Hogyan lehet mesterséges intelligenciával kezelni az egyetemi rendezvényeket

Azok az egyetemek, amelyek nyomon követik a hallgatók rendezvényeken való részvételét, azt tapasztalják, hogy a nagyon aktív hallgatók esetében a megtartási arány 78%-ról 92%-ra ugrik. A projektmenedzsment-platformba beépített mesterséges intelligencia automatizálhatja az eseménytervezési munkafolyamatokat, a helyszínfoglalást, a beszállítók koordinálását, a költségvetés nyomon követését és az esemény utáni elemzéseket évente több száz rendezvény esetében.

Az alábbiakban talál egy másolásra kész AI-ügynöki utasítást, amelyet beilleszthet a ClickUp-ba, hogy perceken belül létrehozhasson egy teljes campus rendezvénykezelő munkaterületet. Mielőtt azonban használná, érdemes megnézni, hogy milyen koordinációs hiányosságokat hivatott orvosolni ez a rendszer. A legtöbb campus rendezvénycsapat számára a probléma nem az ötletek vagy a tevékenységek hiánya. Hanem az, hogy a tervezés, a jóváhagyások, a beszállítók és a jelentések túl sok eszközre vannak szétosztva ahhoz, hogy bárki is tisztán láthassa a teljes képet.

Kinek ajánlott ez a campus rendezvénykezelési beállítás Ez a beállítás olyan hallgatói ügyekkel foglalkozó csapatok, campus rendezvényirodák, karrierközpontok, öregdiák-csapatok, tudományos tanszékek és operatív személyzet számára készült, akik a campuson zajló rendezvények tervezéséért, népszerűsítéséért és értékeléséért felelősek. Különösen hasznos azoknak az intézményeknek, amelyek már használnak helyfoglalási vagy naptárkezelő eszközöket, de a szolgáltatók, a költségvetések, az ütemtervek és a rendezvény utáni teendők kezeléséhez még mindig manuális koordinációra támaszkodnak.

A probléma: rendezvénycsapata évente több mint 200 rendezvényt szervez e-mail-szálak és megosztott meghajtók segítségével

Ha campus rendezvényeket szervez, akár a hallgatói ügyek, a karrierközpont, az öregdiákok kapcsolattartása vagy egy tanszéki iroda keretében, akkor már ismeri a koordinációval járó fejfájást. Csak az orientációs hét során több tucat helyszínnel, étkeztetési megrendeléssel, audiovizuális berendezések felállításával, kockázatértékeléssel és marketing ütemtervekkel kell foglalkozni. Ezt szorozza meg a hazatérési ünnepséggel, a diplomaosztóval, a vendégelőadásokkal, a karrierkiállításokkal, a hallgatói szervezetek rendezvényeivel és a hetente megrendezett több tucat kisebb programmal.

A legtöbb csapat még mindig a Google Docs, e-mail láncok, táblázatok és régi helyfoglalási rendszerek kombinációjával koordinálja a munkát. Az eredmény: dupla foglalások, elmulasztott beszállítói határidők, költségtúllépések, amelyeket senki sem vesz észre, amíg meg nem érkezik a hitelkártya-kivonat, és nincs szabványos módszer annak mérésére, hogy egy rendezvény valóban sikeres volt-e. A Georgia Southern University egyetlen őszi szemeszter alatt több mint 1162 rendezvényt és 79 408 résztvevőt követett nyomon, és adataik szerint azoknak a hallgatóknak a megtartási aránya, akik legalább egy rendezvényen részt vettek, 79,4% volt, szemben az általános 72%-kal. A rendezvények fontosak, de a nagy léptékű lebonyolításukhoz szükséges infrastruktúra ritkán tart lépést velük.

A koordinációs probléma egyre súlyosabbá válik, ahogy az intézmények megpróbálják mérni a hatást. A Houstoni Egyetem adatai szerint azoknak a hallgatóknak, akik négy vagy több campuson zajló eseményen vettek részt, 92%-os volt a megtartási aránya, szemben a nulla részvétellel rendelkező hallgatók 78%-os arányával. Mindenki egyetért abban, hogy az események elősegítik a hallgatók megtartását, de kevés campus rendelkezik olyan operatív rendszerrel, amely lehetővé teszi azok tervezését, végrehajtását és elemzését anélkül, hogy a csapat kimerülne.

Hogyan oldotta meg ezt a Miami Egyetem: A Miami Egyetem Karrierfeltárási és Siker Központja évente több mint 200 hallgatói rendezvényt szervez 98%-os sikeraránnyal, amelyeken 19 107 hallgató vesz részt. A ClickUp bevezetése előtt e-mailekre, Google Docs-ra és személyes találkozókra támaszkodtak, szabványosított folyamatok nélkül. Michael Turner, igazgatóhelyettes: A ClickUp egy remek eszköz, amelyet arra használunk, hogy rendezett maradjon a rendszerünk, és a rendezvények terv szerint haladjanak. A platform egy tudásbázist biztosított számunkra. Hozzátette: „Úton vagyunk afelé, hogy az Egyesült Államok egyik vezető karrierközpontjává váljunk. A ClickUp elengedhetetlen ahhoz, hogy biztosítsuk a sikerhez vezető tervet.

Ez a lehetőség rejlik itt. Nem az eseményszervezési szakértelem felváltása a cél, hanem egy átlátható működési réteg létrehozása a helyszínek, beszállítók, költségvetések és csapatok közötti munkavégzés köré. A modell tesztelésének leggyorsabb módja egy működőképes campus eseménykezelési felállás létrehozása a projektmenedzsment platformján belül. Szeretne kipróbálni egy hasonló modellt a saját rendezvényeinek szervezésében? Kezdje az alábbi útmutatóval, és igazítsa azt a helyszíneihez, rendezvényeinek összetételéhez és személyzeti modelljéhez.

A feladat: Építse fel az egyetemi rendezvények szervezéséhez szükséges munkaterületét mesterséges intelligenciával

Másolja ezt a parancsot, illessze be a ClickUp Brainbe, hogy létrehozza saját ClickUp Super Agentjét, töltse ki intézménye adatait, és egy teljes rendezvénykezelő munkaterületet kap, tervezési sablonokkal, költségvetés-nyomkövetőkkel, beszállítói koordinációs munkafolyamatokkal és rendezvény utáni elemzésekkel.

Az eredmény egy szilárd alapot ad az operatív struktúrához, beleértve az ütemterv-sablonokat, a felelősségi körök átadását, a költségvetési ellenőrzési pontokat és a jelentési munkafolyamatokat. A csapata ezt követően testreszabhatja az események mennyiségéhez, a campus méretéhez és az operatív igényekhez.

Kampusz rendezvények szervezésének szuperügynöke

→ Készen áll az első szuperügynökének létrehozására? Nyissa meg a ClickUp Brain alkalmazást, és illessze be a fenti utasítást, hogy létrehozhassa a munkaterületéhez szabott Super Agentet.

Hogyan állítsa be a ClickUp-ban (4 lépés)

1. lépés: Hozza létre a munkaterület felépítését

Hozzon létre egy „Campus Events” nevű dedikált teret négy mappával (vagy kezdjen egy rendezvénytervezési sablonnal, és onnan testreszabja):

Rendezvény-folyamat: listák a rendezvényjavaslatokhoz, a jóváhagyott/tervezés alatt álló és az elutasított/elhalasztott rendezvényekhez

Aktív rendezvények: rendezvénytípusok szerint rendezett listák (orientációs programok, karrierkiállítások, hallgatói élet, öregdiákok, tudományos/előadások, sport)

Szolgáltatók és helyszínek kezelése: listák a helyszíni naptárhoz, a szolgáltatói nyilvántartáshoz és a szerződések nyomon követéséhez

Rendezvény utáni teendők és archívum: listák a lezárás alatt álló rendezvényekről, valamint a korábbi rendezvények kereshető archívuma sablonokkal és tanulságokkal

2. lépés: Testreszabott mezők konfigurálása minden rendezvényfeladaton

Adja hozzá ezeket a mezőket az eseményfeladat-sablonjához, hogy minden esemény rendelkezzen a legfontosabb adataival ( lásd az összes egyéni mezőtípust ):

Mező Típus Cél Az esemény dátuma Dátum Amikor az eseményre sor kerül Helyszín Legördülő menü Diákszövetség, előadóművészeti központ, stadion, udvar stb. Várható résztvevői létszám Szám A tervezéshez szükséges becsült létszám Tényleges részvétel Szám Rendezvény utáni bejelentkezési szám Teljes költségvetés Pénznem Jóváhagyott rendezvényköltségvetés Tényleges kiadások Pénznem A kiadások futó összege Rendezvénytípus Legördülő menü Bevezető program, karrierbörze, vendégelőadás, hazatérés, hallgatói szervezet, öregdiákok Kockázati szint Legördülő menü Alacsony, közepes, magas (a résztvevők száma, alkohol, szabadtéri rendezvény stb. alapján)

3. lépés: Illessze be a parancsot a ClickUp Brainbe

Kampusz rendezvények szervezése Super Agent Builder

Nyissa meg a ClickUp Brain alkalmazást az új Space-ben, és illessze be a fenti utasítást. Töltse ki a változókat (intézmény neve, hallgatói létszám, csapat mérete, éves rendezvények száma, helyszínek, költségvetés). A Brain felépíti a feladatstruktúrát, a tervezési sablonokat, a beszállítói nyomkövetőket és az automatizálási szabályokat olyan feladatokként és alfeladatokként, amelyeket azonnal használhat. (Új a Super Agentsben? Nézze meg, hogyan készítheti el az elsőt lépésről lépésre. )

4. lépés: Állítson be automatizálásokat a folyamatos menedzsmenthez

Kampuszi rendezvénykezelés szuperügynök automatizálási indító

Konfigurálja ezeket az alapvető automatizálásokat, hogy a rendszer önállóan működjön ( ismerje meg, hogyan működnek az egyéni mezők az automatizálásokban ):

Mikor… Ezután… Az esemény dátuma 8 hét múlva lesz Készítsen tervezési ellenőrzőlistát sablon alapján, és jelöljön ki rendezvényvezetőt Az eseményig még 6 hét van hátra Promóciós feladatok létrehozása: közösségi média naptár, e-mail kampány, feliratok igénylése A tényleges kiadások meghaladják a teljes költségvetés 90%-át Állítsa a kockázati szintet Magasra, értesítse az esemény vezetőjét és az osztályvezetőt Az esemény státusza „Befejezve”-re változik Hozzon létre rendezvény utáni feladatokat: kérdőívek kiküldése, költségvetés egyeztetése, értékelő megbeszélés Az esemény utáni felmérés feladata nem került teljesítésre 14 napon belül Escalate: 7. nap → emlékeztető, 14. nap → igazgató

Mivel foglalkozik az ügynök az eseménykezelés teljes életciklusa során?

A campus rendezvények szervezéséhez használt AI-ügynök nem egy olyan chatbot, amely a rendezvénytervezéssel kapcsolatos kérdésekre válaszol. Ez egy olyan rendszer, amely a projektmenedzsment munkaterületén belül fut, és elvégzi azokat a strukturált, ismétlődő feladatokat, amelyeket jelenleg a rendezvénycsapat kézzel végez: ellenőrzőlisták készítése, beszállítók nyomon követése, költségtúllépések jelzése, rendezvény utáni adatok gyűjtése.

Életciklus szakasz Mit csinál az ügynök? Mit vált fel Koncepció és jóváhagyás Rendezvénytervezési feladatokat generál jóváhagyási lépésekkel, ellenőrzi a helyszínek elérhetőségét a főnaptár alapján, és a költségvetés előzetes jóváhagyását a megfelelő osztályhoz továbbítja. E-mail-váltások, szóbeli jóváhagyások, manuális naptár-ellenőrzések Tervezés Sablon alapján készít teljes tervezési ellenőrzőlistát, a rendezvény dátumához viszonyított határidőkkel rendel feladatokat a csapattagoknak, nyomon követi a beszállítói árajánlatokat és szerződéseket A tavalyi Google Doc másolása, és reménykedés, hogy semmi sem maradt ki Promóció Készítsen marketing ütemtervet csatornaspecifikus feladatokkal (közösségi média, e-mail, digitális kijelzők, weboldal), kövesse nyomon az RSVP-számokat, és jelölje meg a célokhoz képest alacsony regisztrációs számokat Szétszórt emlékeztetők és utolsó pillanatban közzétett közösségi média bejegyzések Végrehajtás Készítsen egy napirendet, amely egy helyen tartalmazza a beszállítók beérkezési időpontjait, az önkéntesek feladatait és a vészhelyzeti kapcsolattartókat Kinyomtatott programfüzetek és csoportos SMS-ek Az esemény után Az esemény befejezése után automatikusan elindítja a kérdőívek kiküldését, a költségvetés egyeztetését és az értékelő megbeszélés létrehozását. A kézi nyomon követés, ami gyakran elmarad Portfólióelemzés Összesíti a részvételi, kiadási, elégedettségi és megtartási adatokat az összes rendezvényről a féléves és éves jelentésekhez Év végi rohanás az adatok összegyűjtése érdekében öt különböző rendszerből

Szeretné látni, hogyan működnek a Super Agents egy valódi ClickUp-környezetben? Nézze meg az alábbi bemutatót, hogy lássa, hogyan működnek a gyakorlatban az AI által generált munkafolyamatok, feladatok és automatizálások.

Változatok különböző intézménytípusokhoz

A fenti útmutató minden olyan felsőoktatási intézményben működik, amely a ClickUp-ot használja. Igazítsa az útmutatót az intézményéhez:

Intézménytípus Főbb módosítások R1 kutatóegyetem (500+ rendezvény/év) Használja a teljes utasítást változatlan formában. Adjon hozzá osztályszintű költségvetési összesítéseket. Adjon hozzá kutatási szimpóziumok és konferenciák sablonjait. Vegye fel az iparági partnerek számára a szponzorált rendezvények megfelelőségének nyomon követését. R2 egyetem (200–500 rendezvény/év) Egyszerűsítse a beszállítók kezelését egy preferált beszállítói listára, ahelyett, hogy a teljes ajánlattételi felhívást nyomon követné. Csökkentse a kockázatértékelést két szintre (standard/fokozott). Fókuszálja az elemzéseket a 20 legnagyobb hatással bíró eseményre. Elsősorban alapképzési intézmény (100–200 rendezvény/év) Hangsúlyozza a hallgatói szervezetek rendezvényeinek támogatását egyszerűsített jóváhagyási munkafolyamatokkal. Adjon hozzá tanácsadói jóváhagyási lépéseket. A promóciót összpontosítsa az Instagramra és a campuson belüli csatornákra a LinkedIn helyett. Közösségi főiskola (50–150 rendezvény/év) Összpontosítson karrierkiállításokra, átiratkozási napokra és közösségi partnerségi rendezvényekre. Adja hozzá a több campuson zajló rendezvények koordinációját, ha szükséges. Egyszerűsítse a költségvetés nyomon követését a tanszéki szintű allokációkig. Karrier/szakiskola (20–75 rendezvény/év) Összpontosítson a munkaadói hálózatépítő rendezvényekre, a diplomaátadó ünnepségekre és a nyílt napokra. Adja hozzá a munkaadói kapcsolatok nyomon követését. Cserélje le az öregdiákok számára készült rendezvény-sablonokat iparági partnerek számára készült rendezvény-sablonokra.

Vezesse az egyetemi rendezvények szervezését egy helyen

A campus rendezvények szervezése megakad, ha a tervezési ellenőrzőlisták, a helyszínek foglalása, a beszállítók nyomon követése, a költségvetés nyomon követése és az esemény utáni jelentések különálló rendszerekben zajlanak, közös működési nézet nélkül. A ClickUp Brain, az egyéni mezők és az automatizálások segítségével intézménye a campus rendezvények szervezését egyetlen, megismételhető rendszerré alakíthatja, amely jobb tervezést, kevesebb átadási hibát, jobb költségvetési átláthatóságot és egyértelműbb jelentéseket biztosít az események hatásáról.

A cél nem az, hogy felváltsa a teremfoglalási eszközeit vagy a fájltároló rendszereit. Hanem az, hogy csökkentse az ezekkel kapcsolatos koordinációs munkát, javítsa a láthatóságot az esemény teljes életciklusa során, és segítse csapatát abban, hogy több eseményt szervezzen anélkül, hogy kimerülnének. Kezdje a fenti útmutatással, igazítsa azt az egyetem méretéhez és az eseményportfóliójához, és hozzon létre egy olyan rendszert, amelyet csapata egész évben ténylegesen használni tud.

Gyakran ismételt kérdések

Tényleg képes az AI kezelni a nagy campus-események, például a diplomaosztók komplexitását?

Igen. Az AI-ügynök nem hoz döntéseket az esemény tervezéséről. A tervezési munkafolyamatot hajtja végre: ellenőrzőlistákat készít sablonokból, az esemény dátumához viszonyított határidővel rendel feladatokat, nyomon követi a szolgáltatók visszaigazolásait, és jelzi a késedelmes tételeket. Egy 50-nél több alfeladatot tartalmazó esemény esetében pontosan ez a struktúra akadályozza meg, hogy valami elvesszen a részletek között.

Hogyan kezeli ez a rendszer a több részlegre és költségvetésre kiterjedő eseményeket?

Minden rendezvényfeladat tartalmaz egyedi mezőket az osztály, a finanszírozási forrás és a költségvetés-elosztás számára. Az ügynök nyomon követi a kiadásokat rendezvény szinten, és összesíti azokat az osztályi és portfólió-dashboardokon. Amikor a hallgatói ügyek és az akadémiai ügyek közösen szponzorálnak egy rendezvényt, mindkét osztály egy helyen láthatja a költségvetésből rá eső részt és a feladatokat, nem pedig külön táblázatokban.

Mi a helyzet a hallgatói rendezvények adatainak biztonságával?

A ClickUp rendelkezik SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 és ISO 42001 tanúsítványokkal, és támogatja az SSO-t, a szerepkörökön alapuló jogosultságokat, valamint a tárolt és továbbított adatok titkosítását. A hallgatói jelenléti adatok a jogosultsági beállítások révén a munkaterületen belül maradnak. Az adatok nem kerülnek felhasználásra mesterséges intelligencia modellek betanításához.

Ez integrálható a meglévő helyfoglalási rendszerünkkel, például a 25Live-val vagy az EMS-szel?

Az AI-ügynök munkaterülete a meglévő ütemezési eszközeivel együtt működik. A 25Live vagy az EMS helyszín-elérhetőségi adatai alapul szolgálhatnak az egyes rendezvényi feladatok egyéni mezőihez. Az ügynök nem helyettesíti a helyfoglalási rendszerét. Ez lesz az operatív réteg, ahol a csapata tervezi, koordinálja és jelentést készít a foglalások köré épített rendezvényekről. A rendszereket a ClickUp integrációin és API-ján keresztül is összekapcsolhatja.

Miben különbözik ez attól, ha egyszerűen csak egy megosztott Google Drive-ot használunk az eseménytervezéshez?

A megosztott meghajtó fájlokat tárol. Nem oszt ki feladatokat, nem követi nyomon a határidőket, nem jelzi a késedelmes tételeket, nem számolja ki a költségvetési eltéréseket, és nem készít rendezvény utáni jelentéseket. A ClickUp és az AI-ügynök az a működési réteg, amely az eseménytervezési folyamatot automatizált, nyomon követhető rendszerré alakítja. A tervezési dokumentumok továbbra is a ClickUp Docs-ban maradhatnak, de most már összekapcsolódnak a feladatokkal, az ütemtervekkel és az automatizálásokkal. Megismerheti azt is, hogy más egyetemek hogyan kezelik a támogatások kezelését és az erőforrás-tervezést ugyanilyen megközelítéssel.