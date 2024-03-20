10 การผสานระบบอินเตอร์คอมเพื่อยกระดับการสื่อสารกับลูกค้าในปี 2025

เทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงวิธีการสื่อสารของเราอย่างมาก และเครื่องมือสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสามารถทำให้บริษัทประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวได้ โดยเฉพาะในด้านการสัมพันธ์กับลูกค้าและการสนับสนุนลูกค้า อินเตอร์คอมเป็นแพลตฟอร์มที่โดดเด่นอย่างชัดเจนสำหรับการสื่อสารกับลูกค้า แต่สิ่งที่น่าสนใจคือ ความสามารถพิเศษของมันจะเปล่งประกายเมื่อนำมาใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ การผสานรวมอย่างราบรื่นของเครื่องมืออื่น ๆ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและความพึงพอใจของลูกค้าได้อย่างมีนัยสำคัญ มาดูกันว่า การผสานรวมอินเตอร์คอมสามารถยกระดับการสื่อสารทางธุรกิจของคุณได้อย่างไร
นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณาในการเลือกการผสานระบบ Intercom ที่ดีที่สุด และการผสานระบบ Intercom ที่ดีที่สุด 10 อันดับที่ควรพิจารณาในปี 2024
คุณควรค้นหาอะไรในระบบการเชื่อมต่ออินเตอร์คอม?
มีหลายประเภทของการผสานระบบที่สามารถใช้ได้กับ Intercom. เมื่อคุณกำลังพิจารณาการผสานระบบของ Intercom ที่เหมาะกับบริษัทของคุณ คุณควรพิจารณาชุดคุณสมบัติและความสามารถต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกอย่างรอบด้าน.
- ความสามารถในการซิงค์ข้อมูล: การซิงค์ข้อมูลระหว่างผลิตภัณฑ์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาข้อมูลลูกค้าให้เป็นหนึ่งเดียว ซึ่งช่วยให้การโต้ตอบกับลูกค้าและรายละเอียดของลูกค้าเป็นปัจจุบันอยู่เสมอในทุกแพลตฟอร์ม
- การสร้างตั๋วอัตโนมัติ: ด้วยความสามารถในการสร้างและติดตามตั๋วของลูกค้าโดยอัตโนมัติจากการสนทนาใน Intercom ประสิทธิภาพของทีมสนับสนุนจะเพิ่มขึ้น
- การรวบรวมข้อเสนอแนะ: การสื่อสารกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้ได้รับข้อเสนอแนะที่มีคุณค่า มีระบบเชื่อมต่อ Intercom หลากหลายรูปแบบที่สามารถช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น
- การผสานข้อมูลลูกค้าจากแหล่งแรก: ข้อมูลลูกค้านั้นมีค่า เมื่อคุกกี้จากแหล่งที่สามกำลังจะหายไป ข้อมูลจากแหล่งแรกจึงมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น มองหาการผสานที่สามารถผสานข้อมูลลูกค้าจากแหล่งแรกเข้าสู่ระบบของคุณได้โดยตรง
- การผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อ: การผสานการทำงานที่คุณเลือกควรเข้ากับกระบวนการทำงานด้านการสนับสนุนลูกค้าที่มีอยู่ของคุณได้อย่างราบรื่น พร้อมทั้งปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า
- การรักษาลูกค้าและการสร้างลูกค้าเป้าหมาย: มองหาการผสานระบบที่ช่วยในการรักษาลูกค้าและช่วยในการสร้างลูกค้าเป้าหมาย. นี่คือส่วนประกอบที่สำคัญของระบบการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างครบวงจร
10 การผสานระบบอินเตอร์คอมที่ดีที่สุดที่ควรใช้
ในฐานะแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย Intercom มีการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแอปพลิเคชันมากมาย เราได้รวบรวมรายการเครื่องมือทรงพลังที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ Intercom หรือขยายขีดความสามารถของเครื่องมือเหล่านั้นด้วย Intercom
1.คลิกอัพ
แพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรของ ClickUp มาพร้อมกับรายการคุณสมบัติที่น่าประทับใจในตัวเอง การผสานรวมกับระบบของบุคคลที่สามที่หลากหลายยิ่งขยายขีดความสามารถของมันให้กว้างไกลยิ่งขึ้น
การผสานการทำงานของ ClickUp กับ Intercomรวมถึงคุณสมบัติการค้นหาแบบสากลของ ClickUpด้วยเครื่องมือนี้ ผู้ใช้สามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็วผ่านแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อไว้ทั้งหมด ไฟล์ และอื่น ๆ อีกมากมาย ฟังก์ชันนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาผ่านแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อไว้ทั้งหมดพร้อมกันได้ ซึ่งช่วยลดความยุ่งยากในการค้นหาแต่ละแอปพลิเคชันแยกกัน
ชุดเครื่องมือทั้งหมดของ ClickUp สามารถนำมาใช้ได้จริงผ่านเทมเพลตที่หลากหลาย ซึ่งมีครอบคลุมการใช้งานในหลายกรณีธุรกิจที่ต้องจัดการในแต่ละวัน ตัวอย่างเช่นเทมเพลตการอัตโนมัติทางอีเมล ใช้การผสานการทำงานของ ClickUp กับ Intercom เพื่อทำให้การสนทนากับลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การค้นหาแบบสากลเพื่อการเข้าถึงอย่างรวดเร็วข้ามแอปพลิเคชันและไฟล์
- ขยายการค้นหาเพื่อค้นหาแอปอย่างมีประสิทธิภาพ
- การผสานรวมกับกล่องข้อความของ Intercom สำหรับการสื่อสารแบบรวมศูนย์
- เครื่องมืออัตโนมัติเพื่อทำให้งานเป็นอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพ
- มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า
- การจัดการตั๋วและข้อซักถามของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้ใช้บางคน
- การปรับแต่งที่จำกัดในบางคุณสมบัติ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อเดือน
รีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
2. แคมเปญ มอนิเตอร์
Campaign Monitor ช่วยให้บริษัทต่างๆ ใช้ประโยชน์จากการตลาดผ่านอีเมลเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การผสานรวมแคมเปญอีเมลกับรายชื่อผู้ติดต่อใน Intercom จะเปิดโอกาสให้สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การเชื่อมต่อกับข้อมูลลูกค้านี้ยังช่วยให้คุณสามารถสร้างเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและตรงใจกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Campaign Monitor
- การซิงค์รายชื่อผู้ติดต่อ Intercom อย่างไร้รอยต่อสำหรับแคมเปญอีเมลที่ตรงเป้าหมาย
- แม่แบบที่ปรับแต่งได้สำหรับเส้นทางของลูกค้าที่หลากหลาย
- การวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อประเมินประสิทธิภาพของทีม
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีจำกัด
- ข้อความอัตโนมัติเพื่อดูแลและพัฒนาลูกค้าเป้าหมายและลูกค้า
- การผสานรวมกับหน้า landing page เพื่อการสร้างลูกค้าเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของแคมเปญมอนิเตอร์
- ตัวเลือกที่จำกัดสำหรับการทำงานอัตโนมัติขั้นสูง
- เทมเพลตบางแบบอาจใช้ได้หลากหลายเฉพาะบางอุตสาหกรรมเท่านั้น
- เครื่องมือรายงานสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดมากขึ้น
ราคาของแคมเปญ มอนิเตอร์
- พื้นฐาน: $9/เดือน
- ไม่จำกัด: $29/เดือน
- พรีเมียร์: $149/เดือน
รีวิวแคมเปญมอนิเตอร์
- G2: 4/1/5 (รีวิวมากกว่า 500+)
- Capterra: 4. 5/6 (500 รีวิว)
3. Productboard
Productboard เป็นเครื่องมือการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมอย่างครบวงจร การผสานการทำงานอย่างใกล้ชิดกับแอป Intercom ช่วยให้สามารถเชื่อมช่องว่างระหว่างความคิดเห็นของลูกค้าและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ ด้วยการผสานการทำงานกับ Intercom นี้ ธุรกิจสามารถดึงข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าได้โดยตรงจากการสนทนาใน Intercom ด้วยข้อมูลนี้ ทีมสามารถกำหนดทิศทางของแผนงานผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติต่างๆ ตามความคิดเห็นของผู้ใช้จริงได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Productboard
- การเชื่อมต่อโดยตรงกับกล่องข้อความของ Intercom ช่วยให้สามารถรวบรวมความคิดเห็นของลูกค้าได้ภายในบทสนทนาของลูกค้า
- การลงคะแนนเสียงและการจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ตามข้อมูลและความต้องการของลูกค้า
- เครื่องมือแสดงภาพแผนที่เส้นทางที่เน้นความต้องการและข้อเสนอแนะของลูกค้า
- การซิงโครไนซ์ข้อมูลลูกค้าและความคิดเห็นอย่างไร้รอยต่อระหว่าง Intercom และ Productboard
- เครื่องมือสำหรับการรวบรวม จัดระเบียบ และวิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้าเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น
- คุณสมบัติการร่วมมือช่วยให้ทีมสามารถหารือและผสานข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าเข้ากับกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้
ข้อจำกัดของผลิตภัณฑ์บอร์ด
- คุณสมบัติหลายอย่างมีความท้าทายในการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้บางคน
- การเชื่อมต่อกับแอปอื่น ๆ อาจต้องมีการตั้งค่าและปรับแต่งด้วยตนเอง
- ราคาอาจสูงสำหรับบริษัทขนาดเล็กหรือสตาร์ทอัพ
ราคาของ Productboard
- เริ่มต้น: ฟรี
- สิ่งจำเป็น: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $80/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง
รีวิวผลิตภัณฑ์บอร์ด
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
- Capterra: 4. 7/5 (150+ รีวิว)
4. Calendly
Calendly เป็นเครื่องมือจัดตารางเวลาที่ทรงพลังและน่าเชื่อถือสำหรับธุรกิจทุกขนาด ความสามารถของซอฟต์แวร์จะยิ่งเพิ่มขึ้นเมื่อผสานรวมกับ Intercom การผสานรวม Intercom กับ Calendly ช่วยให้สามารถจัดตารางการประชุมได้โดยตรงจากการสนทนาใน Intercom ซึ่งช่วยเพิ่มประสบการณ์ของลูกค้าในการหาเวลาประชุมได้ทันที และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของทีมสนับสนุน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Calendly
- การผสานรวมโดยตรงกับระบบส่งข้อความของ Intercom ช่วยให้ลูกค้าสามารถนัดหมายการประชุมได้อย่างง่ายดาย
- ตัวเลือกการประชุมที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย
- การอัตโนมัติของตารางเวลาช่วยลดภาระงานของทีมขายและตัวแทนสนับสนุน
- การซิงค์ปฏิทินข้ามแพลตฟอร์มต่างๆ ช่วยหลีกเลี่ยงการจองซ้ำ
- ให้ภาพรวมที่ครอบคลุมของเส้นทางการเดินทางของลูกค้าผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ที่กำหนดไว้
- ข้อความอัตโนมัติเตือนทั้งลูกค้าและพนักงานเกี่ยวกับการประชุมที่กำลังจะมาถึง ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของทีม
ข้อจำกัดของ Calendly
- การปรับแต่งที่จำกัดในเวอร์ชันฟรี
- มีความท้าทายในการผสานรวมกับแอปอื่นๆ บางตัว
- อินเทอร์เฟซที่ไม่ค่อยเป็นธรรมชาติสำหรับผู้ใช้บางคน
ราคาของ Calendly
- ฟรี
- ทีม: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง
Calendly รีวิว
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
5. เมลชิมพ์
Mailchimp เป็นหนึ่งในชื่อที่ใหญ่ที่สุดในซอฟต์แวร์การตลาดผ่านอีเมล เมื่อมองหาการผสานรวมกับ Intercom ที่ยกระดับการสื่อสารกับลูกค้าและความพยายามทางการตลาด Mailchimp สามารถผสานรวมได้อย่างราบรื่น การผสานรวมนี้ช่วยให้สามารถสร้างแคมเปญอีเมลที่ตรงเป้าหมายมากขึ้นโดยใช้ข้อมูลลูกค้าและรายชื่อผู้ติดต่อจาก Intercom
ธุรกิจสามารถได้รับประโยชน์จากการรักษาลูกค้าที่ดีขึ้นและสร้างโอกาสในการเติบโตมากขึ้นโดยการสร้างความเชื่อมโยงนี้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mailchimp
- การแบ่งกลุ่มขั้นสูงตามข้อมูลผู้ใช้ Intercom ช่วยให้สามารถสร้างแคมเปญอีเมลที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลได้
- คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติที่สร้างและส่งอีเมลโดยอัตโนมัติตามพฤติกรรมของลูกค้า
- การผสานรวมกับกล่องข้อความของ Intercom สำหรับการสื่อสารที่สอดคล้องกันบนทุกแพลตฟอร์ม
- การวิเคราะห์อย่างละเอียดสำหรับการติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญอีเมลและการโต้ตอบของลูกค้า
- เครื่องมือออกแบบที่ใช้งานง่ายสำหรับการสร้างอีเมลที่ดึงดูดสายตา
- เครื่องมือสร้างหน้าแลนดิ้งและสร้างโอกาสในการขายเพื่อดึงดูดและเปลี่ยนผู้ใช้ใหม่
ข้อจำกัดของ Mailchimp
- ราคาสูงขึ้นตามจำนวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้น
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับผู้ใช้ขั้นสูง
- การผสานรวมกับแอปอื่น ๆ บางรายการอาจมีความซับซ้อนในการตั้งค่า
ราคาของ Mailchimp
- แผนฟรี (จำกัดจำนวนผู้ติดต่อและการส่ง)
- สิ่งจำเป็น: $13/เดือน
- มาตรฐาน: $20/เดือน
- พรีเมียม: $350/เดือน
รีวิว Mailchimp
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 16,000 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 12,000 รายการ)
6. Jira
Jira เป็นโซลูชันการติดตามปัญหาและโครงการที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายจาก Atlassian ซอฟต์แวร์นี้สามารถผสานการทำงานกับ Intercom ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้กระบวนการทำงานด้านการสนับสนุนลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม การผสานการทำงานนี้ช่วยให้ทีมสามารถจัดการกับตั๋วของลูกค้าและข้อเสนอแนะได้โดยตรงภายใน Jira ซึ่งช่วยให้มีแนวทางที่ประสานงานกันมากขึ้นในการจัดการปัญหาของลูกค้าและงานของทีมสนับสนุน นอกเหนือจากคุณสมบัติอันทรงพลังที่มีอยู่แล้วของ Jira
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira
- การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับการสนทนาใน Intercom ช่วยให้ติดตามและจัดการตั๋วของลูกค้าได้อย่างง่ายดาย
- เครื่องมือการจัดการโครงการขั้นสูงเพื่อติดตามและปรับปรุงประสิทธิภาพของทีม
- เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะด้านการสนับสนุนลูกค้า
- ความสามารถในการซิงค์ข้อมูลระหว่าง Intercom และ Jira สำหรับการอัปเดตแบบเรียลไทม์
- คุณสมบัติสำหรับการติดตามความคิดเห็นของลูกค้าและนำมาใช้ในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
- เครื่องมือรายงานที่แข็งแกร่งให้ภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการโต้ตอบของลูกค้าและสถานะของโครงการ
ข้อจำกัดของ Jira
- การเรียนรู้ที่ซับซ้อนสำหรับคุณสมบัติบางอย่าง
- การผสานรวมกับแอปอื่น ๆ อาจไม่มีความเป็นธรรมชาติเท่าที่ควร
ราคาของ Jira
- โครงการ: $10/เดือน สำหรับผู้ใช้ 10 คน
- บริการเดสก์: $20/เดือน สำหรับผู้ใช้ 10 คน
- การพัฒนา: $20/เดือน สำหรับผู้ใช้ 10 คน
การตรวจสอบ Jira
- G2: 4. 3/5 (5,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (13,000+ รีวิว)
7. สลาค
Slack ควรอยู่ในลำดับต้น ๆ ของรายการเมื่อคุณมองหาการผสานระบบกับ Intercom ที่ช่วยปรับปรุงกระบวนการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มการสื่อสารที่ได้รับความนิยมมากที่สุด การผสานระบบนี้ช่วยเปลี่ยนแปลงการสื่อสารกับลูกค้าโดยการนำการสนทนาจาก Intercom มาไว้ในช่องทางของ Slack ได้โดยตรง นอกจากนี้ ทีมสนับสนุนและทีมขายยังสามารถร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack
- การผสานรวมกล่องข้อความของ Intercom กับช่องทาง Slack โดยตรง เพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารแบบเรียลไทม์
- ความสามารถในการแชร์และหารือเกี่ยวกับตั๋วของลูกค้าภายใน Slack เพื่อการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็วขึ้น
- การติดตามประสิทธิภาพการทำงานของทีมอย่างมีประสิทธิภาพผ่านช่องทางที่ใช้ร่วมกัน
- ประสบการณ์ลูกค้าที่ดีขึ้นอันเป็นผลมาจากเวลาตอบสนองที่รวดเร็วขึ้น
- การผสานระบบของบุคคลที่สามที่ช่วยให้สามารถติดตามและจัดการความคิดเห็นของลูกค้าได้
- การร่วมมือของทีมที่ง่ายขึ้นในการแก้ไขปัญหาของลูกค้า, ปรับปรุงความสามารถในการแก้ปัญหา
ข้อจำกัดของ Slack
- ศักยภาพในการรับข้อมูลมากเกินไปในช่องทางที่พลุกพล่าน
- ช่วงของการสนทนาที่หลากหลายทำให้ผู้ใช้บางคนเสียสมาธิได้ง่าย
- การผสานรวมอาจต้องใช้เวลาในการตั้งค่าเริ่มต้นเพื่อปรับแต่งกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
การตั้งราคาต่ำเกินไป
- ฟรี
- มาตรฐาน: $6. 67/เดือน ต่อผู้ใช้
- บวก: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง
รีวิวที่ไม่ละเอียด
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 32,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (23,000+ รีวิว)
8. SurveySparrow
เมื่อพิจารณาการผสานระบบ Intercom สำหรับการรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นจากผู้ใช้ที่สำคัญ SurveySparrow สามารถผสานระบบกับ Intercom ได้อย่างราบรื่น ซอฟต์แวร์นี้มอบวิธีการที่ไดนามิกในการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากลูกค้าโดยตรง ช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินการเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าได้ ผ่านการผสานระบบของ SurveySparrow การสนทนาของลูกค้าใน Intercom สามารถกลายเป็นแหล่งข้อมูลความคิดเห็นที่มีคุณค่าอีกแหล่งหนึ่งได้
คุณสมบัติเด่นของ SurveySparrow
- การสร้างและแจกจ่ายแบบสำรวจได้อย่างง่ายดายโดยตรงผ่านการสนทนาใน Intercom
- การกระตุ้นแบบสำรวจอัตโนมัติตามการโต้ตอบของลูกค้าหรือเหตุการณ์สำคัญ
- การวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อสกัดข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าจากคำตอบแบบสำรวจ
- แบบสำรวจที่สามารถปรับแต่งได้ซึ่งตรงกับแบรนด์ของบริษัทได้อย่างง่ายดาย
- การผสานรวมกับแอปอื่น ๆ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริการลูกค้าผ่านการรวบรวมข้อมูลข้อเสนอแนะอย่างริเริ่ม
- มีประโยชน์สำหรับการรวบรวมข้อมูลลูกค้าโดยตรงเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ
ข้อจำกัดของ SurveySparrow
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดในเวอร์ชันฟรี
- ตรรกะการสำรวจอาจซับซ้อนในการกำหนดค่า
- การผสานรวมอาจต้องมีการตั้งค่าเบื้องต้นและการทำความคุ้นเคย
ราคาของ SurveySparrow
- ฟรี (จำกัดจำนวนแบบสำรวจและคำถามที่ใช้งานอยู่)
- พื้นฐาน: $19/เดือน
- สิ่งจำเป็น: $49/เดือน
- ธุรกิจ: $99/เดือน
- องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง
รีวิว SurveySparrow
- G2: 4. 4/5 (1,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (83 รีวิว)
9. Salesforce
Salesforce ผู้นำด้านการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) นำเสนอการผสานการทำงานที่แข็งแกร่งกับ Intercom การผสานการทำงานที่แน่นแฟ้นนี้ช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถใช้ประโยชน์จากการสนทนาใน Intercom และข้อมูลลูกค้าเพื่อขับเคลื่อนยอดขายและปรับปรุงการสนับสนุนลูกค้า การผสานการทำงานนี้ช่วยให้ข้อมูลไหลลื่นอย่างไร้รอยต่อ ส่งผลให้ลูกค้าพึงพอใจมากขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพของทีมขาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce
- การผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับ Intercom เพื่อให้ได้มุมมองข้อมูลลูกค้าแบบรวมเป็นหนึ่งเดียว
- ความสามารถในการซิงค์ข้อมูลและรายละเอียดลูกค้าจาก Intercom เข้าสู่ Salesforce เพื่อเสริมสร้างข้อมูลในบันทึก CRM
- การซิงค์ข้อมูลผู้ติดต่อใน Intercom ไปยัง Salesforce โดยอัตโนมัติ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างโอกาสทางการขายและกระบวนการติดตามผล
- สามารถสร้างงานและโอกาสทางธุรกิจของ Salesforce ได้โดยตรงจาก Intercom เพื่อการจัดการกระบวนการขายที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- เครื่องมือรายงานขั้นสูงสำหรับการวิเคราะห์การโต้ตอบของลูกค้าและประสิทธิภาพของทีม
- ปรับปรุงกระบวนการทำงานของการสนับสนุนลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนสามารถเข้าถึงและอัปเดตข้อมูลใน Salesforce ได้จากภายใน Intercom
ข้อจำกัดของ Salesforce
- ความซับซ้อนอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น
- การปรับแต่งและการผสานรวมอาจต้องใช้ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
- ค่าใช้จ่ายสูงกว่าเมื่อเทียบกับโซลูชัน CRM อื่น ๆ
การกำหนดราคา Salesforce
- เริ่มต้น: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $80/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $165/เดือน ต่อผู้ใช้
- ไม่จำกัด: $330/เดือน ต่อผู้ใช้
รีวิว Salesforce
- G2: 4. 3/5 (18,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (18,000+ รีวิว)
10. Zendesk
Zendesk เป็นผู้นำด้านซอฟต์แวร์สนับสนุนลูกค้า นอกจากนี้ยังมีการผสานการทำงานกับ Intercom อย่างไร้รอยต่อ การรวมสองพลังนี้เข้าด้วยกันช่วยปรับปรุงการจัดการตั๋วลูกค้าและคำถามสนับสนุนลูกค้า Intercom เปลี่ยน Zendesk ให้เป็นระบบสนับสนุนลูกค้าที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองได้ดียิ่งขึ้น ช่วยให้ติดตามและแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้ดีขึ้น ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความพึงพอใจของลูกค้าและประสิทธิภาพของทีมสนับสนุน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zendesk
- การเชื่อมต่อโดยตรงกับกล่องข้อความของ Intercom ทำให้การสนทนากับลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่นและกลายเป็นตั๋วการสนับสนุน
- ระบบออกตั๋วขั้นสูงที่จัดการข้อสงสัยและข้อเสนอแนะของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ระบบการทำงานสนับสนุนที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า
- การผสานการทำงานกับการสนทนาใน Intercom เพื่อประสบการณ์ลูกค้าที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น
- เครื่องมือรายงานที่แข็งแกร่งสำหรับการติดตามประสิทธิภาพของทีมและแนวโน้มการโต้ตอบกับลูกค้า
- คุณสมบัติที่ช่วยในการสนับสนุนลูกค้าเชิงรุก คาดการณ์และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ Zendesk
- การนำทางผ่านอินเตอร์เฟซอาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับผู้ใช้ใหม่
- คุณสมบัติขั้นสูงบางประการอาจต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติม
- การผสานรวมกับแอปและระบบอื่น ๆ อาจต้องการความช่วยเหลือทางเทคนิค
ราคาของ Zendesk
- ทีม: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $55/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $115/เดือน ต่อผู้ใช้
รีวิว Zendesk
- G2: 4. 3/5 (5,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
พลังของการผสานรวม Intercom และ ClickUp
พร้อมที่จะยกระดับงานธุรกิจของคุณแล้วหรือยัง? ClickUp พร้อมสนับสนุนคุณ! และเดาอะไรได้ไหม? การผสานกับ Intercom จะยกระดับการสื่อสารและการทำงานร่วมกันของคุณไปอีกขั้น
หากคุณกำลังใช้หรือสำรวจทางเลือกของ Intercom คุณอาจพบหลายตัวเลือกในรายการการผสานการทำงานที่ครอบคลุมของ ClickUp เริ่มต้นกับ ClickUp วันนี้เพื่อดูว่ามันสามารถทำให้กระบวนการทำงานของธุรกิจคุณเป็นไปอย่างราบรื่นได้อย่างไร