Hur man utför registraturoppgifter med hjälp av AI

62 % av institutionerna har sett en ökning av antalet begäranden om betygsutdrag under de senaste fem åren, samtidigt som 40 % av de nuvarande registratorerna förväntas gå i pension inom de närmaste 5–10 åren. Registratorkontoret berör varje student och varje akademisk institution, men drivs ändå på äldre system som knappt kommunicerar med varandra. En AI-agent inbyggd i en projektledningsplattform kan automatisera arbetsflöden för kursplanering, hantering av undantag vid registrering, behandling av betygsutdrag, examensgranskningar och uppföljning av FERPA-efterlevnad.

Nedan finns en kopieringsklar AI-agentprompt som du kan klistra in i ClickUp för att skapa en komplett arbetsyta för registraturoperationer på några minuter. Men innan du använder den är det bra att titta på den operativa belastning som den här typen av system är utformat för att lösa. För de flesta registraturer är problemet inte att arbetet är otydligt. Det är att arbetet är spritt över för många system, deadlines och godkännanden för att någon ska kunna se hela processen tydligt.

Vem bör använda denna konfiguration för registraturarbete Denna konfiguration är utformad för registratorer, biträdande registratorer, schemaläggningsteam, arkivpersonal, administratörer för examensgranskning, utvärderare av överförda poäng, koordinatorer för examensceremonier och personal som ansvarar för att hantera registratorarbete över flera system och deadlines. Den är särskilt användbar för institutioner som redan har ett SIS på plats men fortfarande förlitar sig på manuell samordning för att hantera undantag, godkännanden, arkivflöden och policybaserade processer.

Problemet: Registratorkontoret är institutionens ryggrad och hålls ihop med Banner och silvertejp

Om du arbetar på registraturet vet du något som resten av campus inte fullt ut uppskattar: ditt kontor är involverat i nästan varje kontaktpunkt med studenterna, från inskrivning till examen. Kursplanering, registrering, betygsättning, betygsutdrag, examensgranskningar, överföring av studiepoäng, FERPA-efterlevnad, kataloghantering, examenshantering. Och på något sätt sköts allt detta genom en kombination av ett 20 år gammalt SIS, e-post och ett arkivsystem som bara två personer i din personal förstår.

Det operativa trycket är oavbrutet. En GAO-studie visade att i genomsnitt 43 % av de poäng som erhållits vid en ursprungsinstitution gick förlorade vid överföringen, och utvärdering av överförda poäng är en av de mest manuellt intensiva processerna på kontoret. Lägg till det: registreringsundantag som kräver manuella överskrivningar, begäranden om betygsutdrag som ökar kraftigt i slutet av varje termin, examensrevisioner som måste stämma av katalogår som går tio år tillbaka, och FERPA-utbildning som varje nyanställd behöver och varje återvändande anställd glömmer.

Registratorkontoret är den plats där institutionens policy blir operativ verklighet. När läroplanskommittéer godkänner ändringar inför registratorn dem i katalogen. När fakulteten ändrar betygsskalan omkodar registratorn systemet. När studenter behöver sina betygshandlingar är registratorn den som förvarar dem. Det är det mest regleringsintensiva och processkrävande administrativa kontoret på campus, och det är kroniskt underbemannat.

Så här löste CU Anschutz detta: CU Anschutz-campus vid University of Colorado ersatte fem äldre system med ClickUp för över 170 användare i sitt centraliserade IT-team. Den manuella rapporteringen minskade till noll. Anna Alex, chef för Campus Technology Services: Teamets arbetsmoral förbättrades eftersom medarbetarna vill lösa problem, inte skapa pivottabeller. Teamets arbetsmoral förbättrades eftersom folk vill lösa problem, inte skapa pivottabeller.

Det är möjligheten här. Inte att ersätta SIS, utan att skapa ett synligt driftslager kring arbetet som sker mellan system, personal och godkännanden. Det snabbaste sättet att testa den modellen är att skapa en fungerande registraturkonfiguration inuti din projektledningsplattform.

Vill du testa en liknande modell i din egen registraturverksamhet? Börja med anvisningarna nedan och anpassa dem efter ditt SIS, din dokumentvolym och flaskhalsar i arbetsflödet.

Uppgiften: Skapa ditt arbetsutrymme för registraturarbete med AI

Kopiera denna prompt, klistra in den i ClickUp Brain för att skapa din egen ClickUp Super Agent, fyll i din institutions uppgifter, så får du ett komplett arbetsutrymme för registraturarbete med schemaläggningsflöden, spårning av undantag, hantering av betygsutdrag och övervakning av efterlevnad.

Resultatet bör ge dig ett bra första utkast till din driftsstruktur, inklusive uppgiftshierarkier, vidarebefordringslogik, kontrollpunkter på tjänstenivå och godkännandearbetsflöden. Ditt team kan sedan anpassa det efter din institutionstyp, SIS-konfiguration och registratorns arbetsbelastning.

Så här konfigurerar du det i ClickUp (4 steg)

Steg 1: Skapa strukturen för ditt arbetsområde

Skapa ett särskilt utrymme som heter ”Registrar Operations” med fyra mappar:

Schemaläggning och registrering: listor för att skapa kursscheman, hantera kurssektioner, hantera undantag vid registrering och övervaka anmälningar

Register och betygsutdrag: listor för begäran om betygsutdrag, examensgranskningar, godkännande för examen och utvärdering av överförda poäng

Efterlevnad och policy: listor för uppföljning av FERPA-utbildning, loggar över informationsutlämnande, kataloguppdateringar och implementering av ändringar i läroplanen

Examen och ceremonier: listor för examensansökningar, logistik för ceremonier, hantering av examensbevis och verifiering av utmärkelser

Steg 2: Konfigurera anpassade fält för varje uppgift

Lägg till dessa fält i dina mallar för registraturoppgifter ( se alla typer av anpassade fält ):

Fält Typ Syfte Student-ID Kort text Studentidentifierare för länkning av register Begäranstyp Rullgardinsmeny Betygsutdrag, undantag, revision, överföringsutvärdering, FERPA, övrigt Prioritet Rullgardinsmeny Standard, Brådskande, Påskyndad, Akut Katalogår Kort text Studentens tillämpliga katalogår för examensgranskning Väntestatus Rullgardinsmeny Inget, Ekonomiskt, Akademiskt, Disciplinärt, Flera Bearbetning av SLA Datum Måldatum för slutförande baserat på typ av begäran Godkännandekedja Personer Rådgivare, avdelning, registrator tilldelad denna begäran FERPA-flagga Kryssruta Anger att uppgiften omfattar FERPA-skyddade register

Steg 3: Klistra in prompten i ClickUp Brain

Registratorverksamhet Super Agents Builder

Öppna ClickUp Brain i ditt nya utrymme och klistra in prompten ovan. Fyll i dina variabler (institutionens namn, studentantal, SIS, antal betygsutdrag, antal anställda). Brain skapar schemaläggningsflöden, hantering av undantag, betygsutdragsflöden och efterlevnadsuppföljning som uppgifter och deluppgifter som du kan använda direkt. (Är du ny på Super Agents? Se hur du skapar din första steg för steg. )

Steg 4: Ställ in automatiseringar för löpande hantering

Super Agent-automatisering

Konfigurera dessa centrala automatiseringar så att systemet sköter sig själv ( läs om hur anpassade fält fungerar i automatiseringar ):

När… Sedan… Betygsutdrag begärt med statusen "hålls tillbaka" ≠ Ingen Pausa behandlingen, meddela studenten om typen av spärr, skapa en uppgift för att lösa spärren Registreringsundantag som inte har behandlats inom 48 timmar Eskalera till registratorns chef, meddela studenten om förseningen Sista dagen för FERPA-utbildning är om 30 dagar för alla anställda Skapa en påminnelse om utbildning och meddela chefen om den inte är klar i tid Ansökan om examen inlämnad Kör automatiserad granskning av examenskrav, markera återstående krav och skapa manuella granskningsuppgifter för gränsfall Utvärdering av överförda poäng mottagen Kontrollera jämförelsedatabasen för tidigare utvärdering av samma kurs/institution, fyll i automatiskt om en matchning hittas

Vad agenten täcker under registraturens hela livscykel

En AI-agent för registraturarbete är inte en ersättning för SIS. Det är ett system som körs i ditt projektledningsarbetsutrymme och hanterar den komplexitet i arbetsflödet som ditt SIS inte är utformat för att hantera: vidarebefordra godkännanden, spåra undantag, upprätthålla SLA:er och samordna mellan avdelningar. SIS lagrar data. Agenten hanterar arbetet.

Livscykelstadium Vad agenten gör Vad det ersätter Schemaläggning Hanterar det flerstegsarbetsflödet från avdelningsförfrågningar via konfliktlösning till slutlig SIS-uppladdning, spårar rumsutnyttjande och beläggningsgrad Schemaläggning i kalkylblad med konfliktlösning via e-post Registrering Vidarebefordrar undantagsförfrågningar genom godkännandekedjor baserat på typ, säkerställer att deadlines hålls och spårar handläggningstider Pappersformulär och e-postkedjor för undantag från förkunskapskrav och kapacitetsbegränsningar Hantering av betygsutdrag Hantera hela processen från förfrågan till leverans med väntelistkontroller, SLA-uppföljning och varningar om personalbehov vid hög belastning Manuell köhantering utan insyn i flaskhalsar i bearbetningen Examensgranskningar Spårar ersättningsförfrågningar, arbetsflöden för examensgodkännande och avstämning av katalogår vid programändringar Individuella granskningsrapporter med samlad kunskap om vilka undantag som godkänts FERPA-efterlevnad Spårar genomförd utbildning, loggar informationsutlämnanden, hanterar incidentutredningar och övervakar avtal med tredje part Årliga utbildningsmejl som inte läses och loggar över informationsutlämnande i pärmar Överföring av studiepoäng Underhåller databaser över motsvarigheter, vidarebefordrar avdelningskonsultationer, spårar antagningsgrader och hanterar överföringsavtal Kursvis utvärdering från grunden varje gång, även för kurser som redan har utvärderats

Variationer för olika typer av institutioner

Ovanstående instruktioner gäller för alla högskolor och universitet som använder ClickUp. Anpassa instruktionerna efter din institution:

Typ av institution Viktiga justeringar R1-forskningsuniversitet (över 30 000 studenter) Använd hela prompten som den är. Lägg till komplexiteten i forskar- och yrkesutbildningar (avhandlingspoäng, uppföljning av omfattande tentor, krav på praktik). Utöka utvärderingen av överförda poäng för kurser på forskarnivå. Integrera med arbetsflöden för bidragsförvaltning för registrering av forskningsassistenter. R2-universitet (10 000–30 000 studenter) Förenkla schemaläggningen till en centraliserad modell. Minska komplexiteten i utvärderingen av överförda poäng genom att fokusera på de 20 främsta anslutande institutionerna. Lägg till arbetsflöden för samordning mellan avdelningar för hantering av läroplansändringar. Huvudsakligen institution för grundutbildning (2 000–5 000 studenter) Lägg tonvikten på den personliga kontakten vid hantering av undantag (färre förfrågningar, men varje är viktigare). Förenkla FERPA-uppföljningen för mindre personalstyrkor. Förbättra integrationen med studievägledare för granskning av examenskrav, eftersom antalet studievägledare per student är lägre. Community college (5 000–20 000 studenter) Lägg stort fokus på utvärdering av överförda poäng och hantering av överföringsavtal (detta är den centrala utmaningen). Lägg till spårning av dubbelregistrering/parallellregistrering. Förenkla examensgranskningen till krav för certifikat och kortare högskoleexamen. Anpassa till statliga ramverk för överföring. Yrkesutbildning (500–5 000 elever) Fokusera på uppföljning av programgenomförande och utfärdande av examensbevis (certifikat, examensbevis). Ersätt traditionell hantering av betygsutdrag med arbetsflöden för verifiering av examensbevis. Lägg till uppföljning av behörighet för licensiering som en del av examensgranskningen. Förenkla till branschspecifika programkrav.

Hantera registraturuppgifter på ett och samma ställe

Registraturarbetet bryter samman när schemaläggning, undantag, betygsutdrag, revisioner, överföringsutvärderingar och efterlevnadsuppföljning finns i separata system utan en gemensam översikt. Med ClickUp Brain, anpassade fält och automatiseringar kan din institution omvandla registraturarbetet till ett enda repeterbart system som stödjer snabbare vidarebefordran, bättre insyn i flaskhalsar, smidigare överlämningar och bättre uppföljning av efterlevnaden.

Målet är inte att ersätta din SIS- eller betygsleverantör. Det är att minska samordningsarbetet kring dem, förbättra översikten över deadlines och godkännanden, och hjälpa din avdelning att hantera stora volymer och policyintensivt arbete utan att förlita sig på e-postarkiv och lokalt minne. Börja med uppmaningen ovan, anpassa den till din institutionstyp och SIS-miljö, och skapa en konfiguration som ditt registraturteam faktiskt kan använda varje termin. Kom igång gratis med ClickUp.

Vanliga frågor

Kan AI hantera komplexiteten i kursplanering med lokalkonflikter och begränsningar för lärare?

AI-agenter löser inte NP-svåra optimeringsproblem. De hanterar arbetsflödet kring schemaläggning: samlar in avdelningsförfrågningar, spårar överträdelser av begränsningar, vidarebefordrar uppgifter för konfliktlösning och loggar ändringar efter att schemat har publicerats. Registratorn fattar fortfarande beslut om schemaläggningen, men agenten ser till att inget faller mellan stolarna mellan förfrågan och det slutgiltiga schemat.

Fungerar detta med Banner, Colleague eller PeopleSoft?

AI-agentens arbetsyta fungerar tillsammans med ditt befintliga SIS. Den läser inte direkt från eller skriver till ditt SIS. Istället hanterar den de operativa arbetsflödena (godkännanden, undantag, efterlevnadsuppföljning) som omger SIS-transaktioner. Tänk på det som ett projektledningslager ovanpå ditt registersystem, på samma sätt som CU Anschutz konsoliderade fem äldre system till ett enda operativt lager.

Hur ser det ut med FERPA-efterlevnad för studentregister i arbetsytan?

ClickUp har certifieringar enligt SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 och ISO 42001 och stöder SSO, rollbaserade behörigheter samt kryptering av data i vila och under överföring. Arbetsytan är konfigurerad med behörighetsnivåer som matchar dina FERPA-åtkomstkontroller. Personal ser endast de uppgifter som är relevanta för deras roll. Inga data används för att träna AI-modeller. Fullständiga detaljer finns på säkerhetssidan.

Hur hanteras begäranden om betygsutdrag under högsäsong?

Automatiseringen spårar volymen av betygsutdrag per vecka och jämför med historiska mönster. När volymen överskrider tröskelvärdet för personalens kapacitet utlöses varningar för tillfällig personalinsats eller godkännande av övertid. SLA-spårning säkerställer att brådskande och påskyndade förfrågningar prioriteras, och automatisering av väntelistkontroller förhindrar slöseri med bearbetningstid på förfrågningar som kommer att blockeras.

Kan detta hjälpa till med den stora vågen av pensioneringar bland registratorer?

Ja, men inte genom att ersätta registratorer. Verktyget samlar in institutionell kunskap i strukturerade arbetsflöden: dokumenterade godkännandeprocesser, databaser över likvärdighet, tidigare undantagsfall och efterlevnadsrutiner. När erfarna registratorer går i pension finns den operativa kunskapen kvar i systemet istället för att försvinna med personen.