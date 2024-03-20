10 Intercom-integrationer för att förbättra kundkommunikationen 2025

Tekniken har drastiskt förändrat vårt sätt att kommunicera, och effektiva kommunikationsverktyg kan nu avgöra ett företags framgång eller misslyckande, särskilt när det gäller kundrelationer och support. Intercom är en tydligt framstående plattform för kundkommunikation. Men här är det bästa: dess superkrafter kommer till sin rätt när du kombinerar den med andra verktyg. Den sömlösa integrationen av andra verktyg kan avsevärt förbättra effektiviteten och kundnöjdheten. Låt oss dyka in i hur Intercom-integrationer kan höja nivån på din affärskommunikation.
Här är vad du ska leta efter i de bästa Intercom-integrationerna och de 10 bästa Intercom-integrationerna att överväga 2024.
Vad ska du leta efter i Intercom-integrationer?
Det finns många typer av integrationer tillgängliga för Intercom. När du överväger vilka Intercom-integrationer som fungerar bäst för ditt företag bör du ta hänsyn till följande funktioner och möjligheter för att säkerställa att du gör välgrundade val.
- Funktioner för datasynkronisering: Datasynkronisering mellan produkter är viktigt för att upprätthålla enhetliga kunddata. Det säkerställer att kundinteraktioner och kunduppgifter alltid är aktuella på alla plattformar.
- Automatisk skapande av ärenden: Med möjligheten att automatiskt skapa och spåra kundärenden från Intercom-konversationer ökar supportteamets effektivitet.
- Insamling av feedback: Effektiv kundkommunikation möjliggör värdefull feedback. Det finns olika Intercom-integrationer som kan underlätta denna process.
- Integration av förstahandsdata om kunder: Kunddata är värdefullt. När tredjepartscookies försvinner blir förstahandsdata ännu viktigare. Leta efter integrationer som möjliggör direkt integration av förstahandsdata om kunder i ditt system.
- Sömlös arbetsflödesintegration: Alla integrationer du väljer bör passa sömlöst in i dina befintliga kundsupportarbetsflöden och samtidigt förbättra kundupplevelsen.
- Kundlojalitet och leadgenerering: Leta efter integrationer som hjälper till med kundlojalitet och leadgenerering. Dessa är viktiga komponenter i ett omfattande system för kundrelationshantering.
De 10 bästa Intercom-integrationerna att använda
Som en mycket använd plattform erbjuder Intercom sömlös integration med ett stort antal appar. Vi har sammanställt en lista över kraftfulla verktyg som kan förbättra Intercoms funktionalitet eller få sin funktionalitet utökad av den.
1. ClickUp
ClickUps allt-i-ett-plattform för produktivitet har i sig en imponerande lista med funktioner. Dess omfattande uppsättning tredjepartsintegrationer utökar dess funktionalitet ännu mer.
ClickUps Intercom-integration inkluderar ClickUps universella sökfunktion. Med detta verktyg kan användare snabbt söka igenom alla sina anslutna appar, filer och mer. Funktionen låter användare söka i alla sina anslutna appar samtidigt, vilket eliminerar det tråkiga behovet av att söka i varje app individuellt.
ClickUps hela utbud kan realiseras genom de många mallar som erbjuds och som täcker många användningsfall som företag hanterar dagligen. Mallen för e-postautomatisering använder till exempel ClickUps integration med Intercom för att effektivisera kundkonversationer.
ClickUps bästa funktioner
- Universell sökning för snabb åtkomst till appar och filer
- Utöka sökningen för att hitta appar effektivt
- Integration med Intercoms inkorg för centraliserad kommunikation
- Automatiseringsverktyg för att automatisera uppgifter och förbättra effektiviteten
- En heltäckande bild av kundinteraktioner
- Effektiv hantering av kundärenden och frågor
Begränsningar för ClickUp
- Brant inlärningskurva för vissa användare
- Begränsad anpassning av vissa funktioner
Priser för ClickUp
- Gratis för alltid
- Obegränsat: 7 $/månad per användare
- Företag: 12 $/månad per användare
- Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter
- ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per medlem och månad.
ClickUp-recensioner
- G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)
2. Kampanjmonitor
Campaign Monitor hjälper företag att utnyttja e-postmarknadsföring för att förbättra kundrelationerna. Genom att integrera e-postkampanjer med Intercom-kontakter öppnas dörren för mer målinriktad kommunikation. Denna koppling till kunddata gör det också möjligt för dig att skapa mer relevant innehåll som bättre tilltalar den avsedda målgruppen.
Kampanjmonitors bästa funktioner
- Sömlös synkronisering av Intercom-kontakter för riktade e-postkampanjer
- Anpassningsbara mallar för olika kundresor
- Detaljerad analys för att mäta teamets prestanda
- Ett användarvänligt gränssnitt som passar små företag med begränsade tekniska kunskaper.
- Automatiserade meddelanden för att vårda leads och kunder
- Integration med landningssidor för effektiv leadgenerering
Begränsningar för Campaign Monitor
- Begränsade alternativ för avancerad automatisering
- Vissa mallar kan endast vara användbara för vissa branscher.
- Rapporteringsverktyg kan ge mer detaljerad information.
Priser för Campaign Monitor
- Grundläggande: 9 $/månad
- Obegränsat: 29 $/månad
- Premier: 149 $/månad
Recensioner av Campaign Monitor
- G2: 4/1/5 (500+ recensioner)
- Capterra: 4,5/6 (500 recensioner)
3. Productboard
Productboard är ett omfattande verktyg för produktledning. Dess täta integration med Intercom-appen hjälper till att överbrygga klyftan mellan kundfeedback och produktutveckling. Med denna Intercom-integration kan företag extrahera kundinsikter direkt från Intercom-konversationer. Med dessa data kan team utforma produktplaner och funktioner baserat på verklig användarfeedback.
Productboards bästa funktioner
- Direkt integration med Intercoms inkorg gör det möjligt att samla in kundfeedback inom kundkonversationer.
- Omröstning och prioritering av funktioner baserat på kunddata och önskemål
- Verktyg för visualisering av roadmaps som lyfter fram kundernas behov och feedback
- Sömlös synkronisering av kunduppgifter och feedback mellan Intercom och Productboard.
- Verktyg för att samla in, organisera och analysera kundfeedback för bättre produktbeslut
- Samarbetsfunktioner gör det möjligt för team att diskutera och integrera kundinsikter i produktutvecklingsprocessen.
Begränsningar för Productboard
- Vissa användare kan tycka att det är svårt att lära sig alla funktioner.
- Integrationer med andra appar kan kräva manuell konfiguration och justeringar.
- Priserna kan vara dyra för mindre företag eller nystartade företag.
Priser för Productboard
- Starter: Gratis
- Essentials: 20 $/månad per användare
- Pro: 80 $/månad per användare
- Enterprise: Anpassad prissättning
Produktboard-recensioner
- G2: 4,3/5 (över 200 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 150 recensioner)
4. Calendly
Calendly är ett kraftfullt och pålitligt schemaläggningsverktyg för företag av alla storlekar. Programvarans kraft blir ännu större när den integreras med Intercom. Genom att integrera Intercom med Calendly kan möten schemaläggas direkt från Intercom-konversationer, vilket avsevärt förbättrar kundupplevelsen när det gäller att hitta lediga mötestider och bidrar till supportteamets effektivitet.
Calendlys bästa funktioner
- Direkt integration med Intercoms meddelandetjänst, så att kunderna enkelt kan boka möten.
- Anpassningsbara mötesalternativ för att passa olika kundbehov
- Automatisering av schemaläggningen minskar arbetsbelastningen för säljteam och supportagenter.
- Synkronisering av kalendrar mellan olika plattformar förhindrar dubbelbokningar.
- Ger en omfattande bild av kundresan genom schemalagda interaktioner.
- Automatiserade meddelanden påminner både kunder och personal om kommande möten, vilket förbättrar teamets prestanda.
Begränsningar för Calendly
- Begränsad anpassning i gratisversionen
- Svårt att integrera med vissa andra appar
- Mindre intuitivt gränssnitt för vissa användare.
Priser för Calendly
- Gratis
- Team: 16 USD/månad per användare
- Standard: 10 USD/månad per användare
- Enterprise: Anpassad prissättning
Calendly-recensioner
- G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)
5. Mailchimp
Mailchimp är ett av de största namnen inom e-postmarknadsföringsprogramvara. När du letar efter Intercom-integrationer som förbättrar kundkommunikationen och marknadsföringsinsatserna, integreras Mailchimp sömlöst. Denna integration möjliggör mer riktade e-postkampanjer genom att utnyttja kunddata och Intercom-kontakter.
Företag kan dra nytta av bättre kundlojalitet och skapa fler tillväxtmöjligheter genom att skapa denna koppling.
Mailchimps bästa funktioner
- Avancerad segmentering baserad på Intercom-användardata, vilket möjliggör personaliserade e-postkampanjer.
- Automatiseringsfunktioner som automatiskt skapar och skickar e-postmeddelanden baserat på kundbeteende
- Integration med Intercoms inkorg för enhetlig meddelandehantering över olika plattformar
- Detaljerad analys för att spåra e-postkampanjers resultat och kundinteraktioner
- Lättanvända designverktyg för att skapa visuellt tilltalande e-postmeddelanden
- Landningssidor och verktyg för leadgenerering för att attrahera och konvertera nya användare
Begränsningar för Mailchimp
- Höga priser när din prenumerantlista växer
- Begränsade anpassningsalternativ för avancerade användare
- Vissa integrationer med andra appar kan vara komplexa att konfigurera.
Mailchimp-priser
- Gratis plan (begränsar antalet kontakter och sändningar)
- Essentials: 13 $/månad
- Standard: 20 $/månad
- Premium: 350 $/månad
Mailchimp-recensioner
- G2: 4,6/5 (över 16 000 recensioner)
- Capterra: 4,3/5 (över 12 000 recensioner)
6. Jira
Jira är en välkänd lösning för problem- och projektuppföljning från Atlassian. Programvaran integreras effektivt med Intercom, vilket möjliggör strömlinjeformade arbetsflöden för kundsupport och ökar teamets produktivitet. Denna integration gör det möjligt för team att hantera kundärenden och feedback direkt i Jira, vilket ger en mer samordnad approach till kundproblem och supportteamets uppgifter utöver Jiras redan kraftfulla funktioner.
Jiras bästa funktioner
- Sömlös integration med Intercom-konversationer gör det enkelt att spåra och hantera kundärenden.
- Avancerade projektledningsverktyg för att övervaka och förbättra teamets prestanda
- Anpassningsbara arbetsflöden för att tillgodose specifika kundsupportbehov
- Möjlighet att synkronisera data mellan Intercom och Jira för uppdateringar i realtid
- Funktioner för att spåra kundfeedback och integrera den i produktutvecklingen
- Robusta rapporteringsverktyg ger en omfattande översikt över kundinteraktioner och projektstatus.
Jira-begränsningar
- Brant inlärningskurva för vissa funktioner
- Integration med andra appar kan ibland vara mindre intuitiv.
Priser för Jira
- Projekt: 10 USD/månad för 10 användare
- Service Desk: 20 $/månad för 10 användare
- Utveckling: 20 $/månad för 10 användare
Jira-recensioner
- G2: 4,3/5 (5 000+ recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 13 000 recensioner)
7. Slack
Slack bör stå högst upp på din lista när du letar efter Intercom-integrationer som effektiviserar kommunikationsprocesser, eftersom det är en av de mest populära meddelandeplattformarna. Denna integration förvandlar kundkommunikationen genom att föra Intercom-konversationer direkt till Slack-kanaler. Dessutom kan supportteam och säljteam samarbeta effektivt kring kundfrågor.
Slacks bästa funktioner
- Direkt integration av Intercoms inkorg med Slack-kanaler, vilket underlättar kommunikation i realtid.
- Möjlighet att dela och diskutera kundärenden i Slack för snabbare lösning
- Effektiviserad övervakning av teamets prestanda genom delade kanaler
- Förbättrad kundupplevelse tack vare snabbare svarstider
- Tredjepartsintegrationer som möjliggör spårning och hantering av kundfeedback
- Förenkla teamsamarbetet kring kundfrågor och förbättra problemlösningsförmågan.
Slack-begränsningar
- Risk för informationsöverbelastning i trafikerade kanaler
- Det stora utbudet av konversationer gör det lätt för vissa användare att bli distraherade.
- Integrationen kan kräva en initial inställningstid för att optimera arbetsflödena.
Priser för Slack
- Gratis
- Standard: 6,67 $/månad per användare
- Plus: 12,50 $/månad per användare
- Enterprise: Anpassad prissättning
Slack-recensioner
- G2: 4,5/5 (över 32 000 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 23 000 recensioner)
8. SurveySparrow
När du överväger Intercom-integrationer för att samla in viktig användarfeedback, integreras SurveySparrow sömlöst med Intercom. Programvaran erbjuder ett dynamiskt sätt att samla in kundinsikter direkt, vilket gör det möjligt för företag att vidta åtgärder för att förbättra kundupplevelsen. Genom SurveySparrows integration kan Intercoms kundkonversationer utvecklas till en annan värdefull källa till feedback.
SurveySparrows bästa funktioner
- Enkel skapande och distribution av enkäter direkt via Intercom-konversationer
- Automatiserade enkättriggare baserade på specifika kundinteraktioner eller milstolpar
- Omfattande analyser för att extrahera värdefulla insikter från enkätsvar
- Anpassningsbara enkätmallar som enkelt matchar företagets varumärke
- Integrationer med andra appar bidrar till att öka kundnöjdheten genom proaktiv insamling av feedback.
- Användbart för att samla in förstahandsdata om kunder för att informera affärsstrategier.
Begränsningar för SurveySparrow
- Begränsade anpassningsmöjligheter i gratisversionen
- Undersökningslogiken kan ibland vara komplex att konfigurera.
- Integrationen kan kräva viss initial installation och inlärning.
Priser för SurveySparrow
- Gratis (begränsat antal aktiva undersökningar och frågor)
- Grundläggande: 19 $/månad
- Essentials: 49 $/månad
- Företag: 99 $/månad
- Enterprise: Anpassad prissättning
SurveySparrow-recensioner
- G2: 4,4/5 (över 1 900 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (83 recensioner)
9. Salesforce
Salesforce, en ledande aktör inom kundrelationshantering (CRM), erbjuder en robust integration med Intercom. Denna täta integration gör det möjligt för företag att utnyttja sina Intercom-konversationer och kunddata för att driva försäljningen och förbättra kundsupporten. Integrationen möjliggör ett smidigt informationsflöde, vilket ger ökad kundnöjdhet och effektivitet för säljteamet.
Salesforces bästa funktioner
- Djup integration med Intercom för att ge en enhetlig vy av kunddata
- Möjlighet att synkronisera data och kunduppgifter från Intercom till Salesforce för förbättrade CRM-poster.
- Automatisk synkronisering av Intercom-kontakter till Salesforce, vilket förbättrar leadgenerering och uppföljningsprocesser.
- Salesforce-uppgifter och -möjligheter kan skapas direkt från Intercom för bättre hantering av försäljningsprocessen.
- Avancerade rapporteringsverktyg för att analysera kundinteraktioner och teamets prestanda
- Effektiviserade arbetsflöden för kundsupport, vilket gör det möjligt för supportagenter att komma åt och uppdatera Salesforce-poster inifrån Intercom.
Begränsningar i Salesforce
- Komplexiteten kan vara överväldigande för nya användare.
- Anpassning och integration kan kräva teknisk expertis.
- Högre kostnad jämfört med andra CRM-lösningar
Priser för Salesforce
- Startpaket: 25 USD/månad per användare
- Professional: 80 $/månad per användare
- Enterprise: 165 USD/månad per användare
- Obegränsat: 330 USD/månad per användare
Salesforce-recensioner
- G2: 4,3/5 (över 18 000 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 18 000 recensioner)
10. Zendesk
Zendesk är ledande inom kundsupportprogramvara. Det erbjuder också en smidig Intercom-integration. Genom att kombinera dessa två kraftfulla verktyg förbättras hanteringen av kundärenden och supportförfrågningar. Intercom förvandlar Zendesk till ett ännu mer effektivt och responsivt kundsupportsystem. Det möjliggör bättre spårning och lösning av kundproblem, vilket direkt påverkar kundnöjdheten och supportteamets effektivitet.
Zendesk bästa funktioner
- Direkt integration med Intercoms inkorg, vilket effektiviserar kundkonversationer till supportärenden.
- Avancerat ärendehanteringssystem som effektivt hanterar kundfrågor och feedback
- Anpassningsbara supportarbetsflöden för att tillgodose olika kundbehov
- Integration med Intercom-konversationer för en mer personlig kundupplevelse
- Robusta rapporteringsverktyg för att övervaka teamets prestanda och trender i kundinteraktioner
- Funktioner som underlättar proaktiv kundsupport, förutser och löser problem effektivt
Zendesk-begränsningar
- Att navigera i gränssnittet kan vara en utmaning för nya användare.
- Vissa avancerade funktioner kan kräva ytterligare abonnemangskostnader.
- Integration med andra appar och system kan kräva teknisk assistans.
Priser för Zendesk
- Team: 19 $/månad per användare
- Pro: 55 $/månad per användare
- Enterprise: 115 USD/månad per användare
Zendesk-recensioner
- G2: 4,3/5 (över 5 000 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 3 000 recensioner)
Kraften i att integrera Intercom och ClickUp
Är du redo att ta dina affärsuppgifter till nästa nivå? ClickUp hjälper dig! Och vet du vad? Genom att kombinera det med Intercom tar du din kommunikation och ditt samarbete till en helt ny nivå.
Om du använder eller utforskar alternativ till Intercom kommer du förmodligen att hitta många i ClickUps omfattande integrationslista. Kom igång med ClickUp idag för att se hur det kan effektivisera arbetsflödena för ditt företag.