De 10 bästa AI-videanalysverktygen för smartare insikter

Drunknar du i timmar av video och letar efter det där viktiga ögonblicket? Det kan vara en viktig affärsklipp eller en viral höjdpunkt, men att manuellt gå igenom filmen är tidskrävande.

AI-videoanalysatorer är smarta verktyg som tittar på, taggar och analyserar videor åt dig. Från att upptäcka objekt och transkribera tal för viktiga affärsmöten till att bryta ner sportmatcher, dessa AI-drivna plattformar förvandlar videoöverbelastning till omedelbara insikter. Inget mer oändligt spolande tillbaka eller gissningar – bara sökbara, strukturerade data till hands.

Men vilket verktyg är bäst för dina behov av videoinnehåll? Låt oss gå igenom de bästa AI-videoanalysverktygen och deras funktioner för att förändra hur du extraherar information och fattar beslut.

De bästa AI-videoanalysatorerna i korthet

Verktyg Viktiga funktioner Bäst för Priser* ClickUp Skärm- och webbkameravideoinspelning med Clips, AI-driven transkription och sammanfattning för videor och röstanteckningar, AI Notetaker för att fånga, sammanfatta och analysera möten. Team av alla storlekar (enskilda personer, småföretag, medelstora företag, storföretag) som söker AI-driven videoanalys och automatisering av arbetsflöden. Gratis plan tillgänglig; Anpassning tillgänglig för företag Google Cloud Video Intelligence Detektering av bildbyten, objektspårning, detektering av explicit innehåll, taligenkänning Små till medelstora företag som behöver skalbar videoanalys Gratis provperiod tillgänglig; Affärspaket med ytterligare funktioner Amazon Rekognition Video Ansikts- och aktivitetsigenkänning, upptäckt av osäkert innehåll, strömanalys i realtid Små till medelstora företag som behöver ansiktsigenkänning och aktivitetsdetektering i realtid Gratis provversion tillgänglig; skalbar prissättning för företag. Microsoft Azure Video Analyzer Rörelsedetektering, rumslig analys, videosammanfattning, integration med Azure-tjänster Medelstora företag till storföretag som vill integrera AI-driven videoanalys i molnbaserade applikationer. Gratis provperiod tillgänglig; Affärspaket tillgängliga; Integration med Microsofts ekosystem IBM Watson Video Analytics Händelsedetektering i realtid, ansiktsmatchning, folkmassanalys och integration med IBM Cloud. Medelstora företag till storföretag som behöver AI-driven avvikelsedetektering och metadataextraktion. Affärsplaner tillgängliga; anpassade priser för företagsbehov Valossa AI Video Analysis Ansikts- och logotypigenkänning, scenklassificering, flaggning av explicit innehåll Små till medelstora företag som vill utvinna djupgående insikter från videoinnehåll Gratis provperiod tillgänglig; anpassade företagsplaner Twelve Labs Detektering av viktiga ögonblick, visuell textindexering, multimodal videoförståelse Små till medelstora företag som behöver AI-driven videosökning Gratis provperiod tillgänglig; Affärspaket med API-åtkomst ScreenApp Skärminspelning med transkription, AI-sammanfattningar, markering av höjdpunkter Privatpersoner och småföretag som behöver automatiserade videotranskriptioner och sammanfattningar av innehåll. Gratis plan tillgänglig; betalda planer för premiumfunktioner VideoInsights. ai Markera extrahering, automatiska sammanfattningar, AI-taggning för sökbara klipp Småföretag till medelstora företag, särskilt inom media Gratis provperiod tillgänglig; betalda abonnemang med ytterligare funktioner. Eden AI Video Analysis API Aggregerad API-åtkomst till flera video-AI-modeller, enkel integration och kostnadsoptimering. Små till medelstora företag som behöver leverantörer av multi-AI-videoanalys Gratis provversion tillgänglig; betalningsmodell där du betalar per användning.

Vad ska du leta efter i en AI-videoanalysator?

Rätt AI-videoanalysator kan göra stor skillnad för hur effektivt du kan extrahera insikter från videor. Här är de funktioner och vanliga användningsfall du bör leta efter för att få bästa resultat:

Noggrannhet och igenkänningsförmåga: Leta efter AI-funktioner som med precision kan identifiera ansikten, text och till och med känslor.

Realtidsbearbetning: Välj ett verktyg som analyserar filmmaterial i realtid för omedelbara insikter.

Användbara insikter: Se till att AI inte bara analyserar utan också ger meningsfulla rekommendationer, trender eller sammanfattningar som hjälper till att driva beslut.

Skalbarhet och prestanda: Se till att analysatorn kan skalas smidigt, från att hantera några få videor till hundratals eller tusentals, beroende på dina behov.

Anpassning och flexibilitet: Välj ett verktyg som låter dig finjustera detekteringsparametrarna efter dina specifika behov.

Integration och kompatibilitet: Se till att det fungerar smidigt med din befintliga programvara, molntjänster eller säkerhetssystem.

Säkerhet och efterlevnad: Kontrollera att det följer sekretessbestämmelser som GDPR eller HIPAA vid hantering av känslig data.

Kostnad och avkastning: Överväg gratis- eller pay-as-you-go-modeller för småföretag, medan större företag kan behöva avancerade lösningar.

De 10 bästa AI-videoanalysatorerna

Spara tid, förbättra insikterna, förenkla videoanalysen och fatta snabba, datadrivna beslut med dessa videoanalysverktyg:

1. ClickUp (Bäst för AI-driven videoanalys och automatisering av arbetsflöden)

Prova ClickUp Clips nu Spela in och transkribera konversationer med ClickUp Clips

Tittar du på långa videor och antecknar manuellt? Med ClickUp, den ultimata appen för arbete, är det ett minne blott. Den kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

För videoprofessionella, analytiker och team som arbetar med videoinnehåll automatiserar ClickUp sammanfattningar, hjälper till att extrahera viktiga beslut och slutsatser och omvandlar AI-drivna insikter till handling – allt inom ditt arbetsflöde.

Hur? Via ClickUp Clips.

Denna funktion gör det enkelt att spela in webbkamera och skärm, redigera video, samarbeta och dela.

Nyfiken på hur Clips fungerar? Se dem i aktion nedan:

Oavsett om du skapar handledningar, felrapporter, utbildningssessioner eller projektuppdateringar hjälper Clips dig att enkelt spela in din skärm och lägga till en medföljande röstkommentar. Kombinera det med ClickUps inbyggda AI-assistent, ClickUp Brain, och generera automatiskt transkriptioner som omvandlar dina talade ord till sökbar, användbar text.

Förvandla ClickUp-klipp till genomförbara uppgifter

När inspelningen är klar kan du snabbt hänvisa till viktiga punkter, konvertera klipp till ClickUp-uppgifter och dela dem via en länk så att ditt team kan titta, kommentera och vidta åtgärder – allt utan att lämna ClickUp.

ClickUp Brain transkriberar inte bara dina videor och ljudfiler ord för ord – det levererar också mycket exakta transkriptioner med tidsstämplar som gör det enkelt att söka och granska specifika delar av ditt innehåll.

Denna kraftfulla transkriptionsfunktion omvandlar timmar av talat språk till tydlig, organiserad text, vilket hjälper team att snabbt hitta exakt vad de behöver utan att behöva spola tillbaka eller ta anteckningar.

Har du ont om tid? Brain sammanfattar också transkriptioner för snabb granskning och svarar på alla frågor du har från transkriptionen med hjälp av naturliga språkkommandon. Istället för att manuellt analysera timmar av video- och ljudfiler kan du omedelbart upptäcka trender, identifiera viktiga ögonblick och omvandla klippinnehåll till strukturerade åtgärdspunkter.

Låt ClickUp Brain sammanfatta och analysera dina klipp åt dig.

Till skillnad från andra verktyg analyserar ClickUp inte bara media, utan gör ditt innehåll verkligen sammankopplat och användbart. Med ClickUp Connected Search kan du omedelbart hitta relevanta klipp, tidigare diskussioner och projektuppdateringar i hela ditt arbetsområde – utan att behöva leta igenom filer eller växla mellan appar.

Detta skiljer sig från att bara be AI om information, eftersom Connected Search enkelt hämtar data från alla dina ClickUp-dokument, uppgifter och klipp, vilket ger dig omfattande, kontextrika resultat på ett och samma ställe.

Team kan enkelt koppla videorelaterade insikter till uppgifter, tilldela dem och integrera AI-drivna sammanfattningar direkt i sitt dagliga arbetsflöde – samtidigt som data hålls säkra och samarbetet förbättras. Och om du vill ha en smart assistent för dina videomöten kan du prova ClickUp AI Notetaker för att spela in och transkribera allt korrekt.

Fånga varje detalj utan ansträngning med ClickUps anteckningsfunktion.

Du får ett tydligt märkt, redigerbart transkript direkt i din inkorg med viktiga punkter, beslut och åtgärdspunkter markerade, så att du inte behöver oroa dig för att missa något. På så sätt håller ditt team samma linje utan extra ansträngning.

🦄 Genom att kombinera ClickUp Clips, ClickUp Brain, ClickUp Connected Search och AI-drivna verktyg som AI Notetaker organiserar ClickUp hur du hanterar, analyserar och samarbetar kring videoinnehåll – allt inom ett sammankopplat arbetsutrymme.

ClickUps bästa funktioner

Sammanfatta långa videor till sökbara transkriptioner och spara tid på granskningar och beslutsfattande.

Samarbeta i realtid med inspelade klipp och kopplade uppgifter genom att lägga till kommentarer, tilldela uppgifter och dela insikter i ClickUp.

Omvandla videokunskap direkt till uppgifter, åtgärdspunkter och projektuppdateringar.

Effektivisera video med AI-driven taggning och kategorisering för snabb återhämtning

Synkronisera mellan plattformar – integrera AI-videoanalys med över 1 000 verktyg som Zoom och Loom i ClickUp.

Begränsningar för ClickUp

Ett brett utbud av funktioner kan leda till en brantare inlärningskurva.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 400 recensioner)

Vad verkliga användare säger om ClickUp

En recension på Reddit lyder:

Funktionen Record Clip är fantastisk, tack ClickUp! Det är fantastiskt att kunna skapa uppgifter från en kort video utan att lämna ClickUp! Jag kan skapa uppgifter från problem som jag kan visa med en kort video istället för att skriva ner dem. Så tack!

Funktionen Record Clip är fantastisk, tack ClickUp!

Det är fantastiskt att kunna skapa uppgifter från en kort video utan att lämna ClickUp! Jag kan skapa uppgifter från problem som jag kan visa med en kort video istället för att skriva ner dem. Så tack!

📖 Läs också: Hur man skapar effektfulla produktvideor

2. Google Cloud Video Intelligence (bäst för skalbar videoanalys med objektdetektering och taligenkänning)

via Google Cloud Video Intelligence

Google Cloud Video Intelligence levererar högprecisionsanalys, vilket gör det perfekt för innehållsmoderering, mediehantering och säkerhet.

Behöver du hitta objekt, transkribera tal eller flagga explicit innehåll? Det här verktyget hjälper dig på flera språk.

Oavsett om du arbetar med YouTube-videor, övervakningsfilmer eller mediearkiv gör det ljud- och videofiler sökbara och användbara samtidigt som dina data förblir säkra och ditt arbetsflöde effektivt.

De bästa funktionerna i Google Cloud Video Intelligence

Identifiera personer, objekt och scener med hög noggrannhet

Konvertera ljud till sökbara transkriptioner

Analysera videomaterial för insikter i realtid

Integrera med befintliga applikationer och arbetsflöden

Implementera metadatataggning baserad på maskininlärning

Begränsningar för Google Cloud Video Intelligence

Tillämpar användningskvoter som kan begränsa bearbetningshastigheten och förfrågningarna

Misstolkar subtila manipulationer, vilket leder till felaktig märkning eller detektering.

Priser för Google Cloud Video Intelligence

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Google Cloud Video Intelligence

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Google Cloud Video Intelligence?

En recension på G2 säger:

Vi har ett enormt videokatalog för våra marknadsföringsinsatser på företaget och tack vare Google Cloud Video Intelligence kunde vi snabbt söka och identifiera ögonblick [sic] i videorna, skilja signaler från brus och hämta relevant information.

Vi har ett enormt videokatalog för våra marknadsföringsinsatser på företaget och tack vare Google Cloud Video Intelligence kunde vi snabbt söka och identifiera ögonblick [sic] i videorna, skilja signaler från brus och hämta relevant information.

📮 ClickUp Insight: ClickUps undersökning om mötes effektivitet visar att nästan hälften av alla möten (46 %) endast involverar 1–3 deltagare. Även om dessa mindre möten kan vara mer fokuserade, skulle de kunna ersättas av effektivare kommunikationsmetoder, såsom bättre dokumentation, inspelade asynkrona uppdateringar eller kunskapshanteringslösningar. Med tilldelade kommentarer i ClickUp-uppgifter kan du lägga till sammanhang direkt i uppgifterna, dela snabba ljudmeddelanden eller spela in videouppdateringar med ClickUp Clips – vilket hjälper teamen att spara värdefull tid samtidigt som viktiga diskussioner fortfarande kan äga rum, utan att det tar så mycket tid! 💫 Verkliga resultat: Team som Trinetrix upplever en 50-procentig minskning av onödiga konversationer och möten med ClickUp.

3. Amazon Rekognition Video (bäst för ansiktsigenkänning och aktivitetsdetektering i realtid)

via Amazon Rekognition Video

Letar du efter ett sätt att automatisera videoanalys i stor skala? Amazon Rekognition Video är populärt eftersom det kan upptäcka och analysera objekt, personer och aktiviteter i realtid.

Det erbjuder också robusta funktioner för ansiktsigenkänning och moderering av innehåll, vilket gör det idealiskt för säkerhetskänsligt och personaliserat videoinnehåll, kundinsikter och efterlevnad. Dess realtidsinsikter och felfria integration med AWS-tjänster gör det möjligt för företag att utnyttja maskininlärning för videoanalys utan komplex installation.

Amazon Rekognition Videos bästa funktioner

Analysera video- och ljudfiler i storskaligt videoinnehåll

Moderera innehåll genom att upptäcka olämpliga eller begränsade bilder

Integrera med AWS-tjänster för bearbetning av stora volymer.

Begränsningar för Amazon Rekognition Video

Stöder endast H. 264-kodade MPEG-4- och MOV-format.

Brist på detaljerad dokumentation för vissa programmeringsspråk

Priser för Amazon Rekognition Video

Anpassad prissättning

Amazon Rekognition Video – betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 20 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Amazon Rekognition Video?

En G2-recensent reflekterar över sin erfarenhet:

Lättanvänd API, mycket klassificerade paket för referens. Kan enkelt konfigureras efter olika krav.

Lättanvänd API, mycket klassificerade paket för referens. Kan enkelt konfigureras efter olika krav.

4. Microsoft Azure Video Analyzer (bäst för att integrera AI-driven videoinformation i molnbaserade applikationer)

via Microsoft Azure Video Analyzer

Vill du integrera AI-driven videoanalys i dina molnbaserade appar? Microsoft Azure Video Analyzer kan hjälpa dig. Tjänsten gör det enkelt att extrahera, analysera och integrera videoinformation med hjälp av Azures robusta AI-tjänster.

Azures videoanalys hjälper också återförsäljare att förbättra butiksdriften utan manuell spårning. AI övervakar kundtrafik, kundflöde och vistelsetider i viktiga områden. Detta avslöjar mönster, såsom köer vid kassan eller underutnyttjade utrymmen, som teamen snabbt kan agera på.

Resultatet? Smidigare drift, bättre bemanning och en effektivare shoppingupplevelse.

De bästa funktionerna i Microsoft Azure Video Analyzer

Integrera enkelt med Azure AI-tjänster, IoT och molnlagring.

Analysera videoströmmar för datasäkerhet, efterlevnad och operativ effektivitet

Automatisera arbetsflöden genom att utlösa åtgärder baserat på upptäckta händelser.

Bearbeta video i stor skala med hjälp av molnbaserad AI, vilket minskar behovet av lokal infrastruktur.

Begränsningar för Microsoft Azure Video Analyzer

Stöder endast RTSP med interfolierade RTP-strömmar (där både styrsignaler (som uppspelning, paus) och mediedata (den faktiska videon/ljudet) skickas tillsammans över en kanal), exklusive RTP över UDP (där video/ljud skickas separat över en snabbare, men mindre tillförlitlig, väg).

Priser för Microsoft Azure Video Analyzer

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Microsoft Azure Video Analyzer

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Microsoft Azure Video Analyzer?

En G2-recensent säger:

Jag gillar den automatiska transkriberingen och översättningen som ger exakt tal-till-text-transkribering på flera språk. Utöver detta är ansiktsigenkänning, objektdetektering, sentinelanalys, nyckelordsutvinning och sökbarhet andra funktioner som jag gillar.

Jag gillar den automatiska transkriberingen och översättningen som ger exakt tal-till-text-transkribering på flera språk. Utöver detta är ansiktsigenkänning, objektdetektering, sentinelanalys, nyckelordsutvinning och sökbarhet andra funktioner som jag gillar.

🧠 Kul fakta: Hollywood vänder sig till AI för smartare filmproduktion. Lionsgate har samarbetat med Runway för att utveckla videoanalysverktyg som förbättrar planering, redigering och innehållstaggning – och organiserar produktionshanteringen på ett helt nytt sätt.

5. IBM Watson Video Analytics (bäst för avancerad AI-driven avvikelsedetektering och metadataextraktion)

via IBM Watson Video Analytics

IBM Watson Video Analytics är utformat för att hjälpa företag att utnyttja kraften i realtidsvideoinsikter. Det gör din fabrikssäkerhet säkrare och effektivare. Dess AI kan övervaka arbetsplatser för att upptäcka säkerhetsöverträdelser, såsom saknad utrustning eller personer i begränsade zoner.

Det upptäcker också förseningar, inaktiv utrustning eller blockerade vägar som saktar ner produktionen. Genom att omvandla video till realtidsinsikter hjälper IBM Watson dig att minska riskerna och hålla verksamheten igång utan problem.

IBM Watson Video Analytics bästa funktioner

Upptäck avvikelser genom att identifiera ovanliga rörelser

Extrahera detaljerade metadata, inklusive objekt och ansikten

Använd prediktiv artificiell intelligens för att förutsäga potentiella risker genom att analysera ovanliga mönster i videofeeds.

Analysera mänskliga interaktioner genom att studera gester, rörelser och beteendemönster.

Extrahera insikter från ljudfiler och förenkla analysen av talat innehåll.

Begränsningar för IBM Watson Video Analytics

Begränsar API-anrop och bearbetningskapacitet i testversionen.

Priser för IBM Watson Video Analytics

Anpassad prissättning

IBM Watson Video Analytics betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

📖 Läs också: De bästa AI-videogeneratorerna för fantastiskt innehåll

6. Valossa AI Video Analysis (Bäst för djupgående innehållsförståelse)

via Valossa AI Video Analysis

Valossa AI Video Analysis granskar videoinnehåll genom att analysera berättelser, sammanhang och emotionella signaler – och ger omedelbara, meningsfulla insikter.

Valossa är utformat med reklam och moderering av medieinnehåll i åtanke och hjälper företag att automatisera videotaggning, upptäcka känsligt innehåll och anpassa tittarupplevelsen. Det är ett praktiskt verktyg som omvandlar obearbetad video till värdefull information, vilket förenklar och snabbar upp arbetsflödena och säkerställer att innehållet överensstämmer med varumärkets riktlinjer och publikens preferenser.

Valossa AI Video Analysis bästa funktioner

Känn igen scener och teman, identifiera platser, miljöer och stämningar

Upptäck känsligt innehåll och explicita scener för automatisk moderering.

Analysera videokontext för att effektivisera annonsinriktning

Begränsningar för Valossa AI-videoanalys

Begränsar den kostnadsfria provperioden till 30 minuter.

Oanvända analyskrediter förfaller i slutet av varje prenumerationsperiod.

Priser för Valossa AI Video Analysis

Anpassad prissättning

Valossa AI Video Analysis betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

🧠 Kul fakta: I thrillern Fall från 2022 använde regissören Scott Mann AI för att tona ner dialogen efter att skådespelarnas improvisationer riskerade att ge filmen en R-klassificering. Istället för omtagningar eller konstig dubbning användes AI för att justera språket digitalt, så att filmen kunde behålla önskad klassificering utan att tappa takten!

7. Twelve Labs (Bäst för AI-driven videosökning)

via Twelve Labs

Du försöker hitta den där repliken från den där birollen i den där scenen, men att titta om hela videon är inte ett alternativ. Det är där Twelve Labs AI-drivna videosökning kommer in.

Det identifierar omedelbart specifika ögonblick och begrepp, vilket sparar tid och arbete. Detta verktyg är perfekt för medieproffs, lärare och företag och förvandlar videobibliotek till fullt sökbara, datarika resurser.

Twelve Labs bästa funktioner

Använd maskininlärning för att analysera tal, bilder och handlingar för videokontext.

Integrera arbetsflöden med API-stöd för utvecklare

Stöd för flerspråkig sökning

Skanna YouTube-videor, upptäck viktiga ögonblick och skapa transkriptioner.

Twelve Labs begränsningar

Förlitar sig på stora datamängder för effektiv modellträning

Priser för Twelve Labs

Anpassad prissättning

Twelve Labs betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

👀 Visste du att? AI hjälper inte bara till med videoredigering – det håller på att bli en heltidsinkomstkälla! Vissa kreatörer tjänar 60 000 dollar i månaden på AI-genererat innehåll.

8. ScreenApp (Bäst för automatiserade videotranskriptioner och sammanfattning av innehåll)

via ScreenApp

Tänk dig att du har en berg av videoinnehåll att gå igenom. Istället för att slösa timmar på att titta igenom det igen, låter ScreenApp dig automatiskt generera exakta transkriptioner och koncisa sammanfattningar på några sekunder, vilket förvandlar din video till sökbar, strukturerad text. Detta gör det enkelt att granska, dela och återanvända innehåll med bara några få klick.

Dessutom har de stöd för många språk, vilket gör dem perfekta för globala team som arbetar i olika regioner.

ScreenApps bästa funktioner

Analysera YouTube-videor, upptäck viktiga ögonblick och skapa transkriptioner för enkel sökbarhet.

Förstå och använd dina videor mer effektivt

Sammanfatta långa videor till viktiga slutsatser

Integrera med molnlagring och samarbetsverktyg

Begränsningar för ScreenApp

Begränsar inspelningslängden och lagringskapaciteten i gratispaketet.

Priser för ScreenApp

Gratis

Tillväxt: 30 $/månad

Företag: 69 $/månad

Betyg och recensioner av ScreenApp

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om ScreenApp?

En Capterra-recensent och ScreenApp-användare beskriver sin upplevelse:

Det vi gillar mest med Screenapp är hur enkelt det är att skapa och dela videor. Vi har ett ganska stort team och alla kan använda Screenapp för att spela in sitt innehåll med en enda länk, vilket är en av de bästa funktionerna.

Det vi gillar mest med Screenapp är hur enkelt det är att skapa och dela videor. Vi har ett ganska stort team och alla kan använda Screenapp för att spela in sitt innehåll med en enda länk, vilket är en av de bästa funktionerna.

💡 Proffstips: Använd AI-videanalysverktyg för att identifiera vilka scener som fångar tittarnas uppmärksamhet mest. Genom att analysera publikens engagemang kan du optimera dina videor för maximal effekt.

9. VideoInsights. ai (Bäst för intelligenta videoinsikter för företag och media)

Att gräva igenom timmar av video för att hitta trender, viktiga ögonblick eller publikengagemang borde inte ta så mycket tid. VideoInsights.ai gör det otroligt enkelt att återanvända videoinnehåll – snabbt.

Dess AI upptäcker automatiskt höjdpunkter, vilket sparar teamen från att behöva gräva igenom timmar av filmmaterial. Oavsett om det är ett citat, en ökning i publikengagemang eller en viktig produktnämning, så visar verktyget det direkt.

Det innebär att videomarknadsföringsteam snabbt kan omvandla långa videor till korta klipp för sociala medier, e-postkampanjer eller betalda annonser. Om du skapar innehåll i stor skala kan denna enda funktion förändra hur snabbt du publicerar och marknadsför.

VideoInsights. ai bästa funktioner

Analysera publikens engagemang och hjälp företag att optimera sin innehållsstrategi.

Skapa automatiserade rapporter med insikter om prestanda och trender.

Använd realtidsvideoanalys för livestreaming och övervakning

Integrera med molnlagring och AI-verktyg för enkel automatisering av arbetsflöden.

VideoInsights. ai begränsningar

Kräver högkvalitativa ingångsvideor

VideoInsights. ai prissättning

Gratis

Avancerat: 10 USD/användare per månad

Professionell: 20 USD/användare per månad

Företag: Anpassad prissättning

VideoInsights. ai betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om VideoInsights.ai?

En recensent på Capterra delar med sig av sina erfarenheter:

Jag vill ha alla mina kameror på ett ställe där jag kan se alla livebilder. Jag gillar också att jag kan anpassa och distribuera den här programvaran när det finns en uppdatering till programmet.

Jag vill ha alla mina kameror på ett ställe där jag kan se alla livebilder. Jag gillar också att jag kan anpassa och distribuera den här programvaran när det finns en uppdatering till programmet.

10. Eden AI Video Analysis API (Bäst för felfri integration av flera AI-leverantörer)

via Eden AI

Varför begränsa dig till bara en AI när du kan utnyttja kraften i flera? Eden AI Video Analysis API erbjuder en flexibel och kostnadseffektiv lösning för att integrera flera AI-drivna videoanalysleverantörer i ett enda arbetsflöde.

Denna flexibilitet gör det möjligt för företag att jämföra olika AI-modeller, enkelt byta leverantör och optimera kostnaderna – utan att vara bundna till en enda leverantör. Med Eden AI kan du välja de bästa verktygen för dina behov, vilket gör videoanalysen smartare och effektivare.

De bästa funktionerna i Eden AI Video Analysis API

Extrahera insikter som objektdetektering, scenigenkänning och tal-till-text.

Möjliggör enkel leverantörsbyte för att optimera prestanda och prissättning

Förenkla API-integrationen för att göra AI-videoanalys tillgänglig

Njut av en pay-as-you-go-modell som garanterar kostnadseffektivitet och skalbarhet.

Begränsningar för Eden AI Video Analysis API

Begränsar åtkomsten till vissa AI-leverantörer, vilket gör vissa funktioner exklusiva.

Priser för Eden AI Video Analysis API

Betala efter användning

Premium: Anpassad prissättning

Eden AI Video Analysis API-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad verkliga användare säger om Eden AI Video Analysis API

En recensent på Product Hunt och användare av Eden AI Video Analysis API säger:

Eden AI:s strategi för AI-integration är verkligen smart. De abstraherar bort de olika leverantörerna och erbjuder en mycket enkel jämförelse- och kontrastfunktion som gör det möjligt för utvecklare att välja rätt leverantör direkt.

Eden AI:s strategi för AI-integration är verkligen smart. De abstraherar bort de olika leverantörerna och erbjuder en mycket enkel jämförelse- och kontrastfunktion som gör det möjligt för utvecklare att välja rätt leverantör direkt.

ClickUp: Där AI-insikter möter genomförande

De flesta AI-videoanalysatorer gör ett fantastiskt jobb med att extrahera insikter från dina videoinspelningar – men insikterna är inte till någon nytta om de bara ligger och samlar damm i din arbetsmiljö. Du behöver en plats där du kan samla in, organisera och faktiskt använda dem.

Det är där ClickUp kommer till sin rätt. Det är ditt AI-drivna kommandocenter – där videor och videoinsikter omvandlas till uppgifter, arbetsflöden körs på autopilot och samarbete sker i realtid. Inga fler förlorade idéer eller spridda data – bara smidig genomförande från analys till handling.

Registrera dig gratis på ClickUp och förvandla dina företagsfilmer till verkliga resultat!