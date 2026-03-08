Hur man planerar läroplaner med hjälp av AI

De flesta universitet genomför programgranskningar i fem- till sjuåriga cykler, och regionala ackrediteringsorgan som HLC kräver omfattande utvärderingar i tioåriga cykler. Det innebär att beslut om läroplaner ofta baseras på data som är flera år gamla. En AI-agent inbyggd i en projektledningsplattform kan automatisera arbetsflöden för kursförslag, schemaläggning av programgranskningar, kartläggning av läranderesultat, hantering av förkunskapskedjor och anpassning till ackrediteringskrav, vilket förvandlar en långsam styrningsprocess till ett spårbart och ansvarigt system.

Nedan finns en kopieringsklar AI-agentprompt som du kan klistra in i ClickUp för att skapa en komplett arbetsyta för läroplansplanering på några minuter. Men innan du använder den är det bra att titta på de operativa flaskhalsar som denna typ av system är avsedd att åtgärda. För de flesta institutioner är problemet inte brist på processer. Det är att förslag, granskningscykler, utvärderingskartor och styrningsdokument finns spridda över e-post, delade enheter och kommittéers minne istället för i ett synligt arbetsflöde.

Vem bör använda denna läroplansplaneringskonfiguration Denna konfiguration är utformad för akademiska team, ordförande för läroplanskommittéer, personal på rektorskontoret, utvärderingsledare, ackrediteringskoordinatorer, registratorer och fakultetsstyrningsgrupper som hanterar godkännande av läroplaner, programgranskningar och resultatutvärderingar. Den är särskilt användbar för institutioner som redan har formella styrningsstrukturer på plats men fortfarande förlitar sig på manuell samordning för att flytta förslag, spåra granskningscykler och underhålla dokumentation.

Problemet: Din läroplanskommitté styr via e-post och institutionellt minne

Om du sitter i en läroplanskommitté eller hanterar granskning av akademiska program känner du till mönstret. En fakultetsmedlem föreslår en ny kurs genom att skicka ett Word-dokument via e-post till institutionschefen, som vidarebefordrar det till högskolans läroplanskommitté, som begär revideringar via e-post, som slutligen skickar det till den universitetsövergripande kommittén, som kan skicka det till fakultetssenaten. I varje steg ligger förslaget i någons inkorg i veckor. Ingen har en klar bild av var förslaget befinner sig i processen, vilken feedback som har getts eller om det duplicerar en kurs som en annan institution redan erbjuder.

Den övergripande bilden är lika fragmenterad. Programöversyner sker i långa cykler, ofta vart femte till sjunde år, och självstudier genererar hundratals sidor med dokument som lagras på delade enheter och aldrig ses över igen förrän nästa översyn. Lärandemål kartläggs mot ackrediteringsstandarder i kalkylblad som blir inaktuella redan nästa termin efter att de skapats. Förkunskapskedjor dokumenteras i kurskatalogen men visualiseras aldrig, vilket skapar flaskhalser som försenar examen och förvirrar studievägledare.

En studie av akademiska programgranskningar vid University of Cincinnati visade att processen rekommenderade att programutbudet skulle minskas från 574 till 328 genom att eliminera överflödiga delar och öka samarbetet. Denna typ av rationalisering är omöjlig när läroplansdata finns i isolerade dokument, kommittéprotokoll som ingen läser och minnen hos lärare som kanske har gått i pension.

Det är möjligheten här. Inte att ersätta styrningsstrukturer, utan att göra arbetet kring dem synligt och spårbart. Det snabbaste sättet att testa den modellen är att skapa en fungerande läroplansplanering inom din projektledningsplattform. Vill du testa en liknande modell i ditt eget arbetsflöde för akademiska frågor? Börja med nedanstående prompt för läroplansplanering och anpassa den efter din styrningsstruktur, ackrediteringsorgan och programportfölj.

Uppmaning: Skapa din arbetsyta för läroplansplanering med AI

Kopiera denna prompt, klistra in den i ClickUp Brain för att skapa din egen ClickUp Super Agent, fyll i din institutions uppgifter så får du en komplett arbetsyta för läroplansplanering med förslag på arbetsflöden, granskningskalendrar, kartläggningsverktyg och relaterade styrningsprocesser.

Resultatet bör ge dig ett bra första utkast till din verksamhetsstruktur, inklusive uppgiftshierarkier, godkännandeprocesser, granskningsmilstolpar och dokumentationskontroller. Ditt team kan sedan anpassa det så att det passar din styrningsstruktur, ackrediteringskrav och läroplansportfölj.

Curriculum Orchestrator Super Agent

Uppmaning:

→ Är du redo att skapa din första Super Agent för bidragsförvaltning? Öppna ClickUp Brain och klistra in ovanstående prompt för att skapa en anpassad Super Agent för din arbetsyta.

När din agentplan har skapats är nästa steg att omvandla den till en praktisk arbetsyta som ditt akademiska team kan använda varje dag.

Hur du ställer in det i ClickUp (4 steg)

Innan du konfigurerar ditt utrymme, samla in den information som ditt team redan använder för att hantera läroplansverksamheten. Det inkluderar vanligtvis kommittéstrukturer, förslagsformulär, kalendrar för granskningscykler, kartor över läranderesultat, inventeringar av artikulationsavtal, regler för förkunskapskrav och tidsplaner för kataloger. Att börja med rena indata gör dina automatiseringar, instrumentpaneler och styrningsarbetsflöden mycket mer tillförlitliga.

Skapa din arbetsplatsstruktur Skapa ett särskilt utrymme som heter Läroplan och akademiska program. Lägg till fem mappar för att organisera arbetet under läroplanens livscykel: Kursförslag för aktiva förslag efter granskningsstadium och slutgiltiga beslut, Programgranskningar för planering av granskningscykeln och självstudier, Lärandemål för kartläggning av institutionella och programrelaterade resultat samt uppföljning av bedömningar, Samarbetsavtal för partneravtal och kurslikvärdigheter, samt Kommittéstyrning för dagordningar, protokoll, omröstningar och årsrapportering. Konfigurera anpassade fält för varje läroplansuppgift Lägg till anpassade fält i dina mallar för förslag, granskning och styrning så att varje läroplansuppgift innehåller de viktigaste uppgifterna som ditt team behöver för att fatta beslut och följa upp framstegen. Inkludera fält för kursens prefix och nummer, typ av förslag, förslagande avdelning, poäng, giltighetstid, granskningsstadium, ackrediteringsanpassning och programgranskningsår. Denna enhetliga struktur gör dashboards, automatiseringar och kommittéuppföljning mycket mer tillförlitliga. Klistra in prompten i ClickUp Brain Öppna ClickUp Brain i ditt nya utrymme och klistra in prompten ovan. Fyll i dina variabler, inklusive institutionsnamn, programantal, ackrediteringsorgan, kommittéstruktur och granskningscykel. Använd det genererade resultatet för att skapa ett första utkast till dina förslagsarbetsflöden, granskningsmallar, resultatkartor och styrningsprocesser, och finjustera det sedan för din institutions struktur. Ställ in automatiseringar för löpande hantering Skapa automatiseringar för att hålla läroplansarbetet igång utan ständig manuell uppföljning. Använd regler för att driva förslag genom styrningsstadier, flagga fastnade granskningar, lansera självstudiemallar för kommande programgranskningar, påbörja förnyelser av samarbetsavtal och meddela registratorn när förslag är fullständigt godkända.

Skapa ett särskilt utrymme som heter Läroplan och akademiska program. Lägg till fem mappar för att organisera arbetet under läroplanens livscykel: Kursförslag för aktiva förslag efter granskningsstadium och slutgiltiga beslut, Programgranskningar för planering av granskningscykeln och självstudier, Lärandemål för kartläggning av institutionella och programrelaterade resultat samt utvärderingsuppföljning, Samarbetsavtal för partneravtal och kurslikvärdigheter, samt Kommittéstyrning för dagordningar, protokoll, omröstningar och årsrapportering.

Lägg till anpassade fält i dina mallar för förslag, granskning och styrning så att varje läroplansuppgift innehåller de viktigaste uppgifterna som ditt team behöver för att fatta beslut och följa upp framstegen. Inkludera fält för kursens prefix och nummer, typ av förslag, förslagande avdelning, poäng, giltighetstid, granskningsstadium, ackrediteringsanpassning och programgranskningsår. Denna enhetliga struktur gör dashboards, automatiseringar och kommittéuppföljning mycket mer tillförlitliga.

Öppna ClickUp Brain i ditt nya utrymme och klistra in prompten ovan. Fyll i dina variabler, inklusive institutionsnamn, programantal, ackrediteringsorgan, kommittéstruktur och granskningscykel. Använd det genererade resultatet för att skapa ett första utkast till dina förslag på arbetsflöden, granskningsmallar, resultatkartor och styrningsprocesser, och finjustera det sedan efter din institutions struktur.

Skapa automatiseringar för att hålla läroplansarbetet igång utan ständig manuell uppföljning. Använd regler för att driva förslag genom styrningsstadier, flagga fastnade granskningar, lansera självstudiemallar för kommande programgranskningar, påbörja förnyelser av samarbetsavtal och meddela registratorn när förslag är fullt godkända.

Är du redo att omvandla dessa arbetsflöden till ett repeterbart system? Skapa din arbetsyta för bidragsadministration i ClickUp.

💡 Proffstips: Börja med ett arbetsflöde, till exempel kursförslag eller programgranskningar, innan du rullar ut systemet i hela läroplansstyrningsprocessen. Ett mindre pilotprojekt hjälper ditt team att förfina uppgiftsstrukturer, granskningsstadier och behörigheter innan du skalar upp.

Rekommenderade anpassade fält för läroplansplaneringsuppgifter

Dessa fält skapar en enhetlig verksamhetshistorik för kursförslag, programgranskningar, resultatbedömningar, samarbetsavtal och styrningsarbetsflöden.

Fält Typ Syfte Kursens prefix/nummer Kort text Kursidentifierare såsom BIOL 301 Typ av förslag Rullgardinsmeny Ny kurs, modifiering, inaktivering, programändring Förslag från avdelningen Rullgardinsmeny Akademisk avdelning ansvarig för förslaget Kredittimmar Antal Kursens poängvärde Effektiv termin Rullgardinsmeny Hösten 2026, våren 2027 och så vidare Granskningsfas Rullgardinsmeny Avdelning, högskolekommitté, universitetskommitté, senat, rektor, registrator Anpassning till ackreditering Etiketter SACSCOC, HLC, AACSB, ABET, NCATE och andra Programgranskningsår Datum Nästa planerade granskningsdatum Förslagets status Rullgardinsmeny Utkast, Under granskning, Godkänt, Returnerat för revidering, Avslaget Relaterat program Relation Länka förslag, granskningar, resultatkartor eller artikulationsregister som är kopplade till samma program.

Exempel på central automatisering för läroplansplanering

När dina anpassade fält är konfigurerade kan du skapa automatiseringar som håller förslag, granskningar och kommittéarbetsflöden igång utan upprepade manuella uppföljningar.

När… Sedan... Ett kursförslag godkänns av institutionskommittén Flytta det till högskolans kommittégranskningsstadium och meddela högskolans kommittéordförande. Ett förslag har varit i granskningsfasen i mer än 21 dagar Skicka en påminnelse till den aktuella granskaren och markera den i läroplanspanelen. En programöversyn är om 12 månader Skapa en struktur för självstudier utifrån en mall och tilldela avsnittsförfattare. Förnyelsen av samarbetsavtalet är om 12 månader Skapa en förnyelseuppgift och meddela institutionschefen och rektorskontoret. Alla granskningssteg i ett förslag är godkända Flytta det till Klar för registrator och meddela registratorn om kataloguppdatering. Deadline för kataloguppdatering är om 7 dagar Meddela registratorn och förslagets ägare, och markera sedan ärendet som tidsbegränsat.

Vad agenten täcker under hela läroplanens livscykel

En AI-agent för läroplansplanering är inte en chattbot som skriver kursbeskrivningar. Det är ett system som körs i din projektledningsarbetsyta och utför det strukturerade, repeterbara arbete som din akademiska avdelning för närvarande gör manuellt: vidarebefordra förslag genom styrningsstadier, spåra tidslinjer för programgranskningar, underhålla resultatkartor och se till att ingenting fastnar i någons inkorg.

Livscykelstadium Vad agenten gör Vad det ersätter Kursförslag Skicka förslag genom avdelnings-, högskole-, universitets-, senats- och rektorsstadier med statusuppföljning, granskaruppdrag och deadline-genomförande. E-postkedjor med Word-dokument som bilagor och utan insyn i pipeline-status Programgranskning Planerar granskningar i cykler, genererar strukturer för självstudier, spårar inlämnade dokument, hanterar logistiken för externa granskare och övervakar genomförandet av handlingsplaner. Spreadsheet-baserade granskningskalendrar och självstudiedokument i delade enheter Resultatmappning Underhåller läroplanskartor som kopplar CLO till PLO till ILO, spårar utvärderingscykler, identifierar luckor där resultaten saknar kurser på mästarnivå. Statiska kalkylblad som uppdateras en gång per ackrediteringsbesök Förutsättningar Dokumenterar kedjor av förkunskapskrav, markerar kurser med flaskhalsar, bedömer effekterna av föreslagna förändringar och kontrollerar katalogens konsistens. Katalogtexten granskas manuellt under kursförslaget. Artikulation Spårar avtalsinventeringar och förnyelsedatum, underhåller databaser för kurslikvärdighet, övervakar utnyttjandet av transferstudenter. Arkivskåp med undertecknade avtal och ad hoc-beslut om likvärdighet Styrning Hantera kommittémötenas dagordningar, spåra omröstningar och åtgärdspunkter, generera årliga genomströmningsrapporter, samordna mellan kommitténivåer Mötesprotokoll i delade enheter och muntliga överlämningar mellan kommittéordföranden

Vill du se hur Super Agents fungerar i en verklig ClickUp-miljö? Titta på genomgången nedan för att se hur AI-genererade arbetsflöden, uppgifter och automatiseringar fungerar i praktiken.

Variationer för olika typer av institutioner

Ovanstående prompt fungerar på alla högskolor som använder ClickUp. Anpassa prompten efter din institution:

Typ av institution Viktiga justeringar R1-forskningsuniversitet (över 200 program) Lägg till en separat styrgrupp för läroplanen för forskarutbildningen. Inkludera tvärvetenskaplig programuppföljning mellan olika högskolor. Lägg till uppföljning av väsentliga förändringar för ackrediteringsorgan (nya former, platser, examensnivåer). Räkna med över 50 förslag per termin. R2-universitet (100–200 program) Kombinera styrningen av läroplaner för grundutbildning och forskarutbildning om kommittéerna överlappar varandra. Lägg till spårning av programutveckling som är anpassad till arbetskraften. Fokusera programgranskningar på mått för antagningsbarhet tillsammans med akademisk kvalitet. Främst institutioner för grundutbildning (30–100 program) Lägg tonvikten på hantering av allmänna utbildningsplaner och kartläggning av kärnkompetenser. Lägg till erfarenhetsbaserat lärande (praktik, examensarbete, utlandsstudier) som en del av den uppföljda utbildningsplanen. Förenkla styrningen till två kommitténivåer. Kommunala högskolor (50–150 program) Fokusera på övergångsmöjligheter och arbetsmarknadsprogram. Lägg till spårning av rådgivande kommitténs synpunkter för karriärprogram. Inkludera krav på anpassning av läroplanen på statlig nivå. Spåra motsvarigheter för dubbla kurser. Yrkesutbildning/yrkesskola (10–50 program) Fokusera på programackrediteringskrav (t.ex. ACICS, COE) och anpassning till branschcertifieringar. Lägg till återkoppling från arbetsgivare för uppdateringar av läroplanen. Spåra andelen godkända på licensieringsprov som ett mått på läroplanens effektivitet. Ersätt fakultetssenatens styrning med enklare godkännandeprocesser.

Genomför läroplansplanering på ett och samma ställe

Läroplansplaneringen faller samman när förslag, granskningar, resultatkartor och styrningsdokument finns i separata inkorgar, kalkylblad och delade enheter. Med ClickUp Brain, anpassade fält och automatiseringar kan din institution förvandla kursförslagsrutiner, programgranskningsschemaläggning, kartläggning av läranderesultat, spårning av förkunskaper och kommittéstyrning till ett repeterbart operativt system.

Målet är inte att ersätta dina katalog-, förslags- eller ackrediteringsverktyg. Det är att minska samordningsarbetet kring dem, förbättra synligheten i olika styrningsstadier och se till att beslut om läroplaner går framåt med aktuell, tillgänglig dokumentation istället för institutionellt minne. Börja med ovanstående uppmaning, anpassa den till din styrningsstruktur och ackrediteringsorgan och skapa en uppsättning som ditt team faktiskt kan använda varje dag. Kom igång gratis med ClickUp.

Vanliga frågor om läroplansplanering med hjälp av AI

Ja. Agenten fattar inga beslut om läroplanen; fakultetsnämnderna behåller fullständig befogenhet. Agenten hanterar arbetsflödet: vidarebefordrar förslag genom varje styrningssteg, spårar röster, hanterar deadlines och gör hela processen synlig. Fakultetsstyrningen blir mer effektiv när processen är transparent och ingen behöver fråga ”var är mitt förslag?” via e-post.

Nej. Curriculog och CourseLeaf är läroplanshanteringssystem som är utformade för förslagsformulär och katalogpublicering. ClickUp-agenten är det bredare operativa lagret som hanterar programgranskningar, resultatbedömningar, samarbetsavtal, kommittéstyrning och den avdelningsöverskridande samordningen som förslagshanteringssystemen inte täcker. De fungerar bra tillsammans: Curriculog hanterar det formella förslagsformuläret, ClickUp hanterar hela läroplanens livscykel.

ClickUp har SOC 2-, ISO 27001-, ISO 27017-, ISO 27018- och ISO 42001-certifieringar och stöder SSO, rollbaserade behörigheter och kryptering vid lagring och överföring. Arbetsytor för kommittéer kan begränsas så att endast kommittémedlemmar kan se förslag som är under granskning. Inga data används för att träna AI-modeller.

Agenten upprätthåller kontinuerligt den dokumentation som ackrediteringsorganen begär: kartläggning av lärandemål, bevis för bedömningscykeln, handlingsplaner för programgranskning och styrningsdokumentation. Istället för en hektisk förberedelseperiod för ackreditering vart femte till tio år, upprätthåller din institution dokumentation som uppfyller kraven som en del av den löpande verksamheten. När platsbesöket kommer är bevisen redan organiserade och aktuella.

Beslut om läroplaner får konsekvenser för hela institutionen. Nya program påverkar resursplaneringen (behov av klassrum, lärartjänster, budget). Kursanmälningsdata används för anmälningshantering (signaler om efterfrågan på program). Lärarnas undervisningsbelastning kopplas till uppföljning av professionell utveckling. Med ClickUps relationsfält kan du koppla läroplansuppgifter till alla dessa efterföljande arbetsflöden.