Hogyan építsen ki kapcsolatokat az egykori hallgatókkal az AI segítségével

Az amerikai egyetemek a 2024-es pénzügyi évben 61,5 milliárd dollárnyi adományt kaptak, azonban az adományozó öregdiákok száma 30%-kal csökkent, még akkor is, ha az összbevétel továbbra is magas szinten maradt. Az egyetemi fejlesztési irodák elveszítik azt a széles körű, elkötelezett öregdiák-bázist, amely a hosszú távú adományozást biztosítja.

A projektmenedzsment-platformba beépített mesterséges intelligencia-ügynök automatizálhatja az elkötelezettségi pontszámok kiszámítását, az adománygyűjtő kampányok nyomon követését, az események koordinálását és az adományozói kapcsolattartás munkafolyamatait, így a széttagolt öregdiák-adatokat egy szervezett rendszerré alakítva.

Az alábbiakban talál egy másolásra kész AI-ügynök parancsot, amelyet beilleszthet a ClickUpba, hogy perceken belül létrehozhasson egy teljes öregdiák-kapcsolatok munkaterületet. Mielőtt azonban használná, érdemes megvizsgálni azt a működési hiányosságot, amelyet ez a fajta rendszer hivatott orvosolni. A legtöbb fejlesztési csapat számára a probléma nem az öregdiák-adatok hiánya. Hanem az, hogy az elkötelezettség, a kampányok, az események és a kapcsolattartás túl sok, egymástól független rendszerben zajlik ahhoz, hogy bárki is tisztán láthassa a teljes kapcsolatot.

Kinek ajánlott ez az alumni kapcsolatok kezelési rendszer Ez a beállítás az alumni kapcsolatokért felelős csapatok, a fejlesztési műveletek személyzete, az éves adományozási csapatok, az adományozói kapcsolattartók, az elkötelezettségi tisztviselők, valamint az alumni kapcsolattartásért, rendezvényekért, kampányokért és az adományozói utánkövetésért felelős egyetemi fejlesztési vezetők számára készült. Különösen hasznos azoknak az intézményeknek, amelyek már rendelkeznek CRM-mel, de az elkötelezettségi pontszámok kezeléséhez, a kampányok végrehajtásához és a kapcsolattartási munkafolyamatokhoz még mindig manuális koordinációra támaszkodnak.

A probléma: az Ön fejlesztési irodája 200 000 öregdiák-adatot kezel öt egymástól független rendszerben

Ha az öregdiákokkal való kapcsolattartás területén dolgozik, a kihívás nem az öregdiákok hiánya. Hanem az, hogy nem látható, ki aktív, ki távolodik el, és ki hajlandó adományozni. Csapata több tízezer (néha százezres nagyságrendű) öregdiák-adatot kezel, amelyek a CRM-rendszerben, az e-mail platformon, az eseményregisztrációs rendszerben, az önkéntesek adatbázisában és a tavalyi adományozási nap koordinátora által készített táblázatokban vannak szétszórva.

Az eredmény előre látható: az alumni részvételi aránya az 1980-as évekbeli körülbelül 20%-ról 7,8%-ra csökkent, az adománygyűjtő kampányok az elkötelezettségi adatok helyett ösztönösen zajlanak, az események utáni nyomon követés hetekkel késik (vagy egyáltalán nem történik meg), és az alumni szervezetek 70%-a állítja, hogy az elkötelezettség növelése a legfőbb céljuk, míg 27% elismeri, hogy nincs erre vonatkozó stratégiájuk. Mindeközben a CASE-szabványok folyamatosan fejlődnek, a csapata pedig még mindig manuálisan egyezteti az adatokat.

A mélyebb probléma az, hogy az alumni kapcsolatok kezelése mára egy olyan mennyiségi játékká vált, amelyet kisipari eszközökkel játszanak. Nem lehet 100 000 alumni számára személyre szabottan megszólítani ugyanazokkal a módszerekkel, amelyek 10 000 esetén beváltak. És nem lehet fenntartható adományozási csatornát kiépíteni, ha a csapata több időt tölt adatbevitelre, mint kapcsolatépítésre.

Hogyan oldotta meg ezt a Wake Forest Egyetem: A Wake Forest Egyetem Öregdiák- és Adományozói Szolgálata egyetlen rendszerbe egyesítette a korábban különböző platformokra szétszórt csapatokat, így valós idejű adatszolgáltatást valósított meg a ClickUp Dashboards segítségével, és biztosította a részlegek közötti összehangolást az egyetemi fejlesztési területen. Morey Graham, az Alumni & Donor Services Project igazgatója: Most már egy rendszerben tudunk együttműködni, és áttekinthetjük a kritikus adatokat. Ez lehetővé teszi a különböző csapataink számára, hogy jelentést tegyenek az előrehaladásról, azonosítsák a munkaterhelési és kapacitási problémákat, valamint pontosabban tervezzenek.

Ez a lehetőség rejlik ebben. Nem az előrelépési rendszerek felváltása, hanem egy látható működési réteg létrehozása a közöttük zajló munka köré. A modell tesztelésének leggyorsabb módja egy működő öregdiák-kapcsolatok felépítésének létrehozása a projektmenedzsment platformján belül. Szeretne kipróbálni egy hasonló modellt a saját fejlesztési tevékenységében? Kezdje az alábbi útmutatóval, és igazítsa azt az öregdiák-bázisához, kampánykombinációjához és elkötelezettségi céljaihoz.

A feladat: Építse ki az alumni-elkötelezettségi munkaterületét mesterséges intelligenciával

Másolja ki ezt a parancsot, illessze be a ClickUp Brainbe, hogy létrehozza saját ClickUp Super Agentjét, töltse ki intézménye adatait, és így egy teljes öregdiák-kapcsolatok munkaterületet kap, amely magában foglalja az elkötelezettségi pontszámot, a kampánykövetést, az eseménykezelést és az adományozói kapcsolattartási munkafolyamatokat.

Az eredmény egy szilárd alapot ad az operatív struktúrához, beleértve a szegmentációs logikát, a kampány ellenőrzőpontjait, az események munkafolyamatait és a kapcsolattartás nyomon követését. Ezután a csapata testre szabhatja azt az öregdiákok összetételéhez, az adománygyűjtési prioritásokhoz és a kommunikációs csatornákhoz.

Végzett hallgatókkal való kapcsolattartás szuperügynöke

Feladat:

→ Készen áll az első Super Agent létrehozására? Nyissa meg a ClickUp Brain alkalmazást, és illessze be a fenti parancsot, hogy létrehozhasson egy egyedi Super Agentet a munkaterületéhez.

Miután elkészült az ügynöki terv, a következő lépés az, hogy azt egy olyan praktikus munkaterületté alakítsa, amelyet fejlesztési csapata mindennap használhat.

Hogyan állítsa be a ClickUp-ban (4 lépés)

Mielőtt beállítaná a Space-t, gyűjtsön össze azokat az információkat, amelyeket csapata már használ az alumni-kapcsolatok kezeléséhez. Ez általában magában foglalja az elkötelezettségi kategóriákat, a kampánynaptárakat, az adományozói szinteket, az eseménytípusokat, a kommunikációs szegmenseket és az adományozói kapcsolattartással kapcsolatos elvárásokat. A tiszta adatokkal való kezdés sokkal hasznosabbá teszi az automatizálásokat, a műszerfalakat és a kapcsolattartási munkafolyamatokat.

Hozza létre a munkaterület szerkezetét Hozzon létre egy „Alumni Relations & Advancement” nevű dedikált teret. Adjon hozzá négy mappát az alumni-elkötelezettség életciklusának szervezéséhez: „Engagement & Outreach” (Elkötelezettség és kapcsolattartás) az alumni szegmentálásához, kommunikációhoz, regionális csoportokhoz és érdekcsoportokhoz; „Fundraising Campaigns” (Adománygyűjtő kampányok) az éves alaphoz, adományozási naphoz, tőkekampányokhoz, tervezett adományozáshoz és osztálytalálkozói adományozáshoz; „Events & Programs” (Események és programok) az osztálytalálkozókhoz, hazatérési rendezvényekhez, regionális eseményekhez, mentorprogramokhoz és önkéntesek koordinálásához; valamint „Stewardship & Recognition” (Támogatói kapcsolatok és elismerés) az adományozóknak szóló köszönőlevelekhez, hatástanulmányokhoz, elismerések nyomon követéséhez és a korábban adományozó, de mára elmaradt adományozók újra bevonásához. Egyéni mezők konfigurálása minden öregdiák-feladaton Adjon hozzá egyéni mezőket az öregdiák-feladat sablonjaihoz, hogy minden rekord tartalmazza azokat a kulcsadatokat, amelyekre csapatának szüksége van az elkötelezettség nyomon követéséhez és a kapcsolattartás koordinálásához. Adjon hozzá mezőket az elkötelezettségi pontszámhoz, a végzés évéhez, az adományozói szinthez, az utolsó kapcsolatfelvétel dátumához, a földrajzi régióhoz, a kommunikációs preferenciákhoz, a hozzárendelt kampányhoz és az eddigi adományozási összeghez. Ez az egységes szerkezet sokkal megbízhatóbbá teszi a műszerfalakat, az automatizálásokat és a portfólió-jelentéseket. Illessze be a parancsot a ClickUp Brainbe Nyissa meg a ClickUp Brain alkalmazást az új terében, és illessze be a fenti parancsot. Töltse ki a változókat, beleértve az intézmény nevét, az öregdiákok számát, a személyzet létszámát, a jelenleg használt eszközöket, az éves adománygyűjtési célt, a részvételi arányt és az elkötelezettségi csatornákat. Használja a generált kimenetet az elkötelezettségi pontszám-modell, a kampány munkafolyamatok, az esemény sablonok és a kapcsolattartási struktúra első vázlatának elkészítéséhez, majd finomítsa azt a fejlesztési tevékenységéhez. Automatizálások beállítása a folyamatos menedzsmenthez Hozzon létre automatizálásokat, hogy az alumni-kapcsolatok kezelése folyamatosan haladjon anélkül, hogy állandó kézi nyomon követésre lenne szükség. Használjon szabályokat az elkötelezettség alapú kapcsolattartás elindításához, kampánymérföldkövek elindításához, rendezvények utáni nyomon követés ütemezéséhez, mentorálási ellenőrzések kezdeményezéséhez, valamint az adományok beérkezése utáni kapcsolattartási folyamatok elindításához.

💡 Profi tipp: Kezdjen egy munkafolyamattal, például az adományozási nappal, a korábbi adományozók újrabevonásával vagy az öregdiák-rendezvények utáni nyomon követéssel, mielőtt a rendszert a teljes fejlesztési tevékenységre kiterjesztené. Egy kisebb kísérleti projekt segít a csapatának a sablonok, az értékelési logika és a kommunikációs szabályok finomításában a kiterjesztés előtt.

Ajánlott egyéni mezők az öregdiák-kapcsolatok feladataihoz

Ezek a mezők egységes működési nyilvántartást hoznak létre az elkötelezettségi értékelés, a kampányok, az események, a mentorálás és a támogatói kapcsolattartás munkafolyamatai között.

Terület Típus Cél Elkötelezettségi pontszám Szám Az öregdiákok aktivitásán alapuló súlyozott pontszám Érettségi év Szám vagy legördülő menü Az öregdiákok évfolyama Adományozói szintek Legördülő menü Első alkalommal adományozó, Ismételt adományozó, Éves vezetői adomány, Nagy összegű adomány, Tervezett adományozás Utolsó kapcsolattartás dátuma Dátum Legutóbbi kapcsolatfelvétel az öregdiákokkal Földrajzi régió Legördülő menü Régió vagy helyi szervezet helye Kommunikációs preferenciák Legördülő menü E-mail, közvetlen levelezés, telefon, SMS, közösségi média Kampányhoz rendelve Legördülő menü Éves adománygyűjtés, Adományozási nap, Tőkekampány, Osztálytalálkozói adományozás, Tervezett adományozás Élethosszig tartó adományozás Pénznem Az eddigi adományok összege Elkötelezettségi szegmens Legördülő menü Erősen elkötelezett, elkötelezett, enyhén elkötelezett, nem elkötelezett, elvesztett kapcsolat Affinity Group Címkék Sport, diákszövetségek, akadémiai program, önkéntesség, fiatal öregdiákok, regionális szervezet Rendezvényen való részvétel állapota Legördülő menü Meghívott, regisztrált, részt vett, nem jelent meg, nyomon követés befejezve Támogatói kapcsolatok állapota Legördülő menü Nyugták elküldve, köszönőlevelek elküldve, hatástanulmány elküldve, újraaktiválás folyamatban

📘 Olvassa el még: Tekintse meg az összes egyéni mezőtípust, hogy eldöntse, mely mezők illeszkednek legjobban a támogatások kezelési folyamatához.

Alapvető automatizálási példák az öregdiák-kapcsolatok területén

Miután beállította az egyéni mezőket, hozzon létre olyan automatizálásokat, amelyek az ismételt kézi nyomon követés nélkül is biztosítják az elkötelezettség nyomon követését, a kampányok, rendezvények és a támogatói kapcsolatok zökkenőmentes működését.

Mikor… Ezután… Egy öregdiák adományt ad Indítsa el az adományozói szint alapján a kapcsolattartási folyamatot, és rendeljen hozzá nyomonkövetési feladatokat Az elkötelezettségi pontszám a nem elkötelezett tartományba esik Hozzon létre egy újrabevonási feladatot, és rendelje hozzá a megfelelő elérési szegmenst A jótékonysági nap visszaszámlálása mérföldkőhöz érkezett Készítse el a következő kampány ellenőrzőlistáját, és rendeljen hozzá csatornaspecifikus feladatokat Az esemény befejezettként van jelölve Küldje el az esemény utáni kérdőívet, és hozzon létre nyomonkövetési feladatokat a résztvevők és a távolmaradók számára Egy adományozó 13, 18 vagy 24 hónapja inaktív Indítsa el a következő, elmaradt adományozók újrabevonási folyamatát Létrejön egy mentor-mentorált párosítás Ütemezze a bejelentkezési feladatokat, és rendeljen hozzájuk mérföldkőhöz kapcsolódó nyomonkövetési felülvizsgálatokat

📘 Olvassa el még: Ismerje meg, hogyan működnek az egyéni mezők az automatizálásokban

Milyen területeket fed le az ügynök az öregdiákok elkötelezettségének teljes életciklusa során?

Az alumni kapcsolatokhoz használt AI-ügynök nem egy olyan chatbot, amely az alma materrel kapcsolatos kérdésekre válaszol. Ez egy olyan rendszer, amely a projektmenedzsment munkaterületén belül fut, és elvégzi azokat a strukturált, ismétlődő feladatokat, amelyeket az Ön fejlesztési csapata jelenleg kézzel végez, beleértve az elkötelezettség értékelését, a kampányok koordinálását, az események utáni nyomon követést, valamint annak biztosítását, hogy a kapcsolattartás ne csússzon ki a kezek közül.

Életciklus-szakasz Mit csinál az ügynök Mit vált fel Az elkötelezettség nyomon követése Értékeli az öregdiákok aktivitását a CASE elkötelezettségi módok alapján, és frissíti a szegmens státuszát Széttagolt elkötelezettségi adatok táblázatokban és egymástól független eszközökben Adománygyűjtő kampányok Nyomon követi a kampánycélokat, a folyamatokat, a mérföldköveket és az adományozók utáni nyomon követést Egyszeri kampánylapok és manuális koordináció a csapatok között Rendezvények és programok Kezelje az eseménytervezést, a regisztrációt, az önkéntesek feladatait, a felméréseket és az utólagos teendőket E-mail-szálak, megosztott meghajtók és rendezvényjegyzetek, amelyek soha nem szolgálnak alapul a következő rendezvényhez Mentori programok Nyomon követi a kapcsolatfelvételeket, a találkozókat, az elégedettséget és a tartós elkötelezettséget Ad hoc mentor táblázatok és következetlen programkövetés Kommunikáció Koordinálja a közönségszegmenseket, a kampányok időzítését, a csatornák kombinációját és az opt-out szabályok betartását Külön kommunikációs naptárak és manuális közönségkezelés Támogatói kapcsolatok ápolása és elismerés Nyomon követi a köszönőlevelek időzítését, a hatástanulmányokat, az elismerési tárgyakat és az újrabevonás kiváltó tényezőit Késleltetett utánkövetés és a beérkező levelek között elrejtett adományozói kapcsolattartás

Változatok különböző intézménytípusokhoz

A fenti utasítás minden olyan felsőoktatási intézményben működik, amely a ClickUp szolgáltatást használja. Az utasítást az intézményéhez igazíthatja:

Intézménytípus Főbb módosítások R1 kutatóegyetem Használja a teljes utasítást változatlan formában. Adjon hozzá összetettebb kampány-szegmentálást, nagyobb öregdiák-populációkat és erőteljesebb adományügyi portfólió-koordinációt. R2 egyetem Tartsa meg a teljes struktúrát, de egyszerűsítse a kampány egyes rétegeit ott, ahol a munkatársi csapatok kisebbek. Hangsúlyozza az éves alapot, az eseményeket és a regionális elkötelezettséget. Liberal Arts College Fókuszáljon a személyes kapcsolatokra épülő öregdiák-elkötelezettségre, az osztálytalálkozók alkalmával történő adományozásra, az önkéntes programokra és a kisebb öregdiák-csoportok körében végzett hatékony kapcsolattartásra. Közösségi főiskola Hangsúlyozza a helyi öregdiákok bevonását, a munkaerő-igényekhez igazodó mentorálást, a kisebb kampánystruktúrákat és a kapcsolatépítést a nagy összegű adományok bonyolultsága helyett. Karrier vagy szakiskola Fókuszáljon az öregdiákok karriereredményeire, az iparági mentorálásra, a munkáltatókkal való kapcsolattartásra, valamint a karrier sikertörténetekhez kapcsolódó célzott kapcsolattartásra.

Az öregdiákokkal való kapcsolattartás egy helyen

Az öregdiákokkal való kapcsolattartás megszakad, ha az elkötelezettségi előzmények, kampányok, rendezvények, mentorprogramok és adományozói kapcsolattartás különálló rendszerekben zajlik, közös működési nézet nélkül. A ClickUp Brain, az egyéni mezők és az automatizálások segítségével intézménye az öregdiákokkal való kapcsolattartást egyetlen, megismételhető rendszerré alakíthatja, amely erőteljesebb nyomon követést, egyértelműbb szegmentálást, jobb rendezvénykoordinációt és következetesebb kapcsolattartást tesz lehetővé.

A cél nem a CRM- vagy fejlesztési adatbázisának felváltása. Hanem az azokhoz kapcsolódó koordinációs munkák csökkentése, a láthatóság javítása annak tekintetében, hogy ki aktív és ki távolodik el, valamint annak elősegítése, hogy csapata több időt fordítson a kapcsolatok ápolására a nyilvántartások tisztázása helyett. Kezdje a fenti útmutatással, igazítsa azt az öregdiák-bázisához és fejlesztési prioritásaihoz, és hozzon létre egy olyan rendszert, amelyet csapata ténylegesen egész évben használni tud.

Gyakran ismételt kérdések

Tényleg javíthatja az AI az öregdiákok részvételi arányát?

Az AI-ügynökök nem hívják fel az öregdiákokat, és nem írnak szívből jövő köszönőleveleket. Automatizálják azokat a működési feladatokat, amelyek lehetővé teszik a személyre szabott kapcsolattartást nagy léptékben: az elkötelezettség értékelését, a közönség szegmentálását, az időszerű kapcsolatfelvétel kezdeményezését, valamint a távozó adományozók jelzését, mielőtt azok eltűnnének. Ha csapata kevesebb időt fordít az adatbevitelre, több időt tud fordítani a kapcsolatok ápolására. Így javulnak a részvételi arányok.

Ez működik a meglévő CRM-rendszerünkkel, például a Raiser’s Edge-dzsel vagy a Salesforce-szal?

Az AI-ügynök munkaterülete a meglévő fejlesztési CRM-mel együttműködve működik. A Raiser’s Edge, a Blackbaud vagy a Salesforce rendszerből származó elkötelezettségi adatok szinkronizálódnak az öregdiákokkal kapcsolatos feladatok egyedi mezőibe. Az ügynök nem helyettesíti a nyilvántartási rendszerét. Ez lesz az operatív réteg, ahol csapata nyomon követi a kampányokat, koordinálja az eseményeket és kezeli a kapcsolattartási munkafolyamatokat az adományozói adatok alapján.

Mi a helyzet az érzékeny adományozói adatok biztonságával?

A ClickUp rendelkezik SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 és ISO 42001 tanúsítványokkal, és támogatja az SSO-t, a szerepkörökön alapuló jogosultságokat, valamint a tárolt és továbbított adatok titkosítását. Az adományozói szintű jogosultságok révén az adománygyűjtők csak a nekik kijelölt portfóliókat láthatják. Az AI-modellek betanításához nem használnak fel adatokat. A részleteket a biztonsági oldalon találja.

Hogyan kezeli ez a CASE jelentési követelményeket?

Az elkötelezettségi pontozási rendszer összhangban van a CASE négy elkötelezettségi módjával (jótékonysági, önkéntes, tapasztalati, kommunikációs). Az egyéni mezők minden módot külön nyomon követnek, így közvetlenül a munkaterületéről készíthet CASE-kompatibilis elkötelezettségi jelentéseket. Az ügynök a CASE elvárásainak megfelelően strukturálja az adatokat, ami egyszerűsíti a felmérésre adott válaszok előkészítését.

Ez csak nagy fejlesztési irodák számára hasznos?

Nem. A felhívás tartalmazza az intézménytípusra, az öregdiákok számára és a személyzet méretére vonatkozó változókat. Egy közösségi főiskola kétfős öregdiák-irodája ugyanazokból a kampánykövetési és kapcsolattartási automatizálásokból profitál, mint egy R1-es egyetem 50 fős fejlesztési részlege. A rendszer az öregdiák-bázisához és a csapatához igazodik.