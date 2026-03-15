Hur man utför studievägledning med hjälp av AI

En akademisk rådgivare hanterar i genomsnitt 296 studenter, och vid stora institutioner stiger det antalet till 600. En AI-agent inbyggd i en projektledningsplattform kan automatisera tidsbokning, uppföljning av examensgranskningar, hantering av registreringsspärrar och flaggning av riskstudenter, vilket ger rådgivarna tillbaka den tid de behöver för de samtal som faktiskt förändrar studenternas resultat.

Nedan finns en kopieringsklar AI-agentprompt som du kan klistra in i ClickUp för att skapa en komplett arbetsyta för studievägledning på några minuter. Men innan du använder den är det bra att titta på den operativa överbelastning som den här typen av system är utformat för att lösa. För de flesta studievägledningscenter är problemet inte att studievägledarna inte vet vad studenterna behöver. Problemet är att ärenden, väntelistor, uppsökande verksamhet och dokumentation finns i för många separata verktyg för att teamet ska kunna arbeta proaktivt.

Vem bör använda denna lösning för studievägledning Denna konfiguration är utformad för chefer för studievägledningscenter, studievägledare, team för studentframgång, personal som arbetar med att behålla studenter, team för registreringsstöd och administratörer som ansvarar för att samordna studievägledning, uppsökande verksamhet och uppföljning av studenter. Den är särskilt användbar för institutioner som redan har studentsystem på plats men som fortfarande förlitar sig på manuell samordning för att hantera ärenden, spärrar, insatser och dokumentation av studievägledning.

Problemet: Ditt studievägledningscenter prioriterar istället för att ge studievägledning

Om du leder ett studievägledningscenter talar siffrorna emot dig. En nationell undersökning från NACADA visade att medianvärdet för ärendemängden för en heltidsanställd studievägledare är 296 studenter, och stora lärosäten rapporterar medianvärden på 600. Med sådana siffror blir individuella möten en lyx. De flesta interaktioner blir automatiskt transaktionsbaserade: ta bort spärren, godkänn undantaget, svara på samma fråga om förkunskapskrav för tredje gången idag.

Kostnaden i efterhand är mätbar. En undersökning från Inside Higher Ed/College Pulse visade att nästan hälften av studenterna inte har fått rådgivning om kurser och kursföljder som krävs för examen, och bara 52 % säger att de överhuvudtaget har fått rådgivning om sina studieframsteg. Denna brist beror inte på att studievägledarna inte bryr sig. Den beror på att studievägledarna är överbelastade av manuella processer: att kopiera studieplaner till kalkylblad, skicka påminnelser om registrering via e-post, dokumentera vägledningsanteckningar i tre olika system och jaga studenter som missat sina möten.

När studievägledningen är reaktiv faller studenter mellan stolarna. Studenter som inte har valt inriktning glider iväg. Överförda poäng förblir ovärderade. Första generationens studenter, som behöver mest vägledning, får minst, eftersom de är de som är minst benägna att proaktivt boka en tid.

Så här löste Miami University detta: Miami University samlade sina fragmenterade studentrelaterade verksamheter i ClickUp och ersatte isolerade verktyg med en centraliserad plattform som blev ett kunskapslager för att spåra 19 107 studentkontakter. Michael Turner, biträdande direktör: ClickUp är ett utmärkt verktyg som vi använder för att hålla ordning och reda och ligga i fas. Plattformen har gett oss ett kunskapsarkiv.

Det är möjligheten här. Inte att ersätta vägledningssystemen, utan att skapa ett synligt operativt lager kring arbetsflödena för studentstöd. Det snabbaste sättet att testa den modellen är att skapa en fungerande vägledningskonfiguration inuti din projektledningsplattform.

Vill du testa en liknande modell på ditt eget studievägledningscenter? Börja med anvisningarna nedan och anpassa dem efter din vägledningsmodell, ärendemängd och prioriteringar för studentstöd.

Vill du testa en liknande modell på ditt eget studievägledningscenter? Börja med mallen nedan och anpassa den efter din vägledningsmodell, ärendemängd och prioriteringar för studentstöd.

Vill du testa en liknande modell på ditt eget studievägledningscenter? Börja med anvisningarna nedan och anpassa dem efter din vägledningsmodell, ärendemängd och prioriteringar för studentstöd.

Vill du testa en liknande modell på ditt eget studievägledningscenter? Börja med anvisningarna nedan och anpassa dem efter din vägledningsmodell, ärendemängd och prioriteringar för studentstöd.

Uppgiften: Skapa en arbetsyta för studievägledning med AI

Kopiera denna uppmaning, klistra in den i ClickUp Brain för att skapa din egen ClickUp Super Agent, fyll i din institutions uppgifter, så får du ett komplett arbetsutrymme för studievägledning med dashboards för ärendebelastning, examensuppföljning, mötesflöden och allt annat.

Resultatet bör ge dig ett bra första utkast till din verksamhetsstruktur, inklusive uppgiftshierarkier, logik för uppsökande verksamhet, riskkontrollpunkter och arbetsflöden för studievägledning. Ditt team kan sedan anpassa det så att det passar er vägledningsmodell, studentpopulation och personalresurser.

Resultatet bör ge dig ett bra första utkast till din verksamhetsstruktur, inklusive uppgiftshierarkier, logik för uppsökande verksamhet, riskkontroller och arbetsflöden för studievägledning. Ditt team kan sedan anpassa det så att det passar er vägledningsmodell, studentpopulation och personalresurser.

Superagent för studievägledning

Uppmaning:

Så här konfigurerar du det i ClickUp (4 steg)

Innan du konfigurerar ditt Space bör du samla in den vägledningsdata som ditt team redan använder för ärendebelastning, möten, examensframsteg, registreringsspärrar och interventionsarbetsflöden. Det inkluderar vanligtvis studentklassificering, huvudämne eller status som icke-deklarerad, tilldelad rådgivare, GPA, avklarade poäng, information om examensgranskning, registreringsspärrar och senaste kontakthistorik för vägledning. Att börja med rena indata gör dina automatiseringar, instrumentpaneler och uppföljningsarbetsflöden mycket mer tillförlitliga.

Skapa din arbetsytestruktur Skapa ett särskilt utrymme som heter Studievägledning. Lägg till mappar som speglar ditt rådgivningsflöde: Aktiva ärenden för rådgivar- eller högskolebaserade studentlistor, Möten & Utreckning för schemalagda möten, drop-in, grupprådgivning och proaktiva utreckningskampanjer, Registrering & Spärrar för lösning av spärrar, begäran om undantag och registreringsberedskap, Utforskning av huvudämnen för studenter som inte har deklarerat sitt huvudämne och flöden för deklaration, samt Interventioner för riskstudenter, stöd vid prövotid och uppföljningsplaner. Konfigurera anpassade fält för varje studentuppgift Lägg till anpassade fält i dina mallar för studentuppgifter så att varje studentpost innehåller de nyckeldata som ditt team behöver för att kunna ge proaktiv rådgivning och följa upp framsteg. Inkludera fält för student-ID, klassificering, huvud- eller biämne, tilldelad rådgivare, sammanlagd GPA, avklarade poäng, risknivå, datum för senaste rådgivningskontakt, registreringsspärrar och nästa möte. Denna enhetliga struktur gör dashboards, automatiseringar och hantering av ärendebelastning mycket mer tillförlitliga. Klistra in prompten i ClickUp Brain Öppna ClickUp Brain i ditt nya utrymme och klistra in prompten ovan. Fyll i dina variabler, inklusive institutionsnamn, institutionstyp, rådgivningsmodell, antal rådgivare, genomsnittlig ärendebelastning och nuvarande verktyg. Använd det genererade resultatet för att skapa ett första utkast till dina dashboards för ärendebelastning, arbetsflöden för möten, system för hantering av väntelistor och interventionsprocesser, och finjustera det sedan för din rådgivningsmodell. Ställ in automatiseringar för löpande hantering Skapa automatiseringar för att hålla studievägledningsarbetet igång utan ständig manuell uppföljning. Använd regler för att utlösa proaktivt uppsökande arbete, eskalera olösta registreringsspärrar, flagga icke-deklarerade studenter som närmar sig kreditgränser, påminna om dokumentation efter möten och lyfta fram riskstudenter innan de försvinner ur sikte.

Skapa ett särskilt utrymme som heter Akademisk rådgivning. Lägg till mappar som speglar ditt rådgivningsflöde: Aktiva ärenden för rådgivar- eller högskolebaserade studentlistor, Möten & Utreckning för schemalagda möten, drop-in, grupprådgivning och proaktiva utreckningskampanjer, Registrering & Spärrar för lösning av spärrar, begäran om undantag och registreringsberedskap, Utforskning av huvudämnen för studenter som inte har deklarerat sitt huvudämne och flöden för deklaration, samt Interventioner för riskstudenter, stöd vid prövotid och uppföljningsplaner.

Lägg till anpassade fält i dina mallar för studentuppgifter så att varje studentpost innehåller de nyckeldata som ditt team behöver för att kunna ge proaktiv rådgivning och följa upp framsteg. Inkludera fält för student-ID, klassificering, huvud- eller biämne, tilldelad rådgivare, sammanlagd GPA, avklarade poäng, risknivå, datum för senaste rådgivningskontakt, registreringsspärrar och nästa möte. Denna enhetliga struktur gör dashboards, automatiseringar och hantering av ärendebelastning mycket mer tillförlitliga.

Öppna ClickUp Brain i ditt nya utrymme och klistra in prompten ovan. Fyll i dina variabler, inklusive institutionsnamn, institutionstyp, rådgivningsmodell, antal rådgivare, genomsnittlig ärendebelastning och nuvarande verktyg. Använd det genererade resultatet för att skapa ett första utkast till dina dashboards för ärendebelastning, arbetsflöden för möten, system för hantering av väntelistor och interventionsprocesser, och finjustera det sedan för din rådgivningsmodell.

Skapa automatiseringar för att hålla rådgivningsarbetet igång utan ständig manuell uppföljning. Använd regler för att utlösa proaktivt uppsökande arbete, eskalera olösta registreringsspärrar, flagga icke-deklarerade studenter som närmar sig kreditgränser, uppmana till dokumentation efter möten och identifiera riskstudenter innan de försvinner ur sikte.

💡 Proffstips: Börja med ett arbetsflöde, till exempel anmälningsspärrar, uppsökande verksamhet för riskstudenter eller uppföljning av möten, innan du implementerar systemet i hela studievägledningsverksamheten. Ett mindre pilotprojekt hjälper ditt team att finjustera mallar, överlämningar och automatiseringsregler innan du skalar upp.

Rekommenderade anpassade fält för studievägledningsuppgifter

Dessa fält skapar en enhetlig dokumentation över studentärenden, möten, examensplanering, hantering av spärrar och arbetsflöden för interventioner.

Fält Typ Syfte Student-ID Kort text Unikt student-ID Klassificering Rullgardinsmeny Förstaårsstudenter, andraårsstudenter, tredjeårsstudenter, fjärdeårsstudenter, doktorander, överflyttade studenter Huvudämne/biämne Rullgardinsmeny Studentens akademiska program eller status för utforskning Tilldelad studievägledare Personer Huvudansvarig studievägledare för studenten Kumulativt GPA Antal Översikt över akademisk status Avklarade poäng Antal Framsteg mot examen Risknivå Rullgardinsmeny Grönt, gult, rött Senaste rådgivningskontakt Datum Senaste interaktion mellan student och studievägledare Registreringsspärrar Etiketter eller rullgardinsmeny Vägledningsspärr, ekonomisk spärr, vaccinationsspärr, uppförandespärr, överstyrning krävs Nästa möte Datum Kommande studievägledningsmöte Status för examensframsteg Rullgardinsmeny På rätt spår, Behöver granskning, I riskzonen, Granskning inför examen Oklar status Rullgardinsmeny Anmäld, Utforskar, Begränsade alternativ, Avsikt att anmäla

Exempel på grundläggande automatisering för studievägledning

När dina anpassade fält är konfigurerade kan du skapa automatiseringar som håller arbetsflödena för ärendebelastning, uppsökande verksamhet, spärrar och interventioner igång utan upprepade manuella uppföljningar.

När… Sedan… En student har inte haft någon kontakt med studievägledaren på 60 dagar Skapa en proaktiv uppsökande uppgift och tilldela den till studievägledaren Ett betyg efter halva terminen sjunker under C i en huvudämneskurs Markera studenten som gul risk och skapa en uppföljningsuppgift En student har en rådgivningsspärr innan registreringen öppnar Skapa en uppgift för att lösa spärrar och prioritera uppsökande arbete efter klassificering En student som inte har valt inriktning når 45 poäng utan att ha deklarerat sin inriktning Aktivera checklistan för studieinriktningsval och meddela studievägledaren En student har flaggats som röd risk Skapa en uppgift för en interventionsplan med uppföljningspunkter efter 2 och 6 veckor En tid är markerad som avslutad Uppmana studievägledaren att logga anteckningar, åtgärder, hänvisningar och nästa uppföljningsdatum

Vad agenten täcker under hela rådgivningscykeln

En AI-agent för studievägledning är inte en chattbot som svarar på frågor om kurskataloger. Det är ett system som körs i ditt projektledningsarbetsutrymme och utför det strukturerade, repetitiva arbete som ditt team för närvarande gör manuellt: spåra ärenden, flagga riskstudenter, hantera spärrar och dokumentera vägledningsinteraktioner.

Livscykelstadie Vad agenten gör Vad det ersätter Intag och tilldelning Tilldelar automatiskt nya studenter till studievägledare baserat på huvudämne, klassificering och kapacitet för ärendehantering; genererar checklistor inför studievägledning Manuell balansering av ärendebelastning med hjälp av kalkylblad och introduktionsmejl Examensplanering Spårar examenskrav, kurssekvensering och poängframsteg; flaggar studenter som inte ligger i fas för att ta examen inom fyra år Rådgivaren jämför manuellt DegreeWorks och kalkylblad varje termin Proaktivt uppsökande arbete Utlösar uppföljning när studenter missar milstolpar: ingen kontakt på 60 dagar, icke deklarerad efter 45 poäng, varningar om betyg vid halvtid Reaktiv modell där studenterna själva måste identifiera sig och boka tid Hjälp med registrering Hantera köer för lösning av spärrar, batchbehandla godkännanden av studievägledning före anmälningsperioder, spåra begäranden om undantag E-postkedjor, köer för drop-in-besök och sista minuten-registreringar Utforskning av huvudämnen Följer upp icke-deklarerade studenters framsteg genom utforskningsaktiviteter, karriärbedömningar och möten med lärare inför deklarationen Informella avstämningar utan dokumentation eller ansvarsskyldighet Åtgärder och överlämning Markera riskstudenter med riskpoängsättning, skapa interventionsplaner med uppföljningsscheman, överför fullständig historik vid överlämning mellan studievägledare Stamkunskap går förlorad när studievägledare slutar eller studenter byter huvudämne

Variationer för olika typer av institutioner

Ovanstående instruktion fungerar för alla högskolor och universitet som använder ClickUp. Anpassa instruktionen efter din institution:

Typ av institution Viktiga justeringar R1-forskningsuniversitet (över 600 studenter per studievägledare) Använd hela prompten som den är. Lägg till ett samordningslager för avdelningsrådgivare. Inkludera vägledningsspår för doktorander. Integrera med centraliserad och avdelningsspecifik överlämning av vägledning vid val av huvudämne. R2-universitet (300–500 studenter per studievägledare) Förenkla riskbedömningen till två nivåer (på rätt spår / behöver uppmärksamhet). Förenkla arbetsflödet för studieinriktningsval så att det fokuserar på studenter som inte har valt inriktning och har samlat mer än 30 poäng. Lägg till utvärdering av överflyttade studenter som ett prioriterat arbetsflöde. Huvudsakligen institution för grundutbildning (100–250 studenter per studievägledare) Lägg tonvikten på relationsbaserad dokumentation av studievägledningen. Lägg till samordning av fakultetsrådgivare eftersom många PUIs använder delade modeller. Inkludera en mall för en fyraårsplan som skapas tillsammans med varje student vid orienteringen. Community college (över 400 studenter per studievägledare) Fokusera på vägledda utbildningsvägar och utforskning av meta-huvudämnen. Ersätt uppföljning av fyraåriga examina med uppföljning av kortare examina och övergångsvägar. Lägg till övervakning av samtidig inskrivning och dubbla studiepoäng. Prioritera uppföljning av studiestöd (SAP) Karriär-/yrkesutbildning (varierar kraftigt) Ersätt uppföljning av examensplaner med uppföljning av programgenomförande. Lägg till uppföljning av milstolpar för meriter och certifieringar. Fokusera på rekryteringsprocessen och samordning av samarbeten med arbetsgivare. Inkludera tidsplaner för förberedelser inför licensieringsprov.

Hantera studievägledning på ett och samma ställe

Studievägledningen bryter samman när ärendebelastning, examensframsteg, mötesanteckningar, registreringsspärrar och interventionsplaner finns i separata system utan en gemensam översikt. Med ClickUp Brain, anpassade fält och automatiseringar kan din institution omvandla vägledningsverksamheten till ett enda repeterbart system som stöder hantering av ärendebelastning, examensuppföljning, lösning av spärrar och proaktivt studentkontaktarbete på ett och samma ställe.

Målet är inte att ersätta ditt SIS, din plattform för examensgranskning eller din rådgivningsplattform. Det är att minska samordningsarbetet kring dem, förbättra översikten över hela studentens livscykel och ge rådgivare mer tid för de samtal som faktiskt förändrar resultaten. Börja med uppmaningen ovan, anpassa den till din rådgivningsmodell och studentpopulation och skapa en konfiguration som ditt team faktiskt kan använda varje termin.

Vanliga frågor om studievägledning med hjälp av AI

Nej. AI-agenter automatiserar det administrativa arbete som hindrar studievägledare från att vägleda: uppföljning av ärenden, hantering av avstängningar, dokumentation av anteckningar och flaggning av riskstudenter. Den relationsbaserade, utvecklingsinriktade vägledningen som förändrar studenternas resultat (att hjälpa en första generationens student att utforska huvudämnen, coacha en student som kämpar genom akademisk prövotid) kräver fortfarande en mänsklig studievägledare. Agenten ger studievägledarna mer tid för dessa samtal.

AI-agentens arbetsyta fungerar tillsammans med dina befintliga system för studentinformation och examensgranskning. Data om examensframsteg från ditt SIS (Banner, PeopleSoft, Colleague) och granskningsverktyg (DegreeWorks, uAchieve) synkroniseras till anpassade fält för varje studentuppgift. Agenten ersätter inte ditt registreringssystem. Den blir det operativa lagret där ditt studievägledningsteam spårar uppgifter, uppsökande verksamhet och samarbete utifrån studentdata.

ClickUp har SOC 2-, ISO 27001-, ISO 27017-, ISO 27018- och ISO 42001-certifieringar och stöder SSO, rollbaserade behörigheter samt kryptering både vid lagring och överföring. Behörigheter på rådgivarnivå innebär att varje rådgivare endast ser de studenter som de har tilldelats. Inga data används för att träna AI-modeller. Fullständiga detaljer finns på säkerhetssidan.

Varje interaktion inom studievägledningen dokumenteras i studentens uppgiftshistorik: anteckningar, åtgärder, hänvisningar, interventionsplaner och uppföljningsscheman. När en student byter studievägledare (på grund av byte av huvudämne, studievägledarens avgång eller omfördelning av ärenden) överförs hela studievägledningshistoriken tillsammans med uppgiften. Ingen institutionell kunskap går förlorad, vilket är det vanligaste klagomålet vid byte av studievägledare.

Nej. Prompten innehåller variabler för institutionstyp och rådgivningsmodell. Ett litet liberal arts-college med 150 studenter per rådgivare har lika stor nytta av automatiseringar för dokumentation, överlämning och proaktivt uppsökande arbete som ett R1-universitet med 600 studenter per rådgivare. Se även hur AI-agenter kan hjälpa till med bidragsförvaltning och institutionsforskning på hela campus.