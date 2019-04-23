Hur kunde ClickUp släppa 287 funktioner så snabbt? De 19 viktigaste stegen.

En ClickUp-användare frågade nyligen…

Eftersom ClickUp verkar vara så bra på att släppa genomtänkta funktioner extremt snabbt, skulle jag gärna se en blogg om ert teams strategi för produktutveckling ->

Hur ni bestämmer er för funktioner/förbättringar (inklusive användning av ert Canny-drivna feedbackforum) och hur ert team designar och utvecklar så snabbt, inklusive användning av ClickUp själv, tillsammans med andra verktyg, såsom Figma för wireframes och prototyper (som nämns i en hjälpfilm).

Tack för att du uppmärksammade det!

Under 2018 släppte vi 287 nya funktioner, plus massor av förbättringar.

I det här inlägget beskriver vi i detalj exakt hur vi går tillväga för att släppa dessa funktioner och visar steg för steg hur vi använder ClickUp för att bygga ClickUp.

Spänn fast säkerhetsbältet, nu kör vi:

Prioritera vad vi lägger till härnäst

Tänk på detta som idéskapande eller brainstorming. Men egentligen brainstormar vi inte så mycket. Eftersom vi aktivt använder vår produkt kommer idéerna av sig själv. Vi funderar alltid på hur vi kan förbättra ClickUp.

1. Fråga: Vad behöver vi för att bli mer effektiva?

Vi är väldigt själviska eftersom vi tänker på vad vi skulle vilja ha för att bli mer effektiva. Sedan bygger vi det först för oss själva.

ClickUp är avsett att användas av hela organisationen, och eftersom vårt eget team täcker ett brett spektrum av discipliner (företagsledning, försäljning, design, mjukvaruutveckling och marknadsföring) kommer idéerna snabbt. Ingen del av vår organisation är avskärmad från att komma med förslag om produkten.

2. Tänk på vad våra kunder vill ha

Från början har vi varit öppna för feedback från kunderna. Därför använder vi gärna Canny som feedbackforum och för att dela vår produktplan. Vi använder också våra supportmeddelanden för att balansera våra egna prioriteringar. Om många användare efterfrågar liknande funktioner har det definitivt stor betydelse för vad vi gör härnäst.

3. Väg kostnaden för utvecklingstiden mot den största avkastningen

Nästa steg är att noggrant utvärdera utvecklingen av en ny funktion i förhållande till vad vi tror kommer att ge störst nytta för alla team som använder ClickUp.

Det här är konsten att släppa funktioner, eftersom kunder eller medlemmar i vårt eget team ofta inte vet exakt hur stor en funktion är eller hur mycket arbete som krävs för att förverkliga den.

Vårt utvecklingsteam balanserar vad som kan göras med de resurser som finns tillgängliga (det är väl projektledning, eller hur?).

4. Anpassa liknande funktioner som ska utvecklas parallellt

En annan del av utvecklingen är att förstå vad som behöver göras och sedan planera det på rätt sätt för att optimera teamets arbete. På ClickUp är detta avgörande. Vi måste förstå vad vårt team kan göra som helhet och vad varje enskild medarbetare kan göra. Sedan anpassar vi vad som behöver göras efter teamets kapacitet och når ett flöde i utvecklingen.

När man grupperar liknande funktioner tillsammans uppstår det en stor synergi, och vi kan åtgärda buggar eller lägga till förbättringar av funktioner redan innan de släpps. Vi delar inte upp vår produktutveckling i silos, utan har en ständig dialog om vad som kan (eller inte kan) hända.

Vårt team skapar sprints och bygger utifrån den inriktningen.

Funktionerna har fastställts för denna sprint. Vad händer nu?

5. Prioritera uppgifterna

I ClickUp har vi ett sprintprojekt och skapar sedan en lista för varje kommande release. Därifrån lägger vi till våra uppgifter och alla viktiga detaljer som rör den nya funktionen.

Obs: Starta ditt eget utvecklingsprojekt med denna fantastiska mall i ClickUp . Baserad på våra egna sprintar!

6. Uppskatta tiden för varje

Detta är ofta en förbisedd del av utvecklingen. Våra utvecklingsledare uppskattar hur lång tid en uppgift tar, vilket hjälper till att skapa en releaseplan. Detta hjälper också teamet att avgöra om det finns utrymme för snabbkorrigeringar eller eftersläpande uppgifter.

7. Ställ in beroenden.

Härifrån kopplar utvecklarna samman sina uppgifter utifrån beroenden. Vi kan sedan få en övergripande bild med hjälp av Gantt-diagrammet för att se hur varje uppgift överlappar varandra och identifiera eventuella hinder eller flaskhalsar.

8. Planera när varje uppgift ska utföras

Nu är det dags att fastställa ett schema för när varje uppgift ska utföras. Detta baseras på beroenden och vilken funktion eller kod som måste arbetas med först.

9. Tilldela dem till rätt utvecklare

Genom att granska vad våra utvecklare kan göra och vad de är bra på strävar vi efter att maximera allas kapacitet. Baserat på uppskattningarna tilldelar vi våra utvecklare uppgifter. Ibland får en utvecklare många uppgifter, ibland bara några få, beroende på tidsuppskattningarna.

Hålla kommunikationen igång

10. Dela i Slack och ClickUp

Vi använder ClickUp för att lagra alla våra uppgiftsdetaljer och tillhandahålla uppdateringar. Ibland kan vi ha ett akut behov eller problem, och då vänder vi oss till våra Slack-kanaler för att få insikt. Vi använder inte direktmeddelanden särskilt ofta, utan föredrar att människor bidrar med svar eller kommentarer inom Slack-kanalerna för snabbast och enklast kommunikation.

11. Dagliga videokonferenser

Eftersom vi har ett stort team som arbetar på distans använder vi videokonferenser för att dela information om var varje utvecklare befinner sig i sina uppgifter och för att kommunicera om eventuella hinder. Utifrån detta kan vi omvärdera och justera schemat vid behov, vilket är enkelt att göra med ett Gantt-diagram.

12. Skapa en daglig uppgiftslista

Vi har en dedikerad Slack-kanal för att dokumentera våra framsteg. Medlemmarna skriver vad de arbetade med dagen innan och vad deras huvudsakliga fokus är för dagen som kommer. Vi uppdaterar sedan ClickUp med prioriteringar, tidsuppskattningar och fler kommentarer om det behövs.

13. Gör jobbet och drick många Monster

Dags att släppa en ny funktion!

14. QA-tid

Dagen före lanseringen utför vi kvalitetskontroller av alla funktioner i olika miljöer och på olika enheter. Detta involverar inte bara vårt kvalitets- och utvecklingsteam utan även våra kundtjänstrepresentanter, som kontrollerar om något har förbises ur användbarhetssynpunkt.

Allt behöver inte testas automatiskt. En vanlig utvecklingsfilosofi är att skriva tester och säkerställa nästan fullständig testtäckning. Tyvärr har detta ett pris: det tar tid. Särskilt när man ändrar saker så snabbt krävs det en massa tester som måste skrivas och skrivas om för varje ny funktion eller uppdatering.

I slutändan kommer du att behöva testa allt manuellt, oavsett hur många automatiserade tester du har. I början bör du fokusera mer på leverans än på testning. Allteftersom du växer kan du lägga till tester (tvärtemot vad många tror), särskilt om din produkt har förändrats avsevärt. På så sätt kommer du inte att ha så mycket teknisk skuld som samhället får det att verka.

15. Flytta funktionerna

Funktioner och uppgiftsstatus flyttas från staging till en förproduktionsmiljö för att säkerställa att allt fungerar som det ska. Om allt ser bra ut är vi redo att lansera det i ClickUp-appen.

16. Förbered kommunikationen

Våra funktioner är värdelösa om ingen vet hur man använder dem. Våra kundtjänst- och marknadsföringsteam förbereder all nödvändig information – såsom hjälpdokument, blogginlägg, e-post, sociala medier och mer – för att säkerställa att alla fördelar och funktioner kommuniceras på ett tydligt sätt.

17. Skicka det bara. Kräv inte perfektion

Slutkontroller görs i produktionsfasen och versionen skickas till appen. Vi tar fram konfettikanoner, slår på gonggongen och tutar med lufttryckhornet för att låta världen veta att ClickUp har släppt en fantastiskt häftig ny funktion.

En av våra grundare, Zeb Evans, har tidigare startat några andra teknikföretag och var tidigare en självutnämnd perfektionist när det gällde produktlanseringar. Efter att ha sett perfektion dra ut på tiden och aldrig riktigt nås, har han nu en helt annan syn på saken. Gör det bra. Sedan iterera och gör det fantastiskt. Så småningom, efter ett par iterationer, kommer det att bli perfekt. Detta kommer med användning och feedback från användarna.

18. Berätta för världen

Strax efter att vi städat upp konfettin, men innan våra öron slutat ringa, hittar vi på något sätt ett sätt att skicka ut e-postmeddelandet, publicera hjälpdokument och trycka på play på rätt videor.

19. Vänta på feedback och upprepa

När allt har lugnat ner sig svarar vi på dina frågor, bemöter eventuella farhågor, tar en ny klunk Monster och återgår till att vara nummer ett.

Slutsats

Vår produktutvecklingscykel kanske inte skiljer sig så mycket från er, men vi har en speciell ingrediens som ingår.

Vi fokuserar.

Alla frågor diskuteras innan vi börjar och sedan sätter vi igång med arbetet.

Vi kommer inte med ursäkter.

Om vi misslyckas, justerar vi.

Vi distraheras inte av andra saker vi kunde göra – det sparar vi till en annan dag.

Det är så vi skapar ClickUp.