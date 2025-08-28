Undersökning: De enorma styrningsriskerna och säkerhetsbristerna med AI-spridning

AI har en enorm potential, men för många IT-chefer håller det på att bli en mardröm när det gäller efterlevnad och säkerhet. För att belysa denna klyfta genomförde vi en omfattande undersökning bland över 200 kunskapsarbetare.

Våra resultat visar att organisationer investerar kraftigt, men ofta utan nödvändiga skyddsåtgärder, vilket leder till enorma säkerhetsrisker och andra konsekvenser av AI-spridning.

Viktiga slutsatser från vår undersökning:

79,6 % av teamen saknar en tydlig policy för icke auktoriserade AI-verktyg.

60 % av arbetstagarna erkänner att de använder icke auktoriserade AI-verktyg, och 68 % av ledarna vet att detta sker .

I 44 % av teamen finns det ingen som formellt ansvarar för konsekvenserna av dåliga AI-resultat.

Över 42 % av företagen är inte säkra på att de skulle klara en leverantörssäkerhetsrevision idag.

Denna AI-spridning är inte bara ineffektiv, utan utgör också en allvarlig säkerhets- och ansvarsrisk.

Lösningen ligger i att anta säker, enhetlig och granskbar AI, understödd av nya standarder som ISO 42001 – den första internationella standarden specifikt för artificiell intelligenshanteringssystem (AIMS).

ClickUp är stolta över att vara en av de första plattformarna som uppnått ISO 42001-certifiering. Denna rigorösa certifiering visar vårt engagemang för säkra, transparenta och etiska AI-metoder i alla våra lösningar. Genom att uppfylla kraven i ISO 42001 säkerställer ClickUp att din organisation drar nytta av AI som är både innovativ och kompatibel. Vår certifiering ger verifierbar garanti för att dina data och arbetsflöden skyddas av de högsta standarderna i branschen. Med ClickUp kan du lita på att ditt AI-drivna arbete styrs på ett ansvarsfullt sätt, vilket ger dig en konkurrensfördel i dagens digitala landskap.

Varför obehörig AI är ett hot mot ditt företag

Allvarliga överträdelser av datastyrning och efterlevnad är direkta konsekvenser av obehörig AI: 60 % av arbetstagarna erkänner att de använder obehörig AI för att få en försprång i arbetsuppgifterna.

Kostnaden är inte bara potentiella böter, utan också urholkat förtroende, äventyrad datasäkerhet och en grundläggande förlust av kontroll över dina digitala tillgångar.

Detta beror på en kaotisk och oorganiserad approach till AI – utan ett strukturerat ramverk för AI-styrning på plats:

49,8 % av arbetstagarna beskriver sitt teams AI-policy som ”vilda västern” .

Ytterligare 29,8 % arbetar enligt en riskabel ”fråga inte, berätta inte”-strategi.

Cirkeldiagram över teamets AI-policystrategier

Ledare är medvetna om riskerna, men saknar resurser för att åtgärda dem:

33,17 % anser att deras team definitivt inte är ett undantag från dessa överträdelser.

35,12 % säger att deras team sannolikt inte är något undantag.

För att bekämpa hotet bakom AI-spridning behöver IT-chefer en proaktiv strategi för AI-styrning – inte generella förbud. Att etablera en riskminimeringsstrategi i linje med ramverk som ISO 42001 är avgörande för att balansera innovation och kontroll.

AI utan ansvar är ett compliance-risktagande

Denna brist på kontroll leder till en skrämmande brist på ansvarstagande och en verklig rädsla för att bli påkommen oförberedd av kunder eller tillsynsmyndigheter. Utan tydlig ansvarig AI-styrning står företag inför ökande AI-efterlevnadsrisker och bristande spårbarhet i AI-drivna beslut.

När det gäller oavsiktliga konsekvenser av dåliga råd eller partiska resultat från AI säger 44 % av teamen att ingen skulle vara formellt ansvarig.

Utöver detta oroande faktum gör AI-spridningen det nästan omöjligt att spåra AI-beslut, visa på etisk användning eller ens med säkerhet klara en säkerhetsrevision.

Över 42 % av teamen är inte säkra på att de skulle klara en revision av säkra AI-rutiner idag.

Stapeldiagram över teamets förtroende och ansvar för säkra AI-revisioner

Proaktiv AI-styrning är inte längre valfritt. Standarder som ISO 42001 tillhandahåller ett viktigt ramverk för transparens och ansvarsskyldighet, vilket direkt motverkar efterlevnadsriskerna med AI-spridning.

Stärk dina medarbetare utan att offra säkerheten

Arbetstagare utnyttjar AI eftersom det verkligen ökar deras produktivitet. Att försöka förbjuda det helt och hållet kommer att leda till interna konflikter och fortsatt AI-spridning i skugg-IT. Istället måste organisationer möjliggöra säker AI-användning genom tydliga policyer, etiska AI-rutiner och insyn i användningen av icke auktoriserade AI-verktyg.

Totalt 82 % av ledarna förväntar sig klagomål från medarbetarna om icke auktoriserade AI-webbplatser helt enkelt blockeras.

Arbetstagarnas prioriteringar är tydliga:

42,44 % prioriterar snabbhet och effektivitet

14. 63 % prioriterar företagets policy och säkerhet

42,93 % prioriterar båda

Cirkeldiagram över arbetstagarnas prioriteringar för AI-användning

De kräver en lösning som inte tvingar fram en kompromiss mellan hastighet och säkerhet.

Den ideala lösningen döljer komplexiteten hos alla backend-LLM:er i ett enda avtal med en leverantör. Leverantören hanterar, genom sina kontrakt och sin app, all komplexitet som är förknippad med att fastställa en enda AI-standard. Vi behöver inte oroa oss för alla detaljer kring vilka LLM:er eller modeller som används. Det är så skönt.

Detta understryker det kritiska behovet av ett pålitligt, enhetligt verktyg som förenklar AI-hanteringen för IT- och säkerhetsteam, så att teamen kan innovera utan att introducera oacceptabla risker.

Från kaos till efterlevnad

Äran med okontrollerad AI-spridning är på väg att ta slut. Det är dags att återföra makten till IT:

❌ STOPP: Att förlita sig på ad hoc-användning av AI-verktyg och hoppas på det bästa, vilket gör att AI-spridningen skapar ohanterliga blindfläckar när det gäller efterlevnad.

❌ STOPP: Inför inte generella förbud mot AI som hämmar produktiviteten och driver på skugg-IT.

❌ STOPP: Utvärdering av ad hoc-AI-verktyg för olika team, vilket gör effektiv styrning nästan omöjlig.

✅ START: Implementera en enhetlig AI-plattform som integreras sömlöst i befintliga arbetsflöden och tillhandahåller nödvändig revisionsberedskap, riskkontroll och tillsyn för regelefterlevnad – alla viktiga pelare i moderna ramverk för AI-styrning.

✅ START: Prioritera AI-säkerhet från början. Integrera robusta säkerhetsåtgärder i din AI-strategi från dag ett, istället för att behandla det som en eftertanke.

✅ START: Prioritera AI-lösningar som erbjuder säkerhet i företagsklass och granskbar ansvarsskyldighet, till exempel sådana som är anpassade till ISO 42001.

Det är precis därför ClickUp är utformat på ett annat sätt. Vi förstår att IT-chefer behöver mer än bara ännu ett AI-verktyg; de behöver ett omfattande AI-hanteringssystem som är utformat för att eliminera spridning och säkerställa efterlevnad.

ClickUp har nu erhållit ISO 42001-certifiering och sätter därmed en ny standard för pålitlig AI på arbetsplatsen. Certifieringen ger verifierbar garanti för att vår plattform erbjuder datasäkerhet, ansvarsskyldighet och ansvarsfulla AI-metoder som IT-chefer så desperat behöver, levererat genom ett pålitligt ramverk för AI-styrning som uppfyller globala standarder för regelefterlevnad.

Vägen framåt

AI-spridning utgör en farlig utmaning för moderna företag, särskilt för deras IT-chefer.

Enligt min mening är det bättre med färre leverantörer... Varje enskild leverantör innebär mer tid, mer omkostnader, mer kostnader och mer komplikationer. Det är jobbigt.

Här är varför: Vår forskning visar att anställda vänder sig till icke auktoriserad AI för att öka produktiviteten. Ändå utsätter en häpnadsväckande brist på ansvarsskyldighet och revisionsberedskap ditt företag för katastrofer när det gäller efterlevnad och säkerhet.

Här är vad du måste göra: Vägen framåt är inte restriktioner, utan strategisk kontroll. Lösningen är att konsolidera AI inom en enda, enhetlig plattform som både ger den produktivitet som anställda efterfrågar och den styrning på företagsnivå som ledare behöver.

Här är ClickUps lösning: ClickUp har utvecklats för att eliminera AI-spridning. Som en av de första plattformarna som uppnått ISO 42001-certifiering erbjuder vi mer än bara kraftfull AI; vi tillhandahåller ett verifierbart AI-hanteringssystem. Denna certifiering garanterar att ClickUp levererar säkerhet, ansvarsskyldighet och ett ansvarsfullt ramverk för att förvandla kaos till en pålitlig, strategisk fördel.

Vidta åtgärder idag

Läs mer om ClickUp Brain

Den enda ISO 42001-certifierade AI som kopplar samman allt ditt arbete

📺 Få tillgång till webbinariet och handboken på begäran

Se hur ledande team eliminerar AI-spridning och uppnår verklig avkastning på investeringen.

💬 Boka en personlig konsultation

Är du redo att se hur ClickUp kan tillhandahålla den säkra, enhetliga AI-lösning som ditt team behöver, med stöd av ISO 42001-standarder? Boka en gratis konsultation idag.

Anmärkning om forskningsmetodik: Uppgifterna för denna rapport samlades in under en tvåveckorsperiod i slutet av juli 2025. Undersökningen, som bestod av 10 flervalsfrågor, genomfördes anonymt med över 200 deltagare. Respondenterna representerade en balanserad blandning av yrkesroller, från ledande befattningshavare och chefer till enskilda kunskapsarbetare och entreprenörer. För fullständig metodik och detaljerade resultat, kontakta research@clickup.com.