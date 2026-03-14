Hogyan lehet mesterséges intelligenciával nyomon követni a karrier-tanácsadási szolgáltatásokat

Az átlagos karrierirodában egy szakemberre 1381 hallgató jut, mégis a hallgatók csupán 43%-a tartja hasznosnak a karrierirodák szolgáltatásait. A karrierirodák elmerülnek a találkozók szervezésében, a munkáltatókkal való kapcsolattartásban és az első munkahelyről szóló felmérések összegyűjtésében, miközben a tényleges karrier-tanácsadás háttérbe szorul. A projektmenedzsment-platformba integrált mesterséges intelligencia (AI) ügynök automatizálhatja a találkozók nyomon követését, a munkáltatókkal való kapcsolattartást, az állásbörzék koordinálását és az eredményekről szóló jelentések készítését, így a személyzetnek több ideje marad a hallgatókra koncentrálni.

Az alábbiakban egy azonnal használható AI-parancs található, amelyet beilleszthetsz a ClickUpba, hogy perceken belül létrehozz egy teljes körű karrier-tanácsadási munkaterületet. Mielőtt azonban használatba vennéd, érdemes áttekinteni azokat a koordinációs problémákat, amelyek megoldására ez a rendszer szolgál. A legtöbb karrier-tanácsadó központ esetében a probléma nem a hallgatói igény vagy a munkaadói aktivitás hiánya. Hanem az, hogy a megbeszélések, a munkaadókkal való kapcsolattartás, az események és az eredményekről szóló jelentések túl sok, egymástól független eszközön vannak elosztva ahhoz, hogy a csapat hatékonyan tudja kezelni őket.

Kiknek ajánlott ez a karrier-tanácsadási szolgáltatás Ez a rendszer karrierirodák vezetőinek, a munkaadói kapcsolatokért felelős csapatoknak, karrier-tanácsadóknak, a gyakorlati képzéssel foglalkozó munkatársaknak, az első munkahelyről szóló felmérésekért felelős személyeknek, valamint a hallgatói támogatás, a munkaadói együttműködés és az eredményekről szóló jelentések összehangolásáért felelős hallgatói sikerért felelős vezetőknek készült. Különösen hasznos azoknak az intézményeknek, amelyek már használnak karrier-szolgáltatási platformot, de a találkozók, rendezvények, nyomon követés és jelentések kezeléséhez még mindig manuális koordinációra támaszkodnak.

A probléma: Karrierirodád 10 000 hallgatói interakciót követ nyomon táblázatkezelő programban, a Handshake platformon és e-mailben

Ha egyetemi karrierirodát vezet, akkor már jól ismeri ezt a feszültséget. Önnek kell segítenie az egyetem minden hallgatóját abban, hogy megtalálja a helyes utat a diploma megszerzése után, be kell bizonyítania az eredményeket az akkreditációs szerveknek, tucatnyi munkáltatóval kell kapcsolatot ápolnia, karrierkiállításokat kell szerveznie, és valahogy időt kell szakítania a valódi, személyre szabott karrier-tanácsadásra is. Az 5–15 fős csapatától elvárják, hogy több ezer hallgatót szolgáljon ki.

A gyakorlati valóság kegyetlen: a találkozók ütemezése egy rendszerben, a munkáltatói kapcsolatok egy másikban, az első munkahelyről szóló felmérési adatok egy harmadikban, az események koordinálása pedig e-mail-váltásokban zajlik. A karrierirodák személyzetének 59,3%-a ma már valamilyen formában használja a mesterséges intelligenciát, de többnyire ad hoc feladatokra, nem pedig a munkafolyamatok szisztematikus automatizálására. Ugyanakkor a NACE első munkahelyről szóló felmérése szerint a bachelor diplomások esetében az ismereti arány mindössze 55%, ami azt jelenti, hogy a diplomások közel fele sorsáról nincs információ. Ez nem adatprobléma. Hanem munkafolyamat-probléma.

A karrieriroda az intézményi érték egyik legszembetűnőbb mutatója. Az akkreditáló szervezetek az elhelyezkedési arányokat követelik. A szülők az eredményeket várják. A hallgatók pedig munkát szeretnének. A csapatod pedig az adatok összehangolásával van elfoglalva, ahelyett, hogy eredményeket érne el.

Hogyan oldotta meg ezt a Miami Egyetem: A Miami Egyetem Karrierfeltárási és Karriereszközpontja (25 fős csapat) a ClickUp segítségével évente több mint 200 hallgatói rendezvényt szervezett 98%-os sikeraránnyal, amelyeken összesen 19 107 hallgató vett részt. Michael Turner, igazgatóhelyettes: Úton vagyunk afelé, hogy az Egyesült Államok egyik vezető karrierközpontjává váljunk. A ClickUp elengedhetetlen ahhoz, hogy biztosítsuk a sikerhez vezető útitervünket. Úton vagyunk afelé, hogy az Egyesült Államok egyik vezető karrierközpontjává váljunk. A ClickUp elengedhetetlen ahhoz, hogy biztosítsuk a sikerhez vezető útitervet.

Itt rejlik a lehetőség. Nem a karrier-szolgáltatási platform cseréjéről van szó, hanem egy átlátható működési réteg létrehozásáról, amely összeköti a hallgatókat, a munkaadókat, az eseményeket és a jelentéstételt. A modell kipróbálásának leggyorsabb módja az, ha a projektmenedzsment-platformon belül létrehozunk egy működőképes karrier-szolgáltatási rendszert. Szeretne kipróbálni egy hasonló modellt a saját karrierirodájában? Kezdje az alábbi útmutatással, és igazítsa azt a hallgatói köréhez, a munkáltatói bázisához és az elérni kívánt eredményekhez.

Feladat: Hozzon létre egy karrier-tanácsadási nyomonkövetési munkaterületet mesterséges intelligencia segítségével

Másolja ki ezt az utasítást, illessze be a ClickUp Brainbe, hogy létrehozza saját ClickUp Super Agentjét, töltse ki intézménye adatait, és így egy teljes körű karrier-tanácsadási munkaterületet kap, amely magában foglalja a találkozók nyomon követését, a munkáltatói CRM-et, a karrierkiállítások kezelését és az eredményekről szóló jelentéseket.

Az eredmény egy átfogó vázlatot ad az intézmény működési felépítéséről, beleértve a feladati hierarchiákat, a kapcsolattartási stratégiát, a jelentési pontokat és a nyomonkövetési munkafolyamatokat. A csapatod ezt követően testre szabhatja a személyzeti kapacitásnak, a hallgatói összetételnek és a hallgatói bevonással kapcsolatos prioritásoknak megfelelően.

Karrier-tanácsadási szolgáltatások nyomon követő szuperügynöke

Feladat:

→ Készen állsz az első támogatáskezelő szuperügynököd létrehozására? Nyisd meg a ClickUp Brain alkalmazást, és illeszd be a fenti parancssort, hogy létrehozz egy egyedi szuperügynököt a munkaterületedhez.

Hogyan állítsd be a ClickUp-ban (4 lépés)

Mielőtt beállítanád a Space-t, gyűjtsd össze azokat a karrier-szolgáltatási adatokat, amelyeket a csapatod már jelenleg is használ a megbeszélések, a munkáltatókkal való kapcsolattartás, az események és az eredményekről szóló jelentések kapcsán. Ezek közé általában tartoznak a megbeszélés-típusok, a hallgatói szegmensek, a munkáltatói kapcsolattartási adatok, az eseménynaptárak, az első munkahelyről szóló felmérések ütemezése, valamint a szakmai gyakorlatok nyomon követési adatai. A tiszta adatbázisból indulva az automatizálások, a vezérlőpultok és az utánkövetési munkafolyamatok sokkal megbízhatóbbak lesznek.

Hozza létre a munkaterület felépítését! Hozzon létre egy „Karrier-tanácsadás” nevű külön területet. Adjon hozzá négy mappát a hallgatói és munkáltatói életcikluson belüli munkák szervezéséhez: „Student Engagement” (Hallgatói kapcsolatok) a megbeszélések, a beugrások, a coaching-esetek és a kompetenciák nyomon követése számára; „Employer Relations” (Munkáltatói kapcsolatok) a munkáltatói profilok, a toborzási tevékenységek és a partnerségkezelés számára; „Events & Career Fairs” (Események és karrierkiállítások) a kiállítások, a hálózatépítő események, az információs ülések és az eseménylogisztika számára; valamint „Outcomes & Reporting” (Eredmények és jelentések) az első munkahelyre vonatkozó felmérések, a tudásszint nyomon követése, az akkreditációs jelentések és az éves adatfelülvizsgálatok számára. Egyéni mezők beállítása minden feladatnál Adjon hozzá egyéni mezőket a karrier-szolgáltatási sablonjaihoz, hogy minden hallgatói interakció, munkáltatói kapcsolat, esemény és eredményrögzítés tartalmazza azokat a kulcsadatokat, amelyekre csapatának szüksége van az előrehaladás nyomon követéséhez és az eredmények jelentéséhez. Vegyék fel a hallgatói azonosító, az évfolyam, a szak, a látogatások száma, az első generációs státusz, az eredmény státusza, a munkáltatói partner szintje és a tudásszint mezőket. Ez az egységes felépítés sokkal megbízhatóbbá teszi a vezérlőpultokat, az automatizálásokat és a csapatok közötti jelentéseket. Illessze be a parancssort a ClickUp Brainbe Nyissa meg a ClickUp Brain alkalmazást az új munkaterületén, és illessze be a fenti parancssort. Töltse ki a változókat, beleértve az intézmény nevét, a hallgatói létszámot, a személyzet létszámát, a jelenleg használt eszközöket, a munkáltatók számát, a karrierkiállítások számát, a tudásszintet és az eredményességi arányt. Használja a generált kimenetet a találkozószervező rendszer, a munkáltatói CRM, az eseménymunkafolyamatok és az eredményességi irányítópultok első vázlatának elkészítéséhez, majd finomítsa azokat az intézmény működéséhez igazítva. Automatizálások beállítása a folyamatos irányításhoz Hozzon létre automatizálásokat, hogy a karrier-tanácsadási szolgáltatások zökkenőmentesen működjenek, anélkül, hogy folyamatos kézi beavatkozásra lenne szükség. Használjon szabályokat arra, hogy kapcsolatba lépjen azokkal a hallgatókkal, akik még nem vettek részt a programban, kezelje a karrierkiállításra való felkészüléssel kapcsolatos feladatokat, indítson el követő felméréseket az első munkahelyről, jelölje meg a kapcsolatot megszüntető munkaadó partnereket, és kövesse nyomon a szakmai gyakorlatok eredményességét az idő múlásával.

💡 Profi tipp: Kezdjen egy munkafolyamattal, például az első álláshelyre vonatkozó kérdőívekkel, a megbeszélések nyomon követésével vagy a munkáltatókkal való kapcsolattartással, mielőtt a rendszert a teljes karrierközpontban bevezetné. Egy kisebb kísérleti projekt segít a csapatának a sablonok, a felelősségi szabályok és a jelentési nézetek finomításában a kiterjesztés előtt.

Ajánlott egyéni mezők a karrier-tanácsadási szolgáltatások nyomon követéséhez

Ezek a mezők egységes nyilvántartást biztosítanak a hallgatói időpontok, a munkáltatókkal való kapcsolattartás, az események, az eredményekről szóló jelentések és a szakmai gyakorlatok koordinálása tekintetében.

Mező Típus Cél Diákigazolvány Rövid szöveg Egyedi hallgatói azonosító Évfolyam Legördülő menü Elsőéves, másodéves, harmadéves, negyedéves, végzős, diplomás, öregdiák Fő Legördülő menü Hallgatói tanulmányi program Látogatók száma Szám A karrierirodával való kapcsolatfelvételek száma Első generációs státusz Legördülő menü Első generáció, Nem első generáció, Ismeretlen Eredmény állapota Legördülő menü Teljes munkaidőben foglalkoztatott, Részmunkaidőben foglalkoztatott, Továbbképzés, Katonai szolgálat, Álláskereső, Tanulmányokat folytató, Nem keres, Ismeretlen Munkáltatói partneri szint Legördülő menü Érdeklődő, Eljegyzett, Aktív partner, Stratégiai partner, Kihívott Tudásszint Szám (%) Az ismert diplomások elhelyezkedési aránya Esemény típusa Legördülő menü Állásbörze, tájékoztató előadás, kapcsolatépítő rendezvény, kerekasztal-beszélgetés, műhelyfoglalkozás Karrierre való felkészültség Címkék Kommunikáció, Kritikus gondolkodás, Csapatmunka, Technológia, Esélyegyenlőség és befogadás, Szakmaiság, Karrier és önfejlesztés, Vezetői készségek

Alapvető automatizálási példák a karrier-tanácsadási szolgáltatások nyomon követéséhez

Miután beállította az egyéni mezőket, hozzon létre olyan automatizált folyamatokat, amelyek gondoskodnak a megbeszélések, a munkáltatókkal való kapcsolattartás, az állásbörzék és az eredményekről szóló jelentések zökkenőmentes lebonyolításáról, anélkül, hogy ismételt kézi nyomon követésre lenne szükség.

Amikor… Akkor… Egy hallgató a harmadik évfolyamra lép anélkül, hogy felkeresné a karrierirodát Hozzon létre egy tájékoztatási feladatot, és rendelje hozzá egy tanácsadóhoz vagy a hallgatói sikerért felelős munkatárshoz Egy diplomás a diploma megszerzését követő 30., 60., 90. vagy 120. napon is ismeretlen státuszú marad Indítsa el a következő, első célállomásra vonatkozó felmérési kampányt, és rögzítse a kísérletet A munkáltató 12 hónapja nem vett fel új munkavállalót Hozzon létre egy visszakapcsolási feladatot, és rendelje hozzá a kapcsolat felelőséhez Még 14 nap van hátra az állásbörtéig Készítse el a végleges logisztikai ellenőrzőlistát, és ossza ki a standdal, a marketinggel és a személyzettel kapcsolatos alfeladatokat A hallgatói időpontot „Befejezve” jelöléssel látták el Készítsen nyomonkövetési feladatokat, és rögzítse a fejlesztett kompetenciákat A szakmai gyakorlat vége Hozzon létre egy konverziós nyomonkövetési feladatot, és kérje meg a hallgatót vagy a munkáltatót, hogy adja meg az elhelyezkedéssel kapcsolatos eredményeket

Milyen területeket fed le az ügynök a karrier-tanácsadási folyamat során

A karrier-tanácsadási szolgáltatásokhoz készült mesterséges intelligencia-alapú rendszer nem egy álláskereső algoritmus. Ez egy olyan rendszer, amely a projektmenedzsment-munkaterületén belül működik, és a karrier-tanácsadó központ működéséhez szükséges operatív feladatokat látja el: ütemezés, nyomon követés, utánkövetés, jelentéskészítés. A karrier-tanácsadás továbbra is emberek feladata marad. A logisztikai feladatok automatizálódnak.

Életciklus-szakasz Az ügynök feladata Mit vált fel Hallgatói felvétel Nyomon követi az első látogatásokat, jelzi az ellátatlanul hagyott csoportokat, valamint a hallgatók szakirányának és az ügyek terhelésének egyensúlyát figyelembe véve osztja be a tanácsadókat Nyilvántartási napló és kézi táblázatos nyomon követés Karrier-tanácsadás Nyilvántartja a találkozók eredményeit, nyomon követi a kompetenciák fejlődését, és minden ülés után automatikusan elindítja a követő feladatokat Papír alapú jegyzetek és egymástól független találkozóösszefoglalók A munkáltatók bevonása Kezelése a potenciális munkáltatók folyamatának a potenciális partnertől a stratégiai partnerig, az egyetemi látogatások és a felvételi eredmények nyomon követése Szétszórt névjegyek a Handshake-en, e-mailekben és személyes címjegyzékekben Állásbörzék A regisztrációtól a kiállítás utáni nyomon követésig koordinálja a logisztikát, nyomon követi az egy hallgatóval való interakcióra jutó költségeket Rendezvényszervezés e-mail-váltásokon keresztül, központi ellenőrzőlista nélkül Eredmények nyomon követése Több forrásból származó, első rendeltetési helyre vonatkozó adatokat gyűjt, nyomon követi a tudásszintet az eskalációs hullámok alapján, és jelentéseket készít főbb kategóriák szerint A felmérések kézi nyomon követése és az év végi adatfeldolgozási rohanás Akkreditációs jelentés Az eredmények összesítése demográfiai adatok, szakirányok és programok szerint az akkreditációs hatóságok számára készített jelentésekhez A helyszíni szemlék előtti hetekig tartó kézi adatgyűjtés

Különböző intézménytípusokra vonatkozó változatok

A fenti utasítás minden olyan felsőoktatási intézményben működik, amely a ClickUp szolgáltatást használja. Az utasítást az intézményed igényeihez igazítsd:

Intézménytípus Főbb módosítások R1 kategóriájú kutatóegyetem (20 000–50 000 hallgató) Használja a teljes felhívást változatlan formában. Vegye fel az egyetemre jellemző karrierközpontokat (mérnöki, üzleti, bölcsészettudományi). Bővítse a munkáltatói adatbázist 500-nál több vállalatra. Vegye fel a posztgraduális hallgatók és posztdoktorok karrierjének nyomon követését. Integrálja az öregdiák-kapcsolatok kezelési folyamataiba R2-kategóriájú egyetem (10 000–20 000 hallgató) Álljunk át egy központosított karrieriroda-modellre. Csökkentsük a munkáltatói kategóriák számát háromra (potenciális, aktív, stratégiai). A hatékonyság érdekében a végzés utáni elhelyezkedés nyomon követését összpontosítsuk a beiratkozottak száma alapján az első 10 legnépszerűbb szakirányra. Elsősorban alapképzést nyújtó intézmény (2 000–5 000 hallgató) Helyezzék előtérbe a karrier-tanácsadási kapcsolat modelljét a nagyszabású rendezvények szervezése helyett. Erősítsék meg az oktatói gárda bevonását a karrier-mentorálásba. Csökkentsék a karrierkiállítások gyakoriságát, de fokozzák a munkaadók minőségének nyomon követését. Közösségi főiskola (5 000–20 000 hallgató) A hagyományos állásbörze-modellt cseréljék le munkaadói tanácsadó testületekre és toborzási rendezvényekre. Vezessenek be munkaerő-fejlesztési és szakmai képzési nyomonkövetési rendszert. Az eredményeket összpontosítsák a képesítés-foglalkoztatás közötti átmenetre. Hangolják össze a Perkins V jelentéstételi követelményekkel. Középiskola/szakiskola (500–5000 tanuló) A hangsúlyt az elhelyezkedési arány nyomon követésére kell helyezni, mint elsődleges mutatóra (akkreditációs követelmény). A munkaadói CRM-et fel kell váltani a klinikai/gyakorlati helyszínek kezelésével. Be kell vezetni a szakvizsga-sikerarány nyomon követését. A kategóriákat háromra kell egyszerűsíteni: a szakterületen való elhelyezkedés, a szakterületen kívüli elhelyezkedés, továbbképzés.

Karrier-szolgáltatások nyomon követése egy helyen

A karrier-tanácsadási szolgáltatások nyomon követése megakad, ha a hallgatói időpontok, a munkáltatókkal való kapcsolatok, az események, a felmérések és az eredményadatok különálló rendszerekben vannak tárolva, és nincs közös operatív áttekintés. A ClickUp Brain, az egyéni mezők és az automatizálások segítségével intézményed az időpontok nyomon követését, a munkáltatókkal való kapcsolattartást, a karrierkiállítások koordinálását és az első munkahelyre vonatkozó jelentéseket egyetlen, megismételhető operatív rendszerré alakíthatja.

A cél nem az, hogy felváltsuk a karrier-tanácsadási platformot vagy a hallgatói információs rendszereket. Hanem az, hogy csökkentsük az ezekkel kapcsolatos koordinációs munkát, javítsuk az átláthatóságot a hallgatók és a munkaadók munkafolyamatai között, és így a munkatársainknak több idejük maradjon a hallgatók mentorálására, ahelyett, hogy adatokat kellene keresgélniük. Kezdje a fenti útmutatással, igazítsa azt a hallgatói köréhez és a munkaadói bázisához, majd alakítson ki egy olyan rendszert, amelyet a csapata minden félévben ténylegesen használni tud. Kezdje el ingyenesen a ClickUp használatát.

Gyakran feltett kérdések az AI-alapú karrier-tanácsadási szolgáltatások nyomon követéséről

Az AI-ügynökök nem végeznek felmérést a diplomások körében. Feladatuk a többszakaszos elérési kampányok automatizálása, amelyekkel növelhető a visszajelzési arány. Az ügynök a diplomaosztáskor létrehozza a felmérési feladatokat, 30, 60, 90 és 120 nap elteltével elindítja az e-mailes, SMS-es és oktatói kapcsolattartást, nyomon követi, mely diplomásokról még nincs információ, és riasztást küld, ha a visszajelzési arány stagnál. A NACE 65%-os visszajelzési arányt tűz ki célul. Ezt a célkitűzést szisztematikus nyomon követéssel lehet elérni.

Az AI-ügynök munkaterülete a meglévő karrier-szolgáltatási menedzsment platform mellett működik. A Handshake-ből vagy a Symplicity-ből származó munkáltatói adatok, a találkozók előzményei és az álláshirdetések szinkronizálódnak a feladatok egyedi mezőibe. Az ügynök nem váltja fel a karrier-szolgáltatási menedzsment rendszerét. Inkább egy koordinációs réteget képez, amelyen keresztül a csapat a munkafolyamatokat irányítja, az eredményeket nyomon követi, és az adatok alapján karrierkiállításokat szervez.

A ClickUp rendelkezik SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 és ISO 42001 tanúsítványokkal, és támogatja az egyszeri bejelentkezést (SSO), a szerepkörökön alapuló jogosultságokat, valamint az adatok tárolás közbeni és továbbítás közbeni titkosítását. A karrierközpont jogosultsági beállításai biztosítják, hogy a tanácsadók csak a hozzájuk rendelt diákokat láthassák. Az adatok nem kerülnek felhasználásra mesterséges intelligencia modellek betanításához. A részletek a biztonsági oldalon találhatók.

A Handshake összeköti a hallgatókat a munkaadókkal és az álláshirdetésekkel. Ez egy piactér. A ClickUp és az AI-ügynök együtt alkotják azt a működési réteget, amelyen keresztül a karrierközpontod kezeli a belső munkafolyamatokat: a találkozók szervezését, a munkatársak munkaterhelését, a karrierkiállítások tervezését, az eredmények nyomon követését és az akkreditációs jelentéseket. Különböző célokat szolgálnak, és együtt működnek a leghatékonyabban.

Különösen egy kis csapat esetében. Amikor három ember 5000 hallgatót szolgál ki, minden automatizálható manuális feladat időt szabadít fel a legfontosabb feladatra: a karrier-tanácsadásra. A rendszer kezeli a találkozók nyomon követését, az utólagos teendőket és a kérdőívek kiküldését, így a munkatársak a táblázatok helyett a hallgatókra koncentrálhatnak.