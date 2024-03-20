10 Intercom-integrationer för att förbättra kundkommunikationen 2025

Tekniken har drastiskt förändrat vårt sätt att kommunicera, och effektiva kommunikationsverktyg kan nu avgöra ett företags framgång eller misslyckande, särskilt när det gäller kundrelationer och support. Intercom är en tydligt framstående plattform för kundkommunikation. Men här är det bästa: dess superkrafter kommer till sin rätt när du kombinerar den med andra verktyg. Den sömlösa integrationen av andra verktyg kan avsevärt förbättra effektiviteten och kundnöjdheten. Låt oss dyka in i hur Intercom-integrationer kan höja nivån på din affärskommunikation.

Här är vad du ska leta efter i de bästa Intercom-integrationerna och de 10 bästa Intercom-integrationerna att överväga 2024.

Vad ska du leta efter i Intercom-integrationer?

Det finns många typer av integrationer tillgängliga för Intercom. När du överväger vilka Intercom-integrationer som fungerar bäst för ditt företag bör du ta hänsyn till följande funktioner och möjligheter för att säkerställa att du gör välgrundade val.

Funktioner för datasynkronisering: Datasynkronisering mellan produkter är viktigt för att upprätthålla enhetliga kunddata. Det säkerställer att kundinteraktioner och kunduppgifter alltid är aktuella på alla plattformar.

Automatisk skapande av ärenden: Med möjligheten att automatiskt skapa och spåra kundärenden från Intercom-konversationer ökar supportteamets effektivitet.

Insamling av feedback: Effektiv kundkommunikation möjliggör värdefull feedback. Det finns olika Intercom-integrationer som kan underlätta denna process.

Integration av förstahandsdata om kunder: Kunddata är värdefullt. När tredjepartscookies försvinner blir förstahandsdata ännu viktigare. Leta efter integrationer som möjliggör direkt integration av förstahandsdata om kunder i ditt system.

Sömlös arbetsflödesintegration: Alla integrationer du väljer bör passa sömlöst in i dina befintliga kundsupportarbetsflöden och samtidigt förbättra kundupplevelsen.

Kundlojalitet och leadgenerering: Leta efter integrationer som hjälper till med kundlojalitet och leadgenerering. Dessa är viktiga komponenter i ett omfattande system för kundrelationshantering.

De 10 bästa Intercom-integrationerna att använda

Som en mycket använd plattform erbjuder Intercom sömlös integration med ett stort antal appar. Vi har sammanställt en lista över kraftfulla verktyg som kan förbättra Intercoms funktionalitet eller få sin funktionalitet utökad av den.

Professionella användare kan använda ClickUp Universal Search för att hitta kundregister och mer i Intercom för fullständiga insikter.

ClickUps allt-i-ett-plattform för produktivitet har i sig en imponerande lista med funktioner. Dess omfattande uppsättning tredjepartsintegrationer utökar dess funktionalitet ännu mer.

ClickUps Intercom-integration inkluderar ClickUps universella sökfunktion. Med detta verktyg kan användare snabbt söka igenom alla sina anslutna appar, filer och mer. Funktionen låter användare söka i alla sina anslutna appar samtidigt, vilket eliminerar det tråkiga behovet av att söka i varje app individuellt.

ClickUps hela utbud kan realiseras genom de många mallar som erbjuds och som täcker många användningsfall som företag hanterar dagligen. Mallen för e-postautomatisering använder till exempel ClickUps integration med Intercom för att effektivisera kundkonversationer.

ClickUps bästa funktioner

Universell sökning för snabb åtkomst till appar och filer

Utöka sökningen för att hitta appar effektivt

Integration med Intercoms inkorg för centraliserad kommunikation

Automatiseringsverktyg för att automatisera uppgifter och förbättra effektiviteten

En heltäckande bild av kundinteraktioner

Effektiv hantering av kundärenden och frågor

Begränsningar för ClickUp

Brant inlärningskurva för vissa användare

Begränsad anpassning av vissa funktioner

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per medlem och månad.

ClickUp-recensioner

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

2. Kampanjmonitor

Via Campaign Monitor

Campaign Monitor hjälper företag att utnyttja e-postmarknadsföring för att förbättra kundrelationerna. Genom att integrera e-postkampanjer med Intercom-kontakter öppnas dörren för mer målinriktad kommunikation. Denna koppling till kunddata gör det också möjligt för dig att skapa mer relevant innehåll som bättre tilltalar den avsedda målgruppen.

Kampanjmonitors bästa funktioner

Sömlös synkronisering av Intercom-kontakter för riktade e-postkampanjer

Anpassningsbara mallar för olika kundresor

Detaljerad analys för att mäta teamets prestanda

Ett användarvänligt gränssnitt som passar små företag med begränsade tekniska kunskaper.

Automatiserade meddelanden för att vårda leads och kunder

Integration med landningssidor för effektiv leadgenerering

Begränsningar för Campaign Monitor

Begränsade alternativ för avancerad automatisering

Vissa mallar kan endast vara användbara för vissa branscher.

Rapporteringsverktyg kan ge mer detaljerad information.

Priser för Campaign Monitor

Grundläggande: 9 $/månad

Obegränsat: 29 $/månad

Premier: 149 $/månad

Recensioner av Campaign Monitor

G2: 4/1/5 (500+ recensioner)

Capterra: 4,5/6 (500 recensioner)

3. Productboard

Via Productboard

Productboard är ett omfattande verktyg för produktledning. Dess täta integration med Intercom-appen hjälper till att överbrygga klyftan mellan kundfeedback och produktutveckling. Med denna Intercom-integration kan företag extrahera kundinsikter direkt från Intercom-konversationer. Med dessa data kan team utforma produktplaner och funktioner baserat på verklig användarfeedback.

Productboards bästa funktioner

Direkt integration med Intercoms inkorg gör det möjligt att samla in kundfeedback inom kundkonversationer.

Omröstning och prioritering av funktioner baserat på kunddata och önskemål

Verktyg för visualisering av roadmaps som lyfter fram kundernas behov och feedback

Sömlös synkronisering av kunduppgifter och feedback mellan Intercom och Productboard.

Verktyg för att samla in, organisera och analysera kundfeedback för bättre produktbeslut

Samarbetsfunktioner gör det möjligt för team att diskutera och integrera kundinsikter i produktutvecklingsprocessen.

Begränsningar för Productboard

Vissa användare kan tycka att det är svårt att lära sig alla funktioner.

Integrationer med andra appar kan kräva manuell konfiguration och justeringar.

Priserna kan vara dyra för mindre företag eller nystartade företag.

Priser för Productboard

Starter: Gratis

Essentials: 20 $/månad per användare

Pro: 80 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Produktboard-recensioner

G2: 4,3/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 150 recensioner)

4. Calendly

Via Calendly

Calendly är ett kraftfullt och pålitligt schemaläggningsverktyg för företag av alla storlekar. Programvarans kraft blir ännu större när den integreras med Intercom. Genom att integrera Intercom med Calendly kan möten schemaläggas direkt från Intercom-konversationer, vilket avsevärt förbättrar kundupplevelsen när det gäller att hitta lediga mötestider och bidrar till supportteamets effektivitet.

Calendlys bästa funktioner

Direkt integration med Intercoms meddelandetjänst, så att kunderna enkelt kan boka möten.

Anpassningsbara mötesalternativ för att passa olika kundbehov

Automatisering av schemaläggningen minskar arbetsbelastningen för säljteam och supportagenter.

Synkronisering av kalendrar mellan olika plattformar förhindrar dubbelbokningar.

Ger en omfattande bild av kundresan genom schemalagda interaktioner.

Automatiserade meddelanden påminner både kunder och personal om kommande möten, vilket förbättrar teamets prestanda.

Begränsningar för Calendly

Begränsad anpassning i gratisversionen

Svårt att integrera med vissa andra appar

Mindre intuitivt gränssnitt för vissa användare.

Priser för Calendly

Gratis

Team: 16 USD/månad per användare

Standard: 10 USD/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Calendly-recensioner

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

5. Mailchimp

Via Mailchimp

Mailchimp är ett av de största namnen inom e-postmarknadsföringsprogramvara. När du letar efter Intercom-integrationer som förbättrar kundkommunikationen och marknadsföringsinsatserna, integreras Mailchimp sömlöst. Denna integration möjliggör mer riktade e-postkampanjer genom att utnyttja kunddata och Intercom-kontakter.

Företag kan dra nytta av bättre kundlojalitet och skapa fler tillväxtmöjligheter genom att skapa denna koppling.

Mailchimps bästa funktioner

Avancerad segmentering baserad på Intercom-användardata, vilket möjliggör personaliserade e-postkampanjer.

Automatiseringsfunktioner som automatiskt skapar och skickar e-postmeddelanden baserat på kundbeteende

Integration med Intercoms inkorg för enhetlig meddelandehantering över olika plattformar

Detaljerad analys för att spåra e-postkampanjers resultat och kundinteraktioner

Lättanvända designverktyg för att skapa visuellt tilltalande e-postmeddelanden

Landningssidor och verktyg för leadgenerering för att attrahera och konvertera nya användare

Begränsningar för Mailchimp

Höga priser när din prenumerantlista växer

Begränsade anpassningsalternativ för avancerade användare

Vissa integrationer med andra appar kan vara komplexa att konfigurera.

Mailchimp-priser

Gratis plan (begränsar antalet kontakter och sändningar)

Essentials: 13 $/månad

Standard: 20 $/månad

Premium: 350 $/månad

Mailchimp-recensioner

G2: 4,6/5 (över 16 000 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 12 000 recensioner)

6. Jira

Via Jira

Jira är en välkänd lösning för problem- och projektuppföljning från Atlassian. Programvaran integreras effektivt med Intercom, vilket möjliggör strömlinjeformade arbetsflöden för kundsupport och ökar teamets produktivitet. Denna integration gör det möjligt för team att hantera kundärenden och feedback direkt i Jira, vilket ger en mer samordnad approach till kundproblem och supportteamets uppgifter utöver Jiras redan kraftfulla funktioner.

Jiras bästa funktioner

Sömlös integration med Intercom-konversationer gör det enkelt att spåra och hantera kundärenden.

Avancerade projektledningsverktyg för att övervaka och förbättra teamets prestanda

Anpassningsbara arbetsflöden för att tillgodose specifika kundsupportbehov

Möjlighet att synkronisera data mellan Intercom och Jira för uppdateringar i realtid

Funktioner för att spåra kundfeedback och integrera den i produktutvecklingen

Robusta rapporteringsverktyg ger en omfattande översikt över kundinteraktioner och projektstatus.

Jira-begränsningar

Brant inlärningskurva för vissa funktioner

Integration med andra appar kan ibland vara mindre intuitiv.

Priser för Jira

Projekt: 10 USD/månad för 10 användare

Service Desk: 20 $/månad för 10 användare

Utveckling: 20 $/månad för 10 användare

Jira-recensioner

G2: 4,3/5 (5 000+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 13 000 recensioner)

7. Slack

Via Slack

Slack bör stå högst upp på din lista när du letar efter Intercom-integrationer som effektiviserar kommunikationsprocesser, eftersom det är en av de mest populära meddelandeplattformarna. Denna integration förvandlar kundkommunikationen genom att föra Intercom-konversationer direkt till Slack-kanaler. Dessutom kan supportteam och säljteam samarbeta effektivt kring kundfrågor.

Slacks bästa funktioner

Direkt integration av Intercoms inkorg med Slack-kanaler, vilket underlättar kommunikation i realtid.

Möjlighet att dela och diskutera kundärenden i Slack för snabbare lösning

Effektiviserad övervakning av teamets prestanda genom delade kanaler

Förbättrad kundupplevelse tack vare snabbare svarstider

Tredjepartsintegrationer som möjliggör spårning och hantering av kundfeedback

Förenkla teamsamarbetet kring kundfrågor och förbättra problemlösningsförmågan.

Slack-begränsningar

Risk för informationsöverbelastning i trafikerade kanaler

Det stora utbudet av konversationer gör det lätt för vissa användare att bli distraherade.

Integrationen kan kräva en initial inställningstid för att optimera arbetsflödena.

Priser för Slack

Gratis

Standard: 6,67 $/månad per användare

Plus: 12,50 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Slack-recensioner

G2: 4,5/5 (över 32 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 23 000 recensioner)

8. SurveySparrow

Via SurveySparrow

När du överväger Intercom-integrationer för att samla in viktig användarfeedback, integreras SurveySparrow sömlöst med Intercom. Programvaran erbjuder ett dynamiskt sätt att samla in kundinsikter direkt, vilket gör det möjligt för företag att vidta åtgärder för att förbättra kundupplevelsen. Genom SurveySparrows integration kan Intercoms kundkonversationer utvecklas till en annan värdefull källa till feedback.

SurveySparrows bästa funktioner

Enkel skapande och distribution av enkäter direkt via Intercom-konversationer

Automatiserade enkättriggare baserade på specifika kundinteraktioner eller milstolpar

Omfattande analyser för att extrahera värdefulla insikter från enkätsvar

Anpassningsbara enkätmallar som enkelt matchar företagets varumärke

Integrationer med andra appar bidrar till att öka kundnöjdheten genom proaktiv insamling av feedback.

Användbart för att samla in förstahandsdata om kunder för att informera affärsstrategier.

Begränsningar för SurveySparrow

Begränsade anpassningsmöjligheter i gratisversionen

Undersökningslogiken kan ibland vara komplex att konfigurera.

Integrationen kan kräva viss initial installation och inlärning.

Priser för SurveySparrow

Gratis (begränsat antal aktiva undersökningar och frågor)

Grundläggande: 19 $/månad

Essentials: 49 $/månad

Företag: 99 $/månad

Enterprise: Anpassad prissättning

SurveySparrow-recensioner

G2: 4,4/5 (över 1 900 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (83 recensioner)

9. Salesforce

Via Salesforce

Salesforce, en ledande aktör inom kundrelationshantering (CRM), erbjuder en robust integration med Intercom. Denna täta integration gör det möjligt för företag att utnyttja sina Intercom-konversationer och kunddata för att driva försäljningen och förbättra kundsupporten. Integrationen möjliggör ett smidigt informationsflöde, vilket ger ökad kundnöjdhet och effektivitet för säljteamet.

Salesforces bästa funktioner

Djup integration med Intercom för att ge en enhetlig vy av kunddata

Möjlighet att synkronisera data och kunduppgifter från Intercom till Salesforce för förbättrade CRM-poster.

Automatisk synkronisering av Intercom-kontakter till Salesforce, vilket förbättrar leadgenerering och uppföljningsprocesser.

Salesforce-uppgifter och -möjligheter kan skapas direkt från Intercom för bättre hantering av försäljningsprocessen.

Avancerade rapporteringsverktyg för att analysera kundinteraktioner och teamets prestanda

Effektiviserade arbetsflöden för kundsupport, vilket gör det möjligt för supportagenter att komma åt och uppdatera Salesforce-poster inifrån Intercom.

Begränsningar i Salesforce

Komplexiteten kan vara överväldigande för nya användare.

Anpassning och integration kan kräva teknisk expertis.

Högre kostnad jämfört med andra CRM-lösningar

Priser för Salesforce

Startpaket: 25 USD/månad per användare

Professional: 80 $/månad per användare

Enterprise: 165 USD/månad per användare

Obegränsat: 330 USD/månad per användare

Salesforce-recensioner

G2: 4,3/5 (över 18 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 18 000 recensioner)

10. Zendesk

Via Zendesk

Zendesk är ledande inom kundsupportprogramvara. Det erbjuder också en smidig Intercom-integration. Genom att kombinera dessa två kraftfulla verktyg förbättras hanteringen av kundärenden och supportförfrågningar. Intercom förvandlar Zendesk till ett ännu mer effektivt och responsivt kundsupportsystem. Det möjliggör bättre spårning och lösning av kundproblem, vilket direkt påverkar kundnöjdheten och supportteamets effektivitet.

Zendesk bästa funktioner

Direkt integration med Intercoms inkorg, vilket effektiviserar kundkonversationer till supportärenden.

Avancerat ärendehanteringssystem som effektivt hanterar kundfrågor och feedback

Anpassningsbara supportarbetsflöden för att tillgodose olika kundbehov

Integration med Intercom-konversationer för en mer personlig kundupplevelse

Robusta rapporteringsverktyg för att övervaka teamets prestanda och trender i kundinteraktioner

Funktioner som underlättar proaktiv kundsupport, förutser och löser problem effektivt

Zendesk-begränsningar

Att navigera i gränssnittet kan vara en utmaning för nya användare.

Vissa avancerade funktioner kan kräva ytterligare abonnemangskostnader.

Integration med andra appar och system kan kräva teknisk assistans.

Priser för Zendesk

Team: 19 $/månad per användare

Pro: 55 $/månad per användare

Enterprise: 115 USD/månad per användare

Zendesk-recensioner

G2: 4,3/5 (över 5 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 3 000 recensioner)

Kraften i att integrera Intercom och ClickUp

Är du redo att ta dina affärsuppgifter till nästa nivå? ClickUp hjälper dig! Och vet du vad? Genom att kombinera det med Intercom tar du din kommunikation och ditt samarbete till en helt ny nivå.

Om du använder eller utforskar alternativ till Intercom kommer du förmodligen att hitta många i ClickUps omfattande integrationslista. Kom igång med ClickUp idag för att se hur det kan effektivisera arbetsflödena för ditt företag.