Hogyan végezzen szakmai fejlődés nyomon követést AI segítségével

Az amerikai szervezetek évente átlagosan 1254 dollárt költenek alkalmazottanként a tanulásra és a fejlesztésre, mégis a legtöbb egyetem továbbra is táblázatokban, e-mail-szálakban és irattárakban követi nyomon a oktatói és alkalmazotti fejlesztést. A projektmenedzsment-platformba beépített mesterséges intelligencia automatizálhatja a fejlesztési tervek nyomon követését, a tanúsítványok megújítását, a workshopok ütemezését, a munkaviszony-portfólió összeállítását és a költségvetés elosztását minden részlegen.

Az alábbiakban talál egy másolásra kész AI-ügynök parancsot, amelyet beilleszthet a ClickUp-ba, hogy perceken belül létrehozhasson egy teljes szakmai fejlődési munkaterületet. Mielőtt azonban használná, érdemes áttekinteni azt a koordinációs problémát, amelyet ez a rendszer hivatott megoldani. A legtöbb intézmény esetében a probléma nem a fejlesztési tevékenységek hiánya. Hanem az, hogy a célok, a jelenléti nyilvántartások, a tanúsítványok, a költségvetések és az értékelési ütemtervek különálló helyeken találhatók, így senkinek nincs megbízható áttekintése az előrehaladásról.

Kiknek ajánlott ez a szakmai fejlődési beállítás: Ez a beállítás oktatói fejlesztési központok, HR- és tanulási csapatok, rektori hivatalok munkatársai, tanszékvezetők, dékánok és az oktatói és alkalmazotti gárda szakmai fejlődésének nyomon követéséért felelős adminisztrátorok számára készült. Különösen hasznos azoknak az intézményeknek, amelyek már kínálnak fejlesztési programokat, de a tervek, a részvétel, a tanúsítványok, az értékelések és a finanszírozás kezeléséhez még mindig manuális koordinációra támaszkodnak.

A probléma: az oktatói fejlesztési központja a szakmai fejlődést a becsületrendszer alapján követi nyomon

Ha egyetemen irányítja a szakmai fejlődést, akkor már ismeri a kihívást. A oktatói állásidő és előléptetési portfóliók olyan megosztott meghajtókon találhatók, amelyeket senki sem tart karban. A workshopokon való részvételt olyan jelenléti ívekben rögzítik, amelyeket soha nem digitalizálnak. A továbbképzési kreditek az egyes e-mail fiókokban hevernek. És amikor az akkreditáló szervek bizonyítékot kérnek a szisztematikus oktatói fejlődésről, a csapata kapkodva próbálja összerakni a darabkákat egy tucatnyi, egymástól független forrásból.

A probléma nagyságát nehéz túlbecsülni. Az összes főiskolai és egyetemi oktató körülbelül 75%-a ideiglenes oktató, részmunkaidős vagy teljes munkaidős, nem állandó kinevezéssel rendelkező, és a legtöbb intézménynek nincs központi rendszere a szakmai fejlődés nyomon követésére. Még az állandó kinevezéssel rendelkező oktatók is átlagosan csak 47 órányi képzésben részesülnek évente, és mivel nincs rendszer, amely rögzítené, hogy mi készült el, mi van folyamatban és mi esedékes, a fejlesztési tervezés inkább reaktív, mint stratégiai jellegűvé válik.

Az eredmény: a pályára lépő oktatók elmulasztják a portfólió leadási határidőket, a személyzeti képesítések észrevétlenül lejárnak, a szabadságkérelmek halmozódnak fel anélkül, hogy átlátnánk a tanszéki helyettesítési lehetőségeket, és a dékánok nem tudnak beszámolni a fejlesztési beruházásokról, mert az adatok nincsenek egy helyen.

Hogyan oldotta meg ezt a CU Anschutz: A Wake Forest Egyetem a ClickUp Dashboards segítségével egyesítette a szigetelt platformokon működő csapatokat egyetlen rendszerbe, így valós idejű adatszolgáltatást és osztályok közötti összehangolást ért el. Morey Graham, igazgató, Öregdiák- és adományozói szolgáltatások projekt: Most már egy rendszeren belül tudunk együttműködni, és áttekinthetjük a kritikus adatokat. Ez lehetővé teszi a különböző csapataink számára, hogy jelentést tegyenek az előrehaladásról, azonosítsák a munkaterhelési és kapacitási problémákat, valamint pontosabban tervezzenek.

Ez a lehetőség itt rejlik. Nem a meglévő rendszerek felváltása, hanem egy közös működési réteg létrehozása körülöttük. A modell tesztelésének leggyorsabb módja egy működőképes szakmai fejlődési rendszer létrehozása a projektmenedzsment platformon belül.

A feladat: Hozzon létre egy AI-alapú szakmai fejlődés nyomon követési munkaterületet

Másolja ezt a parancsot, illessze be a ClickUp Brainbe, hogy létrehozza saját ClickUp Super Agentjét, töltse ki intézménye adatait, és egy teljes szakmai fejlődési munkaterületet kap, nyomonkövetési táblázatokkal, tanúsítási naptárakkal, automatizálási szabályokkal és kapcsolódó munkafolyamatokkal.

Az eredmény egy szilárd első vázlatot ad az működési struktúrájáról, beleértve a feladathierarchiákat, a mérföldkövek nyomon követését, a megújítási logikát és a fejlesztési ellenőrzőpontokat. Ezután csapata testreszabhatja azt az intézmény típusához, a szerepkörökhöz és a fejlesztési prioritásokhoz.

Oktatói fejlesztési munkaterület-készítő szuperügynök

Utasítás:

→ Készen áll az első támogatáskezelő szuperügynökének létrehozására? Nyissa meg a ClickUp Brain alkalmazást, és illessze be a fenti parancsot, hogy létrehozhassa a munkaterületéhez szabott Super Agentet.

Hogyan állítsa be a ClickUp-ban (4 lépés)

Mielőtt beállítaná a Space-t, gyűjtsön össze azokat a szakmai fejlődéssel kapcsolatos információkat, amelyeket intézménye már használ a oktatói ügyek, a HR, az akadémiai vezetés és a személyzetfejlesztés területén. Ez általában magában foglalja az egyéni fejlesztési terveket, a workshop-naptárakat, a képesítési nyilvántartásokat, a kinevezési és előléptetési ütemterveket, a publikációs naplókat és a szakmai fejlődésre szánt költségvetési kereteket. A tiszta adatokkal való kezdés sokkal megbízhatóbbá teszi az automatizálásokat, a műszerfalakat és az értékelési munkafolyamatokat.

Hozza létre a munkaterület szerkezetét Hozzon létre egy Oktatói és személyzeti fejlesztés nevű dedikált teret. Adjon hozzá négy mappát a szakmai fejlődés életciklusának szervezéséhez: Fejlesztési tervek a szerepkörökön alapuló egyéni fejlesztési tervekhez, Műhelyek és képzések az események ütemezéséhez és a részvétel nyomon követéséhez, Képesítések és tanúsítványok a megfelelőségi és megújítási menedzsmenthez, valamint Munkaviszony és előléptetés a mérföldkövek nyomon követéséhez, a dokumentumok gyűjtéséhez és az értékelési munkafolyamatokhoz. Egyéni mezők konfigurálása minden fejlesztési feladaton Adjon hozzá egyéni mezőket a fejlesztési feladat sablonjaihoz, hogy minden tevékenység, képesítés és értékelési mérföldkő tartalmazza azokat a kulcsadatokat, amelyekre csapatának szüksége van a haladás és a megfelelés kezeléséhez. Adjon hozzá mezőket az alkalmazotti azonosítóhoz, a szerepkör típusához, az osztályhoz, a kompetenciaterülethez, a CEU-hoz vagy kreditértékhez, a képesítés lejárati dátumához, a költségvetési forráshoz és a visszatérítés állapotához. Ez az egységes szerkezet sokkal megbízhatóbbá teszi a műszerfalakat, az automatizálásokat és a fejlesztési jelentéseket. Illessze be a parancsot a ClickUp Brainbe Nyissa meg a ClickUp Brain alkalmazást az új terében, és illessze be a fenti parancsot. Töltse ki a változókat, beleértve az intézmény nevét, típusát, a oktatói és alkalmazotti létszámot, a tanszékek számát, az értékelési ciklust és a szakmai fejlődési költségvetést. Használja a generált kimenetet az IDP-sablonok, a tanúsítási naptár, a kinevezési portfólió-nyomkövető és a költségvetési munkafolyamatok első vázlatának elkészítéséhez, majd finomítsa azokat az intézménye struktúrájához igazítva. Automatizálások beállítása a folyamatos kezeléshez Hozzon létre automatizálásokat, hogy a szakmai fejlődési munka folyamatosan haladjon anélkül, hogy állandó kézi nyomon követésre lenne szükség. Használjon szabályokat a képesítések megújítására vonatkozó emlékeztetők kiváltásához, a munkaviszony mérföldköveinek előkészítő feladatainak elindításához, a workshopokon való részvétel állapotának naplózásához, az éves fejlődési értékelések ütemezéséhez, valamint a költségvetési küszöbértékek jelöléséhez, mielőtt a források túl alacsony szintre csökkennek.

💡 Profi tipp: Kezdjen egy célcsoporttal, például a pályára lépő oktatókkal, a kisegítő oktatókkal vagy a személyzeti képesítésekkel, mielőtt a rendszert az egész intézményben bevezetné. Egy kisebb kísérleti projekt segít a csapatának finomítani a sablonokat, a jogosultságokat és az automatizálási szabályokat a kiterjesztés előtt.

Ajánlott egyéni mezők a szakmai fejlődés nyomon követéséhez

Ezek a mezők egységes működési nyilvántartást hoznak létre a fejlesztési tervek, workshopok, képesítések, munkaviszony mérföldkövei, publikációk és szakmai fejlesztési költségvetések között.

Mező Típus Cél Munkavállalói azonosító Rövid szöveg Egyedi oktatói vagy alkalmazotti azonosító Szerepkör típusa Legördülő menü Tartós kinevezéssel rendelkező oktatók, nem tartós kinevezéssel rendelkező oktatók, kisegítő oktatók, adminisztratív személyzet, titkosított személyzet Osztály Legördülő menü Akadémiai vagy adminisztratív egység Kompetenciaterület Legördülő menü Oktatás, kutatás, szolgáltatás, vezetés, megfelelés, technológia CEU/kreditérték Szám Szakmai fejlődési kredit vagy továbbképzési érték A képesítések lejárati ideje Dátum Tanúsítvány vagy képzés lejárati dátuma Költségvetési forrás Legördülő menü Intézményi, támogatásból finanszírozott, külső ösztöndíj, tanszéki allokáció Költségtérítés állapota Legördülő menü Nem benyújtott, benyújtott, jóváhagyott, visszatérített Mérföldkő áttekintése Legördülő menü Harmadik évi értékelés, állásbiztonság, előléptetés, állásbiztonság utáni értékelés, éves fejlődési értékelés Bizonyíték állapota Legördülő menü Még nem kezdődött el, folyamatban van, bizonyíték benyújtva, ellenőrzve, befejezve

Alapvető automatizálási példák a szakmai fejlődés nyomon követéséhez

Miután beállította az egyéni mezőket, hozzon létre automatizálásokat, amelyek biztosítják a fejlesztési tervek, tanúsítványok és értékelési munkafolyamatok zavartalan működését anélkül, hogy ismételt kézi nyomon követésre lenne szükség.

Mikor… Ezután… A képesítés érvényessége 90 nap múlva lejár Hozzon létre egy megújítási feladatot, és rendelje hozzá a munkavállalóhoz A képesítés érvényessége 30 nap múlva lejár Jelentse a felettesének, és jelölje meg a rekordot „Kockázatos” státusszal A munkaviszony vagy az előléptetés mérföldköve 12 hónap múlva esedékes Készítse el a portfólió-előkészítési ellenőrzőlistát, és rendelje hozzá a szükséges alfeladatokat A workshopon való részvétel státusza „Részt vett” jelöléssel szerepel Rögzítse a befejezést az egyén fejlődési előzményeiben, és indítsa el az esemény utáni értékelést Megérkezik az éves értékelés ellenőrzési dátuma Hozzon létre egy önértékelési feladatot, és értesítse az alkalmazottat és a felettesét Egy személy túllépi az éves szakmai fejlesztési keret 80%-át Értesítse az osztály jóváhagyóját, és jelölje meg a költségvetési tételt felülvizsgálatra

Mit fed le az ügynök a szakmai fejlődés életciklusa során?

A szakmai fejlődéshez használt AI-ügynök nem egy olyan csevegőrobot, amely a munkaviszonyra vonatkozó követelményekkel kapcsolatos kérdésekre válaszol. Ez egy olyan rendszer, amely a projektmenedzsment munkaterületén belül fut, és elvégzi azokat a strukturált, ismétlődő feladatokat, amelyeket jelenleg a kar fejlesztési központja kézzel végez: a képesítések nyomon követését, a portfólió-ellenőrzőlisták összeállítását, a workshopokon való részvétel rögzítését és a határidők jelölését.

Életciklus szakasz Mit csinál az ügynök Mit vált fel Célkitűzés Személyre szabott fejlesztési terveket készít szerepkör-specifikus sablonokkal, összekapcsolja a célokat az intézményi prioritásokkal, és mérföldkőként szolgáló ellenőrzési pontokat állít fel. Éves célkitűzési megbeszélések nyomonkövetési rendszer nélkül Rendezvénykezelés Műhelymunkák létrehozása regisztrációkövetéssel, kapacitáskezeléssel, várólistákkal és rendezvény utáni értékelésekkel Jelentkezési lapok, manuális e-mailes visszaigazolások és nyomon nem követett részvétel Képesítések nyomon követése Figyelemmel kíséri a tanúsítványok lejáratát, 90/60/30 nappal a lejárat előtt megújítási figyelmeztetéseket küld, és a lejárt hitelesítő adatokat továbbítja a HR-nek Évente egyszer frissített táblázatok (ha egyáltalán) Portfólió összeállítása A határidők előtt 12 hónappal elkészíti a munkaviszony és az előléptetés ellenőrzőlistáit, nyomon követi a dokumentumok benyújtását a felülvizsgálati szakaszokon keresztül Frenetikus dokumentumgyűjtés az értékelés előtti hónapokban Jelentések Osztály- és intézményi szintű összefoglalókat készít a fejlesztési tevékenységekről, a költségvetés felhasználásáról és a képesítési követelmények teljesítéséről Kézi jelentéskészítés akkreditációs látogatásokhoz Költségvetés-kezelés Nyomon követi az egyéni és osztályszintű szakmai fejlesztési kereteket, jelzi a túllépéseket, kezeli a visszatérítési munkafolyamatokat E-mailes költségtérítési kérelmek és táblázatos nyomon követés

Változatok különböző intézménytípusokhoz

A fenti utasítás minden olyan felsőoktatási intézményben működik, amely a ClickUp-ot használja. Az utasítást az intézményéhez igazítsa:

Intézménytípus Főbb módosítások R1 kutatóegyetem (500+ oktató) Vegye fel a publikációk és a támogatások nyomon követését az elsődleges fejlődési mutatók közé. Építse be a szabadságkérelmekkel kapcsolatos munkafolyamatokat. Hangsúlyozza a kutatási termelékenységi irányítópultokat és a társ-PI-k közötti, tanszékeken átívelő együttműködés nyomon követését. R2 egyetem (200–500 oktató) Egyensúlyozza a tanítás és a kutatás nyomon követését. Egyszerűsítse a publikációk nyomon követését éves számlálásra. Vegye fel a közösségi szerepvállalást a fejlődési kompetenciaterületek közé. Elsősorban alapképzési intézmény (50–200 oktató) Helyezze előtérbe a tanári fejlődést: kollégák közötti megfigyelések ütemezése, tanfolyam-átalakítási projektek, pedagógiai képzés. Csökkentse a kutatási nyomon követés bonyolultságát. Vegye fel a hallgatói mentorálást a nyomon követett tevékenységek közé. Közösségi főiskola (sok kisegítő tanárral) Összpontosítson az óraadók beillesztésére és a megfelelőségi képzések nyomon követésére. Adjon hozzá kettős beiratkozási és munkaerő-tanúsítási útvonalakat. Egyszerűsítse a legfontosabb képesítésekre: FERPA, Title IX, ADA, szakmai engedélyek. Karrier/szakiskola (ipari tanúsítványok) Cserélje le a munkaviszony nyomon követését iparági tanúsítványkezelésre. Adja hozzá a munkáltatói tanácsadó testületben való részvétel nyomon követését. Összpontosítson a jelenlegi iparági képesítések fenntartására és a szakmai engedélyek megújítására.

Végezze a szakmai fejlődés nyomon követését egy helyen

A szakmai fejlődés nyomon követése megakad, ha a célok, tanúsítványok, workshop-nyilvántartások, értékelési mérföldkövek és költségvetések külön táblázatokban, beérkező levelek mappákban és megosztott meghajtókon találhatók. A ClickUp Brain, az egyéni mezők és az automatizálások segítségével intézménye a fejlesztési tervezést, a tanúsítványok megújítását, a munkaviszony portfóliójának nyomon követését, a workshopok kezelését és a szakmai fejlődés költségvetésének figyelemmel kísérését egyetlen, megismételhető operatív rendszerré alakíthatja.

A cél nem az, hogy felváltsa az LMS, HRIS vagy intézményi nyilvántartási rendszereit. Hanem az, hogy csökkentse az ezekkel kapcsolatos koordinációs munkát, javítsa a láthatóságot a részlegek között, és biztosítsa, hogy a szakmai fejlődés ne függjön a memóriától, a kézi nyomon követéstől vagy a hiányzó dokumentációtól. Kezdje a fenti utasítással, igazítsa az intézménye értékelési ciklusához és fejlesztési prioritásaihoz, és hozzon létre egy olyan beállítást, amelyet a csapata valóban minden nap használni tud.

Gyakran feltett kérdések a mesterséges intelligenciával történő szakmai fejlődés nyomon követéséről

Igen. Az ügynök nem hoz döntéseket a munkaviszony időtartamáról. Csak végrehajtja a folyamatot: a megfelelő időben ellenőrzőlistákat készít, nyomon követi a dokumentumok benyújtását a felülvizsgálati szakaszokon keresztül, és eskalálja a helyzetet, amikor közelednek a határidők. A kari bizottságok továbbra is értékelik a portfóliókat, de már nem kell hiányzó dokumentumokat keresgélniük, vagy azon töprengeniük, hogy valaki benyújtotta-e a külső értékelő leveleket.

A prompt tartalmaz egy szerepkör-típusú változót, amely lehetővé teszi külön fejlesztési terv-sablonok és nyomonkövetési munkafolyamatok létrehozását a különböző alkalmazotti besorolásokhoz. A szakszervezeti követelmények (szerződéses PD-órák, kialkudott finanszírozási szintek, panaszokkal kapcsolatos dokumentáció) beépíthetők az adott szerepkör-típus sablonjába anélkül, hogy ez hatással lenne a többi nyomonkövetésre.

A ClickUp rendelkezik SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 és ISO 42001 tanúsítványokkal, és támogatja az SSO-t, a szerepkörökön alapuló jogosultságokat, valamint a tárolt és továbbított adatok titkosítását. Az egyéni fejlesztési tervek hozzáférése korlátozható, így csak a munkavállaló, a felettese és a HR férhet hozzájuk. Az AI-modellek betanításához nem használnak fel adatokat.

Nem. Egy 50 óraadó tanárral rendelkező közösségi főiskola ugyanúgy profitál a tanúsítványok lejárati értesítéseiből és a megfelelés nyomon követéséből, mint egy 2000 fős oktatói gárdával rendelkező R1-es intézmény. A prompt változók a méretedhez igazodnak. A kisebb intézmények gyakran gyorsabb megtérülést tapasztalnak, mivel teljesen manuális folyamatokat váltanak ki.

Az LMS (Canvas, Blackboard) rendszer nyomon követi a hallgatóknak nyújtott tanfolyamokat. Az HRIS (Banner, Workday, PeopleSoft) rendszer kezeli a foglalkoztatási adatokat. Egyik rendszer sem arra lett kialakítva, hogy egy helyen kövesse nyomon a szakmai fejlődési célokat, a workshopokon való részvételt, a portfólió összeállítását és a szakmai fejlődésre szánt költségvetés elosztását. A ClickUp és az AI-ügynök az a működési réteg, amely összeköti ezeket a tevékenységeket. Emellett jól illeszkedik azokhoz a támogatáskezelési munkafolyamatokhoz is, amelyek olyan oktatók számára készültek, akiknek fejlesztési tervei kutatási finanszírozási célokat is tartalmaznak.