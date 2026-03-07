Hogyan végezhető a támogatáskezelés AI segítségével?

Az amerikai egyetemek 117,7 milliárd dollárnyi kutatási támogatást kezelnek. A támogatáskezelők még mindig idejük 36%-át csak az adminisztratív ellenőrzéssel töltik. A projektmenedzsment platformba beépített mesterséges intelligencia automatizálja a költségvetés nyomon követését, a határidők betartását, a munkavégzésről szóló jelentéseket és a lezárási ellenőrzőlistákat, így az adminisztratív feladatokra fordított idő több mint 60%-kal csökken.

Az alábbiakban található egy másolásra kész AI-ügynök prompt, amelyet beilleszthet a ClickUp-ba, hogy perceken belül létrehozzon egy teljes támogatási nyomonkövetési munkaterületet. De először is érdemes megnézni, hogy milyen működési szűk keresztmetszeteket hivatott megoldani ez a fajta rendszer. A legtöbb támogatott programiroda esetében a probléma nem az eszközök hiánya. Hanem a táblázatok, beérkező levelek, ERP-k és megfelelési naptárak között elosztott manuális koordinációs munka.

Kiknek ajánlott ez a támogatáskezelési beállítás: Ez a beállítás szponzorált programok irodái, kutatási adminisztrátorok, támogatások könyvelői, megfelelési koordinátorok, valamint több szponzor komplex támogatási portfólióit kezelő, odaítélés előtti vagy utáni csapatok számára készült. Ez különösen hasznos azoknak az intézményeknek, amelyek már rendelkeznek pénzügyi vagy megfelelési nyilvántartási rendszerrel, de a határidők, a jelentések és a napi támogatási műveletek kezeléséhez még mindig manuális koordinációra támaszkodnak.

A probléma: az OSP több időt fordít a táblázatok kezelésére, mint a kutatás támogatására

Ha Ön egy támogatott programok irodáját vezeti, akkor ezt már tudja. Csapata több száz (néha több ezer) aktív támogatást kezel, amelyek mindegyike a 2 CFR 200 szerint saját finanszírozói szabályokkal, saját jelentési ritmussal és saját megfelelési határidővel rendelkezik, és mindezeket Banner, e-mail, táblázatok és Cayuse kombinációjával követi nyomon.

Az eredmény előre látható: a megfelelőségi határidők elmulasztása, ami egyetlen audit során is felszínre kerül, negyedévente utolsó pillanatban összeállított jelentések, PI-k, akik nem láthatják a saját költségvetési adataikat anélkül, hogy e-mailt küldenének a pénzügyi osztálynak, és olyan adminisztratív terhek, amelyeket a COGR-hoz hasonló szervezetek évek óta igyekeznek csökkenteni.

Hogyan oldotta meg ezt a CU Anschutz: A Coloradói Egyetem CU Anschutz campusán több mint 170 felhasználóval rendelkező központi IT-csapatában öt régi rendszert váltott fel a ClickUp. A manuális jelentések száma nullára csökkent. Anna Alex, a Campus Technology Services igazgatója: A csapat morálja javult, mert az emberek problémákat akarnak megoldani, nem pedig pivot táblázatokat készíteni. A csapat morálja javult, mert az emberek problémákat akarnak megoldani, nem pedig pivot táblázatokat készíteni.

Ez a lehetőség itt rejlik. Nem az intézményi rendszerek felváltása, hanem a velük kapcsolatos manuális koordinációs munkák eltávolítása. A modell tesztelésének leggyorsabb módja egy működő támogatási műveletek beállítása a projektmenedzsment platformon belül.

A feladat: Hozza létre AI segítségével a támogatások nyomon követésére szolgáló munkaterületét

Másolja ezt a parancsot, illessze be a ClickUp Brainbe, hogy létrehozza saját ClickUp Super Agentjét, töltse ki intézménye adatait, és megkapja a teljes támogatási nyomon követési munkaterületet költségvetési táblázatokkal, megfelelési naptárral, automatizálási szabályokkal és lezárási munkafolyamatokkal.

Az eredmény egy szilárd első vázlatot ad az operatív struktúráról, beleértve a feladatok hierarchiáját, az automatizálási logikát és a megfelelési ellenőrzési pontokat. Ezután a csapata testre szabhatja azt a szponzorok, a jelentési gyakoriság és a belső jóváhagyási folyamat igényeihez.

Az eredmény egy szilárd első vázlatot ad az operatív struktúráról, beleértve a feladatok hierarchiáját, az automatizálási logikát és a megfelelési ellenőrzési pontokat. Ezután a csapata testre szabhatja azt a szponzorok, a jelentési gyakoriság és a belső jóváhagyási folyamat igényeihez.

Támogatáskezelő szuperügynök

Utasítás:

→ Készen áll az első támogatási menedzsment szuperügynökének létrehozására? Nyissa meg a ClickUp Brain alkalmazást, és illessze be a fenti parancsot, hogy egyedi Super Agent-et hozzon létre a munkaterületéhez.

Miután elkészült az ügynöki terv, a következő lépés az, hogy azt egy praktikus munkaterületté alakítsa, amelyet az OSP minden nap futtathat.

Hogyan állítsa be a ClickUp-ban (4 lépés)

Mielőtt beállítaná a teret, gyűjtsön össze azokat az alapadatokat, amelyeket csapata már használ a támogatások kezeléséhez. Ezek általában a következőket tartalmazzák: az aktív támogatások listája, a szponzorok határidejei, a támogatások lejárati dátumai, a PI tulajdonjoga, a megfelelési ütemtervek, a jelenlegi költségvetési források és a lezárási követelmények. A tiszta adatokkal kezdve az automatizálások, a műszerfalak és a kockázati jelzések sokkal megbízhatóbbak lesznek.

„Kutatás és támogatott programok” nevű dedikált teret négy mappával (vagy kezdje egy Támogatási folyamat: listák a finanszírozási lehetőségekről, a kidolgozás alatt álló, benyújtott/függőben lévő és elutasított pályázatokrólAktív támogatások: listák a finanszírozó típus szerint (szövetségi, állami, alapítvány, ipar)Megfelelés és jelentések: listák a munkavégzésről szóló jelentésekhez, az IRB/IACUC megújításokhoz, az előrehaladási jelentésekhez és az audit előkészítéséhezZárás: listák a negyedévben lezáruló és archivált/lezárt támogatásokról Hozza létre a munkaterület struktúráját Hozzon létre egynevű dedikált teret négy mappával (vagy kezdje egy támogatáskövetési sablonnal , és onnan testreszabhatja):listák a finanszírozási lehetőségekről, a kidolgozás alatt álló, benyújtott/függőben lévő és elutasított pályázatokróllisták a finanszírozó típus szerint (szövetségi, állami, alapítvány, ipar)listák a munkavégzésről szóló jelentésekhez, az IRB/IACUC megújításokhoz, az előrehaladási jelentésekhez és az audit előkészítéséhezlisták a negyedévben lezáruló és archivált/lezárt támogatásokról Egyedi mezők konfigurálása minden támogatási feladathoz Adjon hozzá egyedi mezőket minden támogatási feladathoz, hogy csapata az összes támogatás esetében ugyanazokat az alapvető adatokat követhesse nyomon. Adjon hozzá mezőket a támogatás azonosításához, a finanszírozóhoz, a támogatás összegéhez, a PI tulajdonjogához, a felhasználási arányhoz, a kockázati szinthez és a szponzor vagy belső határidőkhöz. Ez a szabványosított struktúra sokkal megbízhatóbbá teszi az automatizálást, a műszerfalakat és a kockázatfigyelést. Illessze be a parancsot a ClickUp Brainbe Nyissa meg a ClickUp Brain alkalmazást az új térben, és illessze be a parancsot. Töltse ki a változókat, beleértve az intézmény nevét, típusát, a szponzorokat, a személyzet létszámát és az aktív támogatások számát. A generált kimenet segítségével készítse el a feladatstruktúra, a költségvetés nyomon követése, a megfelelési naptár és az automatizálási logika első vázlatát, majd finomítsa azt a csapata munkafolyamatához. Állítson be automatizálásokat a folyamatos kezeléshez Hozzon létre automatizálásokat, hogy a támogatások kezelése folyamatos kézi nyomon követés nélkül is zökkenőmentesen haladjon. Használjon szabályokat a lezárási ellenőrzőlisták elindításához, a túllépések jelzéséhez, a késedelmes munkavégzési igazolási feladatok eskalálásához, a jóváhagyott javaslatok továbbításához és a haladási jelentési feladatok létrehozásához a szponzorok határideje előtt.

Hozzon létre egy „Kutatás és támogatott programok” nevű dedikált teret négy mappával (vagy kezdje egy támogatáskövetési sablonnal, és azt testreszabva folytassa):Támogatási folyamat: listák a finanszírozási lehetőségekről, a kidolgozás alatt álló, benyújtott/függőben lévő és elutasított pályázatokrólAktív támogatások: listák a finanszírozó típusa szerint (szövetségi, állami, alapítvány, ipar)Megfelelés és jelentések: listák a munkavégzésről szóló jelentésekhez, az IRB/IACUC megújításokhoz, az előrehaladási jelentésekhez és az audit előkészítéséhezZárás: listák a negyedévben lezáruló és archivált/lezárt támogatásokról

Adjon hozzá egyéni mezőket minden támogatási feladathoz, hogy csapata az összes támogatás esetében ugyanazokat az alapvető adatokat követhesse nyomon. Adjon meg mezőket a támogatás azonosításához, a finanszírozóhoz, a támogatás összegéhez, a PI tulajdonjogához, a felhasználási arányhoz, a kockázati szinthez és a szponzor vagy belső határidőkhöz. Ez a szabványosított struktúra sokkal megbízhatóbbá teszi az automatizálást, a műszerfalakat és a kockázatfigyelést.

Nyissa meg a ClickUp Brain alkalmazást az új térben, és illessze be a parancsot. Töltse ki a változókat, beleértve az intézmény nevét, típusát, a szponzorokat, a személyzet számát és az aktív támogatások számát. A generált kimenet segítségével készítse el a feladatstruktúra, a költségvetés nyomon követése, a megfelelési naptár és az automatizálási logika első vázlatát, majd finomítsa azt a csapata munkafolyamatához.

Hozzon létre automatizálásokat, hogy a támogatások kezelése folyamatosan haladjon, anélkül, hogy állandó kézi nyomon követésre lenne szükség. Használjon szabályokat a lezárási ellenőrzőlisták elindításához, a túllépések jelzéséhez, a késedelmes munkavégzési igazolási feladatok eskalálásához, a jóváhagyott javaslatok továbbításához és a haladási jelentési feladatok létrehozásához a szponzorok határideje előtt.

Készen áll arra, hogy ezeket a munkafolyamatokat ismétlődő rendszerré alakítsa? Hozza létre támogatási menedzsment munkaterületét a ClickUp-ban.

Készen áll arra, hogy ezeket a munkafolyamatokat ismétlődő rendszerré alakítsa? Hozza létre támogatási menedzsment munkaterületét a ClickUp-ban.

💡 Profi tipp: Kezdje egy részleggel, támogatói kategóriával vagy díjjal, mielőtt a rendszert az egész intézményben bevezetné. Egy kisebb pilot program segít a csapatának finomítani a feladatstruktúrákat, az automatizálási szabályokat és a jogosultságokat a méretezést megelőzően.

Ajánlott egyéni mezők a támogatásfeladatokhoz

Ezek a mezők minden támogatásra vonatkozóan konzisztens működési nyilvántartást hoznak létre, és sokkal hasznosabbá teszik a műszerfalakat, az automatizálásokat és a kockázati jelzéseket.

Tér Típus Cél Támogatási azonosító Rövid szöveg Az egyetem belső nyomonkövetési száma Támogató Legördülő menü NSF, NIH, DOE, DOD, ED, Alapítvány, Állam, Egyéb A támogatás összege Pénznem A támogatás teljes értéke PI név Emberek Fő kutató Burn rate Szám (%) Havi kiadások a teljes költségvetés százalékában Kockázati szint Legördülő menü Zöld, sárga, piros Szponzorok határideje Dátum Külső határidő Belső határidő Dátum Automatikus beállítás a szponzor határideje előtt öt munkanappal

📘 Olvassa el még: Tekintse meg az összes egyéni mezőtípust, hogy eldöntse, mely mezők a legalkalmasabbak a támogatások munkafolyamatához.

A támogatáskezelés alapvető automatizálási példái

A saját mezők beállítása után hozzon létre automatizált folyamatokat, amelyekkel a határidők, a jelentések és a támogatások állapota nyomon követhető anélkül, hogy ismételt manuális ellenőrzésre lenne szükség.

Mikor… Ezután… A támogatás végső határideje 90 nap múlva jár le Hozzon létre egy lezárási ellenőrzőlistát egy sablonból A munkavégzés igazolása határidőre nem történt meg Változtassa a kockázati szintet sárgára, és értesítse a PI-t és a támogatások adminisztrátorát. A munkavégzés igazolása nem teljesült a határidő előtt. Eskaláljon emlékeztetőket a 7., 14. és 21. napon. A javaslat összes felülvizsgálati szakasza jóváhagyásra került Helyezze az anyatevékenységet a Kész a benyújtásra kategóriába, és értesítse az OSP-t. A haladási jelentés 45 napon belül esedékes Hozzon létre egy jelentési feladatot, és vonja ki a mérföldkőadatokat az alfeladatokból.

📘 Olvassa el még: Ismerje meg, hogyan működnek az egyéni mezők az automatizálásokban

Gyakori hibák, amelyeket el kell kerülni a támogatások munkafolyamatainak AI segítségével történő beállításakor

A leggyakoribb hiba az, hogy az első napon megpróbálják minden kivételt és szélsőséges esetet újrateremteni. Kezdje azokkal az ismétlődő munkafolyamatokkal, amelyek a legtöbb adminisztratív terhet jelentik, például a határidők nyomon követése, a költségvetés figyelemmel kísérése, a munkavégzésről szóló jelentések és a lezárási előkészületek.

Egy másik gyakori hiba, hogy a munkaterületet a Banner, Workday, Cayuse vagy Kuali helyettesítőjeként kezelik, ahelyett, hogy ezeket a rendszereket kiegészítő operatív rétegként használnák.

A struktúra és az automatizálás bevezetésével a nagyobb előny is egyértelművé válik. Az ügynök már nem csak egy beállítási feladat. Elkezdi támogatni a munkát a támogatás teljes életciklusa során.

Mit fed le az ügynök a támogatás teljes életciklusa során?

A támogatáskezeléshez használt mesterséges intelligencia ügynök a leghatékonyabban a projektmenedzsment munkaterületén belüli operatív rendszerként működik. Kezelése alatt állnak azok a strukturált, ismétlődő feladatok, amelyeket jelenleg a csapata kézzel végez, beleértve a feladatok létrehozását, a határidők jelölését, a késedelmes tételek eskalálását és a költségvetések nyomon követését.

A támogatáskezeléshez használt mesterséges intelligencia ügynök leginkább a projektmenedzsment munkaterületén belüli operatív rendszerként működik. Kezelése a csapat által jelenleg kézzel végzett strukturált, ismétlődő munkákat, beleértve a feladatok létrehozását, a határidők jelölését, a késedelmes tételek eskalálását és a költségvetések nyomon követését.

A legnagyobb érték a támogatások kezelésének olyan részeiben jelenik meg, amelyek ismétlődőek, határidőhöz kötöttek és a csapatok közötti következetes átadásoktól függenek.

A legnagyobb érték a támogatások kezelésének olyan részeiben jelenik meg, amelyek ismétlődőek, határidőhöz kötöttek és a csapatok közötti következetes átadásoktól függenek.

Életciklus szakasz Mit csinál az ügynök? Mit vált fel Felfedezés Összehangolja az új finanszírozási lehetőségeket ( Grants.gov , NSF, NIH) a kutatói profilokkal, és értesíti az érintett kutatókat. A finanszírozási adatbázisok és e-mailek kézi átnézése Pályázat kidolgozása A javaslatok feladatstruktúráját finanszírozókra szabott szakaszokkal építi fel, felülvizsgálókat rendel hozzá, belső határidőket érvényesít. Táblázatokon alapuló határidőkövetés és e-mailen alapuló felülvizsgálat Támogatás beállítása A finanszírozás odaítélésekor automatikusan generálja a megfelelési ellenőrző listákat, a költségvetés nyomon követési alfeladatokat és a jelentési naptárakat. 2–3 hét kézi beállítás minden új támogatás esetében Költségvetés-figyelés Jelentésvázlatokat generál a feladatadatokból, 90 nappal a végső határidő előtt zárási ellenőrzőlistákat készít, és archiválja a befejezett támogatásokat. Negyedéves kézi egyeztetés az ERP-vel Megfelelés Kezelje a munkavégzés igazolását, az IRB/IACUC megújításokat, a haladási jelentések határidőit és az alvállalkozói szerződések nyomon követését eskalációs útvonalakkal. Törzsi tudás, jegyzetek és naptári emlékeztetők Jelentések és lezárás Jelentésvázlatokat generál a feladatadatokból, 90 nappal a végső határidő előtt zárási ellenőrzőlistákat készít, és archiválja a befejezett támogatásokat. Tűzvédelmi gyakorlatok jelentésének elkészítése és zavaros zárások

A általános AI-eszközöktől eltérően ez egy ClickUp Super Agent, amely ugyanazon a munkaterületen fut, ahol a csapata már kezeli a feladatokat. Minden művelet ott történik, ahol az emberek már dolgoznak. Nincs szükség külön bejelentkezésre, nincs külön rendszer, amelyet ellenőrizni kell.

Példa: Ha egy NIH-támogatás végső határideje 90 nap múlva jár le, az ügynök automatikusan létrehozhat egy zárási ellenőrzőlistát, jelölheti a késedelmes munkavégzési igazolásokat, figyelmeztetheti a támogatáskezelőt, ha a felhasználási arány eltér a tervtől, és értesítheti a PI-t a közelgő végső jelentési követelményekről.

Szeretné látni, hogyan működnek a Super Agents egy valódi ClickUp környezetben? Nézze meg az alábbi bemutatót, hogy megismerje, hogyan működnek a gyakorlatban az AI által generált munkafolyamatok, feladatok és automatizálások.

Változatok különböző intézménytípusokhoz

A fenti utasítás minden felsőoktatási intézményben működik, amely a ClickUp alkalmazást használja. Az utasítást az intézményéhez igazítsa:

Intézmény típusa Főbb módosítások R1 kutatóegyetem (500+ aktív támogatás) Használja a teljes utasítást változatlan formában. Adjon hozzá osztályszintű összesítő irányítópultokat. Adjon hozzá al-támogatások nyomon követését több intézményt érintő támogatások esetén. 15–25 aktív finanszírozóval számoljon. R2 egyetem (100–500 aktív támogatás) Egyszerűsítse a kockázati értékelést két szintre (terv szerint halad / figyelmet igényel). Csökkentse az eskalációs szinteket egy szinttel. A megfelelés nyomon követését összpontosítsa a 3 legfontosabb finanszírozójára. Elsősorban egyetemi intézmény (10–50 aktív támogatás) Távolítsa el az al-támogatások nyomon követésére vonatkozó részt. Egyszerűsítse a munkavégzés nyomon követését úgy, hogy csak az éves tanúsításokra korlátozza. Adjon hozzá egy „új PI mentorálás” ellenőrzőlistát az első alkalommal támogatásban részesülők számára. Közösségi főiskola (5–20 aktív támogatás) Fókuszáljon a III. cím/V. cím és a Perkins V. cím előírásainak betartására. Cserélje ki az NSF/NIH-specifikus elemeket az Oktatási Minisztérium jelentési követelményeire. Egyszerűsítse a költségvetési kategóriákat. Karrier/szakiskola (1–10 aktív támogatás) Fókuszáljon a DOL/WIOA és az állami munkaerő-támogatásokra. Cserélje ki a 2 CFR 200 költségvetési kategóriákat a finanszírozókra jellemző tételekre. Adja hozzá a elhelyezési arány és a befejezési arány nyomon követését a teljesítendő feladatok közé.

Támogatási műveletek végzése egy helyen

Az intézmény típusától függetlenül a cél ugyanaz: kevesebb manuális átadás, jobb átláthatóság és kevesebb időtöltés a határidők üldözésével a különálló eszközök között. A ClickUp Brain, a Custom Fields és az Automations segítségével csapata a támogatások nyomon követését egy ismétlődő rendszerré alakíthatja a költségvetések, a megfelelés, a jelentések és a lezárási munkák kezelésére egyetlen munkaterületen.

Kezdje a fenti útmutatással, igazítsa azt a támogatási portfóliójához, és alakítsa a támogatások nyomon követését egy ismétlődő rendszerré, amelyre csapata támaszkodhat. Kezdje el ingyenesen a ClickUp használatát.

Gyakran feltett kérdések az AI-t használó támogatáskezelésről

Igen. Az AI-ügynökök nem helyettesítik a megfelelésről való döntést. Ők a megfelelési munkafolyamatokat érvényesítik. Az ügynök a 2 CFR 200 alapján ellenőrzőlistákat készít, a finanszírozókra vonatkozó szabályokat (az NSF, NIH és DOE mindegyike más-más követelményeket támaszt) alkalmazza, és automatikusan továbbítja a határidőket. A támogatások emberi kezelője továbbra is a megfelelésről dönt, de már nem kell minden határidőt megjegyeznie, és nem kell minden tanúsítást manuálisan nyomon követnie.

Az AI-ügynök munkaterülete a meglévő pénzügyi és kutatási adminisztrációs rendszerekkel együtt működik. Az ERP-ből (Banner, Workday, PeopleSoft) származó költségvetési adatok szinkronizálódnak az egyes támogatási feladatok egyéni mezőibe. Az ügynök nem helyettesíti a nyilvántartási rendszerét. Ez lesz az operatív réteg, ahol csapata nyomon követi a feladatokat, a határidőket és az együttműködést a pénzügyi adatokon felül.

A ClickUp rendelkezik SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 és ISO 42001 tanúsítványokkal, és támogatja az SSO-t, a szerepkörökön alapuló jogosultságokat, valamint a tárolás és az átvitel során történő titkosítást. A támogatási szintű jogosultságok lehetővé teszik a PI-k számára, hogy csak a saját támogatásukat lássák. Az AI-modellek képzéséhez nem használnak adatokat. A részleteket a biztonsági oldalon találja.

Nem. A prompt tartalmazza az intézmény típusára és a támogatás összegére vonatkozó változókat. A 10 Title III támogatást kezelő közösségi főiskolák ugyanazt a megfelelési naptárat és határidő-automatizálást használhatják, mint egy 2000 szövetségi támogatást kezelő R1 egyetem. A portfóliójához igazodik.

A Cayuse és a Kuali kutatási adminisztrációs rendszerek, amelyeket benyújtási és megfelelési nyilvántartások vezetésére hoztak létre. Ezek a nyilvántartási rendszer. A ClickUp mesterséges intelligenciával ellátott ügynökkel az operatív réteg, ahol csapata kezeli a napi feladatokat, együttműködik a javaslatok kidolgozásában, nyomon követi a határidőket és riasztásokat kap. Különböző célokat szolgálnak, és együtt működnek a legjobban.