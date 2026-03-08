Hur man hanterar forskningsadministration med hjälp av AI

Forskare vid amerikanska universitet lägger 44,3 % av sin federalt finansierade forskningstid på administrativa uppgifter istället för på själva forskningen. Inom hela sektorn kostar enbart forskningsrelaterad efterlevnad uppskattningsvis 10 miljarder dollar per år. En AI-agent inbyggd i en projektledningsplattform kan automatisera protokollspårning, efterlevnadsövervakning, COI-upplysningar, laboratoriesäkerhetsinspektioner och samordning mellan flera PI, vilket ger forskningsadministratörer och fakultetsmedlemmar flera timmar extra varje vecka.

Nedan finns en kopieringsklar AI-agentprompt som du kan klistra in i ClickUp för att skapa en komplett arbetsyta för forskningsadministration på några minuter. Men innan du använder den är det bra att titta på den operativa spridning som denna typ av system är utformat för att åtgärda. För de flesta forskningskontor är problemet inte bristen på system. Det är det manuella samordningsarbetet som är utspritt över protokollplattformar, kalkylblad, inkorgar och icke sammankopplade efterlevnadsverktyg.

Vem bör använda denna forskningsadministrationskonfiguration: Denna konfiguration är utformad för forskningscompliancekontor, IRB- och IACUC-administratörer, forskningsledare, compliancekoordinatorer, exportkontrollteam och fakultetsstödpersonal som hanterar forskningsmiljöer med många protokoll eller höga compliancekrav. Det är särskilt användbart för institutioner som redan har inlämningssystem på plats men fortfarande förlitar sig på manuell samordning för att hantera förnyelser, inspektioner, upplysningar och uppföljning mellan team.

Problemet: Din forskningsavdelning är överhopad med efterlevnadsdokumentation medan forskningsledarna väntar på svar.

Om du arbetar på ett forskningskontor är bilden bekant. Ditt team hanterar hundratals aktiva protokoll inom IRB, IACUC, IBC och exportkontroll, var och en med sina egna krav för inlämning, granskningsfrister och förnyelsetider. Upplysningar om intressekonflikter kommer in enligt olika scheman från olika myndigheter. Labbsäkerhetsinspektioner spåras i ett system, datahanteringsplaner i ett annat och upplysningar om uppfinningar i ett tredje.

Federal Demonstration Partnerships undersökning om fakultetens arbetsbelastning från 2018 bekräftade vad forskningsadministratörer redan visste: fakulteten rapporterade att de ägnade 44,3 % av sin forskningstid åt administrativa uppgifter, en ökning från 42 % i tidigare undersökningar, utan tecken på förbättring trots år av federala löften om att minska bördan. Samtidigt spenderar hela högskolesektorn uppskattningsvis 27 miljarder dollar per år på efterlevnad av federala regler, varav 10 miljarder dollar går direkt till forskningsrelaterad efterlevnad.

Detta skiljer sig från bidragsförvaltning, som fokuserar på den finansiella livscykeln för bidrag. Forskningsadministration är bredare. Det omfattar efterlevnad, styrning och operativa system som stöder protokollgodkännanden, upplysningar, inspektioner, datastyrning och samordning mellan flera team inom forskningsverksamheten. På många institutioner hålls det arbetet fortfarande samman av institutionellt minne, e-postkedjor och kalkylblad som ingen litar helt på.

Hur CU Anschutz löste detta: University of Colorados CU Anschutz-campus ersatte fem äldre system med ClickUp för över 170 användare i sitt centraliserade IT-team. Manuell rapportering minskade till noll. Anna Alex, chef för Campus Technology Services: Teamets moral steg eftersom alla vill lösa problem, inte skapa pivottabeller. Teamets moral steg eftersom alla vill lösa problem, inte skapa pivottabeller.

Det är möjligheten som finns här. Det handlar inte om att ersätta institutionella system, utan om att minska det manuella koordineringsarbetet kring dem. Det snabbaste sättet att testa den modellen är att skapa en fungerande forskningsadministrationsmiljö inom din projektledningsplattform.

Uppmaning: Skapa din arbetsyta för forskningsadministration med AI

Kopiera denna prompt, klistra in den i ClickUp Brain för att skapa din egen ClickUp Super Agent, fyll i din institutions uppgifter och du får en komplett arbetsyta för forskningsadministration med protokollspårare, efterlevnadskalendrar, automatiseringsregler och relaterade arbetsflöden.

Resultatet bör ge dig ett bra första utkast till din verksamhetsstruktur, inklusive uppgiftshierarkier, tidsfrister och kontrollpunkter för efterlevnad. Ditt team kan sedan anpassa det efter din institutions typ, granskningskommittéer och sponsorkrav.

Superagent för forskningsadministration

Vill du testa en liknande modell på ditt eget forskningskontor? Börja med forskningsadministrationsprompten nedan och anpassa den efter din institution!

Uppmaning:

När din agentplan har genererats är nästa steg att omvandla den till en praktisk arbetsyta som ditt forskningskontor kan använda varje dag.

Så här konfigurerar du det i ClickUp (4 steg)

Innan du konfigurerar ditt utrymme ska du samla in den information som ditt team redan använder för att hantera forskningsverksamheten. Det inkluderar vanligtvis aktiva protokollistor, PI-ägande, utgångsdatum, upplysningscykler, inspektionsscheman, sponsorkrav, utbildningsregister och alla system som för närvarande används för IRB-, IACUC-, IBC- eller COI-spårning. Om du börjar med rena indata blir dina automatiseringar, instrumentpaneler och eskaleringsarbetsflöden mycket mer tillförlitliga.

Skapa din arbetsplatsstruktur Skapa ett särskilt utrymme som heter Forskningsadministration. Lägg till fem mappar för att organisera arbetet under hela forskningsadministrationens livscykel: Protokollhantering för IRB-, IACUC-, IBC- och exportkontrollgranskningar, Efterlevnad och upplysningar för upplysningar om intressekonflikter och efterlevnad av utbildningskrav, Labbets säkerhet för inspektioner och korrigerande åtgärder, IP och uppfinningar för upplysningar och patentaktiviteter samt Forskningsteam för projekt med flera huvudforskare, underleverantörer och personalförändringar. Konfigurera anpassade fält för varje forskningsuppgift Lägg till anpassade fält i dina mallar för protokoll och efterlevnadsuppgifter så att ditt team kan spåra samma kärndata i alla forskningsarbetsflöden. Inkludera fält för protokollnummer, huvudforskare, granskningstyp, sponsrande myndighet, efterlevnadsstatus, utgångsdatum, risknivå och tillhörande bidrag. Denna konsekventa struktur gör dashboards, automatiseringar och eskaleringsarbetsflöden mycket mer tillförlitliga. Klistra in prompten i ClickUp Brain Öppna ClickUp Brain i ditt nya utrymme och klistra in prompten ovan. Fyll i dina variabler, inklusive institutionsnamn, institutionstyp, forskningsutgifter, antal aktiva protokoll, personalstorlek och huvudsponsorer. Använd det genererade resultatet för att skapa ett första utkast till ditt protokollspårningssystem, efterlevnadskalendrar och automatiseringslogik, och finjustera det sedan för din institutions arbetsflöden. Ställ in automatiseringar för löpande hantering Skapa automatiseringar för att hålla forskningsadministrationen igång utan ständig manuell uppföljning. Använd regler för att utlösa protokollförnyelseuppgifter, starta årliga cykler för upplysningar om intressekonflikter, eskalera olösta laboratoriesäkerhetsfynd, skapa Bayh-Dole-rapporteringsuppgifter och flagga viktiga personalförändringar som kräver anmälan till sponsorn.

Skapa ett särskilt utrymme som heter Forskningsadministration. Lägg till fem mappar för att organisera arbetet under hela forskningsadministrationens livscykel: Protokollhantering för IRB-, IACUC-, IBC- och exportkontrollgranskningar, Efterlevnad och upplysningar för upplysningar om intressekonflikter och efterlevnad av utbildningskrav, Labbsäkerhet för inspektioner och korrigerande åtgärder, IP och uppfinningar för upplysningar och patentaktivitet samt Forskningsteam för projekt med flera huvudforskare, underleverantörer och personalförändringar.

Lägg till anpassade fält i dina protokoll- och efterlevnadsuppgiftsmallar så att ditt team kan spåra samma kärndata i alla forskningsarbetsflöden. Inkludera fält för protokollnummer, huvudforskare, granskningstyp, sponsringsorgan, efterlevnadsstatus, utgångsdatum, risknivå och tillhörande bidrag. Denna konsekventa struktur gör dashboards, automatiseringar och eskaleringsarbetsflöden mycket mer tillförlitliga.

Öppna ClickUp Brain i ditt nya utrymme och klistra in prompten ovan. Fyll i dina variabler, inklusive institutionsnamn, institutionstyp, forskningsutgifter, antal aktiva protokoll, personalstorlek och huvudsponsorer. Använd det genererade resultatet för att skapa ett första utkast till ditt protokollspårningssystem, efterlevnadskalendrar och automatiseringslogik, och finjustera det sedan för din institutions arbetsflöden.

Skapa automatiseringar för att hålla forskningsadministrationen igång utan ständig manuell uppföljning. Använd regler för att utlösa protokollförnyelseuppgifter, starta årliga COI-upplysningscykler, eskalera olösta laboratoriesäkerhetsfynd, skapa Bayh-Dole-rapporteringsuppgifter och flagga viktiga personalförändringar som kräver anmälan till sponsorn.

💡 Proffstips: Börja med ett kontor, en protokolltyp eller ett efterlevnadsarbetsflöde innan du rullar ut systemet i hela forskningsföretaget. Ett mindre pilotprojekt hjälper ditt team att förfina strukturer, automatiseringsregler och behörigheter innan du skalar upp.

Rekommenderade anpassade fält för forskningsadministrativa uppgifter

Dessa fält skapar en enhetlig driftshistorik över protokoll, upplysningar, inspektioner och forskningsgruppens arbetsflöden, vilket gör dashboards och automatiseringar mycket mer användbara.

Fält Typ Syfte Protokollnummer Kort text IRB-, IACUC- eller IBC-identifierare Huvudforskare Personer Ledande forskare Granskningstyp Rullgardinsmeny Undantagen, påskyndad, fullständig styrelse, ej tillämplig Sponsorbyrå Rullgardinsmeny NSF, NIH, DOE, DOD, ED, stiftelse, delstat, övrigt Efterlevnadsstatus Rullgardinsmeny Efterlevnad, Åtgärd krävs, Försenad, Under granskning Utgångsdatum Datum Protokoll eller behörighetens giltighetstid Risknivå Rullgardinsmeny Låg, medel, hög, kritisk Tillhörande bidrag Relation Länk till bidragsuppgifter i arbetsytan för bidrag

📘 Läs också: Se alla anpassade fälttyper för att avgöra vilka fält som fungerar bäst för ditt arbetsflöde för anslag.

Exempel på central automatisering för forskningsadministration

När dina anpassade fält är konfigurerade kan du skapa automatiseringar som håller koll på deadlines, förnyelser och eskaleringsarbetsflöden utan upprepade manuella uppföljningar.

När… Sedan... Protokollet löper ut om 90 dagar Skapa en fortlöpande granskningsuppgift och tilldela den till PI och efterlevnadskoordinatorn. Tidsfristen för upplysningar om intressekonflikter infaller vid räkenskapsårets början Skapa upplysningsuppgifter för alla aktiva PI:er och ange en tidsfrist på 30 dagar. Labbsäkerhetsfyndet är inte löst inom 30 dagar Eskalera ärendet, meddela avdelningschefen och ändra risknivån till Hög. Uppfinningar rapporteras inom ramen för ett federalt finansierat projekt Skapa en Bayh-Dole-rapporteringsuppgift med myndighetens anmälningsfrist. Viktig personalförändring har lämnats in Skapa en uppgift för sponsoravisering och verifiera uppdateringar av arbetsfördelningen.

📘 Läs också: Lär dig hur anpassade fält fungerar i automatiseringar

Vad agenten täcker under forskningsadministrationens livscykel

En AI-agent för forskningsadministration är inte en chattbot som tolkar federala regler. Det är ett system som körs i ditt projektledningsarbetsområde och utför det strukturerade, repeterbara arbete som ditt forskningskontor för närvarande gör manuellt: spåra protokollförnyelser, övervaka efterlevnadsfrister, samordna multi-PI-team och eskalera försenade ärenden.

Livscykelstadium Vad agenten gör Vad det ersätter Inlämning av protokoll Bygg upp protokollets uppgiftsstrukturer med myndighetsspecifika krav, spåra granskningsstatus genom kommittéstadierna, hantera revisionscykler E-postbaserad spårning av inlämningar och statuslistor i kalkylblad Övervakning av efterlevnad Hantera cykler för upplysningar om intressekonflikter, efterlevnad av utbildningskrav (CITI, RCR) och granskningar av exportkontroll med automatiserad spårning av tidsfrister. Årliga granskningar av kalkylblad och manuella påminnelsemejl Labbets säkerhet Planera inspektioner efter laboratorietyp och frekvens, spåra resultat genom arbetsflöden för korrigerande åtgärder, eskalera olösta problem. Pappersformulär för inspektion och loggböcker i arkivskåp Datastyrning Spårar datahanteringsplaner enligt finansiärens krav, övervakar DMP-efterlevnad för aktiva tilldelningar, hanterar dataarkivering för avslutade projekt DMP-dokument som arkiveras vid utdelningens början och aldrig granskas igen IP-hantering Spårar upptäckter genom bedömning av patenterbarhet och licensiering, säkerställer Bayh-Dole-efterlevnad för federalt finansierade upptäckter. Reaktiv spårning av upplysningar efter förfrågningar från tekniköverföringskontoret Teamkoordinering Hantera milstolpar för flera huvudforskare, övervakning av underleverantörer, personalförändringar som kräver anmälan till sponsorn och mötesplaner för forskarteamet. Osammanhängande e-posttrådar och PI-hanterade kalkylblad

Vill du se hur Super Agents fungerar i en verklig ClickUp-miljö? Titta på genomgången nedan för att se hur AI-genererade arbetsflöden, uppgifter och automatiseringar fungerar i praktiken.

Variationer för olika typer av institutioner

Ovanstående prompt fungerar på alla högskolor som använder ClickUp. Anpassa prompten för din institution:

Typ av institution Viktiga justeringar R1-forskningsuniversitet (över 1 000 aktiva protokoll) Använd hela prompten som den är. Lägg till efterlevnadsdashboards på avdelningsnivå. Räkna med mer än 15 aktiva IRB/IACUC/IBC-kommittéer. Inkludera exportkontroll och CUI-spårning. Integrera med arbetsflöden för bidragsadministration R2-universitet (200–500 aktiva protokoll) Förenkla spårningen av IRB och IACUC (ta bort IBC och exportkontroll om det inte är tillämpligt). Minska eskaleringsnivåerna med en nivå. Kombinera laboratoriesäkerhet och efterlevnad i en enda mapp. Främst institutioner för grundutbildning (20–100 aktiva protokoll) Fokusera på IRB för forskningsprojekt på grundnivå. Förenkla intressekonflikter till endast årlig redovisning från fakulteten. Lägg till checklistor för mentorskap för studentforskare. Ta bort övervakning av underleverantörer om du inte har externa samarbeten. Kommunalt college (5–20 aktiva protokoll) Fokusera på IRB-undantagna granskningar för klassrumsbaserad forskning. Förenkla till grundläggande spårning av efterlevnadsträning (CITI). Ta bort spårning av IP/uppfinningar. Lägg till samordning av samhällsbaserad deltagande forskning. Yrkesutbildning/yrkesskola (minimal forskningsverksamhet) Fokusera på efterlevnad av branschsponsrad forskning och avtal om dataanvändning. Ersätt IRB/IACUC med spårning av branschcertifiering. Lägg till egna arbetsflöden för dataskydd för företagssamarbeten.

Hantera forskningsadministrationen på ett och samma ställe

Forskningsadministrationen faller inte samman på grund av att institutionerna saknar system. Den faller samman när kritiskt arbete är utspritt över för många system. Med ClickUp Brain, anpassade fält och automatiseringar kan ditt team förvandla protokollspårning, efterlevnadsövervakning, upplysningar, inspektioner och samordning mellan flera team till ett repeterbart operativsystem.

Istället för att förlita sig på minnet, e-postkedjor och isolerade verktyg får ditt kontor ett gemensamt arbetsutrymme som hjälper alla att se deadlines tidigare, agera snabbare och hålla sig uppdaterade under hela forskningscykeln. Börja med ovanstående uppmaning, anpassa den till din institution och skapa en konfiguration som ditt team kan använda med självförtroende varje dag.

Vanliga frågor om forskningsadministration med hjälp av AI

Ja. Agenten tolkar inte reglerna, utan tillämpar myndighetsspecifika arbetsflöden. NIH, NSF, DOE och DOD har olika tröskelvärden för intressekonflikter, rapporteringsfrister och krav på datahantering. Prompten skapar separata efterlevnadsspår per myndighet så att ditt team kan följa rätt checklista för varje tilldelning utan att behöva komma ihåg vilka regler som gäller.

Nej. System som IRBManager, Cayuse IRB och iRIS är plattformar för inlämning och granskning. ClickUp-agenten är det operativa lagret som spårar protokollstatus, hanterar förnyelsedatum, samordnar mellan forskningskontoret och PI:er och ser till att inget faller mellan stolarna mellan inlämningscyklerna. De tjänar olika syften och fungerar bäst tillsammans.

ClickUp har certifieringar enligt SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 och ISO 42001 och stöder SSO, rollbaserade behörigheter och kryptering vid lagring och överföring. Behörigheter på protokollnivå gör att PI:er endast kan se sina egna inlämningar. Inga data används för att träna AI-modeller. För CUI eller exportkontrollerad forskning, kontakta din IT-säkerhetsavdelning för ytterligare konfiguration.

Bidragshantering fokuserar på den finansiella livscykeln: budgetar, förbrukningshastigheter, arbetsrapportering och avslutning. Forskningsadministrationen omfattar den bredare efterlevnaden och den operativa infrastrukturen: protokoll, intressekonflikter, laboratoriesäkerhet, datastyrning och immateriella rättigheter. De flesta institutioner behöver båda, och de delar data (protokoll länkar till bidrag, upplysningar om intressekonflikter hänvisar till finansieringskällor), men de betjänar olika kontor och olika arbetsflöden.

Absolut. Mindre institutioner har ofta en person som hanterar alla forskningsrelaterade efterlevnadsansvar. Agenten är särskilt värdefull i dessa fall eftersom den skapar den struktur och de påminnelser som ett fullt bemannat kontor skulle tillhandahålla. Den förvandlar en enmansverksamhet till ett system som inte är beroende av minnet.