Google Slides vs. PowerPoint: részletes összehasonlítás

A színpad készen áll egy epikus összecsapásra. Az egyik oldalon a Microsoft PowerPoint áll, amely több mint 500 millió felhasználóval büszkélkedhet, a másik oldalon pedig a Google Slides, amely több mint hatmillió vállalkozást támogat.

Ez a két nehézsúlyú eszköz a prezentációs világ uralkodó bajnokai. De melyikük emelkedik ki igazán?

Miután évekig mindkét eszközt használtuk prezentációk és ügyfélbemutatók készítéséhez, néhány meglepő felismerésre jutottunk, és örömmel osztjuk meg veled ezeket!

Akár vezető beosztású menedzser, alapító, tanácsadó vagy valaki, aki a következő prezentációját szeretné tökéletesre hozni, mi segítünk. Kezdjük is!

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme egy rövid összefoglaló a Google Slides és a PowerPoint összehasonlításáról: Google Slides Microsoft PowerPoint Teljesen felhőalapú, böngészővel bármilyen eszközről elérhető, és automatikus frissítéseket kínál mindenféle gond nélkül. Ideális asztali alkalmazásként, korlátozott felhőfunkciókkal – a webes verzióban hiányoznak bizonyos fejlett opciók. Mivel ez egy webalkalmazás, amelyet a felhőben tárolnak, automatikus frissítéseket kínál. Társszerzői funkciót kínál, bár ez kissé nehézkes lehet, és a felhasználói eszközöktől és a fájlok helyétől függhet. Egyszerű, tiszta tervezőeszközöket kínál alapvető animációkkal és képekkel a prezentációk egyszerűsítéséhez. Teljes offline hozzáférés minden funkcióhoz (animációk, átmenetek és még sok más) a desktop verzión keresztül. Az automatikus mentés funkcióval munkád automatikusan elmentésre kerül – nincs szükség beállításokra. Az automatikus mentés csak a OneDrive vagy a SharePoint használatával érhető el, és alapértelmezés szerint nincs aktiválva. Könnyű hozzáférést biztosít a Google Chrome-on keresztül, bár kevesebb funkcióval rendelkezik, mint a PowerPoint asztali verziója. Korlátozott közös szerzői és együttműködési funkciókat kínál. Zökkenőmentesen integrálható a Google Workspace alkalmazásokkal, mint például a Docs, a Sheets és a Drive, így egységes munkafolyamatot biztosít. Zökkenőmentesen integrálódik a Microsoft 365 eszközökkel, mint a Word, az Excel és az Outlook, így erős, koherens élményt teremt az alkalmazások között.

Mi az a Google Slides?

A Google Slides egy webalapú, ingyenes prezentációs szoftver, amely a Google Workspace része. Felhőalapú eszközként több felhasználó számára lehetővé teszi prezentációk létrehozását és szerkesztését valós időben, szoftver telepítése nélkül.

Mivel a Google Slides teljes mértékben integrálva van a Google Drive-ba, a megosztás és az együttműködés másokkal egyszerű. Továbbá, felhasználóbarát felülete miatt kiváló alternatívája a hagyományos prezentációs szoftvereknek.

Még mesterséges intelligenciát is használhat képek közvetlen generálásához a Google Slides-ban. A Duet AI for Google Workspace egy „Segíts vizualizálni” funkcióval rendelkezik.

🧠 Érdekesség: Bár a legtöbbünk Google Slides néven ismeri, 2006-ban, amikor a Google Docs részeként először megjelent, még Google Presentations volt a neve. Csak később nevezte át a vállalat Google Slides-ra, hogy összhangban legyen a többi Google Drive eszközzel. (Jó döntés volt, mert a „Google Presentations” név kissé hosszú volt!)

A Google Slides funkciói

A Google Slides számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek segítségével lenyűgöző prezentációkat készíthet. Íme ezek összefoglalása:

1. funkció: Master Slide

a Google Docs segítségével

Csapatmunkában könnyen előfordulhat, hogy a diák színei, betűtípusai vagy témái nem illeszkednek egymáshoz. A Google Slides Master Slide funkciója megoldja ezt a problémát.

Létrehozhat egy egységes stílust, amelyet az egész prezentációra alkalmazhat. Logókat, képeket vagy vízjeleket adhat hozzá, amelyek minden dián megjelennek, anélkül, hogy azokat egyenként be kellene illesztenie.

a Google Docs segítségével

🧠 Érdekes tény: Néhány escape room készítő a Google Slides-t használja a játékosok számára készített rejtvények és nyomok megtervezéséhez! Interaktív diákat állítanak össze, amelyeket a résztvevőknek meg kell oldaniuk a diák között navigálva vagy kérdésekre válaszolva, hogy továbbjuthassanak a játékban. Tehát bizonyos értelemben a Google Slides egy „játék” szoftver a rejtvénykedvelők számára.

2. funkció: Személyre szabott betűtípus-könyvtár

via Google Fonts

Unod már az alapértelmezett betűtípusokat? A Google Slides több mint 800 betűtípust kínál a Google Fonts könyvtárból. Ez a sokszínűség lehetővé teszi, hogy egyedi hangulatot kölcsönözz prezentációidnak.

Ezeket a lehetőségeket a Betűtípusok legördülő menüben, az eszköztár tetején található További betűtípusok menüpontban találja. Egy új ablak nyílik meg, amelyben az összes elérhető betűtípus megjelenik.

3. funkció: Közönség kérdései és válaszok

a Google Docs segítségével

A prezentátorok gyakran küszködnek a közönség figyelmének fenntartásával, különösen virtuális környezetben. A Google Slides Közönségi kérdések és válaszok funkciója megoldja ezt a problémát azzal, hogy a résztvevők egy megosztott linken keresztül tehetnek fel kérdéseket – névtelenül vagy e-mail címük megadásával. A prezentátorok ezután a szünetekben áttekinthetik a kérdéseket, és átgondolt válaszokat készíthetnek elő, mielőtt válaszolnának.

4. funkció: Diák szinkronizálása több prezentáció között

a Google Docs segítségével

Ugyanazon dia manuális frissítése több prezentációban is frusztráló lehet. A Google Slides segítségével szinkronizálhatja a diákat különböző prezentációk között, így biztosítva, hogy a változások automatikusan mindenhol megjelenjenek.

Ez a funkció különösen hasznos üzleti jelentések, csapatképzési prezentációk és vállalati sablonok esetében, amelyek rendszeres frissítést igényelnek.

5. funkció: Webes publikálás

a Google Docs segítségével

A Google Slides egyszerű közzétételi funkcióval rendelkezik a prezentációk online megosztásához. Tökéletes megoldás, ha prezentációját Google-fiókkal nem rendelkező személyekkel szeretné megosztani, vagy önállóan futtatható prezentációkat szeretne készíteni.

Csak használja a Publish to Web funkciót, hogy egy linkkel egyszerre ossza meg prezentációját. Mások így végignézhetik azt.

💡Profi tipp: Használja az ingyenes Google Slides témasablonokat, hogy stílust és professzionalizmust adjon üzleti prezentációinak. Ezekkel könnyebben tud majd kommunikálni ötleteit és lenyűgözni közönségét.

A Google Slides árai

A Google Slides ingyenesen használható Google-fiókkal. Hozzáférhet az összes alapvető funkcióhoz, beleértve a Google Drive-ban található, legfeljebb 15 MB-os tárhelyet.

Vállalatok és szervezetek számára a Google Slides a Google Workspace csomagokban található, amelyek a vállalat igényeinek és méretének megfelelően különböző árazási csomagokat kínálnak.

Az árak áttekintése:

Ingyenes

Business Starter : 7,20 USD/hó felhasználónként

Business Standard: 14,40 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 21,60 USD/hó felhasználónként

Mi az a Microsoft PowerPoint?

A Microsoft PowerPoint egy hatékony prezentációs eszköz. A Microsoft Office csomag része, és lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy szöveges, képi, videó- és hangfájlokat tartalmazó diákat hozzanak létre.

A PowerPoint, amelyet eredetileg 1987-ben adtak ki Apple Macintoshra és 1990-ben Windowsra, világszerte az egyik legnépszerűbb prezentációs eszközzé vált. Számos multimédiás funkciót kínál, beleértve videókat, szavazásokat, animációkat, infográfikákat és hanganyagokat.

A beépített PowerPoint folyamatábra-sablonok segítségével gyorsan megtervezhet szemet gyönyörködtető prezentációkat, amelyek ideálisak brainstorming üléshez vagy megbeszéléshez. A PowerPoint testreszabási lehetőségeket is kínál, így minden sablont az Ön igényeihez igazíthat.

Intuitív felülete miatt a PowerPoint a diákok, a vállalkozások és a kreatív szakemberek kedvence.

👀 Tudta? A PowerPoint tartalmaz egy Presenter Coach funkciót, amely segít gyakorolni a prezentációját. Meghallgatja a beszédét, és visszajelzést ad a tempóról, a hangszínről és a töltelékszavakról (az „ums” vagy „uhs” szavakról). Az AI még tippeket is ad arra vonatkozóan, hogyan teheti előadását vonzóbbá, segítve ezzel a nyilvános beszédkészségének fejlesztését.

A Microsoft PowerPoint funkciói

A Microsoft PowerPoint számos funkcióval segíti Önt a vonzó prezentációk elkészítésében. Íme a legjobbak közülük:

1. funkció: Diaelrendezések

via Microsoft

A Microsoft PowerPoint diák elrendezései döntő fontosságúak a PowerPoint-prezentációk általános megjelenésének kialakításában. Ezek az előre megtervezett sablonok meghatározzák az egyes diák szerkezetét, biztosítva, hogy a tartalom szervezett és vizuálisan vonzó legyen.

A választott elrendezés a bemutatni kívánt tartalomtól függ. Sok vállalat előre elkészített sablonokat biztosít a munkatársak számára a folyamatok egységesítésének biztosítása érdekében.

2. funkció: Helyőrzők

via Microsoft

A PowerPointban a helyőrző egy táblán található különböző elemek tárolója. Ezeknek a tárolóknak pontozott szegélyük van, és gyakran összetévesztik őket szövegdobozokkal. Azonban nem csak szöveget tárolnak, hanem képeket, videókat, táblázatokat és akár SmartArt-elemeket is.

A helyőrzők segítenek a tartalom következetes elhelyezésében a diák között. Előre formázottak, hogy mind az elrendezés, mind a tervezés egységes maradjon.

Olvassa el még: A legjobb AI-prezentációkészítők PowerPoint-hoz

3. funkció: Diákátmenetek

via Microsoft

A diaváltások a PowerPoint másik fontos funkciója. Ezek az effektusok sima, dinamikus mozgást adnak az egyik diáról a másikra való átmenethez, javítva a prezentáció folyékonyságát. Az átmenetek alkalmazhatók egyedi vagy az összes diára egyszerre, az egységesség érdekében.

👀 Tudta? A PowerPoint Morph átmenete komplex kézi animációk nélkül is remek átmenetet hozhat létre. Sok felhasználó nem veszi észre ezt a funkciót, mert csak a PowerPoint 2019-ben és Office 365 előfizetéssel érhető el.

via Microsoft

A PowerPoint-prezentációban használt linkek (vagy hiperlinkek) jelentősen javíthatják az interaktivitást és a navigációt. Hivatkozzon külső webhelyekre további forrásokért, kapcsolódjon ugyanazon prezentáció bizonyos diáihoz a zökkenőmentes átmenetek érdekében, vagy irányítson át más PowerPoint-prezentációkra a tartalom rendezése érdekében anélkül, hogy egyetlen fájlt is elrontana.

5. funkció: Animációk

via Microsoft

Az átmenetek és animációk a PowerPoint kulcsfontosságú funkciói. Ezek az opciók szabályozzák a szöveg megjelenését és a diák közötti átmenetet. Az Animáció effektussal animációt alkalmazhat bizonyos tartalmakra. A Saját animáció opció olyan lehetőségeket kínál, mint a Belépés, Kiemelés, Kilépés és Mozgás útvonala.

A diaváltások animációs effektusokat alkalmaznak az egész diákra, így a diavetítés során sima átmenetek jönnek létre. A Microsoft több ezer ingyenes sablont kínál professzionális dizájnnal. Más sablonok is elérhetők online, különböző áron és minőségben.

A Microsoft PowerPoint árai

A PowerPoint önálló verziója 179,99 dollárba kerül. Közvetlenül a PowerPoint termékoldaláról vásárolhatja meg.

A Microsoft 365 teljes körű élményéhez fontolóra kell vennie azokat az előfizetési csomagokat, amelyek tartalmazzák a PowerPointot és más Office-alkalmazásokat, például a Wordöt és az Excelt.

Íme néhány lehetőség:

Otthoni használatra:

Microsoft 365 Personal : 6,99 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Family: 9,99 USD/hó 6 felhasználó számára

Üzleti felhasználóknak:

Microsoft 365 Business Basic : 6 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Business Standard : 12,50 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Business Premium: 22 USD/hó felhasználónként

Google Slides és PowerPoint: funkciók összehasonlítása

Hasonlítsuk össze a Google Slides és a Microsoft PowerPoint programokat különböző tényezők alapján, hogy meghatározzuk, melyik a jobb, vagy hogy melyik melyik célközönségnek felel meg jobban.

Funkció Google Slides Microsoft PowerPoint Tárhelyszolgáltatások Teljesen felhőalapú és böngészővel bármilyen eszközről elérhető. Asztali számítógépen futó, korlátozott felhőalapú funkciókkal Együttműködési funkciók Valós idejű együttműködés azonnali frissítésekkel, amelyek minden felhasználó számára láthatók A közös szerzés nehézkes és a felhasználói eszközöktől függ Testreszabási és tervezési eszközök Egyszerű, tiszta tervezőeszközök alapvető animációkkal és képekkel Fejlett tervezési lehetőségek, komplex átmenetek, morfhatások és egyedi animációk Automatikus mentés A Google Slides automatikus mentést tesz lehetővé az automatikus mentés funkcióval. Az automatikus mentés csak OneDrive vagy SharePoint használatával érhető el. Offline hozzáférés Offline hozzáférés elérhető a Google Chrome-on keresztül Teljes offline hozzáférés az összes funkcióval a desktop verzión keresztül Integrációs lehetőségek Jól integrálható a Google Workspace alkalmazásokkal, mint például a Docs, a Sheets és a Drive. Erős integráció a Microsoft 365 eszközökkel (Word, Excel, Outlook)

Vessünk egy részletes pillantást az egyes funkciókra!

1. funkció: Tárhelyszolgáltatások

A PowerPointot asztali alkalmazásként fejlesztették ki, a felhőalapú funkciókat később adták hozzá. A legtöbb felhasználó még mindig telepíti a saját eszközére, de minden licenc csak öt eszközre vonatkozik. Bár létezik webes verziója is, az nem rendelkezik fejlett tervezőeszközökkel és Excel-diagramok integrációjával.

A felhőre épülő Google Slides zökkenőmentesen működik minden eszközön és böngészőben. Offline hozzáférést (Chrome-on keresztül) és egységes felhasználói élményt kínál, extra költségek nélkül. A frissítések automatikusak, így nincs szükség IT-kezelésre, és biztosított a fájlok kompatibilitása.

🏆 Győztes: Google Slides a felhőalapú hozzáférhetőség és az automatikus frissítések miatt.

2. funkció: Együttműködés

A PowerPoint együttműködési eszközei bonyolultak lehetnek, mivel olyan tényezőktől függenek, mint az eszközök, a szervezeti beállítások és a fájltárolás. A szerkesztések és megjegyzések nem mindig szinkronizálódnak valós időben.

A Google Slides azonban megkönnyíti a csapatmunkát. Ossza meg e-mailben vagy linkkel, és mindenki azonnal láthatja a változásokat, függetlenül az eszköztől vagy a böngészőtől. Akár mobilról vagy táblagépről is zökkenőmentesen együttműködhet, bárhonnan dolgozhat.

🏆 Győztes: Google Slides a zökkenőmentes valós idejű szerkesztés, a változások azonnali láthatósága és az eszközök közötti egyszerű hozzáférés miatt.

A PowerPoint kiválóan alkalmas a tervezés testreszabására, fejlett eszközöket kínál animációkhoz, átmenetekhez és részletes formázáshoz. A felhasználók minden diát finomhangolhatnak – a betűtípusoktól az objektumok elhelyezéséig –, és komplex effektusokat alkalmazhatnak, például morf átmeneteket.

A Google Slides tiszta, könnyen használható tervezési élményt kínál a legtöbb alapvető prezentációhoz. Képeket, szöveget és egyszerű animációkat is hozzáadhat, de a testreszabás sokszínűsége és mélysége nem olyan robusztus, mint a PowerPointban.

🏆 Győztes: Microsoft PowerPoint a fejlett animációi, átmenetei és részletes formázási lehetőségei miatt.

4. funkció: Automatikus mentés

A PowerPoint automatikus mentése csak akkor működik, ha be van jelentkezve a OneDrive-ba vagy a SharePointba, és alapértelmezés szerint nincs engedélyezve. A helyi mentésekhez manuális biztonsági mentésekre van szükség, és a verziótörténet a felhasználó PowerPoint-verziójától és a szervezet beállításaitól függ.

A Google Slides azonban minden változtatást automatikusan elment a Google Drive-ba, így biztosítva a zökkenőmentes hozzáférést bármilyen eszközről. Az IT-adminisztrátorok megosztható meghajtókat állíthatnak be a strukturált hozzáférés érdekében. A verziótörténet automatikus, így a felhasználók könnyedén nyomon követhetik a szerkesztéseket és visszaállíthatják a korábbi verziókat.

🏆 Győztes: Google Slides, mert könnyen hozzáférhető minden eszközről, és részletes verziótörténetet kínál manuális beállítás nélkül.

5. funkció: Offline hozzáférés

A PowerPoint asztali verziója offline hozzáférést tesz lehetővé. A telepítés után internetkapcsolat nélkül is dolgozhat a prezentációin. Továbbra is hozzáférhet az összes funkcióhoz, beleértve a tervezőeszközöket, animációkat és átmenetek.

A Google Slides felhőalapú, de offline hozzáférést is kínál, ha engedélyezi azt a Google Chrome-on keresztül. A beállítás után offline módban is hozzáférhet és szerkesztheti prezentációit. A hátránya, hogy az offline funkciók nem olyan teljes körűek, mint a PowerPoint asztali verziójában, és offline módot kell beállítania.

🏆Győztes: Microsoft PowerPoint, mert internetkapcsolat nélkül is teljes funkcionalitású asztali verzióval rendelkezik.

6. funkció: Integrációs lehetőségek

A PowerPoint zökkenőmentesen integrálódik a Microsoft 365 eszközökkel, mint például a Word, az Excel és az Outlook. Kiválóan alkalmas azoknak a felhasználóknak, akiknek a Microsoft ökoszisztémán belül több alkalmazással kell dolgozniuk. Könnyedén importálhat Excel-diagramokat, linkelhet Word-dokumentumokat, és beágyazhat tartalmakat más Microsoft-programokból.

A Google Slides könnyedén integrálható más Google Workspace eszközökkel, mint például a Google Docs, a Sheets és a Drive. Könnyű beilleszteni adatokat a Google Sheetsből, linkelni a Docsba, vagy hozzáférni a megosztott fájlokhoz a Google Drive-ban. Azonban a PowerPoint integrációja más Microsoft termékekkel vonzóbb lehet azoknak a felhasználóknak, akik nem Google eszközöket használnak.

🏆Győztes: Döntetlen. A Microsoft PowerPoint a Microsoft 365 integrációjában jeleskedik, míg a Google Slides a Google Workspace-hez ideális – a választás attól függ, melyik ökoszisztémára támaszkodik leginkább.

Google Slides vs. PowerPoint a Redditen

A Redditre látogattunk el, hogy megnézzük, mit gondolnak az emberek ezekről az eszközökről. Ha a Redditen a „PowerPoint vs. Google Slides” kifejezést keresed, sok felhasználó egyetért abban, hogy a Google Slides hasznosabb fejlett funkciókkal rendelkezik:

Egy felhasználó szerint —

Évek óta használom a PowerPointot. Amikor naponta használtam, imádtam az összes funkcióját, fejlesztettem a készségeimet, és sok olyan dolgot tudtam csinálni, amit produktívnak és klassznak tartottam. Amikor abbahagytam a munkát egy olyan részlegen, ahol naponta kellett használnom, rájöttem, hogy a Google Slides jobban megfelel nekem. Tetszett, hogy online elérhető, és hogy milyen könnyű vele másokkal együttműködni. Tudom, hogy a PowerPoint is elérhető online, és vele is lehet együttműködni, de nekem a Google Slides használata tetszik a legjobban. Vannak azonban funkciók, amelyek hiányoznak, és néha csak akkor veszem észre, amikor szükségem van rájuk, lol. Megtaláltam az egyensúlyt, mindkettőt használom, de legtöbbször a Google Slides-t választom.

Évek óta használom a PowerPointot. Amikor naponta használtam, imádtam az összes funkcióját, fejlesztettem a készségeimet, és sok olyan dolgot tudtam csinálni, amit produktívnak és klassznak tartottam. Amikor abbahagytam a munkát egy olyan részlegen, ahol naponta kellett használnom, rájöttem, hogy a Google Slides jobban megfelel nekem. Tetszett, hogy online elérhető, és hogy milyen könnyű vele másokkal együttműködni. Tudom, hogy a PowerPoint is elérhető online, és vele is lehet együttműködni, de nekem a Google Slides használata tetszik a legjobban. Vannak azonban funkciók, amelyek hiányoznak, és néha csak akkor veszem észre, amikor szükségem van rájuk, lol. Megtaláltam az egyensúlyt, mindkettőt használom, de legtöbbször a Google Slides-t választom.

Ez a felhasználó kiemeli a Google Slides együttműködési funkcióit és azt, hogy milyen könnyű vele csapatban dolgozni, de elismeri, hogy a PowerPoint olyan fejlett funkciókat kínál, amelyek néha hiányoznak.

Másrészt a Microsoft PowerPointot preferáló felhasználók gyakran említik annak stabilitását:

Vállalati környezetben a Microsoft stabilitás iránti elkötelezettsége nyerő tulajdonságnak számít. Ezért a PowerPoint szinte mindig megtalálható a nagyobb, hagyományos szervezetekben. Ez egy szabvány.

Vállalati környezetben a Microsoft stabilitás iránti elkötelezettsége nyerő tulajdonságnak számít. Ezért a PowerPoint szinte mindig megtalálható a nagyobb, hagyományos szervezetekben. Ez egy szabvány.

A PowerPoint megbízhatósága és régóta meglévő jelenléte az üzleti környezetben erősen vonzza a felhasználókat a vállalati, hagyományos környezetben.

Ismerje meg a ClickUp-ot – a Google Slides és a Microsoft PowerPoint legjobb alternatíváját!

Dolgozzon együtt csapatával a ClickUp Docs-ban, hogy személyre szabhassa a betűtípusokat, feladatok közötti kapcsolatokat adjon hozzá, vagy közvetlenül a dokumentumon belüli táblákhoz kapcsolódjon.

A mai világban a munka nem működik. Szüksége van egy grafikai tervező eszközre, egy prezentációs eszközre, egy projektmenedzsment eszközre és egy AI tartalomkészítő eszközre, csak hogy elkészíthesse az üzleti prezentációját. A ClickUp segítségével minden funkció egybeolvad.

Ha eddig a Google Slides vagy a PowerPoint programot használta, érdemes megnéznie, mit tud Önnek nyújtani a ClickUp, a munka mindenre kiterjedő alkalmazása. Hatékony AI tartalomkészítő szoftvere segítségével a szervezés, az együttműködés és a professzionális prezentációk készítése könnyebb, mint valaha.

Íme, miben tűnik ki a ClickUp:

A ClickUp első számú előnye: gazdag sablonkönyvtár

A ClickUp kiterjedt, előre elkészített sablonokból álló könyvtárat kínál, emellett saját sablonokat is létrehozhat a semmiből.

A ClickUp sablonjával könnyedén szervezheti a prezentáció részeit.

A prezentációkban elengedhetetlen a világosság és a szervezettség. A ClickUp prezentációs sablonjával minden rendelkezésére áll, amire szüksége van ahhoz, hogy hatékony és vonzó prezentációkat készítsen csapatának!

Ez a sablon segít egyszerűsíteni a prezentációs folyamatot, mivel világos, elejétől végéig áttekinthető struktúrát biztosít. Lehetővé teszi, hogy visszajelzéseket gyűjtsön a csapatától, mielőtt véglegesítené a tartalmat, és minden kapcsolódó feladatot egy központi helyen tart rendezve.

Olvassa el még: A legjobb AI-alapú művészeti generátor eszközök tervezőknek

A ClickUp második előnye: Valós idejű együttműködés a ClickUp Docs segítségével

A ClickUp strukturált hierarchiájával és dinamikus dokumentációs eszközeivel egyszerűsíti a tudásmegosztást és a frissítéseket.

Valós időben együttműködhet csapatával, megjegyzéseket fűzhet és feladatokat oszthat ki a tagoknak közvetlenül a ClickUp Doc-ban.

A ClickUp Docs segítségével lenyűgöző wikiket, prezentációkat, tudásbázisokat, ellenőrzőlistákat és jegyzeteket készíthet. Ezeket intuitív stílus- és formázási eszközökkel, például szalagcímekkel, táblázatokkal és rich text szerkesztéssel könnyedén testreszabhatja.

Hozzon létre egy világos vizuális struktúrát beágyazott oldalakkal, adjon hozzá visszautaló linkeket az ötletek összekapcsolásához, és alakítsa a szöveget végrehajtható feladatokká. A ClickUp Doc segítségével mindig többet tud elvégezni.

A ClickUp bevezetése óta csapataink fokozatosan elhagyták a Google Docs dokumentációs eszközét, és valójában a dokumentáció minősége is jelentősen javult.

A ClickUp bevezetése óta csapataink fokozatosan elhagyták a Google Docs dokumentációs eszközét, és valójában a dokumentáció minősége is jelentősen javult.

A ClickUp harmadik előnye: Fehér táblák gondolattérképek és ötleteléshez

Dolgozzon együtt csapatával a ClickUp Whiteboards alkalmazásban, hogy vizuálisan összekapcsolhassa az ötleteket, összekapcsolhassa az objektumokat, és útvonalterveket vagy munkafolyamatokat hozhasson létre.

A ClickUp Whiteboards tökéletes brainstorminghoz és ötletek szervezéséhez. Komplex vizualizációkat, munkafolyamatokat és grafikonokat hozhat létre, és használhatja az AI képalkotó funkciót. A Whiteboards lehetővé teszi a valós idejű együttműködést is, láthatja, ki járul hozzá a táblához. Ráadásul a visszajelzések beszerzése az ügyfelektől és az érdekelt felektől olyan egyszerű, mint egy link elküldése.

Így használhatja hatékonyan a Whiteboardokat:

Ötleteket kell gyűjtenie? Használja a Whiteboard Mind Maps funkcióját. Ez egy egyszerű módszer arra, hogy interaktív formában rendszerezze és megossza gondolatait a csapatával.

💡Profi tipp: Új a gondolattérképek világában? Ne aggódjon, a ClickUp segít. Válasszon a számos ingyenes gondolattérkép-sablon közül, és azonnal kezdjen hozzá!

A ClickUp 4. előnye: ClickUp Brain az AI-alapú íráshoz és prezentációkhoz

Növelje termelékenységét a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp Brain egy mesterséges intelligenciával működő asszisztens, amelynek célja, hogy segítse Önt a hatékonyabb munkavégzésben. Ez az Ön első számú eszköze az írói blokk leküzdéséhez, a brainstorming üléseinek javításához és a tartalomkészítési munkafolyamat egyszerűsítéséhez.

Ez az AI-alapú prezentációs eszköz három fő összetevőből áll:

AI Knowledge Manager : Azonnali, kontextusfüggő válaszokat kaphat feladataiból, dokumentumaiból és csapatából a ClickUp-on belül. Nincs többé végtelen fájlok átnézése – gyorsan megtalálhatja a szükséges információkat.

AI projektmenedzser : Automatizálja a rutin projektmenedzsment feladatokat, beleértve a haladásról szóló frissítéseket, a stand-upokat és a teendőket, hogy minimalizálja az ismétlődő feladatokra fordított időt.

AI Writer for Work: Tartalom generálása, válaszok megfogalmazása és sablonok létrehozása különböző feladatokhoz és projektekhez. Az olyan funkciók, mint a helyesírás-ellenőrzés, a gyors válaszok és a prezentációkészítő eszközök segítenek Önnek professzionális tartalmak és prezentációk egyszerű elkészítésében.

📮ClickUp Insight: Nemrégiben fedeztük fel, hogy a tudásmunkások körülbelül 33%-a naponta 1-3 embernek küld üzenetet, hogy megszerezze a szükséges információkat. De mi lenne, ha minden információ dokumentálva és könnyen elérhető lenne? A ClickUp Brain AI Knowledge Manager segítségével a kontextusváltás már a múlté. Egyszerűen tegye fel a kérdést a munkaterületéről, és a ClickUp Brain előhívja az információkat a munkaterületéről és/vagy a csatlakoztatott harmadik féltől származó alkalmazásokból!

A ClickUp segítségével hatékonyabbá teheti prezentációit

A Google Slides együttműködési funkcióival és felhőalapú hozzáférhetőségével tűnik ki. Webalapú eszközként tökéletes a valós idejű csapatmunkához, és Google-fiókkal ingyenes.

A PowerPoint ezzel szemben gazdag, fejlett tervezési lehetőségeket kínál, és általában offline prezentációk készítésére használják. Ideális azoknak a felhasználóknak, akik komplex animációkra és teljes tervezési kontrollra van szükségük.

Ha időt és energiát szeretne megtakarítani a diák készítésénél, és még többet szeretne elérni, akkor a ClickUp a legjobb választás!

A ClickUp biztosítja, hogy az egész csapata végig összhangban maradjon – a brainstormingtól a prezentáció végleges elkészítéséig. Akár prezentációt készít, több projektet kezel, vagy komplex munkafolyamatokat szervez, a ClickUp mindent egy helyen központosít, így felbecsülhetetlen értékű eszközzé válik minden méretű vállalkozás számára.

Próbálja ki a ClickUp-ot, és fedezze fel, hogyan növelheti termelékenységét!