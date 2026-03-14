Hur man använder AI för att följa upp karriärtjänster

Ett genomsnittligt karriärcenter betjänar 1 381 studenter per anställd, men endast 43 % av studenterna upplever karriärrådgivningen som hjälpsam. Karriärcentren drunknar i bokningshantering, uppföljning av arbetsgivarkontakter och insamling av svar på undersökningar om första anställning, medan själva karriärcoachningen blir lidande. En AI-agent integrerad i en projektledningsplattform kan automatisera uppföljning av bokningar, hantering av arbetsgivarrelationer, samordning av karriärmässor och resultatrapportering, vilket frigör personal som då kan fokusera på studenterna.

Nedan följer en färdig AI-prompt som du kan klistra in i ClickUp för att skapa en komplett arbetsyta för karriärtjänster på några minuter. Men innan du använder den är det bra att titta på de samordningsproblem som ett sådant här system är avsett att lösa. För de flesta karriärcenter handlar problemet inte om bristande efterfrågan från studenterna eller bristande aktivitet från arbetsgivarna. Problemet är snarare att möten, kontakter med arbetsgivare, evenemang och resultatrapportering finns utspridda över alltför många isolerade verktyg för att teamet ska kunna hantera dem effektivt.

Vem bör använda denna karriärtjänst Denna lösning är avsedd för karriärcenterchefer, team som arbetar med arbetsgivarrelationer, karriärrådgivare, personal inom praktisk utbildning, ansvariga för undersökningar om studenternas första anställning samt ledare inom studentstöd som ansvarar för samordning av studentstöd, kontakter med arbetsgivare och resultatrapportering. Den är särskilt användbar för lärosäten som redan använder en plattform för karriärtjänster men som fortfarande förlitar sig på manuell samordning för att hantera tidsbokningar, evenemang, uppföljning och rapportering.

Problemet: Ert karriärcenter hanterar 10 000 studentkontakter via ett kalkylblad, Handshake och e-post

Om du driver ett karriärcenter vid ett universitet känner du säkert redan till denna spänning. Du har ansvaret för att hjälpa varje student på campus att hitta sin väg efter examen, visa upp dina resultat för ackrediteringsorganen, sköta dussintals kontakter med arbetsgivare, anordna karriärmässor och på något sätt hinna med faktisk individuell karriärrådgivning. Ditt team på 5–15 personer förväntas betjäna en studentpopulation som uppgår till tusentals personer.

Verkligheten i det dagliga arbetet är brutal: tidsbokningen sköts i ett system, arbetsgivarkontakterna i ett annat, uppgifterna från undersökningen om första anställningen i ett tredje, och evenemangskoordineringen sker via e-posttrådar. 59,3 % av personalen på karriärcentren använder numera AI i någon form, men främst för enstaka uppgifter snarare än för systematisk automatisering av arbetsflöden. Samtidigt visar NACE:s undersökning om första anställningsplatsen att endast 55 % av kandidaterna med kandidatexamen är kända, vilket innebär att nästan hälften av era utexaminerades utfall förblir okända. Det är inte ett dataproblem. Det är ett arbetsflödesproblem.

Karriärcentret är en av de tydligaste indikatorerna på institutionens värde. Ackrediteringsorganen vill se siffror på hur många som får jobb. Föräldrarna vill se resultat. Studenterna vill ha jobb. Och ert team fastnar i att sammanställa data istället för att leverera resultat.

Så här löste Miami University detta: Miami Universitys Center for Career Exploration and Success (25 medarbetare) använde ClickUp för att hantera över 200 studentevenemang per år med en framgångsgrad på 98 %, vilket engagerade 19 107 studenter. Michael Turner, biträdande direktör: Vi är på väg att bli ett av de främsta karriärcentren i USA. ClickUp är avgörande för att vi ska kunna lägga upp en plan för framgång. Vi är på väg att bli ett av de främsta karriärcentren i USA. ClickUp är avgörande för att vi ska kunna skapa en plan för framgång.

Det är just där möjligheten ligger. Det handlar inte om att ersätta er karriärtjänstplattform, utan om att skapa ett sammanhängande arbetsflöde som knyter samman studenter, arbetsgivare, evenemang och rapportering. Det snabbaste sättet att testa den modellen är att skapa en fungerande karriärtjänstlösning direkt i er projektledningsplattform. Vill du testa en liknande modell på ditt eget karriärcenter? Börja med frågan nedan och anpassa den efter din studentgrupp, dina arbetsgivare och dina resultatmål.

Uppgiften: Skapa en arbetsyta för uppföljning av karriärtjänster med hjälp av AI

Kopiera den här kommandoraden, klistra in den i ClickUp Brain för att skapa din egen ClickUp Super Agent, fyll i uppgifter om din institution, så får du ett komplett arbetsutrymme för karriärservice med tidsbokningshantering, CRM för arbetsgivare, hantering av karriärmässor och resultatrapportering.

Resultatet bör ge dig ett gediget första utkast till din verksamhetsstruktur, inklusive uppgiftshierarkier, strategier för att nå ut till målgrupper, rapporteringspunkter och arbetsflöden för uppföljning. Ditt team kan sedan anpassa det efter personalens kapacitet, sammansättningen av målgrupper och prioriteringarna när det gäller studenternas engagemang.

Karriärrådgivningens Superagent för uppföljning

Uppmaning:

→ Är du redo att skapa din första Super Agent för bidragsadministration? Öppna ClickUp Brain och klistra in uppmaningen ovan för att skapa en anpassad Super Agent för din arbetsyta.

Så här ställer du in det i ClickUp (4 steg)

Innan du konfigurerar din Space bör du samla in de uppgifter från karriärtjänsten som ditt team redan använder i samband med möten, kontakter med arbetsgivare, evenemang och resultatrapportering. Detta omfattar vanligtvis möteskategorier, studentgrupper, arbetsgivarkontakter, evenemangskalendrar, tidsplaner för undersökningar om första anställning samt uppgifter om praktikplatser. Genom att utgå från korrekta ingångsdata blir dina automatiseringar, översiktspaneler och uppföljningsflöden betydligt mer tillförlitliga.

Skapa din arbetsplatsstruktur Skapa ett särskilt utrymme med namnet Karriärtjänster. Lägg till fyra mappar för att organisera arbetet genom studentens och arbetsgivarens livscykel: Studentengagemang för möten, drop-in-besök, coachningsärenden och kompetensuppföljning, Arbetsgivarrelationer för arbetsgivarprofiler, rekryteringsaktiviteter och partnerskapshantering, Evenemang och karriärmässor för mässor, nätverksaktiviteter, informationsmöten och evenemangslogistik, samt Resultat och rapportering för undersökningar om första anställning, uppföljning av kunskapsnivå, ackrediteringsrapportering och årliga datagranskningar. Konfigurera anpassade fält för varje uppgift Lägg till anpassade fält i era mallar för karriärtjänster så att varje interaktion med studenter, relation med arbetsgivare, evenemang och resultatregistrering innehåller de nyckeluppgifter som ert team behöver för att följa upp framsteg och rapportera resultat. Inkludera fält för student-ID, årskurs, huvudämne, antal besök, status som första generationens student, resultatstatus, arbetsgivarpartners nivå och kunskapsgrad. Denna enhetliga struktur gör instrumentpaneler, automatiseringar och teamöverskridande rapportering betydligt mer tillförlitliga. Klistra in uppmaningen i ClickUp Brain Öppna ClickUp Brain i ditt nya utrymme och klistra in uppmaningen ovan. Fyll i dina variabler, inklusive institutionens namn, antal studenter, antal anställda, befintliga verktyg, antal arbetsgivare, antal karriärmässor, kunskapsgrad och resultatgrad. Använd det genererade resultatet för att skapa ett första utkast till ditt bokningssystem, arbetsgivar-CRM, arbetsflöden för evenemang och resultattavlor, och finjustera det sedan efter ditt centers verksamhet. Konfigurera automatiseringar för löpande hantering Skapa automatiseringar för att hålla karriärtjänsterna igång utan ständig manuell uppföljning. Använd regler för att automatiskt kontakta studenter som inte har visat intresse, hantera uppgifter inför karriärmässor, starta uppföljningsomgångar för undersökningar om första anställning, markera arbetsgivarpartner som har avslutat sitt samarbete och följa upp hur många praktikplatser som leder till anställning över tid.

Är du redo att omvandla dessa arbetsflöden till ett system som går att använda om och om igen? Skapa din arbetsyta för bidragsadministration i ClickUp.

💡 Tips: Börja med ett enda arbetsflöde, till exempel enkäter om första anställning, uppföljning av intervjuer eller uppföljning av arbetsgivare, innan du inför systemet i hela karriärcentret. Ett mindre pilotprojekt hjälper ditt team att finjustera mallar, ansvarsregler och rapporteringsvyer innan ni skalar upp verksamheten.

Rekommenderade anpassade fält för uppföljning av karriärtjänster

Dessa fält skapar en enhetlig dokumentation av studenternas möten, kontakter med arbetsgivare, evenemang, resultatrapportering och samordning av praktikplatser.

Fält Typ Syfte Studentlegitimation Kort text Unikt student-ID Årskull Rullgardinsmeny Förstaårsstudent, andraårsstudent, tredjeårsstudent, fjärdeårsstudent, doktorand, alumn Huvudämne Rullgardinsmeny Studieprogram Antal besök Nummer Antal kontakter med karriärcentret Status som första generationens invandrare Rullgardinsmeny Första generationen, Inte första generationen, Okänt Resultatstatus Rullgardinsmeny Heltidsanställd, Deltidsanställd, Fortbildning, Militär/tjänstgöring, Söker arbete, Söker utbildning, Söker inte, Okänt Arbetsgivarpartner-nivå Rullgardinsmeny Potentiell kund, Engagerad, Aktiv partner, Strategisk partner, Inaktiv Kunskapsnivå Antal (%) Andel kända utfall för examinerade studenter Evenemangstyp Rullgardinsmeny Karriärmässa, informationsmöte, nätverksträff, paneldiskussion, workshop Kompetens inom karriärförberedelse Etiketter Kommunikation, Kritiskt tänkande, Samarbete, Teknik, Jämlikhet och inkludering, Professionalism, Karriär och personlig utveckling, Ledarskap

Exempel på grundläggande automatisering för uppföljning av karriärtjänster

När dina anpassade fält har konfigurerats kan du skapa automatiseringar som ser till att bokningar, kontakter med arbetsgivare, mässor och resultatrapportering sköts smidigt utan att du behöver göra upprepade manuella uppföljningar.

När… Sedan… En student går in i tredje året utan att ha besökt studievägledningen Skapa en uppföljningsuppgift och tilldela den till en studievägledare eller en ansvarig för studenternas framgång En nyutexaminerad är fortfarande okänd 30, 60, 90 eller 120 dagar efter examen Sätt igång nästa omgång av utskick för undersökningen om första resmål och registrera försöket En arbetsgivare har inte anställt någon på 12 månader Skapa en uppgift för återkontakt och tilldela den till relationsansvarig Det är 14 dagar kvar till karriärmässan Skapa den slutgiltiga logistikchecklistan och fördela deluppgifterna gällande monter, marknadsföring och bemanning En elevs tid är markerad som avslutad Skapa uppföljningsåtgärder och dokumentera vilka kompetenser som behandlats Praktikperiodens slutdatum passerar Skapa en uppföljningsuppgift för konvertering och be studenten eller arbetsgivaren att lämna uppgifter om placeringens resultat

Vad agenten täcker under hela karriärrådgivningens förlopp

En AI-agent för karriärtjänster är inte en algoritm för jobbmatchning. Det är ett system som körs i din projektledningsmiljö och sköter den operativa infrastrukturen som ditt karriärcenter behöver: schemaläggning, uppföljning, rapportering. Karriärcoaching utförs fortfarande av människor. Det praktiska arbetet automatiseras.

Livscykelstadium Vad mäklaren gör Vad det ersätter Antagning av studenter Registrerar första besök, identifierar underbetjänade grupper och tilldelar rådgivare utifrån huvudämne och en jämn arbetsbelastning Registrering av besökare och manuell uppföljning i kalkylblad Karriärrådgivning Registrerar resultatet av möten, följer upp kompetensutvecklingen och initierar uppföljningsuppgifter efter varje session Pappersanteckningar och isolerade mötesreferat Arbetsgivarengagemang Hanterar rekryteringsprocessen från potentiella kandidater till strategiska samarbetspartner, följer upp campusbesök och rekryteringsresultat Kontakter spridda över Handshake, e-post och personliga adressböcker Karriärmässor Samordnar logistiken från anmälan till uppföljning efter mässan, redovisar kostnaden per studentkontakt Evenemangsplanering via e-postkonversationer utan någon samlad checklista Uppföljning av resultat Genomför datainsamling från flera källor om första destinationen, följer upp kunskapsnivån med eskaleringsvågor och genererar rapporter per huvudkategori Manuell uppföljning av undersökningar och stressiga datainhämtningar i slutet av året Rapportering av ackreditering Sammanställer resultat efter demografiska uppgifter, huvudämne och program för rapporter som uppfyller ackrediteringsorganens krav Veckor av manuell datainsamling före platsbesöken

Vill du se hur Super Agents fungerar i en riktig ClickUp-miljö? Titta på genomgången nedan för att se hur AI-genererade arbetsflöden, uppgifter och automatiseringar fungerar i praktiken.

Variationer för olika typer av institutioner

Ovanstående uppmaning fungerar på alla högskolor och universitet som använder ClickUp. Anpassa uppmaningen efter din institution:

Typ av institution Viktiga justeringar R1-forskningsuniversitet (20 000–50 000 studenter) Använd hela uppmaningen som den är. Lägg till högskolespecifika karriärcenter (teknik, ekonomi, humaniora och naturvetenskap). Utöka CRM-systemet för arbetsgivare till över 500 företag. Lägg till karriäruppföljning för doktorander och postdoktorander. Integrera med arbetsflödena för alumnverksamheten R2-universitet (10 000–20 000 studenter) Förenkla till en centraliserad karriärcentermodell. Minska antalet arbetsgivarkategorier till tre (potentiella, aktiva, strategiska). För att öka effektiviteten bör uppföljningen av första anställningsplatsen inriktas på de tio utbildningsprogram som har flest antagna studenter. Högskola med huvudsakligen grundutbildning (2 000–5 000 studenter) Lägg större vikt vid modellen för karriärcoachning än vid omfattande evenemangsprogram. Stärk integrationen av lärarkåren i karriärmentorskapet. Minska antalet karriärmässor men öka uppföljningen av arbetsgivarnas kvalitet. Kommunalt college (5 000–20 000 studenter) Ersätt den traditionella modellen för karriärmässor med arbetsgivarråd och rekryteringsevenemang. Lägg till uppföljning av kompetensutveckling och lärlingsutbildningar. Inrikta resultaten på vägar från kvalifikationer till anställning. Anpassa rapporteringen till Perkins V. Yrkesutbildning (500–5 000 elever) Lägg tyngdpunkten på uppföljning av sysselsättningsgraden som det främsta måttet (ackrediteringskrav). Ersätt CRM-systemet för arbetsgivare med hantering av kliniska praktikplatser och externpraktik. Lägg till uppföljning av andelen godkända på licensieringsprov. Förenkla till tre resultatkategorier: sysselsatt inom branschen, sysselsatt utanför branschen, vidareutbildning.

Hantera karriärtjänsterna på ett och samma ställe

Karriärtjänsternas uppföljning bryter samman när studenternas möten, kontakter med arbetsgivare, evenemang, enkätutskick och resultatdata finns i separata system utan någon gemensam översikt. Med ClickUp Brain, anpassade fält och automatiseringar kan din institution samla uppföljning av möten, kontakter med arbetsgivare, samordning av karriärmässor och rapportering om första anställning i ett enda, standardiserat operativt system.

Målet är inte att ersätta er karriärplattform eller era studentinformationssystem. Det handlar om att minska samordningsarbetet kring dessa system, förbättra översikten över arbetsflödena för både studenter och arbetsgivare, och frigöra tid för er personal så att de kan ägna mer tid åt att vägleda studenterna istället för att jaga efter data. Börja med frågan ovan, anpassa den efter er studentgrupp och era arbetsgivare, och skapa en lösning som ert team faktiskt kan använda varje termin. Kom igång gratis med ClickUp.

Vanliga frågor om karriärrådgivning med hjälp av AI

AI-agenterna genomför inte själva undersökningarna bland utexaminerade studenter. De automatiserar istället de flerfasiga uppföljningskampanjerna som höjer svarsfrekvensen. Agenten skapar undersökningsuppdrag vid examen, skickar ut e-post, sms och meddelanden till lärare efter 30, 60, 90 och 120 dagar, håller reda på vilka utexaminerade som fortfarande saknas i registret och eskalerar ärendet när svarsfrekvensen stagnerar. NACE har satt upp ett mål på 65 % för svarsfrekvensen. Det är genom systematisk uppföljning som man når dit.

AI-agentens arbetsyta fungerar tillsammans med er befintliga plattform för karriärtjänster. Arbetsgivaruppgifter, möteshistorik och jobbannonser från Handshake eller Symplicity synkroniseras till anpassade fält i uppgifterna. Agenten ersätter inte er CSM. Den fungerar istället som ett samordningslager där ert team hanterar arbetsflöden, följer upp resultat och anordnar karriärmässor utifrån dessa data.

ClickUp är certifierat enligt SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 och ISO 42001 och stöder SSO, rollbaserade behörigheter samt kryptering både vid lagring och överföring. Behörigheterna i karriärcentret säkerställer att studievägledare endast ser de studenter som de har tilldelats. Inga data används för att träna AI-modeller. Fullständig information finns på säkerhetssidan.

Handshake kopplar samman studenter med arbetsgivare och lediga tjänster. Det är en marknadsplats. ClickUp med en AI-agent utgör det operativa lagret där ditt karriärcenter hanterar interna arbetsflöden: tidsbokning, personalens arbetsbelastning, planering av karriärmässor, uppföljning av resultat och rapportering inför ackreditering. De fyller olika syften och fungerar bäst tillsammans.

Särskilt för ett litet team. När tre personer betjänar 5 000 studenter frigör varje manuell process som kan automatiseras tid för det arbete som är viktigast: karriärrådgivning. Systemet sköter uppföljning av bokade tider, uppföljningsuppgifter och utskick av enkäter, så att din personal kan fokusera på studenterna istället för på kalkylblad.