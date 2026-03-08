Hogyan készítsünk tantervet AI segítségével

A legtöbb egyetem öt-hét éves ciklusokban végez programfelülvizsgálatokat, és a regionális akkreditáló szervezetek, mint például a HLC, 10 éves ciklusokban átfogó értékeléseket követelnek meg. Ez azt jelenti, hogy a tantervi döntések gyakran több évvel elavult adatokon alapulnak. A projektmenedzsment platformba beépített AI-ügynök automatizálhatja a kurzusjavaslatok munkafolyamatait, a programfelülvizsgálatok ütemezését, a tanulási eredmények feltérképezését, az előfeltételek láncának kezelését és az akkreditációk összehangolását, így a lassú irányítási folyamatot nyomon követhető, elszámoltatható rendszerré alakítja.

Az alábbiakban egy másolásra kész AI-ügynök prompt található, amelyet beilleszthet a ClickUp-ba, hogy perceken belül elkészíthesse a teljes tantervtervezési munkaterületet. Mielőtt azonban használná, érdemes megnézni, hogy milyen működési akadályokat hivatott megoldani ez a fajta rendszer. A legtöbb intézmény esetében a probléma nem a folyamatok hiánya. Hanem az, hogy a javaslatok, az értékelési ciklusok, az értékelési térképek és a irányítási nyilvántartások e-mailekben, megosztott meghajtókon és a bizottságok memóriájában találhatók, ahelyett, hogy egy látható munkafolyamatban lennének.

Kiknek ajánlott ez a tantervtervezési beállítás? Ez a beállítás akadémiai ügyekkel foglalkozó csapatok, tantervi bizottságok elnökei, rektori hivatalok munkatársai, értékelési vezetők, akkreditációs koordinátorok, nyilvántartók és oktatói irányító csoportok számára készült, akik tantervi jóváhagyásokkal, programfelülvizsgálatokkal és eredményértékelésekkel foglalkoznak. Különösen hasznos azoknak az intézményeknek, amelyek már rendelkeznek formális irányítási struktúrákkal, de még mindig manuális koordinációra támaszkodnak a javaslatok előterjesztésében, a felülvizsgálati ciklusok nyomon követésében és a dokumentáció karbantartásában.

A probléma: a tantervbizottság e-mailek és intézményi memóriák alapján irányít

Ha tantervi bizottságban ül, vagy akadémiai programfelülvizsgálatot irányít, akkor ismeri a folyamatot. Egy oktató új tanfolyamot javasol azzal, hogy e-mailben elküldi a Word-dokumentumot a tanszékvezetőnek, aki továbbítja azt a főiskolai tantervi bizottságnak, amely e-mailben kéri a módosításokat, majd végül elküldi az egyetemi bizottságnak, amely továbbíthatja azt a tanári szenátusnak. Minden egyes szakaszban a javaslat hetekig valakinek a beérkező levelei között marad. Senki sem tudja pontosan, hogy a javaslat hol tart a folyamatban, milyen visszajelzéseket kapott, vagy hogy nem duplikálja-e egy másik tanszék által már kínált kurzust.

Az általános kép ugyanolyan fragmentált. A programfelülvizsgálatok hosszú ciklusokban, gyakran öt-hét évente történnek, és az önértékelési folyamat több száz oldalnyi dokumentumot eredményez, amelyek megosztott meghajtókon tárolódnak, és a következő felülvizsgálatig soha nem kerülnek újra elő. A tanulási eredményeket táblázatokban térképezik fel az akkreditációs szabványokhoz, amelyek azonban már a létrehozásuk utáni félévben elavulnak. Az előfeltételek láncolatát a kurzuskataszterben dokumentálják, de soha nem jelenítik meg vizuálisan, ami olyan szűk keresztmetszeteket eredményez, amelyek késleltetik a diplomázást és megzavarják a tanácsadókat.

A Cincinnatiban végzett akadémiai programfelülvizsgálatokról szóló egyik tanulmány megállapította, hogy a folyamat során ajánlott volt a programkínálatot 574-ről 328-ra csökkenteni az átfedések kiküszöbölésével és az együttműködés fokozásával. Ez a fajta racionalizálás lehetetlen, ha a tantervi adatok egymástól független dokumentumokban, senki által nem olvasott bizottsági jegyzőkönyvekben és esetleg már nyugdíjba vonult oktatók emlékeiben találhatók.

Hogyan oldotta meg ezt a CU Anschutz: A Wake Forest University a ClickUp Dashboards segítségével egyesítette a szigetelt platformokról származó csapatokat egy rendszerbe, így valós idejű adatszolgáltatást és osztályok közötti összehangolást ért el. Morey Graham, igazgató, Öregdiákok és adományozók szolgáltatási projektje: Most már egy rendszerben tudunk együttműködni, és áttekinthetjük a kritikus adatokat. Ez lehetővé teszi különböző csapataink számára, hogy jelentést tegyenek az előrehaladásról, azonosítsák a munkaterheléssel és kapacitással kapcsolatos problémákat, és pontosabban tervezzenek. Most már egy rendszerben tudunk együttműködni, és áttekinthetjük a kritikus adatokat. Ez lehetővé teszi különböző csapataink számára, hogy jelentést tegyenek az előrehaladásról, azonosítsák a munkaterheléssel és kapacitással kapcsolatos problémákat, és pontosabban tervezzenek.

Ez a lehetőség itt rejlik. Nem a irányítási struktúrák felváltása, hanem a velük kapcsolatos munka láthatóvá és nyomon követhetővé tétele. A modell tesztelésének leggyorsabb módja egy működő tanterv-tervezési beállítás létrehozása a projektmenedzsment platformon belül. Szeretne kipróbálni egy hasonló modellt a saját akadémiai ügyek munkafolyamatában? Kezdje az alábbi tantervtervezési útmutatóval, és igazítsa azt a saját irányítási struktúrájához, akkreditáló szervezetéhez és programportfóliójához.

A feladat: Építsd meg a tantervtervezési munkaterületedet AI segítségével

Másolja ezt a parancsot, illessze be a ClickUp Brainbe, hogy létrehozza saját ClickUp Super Agentjét, töltse ki intézménye adatait, és egy teljes tantervtervezési munkaterületet kap, ajánlat-munkafolyamatokkal, felülvizsgálati naptárakkal, feltérképező eszközökkel és kapcsolódó irányítási folyamatokkal.

Az eredmény egy szilárd első vázlatot ad az operatív struktúráról, beleértve a feladatok hierarchiáját, a jóváhagyási folyamatokat, a felülvizsgálati mérföldköveket és a dokumentációs ellenőrzési pontokat. Ezután a csapata testreszabhatja azt, hogy megfeleljen a irányítási struktúrának, az akkreditáló követelményeknek és a tantervi portfóliónak.

Tanterv-szervező szuperügynök

Utasítás:

Miután elkészült az ügynöki terv, a következő lépés az, hogy azt egy praktikus munkaterületté alakítsa, amelyet az oktatási ügyekért felelős csapata minden nap használhat.

Hogyan állítsa be a ClickUp-ban (4 lépés)

Mielőtt beállítaná a Space-t, gyűjtsön össze azokat az információkat, amelyeket csapata már használ a tantervi műveletek kezeléséhez. Ez általában magában foglalja a bizottsági struktúrákat, a javaslat űrlapokat, a felülvizsgálati ciklus naptárait, a tanulási eredmények térképét, az artikulációs megállapodások leltárát, az előfeltételeket és a katalógus ütemtervét. A tiszta bemenetekkel kezdve az automatizálások, a műszerfalak és a irányítási munkafolyamatok sokkal megbízhatóbbak lesznek.

Hozza létre a munkaterület struktúráját Hozzon létre egy Tanterv és akadémiai programok nevű dedikált teret. Adjon hozzá öt mappát a tanterv életciklusának szervezéséhez: Tanfolyamjavaslatok az aktív javaslatokhoz a felülvizsgálati szakasz és a végleges döntések szerint, Programfelülvizsgálatok a felülvizsgálati ciklus tervezéséhez és az önálló tanuláshoz, Tanulási eredmények az intézményi és programeredmények feltérképezéséhez és az értékelés nyomon követéséhez, Együttműködési megállapodások a partneri megállapodásokhoz és a tanfolyamok egyenértékűségéhez, valamint Bizottsági irányítás a napirendekhez, jegyzőkönyvekhez, szavazásokhoz és éves jelentésekhez. Konfigurálja az egyéni mezőket minden tantervi feladathoz Adjon hozzá egyéni mezőket az ajánlat-, felülvizsgálati és irányítási sablonokhoz, hogy minden tantervi feladat tartalmazzon azokat a kulcsfontosságú adatokat, amelyekre a csapatának szüksége van a döntések meghozatalához és az előrehaladás nyomon követéséhez. Adjon hozzá mezőket a kurzus előtagjához és számához, az ajánlat típusához, az ajánlatot benyújtó tanszékhez, a kreditórákhoz, a hatályos időszakhoz, a felülvizsgálati szakaszhoz, az akkreditációs igazodáshoz és a program felülvizsgálati évéhez. Ez az egységes struktúra sokkal megbízhatóbbá teszi a műszerfalakat, az automatizálást és a bizottságok nyomon követését. Illessze be a parancsot a ClickUp Brainbe Nyissa meg a ClickUp Brain alkalmazást az új Space-ben, és illessze be a fenti parancsot. Töltse ki a változókat, beleértve az intézmény nevét, a programok számát, az akkreditáló szervet, a bizottság szerkezetét és az értékelési ciklust. A generált kimenet segítségével készítse el az ajánlat munkafolyamatainak, az értékelési sablonoknak, az eredménytérképeknek és az irányítási folyamatoknak az első vázlatát, majd finomítsa azt az intézménye szerkezetéhez igazodva. Állítson be automatizálásokat a folyamatos menedzsmenthez Hozzon létre automatizálásokat, hogy a tantervi munka folyamatosan haladjon, anélkül, hogy állandó kézi nyomon követésre lenne szükség. Használjon szabályokat az ajánlatok előrehaladásához a kormányzási szakaszokban, jelölje meg a leállt felülvizsgálatokat, indítson el önálló tanulási sablonokat a közelgő programfelülvizsgálatokhoz, kezdje meg az együttműködési megállapodások megújítását, és értesítse a nyilvántartót, amikor az ajánlatok teljes mértékben jóváhagyásra kerülnek.

Hozzon létre egy Tanterv és akadémiai programok nevű dedikált teret. Adjon hozzá öt mappát a tanterv életciklusának szervezéséhez: Tanfolyamjavaslatok az aktív javaslatokhoz felülvizsgálati szakasz és végleges döntések szerint, Programfelülvizsgálatok a felülvizsgálati ciklus tervezéséhez és az önálló tanuláshoz, Tanulási eredmények az intézményi és programeredmények feltérképezéséhez és az értékelés nyomon követéséhez, Együttműködési megállapodások a partneri megállapodásokhoz és a tanfolyamok egyenértékűségéhez, valamint Bizottsági irányítás a napirendekhez, jegyzőkönyvekhez, szavazásokhoz és éves jelentésekhez.

Adjon hozzá egyéni mezőket az ajánlat-, felülvizsgálati és irányítási sablonokhoz, hogy minden tantervi feladat tartalmazzon olyan kulcsfontosságú adatokat, amelyekre a csapatának szüksége van a döntések meghozatalához és az előrehaladás nyomon követéséhez. Adjon hozzá mezőket a kurzus előtagjához és számához, az ajánlat típusához, az ajánlatot benyújtó tanszékhez, a kreditórákhoz, a hatályos időszakhoz, a felülvizsgálati szakaszhoz, az akkreditációs igazodáshoz és a program felülvizsgálati évéhez. Ez az egységes struktúra sokkal megbízhatóbbá teszi a műszerfalakat, az automatizálást és a bizottságok nyomon követését.

Nyissa meg a ClickUp Brain alkalmazást az új Space-ben, és illessze be a fenti utasítást. Töltse ki a változókat, beleértve az intézmény nevét, a programok számát, az akkreditáló szervet, a bizottság struktúráját és az értékelési ciklust. A generált kimenet segítségével készítse el az ajánlat munkafolyamatainak, az értékelési sablonoknak, az eredménytérképeknek és az irányítási folyamatoknak az első vázlatát, majd finomítsa azt az intézmény struktúrájának megfelelően.

Hozzon létre automatizálásokat, hogy a tantervi munka folyamatosan haladjon, anélkül, hogy állandó kézi nyomon követésre lenne szükség. Használjon szabályokat az ajánlatok előrehaladásához a kormányzási szakaszokban, jelölje meg a leállt felülvizsgálatokat, indítson el önálló tanulási sablonokat a közelgő programfelülvizsgálatokhoz, kezdje meg a megállapodások megújítását, és értesítse a nyilvántartót, amikor az ajánlatok teljes mértékben jóváhagyásra kerülnek.

Készen áll arra, hogy ezeket a munkafolyamatokat ismétlődő rendszerré alakítsa? Hozza létre a támogatáskezelési munkaterületét a ClickUp-ban.

💡 Profi tipp: Kezdjen egy munkafolyamattal, például tanfolyamjavaslatokkal vagy programfelülvizsgálatokkal, mielőtt a rendszert a teljes tanterv-irányítási folyamatra kiterjesztené. Egy kisebb pilotprogram segít csapatának finomítani a feladatstruktúrákat, a felülvizsgálati szakaszokat és a jogosultságokat a méretezést megelőzően.

Ajánlott egyéni mezők a tantervtervezési feladatokhoz

Ezek a mezők egységes működési nyilvántartást hoznak létre a kurzusjavaslatok, programfelülvizsgálatok, eredményértékelések, együttműködési megállapodások és irányítási munkafolyamatok között.

Terület Írja be Cél Tanfolyam előtag/szám Rövid szöveg Kurzusazonosító, például BIOL 301 Javaslat típusa Legördülő menü Új kurzus, módosítás, deaktiválás, programváltozás Javaslatot tevő osztály Legördülő menü A javaslatért felelős tudományos tanszék Kreditpontok Szám A kurzus kreditértéke Hatékony kifejezés Legördülő menü 2026 ősz, 2027 tavasz stb. Felülvizsgálati szakasz Legördülő menü Tanszék, főiskolai bizottság, egyetemi bizottság, szenátus, rektor, tanulmányi osztály Akkreditációs összehangolás Címkék SACSCOC, HLC, AACSB, ABET, NCATE és mások Programfelülvizsgálati év Dátum Következő tervezett felülvizsgálati dátum Javaslat státusza Legördülő menü Tervezet, Felülvizsgálat alatt, Jóváhagyva, Visszaküldve felülvizsgálatra, Elutasítva Kapcsolódó program Kapcsolat Összekapcsolja az ugyanahhoz a programhoz kapcsolódó javaslatokat, felülvizsgálatokat, eredménytérképeket vagy artikulációs jegyzeteket.

📘 Olvassa el még: Tekintse meg az összes egyéni mezőtípust, hogy eldöntse, mely mezők a legalkalmasabbak a támogatások feldolgozási folyamatához.

A tantervtervezés alapvető automatizálási példái

Miután beállította az egyéni mezőket, hozzon létre automatizált folyamatokat, amelyekkel az ajánlatok, felülvizsgálatok és bizottsági munkafolyamatok ismételt manuális nyomon követés nélkül is zavartalanul zajlanak.

Mikor… Ezután… A kurzusjavaslatot a tanszéki bizottság hagyja jóvá. Vigye tovább a főiskolai bizottság felülvizsgálati szakaszába, és értesítse a főiskolai bizottság elnökét. Az ajánlat több mint 21 napja bármelyik felülvizsgálati szakaszban van Küldjön emlékeztetőt a jelenlegi felülvizsgálónak, és jelölje meg a tantervi irányítópulton. A programfelülvizsgálat 12 hónap múlva esedékes Hozzon létre egy sablonból önálló tanulási feladatstruktúrát, és rendeljen hozzá szakaszok szerzőit. Az együttműködési megállapodás megújítása 12 hónap múlva esedékes Hozzon létre egy megújítási feladatot, és értesítse az osztályvezetőt és a rektori hivatalt. Az ajánlat összes felülvizsgálati szakasza jóváhagyásra került Helyezze át a „Készen áll a regisztrátor számára” mappába, és értesítse a regisztrátort a katalógus frissítéséről. A katalógus frissítésének határideje 7 nap múlva lejár Értesítse a nyilvántartót és a javaslat tulajdonosát, majd jelölje meg az elemet időérzékenynek.

📘 Olvassa el még: Ismerje meg, hogyan működnek az egyéni mezők az automatizálásban

Mit fed le az ügynök a tanterv életciklusa során?

A tantervtervezéshez használt AI-ügynök nem egy chatbot, amely kurzusleírásokat ír. Ez egy olyan rendszer, amely a projektmenedzsment munkaterületén belül fut, és elvégzi azokat a strukturált, ismételhető feladatokat, amelyeket jelenleg az oktatási ügyekért felelős irodája végez kézzel: a javaslatok irányítása a kormányzási szakaszokon keresztül, a programfelülvizsgálatok ütemtervének nyomon követése, az eredmények térképének karbantartása és annak biztosítása, hogy semmi ne maradjon el valakinek a beérkező levelei között.

Életciklus szakasz Mit csinál az ügynök? Mit vált fel Tanfolyamjavaslatok A javaslatokat a tanszék, a főiskola, az egyetem, a szenátus és a rektorátus szakaszain keresztül irányítja, státuszkövetéssel, bírálók kijelölésével és határidők betartatásával. E-mail láncok Word dokumentum mellékletekkel és a folyamat állapotának láthatósága nélkül Programfelülvizsgálat Ütemezi a ciklusos felülvizsgálatokat, önálló tanulási feladatstruktúrákat generál, nyomon követi a dokumentumok benyújtását, kezeli a külső felülvizsgálók logisztikáját és figyelemmel kíséri a cselekvési terv végrehajtását. Táblázatos felülvizsgálati naptárak és önálló tanulási dokumentumok megosztott meghajtókon Eredmények feltérképezése Fenntartja a tantervi térképeket, amelyek összekapcsolják a CLO-kat a PLO-kkal és az ILO-kkal, nyomon követi az értékelési ciklusokat, azonosítja azokat a hiányosságokat, ahol az eredmények nem érik el a mesteri szintű kurzusok szintjét. Statikus táblázatok, amelyeket akkreditációs látogatásonként egyszer frissítenek Előfeltételek Dokumentálja az előfeltételek láncolatát, jelzi a szűk keresztmetszeteket jelentő kurzusokat, értékeli a javasolt változtatások későbbi hatását, és ellenőrzi a katalógus konzisztenciáját. A tanfolyamjavaslat során manuálisan ellenőrzött katalógusmásolat Artikuláció Nyomon követi a megállapodások leltárát és megújítási dátumait, karbantartja a kurzusok egyenértékűségi adatbázisait, figyelemmel kíséri a transzfer diákok kihasználtságát. Aláírt megállapodások és ad hoc egyenértékűségi döntések irattároló szekrényei Irányítás Kezelje a bizottsági ülés napirendjét, kövesse nyomon a szavazásokat és a teendőket, készítsen éves teljesítményjelentéseket, koordinálja a bizottsági szinteket. A megosztott meghajtókon található ülésjegyzőkönyvek és a bizottsági elnökök közötti szóbeli átadások

Szeretné látni, hogyan működnek a Super Agents egy valódi ClickUp környezetben? Nézze meg az alábbi bemutatót, hogy megismerje, hogyan működnek a gyakorlatban az AI által generált munkafolyamatok, feladatok és automatizálások.

Változatok különböző intézménytípusokhoz

A fenti utasítás minden felsőoktatási intézményben működik, amely a ClickUp alkalmazást használja. Az utasítást az intézményéhez igazítsa:

Intézmény típusa Főbb módosítások R1 kutatóegyetem (200+ program) Adja hozzá a diplomás tantervi bizottságot külön irányítási pályaként. Vegye fel a főiskolák közötti interdiszciplináris programkövetést. Adja hozzá az akkreditáló szervek számára a lényegi változások követését (új módszerek, helyszínek, diplomák szintje). Számítson több mint 50 javaslatra félévente. R2 egyetem (100–200 program) Ha a bizottságok átfedésben vannak, kombinálja a graduális és az alapképzési tanterv irányítását. Adjon hozzá munkaerő-orientált programfejlesztés nyomon követést. A programfelülvizsgálatokat az akadémiai minőség mellett a beiratkozási életképesség mutatóira összpontosítsa. Elsősorban alapképzési intézmény (30–100 program) Hangsúlyozza az általános oktatási tantervkezelést és az alapvető követelmények feltérképezését. Adja hozzá a tapasztalati tanulást (gyakornoki programok, záróprojekt, külföldi tanulmányok) nyomon követhető tantervi elemeként. Egyszerűsítse az irányítást két bizottsági szintre. Közösségi főiskola (50–150 program) Összpontosítson a átjárhatóság megfogalmazására és a munkaerő-programok aktualitására. Adja hozzá a tanácsadó testület véleményének nyomon követését a karrierprogramokhoz. Vegye figyelembe az állami szintű tantervi összehangolási követelményeket. Kövesse nyomon a kettős beiratkozású kurzusok egyenértékűségét. Karrier/szakiskola (10–50 program) Összpontosítson a programakkreditációs követelményekre (pl. ACICS, COE) és az iparági tanúsítások összehangolására. Adjon hozzá munkáltatói visszajelzéseket a tanterv frissítéséhez. Kövesse nyomon a szakvizsga-átlagokat a tanterv hatékonyságának mérőszámaként. Cserélje le a tanári szenátus irányítását egyszerűbb jóváhagyási folyamatokra.

Végezze el a tantervtervezést egy helyen

A tantervtervezés megszakad, ha a javaslatok, felülvizsgálatok, eredménytérképek és irányítási nyilvántartások különálló beérkező levelek, táblázatok és megosztott meghajtókban találhatók. A ClickUp Brain, a Custom Fields és az Automations segítségével intézménye a kurzusjavaslatok továbbítását, a programfelülvizsgálatok ütemezését, a tanulási eredmények feltérképezését, az előfeltételek nyomon követését és a bizottsági irányítást egyetlen, megismételhető operációs rendszerré alakíthatja.

A cél nem az, hogy felváltsa a katalógusát, javaslatait vagy akkreditációs eszközeit. Az a cél, hogy csökkentse az ezekkel kapcsolatos koordinációs munkát, javítsa a láthatóságot a kormányzási szakaszokban, és biztosítsa, hogy a tantervi döntések a jelenlegi, hozzáférhető dokumentáció alapján történjenek, ahelyett, hogy az intézményi memóriára támaszkodnának. Kezdje a fenti utasítással, igazítsa azt a kormányzási struktúrájához és akkreditálóhoz, és hozzon létre egy olyan beállítást, amelyet a csapata ténylegesen minden nap használhat. Kezdje el ingyen a ClickUp használatát.

Gyakran feltett kérdések az AI segítségével történő tantervtervezésről

Igen. Az ügynök nem hoz döntéseket a tantervvel kapcsolatban; a teljes hatáskör a kari bizottságoké marad. Az ügynök a munkafolyamatot irányítja: a javaslatokat az egyes irányítási szakaszokon keresztül továbbítja, nyomon követi a szavazásokat, kezeli a határidőket és láthatóvá teszi az egész folyamatot. A kari irányítás hatékonyabbá válik, ha a folyamat átlátható, és senkinek nem kell e-mailben megkérdeznie, hogy „hol van a javaslatom?”.

Nem. A Curriculog és a CourseLeaf tantervkezelő rendszerek, amelyeket javaslatok és katalógusok közzétételére terveztek. A ClickUp ügynök egy szélesebb körű operatív réteg, amely a programfelülvizsgálatokat, az eredmények értékelését, a megállapodások megfogalmazását, a bizottsági irányítást és a javaslatkezelő rendszerek által nem lefedett osztályok közötti koordinációt kezeli. Jól működnek együtt: a Curriculog kezeli a hivatalos javaslatokat, a ClickUp pedig a teljes tanterv életciklusát.

A ClickUp rendelkezik SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 és ISO 42001 tanúsítványokkal, és támogatja az SSO-t, a szerepkörökön alapuló jogosultságokat, valamint a tárolt és átvitt adatok titkosítását. A bizottsági munkaterületek korlátozhatók, így csak a bizottsági tagok láthatják a felülvizsgálat alatt álló javaslatokat. Az AI-modellek képzéséhez nem használnak adatokat.

Az ügynök folyamatosan gondoskodik az akkreditáló szervek által kért dokumentációról: tanulási eredmények feltérképezése, értékelési ciklus bizonyítékai, programfelülvizsgálati cselekvési tervek és irányítási nyilvántartások. Az intézménye 5-10 évente nem kell hektikus akkreditációs előkészítési időszakot végigcsinálnia, hanem a folyamatos működés részeként gondoskodik a megfelelőségi dokumentációról. Amikor a helyszíni látogatásra kerül sor, a bizonyítékok már rendezettek és naprakészek.

A tantervi döntések hatással vannak az egész intézményre. Az új programok befolyásolják az erőforrás-tervezést (osztálytermi igények, oktatói létszám, költségvetés). A kurzusokra való beiratkozási adatok alapul szolgálnak a beiratkozási műveletekhez (programigény jelzések). Az oktatók tanterhelése kapcsolódik a szakmai fejlődés nyomon követéséhez. A ClickUp kapcsolati mezői lehetővé teszik, hogy a tantervi feladatokat összekapcsolja mindezekkel a downstream munkafolyamatokkal.