ClickUp-certifierade agenter: Ge dina nyanställda en avancerad examen

Tänk om varje nyanställd i ditt team hade en ekonomiexamen, flera års erfarenhet och självförtroendet och kunskapen att hantera dina viktigaste arbetsuppgifter från dag ett?

Föreställ dig nu att denna expertis finns i en specialbyggd AI-agent, utformad för att ge omedelbara resultat. Dessa agenter är redo att integreras sömlöst i dina arbetsflöden och ger ditt team oöverträffad expertis och effektivitet.

Men här är haken: alla agenter är inte skapade på samma sätt.

Och att bygga din egen agent från grunden? Det är som att anställa en praktikant. Entusiastisk, men oerfaren:

Det kan finnas en inlärningskurva om du inte har byggt agenter tidigare

Du kan stöta på potentiella fel och ineffektiviteter utan fullständiga anvisningar

Att överlåta kritiska arbetsflöden till icke-specialiserade agenter kan kosta dig tid istället för att spara tid

Färska data visar att endast 40 % av organisationerna litar på AI-agenter för att hantera uppgifter och processer självständigt. Majoriteten förblir försiktiga och betonar behovet av större transparens kring agentledda processer och starka etiska skyddsåtgärder för att öka användningen.

Det är uppenbart att kunskapsarbetare behöver mer än bara digitala assistenter. De behöver sina egna specialiserade digitala medarbetare, som är redo att utföra, anpassa sig och driva fram mycket specifika resultat för sitt team.

ClickUps nya certifierade agenter löser detta genom att erbjuda expertis, tillförlitlighet och förtroende, så att du kan automatisera med självförtroende och skala upp med sinnesro.

Möt ClickUp-certifierade agenter

Certified Agents är robusta, produktionsklara AI-teammates, utvecklade och noggrant granskade av ClickUp-experter.

De är inte bara ”smarta bots”. De är djupt integrerade i din Converged AI Workspace, optimerade för prestanda och effektivitet, och kommer med obegränsade krediter för konsekventa, förutsägbara priser.

Det verkliga värdet av agenter kommer från att veta vilken typ av agent som ska användas i en specifik situation: tänk på det som att matcha rätt verktyg till jobbet. DIY-agenter är bäst när det gäller enkelt, repetitivt arbete, men när insatserna är höga är en certifierad agent, en med specialiserade färdigheter och en robust kunskapsbas, det bästa valet.

Vem som helst kan skapa en enkel agentassistent, men certifierade agenter är särskilt utformade för att hantera dina mest komplexa uppgifter och arbetsflöden med fullständig kontext för att ge omedelbar effekt.

Även om BYO-agenter (Build Your Own) kan verka lockande, innebär deras användningsbaserade prissättning att dina kostnader kan skjuta i höjden när du skalar upp. Certifierade agenter erbjuder däremot obegränsad kraft utan överraskande räkningar, så att du kan automatisera fritt utan oro.

Att bygga din egen agent är som att anställa en praktikant. Certifierade agenter är som att anställa någon med en MBA-examen – redo att leverera resultat, pålitligt och i stor skala.

Viktiga skillnader hos ClickUp-certifierade agenter

Enkelt uttryckt är certifierade agenter i ClickUp mycket detaljorienterade teammedlemmar, dina 10x-spelare.

De utför uppgifter med precision, följer dina processer exakt och levererar konsekventa resultat av hög kvalitet. Så här har vi gjort det möjligt:

Byggt av AI-experter

Certified Agents är resultatet av ClickUps världsledande AI- och arbetsflödesteam. Våra experter har utvecklat agenter för världens mest innovativa företag och lärt sig vad som fungerar (och inte fungerar) i verkligheten. Denna djupa expertis inom prompt engineering, LLM-urval och arbetsflödesdesign innebär att varje Certified Agent är redo för prime time.

Agentic AI Advantage Report från McKinsey säger: ”Nästan åtta av tio företag uppger att de använder gen-AI – men lika många uppger att det inte har någon betydande inverkan på resultatet. Tänk på det som ”gen AI-paradoxen”. Kärnan i denna paradox är en obalans mellan ”horisontella” (företagsomfattande) copiloter och chatbots – som har skalats upp snabbt men ger diffusa, svårmätbara vinster – och mer transformativa ”vertikala” (funktionsspecifika) användningsfall – av vilka cirka 90 procent fortfarande är fast i pilotläget. ”

Avancerad promptteknik

Pålitlighet och noggrannhet är icke-förhandlingsbara. Certifierade agenter använder avancerad prompt engineering och utnyttjar rätt LLM-modeller för varje specifik uppgift. Detta säkerställer att dina automatiseringar inte bara är smarta, utan också konsekvent effektiva, oavsett hur komplexa dina arbetsflöden blir.

Ställ in triggers, så gör ClickUps AI-agenter jobbet åt dig

Ingen användningsbaserad prissättning

Med certifierade agenter behöver du aldrig oroa dig för att krediterna tar slut eller att du drabbas av oväntade kostnader. Prissättningen bestäms inte av kreditförbrukningen. Du får alla fördelar med ClickUp-agenter, med obegränsad användning och förutsägbar fakturering. Detta är en game changer för team som vill skala upp automatiseringen utan ekonomiska bekymmer.

Varumärkes- och processefterlevnad

Ditt varumärke och dina processer är unika, och dina agenter bör återspegla det. Certifierade agenter är utbildade för att följa dina varumärkesriktlinjer och interna processer, och kodifierar bästa praxis för att säkerställa konsekvens och kvalitet i varje åtgärd de vidtar.

Sömlös systemintegration

En undersökning från ClickUp Insights visade att 45 % av kunskapsarbetarna har övervägt att använda automatisering men inte tagit steget.

Faktorer som begränsad tid, osäkerhet om de bästa verktygen och överväldigande val kan hindra människor från att ta det första steget mot automatisering. Certifierade agenter löser detta dilemma eftersom de finns direkt i ClickUp.

Dessa intelligenta verktyg har djup integration och avancerad kontext för att koppla samman och automatisera åtgärder i alla dina affärssystem. Oavsett om det gäller CRM, marknadsföring, IT eller HR, säkerställer certifierade agenter att rätt triggers och åtgärder sker vid rätt tidpunkt, vilket bryter ner silos och driver på verklig operativ konvergens.

Säkerhet

Datasäkerhet är kärnan i varje certifierad agent. Dina data används eller lagras aldrig på ett olämpligt sätt. Certifierade agenter följer säkerhets- och efterlevnadsstandarder på företagsnivå med ClickUps ISO 42001-certifiering, så att du kan automatisera känsliga arbetsflöden med sinnesro.

Kontinuerlig förbättring

AI-världen utvecklas snabbt, och det gör även certifierade agenter. De uppdateras kontinuerligt i takt med att bästa praxis och AI-funktioner utvecklas. Varje interaktion, varje feedback, är en möjlighet för dina certifierade agenter att bli smartare, effektivare och mer värdefulla för ditt företag.

Användningsfall: Att väcka certifierade agenter till liv

Att lägga till agentiska arbetsflöden behöver inte innebära att du måste lägga till fler verktyg eller integrationer till din teknikstack.

När varje avdelning använder olika appar blir arbetet splittrat, vilket gör det svårt att hålla reda på, samarbeta eller se vad som verkligen händer. Denna arbetsfördelning bromsar teamen och skapar förvirring.

Som en konvergerad AI-arbetsplats samlar ClickUp alla arbetsappar, data och arbetsflöden för att ge 100 % kontext och skapa en enda plats där människor och agenter kan arbeta tillsammans.

Inom plattformen är dina certifierade agenter skräddarsydda för att stödja varje team med deras olika arbetsflödesbehov, från marknadsföring till teknik. Låt oss bryta ner det efter användningsfall:

Marknadsföringsteam

Kampanjrapporteringsagenter: Samla in, analysera och sammanfatta automatiskt Samla in, analysera och sammanfatta automatiskt genomförandet och resultatet av marknadsföringskampanjer , så att marknadsförare kan fokusera på strategin

Agenter för innehållsskapande: Skapa dynamiskt initiala innehållsutkast som alltid följer ditt företags stilriktlinjer

Innehålls-QA-agenter: Granska innehåll för varumärke och efterlevnad under Granska innehåll för varumärke och efterlevnad under innehållsproduktionsprocessen och se till att alla tillgångar är relevanta och riskfria

Projektledning

Projektkoordinatoragenter: Tilldela uppgifter, övervaka framsteg och flagga risker – håll projekten på rätt spår utan manuell övervakning

Projektrapporteringsagenter: Skapa anpassade projektrapporter och standups, vilket ger ledare omedelbar insyn när Skapa anpassade projektrapporter och standups, vilket ger ledare omedelbar insyn när de genomför strategiska initiativ

Projektdokumentationsagenter: Skapa och uppdatera projektdokumentation så att kunskapen alltid är aktuell och tillgänglig

IT och drift

Ticket Triage Agents: Kategorisera, vidarebefordra och rekommendera lösningar för supportärenden, vilket påskyndar Kategorisera, vidarebefordra och rekommendera lösningar för supportärenden, vilket påskyndar tiden för att lösa buggar

Systemövervakningsagenter: Håll uppsikt över avbrott och utlös incidentarbetsflöden för att minimera driftstopp

SLA-agenter: Se till att uppgifter prioriteras och löses inom SLA:er, skydda ditt rykte och säkerställ högsta nivå av kundservice.

Teknik och produkt

Code Review Agents: Analysera kod för fel, efterlevnad av standarder och potentiella optimeringar

Release Management Agents: Koordinera distributionsscheman, meddela intressenter och spåra slutförandet av alla uppgifter före och efter lanseringen under Koordinera distributionsscheman, meddela intressenter och spåra slutförandet av alla uppgifter före och efter lanseringen under produktlanseringar

Agenter för prioritering av funktioner: Analysera användarfeedback och data för att rekommendera prioriteringar för funktionsutveckling

Funktionsdokumentationsagenter: Skissa PRD:er, designdokument och release notes, så att teamen håller sig samordnade

HR och onboarding

Agenter för introduktion av nyanställda: Guida dina nyanställda genom installation, Guida dina nyanställda genom installation, utbildning och efterlevnad, så att de får en smidig start

Policy FAQ Agents: Svara direkt på frågor om HR-policy, vilket minskar belastningen på HR-teamet och ger medarbetarna större inflytande

Varför certifierade agenter är viktiga

Om du inte skulle anförtro ditt viktigaste arbete till en praktikant, anförtro det inte heller till en vanlig agent. Certifierade agenter tillför den expertis, tillförlitlighet och säkerhet som ditt företag behöver för att automatisera med självförtroende.

Men mer än så, certifierade agenter är motorn i din AI-transformationsresa . De är bron mellan kaoset i Work Sprawl – fragmenteringen av verktyg, processer och information som bromsar teamen – och tydligheten i en Converged AI Workspace.

Driv på företagets tillväxt genom att övergå från isolerat arbete till Ambient AI

Genom att centralisera allt till en intelligent plattform kan du:

Eliminera silos och skapa 100 % sammanhang i hela ditt arbete

Se till att AI och agenter har fullständig överblick för att omedelbart kunna leverera resultat

Gå från fragmenterade, manuella processer till en enhetlig, intelligent plattform där människor och AI arbetar tillsammans på ett smidigt sätt

Resultatet? Nya nivåer av produktivitet, engagemang och innovation i dina team och organisationer.

Uppdraget: Konvergens, AI-transformation och framtidens arbete

Certified Agents är mer än bara AI. De är nästa generation av digitala teammedlemmar, specialbyggda för konvergensens era. De är lösningen för att för alltid få slut på arbetsflödeskaos och förverkliga löftet om en konvergerad AI-arbetsplats: en plattform, allt ditt arbete, 100 % kontext och AI som verkligen förstår din verksamhet.

Detta är kärnan i ClickUps mission: att hjälpa alla organisationer att uppnå en verklig AI-transformation. Inte genom att lägga till fler verktyg, utan genom att samla allt som är viktigt i en enda intelligent arbetsyta.

Certified Agents är dina avancerade, pålitliga digitala teammedlemmar. De ger högre produktivitet, bättre efterlevnad och sinnesro – så att ditt team kan fokusera på det som är viktigast.