De 10 bästa minimalistiska digitala planeringsverktygen för 2025

Försöker du organisera ditt liv med en trollstav som Harry Potters, bara för att inse att det är en ätpinne?

Välkommen till en värld där du försöker få ordning på ditt liv – en kaotisk blandning av klisterlappar, halvfyllda pappersplanerare och mentala att-göra-listor som aldrig verkar bli av.

En studie visade att småföretagare förlorar en timme och trettiosex minuter varje dag på improduktiva uppgifter. En anledning till detta är planeringsförlamning.

Lösningen är relativt enkel: en minimalistisk digital planerare. Den är användarvänlig och låter dig hantera alla dina planeringsbehov från flera enheter.

Men alla planeringsverktyg passar inte dig. Vi har listat de bästa digitala planeringsmallarna för att hjälpa dig att hitta det perfekta planeringsverktyget för dig!

Vad ska du leta efter i digitala planeringsverktyg?

När du letar efter de bästa digitala planeringsverktygen bör du tänka på följande funktioner för att säkerställa att de passar din livsstil och dina produktivitetsmål:

Användarvänligt gränssnitt: Välj en digital planerare med en ren, minimalistisk design och ett intuitivt gränssnitt för att enkelt navigera mellan uppgifter och händelser.

Anpassningsalternativ: Leta efter planeringsverktyg som låter dig anpassa flera layouter, lägga till digitala klistermärken och integrera ytterligare sidor som är skräddarsydda efter dina behov. En alternativ för omedelbar nedladdning är ett plus.

Viktiga funktioner: Se till att du har en Se till att du har en bra onlinekalender , en vanetracker, att göra-listor och veckosidor och dagssidor. Bonuspoäng för extra mallar som vanestackers och månadssidor.

Enhetskompatibilitet: Leta efter en Leta efter en digital planeringsapp som är tillgänglig på olika enheter som stationära datorer, smartphones och surfplattor.

Prisvärdhet: Prova några gratisprover och mallar innan du investerar i en planerare. Testa plattformen och överväg sedan de prisvärda prisnivåerna.

De 10 bästa minimalistiska digitala planeringsverktygen

Nu när du vet vad du ska leta efter kan vi hitta ett digitalt planeringsverktyg som passar dina behov.

1. ClickUp (bästa AI-drivna digitala planeringsappen)

Förbättra din personliga och teamets produktivitet och samarbete med ClickUp.

Om du letar efter en enkel lösning för dina komplexa uppgifter är ClickUp det perfekta valet. Det är en app för allt som har med arbete att göra, med ett otroligt intuitivt verktyg för uppgiftshantering som hjälper dig att optimera alla aspekter av din digitala planering.

ClickUp erbjuder obegränsat antal användare, uppgifter, mallar och funktioner som gör målsättningen effektiv, produktiv och – vågar vi säga – rolig!

Planera din dag med ClickUp Daily Planner Template

Ladda ner den här mallen Håll koll på ditt schema med ClickUp Daily Planner Template.

För dig som föredrar en strukturerad approach till daglig planering är ClickUp Daily Planner Template den perfekta lösningen. Den ger dig ett tydligt ramverk för att organisera dina att göra-listor, möten och prioriteringar, så att ingenting faller mellan stolarna. Med den här mallen kan du:

Planera uppgifter med tidsblock

Prioritera ditt viktigaste arbete

Spåra framsteg och deadlines i en vy

ClickUps bästa funktioner

Hantera ditt schema, dina deadlines och dina uppgifter på ett överskådligt sätt samtidigt som du synkroniserar dina uppgifter med Google Kalender. Digitala planeringsverktyg är utmärkta för visuell organisation, och ClickUps kalendervy levererar

Tilldela, spåra och kommunicera alla dina aktiviteter med ClickUp Tasks . Det är den perfekta samarbetsfunktionen som erbjuder uppdateringar i realtid, aviseringar och integration.

Använd ClickUp Brain för att generera uppgiftsbeskrivningar, sammanfatta projektuppdateringar på några sekunder och skriva mer effektivt. ClickUps AI-drivna funktioner är populära bland användarna för att automatisera dagliga uppgifter.

Ta kontroll med ClickUps anpassningsbara instrumentpaneler. Oavsett om du föredrar ren design eller detaljerade insikter, låter ClickUp dig ta kontroll över hur du vill skapa din arbetsyta.

Välj från ett bibliotek med mallar för att komma igång. ClickUps anpassningsbara mallar för produktivitetsplaner är en gamechanger för digital planering. Du kan till exempel använda ClickUps mall för daglig planering för att snabbt komma igång med att forma din plan.

Begränsningar för ClickUp

Vissa användare kan uppleva en kort inlärningskurva när de använder verktygen för första gången.

Vissa funktioner är ännu inte tillgängliga på mobilen.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 dollar per medlem och månad.

ClickUp-betyg

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

💡Proffstips: Du kan förvandla dina dagliga uppgifter till mini-milstolpar med funktionen ClickUp Goals. Den hjälper dig att hålla blicken på målet samtidigt som du bockar av de små framgångarna.

2. Notion (Bästa planeringsverktyget för uppgiftshantering)

via Notion

Notion kombinerar antecknings-, uppgiftshanterings- och samarbetsverktyg i ett flexibelt arbetsutrymme.

Notion erbjuder oändliga anpassningsmöjligheter om du vill planera din vecka, följa projekt eller brainstorma idéer.

Notions bästa funktioner

Skapa, organisera och spåra uppgifter för att samarbeta i realtid eller enligt ditt schema.

Anpassa varje sida efter dina behov – från enkla dokument till komplexa databaser.

Arbeta med verktyg som du förmodligen redan använder, som Slack och Google Kalender , för enklare kommunikation och samordning mellan olika plattformar.

Begränsningar i Notion

Dokumentation i Notion skiljer sig från verktyg som Google Docs och kan kräva manuell formatering för att uppfylla dina specifika behov.

Det finns för närvarande inga inbyggda funktioner för tidrapportering eller påminnelser.

Om du hanterar stora datamängder finns det inget alternativ att visualisera dem med diagram, grafer eller instrumentpaneler.

Priser för Notion

Gratis

Plus : 12 $/månad per användare

Företag : 18 $/månad per användare

Valfritt tillägg för AI: 8 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Notion

G2: 4,7/5 (över 5000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2000 recensioner)

3. GoodNotes Digital Planner (bästa verktyget för handskrivna anteckningar)

via GoodNotes

Studier visar att handritning aktiverar fler delar av hjärnan än att skriva på tangentbord. Tänk om du kunde göra det med din digitala planerare?

GoodNotes erbjuder charmen hos en gammal hederlig pappersplanerare med bekvämligheten hos en digital anteckningsupplevelse. Det är perfekt om du vill hålla fast vid dina gamla vanor men vill minska röran (och spara papper!).

GoodNotes bästa funktioner

Skriv för hand direkt på enheten. Verktyget känner igen din handstil och översätter den till anteckningar.

Gör PDF-anteckningar direkt på dokument

Håll alla dina anteckningar organiserade i en organiserad digital hylla

GoodNotes begränsningar

Android- och Windows-versionerna av programvaran har ännu inte alla funktioner.

Till skillnad från vissa andra anteckningsalternativ har GoodNotes inte ljudtranskriptioner tillgängliga.

Funktionen för handskriftsigenkänning är begränsad till läsbar text.

Priser för GoodNotes

Gratis (begränsat till tre anteckningsböcker)

Android & Windows Årligt: 6,99 $/år

Alla plattformar årligen : 9,99 $/år

Engångsbetalning till Apple: 29,99 dollar

GoodNotes for Business : 50 $/månad per enhet, faktureras årligen

GoodNotes for Enterprise: Anpassad prissättning

GoodNotes betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 50 recensioner)

4. Structured (Bästa allt-i-ett-dagplaneraren)

via Structured

Om du letar efter en minimalistisk planerare för att organisera din dagliga rutin finns det inget enklare än detta.

Structured är perfekt för enkel uppgiftshantering och stöds av vissa AI-funktioner. Dess mest grundläggande form är en kalender. Detta tidslinje-liknande gränssnitt med tidsstämplar och förloppsindikatorer hjälper dig att hålla koll på hela din dag.

Appen försöker också vara inkluderande, med funktioner som även mindre tekniskt kunniga användare kan arbeta med.

Strukturerade bästa funktioner

Kombinera att göra-listor, kalenderhändelser och vanor i en enda, heltäckande dagplanerare.

Dela upp dina uppgifter i tidsblock och förbättra koncentrationen med organiserade arbetspass och en fokus-timer.

Hitta support för över 30 tillgängliga språk för en mer personlig upplevelse.

Strukturerade begränsningar

Structured erbjuder inte avancerade funktioner för uppgiftshantering, såsom en visualiserad långsiktig kalendervy, ännu.

För närvarande fokuserar den endast på mobila plattformar, och webbappen har minimala funktioner.

Strukturerad prissättning

Gratis

Månadsvis : 4,99 $/månad

Årligt : 14,99 $/år

Livstid: 49,99 $

Strukturerade betyg och recensioner

G2: Betyg ej tillgängliga

Capterra: Betyg ej tillgängliga

5. Todoist (Bästa produktivitetsplaneraren)

via Todoist

Den här kommer att fånga din uppmärksamhet om du jonglerar med fullspäckade scheman och oändliga att göra-listor. Todoist är perfekt för privatpersoner, frilansare och team som planerar projekt eller vill reglera sitt dagliga arbetsflöde.

Todoist, ett av de mer populära namnen på denna lista, har flera kalenderbaserade vyer och stöd för flera plattformar som hjälper dig att hålla igång.

Todoists bästa funktioner

Dela upp komplexa uppgifter i mindre, hanterbara deluppgifter, så att även de mest omfattande projekten känns överkomliga.

Organisera och följ upp dina dagliga uppgifter med dedikerade sidor som hjälper dig att hantera tiden och fokusera på specifika uppgifter.

Skriv naturligt, så sköter Todoist resten. Skriv till exempel ”Gå 10 000 steg varje dag” så skapar verktyget omedelbart en daglig återkommande uppgift.

Todoists begränsningar

Avancerade funktioner som uppgiftskommentarer och bilagor kräver ett betalt abonnemang.

Saknar avancerade projektledningsverktyg för komplexa projekt.

Todoist-priser

Gratis för alltid

Pro : 5 $/månad per användare

Företag: 8 $/månad per användare

Todoist-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 000 recensioner)

👀 Visste du att? Att fokusera på viktiga uppgifter först, snarare än de mest brådskande, ökar den totala produktiviteten och minskar uppskjutandet. Sätt dina prioriteringar!

6. Sunsama (Bästa planeringsverktyget för dagliga framsteg)

via Sunsama

Sunsama är en daglig planerare som är utformad för att hålla dig på rätt spår och ge dig kontroll över din dag. Den kombinerar uppgiftshantering, kalenderintegration och organisation av arbetsliv och privatliv på ett och samma ställe.

Det intuitiva gränssnittet låter dig prioritera uppgifter och reflektera över dina framsteg. Det handlar om mer än bara planering – det handlar om att skapa en fokuserad, produktiv rutin som stämmer överens med dina dagliga mål.

Sunsamas bästa funktioner

Dra och släpp uppgifter från olika andra verktyg som ClickUp och Asana. Få en omfattande översikt och en enhetlig daglig vy.

Planera dina uppgifter med Google-, Outlook- och iCloud-kalendrar integrerade i planeringsverktyget.

Tilldela och spåra hur mycket tid du vill lägga på en uppgift med funktionen timeboxing.

Reflektera över dina veckomål och framsteg med din prestation sammanfattad på ett ställe.

Sunsamas begränsningar

Det finns inga gratisplaner. Verktyget erbjuder för närvarande endast en 14-dagars provperiod.

Det är inte det bästa verktyget för avancerad uppgiftshantering och teamsamarbete på grund av dess begränsade funktioner.

Mobilappen är inte lika effektiv som datorappen.

Priser för Sunsama

Årsabonnemang : 16 $/månad, faktureras årligen

Månadsabonnemang: 20 $/månad, faktureras månadsvis

Sunsama-betyg och recensioner

G2: Betyg ej tillgängliga

Capterra: 4,7/5 (över 20 recensioner)

7. Paperlike Digital Planner (Bästa digitala anteckningsbok)

via Paperlike

Verktyg som liknar pappersplanerare med funktioner för uppgiftshantering är populära. Här är ett annat alternativ.

Paperlike passar bäst för studenter, yrkesverksamma och alla som gillar att ta anteckningar digitalt, och låter dig anpassa din process med en minimalistisk design.

Paperlike Digital Planner – de bästa funktionerna

Få tillgång till anpassningsbara layouter i olika mallar – inklusive års-, månads-, vecko- och dagssidor – som passar olika planeringsstilar.

Navigera mellan olika avsnitt i planeringsverktyget med hyperlänkade sidor.

Använd anteckningsappar som GoodNotes och Noteshelf för att växla mellan enheter.

Lägg till digitala klistermärken och en extra planeringssida för att anpassa din upplevelse.

Begränsningar för Paperlike Digital Planner

Vissa åtgärder, som att ta anteckningar, verkar ta längre tid eftersom du måste byta till en annan app.

Den är främst utformad för iPad. Andra användare kanske därför inte finner den kompatibel.

Priser för Paperlike Digital Planner

Pro: 12,99 $, engångsbetalning

Betyg och recensioner av Paperlike Digital Planner

G2: Betyg ej tillgängliga

Capterra: Betyg ej tillgängliga

8. TickTick (Bästa digitala planeringsverktyget för tidshantering)

via TickTick

TickTick är verkligen minimalistiskt med extra funktioner och hjälper dig att skapa ordning i ditt privatliv och yrkesliv.

Det som gör den unik är dess fokus på ansvarstagande och tidsplanering. Den organiserar inte bara dina uppgifter, utan ger dig också verktygen för att utföra dem.

TickTicks bästa funktioner

Ställ in återkommande påminnelser och platsbaserade aviseringar så att du aldrig missar viktiga uppgifter.

Utveckla och följ upp vanor med hjälp av GTD-metoden (Getting Things Done).

Använd Pomodoro-tekniken för att behålla fokus och produktivitet utan att bli utbränd.

Begränsningar med TickTick

Många avancerade funktioner är endast tillgängliga för premiumplanen.

Gränssnittet är minimalistiskt, men dess många funktioner gör det ibland svårare att navigera.

Priser för TickTick

Gratis plan

Premium: 3,99 $/månad

TickTick-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

9. Any. do (Bästa förenklade uppgiftshanteraren)

Any. do är ett annat populärt val för minimalistiska digitala planerare tack vare sina lättanvända funktioner. Från färgkodning av uppgifter till att lägga till widgets, plattformen uppmuntrar uppgiftshantering i sin enklaste form.

Appen finns tillgänglig på flera plattformar, inklusive Apple Watch, vilket gör det enkelt att växla mellan dem när du är på språng.

Any. do bästa funktioner

Synkronisera din Google-kalender direkt med Any.do och hantera dina uppgifter tillsammans med dina evenemang.

Omvandla e-postmeddelanden till uppgifter för att hålla koll på din kommunikation och ditt schema.

Ställ in tids- och platsbaserade återkommande påminnelser med Siri-kompatibilitet.

Any. do begränsningar

Begränsade funktioner i gratisversionen, till exempel ingen tillgång till de över 100 mallarna som finns tillgängliga i Team-versionen.

Det fungerar inte bra med andra appar.

Any. do prissättning

Personligt: Gratis

Premium : 7,99 $/månad

Familj : 9,99 $/månad (för fyra medlemmar)

Teams: 7,99 $/månad per medlem

Any. do betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 150 recensioner)

💡Proffstips: Avsätt specifika tidsintervaller för uppgifter och försök att hålla dig till dem. Detta är en populär strategi som kallas tidsblockering, som hjälper dig att fokusera och förhindrar att du skjuter upp saker.

10. Habitica (Bästa planeringsverktyget för att bygga vanor med spelifiering)

via Habitica

Har du svårt att utveckla nya vanor eftersom din rutin inte är tillräckligt intressant? Habiticas unika stil hjälper dig att förvandla vardagliga sysslor till spännande äventyr.

Om du är en spelare i själ och hjärta kan du göra produktiviteten mycket roligare – och mer givande.

Habiticas bästa funktioner

Förvandla vanor, uppgifter och mål till RPG-liknande uppdrag. Tjäna belöningar och gå upp i nivå när du slutför uppgifter.

Samarbeta med vänner och communityn för att ta itu med utmaningar (dina uppgifter) tillsammans för extra motivation och socialt ansvar.

Anpassa din avatar, välj utrustning och lås upp prestationer allteftersom du gör framsteg.

Habiticas begränsningar

Även om det tilltalar spelentusiaster kan det lekfulla gränssnittet och RPG-fokuset vara svårt att integrera i arbetsflödena för företagsteam.

Förluststräckor eller bristande engagemang kan störa belöningssystemet, vilket leder till minskad motivation.

Priser för Habitica

Gratis

Månadsabonnemang: 4,99 $/månad (köp i appen)

Gruppplan: 9 $/månad + 3 $ per ytterligare användare

Habitica-betyg och recensioner

G2: Betyg ej tillgängliga

Capterra: Betyg ej tillgängliga

En framgångsrik digital plan börjar med ClickUp

Att välja rätt planeringsverktyg är som att hitta det perfekta paret skor – komfort, stil och passform är viktigt!

Välj det verktyg som uppfyller alla dina behov utifrån dina krav, till exempel personlig projektledning eller digitala anteckningar.

Men om du letar efter en allt-i-ett-lösning för att hantera allt från projekt till dagliga uppgifter är ClickUp den plattform du behöver. Den erbjuder avancerade funktioner för uppgiftshantering medan du planerar ditt schema, även i gratisversionen.

