Hur man spårar professionell utveckling med hjälp av AI

Amerikanska organisationer spenderar i genomsnitt 1 254 dollar per anställd på utbildning och utveckling varje år, men de flesta universitet följer fortfarande upp lärares och personalens utveckling i kalkylblad, e-posttrådar och arkivskåp. En AI-agent inbyggd i en projektledningsplattform kan automatisera uppföljningen av utvecklingsplaner, förnyelse av certifieringar, schemaläggning av workshops, sammanställning av tjänstetidsportföljer och budgetfördelning över alla avdelningar.

Nedan finns en kopieringsklar AI-agentprompt som du kan klistra in i ClickUp för att skapa en komplett arbetsyta för professionell utveckling på några minuter. Men innan du använder den är det bra att titta på det samordningsproblem som denna typ av system är avsett att lösa. För de flesta institutioner är problemet inte brist på utvecklingsaktiviteter. Det är att mål, närvaroregister, certifieringar, budgetar och tidsplaner för utvärderingar finns på olika ställen, så att ingen har en tillförlitlig överblick över framstegen.

Vem bör använda denna lösning för professionell utveckling: Denna lösning är utformad för centrum för lärarutveckling, HR- och utbildningsteam, personal på rektorskontoret, institutionschefer, dekaner och administratörer som ansvarar för att följa upp den professionella utvecklingen hos lärare och personal. Den är särskilt användbar för institutioner som redan erbjuder utvecklingsprogram men fortfarande förlitar sig på manuell samordning för att hantera planer, närvaro, certifieringar, utvärderingar och finansiering.

Problemet: Ditt centrum för lärarutveckling följer upp den professionella utvecklingen på hedersord

Om du hanterar kompetensutveckling på ett universitet känner du redan till utmaningen. Portföljerna för fast anställning och befordran finns på delade enheter som ingen underhåller. Deltagande i workshops registreras i närvarolistor som aldrig digitaliseras. Fortbildningspoäng ligger i enskilda e-postinkorgar. Och när ackrediteringsorganen begär bevis på systematisk kompetensutveckling för lärarna, får ditt team kämpa för att sammanställa detta från ett dussintal osammanhängande källor.

Problemets omfattning kan knappast överskattas. Cirka 75 % av alla lärare på högskolor och universitet är tillfälligt anställda, deltids- eller heltidsanställda utan möjlighet till fast anställning, och de flesta institutioner har inget centraliserat system för att följa upp deras professionella utveckling. Även fast anställda lärare får i genomsnitt bara 47 utbildningstimmar per år, och utan ett system för att logga vad som har slutförts, vad som är pågående och vad som är försenat blir utvecklingsplaneringen reaktiv snarare än strategisk.

Resultatet: lärare på tenure-spår missar portföljdeadlines, personalcertifieringar förfaller utan att någon märker det, ansökningar om sabbatsår hopar sig utan insyn i avdelningens bemanning, och dekaner kan inte rapportera om utvecklingsinvesteringar eftersom data inte finns samlat på ett ställe.

Så här löste CU Anschutz detta: Wake Forest University samlade team från isolerade plattformar i ett enda system med hjälp av ClickUp-dashboards, vilket möjliggjorde datarapportering i realtid och samordning mellan avdelningarna. Morey Graham, direktör, projektet Alumni & Donor Services: Nu kan vi samarbeta inom ett och samma system och få insyn i viktig data. Detta gör det möjligt för våra olika team att rapportera framsteg, identifiera problem med arbetsbelastning och kapacitet samt planera på ett mer precist sätt. Nu kan vi samarbeta inom ett och samma system och få insyn i viktig data. Detta gör det möjligt för våra olika team att rapportera framsteg, identifiera problem med arbetsbelastning och kapacitet samt planera på ett mer precist sätt.

Det är möjligheten här. Inte att ersätta befintliga system, utan att skapa ett gemensamt operativt lager runt dem. Det snabbaste sättet att testa den modellen är att skapa en fungerande lösning för kompetensutveckling inom din projektledningsplattform.

Uppgiften: Skapa ditt arbetsutrymme för uppföljning av professionell utveckling med AI

Kopiera denna uppmaning, klistra in den i ClickUp Brain för att skapa din egen ClickUp Super Agent, fyll i din institutions uppgifter, så får du ett komplett arbetsutrymme för professionell utveckling med uppföljningstabeller, certifieringskalendrar, automatiseringsregler och relaterade arbetsflöden.

Resultatet bör ge dig ett bra första utkast till din verksamhetsstruktur, inklusive uppgiftshierarkier, milstolpsuppföljning, förnyelselogik och utvecklingskontrollpunkter. Ditt team kan sedan anpassa det så att det passar din institutionstyp, rollkategorier och utvecklingsprioriteringar.

Arbetsplatsbyggare för lärarutveckling Super Agent

Uppmaning:

→ Är du redo att skapa din första Super Agent för bidragsförvaltning? Öppna ClickUp Brain och klistra in texten ovan för att skapa en anpassad Super Agent för din arbetsyta.

Så här ställer du in det i ClickUp (4 steg)

Innan du konfigurerar ditt Space bör du samla in den information om professionell utveckling som din institution redan använder inom fakultetsfrågor, HR, akademiskt ledarskap och personalutveckling. Det omfattar vanligtvis individuella utvecklingsplaner, workshopkalendrar, certifieringsregister, tidsplaner för fast anställning och befordran, publikationsloggar och budgetanslag för professionell utveckling. Att börja med rena indata gör dina automatiseringar, instrumentpaneler och granskningsarbetsflöden mycket mer tillförlitliga.

Skapa din arbetsplatsstruktur Skapa ett särskilt utrymme som heter Personalutveckling. Lägg till fyra mappar för att organisera arbetet genom hela livscykeln för professionell utveckling: Utvecklingsplaner för rollbaserade individuella utvecklingsplaner, Workshops & utbildning för schemaläggning av evenemang och uppföljning av deltagande, Kvalifikationer & certifieringar för hantering av efterlevnad och förnyelse, samt Anställningstid & befordran för uppföljning av milstolpar, insamling av dokument och granskningsarbetsflöden. Konfigurera anpassade fält för varje utvecklingsuppgift Lägg till anpassade fält i dina mallar för utvecklingsuppgifter så att varje aktivitet, certifikat och granskningsmilstolpe innehåller de nyckeldata som ditt team behöver för att hantera framsteg och efterlevnad. Inkludera fält för anställd-ID, rolltyp, avdelning, kompetensområde, CEU- eller kreditvärde, certifikatets utgångsdatum, budgetkälla och ersättningsstatus. Denna konsekventa struktur gör dashboards, automatiseringar och utvecklingsrapportering mycket mer tillförlitliga. Klistra in prompten i ClickUp Brain Öppna ClickUp Brain i ditt nya utrymme och klistra in prompten ovan. Fyll i dina variabler, inklusive institutionens namn, institutionstyp, antal lärare och personal, antal avdelningar, granskningscykel och budget för professionell utveckling. Använd det genererade resultatet för att skapa ett första utkast till dina IDP-mallar, certifieringskalender, portföljspårare för tjänstetid och budgetarbetsflöden, och finjustera det sedan efter din institutions struktur. Konfigurera automatiseringar för löpande hantering Skapa automatiseringar för att hålla arbetet med kompetensutveckling igång utan ständig manuell uppföljning. Använd regler för att utlösa påminnelser om förnyelse av behörigheter, starta förberedelseuppgifter inför milstolpar i anställningstiden, logga närvaro vid workshops, schemalägga årliga utvecklingssamtal och flagga budgetgränser innan medlen tar slut.

Är du redo att omvandla dessa arbetsflöden till ett repeterbart system? Skapa din arbetsyta för bidragsförvaltning i ClickUp.

💡 Proffstips: Börja med en målgrupp, till exempel fastanställda lärare, adjunkter eller personalcertifieringar, innan du rullar ut systemet till hela institutionen. Ett mindre pilotprojekt hjälper ditt team att finjustera mallar, behörigheter och automatiseringsregler innan du skalar upp.

Rekommenderade anpassade fält för uppföljning av professionell utveckling

Dessa fält skapar en enhetlig dokumentation över utvecklingsplaner, workshops, meriter, milstolpar i tjänstgöringstiden, publikationer och budgetar för professionell utveckling.

Fält Typ Syfte Anställningsnummer Kort text Unikt identifieringsnummer för lärare eller personal Rolltyp Rullgardinsmeny Lärare med möjlighet till fast anställning, lärare utan möjlighet till fast anställning, adjungerade lärare, administrativ personal, övrig personal Avdelning Rullgardinsmeny Akademisk eller administrativ enhet Kompetensområde Rullgardinsmeny Undervisning, forskning, service, ledarskap, regelefterlevnad, teknik CEU/poängvärde Antal Poäng för professionell utveckling eller värde för fortbildning Utgångsdatum för behörigheter Datum Certifieringens eller utbildningens utgångsdatum Budgetkälla Rullgardinsmeny Institutionellt, bidragsfinansierat, externt stipendium, avdelningsanslag Återbetalningsstatus Rullgardinsmeny Ej inlämnat, inlämnat, godkänt, ersatt Granska milstolpe Rullgardinsmeny Tredjeårsutvärdering, fast anställning, befordran, utvärdering efter fast anställning, årlig utvecklingsutvärdering Bevisstatus Rullgardinsmeny Ej påbörjat, pågår, bevis inlämnat, verifierat, klart

Exempel på grundläggande automatisering för uppföljning av kompetensutveckling

När dina anpassade fält är konfigurerade kan du skapa automatiseringar som håller utvecklingsplaner, certifieringar och granskningsarbetsflöden igång utan upprepade manuella uppföljningar.

När… Sedan… En behörighet löper ut om 90 dagar Skapa en förnyelseuppgift och tilldela den till medarbetaren En behörighet löper ut om 30 dagar Eskalera till chefen och markera posten som "I riskzonen" Det är 12 månader kvar till milstolpen tjänstgöringstid eller befordran Skapa en checklista för portföljförberedelser och tilldela nödvändiga deluppgifter Deltagande i en workshop markeras som Deltog Logga slutförandet i personens utvecklingshistorik och utlösa utvärdering efter evenemanget Datumet för den årliga utvärderingen närmar sig Skapa en uppgift för självutvärdering och meddela den anställde och chefen En person överskrider 80 % av den årliga tilldelningen för kompetensutveckling Meddela avdelningens godkännare och markera budgetposten för granskning

Vill du se hur Super Agents fungerar i en riktig ClickUp-miljö? Titta på genomgången nedan för att se hur AI-genererade arbetsflöden, uppgifter och automatiseringar fungerar i praktiken.

Vad agenten täcker under hela livscykeln för professionell utveckling

En AI-agent för kompetensutveckling är inte en chattbot som svarar på frågor om anställningskrav. Det är ett system som körs i ditt projektledningsarbetsutrymme och utför det strukturerade, repetitiva arbete som ditt kompetensutvecklingscenter för närvarande gör manuellt: att följa upp certifieringar, sammanställa portföljchecklistor, logga deltagande i workshops och markera deadlines.

Livscykelstadium Vad agenten gör Vad det ersätter Målsättning Stödjer individuella utvecklingsplaner med rollspecifika mallar, kopplar mål till institutionella prioriteringar och fastställer milstolpar Årliga samtal om målsättning utan uppföljningssystem Evenemangshantering Skapa workshopuppgifter med registreringsuppföljning, kapacitetshantering, väntelistor och utvärderingar efter evenemanget Närvarolistor, manuella svar via e-post och icke-uppföljd närvaro Uppföljning av kvalifikationer Övervakar när certifieringar löper ut, skickar påminnelser om förnyelse 90/60/30 dagar före utgångsdatum och eskalerar utgångna behörigheter till HR Kalkylblad som uppdateras en gång om året (om ens det) Sammanställning av portfölj Skapa checklistor för tjänstgöringstid och befordran 12 månader före deadlines, följ upp inlämnade dokument genom granskningssteg Hektisk insamling av dokument under månaderna före utvärderingen Rapportering Genererar sammanfattningar på avdelnings- och institutionsnivå av utvecklingsaktiviteter, budgetutnyttjande och efterlevnad av behörighetskrav Manuell sammanställning av rapporter inför ackrediteringsbesök Budgethantering Spårar individuella och avdelningsvisa tilldelningar för professionell utveckling, flaggar överskridanden och hanterar arbetsflöden för ersättning E-postbaserade ersättningsansökningar och uppföljning i kalkylblad

Variationer för olika typer av institutioner

Ovanstående uppmaning fungerar på alla högskolor som använder ClickUp. Anpassa uppmaningen efter din institution:

Typ av institution Viktiga justeringar R1-forskningsuniversitet (över 500 lärare) Lägg till uppföljning av publikationer och anslag som primära utvecklingsmått. Inkludera arbetsflöden för ansökningar om sabbatsår. Lägg tonvikten på dashboards för forskningsproduktivitet och uppföljning av samarbete mellan delprojektledare över avdelningsgränserna. R2-universitet (200–500 lärare) Balansera uppföljningen av undervisning och forskning lika. Förenkla uppföljningen av publikationer till årliga sammanställningar. Lägg till samhällsengagemang som ett kompetensområde för utveckling. Huvudsakligen institution för grundutbildning (50–200 lärare) Lägg tonvikten på lärarutveckling: schemaläggning av kollegial observation, projekt för omarbetning av kurser, pedagogisk fortbildning. Förenkla uppföljningen av forskning. Lägg till studentmentorskap som en uppföljd aktivitet. Community college (med många adjunkter) Fokusera på introduktion av adjunkter och uppföljning av utbildning i regelefterlevnad. Lägg till dubbla inskrivningar och certifieringsvägar för personalen. Förenkla till väsentliga behörigheter: FERPA, Title IX, ADA, disciplinära licenser. Karriär/yrkesutbildning (branschcertifieringar) Ersätt uppföljning av anställningstid med hantering av branschcertifieringar. Lägg till uppföljning av deltagande i arbetsgivarens rådgivande kommitté. Fokusera på att upprätthålla aktuella branschcertifieringar och förnyelser av yrkeslicenser.

Hantera uppföljning av kompetensutveckling på ett och samma ställe

Uppföljningen av professionell utveckling faller samman när mål, certifieringar, workshopregister, granskningsmilstolpar och budgetar finns i separata kalkylblad, inkorgar och delade enheter. Med ClickUp Brain, anpassade fält och automatiseringar kan din institution omvandla utvecklingsplanering, förnyelse av certifieringar, uppföljning av tjänstetidsportföljer, workshophantering och övervakning av PD-budgetar till ett enda repeterbart operativt system.

Målet är inte att ersätta ditt LMS, HRIS eller institutionens registersystem. Det är att minska samordningsarbetet kring dem, förbättra synligheten mellan avdelningarna och se till att yrkesmässig utveckling inte är beroende av minne, manuell uppföljning eller saknad dokumentation. Börja med uppmaningen ovan, anpassa den till din institutions granskningscykel och utvecklingsprioriteringar, och skapa en lösning som ditt team faktiskt kan använda varje dag.

Kom igång gratis med ClickUp.

Vanliga frågor om uppföljning av kompetensutveckling med hjälp av AI

Ja. Systemet fattar inte beslut om tjänstetid. Det ser till att processen följs: skapar checklistor vid rätt tidpunkt, spårar inlämnade dokument genom granskningssteg och eskalerar när deadlines närmar sig. Fakultetsnämnderna utvärderar fortfarande portföljerna, men de behöver inte längre jaga efter saknade dokument eller undra om någon har lämnat in sina externa granskningsbrev.

Prompten innehåller en variabel för rolltyp som låter dig skapa separata mallar för utvecklingsplaner och uppföljningsflöden för olika medarbetarkategorier. Fackföreningsspecifika krav (avtalade utvecklings- och fortbildningstimmar, förhandlade finansieringsnivåer, dokumentation relaterad till klagomål) kan byggas in i mallen för den rolltypen utan att det påverkar andra spår.

ClickUp har certifieringar enligt SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 och ISO 42001 och stöder SSO, rollbaserade behörigheter samt kryptering både vid lagring och överföring. Individuella utvecklingsplaner kan begränsas så att endast den anställde, dennes chef och HR har åtkomst. Inga data används för att träna AI-modeller.

Nej. Ett community college med 50 adjunkter har lika stor nytta av varningar om certifikat som löper ut och uppföljning av efterlevnad som ett R1-universitet med 2 000 lärare. Variablerna i meddelandena anpassas efter din storlek. Mindre institutioner ser ofta en snabbare avkastning på investeringen eftersom de ersätter helt manuella processer.

Ditt LMS (Canvas, Blackboard) spårar kursleveransen till studenterna. Ditt HRIS (Banner, Workday, PeopleSoft) hanterar anställningsregister. Inget av dem är utformat för att spåra mål för professionell utveckling, deltagande i workshops, sammanställning av portföljer och fördelning av budget för professionell utveckling på ett och samma ställe. ClickUp med en AI-agent är det operativa lagret som kopplar samman dessa aktiviteter. Det passar också bra ihop med arbetsflöden för bidragsförvaltning för lärare vars utvecklingsplaner inkluderar mål för forskningsfinansiering.