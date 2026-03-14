Hogyan lehet mesterséges intelligenciával nyomon követni a karrier-tanácsadási szolgáltatásokat

Az átlagos karrierirodában egy szakemberre 1381 hallgató jut, mégis a hallgatók csupán 43%-a tartja hasznosnak a karrierirodák szolgáltatásait. A karrierirodák elmerülnek a találkozók szervezésében, a munkáltatókkal való kapcsolattartásban és az első munkahelyről szóló felmérések összegyűjtésében, miközben a tényleges karrier-tanácsadás háttérbe szorul. A projektmenedzsment-platformba integrált mesterséges intelligencia (AI) ügynök automatizálhatja a találkozók nyomon követését, a munkáltatókkal való kapcsolattartást, az állásbörzék koordinálását és az eredményekről szóló jelentések készítését, így a személyzetnek több ideje marad a hallgatókra koncentrálni.
Az alábbiakban egy azonnal használható AI-parancs található, amelyet beilleszthetsz a ClickUpba, hogy perceken belül létrehozz egy teljes körű karrier-tanácsadási munkaterületet. Mielőtt azonban használatba vennéd, érdemes áttekinteni azokat a koordinációs problémákat, amelyek megoldására ez a rendszer szolgál. A legtöbb karrier-tanácsadó központ esetében a probléma nem a hallgatói igény vagy a munkaadói aktivitás hiánya. Hanem az, hogy a megbeszélések, a munkaadókkal való kapcsolattartás, az események és az eredményekről szóló jelentések túl sok, egymástól független eszközön vannak elosztva ahhoz, hogy a csapat hatékonyan tudja kezelni őket.
Kiknek ajánlott ez a karrier-tanácsadási szolgáltatás
Ez a rendszer karrierirodák vezetőinek, a munkaadói kapcsolatokért felelős csapatoknak, karrier-tanácsadóknak, a gyakorlati képzéssel foglalkozó munkatársaknak, az első munkahelyről szóló felmérésekért felelős személyeknek, valamint a hallgatói támogatás, a munkaadói együttműködés és az eredményekről szóló jelentések összehangolásáért felelős hallgatói sikerért felelős vezetőknek készült. Különösen hasznos azoknak az intézményeknek, amelyek már használnak karrier-szolgáltatási platformot, de a találkozók, rendezvények, nyomon követés és jelentések kezeléséhez még mindig manuális koordinációra támaszkodnak.
A probléma: Karrierirodád 10 000 hallgatói interakciót követ nyomon táblázatkezelő programban, a Handshake platformon és e-mailben
Ha egyetemi karrierirodát vezet, akkor már jól ismeri ezt a feszültséget. Önnek kell segítenie az egyetem minden hallgatóját abban, hogy megtalálja a helyes utat a diploma megszerzése után, be kell bizonyítania az eredményeket az akkreditációs szerveknek, tucatnyi munkáltatóval kell kapcsolatot ápolnia, karrierkiállításokat kell szerveznie, és valahogy időt kell szakítania a valódi, személyre szabott karrier-tanácsadásra is. Az 5–15 fős csapatától elvárják, hogy több ezer hallgatót szolgáljon ki.
A gyakorlati valóság kegyetlen: a találkozók ütemezése egy rendszerben, a munkáltatói kapcsolatok egy másikban, az első munkahelyről szóló felmérési adatok egy harmadikban, az események koordinálása pedig e-mail-váltásokban zajlik. A karrierirodák személyzetének 59,3%-a ma már valamilyen formában használja a mesterséges intelligenciát, de többnyire ad hoc feladatokra, nem pedig a munkafolyamatok szisztematikus automatizálására. Ugyanakkor a NACE első munkahelyről szóló felmérése szerint a bachelor diplomások esetében az ismereti arány mindössze 55%, ami azt jelenti, hogy a diplomások közel fele sorsáról nincs információ. Ez nem adatprobléma. Hanem munkafolyamat-probléma.
A karrieriroda az intézményi érték egyik legszembetűnőbb mutatója. Az akkreditáló szervezetek az elhelyezkedési arányokat követelik. A szülők az eredményeket várják. A hallgatók pedig munkát szeretnének. A csapatod pedig az adatok összehangolásával van elfoglalva, ahelyett, hogy eredményeket érne el.
Hogyan oldotta meg ezt a Miami Egyetem: A Miami Egyetem Karrierfeltárási és Karriereszközpontja (25 fős csapat) a ClickUp segítségével évente több mint 200 hallgatói rendezvényt szervezett 98%-os sikeraránnyal, amelyeken összesen 19 107 hallgató vett részt.
Michael Turner, igazgatóhelyettes:
Úton vagyunk afelé, hogy az Egyesült Államok egyik vezető karrierközpontjává váljunk. A ClickUp elengedhetetlen ahhoz, hogy biztosítsuk a sikerhez vezető útitervünket.
Itt rejlik a lehetőség. Nem a karrier-szolgáltatási platform cseréjéről van szó, hanem egy átlátható működési réteg létrehozásáról, amely összeköti a hallgatókat, a munkaadókat, az eseményeket és a jelentéstételt. A modell kipróbálásának leggyorsabb módja az, ha a projektmenedzsment-platformon belül létrehozunk egy működőképes karrier-szolgáltatási rendszert.
Szeretne kipróbálni egy hasonló modellt a saját karrierirodájában? Kezdje az alábbi útmutatással, és igazítsa azt a hallgatói köréhez, a munkáltatói bázisához és az elérni kívánt eredményekhez.
Feladat: Hozzon létre egy karrier-tanácsadási nyomonkövetési munkaterületet mesterséges intelligencia segítségével
Másolja ki ezt az utasítást, illessze be a ClickUp Brainbe, hogy létrehozza saját ClickUp Super Agentjét, töltse ki intézménye adatait, és így egy teljes körű karrier-tanácsadási munkaterületet kap, amely magában foglalja a találkozók nyomon követését, a munkáltatói CRM-et, a karrierkiállítások kezelését és az eredményekről szóló jelentéseket.
Az eredmény egy átfogó vázlatot ad az intézmény működési felépítéséről, beleértve a feladati hierarchiákat, a kapcsolattartási stratégiát, a jelentési pontokat és a nyomonkövetési munkafolyamatokat. A csapatod ezt követően testre szabhatja a személyzeti kapacitásnak, a hallgatói összetételnek és a hallgatói bevonással kapcsolatos prioritásoknak megfelelően.
Feladat:
Hogyan állítsd be a ClickUp-ban (4 lépés)
Mielőtt beállítanád a Space-t, gyűjtsd össze azokat a karrier-szolgáltatási adatokat, amelyeket a csapatod már jelenleg is használ a megbeszélések, a munkáltatókkal való kapcsolattartás, az események és az eredményekről szóló jelentések kapcsán. Ezek közé általában tartoznak a megbeszélés-típusok, a hallgatói szegmensek, a munkáltatói kapcsolattartási adatok, az eseménynaptárak, az első munkahelyről szóló felmérések ütemezése, valamint a szakmai gyakorlatok nyomon követési adatai. A tiszta adatbázisból indulva az automatizálások, a vezérlőpultok és az utánkövetési munkafolyamatok sokkal megbízhatóbbak lesznek.
- Hozza létre a munkaterület felépítését! Hozzon létre egy „Karrier-tanácsadás” nevű külön területet. Adjon hozzá négy mappát a hallgatói és munkáltatói életcikluson belüli munkák szervezéséhez: „Student Engagement” (Hallgatói kapcsolatok) a megbeszélések, a beugrások, a coaching-esetek és a kompetenciák nyomon követése számára; „Employer Relations” (Munkáltatói kapcsolatok) a munkáltatói profilok, a toborzási tevékenységek és a partnerségkezelés számára; „Events & Career Fairs” (Események és karrierkiállítások) a kiállítások, a hálózatépítő események, az információs ülések és az eseménylogisztika számára; valamint „Outcomes & Reporting” (Eredmények és jelentések) az első munkahelyre vonatkozó felmérések, a tudásszint nyomon követése, az akkreditációs jelentések és az éves adatfelülvizsgálatok számára.
- Egyéni mezők beállítása minden feladatnál Adjon hozzá egyéni mezőket a karrier-szolgáltatási sablonjaihoz, hogy minden hallgatói interakció, munkáltatói kapcsolat, esemény és eredményrögzítés tartalmazza azokat a kulcsadatokat, amelyekre csapatának szüksége van az előrehaladás nyomon követéséhez és az eredmények jelentéséhez. Vegyék fel a hallgatói azonosító, az évfolyam, a szak, a látogatások száma, az első generációs státusz, az eredmény státusza, a munkáltatói partner szintje és a tudásszint mezőket. Ez az egységes felépítés sokkal megbízhatóbbá teszi a vezérlőpultokat, az automatizálásokat és a csapatok közötti jelentéseket.
- Illessze be a parancssort a ClickUp Brainbe Nyissa meg a ClickUp Brain alkalmazást az új munkaterületén, és illessze be a fenti parancssort. Töltse ki a változókat, beleértve az intézmény nevét, a hallgatói létszámot, a személyzet létszámát, a jelenleg használt eszközöket, a munkáltatók számát, a karrierkiállítások számát, a tudásszintet és az eredményességi arányt. Használja a generált kimenetet a találkozószervező rendszer, a munkáltatói CRM, az eseménymunkafolyamatok és az eredményességi irányítópultok első vázlatának elkészítéséhez, majd finomítsa azokat az intézmény működéséhez igazítva.
- Automatizálások beállítása a folyamatos irányításhoz Hozzon létre automatizálásokat, hogy a karrier-tanácsadási szolgáltatások zökkenőmentesen működjenek, anélkül, hogy folyamatos kézi beavatkozásra lenne szükség. Használjon szabályokat arra, hogy kapcsolatba lépjen azokkal a hallgatókkal, akik még nem vettek részt a programban, kezelje a karrierkiállításra való felkészüléssel kapcsolatos feladatokat, indítson el követő felméréseket az első munkahelyről, jelölje meg a kapcsolatot megszüntető munkaadó partnereket, és kövesse nyomon a szakmai gyakorlatok eredményességét az idő múlásával.
💡 Profi tipp: Kezdjen egy munkafolyamattal, például az első álláshelyre vonatkozó kérdőívekkel, a megbeszélések nyomon követésével vagy a munkáltatókkal való kapcsolattartással, mielőtt a rendszert a teljes karrierközpontban bevezetné. Egy kisebb kísérleti projekt segít a csapatának a sablonok, a felelősségi szabályok és a jelentési nézetek finomításában a kiterjesztés előtt.
Ajánlott egyéni mezők a karrier-tanácsadási szolgáltatások nyomon követéséhez
Ezek a mezők egységes nyilvántartást biztosítanak a hallgatói időpontok, a munkáltatókkal való kapcsolattartás, az események, az eredményekről szóló jelentések és a szakmai gyakorlatok koordinálása tekintetében.
|Mező
|Típus
|Cél
|Diákigazolvány
|Rövid szöveg
|Egyedi hallgatói azonosító
|Évfolyam
|Legördülő menü
|Elsőéves, másodéves, harmadéves, negyedéves, végzős, diplomás, öregdiák
|Fő
|Legördülő menü
|Hallgatói tanulmányi program
|Látogatók száma
|Szám
|A karrierirodával való kapcsolatfelvételek száma
|Első generációs státusz
|Legördülő menü
|Első generáció, Nem első generáció, Ismeretlen
|Eredmény állapota
|Legördülő menü
|Teljes munkaidőben foglalkoztatott, Részmunkaidőben foglalkoztatott, Továbbképzés, Katonai szolgálat, Álláskereső, Tanulmányokat folytató, Nem keres, Ismeretlen
|Munkáltatói partneri szint
|Legördülő menü
|Érdeklődő, Eljegyzett, Aktív partner, Stratégiai partner, Kihívott
|Tudásszint
|Szám (%)
|Az ismert diplomások elhelyezkedési aránya
|Esemény típusa
|Legördülő menü
|Állásbörze, tájékoztató előadás, kapcsolatépítő rendezvény, kerekasztal-beszélgetés, műhelyfoglalkozás
|Karrierre való felkészültség
|Címkék
|Kommunikáció, Kritikus gondolkodás, Csapatmunka, Technológia, Esélyegyenlőség és befogadás, Szakmaiság, Karrier és önfejlesztés, Vezetői készségek
Alapvető automatizálási példák a karrier-tanácsadási szolgáltatások nyomon követéséhez
Miután beállította az egyéni mezőket, hozzon létre olyan automatizált folyamatokat, amelyek gondoskodnak a megbeszélések, a munkáltatókkal való kapcsolattartás, az állásbörzék és az eredményekről szóló jelentések zökkenőmentes lebonyolításáról, anélkül, hogy ismételt kézi nyomon követésre lenne szükség.
|Amikor…
|Akkor…
|Egy hallgató a harmadik évfolyamra lép anélkül, hogy felkeresné a karrierirodát
|Hozzon létre egy tájékoztatási feladatot, és rendelje hozzá egy tanácsadóhoz vagy a hallgatói sikerért felelős munkatárshoz
|Egy diplomás a diploma megszerzését követő 30., 60., 90. vagy 120. napon is ismeretlen státuszú marad
|Indítsa el a következő, első célállomásra vonatkozó felmérési kampányt, és rögzítse a kísérletet
|A munkáltató 12 hónapja nem vett fel új munkavállalót
|Hozzon létre egy visszakapcsolási feladatot, és rendelje hozzá a kapcsolat felelőséhez
|Még 14 nap van hátra az állásbörtéig
|Készítse el a végleges logisztikai ellenőrzőlistát, és ossza ki a standdal, a marketinggel és a személyzettel kapcsolatos alfeladatokat
|A hallgatói időpontot „Befejezve” jelöléssel látták el
|Készítsen nyomonkövetési feladatokat, és rögzítse a fejlesztett kompetenciákat
|A szakmai gyakorlat vége
|Hozzon létre egy konverziós nyomonkövetési feladatot, és kérje meg a hallgatót vagy a munkáltatót, hogy adja meg az elhelyezkedéssel kapcsolatos eredményeket
Milyen területeket fed le az ügynök a karrier-tanácsadási folyamat során
A karrier-tanácsadási szolgáltatásokhoz készült mesterséges intelligencia-alapú rendszer nem egy álláskereső algoritmus. Ez egy olyan rendszer, amely a projektmenedzsment-munkaterületén belül működik, és a karrier-tanácsadó központ működéséhez szükséges operatív feladatokat látja el: ütemezés, nyomon követés, utánkövetés, jelentéskészítés. A karrier-tanácsadás továbbra is emberek feladata marad. A logisztikai feladatok automatizálódnak.
|Életciklus-szakasz
|Az ügynök feladata
|Mit vált fel
|Hallgatói felvétel
|Nyomon követi az első látogatásokat, jelzi az ellátatlanul hagyott csoportokat, valamint a hallgatók szakirányának és az ügyek terhelésének egyensúlyát figyelembe véve osztja be a tanácsadókat
|Nyilvántartási napló és kézi táblázatos nyomon követés
|Karrier-tanácsadás
|Nyilvántartja a találkozók eredményeit, nyomon követi a kompetenciák fejlődését, és minden ülés után automatikusan elindítja a követő feladatokat
|Papír alapú jegyzetek és egymástól független találkozóösszefoglalók
|A munkáltatók bevonása
|Kezelése a potenciális munkáltatók folyamatának a potenciális partnertől a stratégiai partnerig, az egyetemi látogatások és a felvételi eredmények nyomon követése
|Szétszórt névjegyek a Handshake-en, e-mailekben és személyes címjegyzékekben
|Állásbörzék
|A regisztrációtól a kiállítás utáni nyomon követésig koordinálja a logisztikát, nyomon követi az egy hallgatóval való interakcióra jutó költségeket
|Rendezvényszervezés e-mail-váltásokon keresztül, központi ellenőrzőlista nélkül
|Eredmények nyomon követése
|Több forrásból származó, első rendeltetési helyre vonatkozó adatokat gyűjt, nyomon követi a tudásszintet az eskalációs hullámok alapján, és jelentéseket készít főbb kategóriák szerint
|A felmérések kézi nyomon követése és az év végi adatfeldolgozási rohanás
|Akkreditációs jelentés
|Az eredmények összesítése demográfiai adatok, szakirányok és programok szerint az akkreditációs hatóságok számára készített jelentésekhez
|A helyszíni szemlék előtti hetekig tartó kézi adatgyűjtés
Szeretnéd megnézni, hogyan működnek a Super Agents egy valódi ClickUp-környezetben? Nézd meg az alábbi bemutatót, és tudd meg, hogyan működnek a gyakorlatban az AI által generált munkafolyamatok, feladatok és automatizálások.
Különböző intézménytípusokra vonatkozó változatok
A fenti utasítás minden olyan felsőoktatási intézményben működik, amely a ClickUp szolgáltatást használja. Az utasítást az intézményed igényeihez igazítsd:
|Intézménytípus
|Főbb módosítások
|R1 kategóriájú kutatóegyetem (20 000–50 000 hallgató)
|Használja a teljes felhívást változatlan formában. Vegye fel az egyetemre jellemző karrierközpontokat (mérnöki, üzleti, bölcsészettudományi). Bővítse a munkáltatói adatbázist 500-nál több vállalatra. Vegye fel a posztgraduális hallgatók és posztdoktorok karrierjének nyomon követését. Integrálja az öregdiák-kapcsolatok kezelési folyamataiba.
|R2-kategóriájú egyetem (10 000–20 000 hallgató)
|Álljunk át egy központosított karrieriroda-modellre. Csökkentsük a munkáltatói kategóriák számát háromra (potenciális, aktív, stratégiai). A hatékonyság érdekében a végzés utáni elhelyezkedés nyomon követését összpontosítsuk a beiratkozottak száma alapján az első 10 legnépszerűbb szakirányra.
|Elsősorban alapképzést nyújtó intézmény (2 000–5 000 hallgató)
|Helyezzék előtérbe a karrier-tanácsadási kapcsolat modelljét a nagyszabású rendezvények szervezése helyett. Erősítsék meg az oktatói gárda bevonását a karrier-mentorálásba. Csökkentsék a karrierkiállítások gyakoriságát, de fokozzák a munkaadók minőségének nyomon követését.
|Közösségi főiskola (5 000–20 000 hallgató)
|A hagyományos állásbörze-modellt cseréljék le munkaadói tanácsadó testületekre és toborzási rendezvényekre. Vezessenek be munkaerő-fejlesztési és szakmai képzési nyomonkövetési rendszert. Az eredményeket összpontosítsák a képesítés-foglalkoztatás közötti átmenetre. Hangolják össze a Perkins V jelentéstételi követelményekkel.
|Középiskola/szakiskola (500–5000 tanuló)
|A hangsúlyt az elhelyezkedési arány nyomon követésére kell helyezni, mint elsődleges mutatóra (akkreditációs követelmény). A munkaadói CRM-et fel kell váltani a klinikai/gyakorlati helyszínek kezelésével. Be kell vezetni a szakvizsga-sikerarány nyomon követését. A kategóriákat háromra kell egyszerűsíteni: a szakterületen való elhelyezkedés, a szakterületen kívüli elhelyezkedés, továbbképzés.
Karrier-szolgáltatások nyomon követése egy helyen
A karrier-tanácsadási szolgáltatások nyomon követése megakad, ha a hallgatói időpontok, a munkáltatókkal való kapcsolatok, az események, a felmérések és az eredményadatok különálló rendszerekben vannak tárolva, és nincs közös operatív áttekintés. A ClickUp Brain, az egyéni mezők és az automatizálások segítségével intézményed az időpontok nyomon követését, a munkáltatókkal való kapcsolattartást, a karrierkiállítások koordinálását és az első munkahelyre vonatkozó jelentéseket egyetlen, megismételhető operatív rendszerré alakíthatja.
A cél nem az, hogy felváltsuk a karrier-tanácsadási platformot vagy a hallgatói információs rendszereket. Hanem az, hogy csökkentsük az ezekkel kapcsolatos koordinációs munkát, javítsuk az átláthatóságot a hallgatók és a munkaadók munkafolyamatai között, és így a munkatársainknak több idejük maradjon a hallgatók mentorálására, ahelyett, hogy adatokat kellene keresgélniük. Kezdje a fenti útmutatással, igazítsa azt a hallgatói köréhez és a munkaadói bázisához, majd alakítson ki egy olyan rendszert, amelyet a csapata minden félévben ténylegesen használni tud. Kezdje el ingyenesen a ClickUp használatát.
Gyakran feltett kérdések az AI-alapú karrier-tanácsadási szolgáltatások nyomon követéséről
Az AI-ügynökök nem végeznek felmérést a diplomások körében. Feladatuk a többszakaszos elérési kampányok automatizálása, amelyekkel növelhető a visszajelzési arány. Az ügynök a diplomaosztáskor létrehozza a felmérési feladatokat, 30, 60, 90 és 120 nap elteltével elindítja az e-mailes, SMS-es és oktatói kapcsolattartást, nyomon követi, mely diplomásokról még nincs információ, és riasztást küld, ha a visszajelzési arány stagnál. A NACE 65%-os visszajelzési arányt tűz ki célul. Ezt a célkitűzést szisztematikus nyomon követéssel lehet elérni.
Az AI-ügynök munkaterülete a meglévő karrier-szolgáltatási menedzsment platform mellett működik. A Handshake-ből vagy a Symplicity-ből származó munkáltatói adatok, a találkozók előzményei és az álláshirdetések szinkronizálódnak a feladatok egyedi mezőibe. Az ügynök nem váltja fel a karrier-szolgáltatási menedzsment rendszerét. Inkább egy koordinációs réteget képez, amelyen keresztül a csapat a munkafolyamatokat irányítja, az eredményeket nyomon követi, és az adatok alapján karrierkiállításokat szervez.
A ClickUp rendelkezik SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 és ISO 42001 tanúsítványokkal, és támogatja az egyszeri bejelentkezést (SSO), a szerepkörökön alapuló jogosultságokat, valamint az adatok tárolás közbeni és továbbítás közbeni titkosítását. A karrierközpont jogosultsági beállításai biztosítják, hogy a tanácsadók csak a hozzájuk rendelt diákokat láthassák. Az adatok nem kerülnek felhasználásra mesterséges intelligencia modellek betanításához. A részletek a biztonsági oldalon találhatók.
A Handshake összeköti a hallgatókat a munkaadókkal és az álláshirdetésekkel. Ez egy piactér. A ClickUp és az AI-ügynök együtt alkotják azt a működési réteget, amelyen keresztül a karrierközpontod kezeli a belső munkafolyamatokat: a találkozók szervezését, a munkatársak munkaterhelését, a karrierkiállítások tervezését, az eredmények nyomon követését és az akkreditációs jelentéseket. Különböző célokat szolgálnak, és együtt működnek a leghatékonyabban.
Különösen egy kis csapat esetében. Amikor három ember 5000 hallgatót szolgál ki, minden automatizálható manuális feladat időt szabadít fel a legfontosabb feladatra: a karrier-tanácsadásra. A rendszer kezeli a találkozók nyomon követését, az utólagos teendőket és a kérdőívek kiküldését, így a munkatársak a táblázatok helyett a hallgatókra koncentrálhatnak.