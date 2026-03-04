Från service till strategi: AI inom talangförvärv

Om du arbetar med talangförvärv kan du känna pressen kring AI just nu.

Dina ledare läser rubriker om AI-fokuserade företag. Dina rekryteringschefer experimenterar med verktyg på egen hand. Leverantörer fortsätter att lova att ännu en plattform på magiskt vis kommer att fixa din rekryteringsprocess.

Under tiden fortsätter du att hålla intagningsmöten, leta efter sammanhang, jonglera med verktyg och försöka ge kandidaterna en bra upplevelse.

Denna spänning framgick tydligt vid Gems AI Showcase i San Francisco, ett evenemang med fokus på rekrytering och talang. Panelen byggde på en enkel fråga: hur skapar man ett AI-baserat rekryteringsteam som faktiskt fungerar i verkligheten?

Jag deltog i diskussionen från en något annorlunda vinkel. På ClickUp arbetar jag med TA inom ett företag som utvecklar AI-produkter och driver tusentals interna ”superagenter” inom hela verksamheten. Det innebär att mina rekryteringschefer och intressenter redan tänker i termer av arbetsflöden, agenter och automatisering.

Jag vill dela med mig av vad vi hittills har lärt oss om att använda AI i rekryteringen, hur det har förändrat rekryterarens roll på ClickUp och några praktiska åtgärder som TA-ledare kan vidta, även om de inte arbetar på ett AI-företag.

Hur AI faktiskt har förändrat rekryterarens roll på ClickUp

Låt oss börja från grunden.

Innan vi hade dessa agenter började en typisk rekrytering med att jag gick in för att göra en utvärdering. Jag tillbringade de första 20 eller 30 minuterna med att samla in samma information från tre olika ställen och försökte stämma av vad som stod i förfrågan, vad som stod i Slack och vad som bara fanns i rekryteringschefens huvud.

Jag lämnade rummet med tolv öppna frågor och en lång lista med saker att ta itu med innan vi ens kunde börja söka.

Nu går jag in i samma möte med en intagsbrief, ett utkast till sökstrategi och en syn på vad som är realistiskt. Samtalet skiftar från att samla in grundläggande information till att diskutera avvägningar, rangordna roller och besluta var vi är villiga att vara flexibla.

Bakom kulisserna driver ClickUp Brain en stor del av denna förändring. Det sammanställer rekryteringskontexten från dokument, konversationer och arbetsflödeshistorik och omvandlar spridda signaler till användbar information. Med ClickUp Brain kan rekryterare ställa naturliga frågor om pipeline-hälsa, rollbegränsningar eller rekryteringsmönster och få konkreta svar direkt, utan att behöva leta efter information i olika verktyg.

Användningsfall för ClickUp Brain-sökning i verktyget

När man talar om AI inom rekrytering hoppar man ofta direkt till modeord. I praktiken har de största förändringarna för mitt team kommit från mycket specifika agenter som tar bort verkligt arbete från kalendern.

Jag gick också in i detta arbete med en sund skepsis. Jag behövde inte ”AI” för dess egen skull; jag behövde färre möten och färre meddelanden av typen ”kan du skicka det igen”. Jag var orolig att det bara skulle bli ännu en leverantörsflik i min webbläsare.

Det som fick mig att ändra uppfattning var att se en intern superagent diskret ta bort ett helt återkommande möte från min vecka och ge mig bättre sammanhang än jag hade tidigare.

Några exempel från vår värld på ClickUp:

Talent Toolkit Super Agent. Vi har skapat en intern agent som tar en jobbeskrivning och omvandlar den till ett komplett intagningspaket. Den föreslår en intervjusplan, flaggar luckor i rolldefinitionen och lyfter fram frågor som jag bör ta upp med rekryteringschefen. Istället för att ägna den första delen av intagningen åt att bara samla in grundläggande information, går jag in redo att testa strategin.

Få snabb tillgång till korrekt och rekryteringsrelevant företagsinformation för att fatta smartare beslut om sourcing, rekrytering och anställning.

Talent Ammo Super Agent. Den övervakar marknaden och våra egna företags framgångar, och förser sedan rekryterare med färdiga samtalsämnen och kontakttexter så att de kan agera som strategiska rådgivare istället för forskningskoordinatorer.

Kombinera externa marknadssignaler med interna framgångar för att skapa mer övertygande marknadsföring och stärka arbetsgivarvarumärket.

Ingen av dessa agenter ersätter rekryteraren. Vad de gör är att rensa bort det repetitiva, lågproduktiva arbetet som höll oss kvar i en serviceroll.

Som ett resultat ser min kalender väldigt annorlunda ut jämfört med för några år sedan:

Mer tid för ett verkligt partnerskap med rekryteringscheferna när det gäller rollutformning och avvägningar.

Mer tid för att förbereda och genomföra högkvalitativa samtal med kandidater.

Mindre tid åt att återskapa information, jaga sammanhang eller åtgärda processbrister.

Det är den centrala förändringen. AI tog inte över jobbet. Det gav oss utrymme att utföra de delar av jobbet som faktiskt kräver omdöme.

Om vi är ärliga så berodde mycket av utbrändheten inom TA på att vi utförde arbetet på ett sätt som aldrig var hållbart. Vi absorberade kaos. Vi jämnade ut luckor. Vi fyllde i för otydliga processer. Att automatisera dessa delar är inte ett hot mot rollen. Det är en ventil för arbete som vi aldrig var avsedda att utföra från början.

Om vi är ärliga så berodde mycket av utbrändheten inom TA på att vi utförde arbetet på ett sätt som aldrig var hållbart. Vi absorberade kaos. Vi jämnade ut luckor. Vi fyllde i för oklara processer. Att automatisera dessa delar är inte ett hot mot rollen. Det är en ventil för arbete som vi aldrig var menade att utföra från början.

Den förändringen är viktig eftersom jag fortfarande bär på mycket ärr från min tid inom serviceorganisationen. Jag har tappat räkningen på hur många gånger en rekryteringschef har behandlat TA som ordermottagare, skickat över en vag förfrågan och förväntat sig ett omedelbart svar.

Man kan känna klyftan mellan vad företaget tror att det efterfrågar och vad marknaden faktiskt kan erbjuda. Jag önskar att ledarna förstod att det mest värdefulla arbetet vi gör inte är att flytta kandidater från steg till steg.

Det hjälper dem att identifiera det verkliga problemet, vara ärliga om kompromisser när det gäller profil, intervjuslingor och ersättningsnivåer, och sedan utforma ett arbetsflöde som ger dem en rättvis chans att vinna de talanger de säger sig vilja ha.

💡 Proffstips: Automatisera inte en process som du inte förstår. Kartlägg den först, förbättra den sedan och automatisera den till sist.

Vad vi egentligen menar med ”AI-kunnighet” inom TA

Eftersom vi är ett AI-inriktat företag känner kandidaterna ofta press att säga rätt saker om AI. De lägger till verktyg i sitt CV, strör in nyckelord och hoppas att det räcker.

För oss verkar AI-kunnighet vara mycket mer praktiskt.

I intervjuer letar jag efter:

Nyfikna människor som har provat på riktiga experiment, även om de varit små eller röriga.

Rekryterare som kan beskriva ett arbetsflöde som de förbättrat med automatisering , inte bara ett verktyg som de ”använt”.

Ledare som kan förklara var de inte skulle använda AI och varför

Några frågor jag gärna använder:

”Gå igenom en manuell del av din rekryteringsprocess som du har effektiviserat. Vad förändrades och vad lärde du dig?”

”Berätta om en situation då ett nytt verktyg eller en ny process inte fungerade som du hade förväntat dig. Hur reagerade du?”

”Om jag gav dig en koordinator och en juniorrekryterare, hur skulle du introducera AI i deras dagliga arbete på ett sätt som känns tryggt och användbart?”

Varningstecken jag håller utkik efter:

Att behandla AI som ett hot snarare än en partner

Att bara prata om produktnamn eller ytliga begrepp

Undvika data eller mätningar

På den positiva sidan försöker vi tydligt signalera vår egen kultur. På ClickUp kan vem som helst föreslå, bygga och dela en Super Agent. Vi anordnar interna ”Agent Hackathons” där människor kommer med idéer, parar ihop sig med utvecklare och levererar verkliga arbetsflöden.

När kandidaterna hör det kan man se vilka som lyser upp. Det är de som kommer att ta sig an nästa våg av förändringar istället för att vänta på instruktioner.

Inblick i rekryteringsprocessen: Vad superagenterna egentligen gör

Utifrån sett är det lätt att föreställa sig AI inom rekrytering som en svart låda. Inifrån arbetet är det mycket mer konkret.

Så här kan ett typiskt arbetsflöde se ut för mig på ClickUp:

En ny roll tillkommer. Jag lägger in jobbeskrivningen i Talent Toolkit. Agenten genererar en intagsbrief, föreslagna frågor och ett första utkast till en sökstrategi. Jag träffar rekryteringschefen och vi svarar tillsammans. Vi skärper rollens uppdrag, justerar profilen och kommer överens om kompromisser. Marknads- och sökagenter hjälper oss att förstå hur realistisk vår profil är. Vi tittar på verkliga kandidater, inte bara hypotetiska. Samordningsagenter hanterar schemaläggning och rutinuppdateringar så att de mänskliga kontaktpunkterna kan fokusera på det väsentliga. I slutet av sökningen gör debriefingassistenter det lättare att granska en lista och förstå vad som fungerade, vad som inte fungerade och vad vi bör ändra nästa gång.

Det viktiga är att vi har utformat dessa agenter så att de passar in i våra befintliga värderingar kring kandidatupplevelse och rättvisa. Vi är till exempel noga med hur vi använder AI i bedömningar och beslutsstöd. Vi förlitar oss fortfarande på strukturerade intervjuer, tydliga kriterier och mänskligt omdöme.

Fördelen är inte bara snabbheten. Det är känslan av att rekryterarna inte längre lägger sin bästa energi på tidskrävande arbete. De driver ett system.

🤖 Titta på den här videon för att lära dig hur du strukturerar AI-drivna experiment och beslut, så att dina rekryteringsstrategier förbättras baserat på data, inte antaganden.

Vad jag hörde från de andra paneldeltagarna

En av mina favoritdelar av Gem-panelen var att se hur olika AI-fokuserade företag hanterar samma problem.

Teman som återkom gång på gång:

De vinnande teamen behandlar inte AI som ett sidoprojekt. De integrerar det direkt i verkliga arbetsflöden och fortsätter att iterera.

De bästa berättelserna handlade inte om en enda stor plattformsintroduktion. De handlade om små, fokuserade användningsfall som spreds eftersom människor såg värdet i dem.

Alla håller fortfarande på att lära sig var AI passar in i bedömnings- och beslutsprocessen, och de flesta ledare är försiktiga med att överlåta för mycket.

Min synpunkt skilde sig något när det gällde vem som får vara med.

Tack vare vår Super Agent-kultur är jag övertygad om att TA-team inte ska vänta på att en central grupp ska ge dem en färdig lösning. Några av våra bästa idéer har kommit från personer som är nära arbetet, som såg en friktionspunkt och sa: ”Jag tror att en agent kan hjälpa till här.”

Identifiera de prioriteringar som har störst inverkan idag så att teamen kan fokusera på rätt arbete först och minska antalet missade deadlines.

Den balansen är viktig. Centrala team kan hjälpa till med standarder, säkerhet och gemensam infrastruktur. Men om du vill ha en verklig acceptans inom TA behöver du utrymme för bottom-up-experiment.

TA om fem år: Från service till strategi

En vanlig fråga i panelen var hur rekryteringen kommer att se ut om fem år.

Min uppfattning är att vi troligen kommer att få färre traditionella rekryterarroller som enbart fokuserar på samordning och grundläggande urval. Det arbetet är alltför moget för automatisering.

Samtidigt tror jag att vi kommer att se fler roller som liknar strategiska rådgivare och AI-koordinatorer.

De nya rollerna kommer att:

Utforma och äg rekryteringsprocesser från början till slut som i hög grad involverar agenter.

Ge företaget tydlig information om vilka processer som fungerar och vilka som har fastnat.

Hjälp ledare att tänka på talangstrategi, inte bara enskilda rekryteringsbehov.

För enskilda rekryterare och TA-ledare finns det några färdigheter som är särskilt viktiga att utveckla just nu:

Anpassningsförmåga. Bekvämlighet med verktyg som förändras under dina fötter och en vana att lära sig offentligt.

Datakunskap. Du behöver inte vara datavetare, men du måste kunna resonera utifrån verkliga siffror och upptäcka när en mätvärde döljer ett djupare problem.

Arbetsflödestänkande. Förmågan att se hur intag, sourcing, utvärdering och avslut hänger ihop och att upptäcka var en agent säkert kan ta på sig en del av arbetsbördan.

Om du kan göra dessa saker är AI inte en konkurrent. Det är ett verktyg.

När jag pratar med rekryterare i mitt eget team om detta försöker jag hålla det enkelt. Jag säger: ”Er uppgift är inte att vara snabbare på administration, utan att vara omöjlig att ignorera i rummet där besluten fattas.” Och: ”Om en agent kan göra det på ett tillförlitligt sätt, bör det inte vara något som tar upp era bästa timmar.”

Poängen är att AI inte finns till för att imponera på någon. Det finns till för att du ska kunna lägga mer energi på det som är viktigast: ditt omdöme och dina relationer.

Vad TA-ledare kan börja göra redan imorgon

Du behöver inte bygga om hela din funktion för att börja gå mot ett AI-fokuserat rekryteringsteam.

Några praktiska åtgärder du kan vidta denna månad:

Välj en repetitiv process och förbättra den med AI. Kanske är det förberedelser inför intag, statusuppdateringar eller schemaläggning. Kartlägg stegen, testa en enkel agent eller ett enkelt verktyg och mät vilka förändringar som sker. Uppmuntra ditt team att komma med idéer. Be varje rekryterare att identifiera ett område där de förlorar tid eller energi och utmana dem att utforska en AI-assisterad lösning. Skapa ett forum där de kan dela med sig av vad som fungerade och vad som inte fungerade. Var tydlig med dina gränser. Bestäm var du är öppen för att experimentera med AI i bedömningar eller beslutsstöd, och var du inte är det. Kommunicera detta till ditt team och dina kandidater. Berätta historien inom ditt företag. När något fungerar, behandla det som en produktlansering. Dela med dig av synpunkter före och efter. Lyft fram människorna bakom förändringen, inte bara verktyget.

Du behöver inte vara ett AI-företag för att vidta dessa åtgärder. Du behöver inte ens ha ett dedikerat AI-team.

Allt du behöver är en vilja att börja i liten skala, lära dig öppet och behandla AI som en partner i arbetet med att bygga upp den typ av rekryteringsfunktion du alltid velat driva.

Det är vad vi arbetar mot på ClickUp. Vi lär oss fortfarande varje dag, men övergången från serviceorganisation till strategisk samordnare är redan på gång. Och de team som nu anammar denna förändring kommer att vara de som slutar drunkna i verktygsbrus och återgår till det som faktiskt driver rekryteringen: omdöme, tydlighet och relationer.