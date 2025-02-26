Google Slides vs. PowerPoint: En detaljerad jämförelse

Scenen är redo för en episk showdown. På ena sidan finns Microsoft PowerPoint, som har över 500 miljoner användare, och på den andra sidan finns Google Slides, som stöder över sex miljoner företag.

Dessa två tungviktare är de regerande mästarna i presentationsvärlden. Men vilken av dem sticker verkligen ut?

Efter att ha använt båda verktygen i flera år för att skapa pitchdeck och kundpresentationer har vi upptäckt några ögonöppnande insikter, och vi är glada att kunna dela dem med dig!

Oavsett om du är en högt uppsatt chef, grundare, konsult eller någon som vill göra succé med din nästa presentation, så har vi vad du behöver. Låt oss sätta igång!

⏰ 60-sekunders sammanfattning Här är en kort sammanfattning av Google Slides vs. PowerPoint: Google Slides Microsoft PowerPoint Helt molnbaserat, tillgängligt från alla enheter med en webbläsare och erbjuder automatiska uppdateringar utan krångel. Perfekt som en stationär app med begränsade molnfunktioner – webbversionen saknar vissa avancerade alternativ. Eftersom det är en webbapp som finns i molnet erbjuder den automatiska uppdateringar. Erbjuder samskrivning, även om det kan vara lite klumpigt och kan bero på användarens enheter och filens placering. Erbjuder enkla, rena designverktyg med grundläggande animationer och bilder för en smidig presentationsupplevelse. Fullständig offlineåtkomst till alla funktioner (animationer, övergångar och mer) via skrivbordsversionen. Sparar automatiskt ditt arbete med autosave – ingen installation krävs Automatisk sparning är endast tillgängligt med OneDrive eller SharePoint och är inte aktiverat som standard. Erbjuder enkel åtkomst via Google Chrome, men med färre funktioner jämfört med PowerPoints stationära version. Erbjuder begränsad samförfattnings- och samarbetsfunktionalitet Integreras sömlöst med Google Workspace-appar som Docs, Sheets och Drive för ett enhetligt arbetsflöde. Integreras sömlöst med Microsoft 365-verktyg som Word, Excel och Outlook, vilket skapar en stark, sammanhängande upplevelse mellan apparna.

Vad är Google Slides?

Google Slides är ett webbaserat, kostnadsfritt presentationsprogram som ingår i Google Workspace. Som ett molnbaserat verktyg gör det möjligt för flera användare att skapa och redigera presentationer i realtid – utan att behöva installera någon programvara.

Eftersom Google Slides är helt integrerat med Google Drive är det enkelt att dela och samarbeta med andra. Dessutom gör det användarvänliga gränssnittet det till ett utmärkt alternativ till traditionell presentationsprogramvara.

Du kan till och med använda artificiell intelligens för att generera bilder direkt i Google Slides. Duet AI för Google Workspace har en funktion som heter ”Hjälp mig att visualisera”.

🧠 Kul fakta: Även om de flesta av oss känner till det som Google Slides, hette det Google Presentations när det först släpptes 2006 som en del av Google Docs. Det var först senare som företaget bytte namn till Google Slides för att hålla sig i linje med resten av Google Drive-verktygen. (Bra beslut, eftersom "Google Presentations" var lite svårt att uttala!)

Google Slides-funktioner

Google Slides utmärker sig med en rad funktioner som hjälper dig att skapa fantastiska presentationer. Här är en översikt över dem:

Funktion nr 1: Master Slide

via Google Docs

När man arbetar i ett team är det lätt att färger, typsnitt eller teman i presentationerna inte matchar varandra. Funktionen Master Slide i Google Slides löser detta problem.

Du kan skapa en enhetlig stil som gäller för hela presentationen. Lägg till logotyper, bilder eller vattenstämplar som visas på varje bild utan att behöva infoga dem individuellt.

via Google Docs

🧠 Kul fakta: Vissa skapare av escape rooms använder Google Slides för att designa pussel och ledtrådar till sina spel! De skapar interaktiva bilder som deltagarna måste lösa genom att navigera genom bilderna eller svara på frågor för att komma vidare i spelet. Så i viss mening är Google Slides en ”spelprogramvara” för pusselentusiaster.

Funktion nr 2: Personligt anpassat teckensnittsbibliotek

via Google Fonts

Är du trött på standardtypsnitten? Google Slides ger dig över 800 typsnitt från Google Fonts-biblioteket. Denna mångfald gör att du kan ge dina presentationer en unik touch.

För att utforska dessa alternativ, klicka på rullgardinsmenyn Teckensnitt i verktygsfältet och välj Fler teckensnitt högst upp i listan. Ett nytt fönster öppnas med alla tillgängliga teckensnitt.

Funktion nr 3: Frågor och svar från publiken

via Google Docs

Presentatörer har ofta svårt att engagera publiken, särskilt i virtuella miljöer. Funktionen Audience Q&A i Google Slides löser detta genom att låta deltagarna skicka in frågor via en delad länk – antingen anonymt eller med sin e-postadress. Presentatörer kan sedan granska frågorna under pauserna och förbereda genomtänkta svar innan de svarar.

Funktion nr 4: Synkronisera bilder mellan flera presentationer

via Google Docs

Det kan vara frustrerande att manuellt uppdatera samma bild i flera presentationer. Med Google Slides kan du synkronisera bilder mellan olika presentationer, så att ändringar automatiskt återspeglas överallt.

Denna funktion är särskilt användbar för affärsrapporter, teamutbildningsmaterial och företagsmallar som behöver uppdateras regelbundet.

Funktion nr 5: Webpublicering

via Google Docs

Google Slides har en enkel publiceringsfunktion för att dela presentationer online. Den är perfekt för att dela din presentation med någon som inte har ett Google-konto eller för självkörande presentationer.

Använd bara Publish to Web för att dela din presentation samtidigt med en länk. Andra kan då titta på den från början till slut.

💡Proffstips: Använd gratis temamallar för Google Slides för att ge dina affärspresentationer stil och professionalism. Det blir enklare att kommunicera dina idéer och imponera på din publik.

Priser för Google Slides

Google Slides är gratis att använda med ett Google-konto. Du får tillgång till alla grundläggande funktioner, inklusive upp till 15 MB lagringsutrymme i Google Drive.

För företag och organisationer ingår Google Slides i Google Workspace-abonnemangen, som erbjuder olika prisplaner baserat på företagets behov och storlek.

Här är en översikt över prisalternativen:

Gratis

Business Starter : 7,20 $/månad per användare

Business Standard: 14,40 $/månad per användare

Business Plus: 21,60 $/månad per användare

Vad är Microsoft PowerPoint?

Microsoft PowerPoint är ett kraftfullt presentationsverktyg. Det ingår i Microsoft Office-paketet och låter användare skapa presentationer med text, bilder, video och ljudfiler.

PowerPoint släpptes ursprungligen 1987 för Apple Macintosh och 1990 för Windows och har blivit ett av de mest populära presentationsverktygen globalt. Det erbjuder många multimediafunktioner, inklusive videor, omröstningar, animationer, infografik och ljud.

De inbyggda flödesschemamallarna i PowerPoint gör att du snabbt kan designa iögonfallande presentationer, perfekta för brainstorming eller möten. PowerPoint erbjuder också anpassningsalternativ, så att du kan justera varje mall efter dina behov.

Dess intuitiva gränssnitt gör PowerPoint till en favorit bland studenter, företag och kreativa proffs.

👀 Visste du att? PowerPoint har en funktion som heter Presenter Coach som hjälper dig att öva på din presentation. Den lyssnar på ditt tal och ger feedback om tempo, tonfall och fyllnadsord (som "hm" eller "äh"). AI:n ger till och med tips på hur du kan göra din presentation mer engagerande, vilket hjälper dig att förbättra dina talfärdigheter över tid.

Microsoft PowerPoint-funktioner

Microsoft PowerPoint erbjuder en rad funktioner som hjälper dig att skapa engagerande presentationer. Här är de bästa av dem:

Funktion nr 1: Bildlayouter

via Microsoft

Bildlayouterna i Microsoft PowerPoint är avgörande för att forma det övergripande utseendet och intrycket av dina PowerPoint-presentationer. Dessa fördesignade mallar definierar strukturen för varje bild och säkerställer att ditt innehåll är organiserat och visuellt tilltalande.

Vilken layout du väljer beror på vilket innehåll du vill presentera. Många företag tillhandahåller färdiga mallar för personalen för att säkerställa standardisering av processer.

Funktion nr 2: Platshållare

via Microsoft

I PowerPoint är en platshållare en behållare för olika element på en bild. Dessa behållare har en prickad kant och förväxlas ofta med textrutor. De stöder dock mer än bara text – de kan också innehålla bilder, videor, tabeller och till och med SmartArt.

Platshållare hjälper till att placera innehållet på ett enhetligt sätt över alla bilder. De är förformaterade för att upprätthålla enhetlighet i både layout och design.

Läs också: Bästa AI-presentationsskapare för PowerPoint

Funktion nr 3: Bildövergångar

via Microsoft

Bildövergångar är en annan viktig funktion i PowerPoint. Dessa effekter ger en mjuk, dynamisk rörelse när du går från en bild till nästa, vilket förbättrar flödet i din presentation. Du kan tillämpa övergångar på enskilda bilder eller alla bilder samtidigt för att få en enhetlig presentation.

👀 Visste du att? PowerPoints Morph-övergång kan skapa ett fantastiskt flöde utan behov av komplexa manuella animationer. Många användare missar denna funktion eftersom den endast är tillgänglig i PowerPoint 2019 och med ett Office 365 -abonnemang.

via Microsoft

Att använda länkar (eller hyperlänkar) i din PowerPoint-presentation kan förbättra interaktiviteten och navigeringen avsevärt. Länka till externa webbplatser för ytterligare resurser, koppla till specifika bilder i samma presentation för smidiga övergångar eller omdirigera till andra PowerPoint-presentationer för att organisera innehållet utan att skapa oordning i en enda fil.

Funktion nr 5: Animationer

via Microsoft

Övergångar och animationer är viktiga funktioner i PowerPoint. Dessa alternativ styr hur text visas och hur bilderna övergår från en till nästa. Med animationseffekten kan du tillämpa en animation på specifikt innehåll. Alternativet Anpassad animation erbjuder val som Entré, Betonad, Utgång och Rörelsebana.

Bildövergångar tillämpar animationseffekter på hela bilder, vilket skapar en smidig rörelse när bildspelet fortskrider. Microsoft erbjuder tusentals gratis mallar med professionell design. Andra mallar finns också tillgängliga online till olika priser och i olika kvaliteter.

Priser för Microsoft PowerPoint

Den fristående versionen av PowerPoint kostar 179,99 $. Du kan köpa den direkt från PowerPoints produktsida.

För en heltäckande upplevelse med Microsoft 365 måste du överväga prenumerationsplanerna som inkluderar PowerPoint och andra Office-appar som Word och Excel.

Här är några alternativ:

För hemmet:

Microsoft 365 Personal : 6,99 $/månad per användare

Microsoft 365 Family: 9,99 $/månad per 6 användare

För företag:

Microsoft 365 Business Basic : 6 $/månad per användare

Microsoft 365 Business Standard : 12,50 $/månad per användare

Microsoft 365 Business Premium: 22 $/månad per användare

Google Slides vs. PowerPoint: Jämförelse av funktioner

Låt oss jämföra Google Slides och Microsoft PowerPoint utifrån olika faktorer för att avgöra vilket som är bäst eller om de riktar sig till olika målgrupper.

Funktion Google Slides Microsoft PowerPoint Hostingtjänster Helt molnbaserat och tillgängligt från alla enheter med en webbläsare. Datorbaserat med begränsade molnfunktioner Samarbetsfunktioner Samarbete i realtid med omedelbara uppdateringar som syns för alla användare Samskrivning är klumpigt och beroende av användarnas enheter Anpassnings- och designverktyg Enkla, rena designverktyg med grundläggande animationer och bilder Avancerade designalternativ, komplexa övergångar, morfeffekter och anpassade animationer Automatisk sparning Google Slides möjliggör automatisk sparning med autosave. Automatisk sparning är tillgänglig, men endast med OneDrive eller SharePoint. Offlineåtkomst Offlineåtkomst tillgänglig via Google Chrome Fullständig offlineåtkomst med alla funktioner via desktopversionen Integrationsalternativ Integreras väl med Google Workspace-appar som Docs, Sheets och Drive Stark integration med Microsoft 365-verktyg (Word, Excel, Outlook)

Låt oss ta en närmare titt på varje funktion!

Funktion nr 1: Hostingtjänster

PowerPoint utvecklades som en stationär app, med molnfunktioner som lades till senare. De flesta användare installerar fortfarande programmet på sina enheter, men varje licens täcker endast fem enheter. Det finns visserligen en webbversion, men den saknar avancerade designverktyg och integration med Excel-diagram.

Google Slides, som är utvecklat för molnet, fungerar smidigt på alla enheter och webbläsare. Det erbjuder offlineåtkomst (via Chrome) och en enhetlig användarupplevelse utan extra kostnader. Uppdateringar sker automatiskt, vilket eliminerar IT-hanteringsproblem och säkerställer filkompatibilitet.

🏆 Vinnare: Google Slides för sin molntillgänglighet och automatiska uppdateringar.

Funktion nr 2: Samarbete

PowerPoints samarbetsverktyg kan vara komplicerade och är beroende av faktorer som enheter, organisationsinställningar och fillagring. Ändringar och kommentarer synkroniseras inte alltid i realtid.

Google Slides gör dock teamarbetet enkelt. Dela via e-post eller länk, så ser alla ändringarna direkt, oavsett enhet eller webbläsare. Du kan till och med samarbeta smidigt på mobilen eller surfplattan och arbeta var du än befinner dig.

🏆 Vinnare: Google Slides för sin smidiga redigering i realtid, omedelbara synlighet av ändringar och enkla åtkomst på alla enheter.

PowerPoint utmärker sig när det gäller designanpassning och erbjuder avancerade verktyg för animationer, övergångar och detaljerad formatering. Användare kan finjustera varje element i en bild – från teckensnitt till objektplacering – och tillämpa komplexa effekter som morfövergångar.

Google Slides erbjuder en ren och lättanvänd designupplevelse för de flesta grundläggande presentationer. Du kan fortfarande lägga till bilder, text och enkla animationer, men variationen och djupet i anpassningsmöjligheterna är inte lika omfattande som i PowerPoint.

🏆 Vinnare: Microsoft PowerPoint för sina avancerade animationer, övergångar och detaljerade formateringsmöjligheter.

Funktion nr 4: Autosave

PowerPoints autosparfunktion fungerar endast när du är inloggad på OneDrive eller SharePoint och är inte aktiverad som standard. Lokala sparningar kräver manuella säkerhetskopior, och versionshistoriken beror på användarens PowerPoint-version och organisationsinställningar.

Google Slides sparar dock automatiskt alla ändringar på Google Drive, vilket garanterar smidig åtkomst från alla enheter. IT-administratörer kan konfigurera delade enheter för strukturerad åtkomst. Versionshistoriken är automatisk, vilket gör det möjligt för användare att spåra ändringar och återställa tidigare versioner utan problem.

🏆 Vinnare: Google Slides för enkel åtkomst på alla enheter och detaljerad versionshistorik utan manuell konfiguration.

Funktion nr 5: Offlineåtkomst

PowerPoints stationära version möjliggör offlineåtkomst. När programmet är installerat kan du arbeta med dina presentationer utan internetuppkoppling. Du har fortfarande tillgång till alla funktioner, inklusive designverktyg, animationer och övergångar.

Google Slides är molnbaserat men erbjuder offlineåtkomst om du aktiverar det via Google Chrome. När det är konfigurerat kan du komma åt och redigera dina presentationer offline. Nackdelen är att offlinefunktionerna inte är lika fullständiga som i desktopversionen av PowerPoint, och du måste planera genom att aktivera offline-läget.

🏆Vinnare: Microsoft PowerPoint, för sin fullt funktionella desktopversion utan internetanslutning.

Funktion nr 6: Integrationsalternativ

PowerPoint integreras sömlöst med Microsoft 365-verktyg som Word, Excel och Outlook. Det är perfekt för användare som behöver arbeta i flera appar inom Microsofts ekosystem. Du kan enkelt importera Excel-diagram, länka till Word-dokument och bädda in innehåll från andra Microsoft-program.

Google Slides integreras enkelt med andra Google Workspace-verktyg som Google Docs, Sheets och Drive. Det är enkelt att infoga data från Google Sheets, länka till Docs eller komma åt delade filer i Google Drive. PowerPoints integration med andra Microsoft-produkter kan dock vara mer tilltalande för användare som förlitar sig på verktyg som inte kommer från Google.

🏆Vinnare: Det är oavgjort. Microsoft PowerPoint utmärker sig i integrationen med Microsoft 365, medan Google Slides är det självklara valet för Google Workspace – ditt val beror på vilket ekosystem du förlitar dig mest på.

Google Slides vs. PowerPoint på Reddit

Vi gick till Reddit för att se vad folk tycker om dessa verktyg. När man söker efter PowerPoint vs. Google Slides på Reddit är många användare överens om att Google Slides har ett mer användbart urval av avancerade funktioner:

En användare säger —

Jag har använt PowerPoint i evigheter. När jag använde det dagligen älskade jag alla funktioner, förbättrade mina färdigheter och kunde göra en hel del saker som jag tyckte var produktiva och coola. När jag slutade arbeta på en avdelning där jag var tvungen att använda det dagligen upptäckte jag att Google Slides passade mig bättre. Jag gillade bekvämligheten med att det var online och hur enkelt det var att samarbeta med andra. Jag vet att PowerPoint nu finns online och att man kan samarbeta med det, men jag har verkligen tyckt bäst om att använda Google Slides. Men det finns funktioner som jag saknar och ibland inser jag det inte förrän jag behöver dem, lol. Det finns en balans, jag använder båda, men använder Google Slides mestadels.

Denna användare lyfter fram Google Slides samarbetsfunktioner och hur enkelt det är att arbeta i team, men erkänner också att PowerPoint erbjuder avancerade funktioner som de ibland saknar.

Å andra sidan nämner användare som föredrar Microsoft PowerPoint ofta dess stabilitet:

I en företagsmiljö anses Microsofts engagemang för stabilitet vara en vinnande egenskap. Det är därför PowerPoint nästan alltid finns i större, traditionella organisationer. Det är en standard.

PowerPoints tillförlitlighet och långvariga närvaro i affärsmiljöer lockar starkt användare i mer företagsinriktade, traditionella miljöer.

Möt ClickUp – det bästa alternativet till Google Slides och Microsoft PowerPoint

Samarbeta med ditt team i ClickUp Docs för att anpassa teckensnitt, lägga till uppgiftsrelationer eller länka direkt till whiteboards i dokumentet.

I dagens värld är arbetet splittrat. Du behöver ett designverktyg för grafik, ett presentationsverktyg, ett projektledningsverktyg och ett AI-verktyg för att skapa innehåll bara för att göra en affärspräsentation. Med ClickUp samlas alla funktioner i ett.

Och om du har använt Google Slides eller PowerPoint kanske du vill ta en titt på vad ClickUp, appen som kan allt för arbetet, kan göra för dig. Dess kraftfulla AI-programvara för innehållsskapande gör det enklare än någonsin att organisera, samarbeta och skapa professionella presentationer.

Så här utmärker sig ClickUp:

ClickUps fördel nr 1: Ett rikt mallbibliotek

ClickUp erbjuder ett omfattande bibliotek med färdiga mallar, och dessutom kan du skapa dina egna från grunden.

Organisera enkelt presentationsavsnitt med hjälp av ClickUps mall.

Tydlighet och organisation är viktigt i presentationer. Med ClickUps presentationsmall har du allt du behöver för att skapa effektfulla och engagerande presentationer för ditt team!

Denna mall hjälper dig att effektivisera din presentationsprocess genom att tillhandahålla en tydlig struktur från början till slut. Den gör det möjligt för dig att samla in feedback från ditt team innan du slutför innehållet och håller alla relaterade uppgifter organiserade på ett centralt ställe.

Läs också: De bästa AI-verktygen för konstgenerering för designers

ClickUps fördel nr 2: Samarbete i realtid med ClickUp Docs

ClickUp förenklar kunskapsdelning och uppdateringar med sin strukturerade hierarki och dynamiska dokumentationsverktyg.

Samarbeta i realtid med ditt team, lämna kommentarer och tilldela uppgifter till medlemmar direkt i ditt ClickUp Doc.

Med ClickUp Docs kan du skapa fantastiska wikis, presentationer, kunskapsbaser, checklistor och anteckningar. Du kan enkelt anpassa dem med hjälp av intuitiva stil- och formateringsverktyg som banners, tabeller och rich text-redigering.

Skapa en tydlig visuell struktur med kapslade sidor, lägg till bakåtlänkar för att länka idéer och konvertera text till genomförbara uppgifter. I ett ClickUp Doc får du alltid mer gjort.

Sedan vi började använda ClickUp har våra team gradvis övergått från Google Docs för dokumentation, och faktum är att dokumentationen har förbättrats avsevärt.

Sedan vi började använda ClickUp har våra team gradvis övergått från Google Docs för dokumentation, och faktum är att dokumentationen har förbättrats avsevärt.

ClickUps fördel nr 3: Whiteboards för mind mapping och brainstorming

Samarbeta med ditt team i ClickUp Whiteboards för att visuellt koppla samman idéer, länka objekt och skapa roadmaps eller arbetsflöden.

ClickUp Whiteboards är perfekta för brainstorming och organisering av idéer. Du kan skapa komplexa visualiseringar, arbetsflöden och grafer och använda funktionen för AI-bildgenerering. Whiteboards låter dig också samarbeta i realtid och se vem som bidrar till tavlan. Dessutom är det lika enkelt att få feedback från kunder och intressenter som att skicka en länk.

Så här använder du whiteboards effektivt:

Behöver du brainstorma idéer? Använd funktionen Mind Maps på Whiteboard. Det är ett enkelt sätt att organisera och dela dina tankar med ditt team i ett interaktivt format.

💡Proffstips: Är du nybörjare på mind mapping? Oroa dig inte, ClickUp hjälper dig. Välj mellan en mängd olika gratis mallar för mind mapping och kom igång direkt.

ClickUps fördel nr 4: ClickUp Brain för AI-driven skrivning och presentationer

Öka produktiviteten med ClickUp Brain

ClickUp Brain är en AI-driven assistent som är utformad för att hjälpa dig att arbeta mer effektivt. Det är ditt verktyg för att övervinna skrivkramp, förbättra brainstorming-sessioner och förenkla ditt arbetsflöde för att skapa innehåll.

Detta AI-drivna presentationsverktyg har tre viktiga komponenter:

AI Knowledge Manager : Få omedelbara, kontextuella svar från dina uppgifter, dokument och team inom ClickUp. Du behöver inte längre söka igenom oändliga filer – hitta den information du behöver snabbt.

AI-projektledare : Automatisera rutinmässiga projektledningsuppgifter, inklusive uppdateringar om framsteg, stand-ups och åtgärdspunkter för att minimera tiden som läggs på repetitiva uppgifter.

AI Writer for Work: Skapa innehåll, formulera svar och skapa mallar för olika uppgifter och projekt. Funktioner som stavningskontroll, snabbsvar och verktyg för att skapa presentationer hjälper dig att enkelt producera professionellt innehåll och presentationer.

📮ClickUp Insight: Vi upptäckte nyligen att cirka 33 % av kunskapsarbetare skickar meddelanden till 1–3 personer dagligen för att få den information de behöver. Men tänk om du hade all information dokumenterad och lättillgänglig? Med ClickUp Brains AI Knowledge Manager vid din sida blir kontextväxling ett minne blott. Ställ bara frågan från din arbetsyta, så hämtar ClickUp Brain informationen från din arbetsyta och/eller anslutna tredjepartsappar!

Låt ClickUp göra presentationer mer effektiva

Google Slides utmärker sig för sina samarbetsfunktioner och molntillgänglighet. Som ett webbaserat verktyg är det perfekt för realtidsarbete i team och är gratis med ett Google-konto.

PowerPoint erbjuder däremot en rad avancerade designalternativ och används vanligtvis för att skapa presentationer offline. Det är idealiskt för användare som behöver komplexa animationer och fullständig kontroll över designen.

Om du vill spara tid och ansträngning i din process för att skapa presentationer och göra mycket mer, är ClickUp det bästa valet!

ClickUp ser till att hela ditt team håller sig samstämmigt hela vägen – från brainstorming till den slutliga leveransen av presentationen. Oavsett om du förbereder en pitchdeck, hanterar flera projekt eller organiserar komplexa arbetsflöden, centraliserar ClickUp allt på ett ställe, vilket gör det till en ovärderlig tillgång för företag av alla storlekar.

Prova ClickUp och upptäck hur det kan öka din produktivitet!