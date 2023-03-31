Delstater med högst andel nya entreprenörer

Visste du att delstaterna i södra USA producerade fler entreprenörer än någon annan region i landet?

ClickUp använde data från Kauffman Indicators of Entrepreneurship för att hitta de 15 delstaterna med högst andel nya företagare. Kauffman använder data från Census Bureau och Bureau of Labor Statistics för att analysera entreprenörskap i hela landet.

Denna analys av Kauffmans data rangordnar delstaterna efter andelen nya företagare i procent av delstatens befolkning. Den omfattar både aktiebolag och icke-aktiebolag, samt företag med och utan anställda.

Vid lika resultat avgörs placeringen av antalet skapade jobb per capita. Startups överlevnadsgrad efter ett år ingår också, men vägs inte in i rankningen. Rankningen belyser fortsättningen av de långsiktiga trender som observerats i skapandet av nya jobb i USA.

Entreprenörskulturen har under en tid expanderat bortom de kustnära mekka där den tidigare var koncentrerad och in i södra befolkningscentra. Och de uppsägningar och störningar på arbetsplatserna som uppstod i samband med pandemin 2020 och 2021 fungerade bara som en vitamininjektion för start-up-kulturen och stimulerade bildandet av nya företag över hela linjen, enligt nya uppgifter om företagsansökningar från IRS.

Södra delstaterna – inklusive Texas, Oklahoma och Arkansas – har under de senaste åren tävlat om högteknologiska jobb genom mycket uppmärksammade incitamentsavtal. Varje delstat hamnade ofta bland de slutliga kandidaterna för nya tillverkningsanläggningar och omlokaliseringar av huvudkontor.

Startups inom elfordon, som hade ett enormt investerartryck under 2020 och 2021, är bara ett exempel. Amazon-stödda EV-tillverkaren Rivian är kanske det mest produktiva exemplet på denna kamp mellan delstatsmyndigheter som är beväpnade med skattelättnader och som vill locka fler jobb och innovationer.

De södra delstaterna är också bland de snabbast växande regionerna för inhemsk migration från hela landet, eftersom amerikanerna flockas till platser där deras dollar räcker längst. Många av dem, som Texas, hyllas av företag och folkvalda politiker för sina unika skatteregler som gynnar skapandet av nya jobb.

Baserat på de senaste uppgifterna från Kauffman Indicators of Entrepreneurship verkar det som om just dessa delstater nu har en betydande koncentration av entreprenörer som startar nya företag.

Texas hamnar på 15:e plats i denna ranking. Oklahoma, Georgia och delstaterna i sydväst (inklusive Arizona och New Mexico) hamnar dock också högt upp på listan. Fortsätt läsa för att se om din delstat är en av de mest entreprenörsrika i landet.

15. Texas

via Canva

Andel nya företagare : 0,4 %

Jobb skapade av nystartade företag under det första året : 5,2 per 1 000 invånare

Startups överlevnadsgrad efter ett år: 81,9 %

14. Missouri

via Canva

Andel nya företagare : 0,4 %

Jobb skapade av nystartade företag under det första året : 4,7 per 1 000 invånare

Startups överlevnadsgrad efter ett år: 77,1 %

13. New Jersey

via Canva

Andel nya företagare : 0,4 %

Jobb skapade av nystartade företag under det första året : 5,9 per 1 000 invånare

Startups överlevnadsgrad efter ett år: 79,9 %

12. New York

via Canva

Andel nya företagare : 0,4 %

Jobb skapade av nystartade företag under det första året : 4,1 per 1 000 invånare

Startups överlevnadsgrad efter ett år: 79,2 %

11. Arizona

via Canva

Andel nya företagare : 0,4 %

Jobb skapade av nystartade företag under det första året : 4,7 per 1 000 invånare

Startups överlevnadsgrad efter ett år: 81,7 %

10. Wyoming

via Canva

Andel nya företagare : 0,4 %

Jobb skapade av nystartade företag under det första året : 3,9 per 1 000 invånare

Startups överlevnadsgrad efter ett år: 76,6 %

9. Maine

via Canva

Andel nya företagare : 0,4 %

Jobb skapade av nystartade företag under det första året : 4,3 per 1 000 invånare

Startups överlevnadsgrad efter ett år: 82,9 %

8. Alaska

via Canva

Andel nya entreprenörer : 0,4 %

Jobb skapade av nystartade företag under det första året : 3,6 per 1 000 invånare

Startups överlevnadsgrad efter ett år: 80,3 %

7. Colorado

via Canva

Andel nya företagare : 0,4 %

Jobb skapade av nystartade företag under det första året : 6,1 per 1 000 invånare

Startups överlevnadsgrad efter ett år: 81,9 %

6. Vermont

via Canva

Andel nya entreprenörer : 0,4 %

Jobb skapade av nystartade företag under det första året : 2,5 per 1 000 invånare

Startups överlevnadsgrad efter ett år: 78,5 %

5. Kalifornien

via Canva

Andel nya företagare : 0,4 %

Jobb skapade av nystartade företag under det första året : 5,7 per 1 000 invånare

Startups överlevnadsgrad efter ett år: 82,6 %

4. Oklahoma

via Canva

Andel nya företagare : 0,4 %

Jobb skapade av nystartade företag under det första året : 5,7 per 1 000 invånare

Startups överlevnadsgrad efter ett år: 82,3 %

3. Georgia

via Canva

Andel nya entreprenörer : 0,5 %

Jobb skapade av nystartade företag under det första året : 5,7 per 1 000 invånare

Startups överlevnadsgrad efter ett år: 79,8 %

2. New Mexico

via Canva

Andel nya entreprenörer : 0,5 %

Jobb skapade av nystartade företag under det första året : 3,3 per 1 000 invånare

Startups överlevnadsgrad efter ett år: 77,6 %

1. Florida

via Canva

Andel nya entreprenörer : 0,6 %

Jobb skapade av nystartade företag under det första året : 6,5 per 1 000 invånare

Startups överlevnadsgrad efter ett år: 80,5 %

Gästskribent:

Dom Difurio