Hogyan tudta a ClickUp ilyen gyorsan kiadni a 287 funkciót? A 19 legfontosabb lépés.

Egy ClickUp felhasználó nemrégiben feltett egy kérdést…

Mivel a ClickUp úgy tűnik, hogy nagyon jól ért a jól átgondolt funkciók rendkívül gyors kiadásához, szeretném, ha egyszer megírnák egy blogot a csapatuk termékfejlesztési megközelítéséről ->

Hogyan döntesz a funkciókról/fejlesztésekről (beleértve a Canny-alapú visszajelzési táblád használatát), és hogyan tervezi és fejleszti a csapatod ilyen gyorsan, beleértve a ClickUp használatát, valamint egyéb eszközöket, mint például a Figma a vázlatok és prototípusok készítéséhez (ahogyan az egy súgó videóban is említésre kerül).

Köszönjük, hogy észrevetted!

2018-ban 287 új funkciót és rengeteg fejlesztést adtunk ki.

Ebben a bejegyzésben részletesen bemutatjuk ezeknek a funkcióknak a kiadására vonatkozó folyamatunkat, és lépésről lépésre megmutatjuk, hogyan használjuk a ClickUp-ot a ClickUp fejlesztéséhez.

Készülj fel, indulunk:

Prioritizáljuk, mit adunk hozzá legközelebb

Gondolj erre úgy, mint az ötletelés vagy brainstorming szakaszra. De valójában nem túl sokat brainstormingolunk. Mivel aktívan használjuk a termékünket, az ötletek csak úgy áradnak. Folyamatosan azon gondolkodunk, hogyan lehetne fejleszteni a ClickUp-ot.

1. Kérdezze meg: Mi kell ahhoz, hogy hatékonyabbak legyünk?

Nagyon önzőek vagyunk, mert arra gondolunk, hogy mi lenne jó nekünk, hogy hatékonyabbak legyünk. Aztán először magunknak építjük meg.

A ClickUp az egész szervezet számára készült, és mivel saját csapatunk számos területet lefed (üzleti menedzsment, értékesítés, tervezés, szoftverfejlesztés és marketing), az ötletek gyorsan jönnek. Szervezetünk egyetlen része sem zárkózik el attól, hogy javaslatokat tegyen a termékkel kapcsolatban.

2. Gondoljuk át, mit akarnak ügyfeleink

A kezdetektől fogva nyitottak vagyunk az ügyfelek visszajelzéseire. Ezért szeretjük a Canny-t visszajelzési fórumként és termékfejlesztési tervünk megosztásának eszközeként használni. Támogatási üzeneteinket is felhasználjuk saját prioritásaink egyensúlyba hozására. Ha sok felhasználó hasonló funkciókat kér, az mindenképpen nagy hatással van a következő lépéseinkre.

3. Mérlegelje a fejlesztési idő költségeit a legnagyobb megtérüléssel

A következő lépés az, hogy pontosan meghatározzuk egy új funkció fejlesztésének hatókörét, összehasonlítva azzal, amit szerintünk a ClickUp-ot használó összes csapat számára a legelőnyösebbnek tartunk.

Ez a funkciók kiadásának művészete, mert gyakran előfordul, hogy az ügyfelek vagy a saját csapatunk tagjai nem tudják pontosan, hogy egy funkció mekkora, vagy mennyi munkával jár annak megvalósítása.

Fejlesztőcsapatunk egyensúlyt teremt a rendelkezésre álló erőforrásokkal (ez a projektmenedzsment, igaz?).

4. Hasonló funkciók párhuzamos fejlesztésének összehangolása

A fejlesztés másik része annak megértése, hogy mit kell tenni, majd annak megfelelő ütemezése a csapat munkájának optimalizálása érdekében. A ClickUpnál ez rendkívül fontos. Meg kell értenünk, hogy mit tud a csapatunk összességében, és mit tudnak az egyes tagok egyénileg. Ezután összehangoljuk a teendőket a csapat kapacitásával, és eljutunk a fejlesztés áramlási állapotába.

Ha hasonló funkciókat csoportosítunk össze, az rengeteg szinergiát eredményez, és így még a kiadás előtt elháríthatjuk a hibákat vagy javíthatjuk a funkciókat. Nem szeparáljuk a termékfejlesztést, így folyamatos párbeszéd folyik arról, hogy mi lehetséges (és mi nem).

Csapatunk sprinteket hoz létre és az összhang alapján építkezik.

A funkciók beállítása megtörtént ehhez a sprinterhez. Mi a következő lépés?

5. A feladatok fontossági sorrendbe állítása

A ClickUp-ban van egy sprints projektünk, majd minden közelgő kiadáshoz létrehozunk egy listát. Ide felvesszük a feladatainkat és minden fontos részletet, ami az új funkcióval kapcsolatos.

Megjegyzés: Indítsd el saját fejlesztési projektedet ezzel a fantasztikus sablonnal a ClickUp-ban . Saját sprintjeink alapján!

6. Becsülje meg az egyes feladatokhoz szükséges időt

Ez egy gyakran figyelmen kívül hagyott fejlesztési elem. Fejlesztési vezetőink megbecsülik egy feladat elvégzéséhez szükséges időt, ami segít a kiadási ütemterv elkészítésében. Ez segít a csapatnak abban is, hogy eldöntse, van-e még hely hotfixek vagy backlog elemek számára.

7. Állítsa be a függőségeket.

Innen a fejlesztők a függőségek alapján összekapcsolják feladataikat. Ezután a Gantt-diagram segítségével átfogó képet kaphatunk arról, hogy az egyes feladatok hogyan fedik egymást, és azonosíthatjuk az esetleges akadályokat vagy szűk keresztmetszeteket.

8. Határozza meg, mikor fogja elvégezni az egyes feladatokat

Most itt az ideje, hogy meghatározzuk az egyes feladatok elvégzésének ütemezését. Ez a függőségeken és azon alapul, hogy melyik funkciót vagy kódot kell először kidolgozni.

9. Rendelje őket a megfelelő fejlesztőkhöz

Áttekintve, hogy fejlesztőink mire képesek és miben jók, arra törekszünk, hogy mindenki képességeit maximálisan kihasználjuk. A becslések alapján osztjuk el a feladatokat fejlesztőink között. Előfordul, hogy valaki sok feladatot kap, mások pedig csak keveset, a becsült időtartamok alapján.

A kommunikáció fenntartása

10. Megosztás a Slackben és a ClickUpban

A ClickUp alkalmazást használjuk az összes feladatunk részleteinek tárolására és a frissítések közzétételére. Néha előfordul, hogy sürgős igényünk vagy problémánk van, és a Slack csatornáinkon kérünk tanácsot. Nem használjuk túl gyakran a közvetlen üzeneteket, inkább azt preferáljuk, hogy az emberek a Slack csatornákon belül adjanak válaszokat vagy reagáljanak, mert így a leggyorsabb és legegyszerűbb a kommunikáció.

11. Napi állandó videokonferenciák

Mivel nagy távoli csapatunk van, videokonferenciákat használunk, hogy megosszuk, hol tartanak a fejlesztők a feladatokkal, és hogy kommunikáljunk az esetleges akadályokról. Innen szükség esetén újraértékelhetjük és módosíthatjuk az ütemtervet, ami Gantt-diagrammal egyszerűen megtehető.

12. Készítsen napi feladatlistát

Van egy külön Slack-csatornánk, ahol dokumentáljuk az előrehaladásunkat. A tagok leírják, min dolgoztak az előző nap, és mi a fő feladatuk a következő napra. Ezután frissítjük a ClickUp-ot a prioritásokkal, az időbecslésekkel és további megjegyzésekkel, ha szükséges.

13. Dolgozz és igyál sok Monster-t!

Ideje kiadni egy új funkciót!

14. Minőségbiztosítási idő

A kiadás előtti napon minden funkciót különböző környezetekben és eszközökön minőségbiztosítási ellenőrzésnek vetünk alá. Ebben nemcsak minőségbiztosítási és fejlesztői csapatunk vesz részt, hanem ügyfélszolgálati képviselőink is, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy a használhatóság szempontjából nem maradt-e ki valami.

Nem mindent kell automatikusan tesztelni. A fejlesztés során általános gyakorlat, hogy teszteket írnak és szinte teljes tesztelési lefedettséget biztosítanak. Sajnos azonban ennek ára van: időbe telik. Különösen akkor, ha olyan gyorsan változnak a dolgok, hogy minden új funkcióhoz vagy frissítéshez rengeteg tesztet kell írni és átírni.

Végül is, függetlenül attól, hogy hány automatizált teszted van, mindent manuálisan kell tesztelned. Legalábbis az elején inkább a szállításra koncentrálj, mint a tesztelésre. Ahogy növekszel, hozzáadhatod a teszteket (ellentétben a közhiedelemmel), különösen, ha a terméked jelentősen megváltozott. Így nem lesz olyan nagy technológiai adósságod, mint ahogy azt a társadalom beállítja.

15. A funkciók áthelyezése

A funkciók és a feladatállapotok a staging környezetből egy előkészítő környezetbe kerülnek, hogy minden jól működjön együtt. Ha minden rendben van, készen állunk a ClickUp alkalmazásba való bevezetésre.

16. Készítse elő a kommunikációt

A funkcióink semmit sem érnek, ha senki sem tudja, hogyan kell őket használni. Ügyfélszolgálati és marketing csapataink minden szükséges információt előkészítenek – például súgó dokumentumokat, blogbejegyzéseket, e-maileket, közösségi médiát és egyebeket –, hogy minden előny és funkció jól kommunikálva legyen.

17. Csak küldd el. Ne törekedj a tökéletességre!

A gyártási szakaszban végső ellenőrzéseket végzünk, majd a kész terméket feltöltjük az alkalmazásba. Elővesszük a konfettikanonokat, megkongatjuk a gongot és megfújjuk a légkürtöt, hogy a világ tudjon róla: a ClickUp egy elképesztően fantasztikus új funkcióval bővült.

Az egyik alapítónk, Zeb Evans, korábban már alapított néhány más technológiai vállalatot, és korábban önmagát perfekcionistának tartotta, ami a termékek piacra dobását illeti. Miután látta, hogy a tökéletességre való törekvés végtelenül elhúzódik, és soha nem jut el a végcélhoz, mára teljesen más a véleménye. Csak csináld jól. Aztán ismételgesd, és tedd nagyszerűvé. Végül, néhány ismétlés után, tökéletes lesz. Ehhez a használat és a felhasználói visszajelzések is hozzájárulnak.

18. Mondd el a világnak

Röviddel a konfetti feltakarítása után, de még mielőtt a fülünkben megszűnne a csengés, valahogy megtaláljuk a módját, hogy elküldjük az e-mailt, közzétegyük a súgó dokumentumokat, és elindítsuk a megfelelő videókat.

19. Várja meg a visszajelzést, majd ismételje meg a műveletet

Miután a helyzet rendeződik, válaszolunk a kérdéseitekre, reagálunk az aggályaitokra, iszunk még egy kortyot a Monsterből, és visszatérünk az első helyre.

Következtetés

Termékfejlesztési ciklusunk nem különbözik túlságosan az Önéktől, de van egy különleges összetevőnk.

Koncentrálunk.

Minden aggályt megbeszélünk, mielőtt nekilátunk a munkának, majd nekilátunk a munkának.

Nem keresünk kifogásokat.

Ha elrontunk valamit, akkor kiigazítjuk.

Nem hagyjuk, hogy más dolgok eltereljék a figyelmünket – azokat máskorra tartogatjuk.

Így hoztuk létre a ClickUp-ot.