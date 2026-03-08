Hogyan végezhető kutatási adminisztráció mesterséges intelligencia segítségével?

Az amerikai egyetemek kutatói a szövetségi finanszírozású kutatási idejük 44,3%-át adminisztratív feladatokra fordítják, ahelyett, hogy tényleges kutatással foglalkoznának. Az egész szektorban a kutatással kapcsolatos megfelelés költségei egyedül évente körülbelül 10 milliárd dollárra rúgnak. A projektmenedzsment platformba beépített mesterséges intelligencia automatizálja a protokollok nyomon követését, a megfelelés ellenőrzését, a COI-nyilatkozatok benyújtását, a laboratóriumi biztonsági ellenőrzéseket és a több kutató közötti koordinációt, így a kutatási adminisztrátorok és a kutatók hetente több órányi időt nyernek.

Az alábbiakban található egy másolásra kész AI-ügynök prompt, amelyet beilleszthet a ClickUp-ba, hogy perceken belül létrehozzon egy teljes kutatási adminisztrációs munkaterületet. Mielőtt azonban használná, érdemes megnézni, hogy milyen működési problémákat hivatott megoldani ez a rendszer. A legtöbb kutatási irodában a probléma nem a rendszerek hiánya. Hanem a protokollplatformok, táblázatok, beérkező levelek és egymástól függetlenül működő megfelelési eszközök között szétszórt manuális koordinációs munka.

Kiknek ajánlott ez a kutatási adminisztrációs beállítás: Ez a beállítás kutatási megfelelési irodák, IRB és IACUC adminisztrátorok, kutatási műveletek vezetői, megfelelési koordinátorok, exportellenőrzési csapatok és protokoll- vagy megfelelés-intenzív kutatási környezetet kezelő oktatói támogató személyzet számára készült. Ez különösen hasznos azoknak az intézményeknek, amelyek már rendelkeznek benyújtási rendszerekkel, de még mindig manuális koordinációra támaszkodnak a megújítások, ellenőrzések, közzétételek és csapatok közötti nyomon követés kezelésében.

A probléma: kutatási irodája el van havazva a megfelelési papírmunkával, miközben a kutatók válaszokra várnak.

Ha kutatási irodában dolgozik, akkor ez a helyzet ismerős lehet. Csapata több száz aktív protokollt kezel az IRB, IACUC, IBC és exportellenőrzés területén, amelyek mindegyike saját benyújtási követelményekkel, felülvizsgálati határidőkkel és megújítási határidőkkel rendelkezik. Az összeférhetetlenségi nyilatkozatok különböző ügynökségektől különböző ütemezés szerint érkeznek. A laboratóriumi biztonsági ellenőrzéseket egy rendszerben, az adatkezelési terveket egy másikban, a találmányi nyilatkozatokat pedig egy harmadikban követik nyomon.

A Federal Demonstration Partnership 2018-as oktatói munkaterhelés-felmérése megerősítette, amit a kutatási adminisztrátorok már tudtak: az oktatók jelentése szerint kutatási idejük 44,3%-át adminisztratív feladatokra fordítják, ami növekedést jelent a korábbi felmérésekben szereplő 42%-hoz képest, és annak ellenére, hogy a szövetségi kormány évek óta ígéri a terhek csökkentését, javulásnak nincs jele. Eközben a felsőoktatási szektor egészében becslések szerint évente 27 milliárd dollárt költenek a szövetségi szabályozási előírások betartására, ebből 10 milliárd dollár közvetlenül a kutatással kapcsolatos előírások betartására fordítódik.

Ez eltér a támogatások pénzügyi életciklusára összpontosító támogatáskezeléstől. A kutatási adminisztráció szélesebb körű. Magában foglalja a protokollok jóváhagyását, a közzétételeket, az ellenőrzéseket, az adatkezelést és a kutatási vállalkozáson belüli többcsapatos koordinációt támogató megfelelési, irányítási és működési rendszereket. Sok intézményben ezt a munkát még mindig az intézményi memória, e-mail láncok és táblázatok tartják össze, amelyekbe senki sem bízik teljes mértékben.

Hogyan oldotta meg ezt a CU Anschutz: A Coloradói Egyetem CU Anschutz campusán több mint 170 felhasználóval rendelkező központi IT-csapatában öt régi rendszert váltott ki a ClickUp. A manuális jelentések száma nullára csökkent. Anna Alex, a Campus Technology Services igazgatója: A csapat morálja javult, mert az emberek problémákat akarnak megoldani, nem pedig pivot táblázatokat készíteni. A csapat morálja javult, mert az emberek problémákat akarnak megoldani, nem pedig pivot táblázatokat készíteni.

Ez a lehetőség itt kínálkozik. Nem az intézményi rendszerek felváltása, hanem a velük kapcsolatos manuális koordinációs munka csökkentése. A modell tesztelésének leggyorsabb módja egy működő kutatási adminisztrációs rendszer létrehozása a projektmenedzsment platformon belül.

A feladat: Építsd fel kutatási adminisztrációs munkaterületedet az AI segítségével

Másolja ezt a parancsot, illessze be a ClickUp Brainbe, hogy létrehozza saját ClickUp Super Agentjét, töltse ki intézménye adatait, és egy teljes kutatási adminisztrációs munkaterületet kap, protokollkövetőkkel, megfelelési naptárakkal, automatizálási szabályokkal és kapcsolódó munkafolyamatokkal.

Az eredmény egy szilárd első vázlatot ad az operatív struktúráról, beleértve a feladatok hierarchiáját, a határidők logikáját és a megfelelés ellenőrzési pontjait. Ezután a csapata testreszabhatja azt az intézmény típusának, a felülvizsgálati bizottságoknak és a szponzorok követelményeinek megfelelően.

Kutatási adminisztráció szuperügynök

Szeretne kipróbálni egy hasonló modellt a saját kutatási irodájában? Kezdje az alábbi kutatási adminisztrációs útmutatóval, és igazítsa azt az intézményéhez!

Utasítás:

→ Készen áll az első kutatási adminisztrációs szuperügynök létrehozására? Nyissa meg a ClickUp Brain alkalmazást, és illessze be a fenti utasítást, hogy létrehozzon egy munkaterület-struktúrát protokollkövetéssel, megfelelési mérföldkövekkel és eskalációs munkafolyamatokkal.

Miután elkészült az ügynök tervrajza, a következő lépés az, hogy azt egy praktikus munkaterületté alakítsa, amelyet kutatási irodája minden nap használhat.

Hogyan állítsa be a ClickUp-ban (4 lépés)

Mielőtt beállítaná a Space-t, gyűjtsön össze azokat az információkat, amelyeket csapata már használ a kutatási műveletek kezeléséhez. Ez általában magában foglalja az aktív protokolllistákat, a PI tulajdonjogát, a lejárati dátumokat, a közzétételi ciklusokat, a vizsgálati ütemterveket, a szponzorok követelményeit, a képzési nyilvántartásokat és az IRB, IACUC, IBC vagy COI nyomon követéséhez jelenleg használt rendszereket. A tiszta bemeneti adatokkal kezdve az automatizálások, a műszerfalak és az eskalációs munkafolyamatok sokkal megbízhatóbbak lesznek.

Hozza létre a munkaterület struktúráját Hozzon létre egy Kutatási adminisztráció nevű dedikált teret. Adjon hozzá öt mappát a kutatási adminisztráció életciklusának szervezéséhez: Protokolldolgozás az IRB, IACUC, IBC és exportellenőrzési felülvizsgálatokhoz, Megfelelés és közzétételek a COI-közzétételekhez és a képzési megfeleléshez, Laboratóriumi biztonság az ellenőrzésekhez és a korrekciós intézkedésekhez, Szellemi tulajdon és találmányok a közzétételekhez és a szabadalmi tevékenységekhez, valamint Kutatócsoportok a több PI-projekthez, alvállalkozói szerződésekhez és személyzeti változásokhoz. Egyedi mezők konfigurálása minden kutatási feladathoz Adjon hozzá egyedi mezőket a protokoll- és megfelelési feladat sablonjaihoz, hogy csapata a kutatási munkafolyamatok során ugyanazokat az alapvető adatokat követhesse nyomon. Adjon hozzá mezőket a protokollszámhoz, a fő kutatóhoz, a felülvizsgálat típusához, a támogató ügynökséghez, a megfelelési állapothoz, a lejárati dátumhoz, a kockázati szinthez és a kapcsolódó támogatásokhoz. Ez az egységes struktúra sokkal megbízhatóbbá teszi a műszerfalakat, az automatizálásokat és az eskalációs munkafolyamatokat. Illessze be a parancsot a ClickUp Brainbe Nyissa meg a ClickUp Brain alkalmazást az új Space-ben, és illessze be a fenti parancsot. Töltse ki a változókat, beleértve az intézmény nevét, típusát, kutatási kiadásait, az aktív protokollok számát, a személyzet létszámát és a fő szponzorokat. A generált kimenet segítségével készítse el a protokollkövető rendszer, a megfelelési naptárak és az automatizálási logika első vázlatát, majd finomítsa azt az intézménye munkafolyamataival összhangban. Állítson be automatizálásokat a folyamatos menedzsmenthez Hozzon létre automatizálásokat, hogy a kutatási adminisztrációs munka folyamatosan haladjon, anélkül, hogy állandó manuális nyomon követésre lenne szükség. Használjon szabályokat a protokollmegújítási feladatok elindításához, az éves COI-nyilvánosságra hozatali ciklusok elindításához, a megoldatlan laborbiztonsági megállapítások eskalálásához, a Bayh-Dole jelentési feladatok létrehozásához és a szponzor értesítését igénylő fontos személyzeti változások jelöléséhez.

Hozzon létre egy Kutatási adminisztráció nevű dedikált teret. Adjon hozzá öt mappát a kutatási adminisztráció életciklusának szervezéséhez: Protokolkezelés az IRB, IACUC, IBC és exportellenőrzési felülvizsgálatokhoz, Megfelelés és közzétételek a COI-közzétételekhez és a képzési megfeleléshez, Laboratóriumi biztonság az ellenőrzésekhez és a korrekciós intézkedésekhez, Szellemi tulajdon és találmányok a közzétételekhez és a szabadalmi tevékenységekhez, valamint Kutatócsoportok a több PI-projekthez, alvállalkozói szerződésekhez és személyzeti változásokhoz.

Adjon hozzá egyéni mezőket a protokoll- és megfelelési feladat sablonjaihoz, hogy csapata a kutatási munkafolyamatok során ugyanazokat az alapvető adatokat követhesse nyomon. Adjon hozzá mezőket a protokollszámhoz, a fő kutatóhoz, a felülvizsgálat típusához, a támogató ügynökséghez, a megfelelési állapothoz, a lejárati dátumhoz, a kockázati szinthez és a kapcsolódó támogatásokhoz. Ez az egységes struktúra sokkal megbízhatóbbá teszi a műszerfalakat, az automatizálásokat és az eskalációs munkafolyamatokat.

Nyissa meg a ClickUp Brain alkalmazást az új térben, és illessze be a fenti parancsot. Töltse ki a változókat, beleértve az intézmény nevét, típusát, kutatási kiadásait, az aktív protokollok számát, a személyzet létszámát és a fő szponzorokat. A generált kimenet segítségével készítse el a protokollkövető rendszer, a megfelelési naptárak és az automatizálási logika első vázlatát, majd finomítsa azt az intézmény munkafolyamataival összhangban.

Hozzon létre automatizált folyamatokat, hogy a kutatási adminisztrációs munkák folyamatosan haladjanak, anélkül, hogy állandó manuális nyomon követésre lenne szükség. Használjon szabályokat a protokollmegújítási feladatok elindításához, az éves COI-nyilvánosságra hozatali ciklusok elindításához, a megoldatlan laborbiztonsági megállapítások eskalálásához, a Bayh-Dole jelentési feladatok létrehozásához és a szponzor értesítését igénylő fontos személyzeti változások jelöléséhez.

Készen áll arra, hogy ezeket a munkafolyamatokat ismétlődő rendszerré alakítsa?

💡 Profi tipp: Kezdje egy irodával, protokolltípussal vagy megfelelési munkafolyamattal, mielőtt a rendszert a teljes kutatóintézetben bevezetné. Egy kisebb pilotprogram segít csapatának finomítani a struktúrákat, az automatizálási szabályokat és a jogosultságokat a méretezést megelőzően.

Ajánlott egyéni mezők kutatási adminisztrációs feladatokhoz

Ezek a mezők egységes működési nyilvántartást hoznak létre a protokollok, közzétételek, ellenőrzések és a kutatócsoportok munkafolyamatai között, így a műszerfalak és az automatizálások sokkal hasznosabbá válnak.

Térkép Típus Cél Protokollszám Rövid szöveg IRB, IACUC vagy IBC azonosító Vezető kutató Emberek Vezető kutató Felülvizsgálat típusa Legördülő menü Mentesség, gyorsított eljárás, teljes testület, nem alkalmazható Szponzor ügynökség Legördülő menü NSF, NIH, DOE, DOD, ED, Alapítvány, Állam, Egyéb Megfelelési állapot Legördülő menü Megfelelő, Intézkedés szükséges, Késedelmes, Felülvizsgálat alatt Lejárati dátum Dátum Protokoll vagy hitelesítő adatok lejárati ideje Kockázati szint Legördülő menü Alacsony, közepes, magas, kritikus Kapcsolódó támogatások Kapcsolat Link a támogatások munkaterületén található támogatásokhoz kapcsolódó feladatokhoz

📘 Olvassa el még: Tekintse meg az összes egyéni mezőtípust, hogy eldöntse, mely mezők a legalkalmasabbak a támogatások munkafolyamatához.

A kutatási adminisztráció alapvető automatizálási példái

A testreszabott mezők beállítása után hozzon létre automatizálásokat, amelyekkel a határidők, megújítások és eskalációs munkafolyamatok ismételt manuális nyomon követés nélkül is zavartalanul működnek.

Mikor… Ezután… A protokoll lejárati ideje 90 nap múlva esedékes Hozzon létre egy folyamatos felülvizsgálati feladatot, és rendelje hozzá a PI-hez és a megfelelésért felelős koordinátorhoz. A COI-nyilatkozatok benyújtásának határideje a pénzügyi év kezdetén jár le Hozzon létre közzétételi feladatokat minden aktív PI számára, és állítson be 30 napos határidőt. A laboratóriumi biztonsági megállapítás 30 napon belül nem kerül megoldásra Eskalálja a problémát, értesítse az osztályvezetőt, és állítsa a kockázati szintet Magasra. A találmány közzététele szövetségi finanszírozású projekt keretében történik Hozzon létre egy Bayh-Dole jelentési feladatot az ügynökség értesítési határidejével. A kulcsfontosságú személyzeti változás benyújtásra került Hozzon létre egy szponzor értesítési feladatot, és ellenőrizze a feladatok elosztásának frissítéseit.

📘 Olvassa el még: Ismerje meg, hogyan működnek az egyéni mezők az automatizálásokban

Mit fed le az ügynök a kutatási adminisztráció életciklusában?

A kutatási adminisztrációhoz használt AI-ügynök nem egy szövetségi szabályozásokat értelmező csevegőrobot. Ez egy olyan rendszer, amely a projektmenedzsment munkaterületén belül fut, és elvégzi azokat a strukturált, megismételhető feladatokat, amelyeket jelenleg a kutatási irodája kézzel végez: protokollmegújítások nyomon követése, a megfelelési határidők figyelemmel kísérése, több PI-csapat koordinálása és a késedelmes tételek eskalálása.

Életciklus szakasz Mit csinál az ügynök? Mit vált fel Protokoll benyújtása A protokoll feladatszerkezetét az ügynökségspecifikus követelményekkel illeszti össze, nyomon követi a felülvizsgálati státuszt a bizottsági szakaszokban, kezeli a felülvizsgálati ciklusokat. E-mail alapú benyújtáskövetés és táblázatos állapotjelző táblák Megfelelés-ellenőrzés Kezelje a COI-nyilatkozatok ciklusait, a képzési megfelelést (CITI, RCR) és az exportellenőrzési felülvizsgálatokat automatizált határidő-nyomon követéssel. Éves táblázatos ellenőrzések és kézi emlékeztető e-mailek Laboratóriumi biztonság Ütemezi a vizsgálatokat laboratóriumtípus és gyakoriság szerint, nyomon követi a megállapításokat a korrekciós intézkedések munkafolyamatain keresztül, és továbbítja a megoldatlan problémákat. Papír alapú ellenőrzési űrlapok és keresési naplófájlok irattároló szekrényekben Adatkezelés Nyomon követi az adatkezelési terveket a finanszírozók követelményei szerint, figyelemmel kíséri a DMP-megfelelést az aktív támogatások esetében, kezeli a lezárt projektek adatainak archiválását. A díj odaítélésekor benyújtott és soha többé nem felülvizsgált DMP-dokumentumok IP-kezelés Nyomon követi a találmányok közzétételét a szabadalmazhatóság értékelése és a licencelés révén, biztosítja a Bayh-Dole törvénynek való megfelelést a szövetségi finanszírozású találmányok esetében. Reaktív közzétételek nyomon követése a technológiaátadási iroda megkeresései után Csapatkoordináció Kezelje a több PI-vel kapcsolatos mérföldköveket, a kisegítő támogatások nyomon követését, a szponzor értesítését igénylő személyzeti változásokat és a kutatócsoportok üléseinek ütemezését. Összekapcsolatlan e-mail szálak és PI által kezelt táblázatok

Szeretné látni, hogyan működnek a Super Agents egy valódi ClickUp környezetben? Nézze meg az alábbi bemutatót, hogy megismerje, hogyan működnek a gyakorlatban az AI által generált munkafolyamatok, feladatok és automatizálások.

Változatok különböző intézménytípusokhoz

A fenti utasítás minden felsőoktatási intézményben működik, amely a ClickUp alkalmazást használja. Az utasítást az intézményéhez igazítsa:

Intézmény típusa Főbb módosítások R1 kutatóegyetem (1000+ aktív protokoll) Használja a teljes utasítást változatlan formában. Adjon hozzá osztályszintű megfelelési irányítópultokat. Számítson 15+ aktív IRB/IACUC/IBC bizottsággal. Vezessen be exportellenőrzést és CUI-nyomon követést. Integrálja a támogatáskezelési munkafolyamatokkal R2 egyetem (200–500 aktív protokoll) Egyszerűsítse az IRB és az IACUC nyomon követését (távolítsa el az IBC-t és az exportellenőrzést, ha nem alkalmazandó). Csökkentse az eszkalációs szinteket egy szinttel. Kombinálja a laboratóriumi biztonságot és a megfelelést egyetlen mappába. Elsősorban alapfokú oktatási intézmény (20–100 aktív protokoll) Összpontosítson az IRB-re az alapképzési kutatási projektek esetében. Egyszerűsítse a COI-t úgy, hogy csak az éves oktatói közzétételre korlátozódjon. Adjon hozzá hallgatói kutatói mentorálási ellenőrzőlistákat. Távolítsa el az alvállalkozói ellenőrzést, kivéve, ha külső együttműködései vannak. Közösségi főiskola (5–20 aktív protokoll) Összpontosítson az IRB mentességi felülvizsgálatokra az osztálytermi kutatások esetében. Egyszerűsítse az alapvető megfelelési képzés nyomon követését (CITI). Távolítsa el az IP/találmányok nyomon követését. Adja hozzá a közösségi alapú részvételi kutatások koordinációját. Karrier/szakiskola (minimális kutatási tevékenység) Fókuszáljon az ipar által támogatott kutatási megfelelésre és az adatfelhasználási megállapodásokra. Cserélje le az IRB/IACUC-t iparági tanúsítási nyomon követéssel. Adjon hozzá saját adatvédelmi munkafolyamatokat a vállalati partnerségekhez.

Végezze a kutatásadminisztrációt egy helyen

A kutatási adminisztráció nem azért romlik meg, mert az intézményeknek nincsenek rendszereik. Akkor romlik meg, amikor a kritikus feladatok túl sok rendszer között vannak szétszórva. A ClickUp Brain, a Custom Fields és az Automations segítségével csapata a protokollkövetést, a megfelelés ellenőrzését, a közzétételeket, a vizsgálatokat és a több csapat közötti koordinációt egyetlen, megismételhető operációs rendszerré alakíthatja.

Ahelyett, hogy a memóriára, e-mail láncokra és egymástól független eszközökre támaszkodna, irodája egy megosztott munkaterületet kap, amely segít mindenkinek hamarabb észrevenni a határidőket, gyorsabban cselekedni és a teljes kutatási életciklus során összhangban maradni. Kezdje a fenti utasítással, igazítsa az intézményéhez, és hozzon létre egy olyan beállítást, amelyet csapata minden nap magabiztosan használhat.

Gyakran feltett kérdések az AI-t alkalmazó kutatási adminisztrációról

Igen. Az ügynök nem értelmezi a szabályokat, hanem az ügynökségspecifikus munkafolyamatokat hajtja végre. Az NIH, az NSF, a DOE és a DOD mindegyike eltérő COI-küszöbértékekkel, jelentési határidőkkel és adatkezelési követelményekkel rendelkezik. A prompt ügynökségenként külön megfelelési nyomon követési rendszert hoz létre, így csapata minden egyes díj esetében a megfelelő ellenőrzőlistát követi, anélkül, hogy emlékeznie kellene, melyik szabályok vonatkoznak rá.

Nem. Az IRBManager, Cayuse IRB és iRIS rendszerek benyújtási és felülvizsgálati platformok. A ClickUp ügynök az operatív réteg, amely nyomon követi a protokollok állapotát, kezeli a megújítási határidőket, koordinálja a kutatási irodát és a PI-ket, és gondoskodik arról, hogy semmi ne maradjon ki a benyújtási ciklusok között. Különböző célokat szolgálnak, és együtt működnek a legjobban.

A ClickUp rendelkezik SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 és ISO 42001 tanúsítványokkal, és támogatja az SSO-t, a szerepkörökön alapuló jogosultságokat, valamint a tárolás és az átvitel során történő titkosítást. A protokollszintű jogosultságok lehetővé teszik a PI-k számára, hogy csak a saját benyújtásaikat lássák. Az AI-modellek képzéséhez nem használnak adatokat. CUI vagy exportellenőrzés alá tartozó kutatások esetén további konfigurációért forduljon az IT-biztonsági irodájához.

A támogatáskezelés a pénzügyi életciklusra összpontosít: költségvetések, kiadási arányok, erőfeszítések jelentése és lezárás. A kutatási adminisztráció a szélesebb körű megfelelést és működési infrastruktúrát fedi le: protokollok, COI, laborbiztonság, adatkezelés és IP. A legtöbb intézménynek mindkettőre szüksége van, és megosztják az adatokat (a protokollok kapcsolódnak a támogatásokhoz, a COI-nyilatkozatok hivatkoznak a finanszírozási forrásokra), de különböző irodákat és különböző munkafolyamatokat szolgálnak.

Természetesen. A kisebb intézményekben gyakran egy személy felel az összes kutatási megfelelési kötelezettségért. Az ügynök ezekben az esetekben különösen értékes, mert olyan struktúrát és emlékeztetőket hoz létre, amelyeket egy teljes létszámú iroda biztosítana. Egy egyfős műveletet olyan rendszerré alakít, amely nem függ a memóriától.