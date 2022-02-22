10 jégtörő kérdés, amit a csapatok valóban élvezni fognak

Képzeld el a következő helyzetet: Zoom-híváson vagy 17 új kollégáddal, és a házigazda azt mondja: „Kezdjük egy jégtörővel!”

A reakciója:

🔲 „Hurrá!”

🔲 „NEM.”

Amikor intenzív kutatást végeztem ehhez a bloghoz, elvégeztem egy keresést, amely a legmegbízhatóbb véleményeket hozta elő a lakosság jégtörőkről alkotott véleményéről: beírtam a Google-ba, hogy „munkahelyi jégtörő mémek”, és arra a következtetésre jutottam, hogy az emberek nem szeretik őket.

Ha azonban jól végzik, a jégtörők sikeresen hozzájárulnak a csapatépítéshez kapcsolódó néhány fontos dologhoz:

Segítsen az egyéneknek abban, hogy új emberek előtt is kényelmesen érezzék magukat, amikor beszélnek

Az egész csapat érdeklődésének felkeltése azokkal az emberekkel szemben, akikkel együtt fognak dolgozni

Hagyja, hogy megmutassák egyéniségüket és személyiségüket

Ez a cikk nemcsak néhány megbízható, emlékezetes jégtörő kérdéssel lát el, hanem segít a vezetőknek is megérteni, mi lehet a siker vagy a kudarc kulcsa. 🧊

Warner Bros. via GIPHY

A sikeres jégtörők szabályai

Hogy eligazodjak a csapatépítő játékok tundrájában, ClickUp onboarding-királynőjét, Kathryn Recciát kértem meg, hogy adjon néhány alapvető tanácsot a módszerrel kapcsolatban.

Warner Bros. via GIPHY

A legjobb jégtörő kérdések kiválasztásakor tegye a következőket:

❄️ Legyen elég konkrét....

Kathryn szerint a hatékony jégtörő kiválasztásának valódi művészete az általánosság és a konkrétum közötti egyensúly megtalálásában rejlik. „A jó jégtörő vidám és egy konkrét témára irányul. Az általános téma legyen jól ismert, de a keret talán valami nagyon egyedi dolgot hozhat ki az adott személyből.”

❄️ Legyen szórakoztató.

A jégtörőket olyan eszközöknek kell tekinteni, amelyekkel megmutathatjuk a munkakör mögött rejlő valódi embert, és ezt a legkönnyebben úgy tehetjük meg, ha a szórakozásra koncentrálunk. Az emberek akkor szórakoznak, ha nem éreznek nyomást, és egy pillanatra elmenekülhetnek egy kellemes mentális helyre, ezért tartsd ezt szem előtt!

❄️ Legyen személyes.

Kathryn szerint: „Egy jó jégtörő arra ösztönözheti az embereket, hogy megosszák személyes emlékeiket vagy történeteiket, és így mi is sokkal többet megtudhatunk róluk!”

A jégtörő kiválasztásakor NE:

💧 Hozzon létre versenyt.

„Ne kérdezd meg, hogy »Mi egy vicces tény?«, mert akkor az emberek túlságosan azzal lesznek elfoglalva, hogy valami érdekes tényt találjanak, és nem figyelnek a többiekre” – mondja Kathryn. „Ráadásul ez csak szorongást okoz a válaszadónak!”

💧 Legyen kizáró jellegű.

Az olyan kérdések, mint „Mi a kedvenc italod a happy hour-ban?”, elidegenítik azokat, akik nem isznak, az olyan kifejezések, mint „szellemi állat”, pedig érzéketlenek lehetnek egyes emberek kultúrája szempontjából – csak légy figyelmes.

💧 Légy mechanikus.

Ha te vezeted a jégtörő foglalkozást, a te feladatod, hogy elősegítsd a barátságos légkör kialakulását. Tegyen fel kiegészítő kérdéseket az emberek válaszaival kapcsolatban, vagy ossza meg őszinte reakcióját a válaszukra. Ne úgy tűnjön, mintha minden válasz csak egy eszköz lenne a foglalkozás mielőbbi befejezéséhez.

Warner Bros. via GIPHY

Próbáld ki ezeket a jégtörőket!

„Mi volt az első koncert, amelyen részt vettél?" Az embereknek nem kell túl sok időt tölteniük a válaszukon, ráadásul ez egy lehetőség arra, hogy nagyon személyes emlékeiket megosszák anélkül, hogy érzelgősek lennének. „Ez vagy az: Hulu vagy Netflix?" Ez egy egyszerű módszer arra, hogy az emberek megemlítsék kedvenc eredeti filmjüket vagy programjukat. A „Ez vagy az" kérdések arra is ösztönzik a lázadókat, hogy előbújjanak és válasszanak egy harmadik lehetőséget. „Mi a kedvenc Disney-filmje? A Marvel-filmek is számítanak." Mindenki látott már Disney-filmet az életében, és ezek a filmek valóban mindenféle műfajt felölelnek, így mindenki megtalálja a saját ízlésének megfelelőt. Emellett lehetőséget adnak az embereknek, hogy jó társaságban megmutassák érzelmes és/vagy nerd oldalukat! „Mit választanál: otthonról dolgozni vagy az állatkertből?" Ez a kérdés lehetővé teszi az embereknek, hogy megosszák munkastílusukat és környezetükkel kapcsolatos preferenciáikat, ami értékes információ – az állatkert pedig megakadályozza, hogy túl unalmas legyen. „Mi szerepel a bakancslistádon?" A kérdésre adott válaszok sokat elárulnak arról, hogy az illető mit tart fontosnak az életben, és mit tart teljesítőnek. A válaszok lehetnek furcsák vagy hagyományosak, ahogy az illetőnek tetszik. „Mi volt a kedvenc játékod gyerekkorodban?" A nosztalgia mindig működik. Ez egy egyszerű módszer arra is, hogy kiderítsd, ki tartozik pontosan a te korosztályodba! „Milyen kínos időszakon mentél keresztül tinédzserként?" Az emberek szeretnek hallani mások kínos történeteit, de a jégtöréshez célszerű, ha ezek rövidek és könnyedek. A legjobb munkahelyi barátságok gyakran abból fakadnak, hogy valami olyan dolog köt össze két embert, amit tinédzserkoruk óta szeretnek. „Ossz meg egy népszerűtlen véleményt." Ez olyasmi, amit mindenki hallani akar, pont. Ez lehetőséget ad az embereknek, hogy olyan merészen („A Star Wars túlértékelt") vagy teljesen biztonságosan („A Die Hard egy karácsonyi film") véleményt nyilvánítsanak, ahogy csak akarnak. „Nyár vagy tél?" Ezt a kérdést valószínűleg gyorsan átfutod, miközben hagyod, hogy az emberek önként mondják el, miért szavaztak így, ami remek betekintést nyújthat a hangulatukba és érdeklődésükbe. „Mire költenél szívesen többet?" Függetlenül attól, hogy mit engedhetünk meg magunknak, mindannyian költünk néha többet, és az, hogy mire költünk többet, sokat elárul arról, hogy mi a legfontosabb számunkra.

Az embereknek nem kell túl sok időt tölteniük a válaszukon való gondolkodással, ráadásul ez egy lehetőség arra, hogy nagyon személyes emlékeiket megosszák anélkül, hogy érzelgősek lennének.

Ez egy egyszerű módszer arra, hogy az emberek megemlítsék kedvenc eredeti filmjüket vagy műsorukat. A „Ez vagy az” kérdések arra is ösztönzik a lázadókat, hogy előbújjanak és válasszanak egy harmadik lehetőséget.

Mindenki látott már Disney-filmet az életében, és ezek a filmek valóban mindenféle műfajt felölelnek, így mindenki megtalálhatja a saját ízlésének megfelelőt. Emellett lehetőséget adnak az embereknek, hogy jó társaságban megmutassák érzelmes és/vagy nerd oldalukat!

Ez egy olyan kérdés, amelynek segítségével az emberek megoszthatják munkastílusukat és környezetükkel kapcsolatos preferenciáikat, ami értékes információ – a állatkerti elem pedig megakadályozza, hogy túl unalmas legyen.

A kérdésre adott válaszok sokat elárulnak arról, hogy az illető mit tart fontosnak az életben, és mit tart teljesítőnek. A válaszok lehetnek olyan furcsák vagy hagyományosak, amilyenek csak akarnak.

A nosztalgia működik, pont. Ez egy egyszerű módja annak, hogy megtudja, kik tartoznak pontosan az Ön korosztályába!

Az emberek szeretik hallgatni mások kínos történeteit, de a jégtörő feladatoknál célszerű, hogy azok rövidek és könnyedek legyenek. A legjobb munkahelyi barátságok gyakran abból fakadnak, hogy valami olyan dolog köt össze két embert, amit már tinédzserkoruk óta szeretnek.

Ez olyasmi, amit mindenki hallani akar, pont. Ez lehetőséget ad az embereknek, hogy olyan merészek legyenek, amennyire csak akarnak („A Star Wars túlértékelt”), vagy teljesen biztonságosak („A Die Hard karácsonyi film”), ahogy csak akarnak.

Valószínűleg gyorsan végigfutsz ezen, miközben hagyod, hogy az emberek önként mondják el a szavazatuk okát, ami remek betekintést nyújthat a hangulatukba és érdeklődésükbe.

Függetlenül attól, hogy mennyit tudunk költeni, mindannyian időnként pazarolunk, és az, hogy mire költünk egy kicsit többet, sokat elárul arról, hogy mi a legfontosabb számunkra.

Warner Bros. via GIPHY

Most pedig menj, és törd meg a jeget!

Indulj el, és határozd újra, mit jelent egy jégtörő foglalkozás vezetése. Legyél az a vezető, aki megváltoztatja a felfogást, miközben egyesíti az embereket. Tartsd fenn a közösség és az együttműködés szellemét.

Elnézést a sok Mr. Freeze gifért.

Warner Bros. via GIPHY

