความต้องการ
- สื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น Slack, อีเมล เป็นต้น เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกัน
- ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติและการผสานรวมกับ GitHub และเครื่องมือจัดการโครงการอื่น ๆ โดยใช้ API ที่มีเอกสารประกอบอย่างครบถ้วน
- ปรับขนาดทรัพยากรโดยอัตโนมัติด้วยการติดตามความต้องการในการสร้างเพื่อการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสมที่สุด
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการสร้าง และให้ทีมสามารถปรับปรุงและออกแบบใหม่ CI/CD pipelines
ข้อจำกัดของ CloudBees CodeShip
- มันขาดขนาดของชุมชนและการสนับสนุนที่คู่แข่งของมันมีให้
- ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัด แม้แต่ในเวอร์ชันที่ชำระเงินแล้ว
ราคา CloudBees CodeShip
CloudBees CodeShip Basic:
- เริ่มต้น: $49 ต่อเดือน
- จำเป็น: $99 ต่อเดือน
- พลังงาน: $399 ต่อเดือน
CloudBees CodeShip Pro:
- ประสิทธิภาพของอินสแตนซ์ขนาดเล็ก: $75 ต่อการสร้างต่อเดือน
- ประสิทธิภาพของอินสแตนซ์ระดับกลาง: $149 ต่อการสร้างต่อเดือน
- ประสิทธิภาพของอินสแตนซ์ขนาดใหญ่: $299 ต่อการสร้างต่อเดือน
- ประสิทธิภาพอินสแตนซ์ขนาดใหญ่: $599 ต่อการสร้างหนึ่งครั้งต่อเดือน
- ประสิทธิภาพของอินสแตนซ์ขนาดใหญ่: $1199 ต่อการสร้างต่อเดือน
CloudBees CodeShip คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 4. 6/5. 0 (15 รีวิว)
6. Red Hat Codenvy
Red Hat Codenvy เป็นสภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบบูรณาการ (IDE) บนคลาวด์ที่พัฒนาขึ้นบน Eclipse Che ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Red Hat OpenShift Dev Spaces ที่ใช้ Kubernetes และคอนเทนเนอร์สำหรับพื้นที่ทำงานร่วมกันที่มุ่งเน้นการเขียนโค้ด การสร้าง การทดสอบ และการรันแอปพลิเคชัน
เชื่อมต่อกับ GitHub แล้วคุณสามารถปรับปรุงกระบวนการพัฒนาให้ราบรื่นยิ่งขึ้นผ่านการเขียนโค้ด การทดสอบ และการปรับใช้ที่ผสานรวมกันใน IDE ที่มีความสม่ำเสมอ ปลอดภัย และไม่ต้องตั้งค่าเพิ่มเติม
คุณสมบัติเด่นของ Red Hat Codenvy
- ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือแก้ไขโค้ดแบบคอนเทนเนอร์ที่ช่วยให้คุณมีสมาธิกับโค้ดโดยไม่ต้องกังวลกับโครงสร้างพื้นฐานหรือความซับซ้อนในการจัดการ Kubernetes
- เขียน ทดสอบ หรือปรับใช้จากทุกที่ด้วย IDE บนเว็บที่เข้าถึงได้สำหรับผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต
- กำหนดสภาพแวดล้อมการพัฒนาเป็นโค้ดโดยใช้ devfile ที่ปรับแต่งการจัดสรรทรัพยากร, คอนเทนเนอร์, ที่เก็บโค้ด, เป็นต้น
- ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ได้รับการรับรองและมีคุณภาพสูงจากชุด Red Hat เพื่อสร้างแอปพลิเคชันระดับองค์กร
- นักพัฒนาบนบอร์ดในเวลาเพียงสองนาที
ข้อจำกัดของ Red Hat Codenvy
- ต้องการแบนด์วิดท์ที่มากพอสำหรับการใช้งานที่ราบรื่น มิฉะนั้นอาจทำให้ช้าและกระตุกได้
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ค่อนข้างเทอะทะและล้าสมัย ซึ่งทำให้ใช้งานได้ยาก
ราคาของ Red Hat Codenvy
- โอเพนซอร์สและฟรี
Red Hat Codenvy คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5. 0 (64 รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5. 0 (465 รีวิว)
7. Travis CI
Travis CI เป็นบริการการรวมระบบอย่างต่อเนื่องบนคลาวด์ที่ช่วยอัตโนมัติการสร้าง ทดสอบ และปรับใช้โครงการ IT โดยอัตโนมัติ ด้วยการผสานรวมกับระบบควบคุมเวอร์ชันเช่น GitHub คุณสามารถเรียกใช้การสร้างได้โดยอัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในคลังข้อมูล การผสานรวมยังช่วยให้มั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงโค้ดได้รับการทดสอบเพื่อความสอดคล้องและความน่าเชื่อถือก่อนที่จะรวมเข้ากับฐานโค้ดหลัก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Travis CI
- ใช้ Build Matrix แบบหลายภาษาสำหรับการดำเนินการสร้างแบบขนานเพื่อเร่งเวลาการสร้างและการทดสอบ
- กำหนดค่าขั้นตอนการสร้างที่กำหนดเอง รวมถึงการทดสอบ การปรับใช้ ฯลฯ เพื่อกำหนดวงจรการพัฒนาตามความต้องการของโครงการ
- นำแพ็กเกจและอาร์ติแฟกต์ที่เคยดาวน์โหลดไว้มาใช้ซ้ำเพื่อเก็บแคชการพึ่งพาและเร่งความเร็วในการสร้าง
- สร้างและทดสอบคำขอการดึง (pull requests) โดยใช้ระบบอัตโนมัติแบบคำสั่งเดียวเพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงโค้ดทั้งหมดก่อนที่จะรวมเข้ากับฐานโค้ดหลัก
- รันและทดสอบพร้อมกันในสภาพแวดล้อมและระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกัน
ข้อจำกัดของ Travis CI
- ตัวเลือกการปรับแต่งมีค่อนข้างจำกัด โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกอื่น ๆ เช่น Jenkins
- แม้ว่าจะมีรายงานการทดสอบและการแก้ไขข้อผิดพลาดที่ครอบคลุม แต่รายงานเหล่านั้นไม่ชัดเจนหรือให้ข้อมูลเชิงลึก
ราคาของ Travis CI
- เริ่มต้น: $69 ต่อเดือน
- คอร์: 249 ดอลลาร์ต่อเดือน
- ข้อดี: $794+ ต่อเดือน
- องค์กร (โฮสต์เอง): $34+ ต่อเดือน
แผนสำหรับองค์กรมีให้บริการในราคาที่ปรับแต่งได้
คะแนนและรีวิว Travis CI
- G2: 4. 5/5. 0 (90 รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5. 0 (128 รีวิว)
8. วงกลม CI
Circle CI เป็นแพลตฟอร์ม CI/CD บนคลาวด์ที่ช่วยอัตโนมัติในวงจรการพัฒนาแอปพลิเคชัน นักพัฒนาสามารถใช้เพื่อเขียนหรือแก้ไขโค้ด สร้างและทดสอบส่วนประกอบ และปรับใช้การเปลี่ยนแปลงโค้ดในขณะที่ยังคงมุ่งเน้นที่ความเร็วและความน่าเชื่อถือ GitHub เสนอการทดสอบเพิ่มเติมอีกชั้นหนึ่งก่อนการปรับใช้เพื่อช่วยรักษาคุณภาพของโค้ด
คุณสมบัติเด่นของ Circle CI
- ใช้แพ็กเกจการกำหนดค่าที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ซึ่งเรียกว่า 'ออร์บ' จาก 'ออร์บ รีจิสทรี' เพื่อทำให้การกำหนดค่าของกระบวนการสร้างและPLOYMENT ที่ซับซ้อนเป็นไปอย่างราบรื่น
- แชร์ไฟล์และไดเรกทอรีระหว่างงานหรือโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันผ่านการจัดส่งข้อมูลที่ราบรื่นและการจัดการการพึ่งพา
- ใช้ไฟล์กำหนดค่า YAML เพื่อกำหนดเวิร์กโฟลว์การสร้างและการปรับใช้ที่กำหนดเองเพื่อความยืดหยุ่นที่สูงขึ้นและการควบคุมเวอร์ชัน
- เร่งความเร็วการสร้างผ่านการใช้แคชขั้นสูงสำหรับองค์ประกอบที่พึ่งพา, ไฟล์ผลลัพธ์, และชั้นของ Docker
- รักษาความปลอดภัยของท่อส่งผ่าน OpenID connect และเพลิดเพลินกับการป้องกันชั้นนำของอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐาน FedRAMP และ SOC 2 Type II
ข้อจำกัดของ Circle CI
- การตั้งค่าเริ่มต้นและเส้นโค้งการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องมีความซับซ้อนมากกว่าเครื่องมืออื่น ๆ
- แม้แต่ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ที่เล็กที่สุดก็สามารถทำให้กระบวนการล้มเหลวได้ และการแก้ไขงานก็เป็นเรื่องที่ยุ่งยาก
ราคา Circle CI
- ฟรี: $0
- ประสิทธิภาพ: $15 ต่อเดือน
- ขนาด: 2,000 ดอลลาร์ต่อเดือน
- เซิร์ฟเวอร์ (โฮสต์เอง): ราคาตามตกลง
Circle CI คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5. 0 (499 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5. 0 (90 รีวิว)
9. กำจัดแมลง
Disbug เป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในกระบวนการดีบั๊กแอปพลิเคชัน ช่วยลดการติดต่อกลับไปกลับมาที่ไม่จำเป็นระหว่างเจ้าของแอป ทีม QA หรือผู้ทดสอบกับนักพัฒนา เนื่องจากเจ้าของแอปสามารถจับภาพข้อผิดพลาดได้ด้วยการจับภาพหน้าจอ การบันทึกวิดีโอ บันทึกคอนโซล บันทึกเครือข่าย และเหตุการณ์ของผู้ใช้
จากนั้น พวกเขาสามารถอัปโหลดสินทรัพย์เหล่านี้ได้โดยตรงไปยังเครื่องมือจัดการโครงการเพื่อเพิ่มบริบทและความหมายให้กับปัญหา
คุณสมบัติเด่นของ Disbug
- ใช้การบันทึกหน้าจอพร้อมคำบรรยายเพื่อขยายปัญหาให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น วาดหรือขีดเขียนบนหน้าจอขณะบรรยายเพื่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
- จับภาพหน้าจอ, ใส่คำอธิบายประกอบ, และแชร์เพื่ออธิบายปัญหาให้ชัดเจนขึ้น
- ได้รับบริบทที่ครอบคลุมของรายงานข้อบกพร่องโดยใช้บันทึกคอนโซล, บันทึกเครือข่าย, การกระทำของผู้ใช้, รายละเอียดเบราว์เซอร์, ระบบปฏิบัติการ, และอื่น ๆ
- แก้ไขเนื้อหาเว็บไซต์และองค์ประกอบการออกแบบแบบเรียลไทม์เพื่อรับข้อเสนอแนะทันทีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและการตัดสินใจด้านการออกแบบต่างๆ
- ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ครอบคลุม เช่น ClickUp, Jira, Asana, Trello, monday.com และอื่นๆ
ข้อจำกัดของ Disbug
- เครื่องมือที่ค่อนข้างใหม่ ซึ่งหมายความว่ายังอยู่ในระหว่างการพัฒนาและจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะในการปล่อยเวอร์ชันที่ปรับปรุงแล้ว
- ไม่มีเวอร์ชันฟรี ทำให้มีราคาค่อนข้างสูงสำหรับการใช้งานเพียงการแก้ไขข้อผิดพลาด
ราคาดิสบัก
- สตาร์ทอัพ: $49 ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $99 ต่อเดือน
- เอเจนซี: $249 ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อบกพร่อง
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
10. จิรา
Jira เป็นโซลูชันการจัดการโครงการและการติดตามปัญหาที่ได้รับความนิยม พัฒนาโดย Atlassian. มันถูกใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมไอทีสำหรับการวางแผน, ติดตาม, และจัดการโครงการ, งาน, และปัญหา.
การตั้งค่า Jira ร่วมกับ GitHub ช่วยเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างทีมพัฒนาและทีมบริหารโครงการให้แข็งแกร่งขึ้น เนื่องจากสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของโค้ดได้ง่ายขึ้น เชื่อมโยงการคอมมิตกับปัญหาเฉพาะ และทำให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira
- สร้าง, มอบหมาย, และติดตามปัญหาโดยใช้ชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมและออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อจัดการงานและโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
- ใช้กระดาน Scrum และ Kanban เพื่อนำวิธีการ Agile มาใช้สำหรับการพัฒนาแบบวนซ้ำและเพิ่มพูน
- กำหนด, ดู, และจัดการกับเส้นเวลาของโครงการ, จุดสำคัญ, และการปล่อยเวอร์ชันโดยใช้แผนที่เส้นทางแบบไดนามิก
- ทำให้งานหรือกระบวนการทำงานที่เป็นกิจวัตรหรือซ้ำซ้อนเป็นอัตโนมัติโดยการกำหนดกฎทางธุรกิจเพื่อรักษาความเป็นกลางและความสม่ำเสมอในขณะที่ประหยัดเวลา
- ค้นหาไฟล์, โฟลเดอร์, และสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการอื่น ๆ ด้วยความสามารถในการค้นหาและคัดกรองที่ทรงพลัง
ข้อจำกัดของ Jira
- แม้ว่า Jira จะมีระบบอัตโนมัติสำหรับแบบฟอร์ม แต่ประสิทธิภาพกลับด้อยกว่าเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของ Jiraอย่าง ClickUp
- มันเผชิญกับปัญหาการล่าช้าของประสิทธิภาพที่สังเกตได้สำหรับโครงการที่ซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับจำนวนสปรินต์และงานจำนวนมาก
ราคาของ Jira
- ฟรี
- มาตรฐาน: $8. 15 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- พรีเมียม: $16 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวใน Jira
- G2: 4. 3/5. 0 (5,724 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5. 0 (13,926 รีวิว)
ปรับปรุงการควบคุมเวอร์ชันด้วยการผสานรวม GitHub ที่เหมาะสม
เครื่องมือที่ได้กล่าวถึงข้างต้นมอบสิ่งที่โดดเด่นให้กับวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ ตัวอย่างเช่น ClickUp และ Jira ช่วยเพิ่มการจัดการโครงการและการส่งมอบที่แข็งแกร่งให้กับกระบวนการพัฒนา ทำให้มีความครอบคลุมและคาดการณ์ได้มากขึ้น
เลือกตามความต้องการเฉพาะของโครงการของคุณลงทะเบียนและใช้ ClickUp กับ GitHub เพื่อรับประโยชน์สองเท่า!