Hur man skapar ett plotdiagram med exempel

Alla författare har någon gång stått inför utmaningen att stirra på ett tomt papper.

Du kanske har en fantastisk idé till en berättelse, intressanta karaktärer och en detaljerad miljö redo. Men när du väl har skrivit "Pilot", vad händer sedan?

Ett handlingsdiagram kan vara en livräddare här. Tänk på det som en vägkarta för din kreativa skrivprocess, som hjälper dig att hålla dig på rätt spår och inte fastna i detaljerna.

Låt oss utforska vad ett plotdiagram är och hur du kan skapa ett. Vi kommer också att utforska visualiseringstekniker som kan hjälpa dig att kartlägga din plot på ett effektivt sätt.

Låt oss utforska några verktyg som du kan använda för att hålla handlingen fokuserad och flytande.

Vad är ett handlingsdiagram?

Ett plotdiagram visar visuellt strukturen i en berättelse. När det är korrekt märkt ger det dig en tydlig bild av hur den färdiga berättelsen kommer att se ut.

För att fullt ut förstå hur ett plotdiagram fungerar måste vi definiera några viktiga begrepp.

Även om skillnaden mellan ”handling” och ”berättelse” kan diskuteras, är den allmänna uppfattningen att berättelsen omfattar vad som händer, medan handlingen beskriver hur det händer.

Varje element i handlingen har ett syfte och bidrar till den övergripande berättelsen. De bör användas på ett meningsfullt sätt i en berättelse; varje handlingspunkt i ett handlingsdiagram bör vara betydelsefull och driva handlingen framåt.

Låt oss sedan definiera handling. I detta sammanhang avser handling komplexiteten och spänningen i din handling, inte bara fysiska händelser som slagsmål eller biljakter. Allteftersom din berättelse närmar sig sin klimax bör handlingen eskalera, nå sin höjdpunkt vid klimaxet och sedan avta mot upplösningen.

För ett praktiskt exempel på ett plotdiagram hjälper denna visualisering dig att förstå hur du skapar ett plotdiagram på ett effektivt sätt.

Element i ett plotdiagram

Handlingsdiagram är viktiga verktyg för att kartlägga en berättelses flöde och struktur.

De innehåller vanligtvis sex nyckelelement uppdelade i tre huvuddelar: början, mitten och slutet. Här är en kort sammanfattning:

Början Mitten Slut Exposition Stigande handling Fallande handling Konflikt Höjdpunkt Upplösning

1. Skapa en scen med en exposition

Expositionen är utgångspunkten för din berättelse där allt sammanstrålar – miljön, karaktärerna och den initiala situationen introduceras.

Tänk på det som en introduktion till din berättelse, där publiken får en första inblick i den värld du har skapat. Detta element är grundläggande för litterära verk, eftersom det ger den kontext och bakgrund som behövs för att berättelsen ska kunna utvecklas på ett smidigt sätt.

2. Driv berättelsen framåt med konflikter

Konflikter håller berättelsen igång. Det är huvudpersonens största problem eller hinder – en inre kamp, en yttre konfrontation med andra eller en kamp mot krafter som ligger utanför deras kontroll.

Detta element driver berättelsen framåt och fångar publikens och läsarnas uppmärksamhet när de blir engagerade i hur dessa frågor kommer att lösas.

3. Intensifiera med stigande spänning

Den stigande handlingen sätter igång när konflikten är i full gång och drar läsaren djupare in i berättelsen. Denna del består av händelser som bygger upp spänning, utmanar karaktärerna och lägger till ytterligare lager till berättelsen. Varje vändning komplicerar handlingen och ökar publikens engagemang.

Tänk på detta steg som den punkt där insatserna höjs och leder mot den dramatiska klimaxen.

4. Ändra kursen med en kraftfull klimax

Klimax är berättelsens höjdpunkt, där allt når sin kulmen. Det är det mest intensiva ögonblicket, präglat av spänning och höga känslor.

Här möter huvudpersonen sin största utmaning, vilket resulterar i en betydande förändring eller uppenbarelse. Klimaxet är inte bara en vändpunkt, utan också den avgörande punkt som sätter kursen för det som kommer härnäst.

5. Koppla av med fallande handling

Efter klimaxet börjar den fallande handlingen att lösa eventuella kvarvarande konflikter och leder berättelsen mot sitt slut. Denna fas knyter ihop lösa trådar och sätter tonen för slutet, vilket ger en känsla av avslutning.

6. Avsluta med en upplösning

Upplösningen knyter ihop allt och ger resan ett passande slut. Det är här konflikterna äntligen löses och alla berättelsetrådar knyts ihop på ett snyggt sätt.

Dessa sex element är avgörande för att skapa en fängslande och sammanhängande berättelse. Genom att balansera dem effektivt kan författare skapa berättelser som inte bara fängslar utan också berör läsarna på ett djupare plan.

Oavsett om du skriver en roman eller ett filmmanus eller utforskar arbetsflödesprogramvara för kreativa projekt, kan förståelsen av dessa element hjälpa dig att planera din berättelse med precision och stil.

💡Proffstips: Mata in information om din handling, såsom karaktärsutveckling, scensekvenser, relationer och mer, i ClickUp Brains AI Diagram Generator och låt den omvandla dina idéer till en sammanhängande handling med hjälp av flödesscheman, tankekartor och nätverksdiagram.

Typer av plotdiagram

Alla berättelser passar inte in i Freytags pyramid, den klassiska plotstrukturen som liknar en triangel med stigande spänning som leder till en höjdpunkt och fallande spänning på andra sidan.

Denna pyramid, som utvecklats av Gustav Freytag, fångar ofta dramastrukturen i fem akter – exposition, stigande handling, klimax, fallande handling och upplösning.

Men om den uppställningen inte riktigt väcker din kreativitet, här är fem andra populära plotstrukturer att överväga.

1. Treaktersstruktur: Enkel men effektiv

Den klassiska treaktersstrukturen bryter ner den klassiska början, mitten och slutet till ett mer dynamiskt plotdiagram med tre mindre höjdpunkter.

Dessa toppar representerar avgörande ögonblick: den utlösande händelsen som sätter igång handlingen, en händelse i mitten som höjer insatserna och klimaxet, där allt når sin kulmen.

Varje topp följs av en "dal", vilket skapar en rytm som gör berättelsen spännande och oförutsägbar.

💡Proffstips: En handling fungerar i huvudsak som ett arbetsflöde för din berättelse och styr vad som ska hända och när. Mallar för arbetsflöden kan hjälpa dig att komma igång med ett fördesignat ramverk av steg som ska följas för att nå ditt mål. Använd dem för att skissa upp din handling och få en grafisk översikt över hela berättelsen.

2. Femaktersstruktur: En klassisk metod

Även om Shakespeares pjäser inte uttryckligen använde akter och scener, populariserades denna struktur senare av redaktörer av hans verk och anpassades av TV-bolag för timslånga avsnitt med fyra reklamavbrott.

De fem akterna beskrivs enligt följande (notera placeringen av klimaxet):

Introduktion : Sätter scenen med en exposition och den utlösande händelsen (t.ex. Romeo och Julia träffas på Capulets fest och blir förälskade trots deras familjers fejd).

Stigande rörelse : Driver handlingen mot en avgörande vändpunkt (t.ex. Romeo gifter sig i hemlighet med Julia, och Tybalt utmanar honom på duell, vilket leder till Tybalts död och Romeos landsförvisning).

Klimax : Det ögonblick då karaktärernas öden förändras drastiskt (t.ex. när Julia dricker en dryck för att slippa gifta sig med Paris, vilket leder till ett tragiskt missförstånd).

Fallande handling : Förbereder berättelsen för en upplösning (t.ex. Romeo, som tror att Julia är död, återvänder till Verona och dricker gift vid hennes grav).

Katastrof: Alla handlingspunkter sammanstrålar, vilket ofta leder till ett dramatiskt slut (t.ex. Julia vaknar, finner Romeo död och tar sitt liv, vilket leder till försoning mellan de stridande familjerna).

Denna struktur, som ursprungligen skapades för tragedier, fungerar för alla typer av berättelser och visar hur storyboardmallar kan hjälpa till att visualisera komplexa berättelser.

3. Hjältens resa: En universell berättelse

Joseph Campbells begrepp " monomyten " utforskar hur olika kulturer över hela världen delar liknande berättarmönster. Denna teori fick bred erkännande som berättarstruktur när George Lucas tillämpade den för att skapa den ursprungliga Star Wars-trilogin.

Hjältens resa representeras vanligtvis som en cirkulär berättelse som leder huvudpersonen från sin bekanta värld genom en ny och okänd värld och tillbaka till sin ursprungliga värld.

Viktiga element i denna plotstruktur är:

Kallelsen till äventyr : Hjälten dras ut ur sin vardagliga värld.

Tröskeln : En punkt utan återvändo som förändrar allt

Prövningarnas väg : Utmaningar, fiender och frestelser sätter hjälten på prov

Återkomsten: Hjälten återvänder förändrad, med ny kunskap eller kraft.

Dan Harmon anpassade hjältens resa till sin egen berättarstruktur, känd som berättarcirklar, som han använder för att planera episoder av Rick & Morty.

4. Fichteansk kurva: Snabbt tempo och spänning

Fichtean-kurvan har en annan visuell utformning och liknar en skarp, ojämn linje som nästan ser ut som en fiskfena.

Det är enkelt: börja med den utlösande händelsen och stapla sedan kris på kris tills du når klimaxet. Denna strukturs obevekliga tempo är perfekt för genrer med hög insats, som thrillers och mysterier.

5. Icke-linjära handlingar: Bryt mot reglerna

Alla berättelser behöver inte följa en rak linje från början till slut.

I icke-linjära handlingar kan du leka med tiden, utforska händelser från flera olika perspektiv eller skapa berättelser som skildrar vardagslivet utan större konflikter.

Dessa handlingar är mer komplicerade och uppmuntrar dig att tänka utanför boxen. Kartlägg dem med hjälp av mind mapping-programvara för att dra kopplingar mellan idéer och skapa en fängslande berättelse.

Ta fram en tom whiteboard och låt fantasin flöda – kanske får du en helt unik plotstruktur.

Läs mer: 10 diagram exempel för alla typer av projekt

Exempel på ett handlingsdiagram: Harry Potter och de vises sten

I Harry Potter och de vises sten följer handlingen en klassisk pyramidstruktur.

Berättelsen börjar med att Harry lever ett vardagligt och olyckligt liv hos familjen Dursley. Handlingen utvecklas när Harry upptäcker att han är en trollkarl och börjar sin resa på Hogwarts skola för häxkonster och trolldom.

Handlingsdiagrammet illustrerar viktiga ögonblick:

Exposition: Harrys liv förändras dramatiskt när han får ett brev som bjuder in honom till Hogwarts och avslöjar hans sanna arv som trollkarl.

Konflikt: Den centrala konflikten uppstår när Harry får reda på att den mörke trollkarlen Voldemort, som dödade hans föräldrar, nu försöker återta makten. Harry upptäcker att Voldemort är ute efter filosofens sten, ett magiskt föremål som ger odödlighet.

Stigande handling: Harry får vänner, lär sig om trollkarlsvärlden och avslöjar mysteriet kring filosofens sten, samtidigt som han möter olika utmaningar längs vägen.

Klimax: Klimaxet inträffar när Harry konfronterar professor Quirrell, som har samarbetat med Voldemort, i Hogwarts underjordiska kamrar. Harry lyckas hindra Voldemort från att få tag på stenen och säkerställer därmed att Voldemorts återkomst till makten förhindras – åtminstone för tillfället.

Fallande handling: Efter konfrontationen återvänder Harry och hans vänner till Hogwarts för att fira slutet på året.

Upplösning: Skolåret avslutas med att Harry återvänder till Dursleys, nu med en ny känsla av tillhörighet och äventyr som väntar honom på Hogwarts.

Detta exempel på ett plotdiagram visar hur strukturen hjälper till att kartlägga berättelsens utveckling. Klimaxet är vändpunkten där den centrala konflikten når sin högsta spänning.

Varför behöver du ett handlingsdiagram för dina berättelser?

Om du är en kreativ författare kanske du tycker att det känns för begränsande att använda ett plotdiagram, som att försöka pressa in din kreativitet i en låda.

Men här är grejen: ett plotdiagram är inte till för att hämma din kreativitet – det är mer som en praktisk karta som guidar din berättelse i rätt riktning.

Ett plotdiagram hjälper dig att anpassa din berättelse till de välbekanta plotrytmer som läsarna efterfrågar, samtidigt som det ger dig kreativ frihet att leka inom den strukturen.

Handlingsdiagram är dock inte bara till för författare – de är värdefulla verktyg för alla som älskar berättelser. Även om du inte skriver nästa bästsäljare kan förståelse för handlingsstruktur och karaktärsutveckling hjälpa dig att få en djupare koppling till berättelserna, vilket gör din läsupplevelse rikare och mer engagerande.

Hur skapar man ett diagram över handlingen med ClickUp?

Att skapa ett diagram över handlingen innefattar flera viktiga steg som hjälper dig att strukturera din berättelse på ett effektivt sätt. ClickUp erbjuder en rad verktyg för att effektivisera denna process, vilket gör det enklare att visualisera och organisera din berättelse.

Använd dess uppgiftshanteringsfunktioner för att dela upp din roman eller novell i hanterbara delar och ange deadlines och prioriteringar för varje del.

Dessutom kan ClickUps verktyg för dokumentskapande, såsom ClickUp Notepad och ClickUp Docs, hjälpa dig att brainstorma idéer, skissa upp handlingen och hålla koll på karaktärsutvecklingen.

Behöver du samarbeta med en redaktör? Vi hjälper dig även med det.

I grund och botten är det ett digitalt arbetsutrymme som kan effektivisera din skrivprocess. Här är en guide till hur du använder ClickUp för att effektivisera din skrivprocess.

Få en samlad överblick för att bättre kunna förutse och organisera ditt dagliga arbete, påminnelser och kalenderhändelser med ClickUp.

1. Skissa upp dina handlingspunkter

Börja med att skissa upp de viktigaste händelserna och etapperna i din berättelse.

Identifiera de viktigaste ögonblicken, såsom introduktionen, den stigande handlingen, klimaxet, den fallande handlingen och upplösningen. Detta steg ger dig en tydlig färdplan för din berättelse, hjälper dig att organisera dina idéer och säkerställer att din berättelse har en sammanhängande struktur.

Du kan använda ClickUp Blank Mind Map Whiteboard Template för att brainstorma och organisera dina handlingspunkter.

Ladda ner den här mallen Organisera dina idéer eller tankar med hjälp av ClickUps mall för tomt whiteboard för tankekarta.

Detta verktyg hjälper dig att kartlägga relationerna mellan de olika handlingselementen och ger en tydlig bild av hur varje del passar in i den övergripande berättelsen.

Genom att visualisera handlingen på detta sätt kan du:

Definiera enkelt kopplingar mellan karaktärer, scener och situationer

Följ karaktärernas utveckling och se till att det finns en betydande tillväxt.

Se till att alla element stämmer överens med berättelsens centrala tema.

Med ClickUp Mind Maps kan du brainstorma komplexa idéer och omvandla din handling till genomförbara uppgifter, vilket hjälper dig att förstå vart din berättelse är på väg och vilka förändringar som krävs.

Läs mer: 50 skrivtips som förvandlar din kreativa process på jobbet

2. Skapa en visuell representation

Översätt dina utstakade handlingspunkter till ett visuellt diagram. Ordna de viktigaste händelserna i ett grafiskt format som illustrerar deras relation och flöde.

En visuell representation hjälper dig att snabbt förstå berättelsens grundläggande struktur och identifiera eventuella luckor eller inkonsekvenser i handlingen.

ClickUp Whiteboard erbjuder en dynamisk arbetsyta där du kan skapa och dela dina plotdiagram.

Whiteboard-verktyget möjliggör kreativ och flexibel skissning, så att du kan anpassa ditt plotdiagram efter dina specifika behov och preferenser. Du kan också lägga till anteckningar, bädda in inspirerande videor, använda klisterlappar för viktiga påminnelser och enkelt koppla ihop idéer.

Börja med att skissa upp ditt diagram på ClickUp Whiteboard.

För att komma igång, gå till + Visa, bläddra nedåt och välj Whiteboard. Du möts av en tom tavla där du kan skissa och visualisera din handling.

3. Beskriv varje steg i handlingen i detalj

För varje steg i ditt plotdiagram ska du ge detaljerade beskrivningar av de viktigaste händelserna. Utveckla varje nyckelmoment för att säkerställa tydlighet och djup i din berättelse. Detaljerade beskrivningar säkerställer att varje plotpunkt är väl definierad, vilket hjälper till att utveckla en rik och engagerande historia.

Använd ClickUp Docs för att skapa detaljerade anteckningar och beskrivningar för varje steg i handlingen. Denna organiserade metod hjälper dig att hålla reda på varje händelses detaljer och säkerställer att inga viktiga detaljer förbises.

Samla all information om din handling på ett ställe med ClickUp Docs.

4. Använd tankekartor för att styra flödet

Med ClickUp Mind Map-funktionen kan du visualisera berättelsens flöde och hur olika element interagerar. Detta verktyg hjälper dig att förstå kopplingarna mellan olika handlingspunkter.

Det förbättrar dina analytiska färdigheter och din förmåga att se relationer och beroenden mellan olika delar av din berättelse, vilket hjälper dig att skapa en sammanhängande berättelse.

Bryt ner idéer och dra kopplingar mellan dem med hjälp av ClickUp Mind Maps.

Med ClickUp Mind Map kan du strukturera och visualisera handlingen på ett effektivt sätt. Detta verktyg är särskilt användbart för brainstorming och organisering av komplexa berättelser, vilket gör det enklare att hantera och utveckla handlingen.

Samtidigt kan ClickUp Storyboard Template hjälpa dig att lägga upp varje scen eller planera handlingspunkter i detalj.

Den låter dig presentera utvecklingen av din video eller ditt projekt bild för bild och fånga alla viktiga detaljer som bildens längd, karaktärer och manusanteckningar. Med den här mallen kan du organisera och lagra alla dina storyboard-resurser på ett ställe, vilket gör det enkelt att hålla reda på allt från illustrationer till dialog.

Ladda ner den här mallen Planera och utforma kreativa projekt med hjälp av ClickUp Storyboard-mallen.

Denna mall är fullspäckad med funktioner som också kan hjälpa dig:

Dela enkelt idéer och feedback med teammedlemmar, kunder eller samarbetspartners

Effektivisera arbetsflöden genom att se till att alla är på samma sida och arbetar utifrån en enhetlig plan.

Om du skapar en film, ett videospel eller ett annat visuellt projekt kan den här mallen hjälpa dig att förverkliga din vision.

5. Förfina och justera

När du har ditt första plotdiagram på plats är det dags att finjustera och perfekta det.

Här kommer ClickUp Brain till din hjälp. Detta avancerade AI-drivna verktyg är utformat för att förbättra din berättarprocess. Det erbjuder en rad funktioner som hjälper dig att finslipa och förbättra ditt plotdiagram på ett smidigt sätt.

Dessutom är Brain utmärkt för att generera idéer och göra research. Om du har fastnat eller behöver nya perspektiv kan det hjälpa dig att brainstorma nya idéer och ge insikter för att utvidga och fördjupa din handling.

Du kan till exempel använda några av de nedanstående frågorna:

Fråga 1: Hur förfinar man ett plotdiagram?

Fråga 2: Vilka är de bästa metoderna för att skapa ett plotdiagram?

Få insikter om hur du skapar ett plotdiagram med ClickUp Brain.

Du kan enkelt visualisera och justera komplexa berättelser, eftersom AI-verktyget hjälper dig att förfina handlingen utifrån dina inmatningar. Detta säkerställer att olika delar av handlingen interagerar smidigt och att din berättelse flyter sammanhängande.

6. Ta till dig feedback

Dela ditt plotdiagram med andra för att få feedback. På så sätt kan du förfina ditt plotdiagram utifrån externa perspektiv, vilket leder till en mer välrundad och fängslande historia.

Utnyttja ClickUps samarbetsfunktioner, såsom @mentions eller tilldelade kommentarer, för att dela din whiteboard och dina tankekartor.

Kommunicera med teammedlemmarna med hjälp av tilldelade kommentarer i ClickUp Tasks.

Skapa en fantastisk berättelse med ClickUp

Är du redo att se dina favoritböcker, filmer eller noveller i ett helt nytt ljus? Använd ett plotdiagram på dem och se hur välbekanta element plötsligt blir tydliga och insiktsfulla.

Vi kan inte skriva din berättelse åt dig, men ClickUp kan hjälpa dig att hålla din handling organiserad och spännande. Med ClickUps funktioner Whiteboards och Mind Maps kan du enkelt rita upp ditt plotdiagram och visualisera din berättelse.

Dessutom ser ClickUp Brain till att du aldrig får slut på idéer för spännande vändningar i handlingen.

Släpp loss din kreativitet och ta kontroll över din berättelse redan idag. Registrera dig gratis och börja förändra din berättarprocess med ClickUp.