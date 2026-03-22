Hogyan végezzen nyilvántartási műveleteket AI segítségével

PraburamGrowth Marketing Manager
2026. március 22.

Az intézmények 62%-a tapasztalta az elmúlt öt évben a tanulmányi eredmények iránti igény növekedését, miközben a jelenlegi tanulmányi osztályok munkatársainak 40%-a várhatóan az elkövetkező 5-10 évben nyugdíjba vonul. A tanulmányi osztály minden hallgatóval és minden tudományos tanszékkel kapcsolatban áll, mégis olyan régi rendszereken működik, amelyek alig kommunikálnak egymással. A projektmenedzsment-platformba beépített mesterséges intelligencia-ügynök automatizálhatja a kurzusütemezési munkafolyamatokat, a regisztrációs kivételek kezelését, az indexek feldolgozását, a diplomák ellenőrzését és a FERPA-megfelelés nyomon követését.

Az alábbiakban talál egy másolásra kész AI-ügynök utasítást, amelyet beilleszthet a ClickUp-ba, hogy perceken belül létrehozhasson egy teljes regisztrátori műveleti munkaterületet. Mielőtt azonban használná, érdemes megnézni, hogy milyen működési terheket hivatott megoldani ez a rendszer. A legtöbb regisztrátori irodában nem az a probléma, hogy a munka nem lenne egyértelmű. Hanem az, hogy a munka túl sok rendszerre, határidőre és jóváhagyásra oszlik szét ahhoz, hogy bárki is tisztán láthassa a teljes folyamatot.

Kinek ajánlott ez a tanulmányi ügyintézési beállítás

Ez a beállítás regisztrátorok, helyettes regisztrátorok, ütemezési csapatok, nyilvántartási munkatársak, diplomavizsgálati adminisztrátorok, átvitt kreditek értékelői, diplomaosztási koordinátorok és a regisztrátori munkák több rendszer és határidő közötti átviteléért felelős megfelelőségi munkatársak számára készült. Különösen hasznos azoknak az intézményeknek, amelyek már rendelkeznek SIS-sel, de a kivételek, jóváhagyások, nyilvántartási munkafolyamatok és szabályzatok által vezérelt folyamatok kezeléséhez még mindig manuális koordinációra támaszkodnak.

A probléma: A tanulmányi osztály az intézmény gerince, és csak a Banner rendszer és a ragasztószalag tartja össze

Ha a tanulmányi osztályon dolgozik, akkor tud valamit, amit a campus többi része nem értékel teljes mértékben: az irodája szinte minden hallgatói kapcsolattartási pontban részt vesz, a beiratkozástól a diplomaosztásig. Órarend-tervezés, beiratkozás, osztályozás, jegyzőkönyvek, diplomamegfelelés-ellenőrzés, kreditátvitel, FERPA-megfelelés, katalóguskezelés, diplomaosztási folyamatok. És valahogy mindez egy 20 éves SIS, e-mail és egy olyan iratkezelő rendszer kombinációján keresztül zajlik, amelyet csak két ember ért a személyzetből.

Az operatív nyomás könyörtelen. A GAO egy tanulmánya megállapította, hogy az eredeti intézményben megszerzett kreditek átlagosan 43%-a veszett el az átvitel során, és a kreditátvitel értékelése az irodában az egyik leginkább kézi munkát igénylő folyamat. Ehhez jönnek még a kézi felülírásokat igénylő regisztrációs kivételek, a minden félév végén megugró jegyzőkönyv-igénylések, a tíz évre visszamenőleg összehangolandó tantervi éveket igénylő diplomavizsgálatok, valamint a FERPA-képzés, amelyre minden új alkalmazottnak szüksége van, és amelyet minden visszatérő alkalmazott elfelejt.

A tanulmányi osztály az a hely, ahol az intézményi szabályzatok operatív valósággá válnak. Amikor a tantervi bizottságok jóváhagyják a változtatásokat, a tanulmányi osztály beépíti azokat a katalógusba. Amikor a oktatók megváltoztatják az osztályozási skálát, a tanulmányi osztály átkódolja a rendszert. Amikor a hallgatóknak szükségük van az adataikra, a tanulmányi osztály a megőrzőjük. Ez a campuson a legszigorúbb szabályozással rendelkező, legfolyamatigényesebb adminisztratív iroda, és állandóan létszámhiánnyal küzd.

Hogyan oldotta meg ezt a CU Anschutz: A Coloradói Egyetem CU Anschutz campusának központi IT-csapata több mint 170 felhasználó számára öt régi rendszert cserélt le a ClickUp-ra. A kézi jelentéskészítés teljesen megszűnt.

Anna Alex, a Campus Technology Services igazgatója:

A csapat morálja javult, mert az emberek a problémák megoldására törekednek, nem pedig pivot táblák készítésére.

Ez a lehetőség itt rejlik. Nem a SIS helyettesítéséről van szó, hanem egy látható működési réteg létrehozásáról a rendszerek, a személyzet és a jóváhagyások közötti munkavégzés körül. A modell tesztelésének leggyorsabb módja egy működő nyilvántartási műveleti felállás létrehozása a projektmenedzsment platformon belül.

Szeretne kipróbálni egy hasonló modellt a saját nyilvántartási rendszerében? Kezdje az alábbi utasítással, és igazítsa azt az SIS-hez, az adatmennyiséghez és a munkafolyamat szűk keresztmetszeteihez.

A feladat: Hozza létre a nyilvántartási műveletek munkaterületét mesterséges intelligenciával

Másolja ezt a parancsot, illessze be a ClickUp Brainbe, hogy létrehozza saját ClickUp Super Agentjét, töltse ki intézménye adatait, és így egy teljes nyilvántartási műveleti munkaterületet kap, amely tartalmazza az ütemezési munkafolyamatokat, a kivételek nyomon követését, az átírások kezelését és a megfelelőségi ellenőrzést.

Az eredmény egy szilárd első vázlatot ad az üzemeltetési struktúráról, beleértve a feladathierarchiákat, az útválasztási logikát, a szolgáltatási szintű ellenőrzőpontokat és a jóváhagyási munkafolyamatokat. Ezután a csapata testreszabhatja azt az intézmény típusához, a SIS beállításaihoz és a nyilvántartási munkaterheléshez.

Regisztrátori szuperügynök

Készen áll az első Super Agent létrehozására?

Nyissa meg a ClickUp Brain alkalmazást, és illessze be a fenti parancsot, hogy létrehozzon egy egyedi Super Agentet a munkaterületéhez.

Hogyan állítsa be a ClickUp-ban (4 lépés)

1. lépés: Hozza létre a munkaterület felépítését

Tartsa rendben a munkaterületét

Hozzon létre egy „Nyilvántartási műveletek” nevű dedikált teret négy mappával:

  • Ütemezés és regisztráció: listák a kurzusütemterv készítéséhez, a szakaszok kezeléséhez, a regisztrációs kivételekhez és a beiratkozások nyomon követéséhez
  • Nyilvántartások és bizonyítványok: listák a bizonyítványkérésekhez, a diplomák ellenőrzéséhez, a diplomázási engedélyekhez és az átvett kreditek értékeléséhez
  • Megfelelés és irányelvek: listák a FERPA-képzés nyomon követéséhez, közzétételi naplóhoz, katalógusfrissítésekhez és a tantervi változások végrehajtásához
  • Diplomaosztás és ünnepségek: listák a diplomaosztási jelentkezésekhez, az ünnepség logisztikájához, a diplomák feldolgozásához és a kitüntetések ellenőrzéséhez

2. lépés: Testreszabott mezők konfigurálása minden feladatnál

A ClickUp egyéni mezőivel testreszabhatja azokat a részleteket, amelyeket az előfizetés-nyomkövetőben figyelni szeretne.

Adja hozzá ezeket a mezőket a nyilvántartási feladat-sablonjaihoz ( lásd az összes egyéni mezőtípust ):

MezőTípusCél
DiákigazolványRövid szövegDiákazonosító a rekordok összekapcsolásához
KérelmetípusLegördülő menüJegyzőkönyv, Kivétel, Audit, Átviteli értékelés, FERPA, Egyéb
PrioritásLegördülő menüNormál, Sürgős, Gyorsított, Vészhelyzet
KatalógusévRövid szövegA hallgató diplomavizsgálatához alkalmazandó tanév
Felfüggesztett állapotLegördülő menüNincs, Pénzügyi, Akadémiai, Fegyelmi, Több
SLA feldolgozásaDátumA befejezés tervezett időpontja a kérelem típusa alapján
Jóváhagyási láncEmberekEhhez a kérelemhez kijelölt tanácsadó, tanszék és nyilvántartási tisztviselő
FERPA jelölésJelölőnégyzetJelzi, hogy a feladat FERPA által védett adatokat érint

3. lépés: Illessze be a parancsot a ClickUp Brainbe

Nyilvántartási műveletek
Nyilvántartási műveletek szuperügynök-készítő

Nyissa meg a ClickUp Brain alkalmazást az új Space-ben, és illessze be a fenti parancsot. Töltse ki a változókat (intézmény neve, hallgatói létszám, SIS, jegyzőkönyvek mennyisége, alkalmazottak száma). A Brain felépíti az ütemezési munkafolyamatokat, a kivételek továbbítását, a jegyzőkönyvek feldolgozási folyamatát és a megfelelőség nyomon követését olyan feladatokként és alfeladatokként, amelyeket azonnal használhat. (Új a Super Agents alkalmazásban? Nézze meg, hogyan építheti fel az elsőt lépésről lépésre. )

4. lépés: Állítson be automatizálásokat a folyamatos kezeléshez

Szuperügynök-automatizálás

Konfigurálja ezeket az alapvető automatizálásokat, hogy a rendszer önállóan működjön ( ismerje meg, hogyan működnek az egyéni mezők az automatizálásokban ):

Mikor…Ezután…
Felfüggesztett státusszal érkezett jegyzőkönyv-kérés ≠ NincsFelfüggesztheti a feldolgozást, értesítheti a hallgatót a felfüggesztés típusáról, létrehozhat egy felfüggesztés megoldására irányuló feladatot
A regisztrációs kivétel nem került feldolgozásra 48 órán belülJelentse az ügyet a nyilvántartási vezetőnek, értesítse a hallgatót a késedelemről
A FERPA-képzés határideje minden alkalmazott számára 30 nap múlva jár le.Hozzon létre képzési emlékeztető feladatot, és értesítse a felettesét, ha a határidőig nem teljesül
A diplomázási kérelem benyújtvaFuttasson automatizált diplomavizsgálatot, jelölje meg a fennmaradó követelményeket, és hozzon létre kézi felülvizsgálati feladatot a határértékű esetekhez
A kreditátvitel értékelése megérkezettEllenőrizze az egyenértékűségi adatbázist az azonos kurzus/intézmény korábbi értékelése érdekében, és ha talál egyezést, töltse ki automatikusan az adatokat

Mit fed le az ügynök a nyilvántartási műveletek teljes életciklusa során?

A nyilvántartási műveletekhez használt AI-ügynök nem helyettesíti a SIS-t. Ez egy olyan rendszer, amely a projektmenedzsment munkaterületén belül fut, és kezeli azokat a munkafolyamat-bonyolultságokat, amelyek kezelésére a SIS-t nem tervezték: jóváhagyások továbbítása, kivételek nyomon követése, SLA-k érvényesítése és a részlegek közötti koordináció. A SIS tárolja az adatokat. Az ügynök végzi el a munkát.

Életciklus szakaszMit csinál az ügynök?Mit vált fel
Ütemezés készítéseKezelje a több lépésből álló munkafolyamatot az osztályok kéréseitől a konfliktusok megoldásán át a végső SIS-feltöltésig, kövesse nyomon a helyiségek kihasználtságát és a kihasználtsági arányokatTáblázatalapú ütemezés e-mailes ütközéskezeléssel
RegisztrációA kivételes kérelmeket típusuk alapján jóváhagyási láncokon keresztül továbbítja, betartatja a határidőket, nyomon követi a feldolgozási időketPapír alapú űrlapok és e-mail láncok az előfeltételek felülírásához és a kapacitási kivételekhez
Jegyzőkönyvek feldolgozásaKezelje a kérelem-kézbesítés folyamatot várakozási ellenőrzésekkel, SLA-nyomon követéssel és csúcsforgalmi létszámfigyelmeztetésekkelKézi sorkezelés, a feldolgozási szűk keresztmetszetek láthatósága nélkül
DiplomaellenőrzésekNyomon követi a helyettesítési kérelmeket, a diplomázási engedélyezési munkafolyamatokat és a katalógusév-összehangolást a programváltozások soránEgyéni audit-felülvizsgálatok a törzsi tudás alapján, hogy mely kivételeket hagytak jóvá
FERPA-megfelelésNyomon követi a képzések elvégzését, naplózza az adatközléseket, kezeli az incidensek kivizsgálását és figyelemmel kíséri a harmadik felekkel kötött megállapodásokatÉvente megküldött képzési e-mailek, amelyekre senki sem figyel, és a könyvtárakban tárolt közzétételi naplók
KreditátvitelEgyenértékűségi adatbázisokat tart karban, továbbítja az osztályok konzultációit, nyomon követi a felvételi arányokat, és kezeli az átjárási megállapodásokatMinden alkalommal teljesen újra kell értékelni az egyes kurzusokat, még a korábban már értékelt kurzusok esetében is

Szeretné látni, hogyan működnek a Super Agents egy valódi ClickUp-környezetben? Nézze meg az alábbi bemutatót, hogy lássa, hogyan működnek együtt a gyakorlatban az AI által generált munkafolyamatok, feladatok és automatizálások.

Változatok különböző intézménytípusokhoz

A fenti utasítás minden olyan felsőoktatási intézményben működik, amely a ClickUp-ot használja. Az utasítást az intézményéhez igazítsa:

IntézménytípusFőbb módosítások
R1 kutatóegyetem (több mint 30 000 hallgató)Használja a teljes utasítást változatlan formában. Adja hozzá a posztgraduális/szakmai programok komplexitását (disszertációs kreditek, átfogó vizsgakövetés, rezidensi követelmények). Bővítse a posztgraduális szintű tanfolyamok átvitt kreditjeinek értékelését. Integrálja a kutatási asszisztensi beiratkozáshoz szükséges támogatáskezelési munkafolyamatokkal.
R2 egyetem (10 000–30 000 hallgató)Egyszerűsítse az ütemezést egy központosított modellre. Csökkentse a kreditátvitel értékelésének bonyolultságát azáltal, hogy a 20 legfontosabb partnerintézményre koncentrál. Adjon hozzá tanszéki koordinációs munkafolyamatokat a tantervi változások kezeléséhez.
Elsősorban alapképzési intézmény (2000–5000 hallgató)Hangsúlyozza a személyes megközelítést a kivételes esetek kezelésében (kevesebb kérelem, de mindegyik fontosabb). Egyszerűsítse a FERPA-nyomon követést a kisebb létszámú személyzet számára. Erősítse a tanácsadói integrációt a diplomavizsgálatok során, mivel a tanácsadó-hallgató arány alacsonyabb.
Közösségi főiskola (5 000–20 000 hallgató)Fókuszáljon erőteljesen a kreditátvitel értékelésére és a kreditátviteli megállapodások kezelésére (ez a legfőbb kihívás). Adja hozzá a kettős beiratkozás/párhuzamos beiratkozás nyomon követését. Egyszerűsítse a diplomavizsgálatot a tanúsítvány és az associate degree követelményeire. Igazodjon az állami átviteli keretrendszerekhez.
Karrier/szakiskola (500–5000 hallgató)Összpontosítson a programok befejezésének nyomon követésére és a képesítések kiadására (bizonyítványok, oklevelek). Cserélje le a hagyományos jegyzőkönyv-feldolgozást a képesítések ellenőrzésére szolgáló munkafolyamatokra. Vegye fel a szakmai engedélyre való jogosultság nyomon követését a diplomák ellenőrzésének részeként. Egyszerűsítse az iparág-specifikus programkövetelményeket.

Végezze a nyilvántartási műveleteket egy helyen

A nyilvántartási műveletek megakadnak, ha az ütemezés, a kivételek, a bizonyítványok, az ellenőrzések, az átvételi értékelések és a megfelelőségi nyomon követés különálló rendszerekben történik, közös működési nézet nélkül. A ClickUp Brain, az egyéni mezők és az automatizálások segítségével intézménye a nyilvántartási műveleteket egyetlen, megismételhető rendszerré alakíthatja, amely gyorsabb irányítást, jobb áttekinthetőséget a szűk keresztmetszetekről, tisztább átadásokat és erőteljesebb megfelelőségi nyomon követést tesz lehetővé.

A cél nem az, hogy felváltsa a SIS-t vagy az átírási szolgáltatót. Hanem az, hogy csökkentse az ezekkel kapcsolatos koordinációs munkát, javítsa a határidők és jóváhagyások átláthatóságát, és segítse irodáját a nagy volumenű, szabályzatokkal terhelt munkák kezelésében anélkül, hogy e-mailek átkutatására és a helyi memóriára kellene támaszkodnia. Kezdje a fenti útmutatással, igazítsa az intézmény típusához és a SIS-környezethez, és hozzon létre egy olyan beállítást, amelyet a nyilvántartási csapata minden félévben ténylegesen használni tud. Kezdje el ingyenesen a ClickUp használatát.

Gyakran ismételt kérdések

Képes-e az AI kezelni a kurzusütemezés összetettségét, a teremkonfliktusokat és az oktatói korlátokat?

Az AI-ügynökök nem oldanak meg NP-nehéz optimalizálási problémákat. Az ütemezéssel kapcsolatos munkafolyamatot kezelik: összegyűjtik az osztályok kéréseit, nyomon követik a korlátozások megsértéseit, továbbítják az ütközésmegoldási feladatokat, és naplózzák a változásokat az ütemezés közzététele után. Az ügyintéző továbbra is hozza meg az ütemezési döntéseket, de az ügynök gondoskodik arról, hogy a kérelem és a végleges ütemezés között semmi ne maradjon ki.

Ez működik a Banner, a Colleague vagy a PeopleSoft rendszerrel?

Az AI-ügynök munkaterülete a meglévő SIS-rendszerével együtt működik. Nem olvas közvetlenül az SIS-ből, és nem is ír oda. Ehelyett az SIS-tranzakciókat körülvevő operatív munkafolyamatokat (jóváhagyások, kivételek, megfelelés nyomon követése) kezeli. Gondoljon rá úgy, mint a nyilvántartási rendszerét felülről lefedő projektmenedzsment rétegre, hasonlóan ahhoz, ahogyan a CU Anschutz öt régi rendszert egyetlen operatív rétegbe konszolidált.

Mi a helyzet a munkaterületen található hallgatói adatok FERPA-megfelelésével?

A ClickUp rendelkezik SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 és ISO 42001 tanúsítványokkal, és támogatja az SSO-t, a szerepköralapú jogosultságokat, valamint a tárolt és továbbított adatok titkosítását. A munkaterület olyan jogosultsági szintekkel van konfigurálva, amelyek megfelelnek a FERPA hozzáférés-vezérlési szabályainak. A munkatársak csak a szerepkörükhöz kapcsolódó feladatokat látják. Az AI-modellek betanításához nem használnak adatokat. A részletek a biztonsági oldalon találhatók.

Hogyan kezeli ez a rendszer a bizonyítványkéréseket csúcsidőszakokban?

Az automatizálás nyomon követi a jegyzőkönyvek mennyiségét hetente, és összehasonlítja a korábbi mintákkal. Amikor a mennyiség meghaladja a személyzeti kapacitás küszöbértékét, riasztásokat indít el ideiglenes személyzet bevetésére vagy túlóra engedélyezésére. Az SLA-nyomon követés biztosítja, hogy a sürgős és gyorsított kérések prioritást élvezzenek, a visszatartás-ellenőrzés automatizálása pedig megakadályozza a feldolgozási idő pazarlását olyan kérések esetén, amelyek el lesznek utasítva.

Segíthet ez a tanulmányi osztályok nyugdíjazási hullámának kezelésében?

Igen, de nem a regisztrátorok helyettesítésével. Az ügynök strukturált munkafolyamatokba foglalja az intézményi tudást: dokumentált jóváhagyási folyamatok, egyenértékűségi adatbázisok, kivételes precedensek és megfelelési eljárások. Amikor a tapasztalt regisztrátorok nyugdíjba vonulnak, az operatív tudás a rendszerben marad, ahelyett, hogy az adott személlyel együtt távozna.

