Az új vállalkozók aránya a legmagasabb államok

Tudta, hogy az Egyesült Államok déli államai több vállalkozót hoztak létre, mint az ország bármely más régiója?

A ClickUp a Kauffman Indicators of Entrepreneurship adatait használta, hogy megtalálja az új vállalkozások aránya legmagasabb 15 államot. A Kauffman a Népszámlálási Hivatal és a Munkaügyi Statisztikai Hivatal adatait használja az országos vállalkozói tevékenység elemzéséhez.

A Kauffman-adatok elemzése az új vállalkozók arányát a állam lakosságának százalékában rangsorolja. Ez magában foglalja a bejegyzett és be nem jegyzett vállalatokat, valamint az alkalmazottakkal rendelkező és alkalmazottak nélküli vállalatokat is.

Az egy főre jutó munkahelyek száma dönti el az egyenlőséget. A startupok egyéves túlélési aránya is szerepel, de nem számít bele a rangsorba. A rangsor rávilágít az amerikai munkahelyteremtés terén megfigyelt hosszú távú trendek folytonosságára.

A vállalkozói kultúra már egy ideje kiterjedt a part menti mekkákra, ahol korábban koncentrálódott, és a déli népességközpontokra is. Az IRS új üzleti alkalmazási adatai szerint a 2020-as és 2021-es világjárvány miatt bekövetkezett elbocsátások és munkahelyi zavarok csak ösztönzőként hatottak a startup kultúrára, és általánosan fellendítették az új vállalkozások alapítását.

A déli államok – köztük Texas, Oklahoma és Arkansas – az elmúlt években nagy nyilvánosságot kapott ösztönző programokkal versengtek a high-tech munkahelyekért. Mindegyik állam gyakran bekerült az új gyártóüzemek és székhelyek áthelyezésének végső versenyzői közé.

Az elektromos járművekkel foglalkozó startupok, amelyek 2020-ban és 2021-ben hatalmas befektetői lendületet kaptak, csak egy példa erre. Az Amazon által támogatott elektromos járműgyártó Rivian talán a legtermékenyebb példa erre a versenyre, amelyben az adókedvezményekkel felfegyverzett állami tisztviselők több munkahelyet és innovációt akarnak vonzani.

A déli államok az országon belüli migráció szempontjából is a leggyorsabban növekvő régiók közé tartoznak, mivel az amerikaiak olyan helyekre özönlenek, ahol a dollárjuk a legtöbbet ér. Sokukat, például Texas-t, a vállalatok és a választott tisztviselők dicsérik az egyedi adótörvények miatt, amelyek elősegítik a munkahelyteremtést.

A legfrissebb Kauffman Indicators of Entrepreneurship adatok alapján úgy tűnik, hogy éppen ezek az államok büszkélkedhetnek a legmagasabb arányú új vállalkozók koncentrációjával.

Texas a 15. helyen végzett ebben a rangsorban. Azonban Oklahoma, Georgia és a délnyugati államok (beleértve Arizonát és Új-Mexikót) is magas helyen végeztek. Olvass tovább, hogy megtudd, az Ön állama is az ország leginkább vállalkozói szellemű államai között van-e.

15. Texas

via Canva

Új vállalkozók aránya : 0,4%

Az első évükben működő startupok által létrehozott munkahelyek : 5,2/1000 lakos

Startupok egyéves túlélési aránya: 81,9%

14. Missouri

via Canva

Új vállalkozók aránya : 0,4%

Az első évükben működő startupok által létrehozott munkahelyek száma : 4,7/1000 lakos

Startupok egyéves túlélési aránya: 77,1%

13. New Jersey

via Canva

Új vállalkozók aránya : 0,4%

Az első évükben működő startupok által létrehozott munkahelyek száma : 5,9/1000 lakos

Startupok egyéves túlélési aránya: 79,9%

12. New York

via Canva

Új vállalkozók aránya : 0,4%

Az első évükben működő startupok által létrehozott munkahelyek száma : 4,1/1000 lakos

Startupok egyéves túlélési aránya: 79,2%

11. Arizona

via Canva

Új vállalkozók aránya : 0,4%

Az első évükben működő startupok által létrehozott munkahelyek száma : 4,7/1000 lakos

Startupok egyéves túlélési aránya: 81,7%

10. Wyoming

via Canva

Új vállalkozók aránya : 0,4%

Az első évében működő startupok által létrehozott munkahelyek : 3,9/1000 lakos

Startupok egyéves túlélési aránya: 76,6%

9. Maine

via Canva

Új vállalkozók aránya : 0,4%

Az első évben alapított startupok által létrehozott munkahelyek : 4,3/1000 lakos

Startupok egyéves túlélési aránya: 82,9%

8. Alaszka

via Canva

Új vállalkozók aránya : 0,4%

Az első évében működő startupok által létrehozott munkahelyek : 3,6/1000 lakos

Startupok egyéves túlélési aránya: 80,3%

7. Colorado

via Canva

Új vállalkozók aránya : 0,4%

Az első évben alapított startupok által létrehozott munkahelyek : 6,1/1000 lakos

Startupok egyéves túlélési aránya: 81,9%

6. Vermont

via Canva

Új vállalkozók aránya : 0,4%

Az első évében működő startupok által létrehozott munkahelyek : 2,5/1000 lakos

Startupok egyéves túlélési aránya: 78,5%

5. Kalifornia

via Canva

Új vállalkozók aránya : 0,4%

Az első évükben működő startupok által létrehozott munkahelyek : 5,7/1000 lakos

Startupok egyéves túlélési aránya: 82,6%

4. Oklahoma

via Canva

Új vállalkozók aránya : 0,4%

Az első évükben működő startupok által létrehozott munkahelyek : 5,7/1000 lakos

Startupok egyéves túlélési aránya: 82,3%

3. Georgia

via Canva

Új vállalkozók aránya : 0,5%

Az első évükben működő startupok által létrehozott munkahelyek : 5,7/1000 lakos

Startupok egyéves túlélési aránya: 79,8%

2. Új-Mexikó

via Canva

Új vállalkozók aránya : 0,5%

Az első évükben működő startupok által létrehozott munkahelyek száma : 3,3/1000 lakos

Startupok egyéves túlélési aránya: 77,6%

1. Florida

via Canva

Új vállalkozók aránya : 0,6%

Az első évükben működő startupok által létrehozott munkahelyek száma : 6,5/1000 lakos

Startupok egyéves túlélési aránya: 80,5%

Engedd szabadjára vállalkozói szellemedet, és valósítsd meg ötleteidet a ClickUp segítségével!

Amint láthatja, a vállalkozói szellem valóban virágzik az Egyesült Államokban, és megváltoztatja a mai életmódunkat. Izgalmas látni, ahogy a vállalkozók szenvedélyüket inspiráló sikertörténetekké alakítják, és ezek az eredmények teljesen átalakították a siker jelentését szerte a világon.

Vállalkozóvá válni nem csak azt jelenti, hogy saját vállalkozásod van. Arról is szól, hogy finomítsd készségeidet, stratégiákat dolgozz ki és olyan elveket hozz létre, amelyek új lehetőségeket nyithatnak meg bármely területen. A vállalkozói tevékenységnek azonban vannak kihívásai is – megbízható eszközre van szükséged a munkád és a vállalkozásod irányításához. A ClickUphoz hasonló projektmenedzsment eszközök segítségével a vállalkozók mindenhol hozzáférhetnek azokhoz az eszközökhöz, amelyekre szükségük van a teendők, projektek, határidők és minden más tervezéséhez, nyomon követéséhez és kezeléséhez, ami ahhoz szükséges, hogy ragyogó ötleteiket sikeres vállalkozássá alakítsák.

Engedd szabadjára vállalkozói szellemedet – próbáld ki még ma ingyen a ClickUp-ot!

Vendégíró:

Dom Difurio